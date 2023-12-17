Тур: 16. Стадион: Мунисипал. Главный судья: Стина Жереми
Ход матча
6'
10'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
236 Количество передач 220
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
50
Рестес
Гийом
23
Диарра
Мусса
15
Ву
Кристофер
23
Омари
Вармед
28
Ле
Фе
Энцо
11
Блас
Людовик
- Основной состав
-
50 Рестес ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Диарра МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Кебен КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Магри ФранкПолузащитник
-
14 Беграуи ЯнисНападающий
-
Главный тренер: Мартинес Карлес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Ву КристоферЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Блас ЛюдовикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Дуэ ГелаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
-
33 Дуэ ДезиреПолузащитник
-
10 Гуйри АминНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Тулуза
Ренн
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
30 матчей
30%
23.3%
46.7%
9 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
26.7%
43.3%
30%
8 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
10%
50%
40%
3 победы 15 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
21
Голов в среднем за матч
1.29
1.31
Среднее время на гол
70
68
Всего голов
30
21
Голов в среднем за матч
1.88
1.5
Среднее время на гол
48
60
Всего голов
48
42
Голов в среднем за матч
1.6
1.4
Тотал матчей
2.5
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
23
Больше 77%
Меньше 23%
7
20
Больше 67%
Меньше 33%
10
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
56
64
Бомбардиры внутри турнира
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даллинга Тийс
|5
|0.31
|Магри Франк
|3
|0.19
|Абухляль Закария
|3 (1)
|0.19
|Хелаберт Сесар
|1
|0.06
|Шмидт Никлас
|1
|0.06
|Николайсен Расмус
|1
|0.06
|Суасо Габриэль
|0
|0
|Кассерес Кристиан
|0
|0
|Деслер Миккел
|0
|0
|Диарра Мусса
|0
|0
|Сьерро Венсан
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
|Коста Логан
|0
|0
|Бангре Мамади
|0
|0
|Шаиби Фарес
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буриго Бенжамен
|4 (3)
|0.25
|Гуйри Амин
|3
|0.19
|Салах Ибрагим
|3
|0.19
|Блас Людовик
|2
|0.13
|Мюинга Арно
|2 (1)
|0.13
|Трюффер Адриен
|1
|0.06
|Ассиньон Лоренс
|1
|0.06
|Доку Жереми
|1
|0.06
|Ву Кристофер
|1
|0.06
|Теате Артур
|1
|0.06
|Дуэ Дезире
|1
|0.06
|Террье Мартен
|0
|0
Карточки
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сьерро Венсан
|4
|0
|Доннум Арон
|4
|0
|Даллинга Тийс
|4
|0
|Шмидт Никлас
|3
|0
|Суасо Габриэль
|3
|0
|Коста Логан
|3
|0
|Магри Франк
|3
|0
|Деслер Миккел
|2
|0
|Спирингс Стейн
|2
|0
|Мартинес Карлес
|2
|0
|Николайсен Расмус
|2
|0
|Бангре Мамади
|2
|0
|Диарра Мусса
|1
|0
|Хелаберт Сесар
|1
|0
|Кассерес Кристиан
|1
|0
|Рестес Гийом
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
|Сиссоко Ибрагим I
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матич Неманья
|7
|0
|Омари Вармед
|4
|1
|Ассиньон Лоренс
|4
|0
|Ву Кристофер
|1
|1
|Салах Ибрагим
|2
|0
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|Теате Артур
|2
|0
|Дуэ Гела
|0
|1
|Сантамария Батист
|1
|0
|Гуйри Амин
|1
|0
|Ле Фе Энцо
|1
|0
|Мюинга Арно
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
|Йылдырым Бертуг
|1
|0
Результаты матчей
Тулуза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Ренн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
4
Тулуза
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Ренн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
4
16
Тулуза
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Ренн
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
10
20
Голы по времени матча
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
2
22%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Пропущено
7
5
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Забито
5
18
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
0
0%
3
17%
1-15
1
20%
3
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
2
40%
4
22%
61-75
1
20%
5
28%
76-90
Пропущено
14
14
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
1
7%
16-30
1
7%
6
43%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
2
14%
3
21%
61-75
4
29%
2
14%
76-90
Забито
14
22
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
2
14%
4
18%
1-15
1
7%
4
18%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
4
18%
46-60
3
21%
4
18%
61-75
3
21%
6
27%
76-90
Пропущено
21
19
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
2
10%
2
11%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
2
10%
8
42%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
3
14%
4
21%
61-75
8
38%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Тулуза
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
ЛАСК - Тулуза 1:2 Лион - Тулуза 3:0 Тулуза - Лорьян 1:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0
Ницца - Тулуза 1:0 Лилль - Тулуза 1:1 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Тулуза - Гавр 1:2 Монпелье - Тулуза 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Тулуза - Реймс 1:1 Брест - Тулуза 1:1 Тулуза - ЛАСК 1:0 Тулуза - Мец 3:0 Ланс - Тулуза 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Марсель - Тулуза 0:0 Тулуза - Клермон 2:2 Страсбург - Тулуза 2:0 Тулуза - ПСЖ 1:1
Ренн
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ренн - Вильярреал 2:3 Ренн - Монако 1:2 Марсель - Ренн 2:0 Маккаби Хайфа - Ренн 0:3
Ренн - Реймс 3:1 Ренн - Лион 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ницца - Ренн 2:0 Ренн - Страсбург 1:1 Панатинаикос - Ренн 1:2 Лорьян - Ренн 2:1 Ренн - ПСЖ 1:3 Вильярреал - Ренн 1:0 Ренн - Нант 3:1 Монпелье - Ренн 0:0 Ренн - Маккаби Хайфа 3:0 Ренн - Лилль 2:2 Брест - Ренн 0:0 Ренн - Гавр 2:2 Ланс - Ренн 1:1
Результаты матчей
Тулуза
Ренн
Точный счет
1:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
3:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
1:1
5 раз 33%
3:0
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Тулуза
Ренн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
54
15
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
24
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
105
312
510
114
312
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|38 - 12
|36
|2.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|17 - 9
|32
|3.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 21
|30
|4.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|21 - 15
|28
|5.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|19 - 11
|27
|6.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 16
|23
|8.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 23
|23
|9.
|1:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 20
|20
|10.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|16 - 18
|19
|11.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 27
|18
|12.
|1:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 22
|17
|13.
|0:1 Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 24
|16
|14.
|0:0 Заявка
|16
|3
|7
|6
|20 - 21
|16
|15.
|0:0 Заявка
|16
|2
|8
|6
|14 - 21
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 27
|13
|17.
|0:1 Заявка
|16
|2
|6
|8
|20 - 30
|12
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 2
|18
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 1
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|6.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|9.
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|10.
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 14
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|13.
|0:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|14.
|0:0 Заявка
|7
|1
|5
|1
|9 - 7
|8
|15.
|1:0 Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 11
|8
|16.
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 16
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 8
|16
|3.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 7
|14
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 16
|12
|5.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 8
|11
|6.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|7.
|0:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 15
|10
|8.
|1:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|10.
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 15
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 15
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|16.
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|17.
|0:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|2 - 7
|4
|18.
|0:1 Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|15 (2)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|6
|Лион
|Ляказетт Александр
|6
|Нант
|Мохамед Мостафа
|6
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 5
|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
|Ланс
|Гради Жонатан
|6
|Монако
|Закария Денис
|6
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тулуза 0:0 Ренн
Исход игры
Тулуза
27.2% (31)
Ничья
55.3% (63)
Ренн
17.5% (20)
Тотал 2.5
Больше
33.63% (38)
Меньше
66.37% (75)
Обе команды забьют
Да
83.19% (94)
Нет
16.81% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50% (57)
2:1 Тулуза
18.4% (21)
1:2 Ренн
9.6% (11)
0:1 Ренн
6.1% (7)
1:0 Тулуза
4.4% (5)
2:2 Ничья
3.5% (4)
2:0 Тулуза
2.6% (3)
0:2 Ренн
1.8% (2)
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