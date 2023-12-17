Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Largie Ramazani нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Хорошую попытку сделал Баптистао Лео . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Эмбарба Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Матч возобновлен

48' Робертоне Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Саму Кошта выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Эмбарба Адриан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Максимиану Луиш взял и забрал мяч на выходе

45' Родригес Даниэль I навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Коста Хауме из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Удар от ворот произведет Мальорка

43' Удар от ворот произведет Альмерия

41' Монтес Сесар наказан за толчок Антонио Санчес

41' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Оооо... вот это был удар! Ларин Кайл должен был забить с этой позиции.

39' Хорошую попытку сделал Ларин Кайл . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Настасич Матия из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Настасич Матия выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

37' Коста Хауме из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Хорошую попытку сделал Саму Кошта . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Коста Хауме создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Антонио Санчес из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Удар от ворот произведет Мальорка

35' Эмбарба Адриан из команды Альмерия наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

35' Удар от ворот произведет Альмерия

33' Матч возобновится спорным мячом

33' Матч возобновлен

32' Маскарель Омар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Матч возобновится спорным мячом

30' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

29' Аррибас Серхио из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Удар от ворот произведет Альмерия

28' Настасич Матия из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

27' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Удар от ворот произведет Альмерия

25' Раильо Антонио из команды Мальорка наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

24' Дардер Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Робертоне Лукас выиграл воздушное противоборство у Антонио Санчес.

24' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Удар от ворот произведет Мальорка

23' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Родригес Даниэль I навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Брандарис Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Дардер Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Матч возобновлен

14' Ох, нехорошо это выглядит. Акиеме Серхио получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Акиеме Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Коста Хауме из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Дардер Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Матч возобновится спорным мячом

11' Матч возобновлен

11' Ох, нехорошо это выглядит. Робертоне Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Робертоне Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Удар от ворот произведет Альмерия

9' Удар от ворот произведет Альмерия

8' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Саму Кошта выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Максимиану Луиш взял и забрал мяч на выходе

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Мальорка начинает с центра поля