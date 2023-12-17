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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Бускетс Матео
Реал Сосьедад
0:0
Второй тайм: 46'
Бетис
0'
43' Желтая карточка
Рока Марк

Ход матча

43'
 
Рока Марк

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 117
Реал Сосьедад 82.1% (96)
X 16.2% (19)
Бетис 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Реал Сосьедад
Ничья
Бетис
1.85
6.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремиро
Алехандро
18
Траоре
Амари
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
17
Тирни
Киран
8
Мерино
Микель
4
Субименди
Мартин
12
Захарян
Арсен
14
Кубо
Такефуса
21
Андре
Силва
10
Оярсабаль
Микель
13
Силва
Руи
24
Руибаль
Айтор
6
Песселья
Херман
28
Риад
Чади
20
Абнер
27
Алтимира
Серхи
21
Рока
Марк
10
Перес
Айосе
22
Иско
Аларкон
7
Эззалзули
Абде
12
Виллиан
Жозе
Реал Сосьедад
4-3-3
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Сосьедад
Бетис

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед

29 матчей

37.9%
31%
31.1%
11 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

24.1%
51.7%
24.2%
7 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

31%
41.4%
27.6%
9 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
0:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:0
КК
0:4
ЛЛ
4:0
КК
3:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:3
ЛЛ
3:0
ЛЛ
3:1
П
2:1
КК
2:2
КК
0:0
П
1:0
П
0:0
П
4:4
П
2:3
П
1:0
П
2:1
П
1:0
П
0:1
П
5:1
П
3:3
П
2:0
П
1:1
П
2:3
С
1:0
С
2:0

Голы

Всего голов

27
12

Голов в среднем за матч

1.93
0.8

Среднее время на гол

46
112

Всего голов

19
22

Голов в среднем за матч

1.27
1.57

Среднее время на гол

71
57

Всего голов

46
34

Голов в среднем за матч

1.59
1.17

Тотал матчей

2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

56
76

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 7 (2) 0.41
Кубо Такефуса 6 0.35
Барренечеа Андер 3 0.18
Субименди Мартин 3 0.18
Браис Мендес 2 0.12
Умар Садик 2 0.12
Фернандес Карлос 2 (1) 0.12
Мерино Микель 1 0.06
Ле Норман Робен 1 0.06
Траоре Амари 0 0
Ариц Элустондо 0 0
Тирни Киран 0 0
Субельдия Игор 0 0
Муньос Айхен 0 0
Захарян Арсен 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 6 0.35
Перес Айосе 4 0.24
Иско Аларкон 2 0.12
Рока Марк 2 0.12
Диао Ассане 2 0.12
Руибаль Айтор 1 0.06
Гидо Родригес 1 0.06
Эззалзули Абде 1 0.06
Энрике Луис IX 0 0
Карвалью Вилльям 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Иглесиас Борха 0 0
Миранда Хуан 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Субельдия Игор 6 0
Ле Норман Робен 5 0
Браис Мендес 5 0
Мерино Микель 4 0
Траоре Амари 4 0
Субименди Мартин 3 0
Фернандес Карлос 2 0
Умар Садик 2 0
Муньос Айхен 2 0
Пачеко Хон 2 0
Ремиро Алехандро 1 0
Тирни Киран 1 0
Оярсабаль Микель 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Оласагасти Хон 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 5 0
Иско Аларкон 4 0
Песселья Херман 3 0
Руибаль Айтор 3 0
Рока Марк 3 0
Миранда Хуан 3 0
Перес Айосе 2 0
Иглесиас Борха 2 0
Абнер 2 0
Диао Ассане 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Виллиан Жозе 0 1
Гуардадо Андрес 1 0
Бартра Марк 1 0
Силва Руи 1 0
Луис Фелипе 1 0
Энрике Луис IX 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Бетис
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

2
7
Реал Сосьедад
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Бетис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

10
11
Реал Сосьедад
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Бетис
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (10)
38% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

12
18

Голы по времени матча

Забито

16
9
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
3
19%
3
33%
1-15
3
19%
1
11%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
5
31%
1
11%
61-75
1
6%
1
11%
76-90

Пропущено

11
13
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
18%
3
23%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
4
31%
61-75
6
55%
3
23%
76-90

Забито

12
11
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
1
8%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
6
50%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
25%
2
18%
61-75
2
17%
2
18%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90

Забито

28
20
15 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 11
2 Не забивали 3
4
14%
4
20%
1-15
3
11%
2
10%
16-30
8
29%
4
20%
31-45
2
7%
4
20%
46-60
8
29%
3
15%
61-75
3
11%
3
15%
76-90

Пропущено

19
16
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
2
11%
0
0%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
3
16%
4
25%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
1
5%
4
25%
61-75
9
47%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Андрач - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1
Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Буньоль - Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1
Бетис
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бетис - Рейнджерс 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Вильяновенсе - Бетис 1:2 Альмерия - Бетис 0:0
Спарта Прага - Бетис 1:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Бетис 1:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Эрнан Кортес - Бетис 1:12 Бетис - Осасуна 2:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Хетафе - Бетис 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Бетис - Спарта Прага 2:1 Бетис - Валенсия 3:0 Гранада - Бетис 1:1 Бетис - Кадис 1:1 Рейнджерс - Бетис 1:0 Барселона - Бетис 5:0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Бетис

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:1
6 раз 38%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
3
5
3
5
2.5
1
7
2
6
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
2
6
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
13
3
7
9
1.5
5
11
5
11
2.5
1
15
2
14
3.5
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 16 13 2 1 38 - 20 41
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 12 3 1 34 - 10 39
3.
Барселона
 Заявка 17 10 5 2 31 - 19 35
4.
Атлетико М
 Заявка 16 11 1 4 32 - 16 34
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 9 5 3 33 - 19 32
6.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 17 8 6 3 29 - 18 30
7.
Бетис
 0:0 Заявка 17 6 9 2 19 - 17 27
8.
Хетафе
 Заявка 17 6 7 4 21 - 20 25
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 7 3 6 14 - 13 24
10.
Валенсия
 Заявка 17 5 5 7 18 - 22 20
11.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 8 5 16 - 23 20
12.
Осасуна
 Заявка 17 5 4 8 19 - 26 19
13.
Алавес
 Заявка 16 4 4 8 14 - 20 16
14.
Вильярреал
 Заявка 16 4 4 8 22 - 29 16
15.
Мальорка
 Заявка 17 2 9 6 14 - 20 15
16.
Севилья
 Заявка 16 2 7 7 20 - 24 13
17.
Кадис
 Заявка 16 2 7 7 13 - 23 13
18.
Сельта
 Заявка 17 2 7 8 16 - 25 13
19.
Гранада
 Заявка 17 1 5 11 20 - 37 8
20.
Альмерия
 Заявка 17 0 5 12 17 - 39 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 8 8 0 0 19 - 8 24
2.
Барселона
 Заявка 9 7 0 2 18 - 9 21
3.
Атлетик Б
 Заявка 9 6 2 1 24 - 11 20
4.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
5.
Жирона
 Заявка 8 6 1 1 18 - 10 19
6.
Бетис
 0:0 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
7.
Хетафе
 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
8.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
10.
Валенсия
 Заявка 8 4 2 2 9 - 4 14
11.
Алавес
 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
12.
Кадис
 Заявка 8 2 4 2 8 - 9 10
13.
Севилья
 Заявка 9 2 4 3 13 - 13 10
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 6 1 5 - 5 9
15.
Осасуна
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
16.
Райо Вальекано
 Заявка 8 1 5 2 9 - 15 8
17.
Гранада
 Заявка 8 1 4 3 12 - 16 7
18.
Вильярреал
 Заявка 9 2 1 6 14 - 19 7
19.
Сельта
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 8 7 1 0 20 - 10 22
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
3.
Барселона
 Заявка 8 3 5 0 13 - 10 14
4.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
7.
Атлетико М
 Заявка 8 3 1 4 13 - 8 10
8.
Осасуна
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 3 1 5 6 - 9 10
10.
Вильярреал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
11.
Бетис
 0:0 Заявка 9 1 6 2 8 - 14 9
12.
Хетафе
 Заявка 9 1 4 4 12 - 16 7
13.
Сельта
 Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
14.
Мальорка
 Заявка 9 1 3 5 9 - 15 6
15.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
16.
Севилья
 Заявка 7 0 3 4 7 - 11 3
17.
Алавес
 Заявка 8 0 3 5 4 - 10 3
18.
Кадис
 Заявка 8 0 3 5 5 - 14 3
19.
Альмерия
 Заявка 8 0 1 7 7 - 21 1
20.
Гранада
 Заявка 9 0 1 8 8 - 21 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 12 (2)
Хетафе Майораль Борха 10 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (2)
Жирона Довбик Артём 8 (4)
Атлетик Б Уильямс Иньяки 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Гранада Гумбау Херард 8
Кадис Алехо Иван 8
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Хетафе Дуарте Домингуш 2 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • До матча
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    Прогнозы 117
    Реал Сосьедад 82.1% (96)
    X 16.2% (19)
    Бетис 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Бетис
    1.85
    6.20
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    7.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Бетис

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    82.1% (96)
    Ничья
    16.2% (19)
    Бетис
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.06% (69)
    Меньше
    38.94% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    73.45% (83)
    Нет
    26.55% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Сосьедад
    51.3% (60)
    1:0 Реал Сосьедад
    17.1% (20)
    1:1 Ничья
    13.7% (16)
    2:0 Реал Сосьедад
    6.8% (8)
    1:2 Бетис
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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    Реал Сосьедад
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