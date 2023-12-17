Тур: 16. Стадион: Erve Asito. Зрители: 12080 Главный судья: Маншот Ероен
0'
0:1
4' ГолСтенгс Келвин
0:2
18' ГолСтенгс Келвин
41' Желтая карточкаЭнгельс Марио
0:3
48' ГолГертрейда Лютсхарел
0:4
60' ГолТимбер Квинтен
74' Желтая карточкаШеперман Сэм
88' Желтая карточкаВейинович Марко
90'+4
Ход матча
4'
18'
41'
48'
60'
0:4
74'
88'
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
1 Удары по воротам 9
-
0 Удары в створ 14
-
3 Угловые 10
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
312 Количество передач 647
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Роскен
Рубен
32
Шеперман
Сэм
10
Уахим
Анас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Роскен РубенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Шеперман СэмПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Уахим АнасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Ялвинг РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Hendrie Kruezen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лопес МаркосЗащитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Минте ЯнкубаНападающий
-
25 Сейер ЛеоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хераклес
Фейеноорд
8 матчей
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
37.5%
100%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
87.5%
7 побед 7 ничьих 0 побед
24 матча
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа
Первый тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
32 матча
9.4%
25%
65.6%
3 победы 8 ничьих 21 победа
Первый тайм
9.4%
46.9%
43.7%
3 победы 15 ничьих 14 побед
Второй тайм
21.9%
37.5%
40.6%
7 побед 12 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.31
0.88
Среднее время на гол
68
102
Всего голов
39
29
Голов в среднем за матч
2.44
1.81
Среднее время на гол
36
49
Всего голов
60
43
Голов в среднем за матч
1.88
1.34
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 88%
Меньше 13%
4
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
8
Больше 25%
Меньше 75%
24
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
Среднее время на гол
48
66
Бомбардиры внутри турнира
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ханссон Эмиль
|4 (1)
|0.25
|Санкох Мохамед
|4
|0.25
|Энгельс Марио
|3
|0.19
|Нанкиши Абденего
|3
|0.19
|Уахим Анас
|2
|0.13
|Хоогма Джастин
|1
|0.06
|Де Кеерсмакер Брайан
|1
|0.06
|Лимбомбе Брайан
|1
|0.06
|Зонненберг Свен
|1
|0.06
|Брюнс Томас
|0
|0
|Бакбоорд Навайо
|0
|0
|Роскен Рубен
|0
|0
|Бультман Стив
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|20 (1)
|1.25
|Тимбер Квинтен
|6
|0.38
|Стенгс Келвин
|5
|0.31
|Пайшао Игор
|5
|0.31
|Гертрейда Лютсхарел
|4
|0.25
|Минте Янкуба
|3
|0.19
|Виффер Матс
|2
|0.13
|Сейер Лео
|1
|0.06
|Лингр Ондржей
|1
|0.06
|Иванушец Лука
|1
|0.06
|Миламбо Антони
|1
|0.06
|Ниукоп Барт
|1
|0.06
|Уэда Аясэ
|1
|0.06
|Хартман Квилиндси
|0
|0
|Ганцко Давид
|0
|0
|Траунер Гернот
|0
|0
|Джаханбахш Алиреза
|0
|0
|Дилросун Джавайро
|0
|0
Карточки
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брюнс Томас
|5
|0
|Энгельс Марио
|4
|0
|Уахим Анас
|4
|0
|Хоогма Джастин
|2
|1
|Бакбоорд Навайо
|3
|0
|Вейинович Марко
|2
|0
|Виллемс Джетро
|2
|0
|Ханссон Эмиль
|2
|0
|Де Кеерсмакер Брайан
|2
|0
|Виекхофф Яннес
|2
|0
|Шеперман Сэм
|2
|0
|Лимбомбе Брайан
|1
|0
|Роскен Рубен
|1
|0
|Бультман Стив
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хименес Сантьяго Томас
|3
|0
|Пайшао Игор
|3
|0
|Ниукоп Барт
|1
|1
|Велленройтер Тимон
|2
|0
|Хартман Квилиндси
|2
|0
|Слот Арне
|1
|0
|Ганцко Давид
|1
|0
|Тимбер Квинтен
|1
|0
|Зерруки Рамиз
|1
|0
Результаты матчей
Хераклес
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Фейеноорд
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
4
3
Хераклес
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Фейеноорд
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
88% (7)
13% (1)
0% (0)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
17
2
Упущенные победы
8
23
Хераклес
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
13% (2)
38% (6)
Фейеноорд
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
20
6
Упущенные победы
12
26
Голы по времени матча
Забито
11
24
0 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
0 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
4
17%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
2
18%
5
21%
46-60
5
45%
4
17%
61-75
4
36%
5
21%
76-90
Пропущено
18
8
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
3
17%
1
13%
1-15
4
22%
3
38%
16-30
3
17%
1
13%
31-45
3
17%
1
13%
46-60
3
17%
1
13%
61-75
2
11%
1
13%
76-90
Забито
10
24
2 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
1
10%
5
21%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
1
10%
2
8%
31-45
3
30%
4
17%
46-60
2
20%
3
13%
61-75
3
30%
6
25%
76-90
Пропущено
20
6
11 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
4
20%
0
0%
1-15
4
20%
1
17%
16-30
3
15%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
25%
2
33%
61-75
4
20%
2
33%
76-90
Забито
21
48
2 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 27
3 Забивали первыми 11
6 Не забивали 1
1
5%
9
19%
1-15
0
0%
8
17%
16-30
1
5%
4
8%
31-45
5
24%
9
19%
46-60
7
33%
7
15%
61-75
7
33%
11
23%
76-90
Пропущено
38
14
21 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 7
13 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 10
7
18%
1
7%
1-15
8
21%
4
29%
16-30
6
16%
2
14%
31-45
3
8%
1
7%
46-60
8
21%
3
21%
61-75
6
16%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Хераклес
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Витесс - Хераклес 2:0 Хераклес - Спарта Роттердам 0:1 Алмере Сити - Хераклес 0:5 Фортуна Ситтард - Хераклес 4:1
Хераклес - ПСВ 0:6 Харденберг - Хераклес 2:0 Херенвен - Хераклес 3:0 Хераклес - Твенте 2:2 Шальке 04 - Хераклес 4:1 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:0 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 Волендам - Хераклес 2:2 Хераклес - Утрехт 1:3 Хераклес - Эксельсиор 3:1 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 Аякс - Хераклес 4:1 Хераклес - Волендам 1:3 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Хераклес - Эммен 1:0
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Селтик - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Волендам 3:1 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 1:3
Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Лацио 3:1 Фейеноорд - Витесс 4:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Селтик 2:0 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Утрехт - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2
Результаты матчей
Хераклес
Фейеноорд
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
6:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
3
2 раза 25%
1
2 раза 25%
6
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
4:1
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:4
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
4
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
2:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:4
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
6:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
4
4 раза 25%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
6
2 раза 13%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Хераклес
Фейеноорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
44
53
17
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
26
71
17
44
17
44
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
151
610
124
214
97
115
79
115
313
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|52 - 6
|45
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|51 - 14
|38
|3.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|34 - 19
|34
|4.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|36 - 12
|33
|5.
|1:0 Заявка
|16
|8
|3
|5
|37 - 33
|27
|6.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|26 - 23
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 22
|22
|8.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|33 - 29
|21
|9.
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|24 - 30
|19
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 28
|19
|11.
|0:1 Заявка
|16
|5
|2
|9
|21 - 27
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 26
|17
|13.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|27 - 32
|17
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 34
|16
|15.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|20 - 39
|15
|16.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|17 - 31
|14
|17.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|18 - 40
|11
|18.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|12 - 37
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|26 - 4
|24
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|24 - 6
|19
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|24 - 7
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 11
|19
|5.
|1:0 Заявка
|8
|6
|0
|2
|19 - 12
|18
|6.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 9
|16
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 10
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|20 - 15
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 19
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 15
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 16
|7
|15.
|0:1 Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 17
|7
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|26 - 2
|21
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 8
|19
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 8
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|6.
|0:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 14
|10
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 9
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 14
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|15 - 17
|9
|10.
|1:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|18 - 21
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 14
|7
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 20
|6
|15.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|7 - 26
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 20
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 24
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 21
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|20 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|19 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|10 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|10 (4)
|Твенте
|Стейн Сем
|10 (2)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|6
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4