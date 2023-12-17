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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Зрители: 11936 Главный судья: Гонсалес Пабло
Альмерия
0:0
Второй тайм: 65'
Мальорка
0'

Ход матча

33'
 
Гонсалес Джованни
Маскарель Омар
46'
Мелеро Гонсало
Лопи Дион
 
46'
Рамазани Ларжи
Робертоне Лукас
 
46'
Баба Иддрису
Брандарис Хуан
 
57'
 
Ману Морланес
Санчес Антонио

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 9
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 185 Количество передач 154
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 119
Альмерия 16.8% (20)
X 60.5% (72)
Мальорка 22.7% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Альмерия
Ничья
Мальорка
4.10
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3.35
3.55
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Все Коэффициенты
25
Максимиану
Луиш
21
Брандарис
Хуан
22
Монтес
Сесар
3
Гонсалес
Эдгар
17
Посо
Алехандро
15
Акиеме
Серхио
5
Робертоне
Лукас
6
Лопи
Дион
19
Аррибас
Серхио
10
Эмбарба
Адриан
12
Баптистао
Лео
1
Райкович
Предраг
5
Маскарель
Омар
21
Раильо
Антонио
2
Настасич
Матия
15
Маффео
Пабло
11
Коста
Хауме
10
Дардер
Серхи
12
Саму
Кошта
18
Санчес
Антонио
14
Родригес
Даниэль
I
17
Ларин
Кайл
Альмерия
3-4-2-1
Мальорка
3-4-2-1

История личных встреч

Альмерия
Мальорка

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед

21 матч

33.3%
19%
47.7%
7 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

14.3%
38.1%
47.6%
3 победы 8 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:0
С
2:0
С
0:1
С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
2:1
С
1:1
С
1:0
П
3:1
П
4:1
КК
3:4
КК
4:3
П
1:1
П
3:1
П
2:0
КК
1:1
КК
3:1
П
2:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

19
7

Голов в среднем за матч

1.9
0.64

Среднее время на гол

47
141

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.91
1

Среднее время на гол

47
90

Всего голов

40
17

Голов в среднем за матч

1.9
0.81

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

47
111

Бомбардиры внутри турнира

Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аррибас Серхио 5 0.29
Суарес Луис III 4 (1) 0.24
Баптистао Лео 3 0.18
Рамазани Ларжи 2 0.12
Акиеме Серхио 2 0.12
Каики Да Силва 1 0.06
Робертоне Лукас 0 0
Мелеро Гонсало 0 0
Брандарис Хуан 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пратс Абдон 5 0.29
Мурики Ведат 4 (1) 0.24
Родригес Даниэль I 1 0.06
Санчес Антонио 1 0.06
Саму Кошта 1 0.06
Ларин Кайл 1 0.06
Раильо Антонио 1 0.06
Дардер Серхи 0 0
Лато Тони 0 0
Маффео Пабло 0 0

Карточки

Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертоне Лукас 4 0
Рамазани Ларжи 4 0
Гонсалес Эдгар 2 1
Баптистао Лео 3 0
Баба Иддрису 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Эмбарба Адриан 2 0
Мелеро Гонсало 2 0
Монтес Сесар 2 0
Брандарис Хуан 2 0
Морено Висенте 1 0
Акиеме Серхио 1 0
Максимиану Луиш 1 0
Суарес Луис III 1 0
Каики Да Силва 1 0
Пубиль Марк 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маскарель Омар 4 1
Родригес Даниэль I 5 0
Коста Хауме 4 0
Хавьер Агирре 4 0
Настасич Матия 3 0
Вальент Мартин 3 0
Гонсалес Джованни 3 0
Саму Кошта 3 0
Копете Хосе 3 0
Маффео Пабло 1 1
Ларин Кайл 2 0
Дьедью Амат 2 0
Санчес Антонио 2 0
Ману Морланес 2 0
Лато Тони 1 0
Пратс Абдон 1 0
Райкович Предраг 1 0
Дардер Серхи 1 0
Льябрес Хавьер 1 0

Результаты матчей

Альмерия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Мальорка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
8
Альмерия
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Мальорка
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

20
1

Упущенные победы

1
5
Альмерия
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Мальорка
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
69% (11)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

20
1

Упущенные победы

11
13

Голы по времени матча

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
10%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
2
22%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
3
30%
1
11%
61-75
1
10%
4
44%
76-90

Пропущено

18
15
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
6%
3
20%
1-15
5
28%
2
13%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
5
28%
4
27%
61-75
5
28%
1
7%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
2
29%
3
60%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

21
5
12 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
3
14%
1
20%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
7
33%
2
40%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
2
10%
2
40%
61-75
5
24%
0
0%
76-90

Забито

17
14
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 7
3
18%
4
29%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
4
29%
31-45
2
12%
1
7%
46-60
5
29%
29%
1
7%
61-75
2
12%
4
29%
76-90

Пропущено

39
20
19 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 11
4
10%
4
20%
1-15
7
18%
2
10%
16-30
8
21%
5
25%
31-45
3
8%
2
10%
46-60
7
18%
6
30%
61-75
10
26%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Альмерия
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Атлетико М - Альмерия 2:1 Барбастро - Альмерия 1:0 Альмерия - Бетис 0:0 Хетафе - Альмерия 2:1
Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Алавес - Альмерия 1:0 Талавера - Альмерия 0:2 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Жирона - Альмерия 5:2 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Альмерия - Гранада 3:3 Севилья - Альмерия 5:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Сельта 2:3 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Гранада 1:0 Альмерия - Антекера 1:1
Мальорка
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Мальорка - Севилья 1:0 Валье Эгуэс - Мальорка 0:3 Мальорка - Алавес 0:0 Мальорка - Кадис 1:1
Атлетико М - Мальорка 1:0 Мальорка - Боавишта 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Бойро - Мальорка 0:4 Мальорка - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Мальорка - Барселона 2:2 Жирона - Мальорка 5:3 Сельта - Мальорка 0:1 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Гранада - Мальорка 3:2 Мальорка - Вильярреал 0:1 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 Мальорка - Специя 1:1

Результаты матчей

Альмерия
Мальорка

Точный счет

1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Альмерия
Мальорка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
3
5
1.5
1
7
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
1
7
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
9
7
4
12
1.5
4
12
1
15
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 16 13 2 1 38 - 20 41
2.
Реал Мадрид
 Заявка 16 12 3 1 34 - 10 39
3.
Барселона
 Заявка 17 10 5 2 31 - 19 35
4.
Атлетико М
 Заявка 16 11 1 4 32 - 16 34
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 9 5 3 33 - 19 32
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 16 8 5 3 29 - 18 29
7.
Бетис
 Заявка 16 6 8 2 19 - 17 26
8.
Хетафе
 Заявка 17 6 7 4 21 - 20 25
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 16 7 3 6 14 - 13 24
10.
Валенсия
 Заявка 17 5 5 7 18 - 22 20
11.
Райо Вальекано
 Заявка 17 4 8 5 16 - 23 20
12.
Осасуна
 Заявка 17 5 4 8 19 - 26 19
13.
Алавес
 Заявка 16 4 4 8 14 - 20 16
14.
Вильярреал
 Заявка 16 4 4 8 22 - 29 16
15.
Мальорка
 0:0 Заявка 17 2 9 6 14 - 20 15
16.
Севилья
 Заявка 16 2 7 7 20 - 24 13
17.
Кадис
 Заявка 16 2 7 7 13 - 23 13
18.
Сельта
 Заявка 17 2 7 8 16 - 25 13
19.
Гранада
 Заявка 17 1 5 11 20 - 37 8
20.
Альмерия
 0:0 Заявка 17 0 5 12 17 - 39 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 8 8 0 0 19 - 8 24
2.
Барселона
 Заявка 9 7 0 2 18 - 9 21
3.
Атлетик Б
 Заявка 9 6 2 1 24 - 11 20
4.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
5.
Жирона
 Заявка 8 6 1 1 18 - 10 19
6.
Бетис
 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
7.
Хетафе
 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 5 2 1 17 - 10 17
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
10.
Валенсия
 Заявка 8 4 2 2 9 - 4 14
11.
Алавес
 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
12.
Кадис
 Заявка 8 2 4 2 8 - 9 10
13.
Севилья
 Заявка 9 2 4 3 13 - 13 10
14.
Мальорка
 0:0 Заявка 8 1 6 1 5 - 5 9
15.
Осасуна
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
16.
Райо Вальекано
 Заявка 8 1 5 2 9 - 15 8
17.
Гранада
 Заявка 8 1 4 3 12 - 16 7
18.
Вильярреал
 Заявка 9 2 1 6 14 - 19 7
19.
Сельта
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
20.
Альмерия
 0:0 Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 8 7 1 0 20 - 10 22
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
3.
Барселона
 Заявка 8 3 5 0 13 - 10 14
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
7.
Атлетико М
 Заявка 8 3 1 4 13 - 8 10
8.
Осасуна
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 3 1 5 6 - 9 10
10.
Вильярреал
 Заявка 7 2 3 2 8 - 10 9
11.
Бетис
 Заявка 8 1 5 2 8 - 14 8
12.
Хетафе
 Заявка 9 1 4 4 12 - 16 7
13.
Сельта
 Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
14.
Мальорка
 0:0 Заявка 9 1 3 5 9 - 15 6
15.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 9 - 18 6
16.
Севилья
 Заявка 7 0 3 4 7 - 11 3
17.
Алавес
 Заявка 8 0 3 5 4 - 10 3
18.
Кадис
 Заявка 8 0 3 5 5 - 14 3
19.
Альмерия
 0:0 Заявка 8 0 1 7 7 - 21 1
20.
Гранада
 Заявка 9 0 1 8 8 - 21 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 12 (2)
Хетафе Майораль Борха 10 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 9 (2)
Жирона Довбик Артём 8 (4)
Атлетик Б Уильямс Иньяки 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Гранада Гумбау Херард 8
Кадис Алехо Иван 8
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Хетафе Дуарте Домингуш 2 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 59'
      Баба Иддрису ослабляет давление, выбив мяч.
    • 59'
      Родригес Даниэль I из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 59'
      Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 59'
      Аррибас Серхио ослабляет давление, выбив мяч.
    • 58'
      Баба Иддрису выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 58'
      Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 57'
      Удар от ворот произведет Альмерия
    • 57'
      Тактическая замена. Антонио Санчес уходит с поля и его заменяет Ману Морланес
    • 57'
      Ларин Кайл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 57'
      Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Power Horse Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 52.9% пользователей.
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    Прогнозы 119
    Альмерия 16.8% (20)
    X 60.5% (72)
    Мальорка 22.7% (27)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Альмерия
    Ничья
    Мальорка
    4.10
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    3.35
    3.55
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Альмерия 0:0 Мальорка

    Исход игры
    Альмерия
    16.8% (20)
    Ничья
    60.5% (72)
    Мальорка
    22.7% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    17.86% (20)
    Меньше
    82.14% (92)
    Обе команды забьют
    Да
    74.11% (83)
    Нет
    25.89% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    52.9% (63)
    0:1 Мальорка
    10.1% (12)
    1:2 Мальорка
    9.2% (11)
    1:0 Альмерия
    8.4% (10)
    2:1 Альмерия
    5.9% (7)
    0:0 Ничья
    5% (6)
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    Мальорка
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