Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Отличная индивидуальная работа от Юнювар Наджи , гол забит с изяществом.

92' Г О О О О Л - Юнювар Наджи забивает с левой ноги!

92' Матч возобновлен

92' Регер Юри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Садилек Михал навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Оооо... вот это был удар! Ван Волфсвинкель Рикки должен был забить с этой позиции.

86' Джевенсио ван дер Куст из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

86' Садилек Михал навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Хорошую попытку сделал Ван Волфсвинкель Рикки . Удар в створ, но вратарь начеку

84' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Ван Волфсвинкель Рикки оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Удар от ворот произведет Твенте

83' Садилек Михал пробует нанести удар издали, но Nick Olij держит все под контролем

83' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Хорошую попытку сделал Леуритсен Тобиас . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Матиас Кьело получил травму и заменен. Юнювар Наджи выходит на поле.

76' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Джевенсио ван дер Куст ослабляет давление, выбив мяч.

75' Эль-Идрис Юнус Та пробует нанести удар издали, но Nick Olij держит все под контролем

75' Джевенсио ван дер Куст ослабляет давление, выбив мяч.

75' Джевенсио ван дер Куст ослабляет давление, выбив мяч.

75' Близко! Стейн Сем нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

74' Хорошую попытку сделал Леуритсен Тобиас . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Китолано Джошуа навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Судье надоело, что Велтхёйс Тейс тянет время и он наказал его горчичником

70' Ван Волфсвинкель Рикки оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Хорошую попытку сделал Угальде Манфред . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Ван Берген Митчелл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Матч возобновится спорным мячом

68' Де Гузман Джонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Матиас Кьело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

67' Хорошую попытку сделал Ван Волфсвинкель Рикки . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Джевенсио ван дер Куст из команды Спарта Роттердам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

64' Матиас Кьело нанес удар, но тот был заблокирован.

63' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

61' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

61' Матиас Кьело нанес удар, но тот был заблокирован.

58' Садилек Михал навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Команда Спарта Роттердам забила мяч, хотя лучше играли соперники

55' Г О О О О О Л - Леуритсен Тобиас из команды Спарта Роттердам забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Ларс Уннерсталль прыгнул не в ту сторону.

55' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

54' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Спарта Роттердам

54' Садилек Михал получил желтую карточку от судьи

53' Садилек Михал из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Г О О О О О Л - Леуритсен Тобиас из команды Спарта Роттердам забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Ларс Уннерсталль прыгнул не в ту сторону.

51' После проверки VAR судья изменил решение - Спарта Роттердам пробьет пенальти!

49' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Спарта Роттердам

48' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

48' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Садилек Михал навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Смал Гийс и попал в перекладину!

47' Хорошую попытку сделал Влап Михел . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Даан Ротс из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.