Тур: 17. Стадион: Сантьяго Бернабеу. Главный судья: Фигероа Хорхе
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
13
Лунин
Андрей
17
Васкес
Лукас
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
21
Диас
Браим
11
Родриго
23
Манди
Аисса
27
Ахомач
Илиас
15
Моралес
Луис
- Основной состав
-
13 Лунин АндрейВратарь
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Диас БраимНападающий
-
11 РодригоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Пас НиколасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
-
27 Ахомач ИлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Террац РамонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Реал Мадрид
Вильярреал
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.2%
33.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед
30 матчей
50%
33.3%
16.7%
15 побед 10 ничьих 5 побед
Первый тайм
43.3%
40%
16.7%
13 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
46.7%
20%
10 побед 14 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
26
Голов в среднем за матч
2.33
1.73
Среднее время на гол
38
51
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1.4
1.2
Среднее время на гол
64
75
Всего голов
56
44
Голов в среднем за матч
1.87
1.47
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
48
61
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|12
|0.75
|Родриго
|6
|0.38
|Хоселу Санмартин
|5
|0.31
|Винисиус Жуниор
|4
|0.25
|Карвахаль Даниэль
|2
|0.13
|Диас Браим
|2
|0.13
|Кроос Тони
|1
|0.06
|Вальверде Федерико
|1
|0.06
|Тчуамени Орельен
|1
|0.06
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
|Модрич Лука
|0
|0
|Алаба Давид
|0
|0
|Васкес Лукас
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Херард
|8 (2)
|0.5
|Сорлот Александр
|6
|0.38
|Моралес Луис
|4
|0.25
|Баэна Алехандро
|1
|0.06
|Парехо Даниэль
|1 (1)
|0.06
|Куэнка Хорхе
|1
|0.06
|Фойт Хуан
|1
|0.06
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Капу Этьен
|0
|0
|Морено Альберто
|0
|0
|Ахомач Илиас
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюдигер Антонио
|7
|0
|Камавинга Эдуардо
|3
|0
|Начо Фернандес
|1
|1
|Кроос Тони
|2
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Менди Ферлан
|2
|0
|Винисиус Жуниор
|2
|0
|Тчуамени Орельен
|2
|0
|Беллингем Джуд
|2
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Вальверде Федерико
|1
|0
|Гарсия Франсиско III
|1
|0
|Карло Анчелотти
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педраса Альфонсо
|4
|1
|Баэна Алехандро
|4
|1
|Капу Этьен
|4
|0
|Комесанья Санти
|4
|0
|Пино Йереми
|4
|0
|Альбиоль Рауль
|3
|0
|Фемения Кико
|3
|0
|Морено Альберто
|1
|1
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Манди Аисса
|2
|0
|Бреретон Бен
|2
|0
|Габбия Маттео
|2
|0
|Террац Рамон
|2
|0
|Ахомач Илиас
|2
|0
|Кике Сетьен
|0
|1
|Сорлот Александр
|1
|0
|Куэнка Хорхе
|1
|0
|Фойт Хуан
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
|Альтимира Адриа
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
|Ромеро Карлос
|1
|0
Результаты матчей
Реал Мадрид
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Вильярреал
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
4
Реал Мадрид
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Вильярреал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
3
16
Упущенные победы
17
6
Реал Мадрид
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Вильярреал
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
6
18
Упущенные победы
17
10
Голы по времени матча
Забито
17
8
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
2
12%
2
25%
1-15
1
6%
4
50%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
8
47%
0
0%
46-60
2
12%
1
13%
61-75
2
12%
1
13%
76-90
Пропущено
3
10
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
33%
2
20%
76-90
Забито
18
14
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
6%
0
0%
1-15
4
22%
1
7%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
2
11%
3
21%
46-60
6
33%
3
21%
61-75
3
17%
5
36%
76-90
Пропущено
6
19
4 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 9
3
50%
3
16%
1-15
1
17%
3
16%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
1
17%
3
16%
46-60
1
17%
3
16%
61-75
0
0%
2
11%
76-90
Забито
35
22
12 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
3
9%
2
9%
1-15
5
14%
5
23%
16-30
4
11%
2
9%
31-45
10
29%
3
14%
46-60
8
23%
4
18%
61-75
5
14%
6
27%
76-90
Пропущено
9
29
6 В 1-м тайме 17
3 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 14
5
56%
3
10%
1-15
1
11%
7
24%
16-30
0
0%
7
24%
31-45
1
11%
4
14%
46-60
1
11%
4
14%
61-75
1
11%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Наполи 4:2
Кадис - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Брага - Реал Мадрид 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Сельта - Реал Мадрид 0:1
Вильярреал
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ренн - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0 Севилья - Вильярреал 1:1
Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Вильярреал - Осасуна 3:1 Самора - Вильярреал 1:2 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 Чиклана - Вильярреал 0:5 Гранада - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Алавес 1:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Вильярреал - Ренн 1:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Жирона 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Альмерия 2:1
Результаты матчей
Реал Мадрид
Вильярреал
Точный счет
2:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:2
3 раза 33%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
0:3
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 56%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Реал Мадрид
Вильярреал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
81
61
45
25
27
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
16
36
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
142
115
511
511
313
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|38 - 20
|41
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|34 - 10
|39
|3.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|31 - 19
|35
|4.
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|32 - 16
|34
|5.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|33 - 19
|32
|6.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 18
|30
|7.
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|19 - 17
|27
|8.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|15 - 14
|25
|9.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|21 - 20
|25
|10.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 22
|20
|11.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 23
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 26
|19
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|14 - 20
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 29
|16
|15.
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|14 - 20
|15
|16.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|14 - 24
|14
|17.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|20 - 24
|13
|18.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|16 - 25
|13
|19.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|20 - 37
|8
|20.
|Заявка
|17
|0
|5
|12
|17 - 39
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|19 - 8
|24
|2.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|18 - 9
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 11
|20
|4.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|5.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 10
|19
|6.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 3
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 4
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|9.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|10.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|11.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 13
|10
|14.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|5 - 5
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 15
|8
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 16
|7
|18.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|14 - 19
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|20.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|20 - 10
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|13 - 10
|14
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 8
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 9
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|11.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|8 - 14
|9
|12.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 16
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|14.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 15
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|16.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 11
|3
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 10
|3
|19.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 21
|1
|20.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|8 - 21
|1
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- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|12 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|10 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|9 (2)
|Жирона
|Довбик Артём
|8 (4)
|Атлетик Б
|Уильямс Иньяки
|8 (3)
|Кадис
|Алехо Иван
|9
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 7
|Гранада
|Гумбау Херард
|8
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 6
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|2 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Вильярреал
Исход игры
Реал Мадрид
92.5% (136)
Ничья
4.1% (6)
Вильярреал
3.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
55.65% (64)
Меньше
44.35% (51)
Обе команды забьют
Да
52.17% (60)
Нет
47.83% (55)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
32.7% (48)
2:1 Реал Мадрид
22.4% (33)
3:1 Реал Мадрид
15% (22)
3:0 Реал Мадрид
4.1% (6)
1:1 Ничья
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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