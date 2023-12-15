Тур: 17. Стадион: Сантьяго Бернабеу. Главный судья: Фигероа Хорхе
Позже
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Главный тренер: Анчелотти Карло
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Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
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История личных встреч
Реал Мадрид
Вильярреал
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.2%
33.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед
30 матчей
50%
33.3%
16.7%
15 побед 10 ничьих 5 побед
Первый тайм
43.3%
40%
16.7%
13 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
46.7%
20%
10 побед 14 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
26
Голов в среднем за матч
2.33
1.73
Среднее время на гол
38
51
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1.4
1.2
Среднее время на гол
64
75
Всего голов
56
44
Голов в среднем за матч
1.87
1.47
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
25
Больше 83%
Меньше 17%
5
19
Больше 63%
Меньше 37%
11
14
Больше 47%
Меньше 53%
16
9
Больше 30%
Меньше 70%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
48
61
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|12
|0.75
|Родриго
|6
|0.38
|Хоселу Санмартин
|5
|0.31
|Винисиус Жуниор
|4
|0.25
|Карвахаль Даниэль
|2
|0.13
|Диас Браим
|2
|0.13
|Кроос Тони
|1
|0.06
|Вальверде Федерико
|1
|0.06
|Тчуамени Орельен
|1
|0.06
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
|Модрич Лука
|0
|0
|Алаба Давид
|0
|0
|Васкес Лукас
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Херард
|8 (2)
|0.5
|Сорлот Александр
|6
|0.38
|Моралес Луис
|4
|0.25
|Баэна Алехандро
|1
|0.06
|Парехо Даниэль
|1 (1)
|0.06
|Куэнка Хорхе
|1
|0.06
|Фойт Хуан
|1
|0.06
|Педраса Альфонсо
|0
|0
|Капу Этьен
|0
|0
|Морено Альберто
|0
|0
|Ахомач Илиас
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюдигер Антонио
|7
|0
|Камавинга Эдуардо
|3
|0
|Начо Фернандес
|1
|1
|Кроос Тони
|2
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Менди Ферлан
|2
|0
|Винисиус Жуниор
|2
|0
|Тчуамени Орельен
|2
|0
|Беллингем Джуд
|2
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Вальверде Федерико
|1
|0
|Гарсия Франсиско III
|1
|0
|Карло Анчелотти
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педраса Альфонсо
|4
|1
|Баэна Алехандро
|4
|1
|Капу Этьен
|4
|0
|Комесанья Санти
|4
|0
|Пино Йереми
|4
|0
|Альбиоль Рауль
|3
|0
|Фемения Кико
|3
|0
|Морено Альберто
|1
|1
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Манди Аисса
|2
|0
|Бреретон Бен
|2
|0
|Габбия Маттео
|2
|0
|Террац Рамон
|2
|0
|Ахомач Илиас
|2
|0
|Кике Сетьен
|0
|1
|Сорлот Александр
|1
|0
|Куэнка Хорхе
|1
|0
|Фойт Хуан
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
|Альтимира Адриа
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
|Ромеро Карлос
|1
|0
Результаты матчей
Реал Мадрид
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Вильярреал
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
4
Реал Мадрид
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Вильярреал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
3
16
Упущенные победы
17
6
Реал Мадрид
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Вильярреал
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
6
18
Упущенные победы
17
10
Голы по времени матча
Забито
17
8
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
2
12%
2
25%
1-15
1
6%
4
50%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
8
47%
0
0%
46-60
2
12%
1
13%
61-75
2
12%
1
13%
76-90
Пропущено
3
10
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
33%
2
20%
76-90
Забито
18
14
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
6%
0
0%
1-15
4
22%
1
7%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
2
11%
3
21%
46-60
6
33%
3
21%
61-75
3
17%
5
36%
76-90
Пропущено
6
19
4 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 9
3
50%
3
16%
1-15
1
17%
3
16%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
1
17%
3
16%
46-60
1
17%
3
16%
61-75
0
0%
2
11%
76-90
Забито
35
22
12 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
3
9%
2
9%
1-15
5
14%
5
23%
16-30
4
11%
2
9%
31-45
10
29%
3
14%
46-60
8
23%
4
18%
61-75
5
14%
6
27%
76-90
Пропущено
9
29
6 В 1-м тайме 17
3 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 14
5
56%
3
10%
1-15
1
11%
7
24%
16-30
0
0%
7
24%
31-45
1
11%
4
14%
46-60
1
11%
4
14%
61-75
1
11%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Наполи 4:2
Кадис - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Брага - Реал Мадрид 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Сельта - Реал Мадрид 0:1
Вильярреал
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ренн - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0 Севилья - Вильярреал 1:1
Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Вильярреал - Осасуна 3:1 Самора - Вильярреал 1:2 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 Чиклана - Вильярреал 0:5 Гранада - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Алавес 1:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Вильярреал - Ренн 1:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Жирона 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Панатинаикос - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Альмерия 2:1
Результаты матчей
Реал Мадрид
Вильярреал
Точный счет
2:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
1:2
3 раза 33%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
0:3
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 56%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Реал Мадрид
Вильярреал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
81
61
45
25
27
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
16
36
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
142
115
511
511
313
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|38 - 20
|41
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|34 - 10
|39
|3.
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|32 - 14
|34
|4.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 18
|34
|5.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 19
|29
|6.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 18
|29
|7.
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|19 - 17
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|14 - 13
|24
|9.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|18 - 20
|22
|10.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|16 - 22
|20
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 21
|19
|12.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|14 - 20
|16
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 29
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 26
|16
|15.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|14 - 20
|14
|16.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|20 - 21
|13
|17.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|13 - 23
|13
|18.
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|15 - 25
|10
|19.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|20 - 36
|8
|20.
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|17 - 39
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|19 - 8
|24
|2.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|18 - 9
|21
|3.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 10
|19
|5.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 3
|18
|6.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 4
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 11
|17
|8.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 10
|17
|9.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|10.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 3
|13
|11.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 10
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|14.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|5 - 5
|9
|15.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 15
|8
|16.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 16
|7
|17.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|14 - 19
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|19.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 12
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|10 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|20 - 10
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|3.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 6
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 9
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|11.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 14
|8
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|13.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|15.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|9 - 16
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 11
|3
|17.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 10
|3
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 14
|3
|19.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|8 - 20
|1
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 21
|1
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|12 (2)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|9 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|9 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|8 (4)
|Атлетик Б
|Уильямс Иньяки
|8 (3)
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 7
|Кадис
|Алехо Иван
|8
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 6
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|2 4
|Реал Мадрид
|Рюдигер Антонио
|7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Вильярреал
Исход игры
Реал Мадрид
89.6% (43)
Ничья
6.3% (3)
Вильярреал
4.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
53.33% (24)
Меньше
46.67% (21)
Обе команды забьют
Да
46.67% (21)
Нет
53.33% (24)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
39.6% (19)
2:1 Реал Мадрид
27.1% (13)
3:1 Реал Мадрид
10.4% (5)
3:0 Реал Мадрид
8.3% (4)
2:2 Ничья
4.2% (2)
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