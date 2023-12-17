Тур: 16. Стадион: Спарта. Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
2:1
Второй тайм: 60'
0'
35' Желтая карточкаДе Гузман Джонатан
45' Undefined phrase: football_event_Бакари Саид
45' Красная карточкаБакари Саид
0:1
45' ГолСтейн Сем
1:1
51' ПенальтиЛеуритсен Тобиас
54' Желтая карточкаСадилек Михал
2:1
55' ПенальтиЛеуритсен Тобиас
Ход матча
45'
45'
45'
0:1
51'
1:1
54'
55'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
1 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 3
-
1 Угловые 8
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
0 Замены 3
-
209 Количество передач 243
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
1
Олай
Ник
14
Стейн
Сем
11
Даан
Ротс
18
Влап
Михел
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 МетиньоПолузащитник
-
13 Max de Ligt
-
-
19 Jesse Bal
-
-
-
Главный тренер: Jeroen Rijsdijk
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Даан РотсНападающий
- Нападающий
-
18 Влап МихелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Юнювар НаджиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Макс Брюнс
-
Главный тренер: Остинг Джозеф
История личных встреч
Спарта Роттердам
Твенте
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед
24 матча
20.8%
25%
54.2%
5 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
16.7%
54.2%
29.1%
4 победы 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
4 победы 8 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
13
Голов в среднем за матч
0.67
1.08
Среднее время на гол
135
83
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
2.17
1.33
Среднее время на гол
41
67
Всего голов
34
29
Голов в среднем за матч
1.42
1.21
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
63
74
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леуритсен Тобиас
|4 (2)
|0.25
|Китолано Джошуа
|4 (1)
|0.25
|Версейрен Арно
|3
|0.19
|Вриндс Барт
|2
|0.13
|Саито Коки
|2
|0.13
|Брим Шарль-Андреас
|2
|0.13
|Негли Камиель
|2
|0.13
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.06
|Ван дер Кюст Джевенсио
|0
|0
|Ван Крой Вито
|0
|0
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стейн Сем
|10 (1)
|0.63
|Ван Волфсвинкель Рикки
|7 (1)
|0.44
|Угальде Манфред
|5
|0.31
|Даан Ротс
|2
|0.13
|Влап Михел
|2
|0.13
|Эль-Идрис Юнус Та
|2
|0.13
|Юнювар Наджи
|1
|0.06
|Садилек Михал
|1
|0.06
|Проппер Робин
|1
|0.06
|Регер Юри
|1
|0.06
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|Бренет Джошуа
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
Карточки
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бакари Саид
|3
|1
|Де Гузман Джонатан
|4
|0
|Версейрен Арно
|2
|1
|Вриндс Барт
|1
|0
|Ван Крой Вито
|1
|0
|Вормердам Дьянго
|1
|0
|Леуритсен Тобиас
|1
|0
|Клемент Пелле
|1
|0
|Китолано Джошуа
|1
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1
|0
|Брим Шарль-Андреас
|1
|0
|Велтхёйс Тейс
|1
|0
|Негли Камиель
|1
|0
|Ван Мюллем Джереми
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садилек Михал
|4
|1
|Меес Хилгерс
|4
|1
|Проппер Робин
|4
|0
|Угальде Манфред
|3
|0
|Даан Ротс
|3
|0
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2
|0
|Кьёлё Матиас
|2
|0
|Уннерсталл Ларс
|1
|0
|Влап Михел
|1
|0
|Эйтинг Карел
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Стейн Сем
|1
|0
|Регер Юри
|1
|0
|Эль-Идрис Юнус Та
|1
|0
Результаты матчей
Спарта Роттердам
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Твенте
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
3
Спарта Роттердам
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Твенте
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
9
16
Спарта Роттердам
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Твенте
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
14
19
Голы по времени матча
Забито
8
15
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
1
13%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
25%
3
20%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
2
25%
5
33%
76-90
Пропущено
11
6
2 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
5
45%
2
33%
76-90
Забито
11
17
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
1
9%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
18%
3
18%
31-45
3
27%
2
12%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
2
18%
7
41%
76-90
Пропущено
10
11
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
3
30%
2
18%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
2
20%
3
27%
76-90
Забито
19
32
6 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 11
3 Не забивали 1
2
11%
5
16%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
4
21%
6
19%
31-45
5
26%
4
13%
46-60
4
21%
2
6%
61-75
4
21%
12
38%
76-90
Пропущено
21
17
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
5
24%
2
12%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
1
5%
3
18%
31-45
4
19%
2
12%
46-60
2
10%
4
24%
61-75
7
33%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Спарта Роттердам - ГВВВ Венендал 0:3 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:1 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1
Квик Бойс - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Утрехт 1:2 Спарта Роттердам - Катвийк 0:2 Алмере Сити-2 - Спарта Роттердам 1:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 3:1 Волендам - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 0:0 Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 1:2 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0 Спарта Роттердам - Конинклейке 4:1 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0 Ноордвейк - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - ПСВ 0:4 Спарта Роттердам - Рейнсбургс Бойз 2:1
Твенте
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Твенте - Эксельсиор 4:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 Твенте - ПСВ 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 3:3
Утрехт - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 2:1 Хераклес - Твенте 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 1:0 Твенте - Витесс 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Твенте - Аякс 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 Рига - Твенте 0:3 Алмере Сити - Твенте 1:4 Твенте - Рига 2:0
Результаты матчей
Спарта Роттердам
Твенте
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
3
5 раз 33%
2
3 раза 20%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Спарта Роттердам
Твенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
71
25
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
61
35
52
26
34
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
132
510
105
213
78
114
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|52 - 6
|45
|2.
|4:0 Заявка
|16
|12
|2
|2
|51 - 14
|38
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|36 - 12
|33
|4.
|1:2 Заявка
|16
|10
|3
|3
|33 - 19
|33
|5.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|36 - 33
|24
|6.
|2:1 Заявка
|16
|7
|3
|6
|22 - 21
|24
|7.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|26 - 23
|23
|8.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|33 - 29
|21
|9.
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|24 - 30
|19
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 28
|19
|11.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|21 - 26
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 26
|17
|13.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|27 - 32
|17
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 34
|16
|15.
|0:4 Заявка
|16
|4
|3
|9
|20 - 39
|15
|16.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|17 - 31
|14
|17.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|18 - 40
|11
|18.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|12 - 37
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|26 - 4
|24
|2.
|4:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|24 - 6
|19
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|24 - 7
|19
|4.
|1:2 Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 11
|19
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 9
|16
|7.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 12
|15
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 10
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|20 - 15
|12
|10.
|2:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|11.
|0:4 Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 19
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 15
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 16
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 17
|7
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|26 - 2
|21
|2.
|4:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 8
|19
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|4.
|1:2 Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 8
|14
|5.
|2:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 9
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 14
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|15 - 17
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|18 - 21
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 14
|7
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 20
|6
|15.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|7 - 26
|6
|16.
|0:4 Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 20
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 24
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 21
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|20 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|19 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|10 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|10 (4)
|Твенте
|Стейн Сем
|10 (2)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|6
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4