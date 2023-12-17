Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Муса Диарра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Дуэ Гела пробует нанести удар издали, но Guillaume Restes держит все под контролем

44' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

43' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

41' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Кассерес Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Трюффер Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе

35' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Террье Мартен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Удар от ворот произведет Тулуза

33' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Удар от ворот произведет Тулуза

32' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Сантамария Батист выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Террье Мартен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Николайсен Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Матч возобновлен

26' Ох, нехорошо это выглядит. Ассиньон Лоренс получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Ассиньон Лоренс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Удар от ворот произведет Ренн

24' Деслер Миккел не смог попасть в створ ударом издали

24' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Хорошую попытку сделал Суасо Габриэль . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Удар от ворот произведет Ренн

22' Хелаберт Сесар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

22' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Сьерро Венсан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Коста Логан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

19' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Ренн

17' Сьерро Венсан из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Матч возобновлен

17' Сьерро Венсан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Сиссоко Ибрагим I пробует нанести удар издали, но Стив Манданда держит все под контролем

15' Сьерро Венсан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Судья подбегает и показывает Омари Вармед из команды Ренн отложенную желтую карточку за фол.

10' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Деслер Миккел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Террье Мартен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Ле Фе Энцо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

6' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Террье Мартен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

3' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе

3' Деслер Миккел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Блас Людовик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Суасо Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Омари Вармед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Ренн начинает с центра поля