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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Маншот Ероен
Хераклес
0:4
Второй тайм: 63'
Фейеноорд
0'
0:1
4' Гол
Стенгс Келвин
0:2
18' Гол
Стенгс Келвин
41' Желтая карточка
Энгельс Марио
0:3
48' Гол
Гертрейда Лютсхарел
0:4
60' Гол
Тимбер Квинтен

Ход матча

4'
0:1
Стенгс Келвин
(Хименес Сантьяго Томас)
18'
0:2
Стенгс Келвин
(Хартман Квилиндси)
41'
Энгельс Марио
 
48'
0:3
Гертрейда Лютсхарел
(Ганцко Давид)
60'
0:4
Тимбер Квинтен
(Виффер Матс)

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 132 Количество передач 367
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

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Хераклес
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Микаэль
3
Виекхофф
Яннес
4
Зонненберг
Свен
21
Хоогма
Джастин
12
Роскен
Рубен
7
Лимбомбе
Брайан
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
32
Шеперман
Сэм
29
Ханссон
Эмиль
10
Уахим
Анас
8
Энгельс
Марио
1
Бейло
Юстин
4
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
5
Хартман
Квилиндси
20
Виффер
Матс
8
Тимбер
Квинтен
11
Дилросун
Джавайро
10
Стенгс
Келвин
17
Иванушец
Лука
29
Хименес
Сантьяго
Томас
Хераклес
4-4-2
Фейеноорд
4-2-3-1

История личных встреч

Хераклес
Фейеноорд

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

37.5%
100%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
87.5%
7 побед 7 ничьих 0 побед

24 матча

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

32 матча

9.4%
25%
65.6%
3 победы 8 ничьих 21 победа

Первый тайм

9.4%
46.9%
43.7%
3 победы 15 ничьих 14 побед

Второй тайм

21.9%
37.5%
40.6%
7 побед 12 ничьих 13 побед

История матчей

Э
1:4
Э
2:1
Э
1:1
К
3:2
Э
0:0
Э
2:3
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:2
Э
1:0
К
3:1
Э
2:4
Э
3:1
Э
0:1
Э
2:2
Э
3:0
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:2
К
1:1
Э
1:2
Э
6:0
Э
1:2
Э
4:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:1
ПЛ
5:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:3

Голы

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.31
0.88

Среднее время на гол

68
102

Всего голов

39
29

Голов в среднем за матч

2.44
1.81

Среднее время на гол

36
49

Всего голов

60
43

Голов в среднем за матч

1.88
1.34

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
4
Больше 13%
Меньше 88%
28

Среднее время на гол

48
66

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ханссон Эмиль 4 (1) 0.25
Санкох Мохамед 4 0.25
Энгельс Марио 3 0.19
Нанкиши Абденего 3 0.19
Уахим Анас 2 0.13
Хоогма Джастин 1 0.06
Де Кеерсмакер Брайан 1 0.06
Лимбомбе Брайан 1 0.06
Зонненберг Свен 1 0.06
Брюнс Томас 0 0
Бакбоорд Навайо 0 0
Роскен Рубен 0 0
Бультман Стив 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 20 (1) 1.25
Тимбер Квинтен 6 0.38
Стенгс Келвин 5 0.31
Пайшао Игор 5 0.31
Гертрейда Лютсхарел 4 0.25
Минте Янкуба 3 0.19
Виффер Матс 2 0.13
Сейер Лео 1 0.06
Лингр Ондржей 1 0.06
Иванушец Лука 1 0.06
Миламбо Антони 1 0.06
Ниукоп Барт 1 0.06
Уэда Аясэ 1 0.06
Хартман Квилиндси 0 0
Ганцко Давид 0 0
Траунер Гернот 0 0
Джаханбахш Алиреза 0 0
Дилросун Джавайро 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брюнс Томас 5 0
Энгельс Марио 4 0
Уахим Анас 4 0
Хоогма Джастин 2 1
Бакбоорд Навайо 3 0
Виллемс Джетро 2 0
Ханссон Эмиль 2 0
Де Кеерсмакер Брайан 2 0
Виекхофф Яннес 2 0
Вейинович Марко 1 0
Лимбомбе Брайан 1 0
Роскен Рубен 1 0
Шеперман Сэм 1 0
Бультман Стив 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хименес Сантьяго Томас 3 0
Пайшао Игор 3 0
Ниукоп Барт 1 1
Велленройтер Тимон 2 0
Хартман Квилиндси 2 0
Слот Арне 1 0
Ганцко Давид 1 0
Тимбер Квинтен 1 0
Зерруки Рамиз 1 0

Результаты матчей

Хераклес
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Фейеноорд
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

4
3
Хераклес
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Фейеноорд
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

17
2

Упущенные победы

8
23
Хераклес
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
13% (2)
33% (5)
Фейеноорд
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

20
6

Упущенные победы

12
26

Голы по времени матча

Забито

11
20
0 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
0 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
3
15%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
2
18%
3
15%
46-60
5
45%
4
20%
61-75
4
36%
5
25%
76-90

Пропущено

14
8
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
14%
1
13%
1-15
3
21%
3
38%
16-30
3
21%
1
13%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
3
21%
1
13%
61-75
2
14%
1
13%
76-90

Забито

10
24
2 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
1
10%
5
21%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
1
10%
2
8%
31-45
3
30%
4
17%
46-60
2
20%
3
13%
61-75
3
30%
6
25%
76-90

Пропущено

20
6
11 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
4
20%
0
0%
1-15
4
20%
1
17%
16-30
3
15%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
25%
2
33%
61-75
4
20%
2
33%
76-90

Забито

21
44
2 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 25
3 Забивали первыми 10
5 Не забивали 1
1
5%
8
18%
1-15
0
0%
7
16%
16-30
1
5%
4
9%
31-45
5
24%
7
16%
46-60
7
33%
7
16%
61-75
7
33%
11
25%
76-90

Пропущено

34
14
19 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
6
18%
1
7%
1-15
7
21%
4
29%
16-30
6
18%
2
14%
31-45
1
3%
1
7%
46-60
8
24%
3
21%
61-75
6
18%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Витесс - Хераклес 2:0 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1
Хераклес - ПСВ 0:6 Харденберг - Хераклес 2:0 Херенвен - Хераклес 3:0 Хераклес - Твенте 2:2 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 Волендам - Хераклес 2:2 Хераклес - Утрехт 1:3 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 Аякс - Хераклес 4:1 Хераклес - Волендам 1:3 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Хераклес - Эммен 1:0
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Селтик - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Волендам 3:1 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 1:3
Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Лацио 3:1 Фейеноорд - Витесс 4:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Селтик 2:0 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Утрехт - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2

Результаты матчей

Хераклес
Фейеноорд

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:1
2 раза 25%
6:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
3
2 раза 25%
1
2 раза 25%
6
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

4:1
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
6:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
3
2 раза 13%
6
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Хераклес
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
3
1.5
5
3
1
6
2.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
6
1
1
7
2.5
3
4
1
7
3.5
3
4
1
7
4.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
14
1
6
9
1.5
11
4
2
13
2.5
8
7
1
14
3.5
6
9
1
14
4.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 15 0 0 52 - 6 45
2.
Фейеноорд
 4:0 Заявка 16 12 2 2 51 - 14 38
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 10 3 2 36 - 12 33
4.
Твенте
 1:2 Заявка 16 10 3 3 33 - 19 33
5.
Аякс
 Заявка 15 7 3 5 36 - 33 24
6.
Спарта Роттердам
 2:1 Заявка 16 7 3 6 22 - 21 24
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 16 6 5 5 26 - 23 23
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 16 5 6 5 33 - 29 21
9.
Херенвен
 Заявка 16 6 1 9 24 - 30 19
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 16 5 4 7 17 - 28 19
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 5 2 8 21 - 26 17
12.
Утрехт
 Заявка 16 4 5 7 17 - 26 17
13.
Эксельсиор
 Заявка 16 3 8 5 27 - 32 17
14.
Алмере Сити
 Заявка 16 4 4 8 18 - 34 16
15.
Хераклес
 0:4 Заявка 16 4 3 9 20 - 39 15
16.
Валвейк
 Заявка 16 4 2 10 17 - 31 14
17.
Волендам
 Заявка 16 3 2 11 18 - 40 11
18.
Витесс
 Заявка 16 3 2 11 12 - 37 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 26 - 4 24
2.
Фейеноорд
 4:0 Заявка 8 6 1 1 24 - 6 19
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 8 6 1 1 24 - 7 19
4.
Твенте
 1:2 Заявка 8 6 1 1 17 - 11 19
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 5 2 1 13 - 7 17
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 5 1 2 20 - 9 16
7.
Аякс
 Заявка 7 5 0 2 18 - 12 15
8.
Херенвен
 Заявка 8 4 1 3 15 - 10 13
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 3 3 3 20 - 15 12
10.
Спарта Роттердам
 2:1 Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
11.
Хераклес
 0:4 Заявка 8 3 1 4 10 - 19 10
12.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 2 4 10 - 17 8
13.
Эксельсиор
 Заявка 8 1 5 2 12 - 15 8
14.
Волендам
 Заявка 7 2 1 4 8 - 16 7
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 1 5 7 - 13 7
16.
Валвейк
 Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
17.
Утрехт
 Заявка 8 1 4 3 10 - 17 7
18.
Витесс
 Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 26 - 2 21
2.
Фейеноорд
 4:0 Заявка 8 6 1 1 27 - 8 19
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
4.
Твенте
 1:2 Заявка 8 4 2 2 16 - 8 14
5.
Спарта Роттердам
 2:1 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
7.
Утрехт
 Заявка 8 3 1 4 7 - 9 10
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 3 2 13 - 14 9
9.
Эксельсиор
 Заявка 8 2 3 3 15 - 17 9
10.
Аякс
 Заявка 8 2 3 3 18 - 21 9
11.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
12.
Валвейк
 Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 1 4 3 6 - 14 7
14.
Херенвен
 Заявка 8 2 0 6 9 - 20 6
15.
Витесс
 Заявка 9 2 0 7 7 - 26 6
16.
Хераклес
 0:4 Заявка 8 1 2 5 10 - 20 5
17.
Волендам
 Заявка 9 1 1 7 10 - 24 4
18.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 0 2 6 4 - 21 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 20 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 19 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 10 (4)
Твенте Стейн Сем 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Фортуна Ситтард Гут Родриго 6
Твенте Садилек Михал 1 4
Эксельсиор Загре Артур 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Весь список
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    Хераклес
    Ничья
    Фейеноорд
    23.00
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    8.03
    1.21
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