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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Бускетс Матео
Реал Сосьедад
0:0
Конец матча
Бетис
0'
43' Желтая карточка
Рока Марк
68' Желтая карточка
Руибаль Айтор
78' Желтая карточка
Перес Айосе
85' Желтая карточка
Оласагасти Хон
86' Желтая карточка
Ле Норман Робен
87' Желтая карточка
Иско Аларкон
90' Желтая карточка
Ремиро Алехандро
90'+4

Ход матча

43'
 
Рока Марк
58'
Умар Садик
Андре Силва
 
59'
Туррьентес Беньят
Захарян Арсен
 
59'
 
Диао Ассане
Виллиан Жозе
68'
 
Руибаль Айтор
72'
 
Родри Родриго
Эззалзули Абде
73'
 
Карвалью Вилльям
Алтимира Серхи
76'
Магунаселая Хон
Оярсабаль Микель
 
78'
 
Перес Айосе
84'
Муньос Айхен
Тирни Киран
 
84'
Оласагасти Хон
Мерино Микель
 
85'
Оласагасти Хон
 
86'
Ле Норман Робен
 
87'
 
Иско Аларкон
90'
Ремиро Алехандро
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 7
  • 5 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Реал Сосьедад 82.1% (96)
X 16.2% (19)
Бетис 1.7% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремиро
Алехандро
18
Траоре
Амари
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
17
Тирни
Киран
8
Мерино
Микель
4
Субименди
Мартин
12
Захарян
Арсен
14
Кубо
Такефуса
21
Андре
Силва
10
Оярсабаль
Микель
13
Силва
Руи
24
Руибаль
Айтор
6
Песселья
Херман
28
Риад
Чади
20
Абнер
27
Алтимира
Серхи
21
Рока
Марк
10
Перес
Айосе
22
Иско
Аларкон
7
Эззалзули
Абде
12
Виллиан
Жозе
Реал Сосьедад
4-3-3
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Сосьедад
Бетис

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед

29 матчей

37.9%
31%
31.1%
11 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

24.1%
51.7%
24.2%
7 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

31%
41.4%
27.6%
9 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
0:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
0:0
КК
0:4
ЛЛ
4:0
КК
3:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:3
ЛЛ
3:0
ЛЛ
3:1
П
2:1
КК
2:2
КК
0:0
П
1:0
П
0:0
П
4:4
П
2:3
П
1:0
П
2:1
П
1:0
П
0:1
П
5:1
П
3:3
П
2:0
П
1:1
П
2:3
С
1:0
С
2:0

Голы

Всего голов

27
12

Голов в среднем за матч

1.93
0.8

Среднее время на гол

46
112

Всего голов

19
22

Голов в среднем за матч

1.27
1.57

Среднее время на гол

71
57

Всего голов

46
34

Голов в среднем за матч

1.59
1.17

Тотал матчей

2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

56
76

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 7 (2) 0.41
Кубо Такефуса 6 0.35
Барренечеа Андер 3 0.18
Субименди Мартин 3 0.18
Браис Мендес 2 0.12
Умар Садик 2 0.12
Фернандес Карлос 2 (1) 0.12
Мерино Микель 1 0.06
Ле Норман Робен 1 0.06
Траоре Амари 0 0
Ариц Элустондо 0 0
Тирни Киран 0 0
Субельдия Игор 0 0
Муньос Айхен 0 0
Захарян Арсен 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 6 0.35
Перес Айосе 4 0.24
Иско Аларкон 2 0.12
Рока Марк 2 0.12
Диао Ассане 2 0.12
Руибаль Айтор 1 0.06
Гидо Родригес 1 0.06
Эззалзули Абде 1 0.06
Энрике Луис IX 0 0
Карвалью Вилльям 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Иглесиас Борха 0 0
Миранда Хуан 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Норман Робен 6 0
Субельдия Игор 6 0
Браис Мендес 5 0
Мерино Микель 4 0
Траоре Амари 4 0
Субименди Мартин 3 0
Фернандес Карлос 2 0
Ремиро Алехандро 2 0
Умар Садик 2 0
Муньос Айхен 2 0
Пачеко Хон 2 0
Оласагасти Хон 2 0
Тирни Киран 1 0
Оярсабаль Микель 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Туррьентес Беньят 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иско Аларкон 5 0
Гидо Родригес 5 0
Руибаль Айтор 4 0
Перес Айосе 3 0
Песселья Херман 3 0
Рока Марк 3 0
Миранда Хуан 3 0
Иглесиас Борха 2 0
Абнер 2 0
Диао Ассане 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Виллиан Жозе 0 1
Гуардадо Андрес 1 0
Бартра Марк 1 0
Силва Руи 1 0
Луис Фелипе 1 0
Энрике Луис IX 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Бетис
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

2
7
Реал Сосьедад
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Бетис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

10
11
Реал Сосьедад
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Бетис
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
65% (11)
35% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

12
18

Голы по времени матча

Забито

16
9
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 6
10 Не забивали 11
3
19%
3
33%
1-15
3
19%
1
11%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
5
31%
1
11%
61-75
1
6%
1
11%
76-90

Пропущено

11
13
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
18%
3
23%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
4
31%
61-75
6
55%
3
23%
76-90

Забито

12
11
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
8%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
6
50%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
3
25%
2
18%
61-75
2
17%
2
18%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90

Забито

28
20
15 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 11
3 Не забивали 4
4
14%
4
20%
1-15
3
11%
2
10%
16-30
8
29%
4
20%
31-45
2
7%
4
20%
46-60
8
29%
3
15%
61-75
3
11%
3
15%
76-90

Пропущено

19
16
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
2
11%
0
0%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
3
16%
4
25%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
1
5%
4
25%
61-75
9
47%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Андрач - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1
Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Буньоль - Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1
Бетис
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бетис - Рейнджерс 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Вильяновенсе - Бетис 1:2 Альмерия - Бетис 0:0
Спарта Прага - Бетис 1:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Бетис 1:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Эрнан Кортес - Бетис 1:12 Бетис - Осасуна 2:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Хетафе - Бетис 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Бетис - Спарта Прага 2:1 Бетис - Валенсия 3:0 Гранада - Бетис 1:1 Бетис - Кадис 1:1 Рейнджерс - Бетис 1:0 Барселона - Бетис 5:0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Бетис

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
4 раза 44%
0:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:1
6 раз 35%
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
5
1.5
3
5
3
6
2.5
1
7
2
7
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
3
3
5
1.5
2
7
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
13
4
7
10
1.5
5
12
5
12
2.5
1
16
2
15
3.5
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 16 13 2 1 38 - 20 41
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 12 3 1 34 - 10 39
3.
Барселона
 Заявка 17 10 5 2 31 - 19 35
4.
Атлетико М
 Заявка 16 11 1 4 32 - 16 34
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 9 5 3 33 - 19 32
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 8 6 3 29 - 18 30
7.
Лас-Пальмас
 1:0 Заявка 17 8 3 6 15 - 13 27
8.
Бетис
 Заявка 17 6 9 2 19 - 17 27
9.
Хетафе
 Заявка 17 6 7 4 21 - 20 25
10.
Валенсия
 Заявка 17 5 5 7 18 - 22 20
11.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 8 5 16 - 23 20
12.
Осасуна
 Заявка 17 5 4 8 19 - 26 19
13.
Алавес
 Заявка 16 4 4 8 14 - 20 16
14.
Вильярреал
 Заявка 16 4 4 8 22 - 29 16
15.
Мальорка
 Заявка 17 2 9 6 14 - 20 15
16.
Севилья
 Заявка 16 2 7 7 20 - 24 13
17.
Сельта
 Заявка 17 2 7 8 16 - 25 13
18.
Кадис
 0:1 Заявка 17 2 7 8 13 - 24 13
19.
Гранада
 Заявка 17 1 5 11 20 - 37 8
20.
Альмерия
 Заявка 17 0 5 12 17 - 39 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 8 8 0 0 19 - 8 24
2.
Барселона
 Заявка 9 7 0 2 18 - 9 21
3.
Атлетик Б
 Заявка 9 6 2 1 24 - 11 20
4.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
5.
Жирона
 Заявка 8 6 1 1 18 - 10 19
6.
Бетис
 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
7.
Хетафе
 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
9.
Лас-Пальмас
 1:0 Заявка 8 5 2 1 9 - 4 17
10.
Валенсия
 Заявка 8 4 2 2 9 - 4 14
11.
Алавес
 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
12.
Кадис
 0:1 Заявка 8 2 4 2 8 - 9 10
13.
Севилья
 Заявка 9 2 4 3 13 - 13 10
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 6 1 5 - 5 9
15.
Осасуна
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
16.
Райо Вальекано
 Заявка 8 1 5 2 9 - 15 8
17.
Гранада
 Заявка 8 1 4 3 12 - 16 7
18.
Вильярреал
 Заявка 9 2 1 6 14 - 19 7
19.
Сельта
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 8 7 1 0 20 - 10 22
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
3.
Барселона
 Заявка 8 3 5 0 13 - 10 14
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
7.
Атлетико М
 Заявка 8 3 1 4 13 - 8 10
8.
Осасуна
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
9.
Лас-Пальмас
 1:0 Заявка 9 3 1 5 6 - 9 10
10.
Вильярреал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
11.
Бетис
 Заявка 9 1 6 2 8 - 14 9
12.
Хетафе
 Заявка 9 1 4 4 12 - 16 7
13.
Сельта
 Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
14.
Мальорка
 Заявка 9 1 3 5 9 - 15 6
15.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
16.
Севилья
 Заявка 7 0 3 4 7 - 11 3
17.
Алавес
 Заявка 8 0 3 5 4 - 10 3
18.
Кадис
 0:1 Заявка 9 0 3 6 5 - 15 3
19.
Альмерия
 Заявка 8 0 1 7 7 - 21 1
20.
Гранада
 Заявка 9 0 1 8 8 - 21 1
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 12 (2)
Хетафе Майораль Борха 10 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (2)
Жирона Довбик Артём 8 (4)
Атлетик Б Уильямс Иньяки 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 9
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Гранада Гумбау Херард 8
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Хетафе Дуарте Домингуш 2 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 92'
    Рока Марк из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Диао Ассане из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Кубо Такефуса навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 92'
    Рока Марк ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Реал Сосьедад идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 91'
    Рока Марк из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Бетис пытается что-то создать.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Реал Сосьедад 82.1% (96)
    X 16.2% (19)
    Бетис 1.7% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Бетис

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    82.1% (96)
    Ничья
    16.2% (19)
    Бетис
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.06% (69)
    Меньше
    38.94% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    73.45% (83)
    Нет
    26.55% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Сосьедад
    51.3% (60)
    1:0 Реал Сосьедад
    17.1% (20)
    1:1 Ничья
    13.7% (16)
    2:0 Реал Сосьедад
    6.8% (8)
    1:2 Бетис
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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