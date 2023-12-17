Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

89' Уахим Анас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Лингр Ондржей нанес удар головой, но Майкл Броувер спокойно отбил мяч.

88' Иванушец Лука бьет со штрафного в створ, но Майкл Броувер держит все под контролем

88' Вейинович Марко получил желтую карточку от судьи

87' Удар от ворот произведет Хераклес

87' Лингр Ондржей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Гертрейда Лютсхарел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Удар от ворот произведет Хераклес

84' Ван Ден Белт Томас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Иванушец Лука создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Дилросун Джавайро из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Лингр Ондржей нанес удар головой, но Майкл Броувер спокойно отбил мяч.

83' Ганцко Давид из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

83' Лопес Маркос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Роскен Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Матч возобновлен

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Удар от ворот произведет Хераклес

77' Тимбер Квинтен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Brian De Keersmaecker выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Сегодняшная посещаемость составляет 12080 болельщиков

74' Шеперман Сэм получил желтую карточку от судьи

74' Ханссон Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Тактическая замена. Bryan Limbombe уходит с поля и его заменяет Бультман Стив

71' Траунер Гернот выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Роскен Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Шеперман Сэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Хорошую попытку сделал Иванушец Лука . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Иванушец Лука навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Ганцко Давид нанес удар головой, но Майкл Броувер спокойно отбил мяч.

66' Bryan Limbombe наказан за толчок Ганцко Давид

66' Удар от ворот произведет Хераклес

65' Дилросун Джавайро не смог попасть в створ ударом издали

65' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Виффер Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Зонненберг Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Г О О О О Л - Тимбер Квинтен из команды Фейеноорд правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

60' Тимбер Квинтен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Стенгс Келвин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Brian De Keersmaecker успешно блокирует удар.

58' Роскен Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Виффер Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Ханссон Эмиль из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Оооо... вот это был удар! Иванушец Лука должен был забить с этой позиции.

54' Хорошую попытку сделал Иванушец Лука . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Стенгс Келвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Тимбер Квинтен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Brian De Keersmaecker выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Браувер Микаэль взял и забрал мяч на выходе

51' Траунер Гернот выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Тимбер Квинтен наказан за толчок Bryan Limbombe

48' Ганцко Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Стенгс Келвин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Тимбер Квинтен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.