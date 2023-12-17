ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Команда Твенте забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

50' Г О О О О Л - Стейн Сем забивает с правой ноги!

50' Даан Ротс из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' УДАЛЕНИЕ! - Бакари Саид увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

49' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Спарта Роттердам

49' Матч возобновлен

48' Влап Михел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

44' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

43' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Удар от ворот произведет Твенте

40' Садилек Михал навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Джевенсио ван дер Куст из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

39' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Садилек Михал из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

35' Оооо... вот это был удар! Леуритсен Тобиас должен был забить с этой позиции.

35' Хорошую попытку сделал Леуритсен Тобиас . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Негли Камиель пробует нанести удар издали, но Ларс Уннерсталль держит все под контролем

34' Удар от ворот произведет Твенте

34' Леуритсен Тобиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

32' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

30' Садилек Михал не смог попасть в створ ударом издали

30' Садилек Михал навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Сампстед Альфонс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Угальде Манфред не смог попасть в створ ударом издали

27' Даан Ротс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Меес Хилгерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Джевенсио ван дер Куст ослабляет давление, выбив мяч.

24' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Удар от ворот произведет Твенте

24' Версейрен Арно навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Матч возобновлен

23' Леуритсен Тобиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Хорошую попытку сделал Де Гузман Джонатан . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Проппер Робин получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Проппер Робин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Влап Михел бьет со штрафного в створ, но Nick Olij держит все под контролем

13' Влап Михел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Матиас Кьело из команды Твенте подал угловой справа.

11' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Китолано Джошуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Матч возобновлен

9' Версейрен Арно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Матиас Кьело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Версейрен Арно пробует нанести удар издали, но Ларс Уннерсталль держит все под контролем

7' Мейссен Рик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Сампстед Альфонс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Джевенсио ван дер Куст выиграл воздушное противоборство у Садилек Михал

4' Удар от ворот произведет Твенте

2' Влап Михел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола