Тур: 17. Стадион: Повер Хорзе Стадиум. Зрители: 11936 Главный судья: Гонсалес Пабло
0'
73' Желтая карточкаБаба Иддрису
83' Желтая карточкаБаптистао Лео
84' Желтая карточкаРобертоне Лукас
89' Желтая карточкаНастасич Матия
90'+5
Ход матча
73'
80'
83'
84'
89'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 11
-
1 Удары в створ 2
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
387 Количество передач 328
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Монтес
Сесар
15
Маффео
Пабло
11
Коста
Хауме
10
Дардер
Серхи
12
Саму
Кошта
17
Ларин
Кайл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Монтес СесарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 КайкиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЛазароНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Маффео ПаблоЗащитник
-
11 Коста ХаумеЗащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
-
12 Саму КоштаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ларин КайлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Куэльяр ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Давид ЛопесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Луна ДаниэльПолузащитник
- Нападающий
-
23 Дьедью АматНападающий
-
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Альмерия
Мальорка
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед
21 матч
33.3%
19%
47.7%
7 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
14.3%
38.1%
47.6%
3 победы 8 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
7
Голов в среднем за матч
1.9
0.64
Среднее время на гол
47
141
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
1.91
1
Среднее время на гол
47
90
Всего голов
40
17
Голов в среднем за матч
1.9
0.81
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
47
111
Бомбардиры внутри турнира
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аррибас Серхио
|5
|0.29
|Суарес Луис III
|4 (1)
|0.24
|Баптистао Лео
|3
|0.18
|Рамазани Ларжи
|2
|0.12
|Акиеме Серхио
|2
|0.12
|Каики Да Силва
|1
|0.06
|Робертоне Лукас
|0
|0
|Мелеро Гонсало
|0
|0
|Брандарис Хуан
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пратс Абдон
|5
|0.29
|Мурики Ведат
|4 (1)
|0.24
|Родригес Даниэль I
|1
|0.06
|Санчес Антонио
|1
|0.06
|Саму Кошта
|1
|0.06
|Ларин Кайл
|1
|0.06
|Раильо Антонио
|1
|0.06
|Дардер Серхи
|0
|0
|Лато Тони
|0
|0
|Маффео Пабло
|0
|0
Карточки
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робертоне Лукас
|5
|0
|Баптистао Лео
|4
|0
|Баба Иддрису
|4
|0
|Рамазани Ларжи
|4
|0
|Гонсалес Эдгар
|2
|1
|Пуигмаль Арнау
|3
|0
|Эмбарба Адриан
|2
|0
|Мелеро Гонсало
|2
|0
|Монтес Сесар
|2
|0
|Брандарис Хуан
|2
|0
|Морено Висенте
|1
|0
|Акиеме Серхио
|1
|0
|Максимиану Луиш
|1
|0
|Суарес Луис III
|1
|0
|Каики Да Силва
|1
|0
|Пубиль Марк
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маскарель Омар
|4
|1
|Родригес Даниэль I
|5
|0
|Настасич Матия
|4
|0
|Коста Хауме
|4
|0
|Хавьер Агирре
|4
|0
|Вальент Мартин
|3
|0
|Гонсалес Джованни
|3
|0
|Саму Кошта
|3
|0
|Копете Хосе
|3
|0
|Маффео Пабло
|1
|1
|Ларин Кайл
|2
|0
|Дьедью Амат
|2
|0
|Санчес Антонио
|2
|0
|Ману Морланес
|2
|0
|Лато Тони
|1
|0
|Пратс Абдон
|1
|0
|Райкович Предраг
|1
|0
|Дардер Серхи
|1
|0
|Льябрес Хавьер
|1
|0
Результаты матчей
Альмерия
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Мальорка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
10
8
Альмерия
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Мальорка
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
20
1
Упущенные победы
1
5
Альмерия
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Мальорка
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (12)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
20
1
Упущенные победы
11
13
Голы по времени матча
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
1
10%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
2
22%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
3
30%
1
11%
61-75
1
10%
4
44%
76-90
Пропущено
18
15
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
6%
3
20%
1-15
5
28%
2
13%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
5
28%
4
27%
61-75
5
28%
1
7%
76-90
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
2
29%
3
60%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
21
5
12 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
3
14%
1
20%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
7
33%
2
40%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
2
10%
2
40%
61-75
5
24%
0
0%
76-90
Забито
17
14
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 8
3
18%
4
29%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
24%
4
29%
31-45
2
12%
1
7%
46-60
5
29%
29%
1
7%
61-75
2
12%
4
29%
76-90
Пропущено
39
20
19 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 11
4
10%
4
20%
1-15
7
18%
2
10%
16-30
8
21%
5
25%
31-45
3
8%
2
10%
46-60
7
18%
6
30%
61-75
10
26%
1
5%
76-90
Результаты последних матчей
Альмерия
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Атлетико М - Альмерия 2:1 Барбастро - Альмерия 1:0 Альмерия - Бетис 0:0 Хетафе - Альмерия 2:1
Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Алавес - Альмерия 1:0 Талавера - Альмерия 0:2 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Жирона - Альмерия 5:2 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Альмерия - Гранада 3:3 Севилья - Альмерия 5:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Сельта 2:3 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Гранада 1:0 Альмерия - Антекера 1:1
Мальорка
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Мальорка - Севилья 1:0 Валье Эгуэс - Мальорка 0:3 Мальорка - Алавес 0:0 Мальорка - Кадис 1:1
Атлетико М - Мальорка 1:0 Мальорка - Боавишта 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Бойро - Мальорка 0:4 Мальорка - Хетафе 0:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Мальорка - Валенсия 1:1 Райо Вальекано - Мальорка 2:2 Мальорка - Барселона 2:2 Жирона - Мальорка 5:3 Сельта - Мальорка 0:1 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Гранада - Мальорка 3:2 Мальорка - Вильярреал 0:1 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1 Мальорка - Специя 1:1
Результаты матчей
Альмерия
Мальорка
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Альмерия
Мальорка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
44
36
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
54
17
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
98
413
413
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|38 - 20
|41
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|34 - 10
|39
|3.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|31 - 19
|35
|4.
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|32 - 16
|34
|5.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|33 - 19
|32
|6.
|0:0 Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 18
|30
|7.
|0:0 Заявка
|17
|6
|9
|2
|19 - 17
|27
|8.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|21 - 20
|25
|9.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|14 - 13
|24
|10.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 22
|20
|11.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 23
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 26
|19
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|14 - 20
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|22 - 29
|16
|15.
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|14 - 20
|15
|16.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|20 - 24
|13
|17.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|13 - 23
|13
|18.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|16 - 25
|13
|19.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|20 - 37
|8
|20.
|Заявка
|17
|0
|5
|12
|17 - 39
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|19 - 8
|24
|2.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|18 - 9
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 11
|20
|4.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|5.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 10
|19
|6.
|0:0 Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 3
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 4
|18
|8.
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|9.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|10.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|11.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 13
|10
|14.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|5 - 5
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 15
|8
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 16
|7
|18.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|14 - 19
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|20.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|20 - 10
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|13 - 10
|14
|4.
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 8
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 9
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|11.
|0:0 Заявка
|9
|1
|6
|2
|8 - 14
|9
|12.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 16
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|14.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 15
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|16.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 11
|3
|17.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 10
|3
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 14
|3
|19.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 21
|1
|20.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|8 - 21
|1
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|Жирона
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|8 (4)
|Атлетик Б
|Уильямс Иньяки
|8 (3)
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 7
|Гранада
|Гумбау Херард
|8
|Кадис
|Алехо Иван
|8
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 6
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|2 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Альмерия 0:0 Мальорка
Исход игры
Альмерия
16.8% (20)
Ничья
60.5% (72)
Мальорка
22.7% (27)
Тотал 2.5
Больше
17.86% (20)
Меньше
82.14% (92)
Обе команды забьют
Да
74.11% (83)
Нет
25.89% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
52.9% (63)
0:1 Мальорка
10.1% (12)
1:2 Мальорка
9.2% (11)
1:0 Альмерия
8.4% (10)
2:1 Альмерия
5.9% (7)
0:0 Ничья
5% (6)
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