Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Brian De Keersmaecker выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

48' Команда Фейеноорд играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Удар от ворот произведет Хераклес

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Гертрейда Лютсхарел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Brian De Keersmaecker выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Матч возобновится спорным мячом

46' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

45' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Стенгс Келвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Хорошую попытку сделал Тимбер Квинтен . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Гертрейда Лютсхарел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Браувер Микаэль взял и забрал мяч на выходе

42' Удар от ворот произведет Хераклес

42' Тимбер Квинтен не смог попасть в створ ударом издали

41' Энгельс Марио получил желтую карточку от судьи

40' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Удар от ворот произведет Фейеноорд

39' Виекхофф Яннес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

37' Роскен Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Роскен Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Оооо... вот это был удар! Хименес Сантьяго Томас должен был забить с этой позиции.

34' Хорошую попытку сделал Хименес Сантьяго Томас . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Иванушец Лука создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Удар от ворот произведет Фейеноорд

33' Траунер Гернот выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Зонненберг Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Гертрейда Лютсхарел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Роскен Рубен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Зонненберг Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Роскен Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

20' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Фейеноорд будет все-таки засчитан.

19' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Фейеноорд

18' Г О О О О Л - Стенгс Келвин забивает с правой ноги!

18' Хартман Квилиндси создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Браувер Микаэль взял и забрал мяч на выходе

17' Шеперман Сэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Дилросун Джавайро из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Браувер Микаэль взял и забрал мяч на выходе

11' Бейло Юстин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Энгельс Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Роскен Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Команда Фейеноорд забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

4' Г О О О О Л - Стенгс Келвин забивает с левой ноги!

3' Удар от ворот произведет Хераклес

3' Иванушец Лука из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Шеперман Сэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Удар от ворот произведет Фейеноорд

2' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Фейеноорд начинает с центра поля