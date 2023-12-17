Тур: 16. Стадион: Стад де ля Божуар. Главный судья: Мийо Бенуа
Ход матча
28'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
235 Количество передач 275
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Кёмерт
Эрай
25
Молле
Флоран
27
Саймон
Мозес
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
45
Камара
Махди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кёмерт ЭрайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
-
26 Хаджам ЖауэнЗащитник
- Защитник
-
44 Зезе НатанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Аблин МаттисНападающий
-
Главный тренер: Гурвеннек Жослен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Мартен ЖонасПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Лебо АдриенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Нант
Брест
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
125%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
13 матчей
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
76.9%
23.1%
10 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
2.6
1.75
Среднее время на гол
34
51
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.38
1.4
Среднее время на гол
65
64
Всего голов
24
21
Голов в среднем за матч
1.85
1.62
Тотал матчей
2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
Среднее время на гол
48
55
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохамед Мостафа
|6 (2)
|0.38
|Саймон Мозес
|3 (1)
|0.19
|Молле Флоран
|3
|0.19
|Бамба Абдул-Кадер
|1
|0.06
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.06
|Коко Маркус
|1
|0.06
|Чиривелья Педро
|1
|0.06
|Кёмерт Эрай
|1
|0.06
|Мутуссами Самуэль
|1
|0.06
|Аблин Маттис
|1
|0.06
|Паллуа Николя
|0
|0
|Мерлин Квентин
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Кастильо Ромен
|5 (3)
|0.31
|Ле Дуарон Жереми
|3
|0.19
|Мунье Стив
|2
|0.13
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0.13
|Лала Кенни
|1
|0.06
|Думбия Камори
|1
|0.06
|Камара Махди
|1
|0.06
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0.06
|Брассье Лилиан
|1
|0.06
|Сатриано Мартин
|1
|0.06
|Лебо Адриен
|0
|0
|Локо Брэдли
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастеллетто Жан-Шарль
|4
|0
|Молле Флоран
|3
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|3
|0
|Мохамед Мостафа
|1
|1
|Паллуа Николя
|2
|0
|Чиривелья Педро
|2
|0
|Дуглас Гомес
|2
|0
|Кёмерт Эрай
|2
|0
|Мутуссами Самуэль
|2
|0
|Мёпийу Бастьен
|0
|1
|Коко Маркус
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Бамба Абдул-Кадер
|1
|0
|Пьер Аристуи
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брассье Лилиан
|5
|1
|Лис-Мелу Пьерр
|5
|0
|Камара Махди
|5
|0
|Бизот Марко
|2
|0
|Мартен Жонас
|2
|0
|Лала Кенни
|2
|0
|Шардонне Брендан
|2
|0
|Мунье Стив
|2
|0
|Дель Кастильо Ромен
|2
|0
|Маньетти Уго
|2
|0
|Локо Брэдли
|2
|0
|Камблан Аксель
|2
|0
|Эрик Рой
|2
|0
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0
|Сатриано Мартин
|1
|0
|Браими Билаль
|1
|0
Результаты матчей
Нант
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Брест
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
5
0
Нант
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Брест
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
3
9
Нант
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
53% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Брест
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
17
7
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
13
7
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
3
43%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
2
15%
1
14%
76-90
Пропущено
10
9
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
20%
2
22%
1-15
1
10%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
3
30%
2
22%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
17%
4
36%
31-45
4
67%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
15
7
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
13%
1
14%
1-15
2
13%
4
57%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
6
40%
2
29%
76-90
Забито
19
18
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
4
21%
0
0%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
4
21%
4
22%
31-45
7
37%
6
33%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
2
11%
4
22%
76-90
Пропущено
25
16
8 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
4
16%
3
19%
1-15
3
12%
7
44%
16-30
1
4%
0
0%
31-45
2
8%
2
13%
46-60
6
24%
2
13%
61-75
9
36%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
ПСЖ - Нант 2:1 Нант - Ницца 1:0 Нант - Гавр 0:0 Мец - Нант 3:1
Нант - Реймс 0:1 Ланс - Нант 4:0 Нант - Монпелье 2:0 Страсбург - Нант 1:2 Ренн - Нант 3:1 Нант - Лорьян 5:3 Клермон - Нант 0:1 Нант - Марсель 1:1 Нант - Монако 3:3 Лилль - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:2 Кёльн - Нант 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Халл Сити - Нант 1:1 Анже - Нант 0:1 Нант - Лаваль 0:3
Брест
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мец - Брест 0:1 Брест - Страсбург 1:1 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Брест 1:3
Монако - Брест 2:0 Брест - ПСЖ 2:3 Лилль - Брест 1:0 Брест - Тулуза 1:1 Ницца - Брест 0:0 Брест - Лион 1:0 Реймс - Брест 1:2 Брест - Ренн 0:0 Марсель - Брест 2:0 Гавр - Брест 1:2 Брест - Ланс 3:2 Брест - Кальяри 1:1 Генгам - Брест 0:1 Брест - Ренн 0:1 Брест - Конкарно 2:1 Брест - Авранш 2:0
Результаты матчей
Нант
Брест
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
Нант
Брест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
61
35
34
26
25
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
44
16
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
105
411
69
213
312
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|38 - 12
|36
|2.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|17 - 9
|32
|3.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 21
|30
|4.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|19 - 11
|27
|5.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|6.
|0:0 Заявка
|16
|7
|5
|4
|19 - 15
|26
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 16
|23
|8.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 23
|23
|9.
|0:0 Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 25
|19
|10.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|16 - 18
|19
|11.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 20
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 23
|16
|13.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|20 - 21
|15
|14.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|21 - 22
|14
|15.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|14 - 21
|13
|16.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 27
|13
|17.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|20 - 29
|12
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 2
|18
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 1
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|6.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|7.
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 10
|13
|8.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|9.
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 14
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|14.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 11
|8
|15.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 7
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 8
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 16
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 7
|14
|3.
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 8
|14
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 16
|12
|5.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 8
|11
|6.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 15
|10
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|9.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|6
|12.
|0:0 Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 15
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 15
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 7
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
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- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|15 (2)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|6
|Лион
|Ляказетт Александр
|6
|Нант
|Мохамед Мостафа
|6
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 5
|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
|Ланс
|Гради Жонатан
|6
|Монако
|Закария Денис
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Нант 0:0 Брест
Исход игры
Нант
44.4% (52)
Ничья
42.7% (50)
Брест
12.8% (15)
Тотал 2.5
Больше
31.86% (36)
Меньше
68.14% (77)
Обе команды забьют
Да
72.57% (82)
Нет
27.43% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.3% (46)
2:1 Нант
23.9% (28)
1:0 Нант
14.5% (17)
1:2 Брест
6% (7)
0:1 Брест
4.3% (5)
2:0 Нант
3.4% (4)
0:2 Брест
2.6% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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