Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Пирес Лукас из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' Ох, нехорошо это выглядит. Молейро Альберто получил травму и медбригада забирает его с поля.

45' Молейро Альберто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Безумный фол. Иван Алехо грубо играет против соперника. Пострадал Молейро Альберто

43' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

43' Алькарас Рубен не смог попасть в створ ударом издали

43' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

42' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Кадис пробьет пенальти!

41' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Кадис

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Оооо... вот это был удар! Рамос Кристофер должен был забить с этой позиции.

37' Хорошую попытку сделал Рамос Кристофер . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Собрино Рубен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Удар от ворот произведет Кадис

36' Молейро Альберто навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Родригес Кирьян бьет со штрафного в створ, но Херемиас Ледесма держит все под контролем

34' Мунир Эль-Хаддади на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Хименес Фали получает желтую карточку за неспортивное поведение

32' Иван Алехо из команды Кадис в офсайде

32' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Удар от ворот произведет Кадис

30' Пирес Лукас получил желтую карточку от судьи

30' Алекс Фернандес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Рохер Марти получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Рохер Марти на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Иван Алехо получает желтую карточку за неспортивное поведение

24' Иван Алехо из команды Кадис в офсайде

24' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

24' Иван Алехо из команды Кадис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Кадис

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Кадис

13' Мунир Эль-Хаддади оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

11' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Кадис

7' Г О О О О Л - Пехиньо Франсиско из команды Лас-Пальмас левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

4' Кадис совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Иван Алехо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Кадис совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Кадис начинает с центра поля

1' Судья начинает матч