Тур: 17. Стадион: Гран Канария. Главный судья: Муньис Алехандро
1:0
Первый тайм: 10'
Ход матча
7'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
77 Владение мячом, % 23
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Коко
Сауль
15
Мармол
Мика
33
Пирес
Лукас
11
Алехо
Иван
21
Рохер
Марти
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Коко СаульЗащитник
-
15 Мармол МикаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Луаодис ЭнзоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кардона МаркНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Каба СориНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пимьента Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Пирес ЛукасЗащитник
-
11 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рохер МартиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Азнар ВикторВратарь
-
14 Мбайе МамадуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Мачис ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Макси ГомесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Лас-Пальмас
Кадис
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
13 матчей
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.2
0.75
Среднее время на гол
75
120
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
0.88
1.4
Среднее время на гол
102
64
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Кирьян
|3
|0.18
|Виера Хонатан
|2 (2)
|0.12
|Кардона Марк
|2 (1)
|0.12
|Молейро Альберто
|1
|0.06
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.06
|Каба Сори
|1
|0.06
|Бенито Рамирес
|1
|0.06
|Эррера Кристиан
|1
|0.06
|Араухо Хулиан
|1
|0.06
|Коко Сауль
|1
|0.06
|Парк Марвин
|0
|0
|Муньос Хави
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамос Кристофер
|4
|0.24
|Мачис Дарвин
|3 (1)
|0.18
|Рохер Марти
|2
|0.12
|Алькарас Рубен
|1
|0.06
|Эрнандес Луис
|1
|0.06
|Сан Эметерио Феде
|1
|0.06
|Пирес Лукас
|1
|0.06
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|Алехо Иван
|0
|0
|Эрнандес Хави V
|0
|0
Карточки
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардона Серхи
|5
|0
|Мармол Мика
|3
|1
|Родригес Кирьян
|4
|0
|Араухо Хулиан
|3
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|Муньос Хави
|2
|0
|Каба Сори
|2
|0
|Суарес Алехандро
|2
|0
|Коко Сауль
|2
|0
|Парк Марвин
|2
|0
|Перроне Максимо
|2
|0
|Виера Хонатан
|1
|0
|Эррера Кристиан
|1
|0
|Мфулу Оменуке
|1
|0
|Лемос Альваро
|1
|0
|Кардона Марк
|1
|0
|Луаодис Энзо
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алехо Иван
|8
|0
|Алькарас Рубен
|7
|0
|Собрино Рубен
|6
|0
|Хименес Фали
|5
|0
|Эрнандес Хави V
|4
|0
|Эрнандес Луис
|3
|0
|Сан Эметерио Феде
|1
|1
|Рохер Марти
|2
|0
|Куаме Роминигуе
|2
|0
|Пирес Лукас
|2
|0
|Мбайе Мамаду
|2
|0
|Макси Гомес
|2
|0
|Мачис Дарвин
|0
|1
|Эскаланте Гонсало
|0
|1
|Чуст Виктор
|0
|1
|Наварро Роберто
|0
|1
|Алекс Фернандес
|1
|0
|Мари Хосе
|1
|0
|Хиль Давид
|1
|0
|Карселен Исаак
|1
|0
|Рамос Кристофер
|1
|0
|Окампо Брайан
|1
|0
Результаты матчей
Лас-Пальмас
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Кадис
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
5
Лас-Пальмас
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Кадис
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
6
8
Лас-Пальмас
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Кадис
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
7
13
Голы по времени матча
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
0
0%
2
40%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
14
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
50%
3
21%
61-75
2
50%
4
29%
76-90
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
0
0%
2
25%
1-15
1
17%
4
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
9
9
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
4
44%
3
33%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Забито
14
13
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 2
8 Забивали первыми 8
7 Не забивали 7
0
0%
4
31%
1-15
2
14%
6
46%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
2
14%
2
15%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Пропущено
13
23
2 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
0
0%
3
13%
1-15
1
8%
1
4%
16-30
1
8%
3
13%
31-45
1
8%
5
22%
46-60
6
46%
6
26%
61-75
4
31%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Лас-Пальмас
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Туделано - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0
Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Манакор - Лас-Пальмас 0:3 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико Пасо - Лас-Пальмас 1:0 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0
Кадис
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Кадис - Осасуна 1:1 Арандина - Кадис 2:1 Сельта - Кадис 1:1 Мальорка - Кадис 1:1
Кадис - Реал Мадрид 0:3 Атлетико Санлукеньо - Кадис 0:2 Хетафе - Кадис 1:0 Льягостера - Кадис 0:0 Кадис - Севилья 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 0:1 Атлетико М - Кадис 3:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Бетис - Кадис 1:1 Атлетик Б - Кадис 3:0 Кадис - Вильярреал 3:1 Кадис - Альмерия 1:1 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Алавес 1:0 Кадис - Лечче 1:1
Результаты матчей
Лас-Пальмас
Кадис
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 44%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:0
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Лас-Пальмас
Кадис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
34
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
44
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
97
511
313
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|38 - 20
|41
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|34 - 10
|39
|3.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|31 - 19
|35
|4.
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|32 - 16
|34
|5.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|33 - 19
|32
|6.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 18
|30
|7.
|1:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|15 - 13
|27
|8.
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|19 - 17
|27
|9.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|21 - 20
|25
|10.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 22
|20
|11.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 23
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 26
|19
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|14 - 20
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 29
|16
|15.
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|14 - 20
|15
|16.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|20 - 24
|13
|17.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|16 - 25
|13
|18.
|0:1 Заявка
|17
|2
|7
|8
|13 - 24
|13
|19.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|20 - 37
|8
|20.
|Заявка
|17
|0
|5
|12
|17 - 39
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|19 - 8
|24
|2.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|18 - 9
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 11
|20
|4.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|5.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 10
|19
|6.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 3
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 4
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|9.
|1:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|9 - 4
|17
|10.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|11.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|12.
|0:1 Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 13
|10
|14.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|5 - 5
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 15
|8
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 16
|7
|18.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|14 - 19
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|20.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|20 - 10
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|13 - 10
|14
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 8
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|9.
|1:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 9
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|11.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|8 - 14
|9
|12.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 16
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|14.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 15
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|16.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 11
|3
|17.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 10
|3
|18.
|0:1 Заявка
|9
|0
|3
|6
|5 - 15
|3
|19.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 21
|1
|20.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|8 - 21
|1
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|8 (4)
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|Уильямс Иньяки
|8 (3)
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 7
|Гранада
|Гумбау Херард
|8
|Кадис
|Алехо Иван
|8
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 6
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|2 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лас-Пальмас 1:0 Кадис
Исход игры
Лас-Пальмас
78.4% (91)
Ничья
14.7% (17)
Кадис
6.9% (8)
Тотал 2.5
Больше
33.91% (39)
Меньше
66.09% (76)
Обе команды забьют
Да
46.96% (54)
Нет
53.04% (61)
Популярный счёт
1:0 Лас-Пальмас
44% (51)
2:1 Лас-Пальмас
26.7% (31)
1:1 Ничья
12.9% (15)
2:0 Лас-Пальмас
6.9% (8)
1:2 Кадис
6% (7)
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