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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Стина Жереми
Тулуза
0:0
Перерыв
Ренн
0'
6' Желтая карточка
Ле Фе Энцо
10' Желтая карточка
Омари Вармед
45' Желтая карточка
Даллинга Тийс

Ход матча

6'
 
Ле Фе Энцо
10'
 
Омари Вармед
29'
 
Дуэ Гела
Ассиньон Лоренс
45'
Даллинга Тийс
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 236 Количество передач 220
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 112
Тулуза 26.8% (30)
X 56.3% (63)
Ренн 17% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Тулуза
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Рестес
Гийом
3
Деслер
Миккел
6
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
23
Диарра
Мусса
10
Сиссоко
Ибрагим
I
8
Сьерро
Венсан
24
Кассерес
Кристиан
17
Суасо
Габриэль
9
Даллинга
Тийс
11
Хелаберт
Сесар
30
Манданда
Стив
15
Ву
Кристофер
23
Омари
Вармед
5
Теате
Артур
22
Ассиньон
Лоренс
28
Ле
Фе
Энцо
8
Сантамария
Батист
3
Трюффер
Адриен
11
Блас
Людовик
9
Мюинга
Арно
7
Террье
Мартен
Тулуза
4-4-2
Ренн
3-4-3

История личных встреч

Тулуза
Ренн

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

30 матчей

30%
23.3%
46.7%
9 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

26.7%
43.3%
30%
8 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

10%
50%
40%
3 победы 15 ничьих 12 побед

История матчей

Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
3:2
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
2:1
КЛ
4:2
Л1
3:2
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:2
КЛ
1:3
Л1
3:1
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
2:3
Л1
0:5
Л1
2:0
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
4:1
Л1
3:2
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:0

Голы

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

1.29
1.31

Среднее время на гол

70
68

Всего голов

30
21

Голов в среднем за матч

1.88
1.5

Среднее время на гол

48
60

Всего голов

48
42

Голов в среднем за матч

1.6
1.4

Тотал матчей

2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

56
64

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 5 0.31
Магри Франк 3 0.19
Абухляль Закария 3 (1) 0.19
Хелаберт Сесар 1 0.06
Шмидт Никлас 1 0.06
Николайсен Расмус 1 0.06
Суасо Габриэль 0 0
Кассерес Кристиан 0 0
Деслер Миккел 0 0
Диарра Мусса 0 0
Сьерро Венсан 0 0
Доннум Арон 0 0
Коста Логан 0 0
Бангре Мамади 0 0
Шаиби Фарес 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буриго Бенжамен 4 (3) 0.25
Гуйри Амин 3 0.19
Салах Ибрагим 3 0.19
Блас Людовик 2 0.13
Мюинга Арно 2 (1) 0.13
Трюффер Адриен 1 0.06
Ассиньон Лоренс 1 0.06
Доку Жереми 1 0.06
Ву Кристофер 1 0.06
Теате Артур 1 0.06
Дуэ Дезире 1 0.06
Террье Мартен 0 0

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сьерро Венсан 4 0
Доннум Арон 4 0
Даллинга Тийс 4 0
Шмидт Никлас 3 0
Суасо Габриэль 3 0
Коста Логан 3 0
Магри Франк 3 0
Деслер Миккел 2 0
Спирингс Стейн 2 0
Мартинес Карлес 2 0
Николайсен Расмус 2 0
Бангре Мамади 2 0
Диарра Мусса 1 0
Хелаберт Сесар 1 0
Кассерес Кристиан 1 0
Рестес Гийом 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Сиссоко Ибрагим I 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 7 0
Омари Вармед 4 1
Ассиньон Лоренс 4 0
Ву Кристофер 1 1
Салах Ибрагим 2 0
Буриго Бенжамен 2 0
Теате Артур 2 0
Дуэ Гела 0 1
Сантамария Батист 1 0
Гуйри Амин 1 0
Ле Фе Энцо 1 0
Мюинга Арно 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0

Результаты матчей

Тулуза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Ренн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
4
Тулуза
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Ренн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

4
16
Тулуза
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Ренн
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

10
20

Голы по времени матча

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
2
22%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Пропущено

7
5
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Забито

5
18
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
0
0%
3
17%
1-15
1
20%
3
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
2
40%
4
22%
61-75
1
20%
5
28%
76-90

Пропущено

14
14
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
1
7%
16-30
1
7%
6
43%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
2
14%
3
21%
61-75
4
29%
2
14%
76-90

Забито

14
22
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
2
14%
4
18%
1-15
1
7%
4
18%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
4
18%
46-60
3
21%
4
18%
61-75
3
21%
6
27%
76-90

Пропущено

21
19
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
2
10%
2
11%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
2
10%
8
42%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
3
14%
4
21%
61-75
8
38%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
ЛАСК - Тулуза 1:2 Лион - Тулуза 3:0 Тулуза - Лорьян 1:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0
Ницца - Тулуза 1:0 Лилль - Тулуза 1:1 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Тулуза - Гавр 1:2 Монпелье - Тулуза 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Тулуза - Реймс 1:1 Брест - Тулуза 1:1 Тулуза - ЛАСК 1:0 Тулуза - Мец 3:0 Ланс - Тулуза 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Марсель - Тулуза 0:0 Тулуза - Клермон 2:2 Страсбург - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 1:1
Ренн
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ренн - Вильярреал 2:3 Ренн - Монако 1:2 Марсель - Ренн 2:0 Маккаби Хайфа - Ренн 0:3
Ренн - Реймс 3:1 Ренн - Лион 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ницца - Ренн 2:0 Ренн - Страсбург 1:1 Панатинаикос - Ренн 1:2 Лорьян - Ренн 2:1 Ренн - ПСЖ 1:3 Вильярреал - Ренн 1:0 Ренн - Нант 3:1 Монпелье - Ренн 0:0 Ренн - Маккаби Хайфа 3:0 Ренн - Лилль 2:2 Брест - Ренн 0:0 Ренн - Гавр 2:2 Ланс - Ренн 1:1

Результаты матчей

Тулуза
Ренн

Точный счет

1:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

3:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

1:1
5 раз 33%
3:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Тулуза
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
5
4
1
5
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
2
4
1
8
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
5
3
12
1.5
5
10
1
14
2.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 3 1 38 - 12 36
2.
Ницца
 Заявка 16 9 5 2 17 - 9 32
3.
Монако
 Заявка 16 9 3 4 31 - 21 30
4.
Брест
 Заявка 16 8 4 4 21 - 15 28
5.
Лилль
 Заявка 15 7 6 2 19 - 11 27
6.
Ланс
 Заявка 16 7 5 4 21 - 15 26
7.
Марсель
 Заявка 15 6 5 4 22 - 16 23
8.
Реймс
 Заявка 16 7 2 7 21 - 23 23
9.
Страсбург
 1:0 Заявка 16 5 5 6 15 - 20 20
10.
Гавр
 Заявка 16 4 7 5 16 - 18 19
11.
Нант
 Заявка 16 5 3 8 19 - 27 18
12.
Монпелье
 1:0 Заявка 16 4 6 6 22 - 22 17
13.
Мец
 0:1 Заявка 16 4 4 8 15 - 24 16
14.
Ренн
 0:0 Заявка 16 3 7 6 20 - 21 16
15.
Тулуза
 0:0 Заявка 16 2 8 6 14 - 21 14
16.
Лион
 Заявка 16 3 4 9 15 - 27 13
17.
Лорьян
 0:1 Заявка 16 2 6 8 20 - 30 12
18.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 6 1 1 22 - 7 19
2.
Монако
 Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
3.
Ницца
 Заявка 8 5 3 0 9 - 2 18
4.
Марсель
 Заявка 7 5 2 0 12 - 1 17
5.
Ланс
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
6.
Лилль
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
7.
Реймс
 Заявка 7 4 0 3 9 - 9 12
8.
Брест
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
9.
Страсбург
 1:0 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
10.
Ренн
 0:0 Заявка 9 3 3 3 18 - 14 12
11.
Нант
 Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
12.
Гавр
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
13.
Лорьян
 0:1 Заявка 9 2 3 4 13 - 16 9
14.
Тулуза
 0:0 Заявка 7 1 5 1 9 - 7 8
15.
Монпелье
 1:0 Заявка 8 1 5 2 12 - 11 8
16.
Мец
 0:1 Заявка 8 1 3 4 7 - 9 6
17.
Лион
 Заявка 8 1 3 4 10 - 16 6
18.
Клермон
 Заявка 8 1 2 5 3 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Брест
 Заявка 9 5 1 3 10 - 8 16
3.
Ницца
 Заявка 8 4 2 2 8 - 7 14
4.
Монако
 Заявка 8 3 3 2 16 - 16 12
5.
Лилль
 Заявка 8 2 5 1 9 - 8 11
6.
Реймс
 Заявка 9 3 2 4 12 - 14 11
7.
Мец
 0:1 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
8.
Монпелье
 1:0 Заявка 8 3 1 4 10 - 11 9
9.
Ланс
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
10.
Страсбург
 1:0 Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
11.
Гавр
 Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
12.
Лион
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
13.
Нант
 Заявка 7 2 0 5 6 - 15 6
14.
Клермон
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
15.
Марсель
 Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
16.
Тулуза
 0:0 Заявка 9 1 3 5 5 - 14 6
17.
Ренн
 0:0 Заявка 7 0 4 3 2 - 7 4
18.
Лорьян
 0:1 Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 15 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Бен-Йеддер Виссам 6
Лион Ляказетт Александр 6
Нант Мохамед Мостафа 6
Весь список

Топ нарушителей
Ренн Матич Неманья 7
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Ланс Гради Жонатан 6
Монако Закария Денис 6
Весь список
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  • Первый тайм
  • 49'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Контроль мяча: Тулуза: 50%, Ренн: 50%.
  • 49'
    Тулуза контролирует мяч.
  • 49'
    Муса Диарра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 48'
    Ву Кристофер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 48'
    Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится победой Тулуза.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.22. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.22 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 112
    Тулуза 26.8% (30)
    X 56.3% (63)
    Ренн 17% (19)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Тулуза
    Ничья
    Ренн
    3.43
    Реклама, melbet.ru
    3.65
    3.45
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тулуза 0:0 Ренн

    Исход игры
    Тулуза
    27.2% (31)
    Ничья
    55.3% (63)
    Ренн
    17.5% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.63% (38)
    Меньше
    66.37% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    83.19% (94)
    Нет
    16.81% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    50% (57)
    2:1 Тулуза
    18.4% (21)
    1:2 Ренн
    9.6% (11)
    0:1 Ренн
    6.1% (7)
    1:0 Тулуза
    4.4% (5)
    2:2 Ничья
    3.5% (4)
    2:0 Тулуза
    2.6% (3)
    0:2 Ренн
    1.8% (2)
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