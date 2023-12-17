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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
Спарта Роттердам
2:2
Конец матча
Твенте
0'
35' Желтая карточка
Де Гузман Джонатан
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Бакари Саид
45' Красная карточка
Бакари Саид
0:1
45' Гол
Стейн Сем
1:1
51' Пенальти
Леуритсен Тобиас
54' Желтая карточка
Садилек Михал
2:1
55' Пенальти
Леуритсен Тобиас
72' Желтая карточка
Велтхёйс Тейс
2:2
90' Гол
Юнювар Наджи
90'+9

Ход матча

20'
 
Ван Хоренбек Алек
Проппер Робин
35'
Де Гузман Джонатан
 
45'
Бакари Саид
 
45'
Бакари Саид
 
45'
0:1
Стейн Сем
(Угальде Манфред)
51'
Леуритсен Тобиас
1:1
54'
 
Садилек Михал
55'
Леуритсен Тобиас
2:1
57'
 
Ван Волфсвинкель Рикки
Влап Михел
57'
 
Эль-Идрис Юнус Та
Ван Хоренбек Алек
65'
 
Регер Юри
Сампстед Альфонс
65'
 
Ван Берген Митчелл
Даан Ротс
72'
Велтхёйс Тейс
 
76'
 
Юнювар Наджи
Кьёлё Матиас
90'
Метиньо
Версейрен Арно
 
90'
2:2
Юнювар Наджи
(Ван Берген Митчелл)
90'
Эрдхёйзен Майк
Леуритсен Тобиас
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 15
  • 8 Удары в створ 9
  • 3 Угловые 14
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 6
  • 324 Количество передач 504
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Олай
Ник
2
Бакари
Саид
4
Велтхёйс
Тейс
3
Мейссен
Рик
5
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
10
Версейрен
Арно
6
Де
Гузман
Джонатан
8
Китолано
Джошуа
7
Негли
Камиель
9
Леуритсен
Тобиас
11
Вормердам
Дьянго
1
Уннерсталл
Ларс
12
Сампстед
Альфонс
3
Проппер
Робин
2
Меес
Хилгерс
5
Смал
Гийс
4
Кьёлё
Матиас
14
Стейн
Сем
23
Садилек
Михал
11
Даан
Ротс
27
Угальде
Манфред
18
Влап
Михел
Спарта Роттердам
4-3-3
Твенте
4-3-3

История личных встреч

Спарта Роттердам
Твенте

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед

24 матча

20.8%
25%
54.2%
5 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

16.7%
54.2%
29.1%
4 победы 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
4 победы 8 ничьих 12 побед

История матчей

ЭПОЗВВЛЕ
1:0
ЭПОЗВВЛЕ
1:1
Э
3:3
ТМК
2:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:0
Э
0:2
Э
2:0
Э
2:1
ПД
0:3
ПД
2:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:0
Э
3:1
Э
3:0
К
0:4
Э
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
6:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

0.67
1.08

Среднее время на гол

135
83

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

2.17
1.33

Среднее время на гол

41
67

Всего голов

34
29

Голов в среднем за матч

1.42
1.21

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

63
74

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леуритсен Тобиас 5 (3) 0.31
Китолано Джошуа 4 (1) 0.25
Версейрен Арно 3 0.19
Вриндс Барт 2 0.13
Саито Коки 2 0.13
Брим Шарль-Андреас 2 0.13
Негли Камиель 2 0.13
Де Гузман Джонатан 1 0.06
Ван дер Кюст Джевенсио 0 0
Ван Крой Вито 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 10 (1) 0.63
Ван Волфсвинкель Рикки 7 (1) 0.44
Угальде Манфред 5 0.31
Даан Ротс 2 0.13
Влап Михел 2 0.13
Юнювар Наджи 2 0.13
Эль-Идрис Юнус Та 2 0.13
Садилек Михал 1 0.06
Проппер Робин 1 0.06
Регер Юри 1 0.06
Сампстед Альфонс 0 0
Бренет Джошуа 0 0
Ван Берген Митчелл 0 0
Эйтинг Карел 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакари Саид 3 1
Де Гузман Джонатан 4 0
Версейрен Арно 2 1
Велтхёйс Тейс 2 0
Вриндс Барт 1 0
Ван Крой Вито 1 0
Вормердам Дьянго 1 0
Леуритсен Тобиас 1 0
Клемент Пелле 1 0
Китолано Джошуа 1 0
Ван дер Кюст Джевенсио 1 0
Брим Шарль-Андреас 1 0
Негли Камиель 1 0
Ван Мюллем Джереми 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садилек Михал 5 1
Меес Хилгерс 4 1
Проппер Робин 4 0
Угальде Манфред 3 0
Даан Ротс 3 0
Ван Волфсвинкель Рикки 2 0
Кьёлё Матиас 2 0
Уннерсталл Ларс 1 0
Влап Михел 1 0
Эйтинг Карел 1 0
Смал Гийс 1 0
Стейн Сем 1 0
Регер Юри 1 0
Эль-Идрис Юнус Та 1 0

Результаты матчей

Спарта Роттердам
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Твенте
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
5
Спарта Роттердам
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Твенте
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

9
16
Спарта Роттердам
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Твенте
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

16
21

Голы по времени матча

Забито

10
17
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
1
10%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
20%
4
24%
31-45
4
40%
2
12%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
2
20%
6
35%
76-90

Пропущено

13
8
3 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
31%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
6
46%
2
25%
76-90

Забито

11
17
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
1
9%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
18%
3
18%
31-45
3
27%
2
12%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
2
18%
7
41%
76-90

Пропущено

10
11
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
3
30%
2
18%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
2
20%
3
27%
76-90

Забито

21
34
6 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 12
3 Не забивали 1
2
10%
5
15%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
4
19%
7
21%
31-45
7
33%
4
12%
46-60
4
19%
2
6%
61-75
4
19%
13
38%
76-90

Пропущено

23
19
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 12
5
22%
2
11%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
2
9%
3
16%
31-45
4
17%
4
21%
46-60
2
9%
4
21%
61-75
8
35%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Спарта Роттердам - ГВВВ Венендал 0:3 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:1 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1
Квик Бойс - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Утрехт 1:2 Спарта Роттердам - Катвийк 0:2 Алмере Сити-2 - Спарта Роттердам 1:1 Спакенбург - Спарта Роттердам 3:1 Волендам - Спарта Роттердам 1:4 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 0:0 Спарта Роттердам - Алмере Сити 1:2 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 1:2 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0 Спарта Роттердам - Конинклейке 4:1 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:0 Ноордвейк - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - ПСВ 0:4 Спарта Роттердам - Рейнсбургс Бойз 2:1
Твенте
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Твенте - Эксельсиор 4:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 Твенте - ПСВ 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 3:3
Утрехт - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 2:1 Хераклес - Твенте 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 1:0 Твенте - Витесс 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Твенте - Аякс 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 Рига - Твенте 0:3 Алмере Сити - Твенте 1:4 Твенте - Рига 2:0

Результаты матчей

Спарта Роттердам
Твенте

Точный счет

1:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Спарта Роттердам
Твенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
6
2
2
6
2.5
3
5
1
7
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
14
2
6
10
1.5
11
5
2
14
2.5
7
9
1
15
3.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 15 0 0 52 - 6 45
2.
Фейеноорд
 Заявка 16 12 2 2 51 - 14 38
3.
Твенте
 Заявка 16 10 4 2 34 - 19 34
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 10 3 2 36 - 12 33
5.
Аякс
 1:0 Заявка 16 8 3 5 37 - 33 27
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 16 6 5 5 26 - 23 23
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 16 6 4 6 22 - 22 22
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 16 5 6 5 33 - 29 21
9.
Херенвен
 Заявка 16 6 1 9 24 - 30 19
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 16 5 4 7 17 - 28 19
11.
ПЕК Зволле
 0:1 Заявка 16 5 2 9 21 - 27 17
12.
Утрехт
 Заявка 16 4 5 7 17 - 26 17
13.
Эксельсиор
 Заявка 16 3 8 5 27 - 32 17
14.
Алмере Сити
 Заявка 16 4 4 8 18 - 34 16
15.
Хераклес
 Заявка 16 4 3 9 20 - 39 15
16.
Валвейк
 Заявка 16 4 2 10 17 - 31 14
17.
Волендам
 Заявка 16 3 2 11 18 - 40 11
18.
Витесс
 Заявка 16 3 2 11 12 - 37 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 26 - 4 24
2.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 1 1 24 - 6 19
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 8 6 1 1 24 - 7 19
4.
Твенте
 Заявка 8 6 1 1 17 - 11 19
5.
Аякс
 1:0 Заявка 8 6 0 2 19 - 12 18
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 5 2 1 13 - 7 17
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 5 1 2 20 - 9 16
8.
Херенвен
 Заявка 8 4 1 3 15 - 10 13
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 3 3 3 20 - 15 12
10.
Хераклес
 Заявка 8 3 1 4 10 - 19 10
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
12.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 2 4 10 - 17 8
13.
Эксельсиор
 Заявка 8 1 5 2 12 - 15 8
14.
Волендам
 Заявка 7 2 1 4 8 - 16 7
15.
ПЕК Зволле
 0:1 Заявка 8 2 1 5 7 - 13 7
16.
Валвейк
 Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
17.
Утрехт
 Заявка 8 1 4 3 10 - 17 7
18.
Витесс
 Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 26 - 2 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 1 1 27 - 8 19
3.
Твенте
 Заявка 8 4 3 1 17 - 8 15
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
6.
ПЕК Зволле
 0:1 Заявка 8 3 1 4 14 - 14 10
7.
Утрехт
 Заявка 8 3 1 4 7 - 9 10
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 3 2 13 - 14 9
9.
Эксельсиор
 Заявка 8 2 3 3 15 - 17 9
10.
Аякс
 1:0 Заявка 8 2 3 3 18 - 21 9
11.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
12.
Валвейк
 Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 1 4 3 6 - 14 7
14.
Херенвен
 Заявка 8 2 0 6 9 - 20 6
15.
Витесс
 Заявка 9 2 0 7 7 - 26 6
16.
Хераклес
 Заявка 8 1 2 5 10 - 20 5
17.
Волендам
 Заявка 9 1 1 7 10 - 24 4
18.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 0 2 6 4 - 21 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 20 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 19 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 10 (4)
Твенте Стейн Сем 10 (2)
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Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Фортуна Ситтард Гут Родриго 6
Эксельсиор Загре Артур 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
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