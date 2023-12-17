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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Нант
0:0
Второй тайм: 47'
Брест
0'
28' Желтая карточка
Камара Махди

Ход матча

28'
 
Камара Махди

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 235 Количество передач 275
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 114
Нант 43.9% (50)
X 43% (49)
Брест 13.2% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лафон
Альбан
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
24
Кёмерт
Эрай
4
Паллуа
Николя
29
Мерлин
Квентин
6
Дуглас
Гомес
5
Чиривелья
Педро
25
Молле
Флоран
17
Сиссоко
Мусса
27
Саймон
Мозес
31
Мохамед
Мостафа
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Локо
Брэдли
45
Камара
Махди
20
Лис-Мелу
Пьерр
8
Маньетти
Уго
10
Дель
Кастильо
Ромен
9
Мунье
Стив
22
Ле
Дуарон
Жереми
Нант
4-2-3-1
Брест
4-3-3

История личных встреч

Нант
Брест

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

125%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

76.9%
23.1%
10 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

Л1
2:0
Л1
4:1
Л1
1:1
К
2:0
Л1
3:1
ТМК
1:3
Л1
1:4
Л1
3:1
Л1
1:1
ТМС
3:1
Л2
1:4
Л2
1:2
Л2
1:2

Голы

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

2.6
1.75

Среднее время на гол

34
51

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.38
1.4

Среднее время на гол

65
64

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

1.85
1.62

Тотал матчей

2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

48
55

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 6 (2) 0.38
Саймон Мозес 3 (1) 0.19
Молле Флоран 3 0.19
Бамба Абдул-Кадер 1 0.06
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.06
Коко Маркус 1 0.06
Чиривелья Педро 1 0.06
Кёмерт Эрай 1 0.06
Мутуссами Самуэль 1 0.06
Аблин Маттис 1 0.06
Паллуа Николя 0 0
Мерлин Квентин 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 5 (3) 0.31
Ле Дуарон Жереми 3 0.19
Мунье Стив 2 0.13
Перейра-Лаже Матиаш 2 0.13
Лала Кенни 1 0.06
Думбия Камори 1 0.06
Камара Махди 1 0.06
Лис-Мелу Пьерр 1 0.06
Брассье Лилиан 1 0.06
Сатриано Мартин 1 0.06
Лебо Адриен 0 0
Локо Брэдли 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастеллетто Жан-Шарль 4 0
Молле Флоран 3 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Дюверн Жан-Кевин 3 0
Мохамед Мостафа 1 1
Паллуа Николя 2 0
Чиривелья Педро 2 0
Дуглас Гомес 2 0
Кёмерт Эрай 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Мёпийу Бастьен 0 1
Коко Маркус 1 0
Дескамп Реми 1 0
Бамба Абдул-Кадер 1 0
Пьер Аристуи 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брассье Лилиан 5 1
Лис-Мелу Пьерр 5 0
Камара Махди 5 0
Бизот Марко 2 0
Мартен Жонас 2 0
Лала Кенни 2 0
Шардонне Брендан 2 0
Мунье Стив 2 0
Дель Кастильо Ромен 2 0
Маньетти Уго 2 0
Локо Брэдли 2 0
Камблан Аксель 2 0
Эрик Рой 2 0
Ле Дуарон Жереми 1 0
Сатриано Мартин 1 0
Браими Билаль 1 0

Результаты матчей

Нант
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Брест
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

5
0
Нант
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Брест
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

3
9
Нант
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
53% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Брест
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

13
7
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
3
43%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
2
15%
1
14%
76-90

Пропущено

10
9
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
20%
2
22%
1-15
1
10%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
3
30%
2
22%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
17%
4
36%
31-45
4
67%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

15
7
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
13%
1
14%
1-15
2
13%
4
57%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
6
40%
2
29%
76-90

Забито

19
18
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
4
21%
0
0%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
4
21%
4
22%
31-45
7
37%
6
33%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
2
11%
4
22%
76-90

Пропущено

25
16
8 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
4
16%
3
19%
1-15
3
12%
7
44%
16-30
1
4%
0
0%
31-45
2
8%
2
13%
46-60
6
24%
2
13%
61-75
9
36%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
ПСЖ - Нант 2:1 Нант - Ницца 1:0 Нант - Гавр 0:0 Мец - Нант 3:1
Нант - Реймс 0:1 Ланс - Нант 4:0 Нант - Монпелье 2:0 Страсбург - Нант 1:2 Ренн - Нант 3:1 Нант - Лорьян 5:3 Клермон - Нант 0:1 Нант - Марсель 1:1 Нант - Монако 3:3 Лилль - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:2 Кёльн - Нант 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Халл Сити - Нант 1:1 Анже - Нант 0:1 Нант - Лаваль 0:3
Брест
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мец - Брест 0:1 Брест - Страсбург 1:1 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Брест 1:3
Монако - Брест 2:0 Брест - ПСЖ 2:3 Лилль - Брест 1:0 Брест - Тулуза 1:1 Ницца - Брест 0:0 Брест - Лион 1:0 Реймс - Брест 1:2 Брест - Ренн 0:0 Марсель - Брест 2:0 Гавр - Брест 1:2 Брест - Ланс 3:2 Брест - Кальяри 1:1 Генгам - Брест 0:1 Брест - Ренн 0:1 Брест - Конкарно 2:1 Брест - Авранш 2:0

Результаты матчей

Нант
Брест

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Нант
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
5
1.5
3
4
2
6
2.5
2
5
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
4
1
6
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
5
4
11
1.5
6
9
2
13
2.5
3
12
1
14
3.5
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 3 1 38 - 12 36
2.
Ницца
 Заявка 16 9 5 2 17 - 9 32
3.
Монако
 Заявка 16 9 3 4 31 - 21 30
4.
Лилль
 Заявка 15 7 6 2 19 - 11 27
5.
Ланс
 Заявка 16 7 5 4 21 - 15 26
6.
Брест
 0:0 Заявка 16 7 5 4 19 - 15 26
7.
Марсель
 Заявка 15 6 5 4 22 - 16 23
8.
Реймс
 Заявка 16 7 2 7 21 - 23 23
9.
Нант
 0:0 Заявка 16 5 4 7 19 - 25 19
10.
Гавр
 Заявка 16 4 7 5 16 - 18 19
11.
Страсбург
 Заявка 15 4 5 6 14 - 20 17
12.
Мец
 Заявка 15 4 4 7 15 - 23 16
13.
Ренн
 Заявка 15 3 6 6 20 - 21 15
14.
Монпелье
 Заявка 15 3 6 6 21 - 22 14
15.
Тулуза
 Заявка 15 2 7 6 14 - 21 13
16.
Лион
 Заявка 16 3 4 9 15 - 27 13
17.
Лорьян
 Заявка 15 2 6 7 20 - 29 12
18.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 6 1 1 22 - 7 19
2.
Монако
 Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
3.
Ницца
 Заявка 8 5 3 0 9 - 2 18
4.
Марсель
 Заявка 7 5 2 0 12 - 1 17
5.
Ланс
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
6.
Лилль
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
7.
Нант
 0:0 Заявка 9 3 4 2 13 - 10 13
8.
Реймс
 Заявка 7 4 0 3 9 - 9 12
9.
Брест
 0:0 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
10.
Страсбург
 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
11.
Ренн
 Заявка 9 3 3 3 18 - 14 12
12.
Гавр
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
13.
Лорьян
 Заявка 8 2 3 3 13 - 15 9
14.
Монпелье
 Заявка 8 1 5 2 12 - 11 8
15.
Тулуза
 Заявка 6 1 4 1 9 - 7 7
16.
Мец
 Заявка 7 1 3 3 7 - 8 6
17.
Лион
 Заявка 8 1 3 4 10 - 16 6
18.
Клермон
 Заявка 8 1 2 5 3 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Ницца
 Заявка 8 4 2 2 8 - 7 14
3.
Брест
 0:0 Заявка 9 4 2 3 8 - 8 14
4.
Монако
 Заявка 8 3 3 2 16 - 16 12
5.
Лилль
 Заявка 8 2 5 1 9 - 8 11
6.
Реймс
 Заявка 9 3 2 4 12 - 14 11
7.
Мец
 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
8.
Ланс
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
9.
Гавр
 Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
10.
Лион
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
11.
Монпелье
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 6
12.
Нант
 0:0 Заявка 7 2 0 5 6 - 15 6
13.
Клермон
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
14.
Марсель
 Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
15.
Тулуза
 Заявка 9 1 3 5 5 - 14 6
16.
Страсбург
 Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
17.
Ренн
 Заявка 6 0 3 3 2 - 7 3
18.
Лорьян
 Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 15 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Бен-Йеддер Виссам 6
Лион Ляказетт Александр 6
Нант Мохамед Мостафа 6
Весь список

Топ нарушителей
Ренн Матич Неманья 7
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Ланс Гради Жонатан 6
Монако Закария Денис 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Контроль мяча: Нант: 41%, Брест: 59%.
  • 46'
    Сиссоко Мусса наказан за толчок Камара Махди
  • 45'
    Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 45'
    Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Нант: 41%, Брест: 59%.
  • 45'
    О, нет. Из многообещающей позиции Саймон Мозес из команды Нант наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 45'
    Нант пытается что-то создать.
  • 43'
    Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 43'
    Дель Кастильо Ромен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 42'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Брассье Лилиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Нант контролирует мяч.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 41'
      Мохамед Мостафа из команды Нант в офсайде
    • 40'
      Контроль мяча: Нант: 36%, Брест: 64%.
    • 40'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      Хорошую попытку сделал Жереми Ле Дуарон. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 39'
      Дель Кастильо Ромен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 39'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 37% завершится ничьей.
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    Прогнозы 114
    Нант 43.9% (50)
    X 43% (49)
    Брест 13.2% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нант
    Ничья
    Брест
    3.15
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    3.20
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    3.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нант 0:0 Брест

    Исход игры
    Нант
    44.4% (52)
    Ничья
    42.7% (50)
    Брест
    12.8% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.86% (36)
    Меньше
    68.14% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    72.57% (82)
    Нет
    27.43% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.3% (46)
    2:1 Нант
    23.9% (28)
    1:0 Нант
    14.5% (17)
    1:2 Брест
    6% (7)
    0:1 Брест
    4.3% (5)
    2:0 Нант
    3.4% (4)
    0:2 Брест
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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