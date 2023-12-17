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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Фигероа Хорхе
Реал Мадрид
 
Позже
Вильярреал
Прогнозы 146
Реал Мадрид 93.2% (136)
X 3.4% (5)
Вильярреал 3.4% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
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13
Лунин
Андрей
17
Васкес
Лукас
22
Рюдигер
Антонио
4
Алаба
Давид
23
Менди
Ферлан
15
Вальверде
Федерико
8
Кроос
Тони
10
Модрич
Лука
5
Беллингем
Джуд
21
Диас
Браим
11
Родриго
13
Йоргенсен
Филип
26
Альтимира
Адриа
3
Альбиоль
Рауль
23
Манди
Аисса
24
Педраса
Альфонсо
27
Ахомач
Илиас
6
Капу
Этьен
10
Парехо
Даниэль
16
Баэна
Алехандро
7
Морено
Херард
15
Моралес
Луис
Реал Мадрид
4-2-2-2
Вильярреал
4-4-2

История личных встреч

Реал Мадрид
Вильярреал

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.2%
33.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед

30 матчей

50%
33.3%
16.7%
15 побед 10 ничьих 5 побед

Первый тайм

43.3%
40%
16.7%
13 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
46.7%
20%
10 побед 14 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
2:3
КК
2:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:2
П
3:2
П
2:2
П
2:2
П
0:1
П
2:3
П
1:1
П
3:0
П
1:0
П
1:1
П
0:2
П
4:2
П
2:2
П
1:1
П
3:0
П
1:3
П
4:2
П
6:2
П
0:2
П
3:2
П
1:0
ПД
3:2

Голы

Всего голов

35
26

Голов в среднем за матч

2.33
1.73

Среднее время на гол

38
51

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Среднее время на гол

64
75

Всего голов

56
44

Голов в среднем за матч

1.87
1.47

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

48
61

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 12 0.75
Родриго 6 0.38
Хоселу Санмартин 5 0.31
Винисиус Жуниор 4 0.25
Карвахаль Даниэль 2 0.13
Диас Браим 2 0.13
Кроос Тони 1 0.06
Вальверде Федерико 1 0.06
Тчуамени Орельен 1 0.06
Гарсия Франсиско III 0 0
Модрич Лука 0 0
Алаба Давид 0 0
Васкес Лукас 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Херард 8 (2) 0.5
Сорлот Александр 6 0.38
Моралес Луис 4 0.25
Баэна Алехандро 1 0.06
Парехо Даниэль 1 (1) 0.06
Куэнка Хорхе 1 0.06
Фойт Хуан 1 0.06
Педраса Альфонсо 0 0
Капу Этьен 0 0
Морено Альберто 0 0
Ахомач Илиас 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюдигер Антонио 7 0
Камавинга Эдуардо 3 0
Начо Фернандес 1 1
Кроос Тони 2 0
Алаба Давид 2 0
Менди Ферлан 2 0
Винисиус Жуниор 2 0
Тчуамени Орельен 2 0
Беллингем Джуд 2 0
Модрич Лука 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Себальос Дани 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0
Карло Анчелотти 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педраса Альфонсо 4 1
Баэна Алехандро 4 1
Капу Этьен 4 0
Комесанья Санти 4 0
Пино Йереми 4 0
Альбиоль Рауль 3 0
Фемения Кико 3 0
Морено Альберто 1 1
Парехо Даниэль 2 0
Манди Аисса 2 0
Бреретон Бен 2 0
Габбия Маттео 2 0
Террац Рамон 2 0
Ахомач Илиас 2 0
Кике Сетьен 0 1
Сорлот Александр 1 0
Куэнка Хорхе 1 0
Фойт Хуан 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Альтимира Адриа 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Ромеро Карлос 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Вильярреал
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
4
Реал Мадрид
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Вильярреал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

3
16

Упущенные победы

17
6
Реал Мадрид
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Вильярреал
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

6
18

Упущенные победы

17
10

Голы по времени матча

Забито

17
8
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
2
12%
2
25%
1-15
1
6%
4
50%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
8
47%
0
0%
46-60
2
12%
1
13%
61-75
2
12%
1
13%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
33%
2
20%
76-90

Забито

18
14
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
6%
0
0%
1-15
4
22%
1
7%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
2
11%
3
21%
46-60
6
33%
3
21%
61-75
3
17%
5
36%
76-90

Пропущено

6
19
4 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 9
3
50%
3
16%
1-15
1
17%
3
16%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
1
17%
3
16%
46-60
1
17%
3
16%
61-75
0
0%
2
11%
76-90

Забито

35
22
12 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
3
9%
2
9%
1-15
5
14%
5
23%
16-30
4
11%
2
9%
31-45
10
29%
3
14%
46-60
8
23%
4
18%
61-75
5
14%
6
27%
76-90

Пропущено

9
29
6 В 1-м тайме 17
3 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 14
5
56%
3
10%
1-15
1
11%
7
24%
16-30
0
0%
7
24%
31-45
1
11%
4
14%
46-60
1
11%
4
14%
61-75
1
11%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Наполи 4:2
Кадис - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Брага - Реал Мадрид 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Сельта - Реал Мадрид 0:1
Вильярреал
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ренн - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0 Севилья - Вильярреал 1:1
Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Вильярреал - Осасуна 3:1 Самора - Вильярреал 1:2 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 Чиклана - Вильярреал 0:5 Гранада - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Алавес 1:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Вильярреал - Ренн 1:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Жирона 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Альмерия 2:1

Результаты матчей

Реал Мадрид
Вильярреал

Точный счет

2:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:2
3 раза 33%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

0:3
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 56%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
8
1
6
1
1.5
4
5
2
5
2.5
2
7
2
5
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
1
6
3
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
14
2
11
5
1.5
5
11
5
11
2.5
3
13
2
14
3.5
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 16 13 2 1 38 - 20 41
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 12 3 1 34 - 10 39
3.
Барселона
 Заявка 17 10 5 2 31 - 19 35
4.
Атлетико М
 Заявка 16 11 1 4 32 - 16 34
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 9 5 3 33 - 19 32
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 8 6 3 29 - 18 30
7.
Бетис
 Заявка 17 6 9 2 19 - 17 27
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 7 4 6 15 - 14 25
9.
Хетафе
 Заявка 17 6 7 4 21 - 20 25
10.
Валенсия
 Заявка 17 5 5 7 18 - 22 20
11.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 8 5 16 - 23 20
12.
Осасуна
 Заявка 17 5 4 8 19 - 26 19
13.
Алавес
 Заявка 16 4 4 8 14 - 20 16
14.
Вильярреал
 Заявка 16 4 4 8 22 - 29 16
15.
Мальорка
 Заявка 17 2 9 6 14 - 20 15
16.
Кадис
 Заявка 17 2 8 7 14 - 24 14
17.
Севилья
 Заявка 16 2 7 7 20 - 24 13
18.
Сельта
 Заявка 17 2 7 8 16 - 25 13
19.
Гранада
 Заявка 17 1 5 11 20 - 37 8
20.
Альмерия
 Заявка 17 0 5 12 17 - 39 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 8 8 0 0 19 - 8 24
2.
Барселона
 Заявка 9 7 0 2 18 - 9 21
3.
Атлетик Б
 Заявка 9 6 2 1 24 - 11 20
4.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
5.
Жирона
 Заявка 8 6 1 1 18 - 10 19
6.
Бетис
 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
7.
Хетафе
 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
10.
Валенсия
 Заявка 8 4 2 2 9 - 4 14
11.
Алавес
 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
12.
Кадис
 Заявка 8 2 4 2 8 - 9 10
13.
Севилья
 Заявка 9 2 4 3 13 - 13 10
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 6 1 5 - 5 9
15.
Осасуна
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
16.
Райо Вальекано
 Заявка 8 1 5 2 9 - 15 8
17.
Гранада
 Заявка 8 1 4 3 12 - 16 7
18.
Вильярреал
 Заявка 9 2 1 6 14 - 19 7
19.
Сельта
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 8 7 1 0 20 - 10 22
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
3.
Барселона
 Заявка 8 3 5 0 13 - 10 14
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
7.
Атлетико М
 Заявка 8 3 1 4 13 - 8 10
8.
Осасуна
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 3 1 5 6 - 9 10
10.
Вильярреал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
11.
Бетис
 Заявка 9 1 6 2 8 - 14 9
12.
Хетафе
 Заявка 9 1 4 4 12 - 16 7
13.
Сельта
 Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
14.
Мальорка
 Заявка 9 1 3 5 9 - 15 6
15.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
16.
Кадис
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
17.
Севилья
 Заявка 7 0 3 4 7 - 11 3
18.
Алавес
 Заявка 8 0 3 5 4 - 10 3
19.
Альмерия
 Заявка 8 0 1 7 7 - 21 1
20.
Гранада
 Заявка 9 0 1 8 8 - 21 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 12 (2)
Хетафе Майораль Борха 10 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (2)
Жирона Довбик Артём 8 (4)
Атлетик Б Уильямс Иньяки 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 9
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Гранада Гумбау Херард 8
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Хетафе Дуарте Домингуш 2 4
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 17-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Реал" принимает "Вильярреал". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Вильярреал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 декабря 2023, осталось 6 минут.

    Главный судья: Фигероа Хорхе

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 64 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 146
Реал Мадрид 93.2% (136)
X 3.4% (5)
Вильярреал 3.4% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Вильярреал
1.26
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7.30
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7.20
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Реал Мадрид - Вильярреал

Исход игры
Реал Мадрид
92.5% (136)
Ничья
4.1% (6)
Вильярреал
3.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
55.65% (64)
Меньше
44.35% (51)
Обе команды забьют
Да
52.17% (60)
Нет
47.83% (55)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
32.7% (48)
2:1 Реал Мадрид
22.4% (33)
3:1 Реал Мадрид
15% (22)
3:0 Реал Мадрид
4.1% (6)
1:1 Ничья
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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