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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Нант
0:2
Конец матча
Брест
0'
28' Желтая карточка
Камара Махди
0:1
49' Гол
Маньетти Уго
0:2
57' Гол
Мунье Стив
78' Желтая карточка
Лафон Альбан
86' Желтая карточка
Ле Дуарон Жереми
90' Желтая карточка
Сатриано Мартин
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Аблин Маттис
90'+8

Ход матча

28'
 
Камара Махди
49'
0:1
Маньетти Уго
(Дель Кастильо Ромен)
57'
0:2
Мунье Стив
58'
Сентонз Фабьен
Кастеллетто Жан-Шарль
 
58'
Маркус Аленсар
Дуглас Гомес
 
64'
 
Перейра-Лаже Матиаш
Дель Кастильо Ромен
65'
 
Думбия Камори
Камара Махди
71'
 
Сатриано Мартин
Мунье Стив
71'
 
Мартен Жонас
Маньетти Уго
72'
Аблин Маттис
Сиссоко Мусса
 
78'
Лафон Альбан
 
83'
Хаджам Жауэн
Мерлин Квентин
 
86'
 
Ле Дуарон Жереми
86'
 
Ле Кардинал Жюльен
Ле Дуарон Жереми
90'
 
Сатриано Мартин
90'
Аблин Маттис
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 503 Количество передач 491
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Нант 44.4% (52)
X 42.7% (50)
Брест 12.8% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лафон
Альбан
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
24
Кёмерт
Эрай
4
Паллуа
Николя
29
Мерлин
Квентин
6
Дуглас
Гомес
5
Чиривелья
Педро
25
Молле
Флоран
17
Сиссоко
Мусса
27
Саймон
Мозес
31
Мохамед
Мостафа
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Локо
Брэдли
45
Камара
Махди
20
Лис-Мелу
Пьерр
8
Маньетти
Уго
10
Дель
Кастильо
Ромен
9
Мунье
Стив
22
Ле
Дуарон
Жереми
Нант
4-2-3-1
Брест
4-3-3

История личных встреч

Нант
Брест

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

125%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

76.9%
23.1%
10 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

Л1
2:0
Л1
4:1
Л1
1:1
К
2:0
Л1
3:1
ТМК
1:3
Л1
1:4
Л1
3:1
Л1
1:1
ТМС
3:1
Л2
1:4
Л2
1:2
Л2
1:2

Голы

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

2.6
1.75

Среднее время на гол

34
51

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.38
1.4

Среднее время на гол

65
64

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

1.85
1.62

Тотал матчей

2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

48
55

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 6 (2) 0.38
Саймон Мозес 3 (1) 0.19
Молле Флоран 3 0.19
Бамба Абдул-Кадер 1 0.06
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.06
Коко Маркус 1 0.06
Чиривелья Педро 1 0.06
Кёмерт Эрай 1 0.06
Мутуссами Самуэль 1 0.06
Аблин Маттис 1 0.06
Паллуа Николя 0 0
Мерлин Квентин 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 5 (3) 0.31
Мунье Стив 3 0.19
Ле Дуарон Жереми 3 0.19
Перейра-Лаже Матиаш 2 0.13
Лала Кенни 1 0.06
Думбия Камори 1 0.06
Камара Махди 1 0.06
Лис-Мелу Пьерр 1 0.06
Маньетти Уго 1 0.06
Брассье Лилиан 1 0.06
Сатриано Мартин 1 0.06
Лебо Адриен 0 0
Локо Брэдли 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастеллетто Жан-Шарль 4 0
Молле Флоран 3 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Дюверн Жан-Кевин 3 0
Мохамед Мостафа 1 1
Паллуа Николя 2 0
Чиривелья Педро 2 0
Дуглас Гомес 2 0
Кёмерт Эрай 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Мёпийу Бастьен 0 1
Коко Маркус 1 0
Лафон Альбан 1 0
Дескамп Реми 1 0
Бамба Абдул-Кадер 1 0
Пьер Аристуи 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брассье Лилиан 5 1
Лис-Мелу Пьерр 5 0
Камара Махди 5 0
Бизот Марко 2 0
Мартен Жонас 2 0
Лала Кенни 2 0
Шардонне Брендан 2 0
Мунье Стив 2 0
Дель Кастильо Ромен 2 0
Маньетти Уго 2 0
Ле Дуарон Жереми 2 0
Сатриано Мартин 2 0
Локо Брэдли 2 0
Камблан Аксель 2 0
Эрик Рой 2 0
Браими Билаль 1 0

Результаты матчей

Нант
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Брест
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

5
0
Нант
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Брест
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

3
9
Нант
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
56% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Брест
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

13
9
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
5
56%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
2
15%
1
11%
76-90

Пропущено

12
9
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
17%
2
22%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
25%
2
22%
46-60
3
25%
2
22%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
17%
4
36%
31-45
4
67%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

15
7
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
13%
1
14%
1-15
2
13%
4
57%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
6
40%
2
29%
76-90

Забито

19
20
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
4
21%
0
0%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
4
21%
4
20%
31-45
7
37%
8
40%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
2
11%
4
20%
76-90

Пропущено

27
16
8 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
4
15%
3
19%
1-15
3
11%
7
44%
16-30
1
4%
0
0%
31-45
4
15%
2
13%
46-60
6
22%
2
13%
61-75
9
33%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
ПСЖ - Нант 2:1 Нант - Ницца 1:0 Нант - Гавр 0:0 Мец - Нант 3:1
Нант - Реймс 0:1 Ланс - Нант 4:0 Нант - Монпелье 2:0 Страсбург - Нант 1:2 Ренн - Нант 3:1 Нант - Лорьян 5:3 Клермон - Нант 0:1 Нант - Марсель 1:1 Нант - Монако 3:3 Лилль - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:2 Кёльн - Нант 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Халл Сити - Нант 1:1 Анже - Нант 0:1 Нант - Лаваль 0:3
Брест
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мец - Брест 0:1 Брест - Страсбург 1:1 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Брест 1:3
Монако - Брест 2:0 Брест - ПСЖ 2:3 Лилль - Брест 1:0 Брест - Тулуза 1:1 Ницца - Брест 0:0 Брест - Лион 1:0 Реймс - Брест 1:2 Брест - Ренн 0:0 Марсель - Брест 2:0 Гавр - Брест 1:2 Брест - Ланс 3:2 Брест - Кальяри 1:1 Генгам - Брест 0:1 Брест - Ренн 0:1 Брест - Конкарно 2:1 Брест - Авранш 2:0

Результаты матчей

Нант
Брест

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%

Тоталы голов в матче

Нант
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
1
3
6
1.5
3
4
2
7
2.5
2
5
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
4
1
6
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
11
5
4
12
1.5
7
9
2
14
2.5
3
13
1
15
3.5
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 3 1 38 - 12 36
2.
Ницца
 Заявка 16 9 5 2 17 - 9 32
3.
Монако
 Заявка 16 9 3 4 31 - 21 30
4.
Брест
 Заявка 16 8 4 4 21 - 15 28
5.
Лилль
 Заявка 15 7 6 2 19 - 11 27
6.
Ланс
 Заявка 16 7 5 4 21 - 15 26
7.
Марсель
 Заявка 15 6 5 4 22 - 16 23
8.
Реймс
 Заявка 16 7 2 7 21 - 23 23
9.
Страсбург
 1:0 Заявка 16 5 5 6 15 - 20 20
10.
Гавр
 Заявка 16 4 7 5 16 - 18 19
11.
Нант
 Заявка 16 5 3 8 19 - 27 18
12.
Монпелье
 1:0 Заявка 16 4 6 6 22 - 22 17
13.
Мец
 0:1 Заявка 16 4 4 8 15 - 24 16
14.
Ренн
 0:0 Заявка 16 3 7 6 20 - 21 16
15.
Тулуза
 0:0 Заявка 16 2 8 6 14 - 21 14
16.
Лион
 Заявка 16 3 4 9 15 - 27 13
17.
Лорьян
 0:1 Заявка 16 2 6 8 20 - 30 12
18.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 6 1 1 22 - 7 19
2.
Монако
 Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
3.
Ницца
 Заявка 8 5 3 0 9 - 2 18
4.
Марсель
 Заявка 7 5 2 0 12 - 1 17
5.
Ланс
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
6.
Лилль
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
7.
Реймс
 Заявка 7 4 0 3 9 - 9 12
8.
Брест
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
9.
Страсбург
 1:0 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
10.
Ренн
 0:0 Заявка 9 3 3 3 18 - 14 12
11.
Нант
 Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
12.
Гавр
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
13.
Лорьян
 0:1 Заявка 9 2 3 4 13 - 16 9
14.
Тулуза
 0:0 Заявка 7 1 5 1 9 - 7 8
15.
Монпелье
 1:0 Заявка 8 1 5 2 12 - 11 8
16.
Мец
 0:1 Заявка 8 1 3 4 7 - 9 6
17.
Лион
 Заявка 8 1 3 4 10 - 16 6
18.
Клермон
 Заявка 8 1 2 5 3 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Брест
 Заявка 9 5 1 3 10 - 8 16
3.
Ницца
 Заявка 8 4 2 2 8 - 7 14
4.
Монако
 Заявка 8 3 3 2 16 - 16 12
5.
Лилль
 Заявка 8 2 5 1 9 - 8 11
6.
Реймс
 Заявка 9 3 2 4 12 - 14 11
7.
Мец
 0:1 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
8.
Монпелье
 1:0 Заявка 8 3 1 4 10 - 11 9
9.
Ланс
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
10.
Страсбург
 1:0 Заявка 8 2 2 4 5 - 12 8
11.
Гавр
 Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
12.
Лион
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
13.
Нант
 Заявка 7 2 0 5 6 - 15 6
14.
Клермон
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
15.
Марсель
 Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
16.
Тулуза
 0:0 Заявка 9 1 3 5 5 - 14 6
17.
Ренн
 0:0 Заявка 7 0 4 3 2 - 7 4
18.
Лорьян
 0:1 Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 15 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Бен-Йеддер Виссам 6
Лион Ляказетт Александр 6
Нант Мохамед Мостафа 6
Весь список

Топ нарушителей
Ренн Матич Неманья 7
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Ланс Гради Жонатан 6
Монако Закария Денис 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 97'
    Брест пытается что-то создать.
  • 96'
    Судья сигнализирует, что Мохамед Мостафа из команды Нант поставил подножку. Пострадал Лала Кенни
  • 96'
    НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Нант, будет отменен из-за фола.
  • 95'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Нант.
  • 94'
    Г О О О О О Л! Нант забивает! Аблин Маттис отличился.
  • 94'
    Сентонз Фабьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Нант пытается что-то создать.
  • 93'
    Локо Брэдли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Нант начинает контратаку
    • 93'
      Кёмерт Эрай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Брассье Лилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 92'
      Молле Флоран из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Сатриано Мартин получил желтую карточку от судьи
    • 90'
      Контроль мяча: Нант: 48%, Брест: 52%.
    • 90'
      Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
    • 90'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Контроль мяча: Нант: 41%, Брест: 59%.
    • 46'
      Сиссоко Мусса наказан за толчок Камара Махди
    • 45'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      Контроль мяча: Нант: 41%, Брест: 59%.
    • 45'
      О, нет. Из многообещающей позиции Саймон Мозес из команды Нант наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 45'
      Нант пытается что-то создать.
    • 43'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Дель Кастильо Ромен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Брассье Лилиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Нант контролирует мяч.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 41'
      Мохамед Мостафа из команды Нант в офсайде
    • 40'
      Контроль мяча: Нант: 36%, Брест: 64%.
    • 40'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      Хорошую попытку сделал Жереми Ле Дуарон. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 39'
      Дель Кастильо Ромен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 39'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Жереми Ле Дуарон выиграл воздушное противоборство у Чиривелья Педро.
    • 38'
      Брест контролирует мяч.
    • 37'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 35'
      Контроль мяча: Нант: 37%, Брест: 63%.
    • 35'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
    • 35'
      Мохамед Мостафа создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 35'
      Нант пытается что-то создать.
    • 34'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Дуглас Гомес наказан за толчок Дель Кастильо Ромен
    • 33'
      Хорошую попытку сделал Мохамед Мостафа. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 33'
      Шардонне Брендан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Саймон Мозес создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 33'
      Нант пытается что-то создать.
    • 32'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Кёмерт Эрай из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Дель Кастильо Ромен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 30'
      Контроль мяча: Нант: 40%, Брест: 60%.
    • 29'
      Судья сигнализирует, что Саймон Мозес из команды Нант поставил подножку. Пострадал Лала Кенни
    • 28'
      Камара Махди получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Судья свистит. Камара Махди атаковал сзади соперника. Это Сиссоко Мусса заработал своей команде штрафной
    • 28'
      Паллуа Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 28'
      Кёмерт Эрай успешно блокирует удар.
    • 28'
      Дель Кастильо Ромен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 28'
      Брест пытается что-то создать.
    • 27'
      Локо Брэдли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Кастеллетто Жан-Шарль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Контроль мяча: Нант: 45%, Брест: 55%.
    • 25'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Брассье Лилиан успешно блокирует удар.
    • 24'
      Молле Флоран нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 24'
      Лис-Мелу Пьерр из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Нант пытается что-то создать.
    • 22'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Кастеллетто Жан-Шарль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Локо Брэдли из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Нант пытается что-то создать.
    • 21'
      Брассье Лилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Молле Флоран создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 21'
      Локо Брэдли выиграл воздушное противоборство у Кастеллетто Жан-Шарль.
    • 20'
      Контроль мяча: Нант: 37%, Брест: 63%.
    • 20'
      Мунье Стив наказан за толчок Кастеллетто Жан-Шарль
    • 19'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 19'
      Молле Флоран оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 19'
      Мерлин Квентин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 19'
      Нант пытается что-то создать.
    • 18'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Мохамед Мостафа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Брассье Лилиан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Контроль мяча: Нант: 40%, Брест: 60%.
    • 14'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 14'
      Дель Кастильо Ромен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 14'
      Брест пытается что-то создать.
    • 14'
      Камара Махди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Мохамед Мостафа задерживает мяч рукой
    • 12'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Мунье Стив выиграл воздушное противоборство у Дуглас Гомес.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 12'
      Брассье Лилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Сиссоко Мусса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Нант: 37%, Брест: 63%.
    • 10'
      Матч возобновлен
    • 9'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 9'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Брассье Лилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 6'
      Шанс! Шардонне Брендан из команды Брест пробил головой, но мимо
    • 6'
      Дель Кастильо Ромен из команды Брест подал угловой слева.
    • 5'
      Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Контроль мяча: Нант: 56%, Брест: 44%.
    • 4'
      Нант пытается что-то создать.
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Мунье Стив из команды Брест поставил подножку. Пострадал Кёмерт Эрай
    • 2'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Кёмерт Эрай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Нант контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Нант начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Нант 44.4% (52)
    X 42.7% (50)
    Брест 12.8% (15)
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    Где смотреть матч Нант 0:2 Брест онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нант 0:2 Брест

    Исход игры
    Нант
    44.4% (52)
    Ничья
    42.7% (50)
    Брест
    12.8% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.86% (36)
    Меньше
    68.14% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    72.57% (82)
    Нет
    27.43% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.3% (46)
    2:1 Нант
    23.9% (28)
    1:0 Нант
    14.5% (17)
    1:2 Брест
    6% (7)
    0:1 Брест
    4.3% (5)
    2:0 Нант
    3.4% (4)
    0:2 Брест
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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