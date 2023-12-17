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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Муньис Алехандро
Лас-Пальмас
1:0
Первый тайм: 10'
Кадис

Ход матча

7'
Пехиньо Франсиско
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 77 Владение мячом, % 23

Владение мячом

Прогнозы 116
Лас-Пальмас 78.4% (91)
X 14.7% (17)
Кадис 6.9% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лас-Пальмас
Ничья
Кадис
2.05
4.30
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4.40
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Все Коэффициенты
13
Вальес
Альваро
28
Араухо
Хулиан
23
Коко
Сауль
15
Мармол
Мика
18
Синкгравен
Дэйли
5
Муньос
Хави
8
Перроне
Максимо
20
Родригес
Кирьян
24
Пехиньо
Франсиско
17
Мунир
Эль-Хаддади
10
Молейро
Альберто
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
3
Хименес
Фали
5
Чуст
Виктор
33
Пирес
Лукас
11
Алехо
Иван
4
Алькарас
Рубен
8
Алекс
Фернандес
7
Собрино
Рубен
21
Рохер
Марти
16
Рамос
Кристофер
Лас-Пальмас
4-3-3
Кадис
4-4-2

История личных встреч

Лас-Пальмас
Кадис

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

13 матчей

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
0:1
ТМК
1:1
ТМК
0:2
С
1:2
С
2:0
С
0:3
С
4:1
ТМК
0:1
С
1:1
С
0:0
КК
2:1
С
2:0
С
0:0

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
0.75

Среднее время на гол

75
120

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

0.88
1.4

Среднее время на гол

102
64

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Кирьян 3 0.18
Виера Хонатан 2 (2) 0.12
Кардона Марк 2 (1) 0.12
Молейро Альберто 1 0.06
Мунир Эль-Хаддади 1 0.06
Каба Сори 1 0.06
Бенито Рамирес 1 0.06
Эррера Кристиан 1 0.06
Араухо Хулиан 1 0.06
Коко Сауль 1 0.06
Парк Марвин 0 0
Муньос Хави 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Кристофер 4 0.24
Мачис Дарвин 3 (1) 0.18
Рохер Марти 2 0.12
Алькарас Рубен 1 0.06
Эрнандес Луис 1 0.06
Сан Эметерио Феде 1 0.06
Пирес Лукас 1 0.06
Эскаланте Гонсало 0 0
Алехо Иван 0 0
Эрнандес Хави V 0 0

Карточки

Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардона Серхи 5 0
Мармол Мика 3 1
Родригес Кирьян 4 0
Араухо Хулиан 3 0
Мунир Эль-Хаддади 2 0
Муньос Хави 2 0
Каба Сори 2 0
Суарес Алехандро 2 0
Коко Сауль 2 0
Парк Марвин 2 0
Перроне Максимо 2 0
Виера Хонатан 1 0
Эррера Кристиан 1 0
Мфулу Оменуке 1 0
Лемос Альваро 1 0
Кардона Марк 1 0
Луаодис Энзо 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 8 0
Алькарас Рубен 7 0
Собрино Рубен 6 0
Хименес Фали 5 0
Эрнандес Хави V 4 0
Эрнандес Луис 3 0
Сан Эметерио Феде 1 1
Рохер Марти 2 0
Куаме Роминигуе 2 0
Пирес Лукас 2 0
Мбайе Мамаду 2 0
Макси Гомес 2 0
Мачис Дарвин 0 1
Эскаланте Гонсало 0 1
Чуст Виктор 0 1
Наварро Роберто 0 1
Алекс Фернандес 1 0
Мари Хосе 1 0
Хиль Давид 1 0
Карселен Исаак 1 0
Рамос Кристофер 1 0
Окампо Брайан 1 0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Кадис
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
5
Лас-Пальмас
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Кадис
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

6
8
Лас-Пальмас
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Кадис
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

7
13

Голы по времени матча

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
0
0%
2
40%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
14
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
50%
3
21%
61-75
2
50%
4
29%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
0
0%
2
25%
1-15
1
17%
4
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

9
9
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
4
44%
3
33%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Забито

14
13
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 8
7 Не забивали 7
0
0%
4
31%
1-15
2
14%
6
46%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Пропущено

13
23
2 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
0
0%
3
13%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
1
8%
3
13%
31-45
1
8%
5
22%
46-60
6
46%
6
26%
61-75
4
31%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Лас-Пальмас
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Туделано - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0
Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Манакор - Лас-Пальмас 0:3 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико Пасо - Лас-Пальмас 1:0 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0
Кадис
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Кадис - Осасуна 1:1 Арандина - Кадис 2:1 Сельта - Кадис 1:1 Мальорка - Кадис 1:1
Кадис - Реал Мадрид 0:3 Атлетико Санлукеньо - Кадис 0:2 Хетафе - Кадис 1:0 Льягостера - Кадис 0:0 Кадис - Севилья 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 0:1 Атлетико М - Кадис 3:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Бетис - Кадис 1:1 Атлетик Б - Кадис 3:0 Кадис - Вильярреал 3:1 Кадис - Альмерия 1:1 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Алавес 1:0 Кадис - Лечче 1:1

Результаты матчей

Лас-Пальмас
Кадис

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 44%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Лас-Пальмас
Кадис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3
3
4
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
4
4
2
7
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
9
7
5
11
1.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 16 13 2 1 38 - 20 41
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 12 3 1 34 - 10 39
3.
Барселона
 Заявка 17 10 5 2 31 - 19 35
4.
Атлетико М
 Заявка 16 11 1 4 32 - 16 34
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 9 5 3 33 - 19 32
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 8 6 3 29 - 18 30
7.
Лас-Пальмас
 1:0 Заявка 17 8 3 6 15 - 13 27
8.
Бетис
 Заявка 17 6 9 2 19 - 17 27
9.
Хетафе
 Заявка 17 6 7 4 21 - 20 25
10.
Валенсия
 Заявка 17 5 5 7 18 - 22 20
11.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 8 5 16 - 23 20
12.
Осасуна
 Заявка 17 5 4 8 19 - 26 19
13.
Алавес
 Заявка 16 4 4 8 14 - 20 16
14.
Вильярреал
 Заявка 16 4 4 8 22 - 29 16
15.
Мальорка
 Заявка 17 2 9 6 14 - 20 15
16.
Севилья
 Заявка 16 2 7 7 20 - 24 13
17.
Сельта
 Заявка 17 2 7 8 16 - 25 13
18.
Кадис
 0:1 Заявка 17 2 7 8 13 - 24 13
19.
Гранада
 Заявка 17 1 5 11 20 - 37 8
20.
Альмерия
 Заявка 17 0 5 12 17 - 39 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 8 8 0 0 19 - 8 24
2.
Барселона
 Заявка 9 7 0 2 18 - 9 21
3.
Атлетик Б
 Заявка 9 6 2 1 24 - 11 20
4.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
5.
Жирона
 Заявка 8 6 1 1 18 - 10 19
6.
Бетис
 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
7.
Хетафе
 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
9.
Лас-Пальмас
 1:0 Заявка 8 5 2 1 9 - 4 17
10.
Валенсия
 Заявка 8 4 2 2 9 - 4 14
11.
Алавес
 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
12.
Кадис
 0:1 Заявка 8 2 4 2 8 - 9 10
13.
Севилья
 Заявка 9 2 4 3 13 - 13 10
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 6 1 5 - 5 9
15.
Осасуна
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
16.
Райо Вальекано
 Заявка 8 1 5 2 9 - 15 8
17.
Гранада
 Заявка 8 1 4 3 12 - 16 7
18.
Вильярреал
 Заявка 9 2 1 6 14 - 19 7
19.
Сельта
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 8 7 1 0 20 - 10 22
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
3.
Барселона
 Заявка 8 3 5 0 13 - 10 14
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
7.
Атлетико М
 Заявка 8 3 1 4 13 - 8 10
8.
Осасуна
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
9.
Лас-Пальмас
 1:0 Заявка 9 3 1 5 6 - 9 10
10.
Вильярреал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
11.
Бетис
 Заявка 9 1 6 2 8 - 14 9
12.
Хетафе
 Заявка 9 1 4 4 12 - 16 7
13.
Сельта
 Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
14.
Мальорка
 Заявка 9 1 3 5 9 - 15 6
15.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
16.
Севилья
 Заявка 7 0 3 4 7 - 11 3
17.
Алавес
 Заявка 8 0 3 5 4 - 10 3
18.
Кадис
 0:1 Заявка 9 0 3 6 5 - 15 3
19.
Альмерия
 Заявка 8 0 1 7 7 - 21 1
20.
Гранада
 Заявка 9 0 1 8 8 - 21 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 12 (2)
Хетафе Майораль Борха 10 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (2)
Жирона Довбик Артём 8 (4)
Атлетик Б Уильямс Иньяки 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Гранада Гумбау Херард 8
Кадис Алехо Иван 8
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Хетафе Дуарте Домингуш 2 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2'
      Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Лас-Пальмас контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Сегодня отличная погода для футбола.
    • 1'
      Кадис начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de Gran Canaria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 76 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 116
    Лас-Пальмас 78.4% (91)
    X 14.7% (17)
    Кадис 6.9% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лас-Пальмас
    Ничья
    Кадис
    2.05
    4.30
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    4.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лас-Пальмас 1:0 Кадис

    Исход игры
    Лас-Пальмас
    78.4% (91)
    Ничья
    14.7% (17)
    Кадис
    6.9% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.91% (39)
    Меньше
    66.09% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    46.96% (54)
    Нет
    53.04% (61)
    Популярный счёт
    1:0 Лас-Пальмас
    44% (51)
    2:1 Лас-Пальмас
    26.7% (31)
    1:1 Ничья
    12.9% (15)
    2:0 Лас-Пальмас
    6.9% (8)
    1:2 Кадис
    6% (7)
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