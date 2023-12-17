Тур: 17. Стадион: Реале Арена. Главный судья: Бускетс Матео
0:0
Второй тайм: 46'
Ход матча
43'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Траоре
Амари
17
Тирни
Киран
21
Андре
Силва
13
Силва
Руи
28
Риад
Чади
20
Абнер
21
Рока
Марк
10
Перес
Айосе
22
Иско
Аларкон
12
Виллиан
Жозе
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Тирни КиранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Андре СилваНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Марреро УнаиВратарь
-
20 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Умар СадикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Риад ЧадиЗащитник
-
20 АбнерЗащитник
- Полузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
-
10 Перес АйосеПолузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Диао АссанеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Энрике Луис
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Реал Сосьедад
Бетис
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед
29 матчей
37.9%
31%
31.1%
11 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
24.1%
51.7%
24.2%
7 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
31%
41.4%
27.6%
9 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
12
Голов в среднем за матч
1.93
0.8
Среднее время на гол
46
112
Всего голов
19
22
Голов в среднем за матч
1.27
1.57
Среднее время на гол
71
57
Всего голов
46
34
Голов в среднем за матч
1.59
1.17
Тотал матчей
2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
56
76
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|7 (2)
|0.41
|Кубо Такефуса
|6
|0.35
|Барренечеа Андер
|3
|0.18
|Субименди Мартин
|3
|0.18
|Браис Мендес
|2
|0.12
|Умар Садик
|2
|0.12
|Фернандес Карлос
|2 (1)
|0.12
|Мерино Микель
|1
|0.06
|Ле Норман Робен
|1
|0.06
|Траоре Амари
|0
|0
|Ариц Элустондо
|0
|0
|Тирни Киран
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
|Муньос Айхен
|0
|0
|Захарян Арсен
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Жозе
|6
|0.35
|Перес Айосе
|4
|0.24
|Иско Аларкон
|2
|0.12
|Рока Марк
|2
|0.12
|Диао Ассане
|2
|0.12
|Руибаль Айтор
|1
|0.06
|Гидо Родригес
|1
|0.06
|Эззалзули Абде
|1
|0.06
|Энрике Луис IX
|0
|0
|Карвалью Вилльям
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Иглесиас Борха
|0
|0
|Миранда Хуан
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Субельдия Игор
|6
|0
|Ле Норман Робен
|5
|0
|Браис Мендес
|5
|0
|Мерино Микель
|4
|0
|Траоре Амари
|4
|0
|Субименди Мартин
|3
|0
|Фернандес Карлос
|2
|0
|Умар Садик
|2
|0
|Муньос Айхен
|2
|0
|Пачеко Хон
|2
|0
|Ремиро Алехандро
|1
|0
|Тирни Киран
|1
|0
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Туррьентес Беньят
|1
|0
|Урко Гонсалес
|1
|0
|Оласагасти Хон
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гидо Родригес
|5
|0
|Иско Аларкон
|4
|0
|Песселья Херман
|3
|0
|Руибаль Айтор
|3
|0
|Рока Марк
|3
|0
|Миранда Хуан
|3
|0
|Перес Айосе
|2
|0
|Иглесиас Борха
|2
|0
|Абнер
|2
|0
|Диао Ассане
|2
|0
|Бельерин Эктор
|0
|1
|Виллиан Жозе
|0
|1
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|Бартра Марк
|1
|0
|Силва Руи
|1
|0
|Луис Фелипе
|1
|0
|Энрике Луис IX
|1
|0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Бетис
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
2
7
Реал Сосьедад
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Бетис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
10
11
Реал Сосьедад
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Бетис
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (10)
38% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
12
18
Голы по времени матча
Забито
16
9
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
3
19%
3
33%
1-15
3
19%
1
11%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
5
31%
1
11%
61-75
1
6%
1
11%
76-90
Пропущено
11
13
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
18%
3
23%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
4
31%
61-75
6
55%
3
23%
76-90
Забито
12
11
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
1
8%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
6
50%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
25%
2
18%
61-75
2
17%
2
18%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90
Забито
28
20
15 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 11
2 Не забивали 3
4
14%
4
20%
1-15
3
11%
2
10%
16-30
8
29%
4
20%
31-45
2
7%
4
20%
46-60
8
29%
3
15%
61-75
3
11%
3
15%
76-90
Пропущено
19
16
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
2
11%
0
0%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
3
16%
4
25%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
1
5%
4
25%
61-75
9
47%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Андрач - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1
Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Буньоль - Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1
Бетис
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бетис - Рейнджерс 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Вильяновенсе - Бетис 1:2 Альмерия - Бетис 0:0
Спарта Прага - Бетис 1:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Бетис 1:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Эрнан Кортес - Бетис 1:12 Бетис - Осасуна 2:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Хетафе - Бетис 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Бетис - Спарта Прага 2:1 Бетис - Валенсия 3:0 Гранада - Бетис 1:1 Бетис - Кадис 1:1 Рейнджерс - Бетис 1:0 Барселона - Бетис 5:0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
Бетис
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:1
6 раз 38%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Реал Сосьедад
Бетис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
44
35
35
17
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
35
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
133
79
511
511
115
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|38 - 20
|41
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|34 - 10
|39
|3.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|31 - 19
|35
|4.
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|32 - 16
|34
|5.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|33 - 19
|32
|6.
|0:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 18
|30
|7.
|0:0 Заявка
|17
|6
|9
|2
|19 - 17
|27
|8.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|21 - 20
|25
|9.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|14 - 13
|24
|10.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 22
|20
|11.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 23
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 26
|19
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|14 - 20
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 29
|16
|15.
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|14 - 20
|15
|16.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|20 - 24
|13
|17.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|13 - 23
|13
|18.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|16 - 25
|13
|19.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|20 - 37
|8
|20.
|Заявка
|17
|0
|5
|12
|17 - 39
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|19 - 8
|24
|2.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|18 - 9
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 11
|20
|4.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|5.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 10
|19
|6.
|0:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 3
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 4
|18
|8.
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|9.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|10.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|11.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 13
|10
|14.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|5 - 5
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 15
|8
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 16
|7
|18.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|14 - 19
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|20.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|20 - 10
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|13 - 10
|14
|4.
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 8
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 9
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|11.
|0:0 Заявка
|9
|1
|6
|2
|8 - 14
|9
|12.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 16
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|14.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 15
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|16.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 11
|3
|17.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 10
|3
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 14
|3
|19.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 21
|1
|20.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|8 - 21
|1
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|12 (2)
|Хетафе
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|Гризманн Антуан
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|Жирона
|Довбик Артём
|8 (4)
|Атлетик Б
|Уильямс Иньяки
|8 (3)
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 7
|Гранада
|Гумбау Херард
|8
|Кадис
|Алехо Иван
|8
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 6
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|2 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Бетис
Исход игры
Реал Сосьедад
82.1% (96)
Ничья
16.2% (19)
Бетис
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
61.06% (69)
Меньше
38.94% (44)
Обе команды забьют
Да
73.45% (83)
Нет
26.55% (30)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
51.3% (60)
1:0 Реал Сосьедад
17.1% (20)
1:1 Ничья
13.7% (16)
2:0 Реал Сосьедад
6.8% (8)
1:2 Бетис
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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