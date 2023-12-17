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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Зрители: 25275 Главный судья: Муньис Алехандро
Лас-Пальмас
1:1
Конец матча
Кадис
0'
1:0
7' Гол
Пехиньо Франсиско
24' Желтая карточка
Алехо Иван
30' Желтая карточка
Пирес Лукас
34' Желтая карточка
Хименес Фали
1:1
83' Гол
Рамос Кристофер
90' Желтая карточка
Родригес Кирьян
90'+8

Ход матча

7'
Пехиньо Франсиско
1:0
24'
 
Алехо Иван
30'
 
Пирес Лукас
31'
 
Макси Гомес
Рохер Марти
34'
 
Хименес Фали
46'
Парк Марвин
Молейро Альберто
 
63'
 
Наварро Роберто
Собрино Рубен
63'
 
Куаме Роминигуе
Алекс Фернандес
66'
Бенито Рамирес
Пехиньо Франсиско
 
80'
Эррера Кристиан
Мунир Эль-Хаддади
 
82'
 
Мачис Дарвин
Алехо Иван
83'
 
Чуст Виктор
83'
1:1
Рамос Кристофер
(Наварро Роберто)
83'
 
Гвардиола Серхи
Перроне Максимо
90'
Луаодис Энзо
 
90'
Родригес Кирьян
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 6
  • 3 Офсайды 5
  • 9 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 561 Количество передач 296
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Лас-Пальмас 77.8% (91)
X 14.5% (17)
Кадис 7.7% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
13
Вальес
Альваро
28
Араухо
Хулиан
23
Коко
Сауль
15
Мармол
Мика
18
Синкгравен
Дэйли
5
Муньос
Хави
8
Перроне
Максимо
20
Родригес
Кирьян
24
Пехиньо
Франсиско
17
Мунир
Эль-Хаддади
10
Молейро
Альберто
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
3
Хименес
Фали
5
Чуст
Виктор
33
Пирес
Лукас
11
Алехо
Иван
4
Алькарас
Рубен
8
Алекс
Фернандес
7
Собрино
Рубен
21
Рохер
Марти
16
Рамос
Кристофер
Лас-Пальмас
4-3-3
Кадис
4-4-2

История личных встреч

Лас-Пальмас
Кадис

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

13 матчей

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
0:1
ТМК
1:1
ТМК
0:2
С
1:2
С
2:0
С
0:3
С
4:1
ТМК
0:1
С
1:1
С
0:0
КК
2:1
С
2:0
С
0:0

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
0.75

Среднее время на гол

75
120

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

0.88
1.4

Среднее время на гол

102
64

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Кирьян 3 0.18
Виера Хонатан 2 (2) 0.12
Кардона Марк 2 (1) 0.12
Молейро Альберто 1 0.06
Мунир Эль-Хаддади 1 0.06
Каба Сори 1 0.06
Бенито Рамирес 1 0.06
Эррера Кристиан 1 0.06
Пехиньо Франсиско 1 0.06
Араухо Хулиан 1 0.06
Коко Сауль 1 0.06
Парк Марвин 0 0
Муньос Хави 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Кристофер 5 0.29
Мачис Дарвин 3 (1) 0.18
Рохер Марти 2 0.12
Алькарас Рубен 1 0.06
Эрнандес Луис 1 0.06
Сан Эметерио Феде 1 0.06
Пирес Лукас 1 0.06
Эскаланте Гонсало 0 0
Алехо Иван 0 0
Наварро Роберто 0 0
Эрнандес Хави V 0 0

Карточки

Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Кирьян 5 0
Кардона Серхи 5 0
Мармол Мика 3 1
Араухо Хулиан 3 0
Мунир Эль-Хаддади 2 0
Муньос Хави 2 0
Каба Сори 2 0
Суарес Алехандро 2 0
Коко Сауль 2 0
Парк Марвин 2 0
Перроне Максимо 2 0
Виера Хонатан 1 0
Эррера Кристиан 1 0
Мфулу Оменуке 1 0
Лемос Альваро 1 0
Кардона Марк 1 0
Луаодис Энзо 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алехо Иван 9 0
Алькарас Рубен 7 0
Собрино Рубен 6 0
Хименес Фали 6 0
Эрнандес Хави V 4 0
Эрнандес Луис 3 0
Пирес Лукас 3 0
Сан Эметерио Феде 1 1
Рохер Марти 2 0
Куаме Роминигуе 2 0
Мбайе Мамаду 2 0
Макси Гомес 2 0
Мачис Дарвин 0 1
Эскаланте Гонсало 0 1
Чуст Виктор 0 1
Наварро Роберто 0 1
Алекс Фернандес 1 0
Мари Хосе 1 0
Хиль Давид 1 0
Карселен Исаак 1 0
Рамос Кристофер 1 0
Окампо Брайан 1 0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Кадис
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
6
Лас-Пальмас
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Кадис
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

6
8
Лас-Пальмас
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Кадис
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

8
14

Голы по времени матча

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
11%
2
33%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
17%
76-90

Пропущено

5
15
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
40%
3
20%
61-75
3
60%
4
27%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
0
0%
2
25%
1-15
1
17%
4
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

9
9
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
4
44%
3
33%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Забито

15
14
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 8
7 Не забивали 7
1
7%
4
29%
1-15
2
13%
6
43%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
33%
1
7%
76-90

Пропущено

14
24
2 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 15
0
0%
4
17%
1-15
1
7%
1
4%
16-30
1
7%
3
13%
31-45
1
7%
5
21%
46-60
6
43%
6
25%
61-75
5
36%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Лас-Пальмас
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Туделано - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0
Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Манакор - Лас-Пальмас 0:3 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико Пасо - Лас-Пальмас 1:0 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0
Кадис
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Кадис - Осасуна 1:1 Арандина - Кадис 2:1 Сельта - Кадис 1:1 Мальорка - Кадис 1:1
Кадис - Реал Мадрид 0:3 Атлетико Санлукеньо - Кадис 0:2 Хетафе - Кадис 1:0 Льягостера - Кадис 0:0 Кадис - Севилья 2:2 Валенсия - Кадис 2:0 Кадис - Жирона 0:1 Атлетико М - Кадис 3:2 Кадис - Райо Вальекано 0:0 Бетис - Кадис 1:1 Атлетик Б - Кадис 3:0 Кадис - Вильярреал 3:1 Кадис - Альмерия 1:1 Барселона - Кадис 2:0 Кадис - Алавес 1:0 Кадис - Лечче 1:1

Результаты матчей

Лас-Пальмас
Кадис

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 44%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:1
4 раза 44%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:0
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
6 раз 35%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Лас-Пальмас
Кадис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
5
4
2
7
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
10
7
5
12
1.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 16 13 2 1 38 - 20 41
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 12 3 1 34 - 10 39
3.
Барселона
 Заявка 17 10 5 2 31 - 19 35
4.
Атлетико М
 Заявка 16 11 1 4 32 - 16 34
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 9 5 3 33 - 19 32
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 8 6 3 29 - 18 30
7.
Бетис
 Заявка 17 6 9 2 19 - 17 27
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 7 4 6 15 - 14 25
9.
Хетафе
 Заявка 17 6 7 4 21 - 20 25
10.
Валенсия
 Заявка 17 5 5 7 18 - 22 20
11.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 8 5 16 - 23 20
12.
Осасуна
 Заявка 17 5 4 8 19 - 26 19
13.
Алавес
 Заявка 16 4 4 8 14 - 20 16
14.
Вильярреал
 Заявка 16 4 4 8 22 - 29 16
15.
Мальорка
 Заявка 17 2 9 6 14 - 20 15
16.
Кадис
 Заявка 17 2 8 7 14 - 24 14
17.
Севилья
 Заявка 16 2 7 7 20 - 24 13
18.
Сельта
 Заявка 17 2 7 8 16 - 25 13
19.
Гранада
 Заявка 17 1 5 11 20 - 37 8
20.
Альмерия
 Заявка 17 0 5 12 17 - 39 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 8 8 0 0 19 - 8 24
2.
Барселона
 Заявка 9 7 0 2 18 - 9 21
3.
Атлетик Б
 Заявка 9 6 2 1 24 - 11 20
4.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
5.
Жирона
 Заявка 8 6 1 1 18 - 10 19
6.
Бетис
 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
7.
Хетафе
 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
10.
Валенсия
 Заявка 8 4 2 2 9 - 4 14
11.
Алавес
 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
12.
Кадис
 Заявка 8 2 4 2 8 - 9 10
13.
Севилья
 Заявка 9 2 4 3 13 - 13 10
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 6 1 5 - 5 9
15.
Осасуна
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
16.
Райо Вальекано
 Заявка 8 1 5 2 9 - 15 8
17.
Гранада
 Заявка 8 1 4 3 12 - 16 7
18.
Вильярреал
 Заявка 9 2 1 6 14 - 19 7
19.
Сельта
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 8 7 1 0 20 - 10 22
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
3.
Барселона
 Заявка 8 3 5 0 13 - 10 14
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
7.
Атлетико М
 Заявка 8 3 1 4 13 - 8 10
8.
Осасуна
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 3 1 5 6 - 9 10
10.
Вильярреал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
11.
Бетис
 Заявка 9 1 6 2 8 - 14 9
12.
Хетафе
 Заявка 9 1 4 4 12 - 16 7
13.
Сельта
 Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
14.
Мальорка
 Заявка 9 1 3 5 9 - 15 6
15.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
16.
Кадис
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
17.
Севилья
 Заявка 7 0 3 4 7 - 11 3
18.
Алавес
 Заявка 8 0 3 5 4 - 10 3
19.
Альмерия
 Заявка 8 0 1 7 7 - 21 1
20.
Гранада
 Заявка 9 0 1 8 8 - 21 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 12 (2)
Хетафе Майораль Борха 10 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (2)
Жирона Довбик Артём 8 (4)
Атлетик Б Уильямс Иньяки 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 9
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Гранада Гумбау Херард 8
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Хетафе Дуарте Домингуш 2 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 117
    Лас-Пальмас 77.8% (91)
    X 14.5% (17)
    Кадис 7.7% (9)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лас-Пальмас 1:1 Кадис

    Исход игры
    Лас-Пальмас
    77.8% (91)
    Ничья
    14.5% (17)
    Кадис
    7.7% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.62% (39)
    Меньше
    66.38% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    46.55% (54)
    Нет
    53.45% (62)
    Популярный счёт
    1:0 Лас-Пальмас
    43.6% (51)
    2:1 Лас-Пальмас
    26.5% (31)
    1:1 Ничья
    12.8% (15)
    2:0 Лас-Пальмас
    6.8% (8)
    1:2 Кадис
    6% (7)
    0:2 Кадис
    1.7% (2)
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