Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

89' Настасич Матия - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

89' Назначен штрафной. Пострадал Largie Ramazani, его свалил Настасич Матия

89' Гонсалес Эдгар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Гонсалес Джованни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Максимиану Луиш взял и забрал мяч на выходе

87' Дьедью Амат из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Матч возобновлен

85' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

85' Мелеро Гонсало получил легкую травму, и его заменил Arnau Puigmal.

84' Рефери не любит споров - именно за это Робертоне Лукас сейчас получил желтую

83' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Альмерия

83' Рефери не любит споров - именно за это Баптистао Лео сейчас получил желтую

83' Largie Ramazani наказан за толчок Раильо Антонио

83' Матч возобновится спорным мячом

83' Матч возобновлен

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Дьедью Амат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Родригес Даниэль I выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Матч возобновлен

78' Ох, нехорошо это выглядит. Коста Хауме получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Удар от ворот произведет Альмерия

76' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Ману Морланес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Удар от ворот произведет Альмерия

73' Баба Иддрису - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

73' Эмбарба Адриан из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Эмбарба Адриан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Удар от ворот произведет Альмерия

70' Дардер Серхи из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Эмбарба Адриан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Гонсалес Джованни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Эмбарба Адриан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Матч возобновлен

65' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

65' Эмбарба Адриан пробил со штрафного прямо в стенку

64' Эмбарба Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Удар от ворот произведет Мальорка

62' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Альмерия

59' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Баба Иддрису выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет Альмерия

57' Тактическая замена. Антонио Санчес уходит с поля и его заменяет Ману Морланес

57' Ларин Кайл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Альмерия

53' Сегодняшная посещаемость составляет 11936 болельщиков

53' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Матч возобновлен

53' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Альмерия пробьет пенальти!

52' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Альмерия

52' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

52' Largie Ramazani нанес удар, но тот был заблокирован.

52' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Баба Иддрису выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Дардер Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Удар от ворот произведет Мальорка

48' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Монтес Сесар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Акиеме Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

46' Робертоне Лукас получил легкую травму, и его заменил Largie Ramazani.