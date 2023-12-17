Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Команда Аякс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Удар от ворот произведет Аякс

44' Дэйви ван ден Берг из команды ПЕК Зволле не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

43' Бюрместер Зико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Хато Йоррель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Керстен Сэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Аякс

35' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Аякс

35' Г О О О О Л - Бробби Брайан забивает с левой ноги!

35' Тахирович Бенджамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

33' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

30' Веланас Одиссеус - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

29' Бергёйс Стивен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Хорошую попытку сделал Ансельмо Гарсия-Макналти . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Намли Юнес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

24' Хато Йоррель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Удар от ворот произведет Аякс

23' Оооо... вот это был удар! Веланас Одиссеус должен был забить с этой позиции.

22' Шутало Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет Аякс

21' Удар от ворот произведет Аякс

20' Дэйви ван ден Берг нанес удар, но тот был заблокирован.

20' Керстен Сэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Ван Полен Брам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Ван Полен Брам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Хорошую попытку сделал Бробби Брайан . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Акпом Чуба из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Бергёйс Стивен из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Ван Полен Брам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

11' Дэйви ван ден Берг из команды ПЕК Зволле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

6' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Бергёйс Стивен из команды Аякс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

3' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру