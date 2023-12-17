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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Йоей Кой
Аякс
 
Позже
ПЕК Зволле

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
ПЕК Зволле
12.00
7.70
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7.20
Все Коэффициенты
40
Рамай
Диант
2
Ренсх
Девайн
37
Шутало
Йосип
4
Хато
Йоррель
25
Соса
Борна
33
Тахирович
Бенджамин
8
Тейлор
Кеннет
23
Бергёйс
Стивен
10
Акпом
Чуба
42
Марта
Арьяни
9
Бробби
Брайан
1
Схенделаар
Яспер
2
Ван
Полен
Брам
4
Керстен
Сэм
13
Лам
Томас
15
Ансельмо
Гарсия-Макналти
28
Бюрместер
Зико
11
Ван
Ден
Берг
Дэйв
7
Намли
Юнес
10
Дрёйф
Ферди
18
Веланас
Одиссеус
9
Тай
Леннарт
Аякс
4-2-3-1
ПЕК Зволле
4-2-3-1

История личных встреч

Аякс
ПЕК Зволле

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

76.5%
11.8%
11.7%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.7%
17.6%
17.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

125%
0 побед 5 ничьих 2 победы

21 матч

76.2%
14.3%
9.5%
16 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

Э
3:0
Э
0:2
Э
0:2
Э
4:0
Э
2:4
Э
2:1
Э
1:4
Э
0:1
Э
3:0
Э
1:3
Э
5:1
Э
3:0
Э
0:2
Э
1:1
Э
0:0
СГ
1:0
К
5:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:4

Голы

Всего голов

25
25

Голов в среднем за матч

2.78
2.08

Среднее время на гол

32
43

Всего голов

14
3

Голов в среднем за матч

1.17
0.33

Среднее время на гол

77
270

Всего голов

39
28

Голов в среднем за матч

1.86
1.33

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
4
Больше 19%
Меньше 81%
17

Среднее время на гол

48
67

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергвейн Стевен 8 (5) 0.53
Бробби Брайан 7 0.47
Акпом Чуба 5 0.33
Хлинссон Кристиан 4 0.27
Бергёйс Стивен 2 0.13
Ван ден Бомен Бранко 2 0.13
Боргес Карлос 1 0.07
Тейлор Кеннет 1 0.07
Кудус Мохаммед 1 0.07
Тахирович Бенджамин 1 0.07
Хато Йоррель 1 0.07
Классен Дэви 1 0.07
Медич Яков 1 0.07
Соса Борна 0 0
Ренсх Девайн 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0
ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрёйф Ферди 5 (2) 0.33
Тай Леннарт 4 0.27
Намли Юнес 3 0.2
Ван Ден Берг Дэйв 3 0.2
Веллиос Апостолос 3 0.2
Веланас Одиссеус 2 0.13
Рейндерс Элиано 1 0.07
Бюрместер Зико 0 0
Керстен Сэм 0 0
Серрано Нико 0 0
Ансельмо Гарсия-Макналти 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергвейн Стевен 4 0
Бробби Брайан 3 0
Тейлор Кеннет 2 0
Ренсх Девайн 2 0
Вос Силвано 2 0
Хато Йоррель 2 0
Ван ден Бомен Бранко 1 0
Соса Борна 1 0
Авила Гастон 1 0
Стейн Морис 1 0
Тахирович Бенджамин 1 0
ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Ден Берг Дэйв 4 0
Ансельмо Гарсия-Макналти 4 0
Лам Томас 3 0
Намли Юнес 3 0
Эль-Аззузи Ануар 1 1
Ван Полен Брам 2 0
Веллиос Апостолос 2 0
Дрёйф Ферди 2 0
Керстен Сэм 2 0
Ван Хинтум Барт 1 0
Томас Райан 1 0
Веланас Одиссеус 1 0
Рейндерс Элиано 1 0
Бюрместер Зико 1 0
Серрано Нико 1 0
Ван Дер Хар Дамиан 1 0

Результаты матчей

Аякс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
ПЕК Зволле
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

1
4
Аякс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
ПЕК Зволле
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

9
4
Аякс
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
ПЕК Зволле
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
14

Упущенные победы

10
8

Голы по времени матча

Забито

17
15
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
3
18%
1
7%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
3
18%
1
7%
31-45
2
12%
3
20%
46-60
3
18%
4
27%
61-75
5
29%
29%
5
33%
76-90

Пропущено

10
12
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
4
40%
1
8%
31-45
4
40%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
6
50%
76-90

Забито

15
8
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
7%
1
13%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
3
20%
1
13%
31-45
4
27%
1
13%
46-60
3
20%
2
25%
61-75
2
13%
2
25%
76-90

Пропущено

19
12
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
11%
2
17%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
3
16%
1
8%
31-45
6
32%
4
33%
46-60
3
16%
2
17%
61-75
4
21%
2
17%
76-90

Забито

32
23
13 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
4
13%
2
9%
1-15
3
9%
2
9%
16-30
6
19%
2
9%
31-45
6
19%
4
17%
46-60
6
19%
6
26%
61-75
7
22%
7
30%
76-90

Пропущено

29
24
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
3
10%
3
13%
1-15
2
7%
3
13%
16-30
7
24%
2
8%
31-45
10
34%
5
21%
46-60
3
10%
3
13%
61-75
4
14%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аякс - АЕК 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Аякс 1:2
Марсель - Аякс 4:3 Аякс - Витесс 5:0 Алмере Сити - Аякс 2:2 Аякс - Брайтон 0:2 Аякс - Херенвен 4:1 Аякс - Волендам 2:0 ПСВ - Аякс 5:2 Брайтон - Аякс 2:0 Утрехт - Аякс 4:3 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЕК - Аякс 1:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Аякс - Марсель 3:3 Твенте - Аякс 3:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Аякс - Лудогорец 0:1
ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1
ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Амстердамсхе - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2 ПЕК Зволле - Гронинген 0:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 ПЕК Зволле - Эммен 1:2

Результаты матчей

Аякс
ПЕК Зволле

Точный счет

4:1
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Аякс
ПЕК Зволле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
2
5
2
1.5
1
7
3
4
2.5
3
4
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
6
2
1.5
3
4
2
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
3
11
4
1.5
4
11
5
10
2.5
2
13
3
12
3.5
2
13
1
14
4.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 15 15 0 0 52 - 6 45
2.
Фейеноорд
 Заявка 16 12 2 2 51 - 14 38
3.
Твенте
 Заявка 16 10 4 2 34 - 19 34
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 15 10 3 2 36 - 12 33
5.
Аякс
 Заявка 15 7 3 5 36 - 33 24
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 16 6 5 5 26 - 23 23
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 16 6 4 6 22 - 22 22
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 16 5 6 5 33 - 29 21
9.
Херенвен
 Заявка 16 6 1 9 24 - 30 19
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 16 5 4 7 17 - 28 19
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 15 5 2 8 21 - 26 17
12.
Утрехт
 Заявка 16 4 5 7 17 - 26 17
13.
Эксельсиор
 Заявка 16 3 8 5 27 - 32 17
14.
Алмере Сити
 Заявка 16 4 4 8 18 - 34 16
15.
Хераклес
 Заявка 16 4 3 9 20 - 39 15
16.
Валвейк
 Заявка 16 4 2 10 17 - 31 14
17.
Волендам
 Заявка 16 3 2 11 18 - 40 11
18.
Витесс
 Заявка 16 3 2 11 12 - 37 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 26 - 4 24
2.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 1 1 24 - 6 19
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 8 6 1 1 24 - 7 19
4.
Твенте
 Заявка 8 6 1 1 17 - 11 19
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 5 2 1 13 - 7 17
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 5 1 2 20 - 9 16
7.
Аякс
 Заявка 7 5 0 2 18 - 12 15
8.
Херенвен
 Заявка 8 4 1 3 15 - 10 13
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 3 3 3 20 - 15 12
10.
Хераклес
 Заявка 8 3 1 4 10 - 19 10
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
12.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 2 4 10 - 17 8
13.
Эксельсиор
 Заявка 8 1 5 2 12 - 15 8
14.
Волендам
 Заявка 7 2 1 4 8 - 16 7
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 1 5 7 - 13 7
16.
Валвейк
 Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
17.
Утрехт
 Заявка 8 1 4 3 10 - 17 7
18.
Витесс
 Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 26 - 2 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 1 1 27 - 8 19
3.
Твенте
 Заявка 8 4 3 1 17 - 8 15
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 3 1 3 14 - 13 10
7.
Утрехт
 Заявка 8 3 1 4 7 - 9 10
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 3 2 13 - 14 9
9.
Эксельсиор
 Заявка 8 2 3 3 15 - 17 9
10.
Аякс
 Заявка 8 2 3 3 18 - 21 9
11.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
12.
Валвейк
 Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 1 4 3 6 - 14 7
14.
Херенвен
 Заявка 8 2 0 6 9 - 20 6
15.
Витесс
 Заявка 9 2 0 7 7 - 26 6
16.
Хераклес
 Заявка 8 1 2 5 10 - 20 5
17.
Волендам
 Заявка 9 1 1 7 10 - 24 4
18.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 0 2 6 4 - 21 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 20 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 19 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 10 (4)
Твенте Стейн Сем 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Фортуна Ситтард Гут Родриго 6
Эксельсиор Загре Артур 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аякс
Ничья
ПЕК Зволле
12.00
7.70
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7.20
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Где смотреть матч Аякс - ПЕК Зволле онлайн

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Аякс
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