Тур: 16. Стадион: Йохан Кройф Арена. Зрители: 53853 Главный судья: Йоей Кой
2:2
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаВеланас Одиссеус
1:0
35' ГолБробби Брайан
2:0
48' ГолБробби Брайан
53' Желтая карточкаБергёйс Стивен
54' Желтая карточкаАнсельмо Гарсия-Макналти
2:1
60' ГолТай Леннарт
2:2
89' ГолТай Леннарт
90' Желтая карточкаВеллиос Апостолос
90'+6
Ход матча
30'
35'
1:0
48'
53'
60'
2:1
89'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
4 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 0
-
4 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
695 Количество передач 379
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Рамай
Диант
37
Шутало
Йосип
25
Соса
Борна
10
Акпом
Чуба
42
Марта
Арьяни
- Основной состав
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
- Защитник
-
25 Соса БорнаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Акпом ЧубаПолузащитник
-
42 Марта АрьяниПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
53 Де Графф ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
-
30 Авила ГастонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Лам ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дрёйф ФердиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Серрано НикоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Аякс
ПЕК Зволле
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
76.5%
11.8%
11.7%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.7%
17.6%
17.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
125%
0 побед 5 ничьих 2 победы
21 матч
76.2%
14.3%
9.5%
16 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
25
25
Голов в среднем за матч
2.78
2.08
Среднее время на гол
32
43
Всего голов
14
3
Голов в среднем за матч
1.17
0.33
Среднее время на гол
77
270
Всего голов
39
28
Голов в среднем за матч
1.86
1.33
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
Среднее время на гол
48
67
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бробби Брайан
|9
|0.56
|Бергвейн Стевен
|8 (5)
|0.5
|Акпом Чуба
|5
|0.31
|Хлинссон Кристиан
|4
|0.25
|Бергёйс Стивен
|2
|0.13
|Ван ден Бомен Бранко
|2
|0.13
|Боргес Карлос
|1
|0.06
|Тейлор Кеннет
|1
|0.06
|Тахирович Бенджамин
|1
|0.06
|Кудус Мохаммед
|1
|0.06
|Хато Йоррель
|1
|0.06
|Классен Дэви
|1
|0.06
|Медич Яков
|1
|0.06
|Соса Борна
|0
|0
|Ренсх Девайн
|0
|0
|Салах-Эддин Анасс
|0
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тай Леннарт
|6
|0.38
|Дрёйф Ферди
|5 (2)
|0.31
|Намли Юнес
|3
|0.19
|Веллиос Апостолос
|3
|0.19
|Ван Ден Берг Дэйв
|3
|0.19
|Веланас Одиссеус
|2
|0.13
|Рейндерс Элиано
|1
|0.06
|Бюрместер Зико
|0
|0
|Керстен Сэм
|0
|0
|Серрано Нико
|0
|0
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергвейн Стевен
|4
|0
|Бробби Брайан
|3
|0
|Тейлор Кеннет
|2
|0
|Ренсх Девайн
|2
|0
|Вос Силвано
|2
|0
|Хато Йоррель
|2
|0
|Бергёйс Стивен
|1
|0
|Ван ден Бомен Бранко
|1
|0
|Соса Борна
|1
|0
|Авила Гастон
|1
|0
|Стейн Морис
|1
|0
|Тахирович Бенджамин
|1
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|5
|0
|Ван Ден Берг Дэйв
|4
|0
|Веллиос Апостолос
|3
|0
|Лам Томас
|3
|0
|Намли Юнес
|3
|0
|Эль-Аззузи Ануар
|1
|1
|Ван Полен Брам
|2
|0
|Дрёйф Ферди
|2
|0
|Веланас Одиссеус
|2
|0
|Керстен Сэм
|2
|0
|Ван Хинтум Барт
|1
|0
|Томас Райан
|1
|0
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|Бюрместер Зико
|1
|0
|Серрано Нико
|1
|0
|Ван Дер Хар Дамиан
|1
|0
Результаты матчей
Аякс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
ПЕК Зволле
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
3
6
Аякс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
ПЕК Зволле
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
9
4
Аякс
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
ПЕК Зволле
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
16
14
Упущенные победы
12
10
Голы по времени матча
Забито
19
17
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
3
16%
1
6%
1-15
1
5%
1
6%
16-30
4
21%
1
6%
31-45
3
16%
4
24%
46-60
3
16%
4
24%
61-75
5
26%
6
35%
76-90
Пропущено
12
14
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
4
33%
2
14%
31-45
5
42%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
8%
6
43%
76-90
Забито
15
8
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
7%
1
13%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
3
20%
1
13%
31-45
4
27%
1
13%
46-60
3
20%
2
25%
61-75
2
13%
2
25%
76-90
Пропущено
19
12
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
11%
2
17%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
3
16%
1
8%
31-45
6
32%
4
33%
46-60
3
16%
2
17%
61-75
4
21%
2
17%
76-90
Забито
34
25
14 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
4
12%
2
8%
1-15
3
9%
2
8%
16-30
7
21%
2
8%
31-45
7
21%
5
20%
46-60
6
18%
6
24%
61-75
7
21%
8
32%
76-90
Пропущено
31
26
12 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
3
10%
3
12%
1-15
2
6%
3
12%
16-30
7
23%
3
12%
31-45
11
35%
6
23%
46-60
3
10%
3
12%
61-75
5
16%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аякс - АЕК 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Аякс 1:2
Марсель - Аякс 4:3 Аякс - Витесс 5:0 Алмере Сити - Аякс 2:2 Аякс - Брайтон 0:2 Аякс - Херенвен 4:1 Аякс - Волендам 2:0 ПСВ - Аякс 5:2 Брайтон - Аякс 2:0 Утрехт - Аякс 4:3 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЕК - Аякс 1:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Аякс - Марсель 3:3 Твенте - Аякс 3:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0 Аякс - Лудогорец 0:1
ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1
ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Амстердамсхе - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2 ПЕК Зволле - Гронинген 0:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 ПЕК Зволле - Эммен 1:2
Результаты матчей
Аякс
ПЕК Зволле
Точный счет
4:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
2:2
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Аякс
ПЕК Зволле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
62
17
35
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
62
44
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
133
124
511
511
214
313
214
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|52 - 6
|45
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|51 - 14
|38
|3.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|34 - 19
|34
|4.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|36 - 12
|33
|5.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|38 - 35
|25
|6.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|26 - 23
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 22
|22
|8.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|33 - 29
|21
|9.
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|24 - 30
|19
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 28
|19
|11.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|23 - 28
|18
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 26
|17
|13.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|27 - 32
|17
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 34
|16
|15.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|20 - 39
|15
|16.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|17 - 31
|14
|17.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|18 - 40
|11
|18.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|12 - 37
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|26 - 4
|24
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|24 - 6
|19
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|24 - 7
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 11
|19
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 9
|16
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 14
|16
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 10
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|20 - 15
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 19
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 15
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 16
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 17
|7
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|26 - 2
|21
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 8
|19
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 8
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 15
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 9
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 14
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|15 - 17
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|18 - 21
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 14
|7
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 20
|6
|15.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|7 - 26
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 20
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 24
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 21
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|20 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|19 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|10 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|10 (4)
|Твенте
|Стейн Сем
|10 (2)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|6
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4