Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Лис-Мелу Пьерр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

89' Julien Le Cardinal выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Удар от ворот произведет Брест

87' Молле Флоран оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Тактическая замена. Жереми Ле Дуарон уходит с поля и его заменяет Julien Le Cardinal

86' Судье надоело, что Жереми Ле Дуарон тянет время и он наказал его горчичником

85' Мохамед Мостафа пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем

85' Молле Флоран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Перейра-Лаже Матиаш не смог попасть в створ ударом издали

83' Хорошую попытку сделал Перейра-Лаже Матиаш . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Молле Флоран создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Мерлин Квентин из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

79' Удар от ворот произведет Нант

79' Сатриано Мартин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Хорошую попытку сделал Сатриано Мартин . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Рефери не любит споров - именно за это Лафон Альбан сейчас получил желтую

77' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Думбия Камори выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Чиривелья Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Брест

73' Саймон Мозес из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Удар от ворот произведет Нант

71' Жереми Ле Дуарон ослабляет давление, выбив мяч.

71' Молле Флоран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Маньетти Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Паллуа Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Удар от ворот произведет Брест

64' Хорошую попытку сделал Саймон Мозес . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Молле Флоран создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Чиривелья Педро навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Мохамед Мостафа нанес удар головой, но Марко Бизот спокойно отбил мяч.

63' Маркус Аленсар из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Сиссоко Мусса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Лала Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Мерлин Квентин из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Камара Махди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Маркус Аленсар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Г О О О О О Л - Мунье Стив из команды Брест легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

57' Жереми Ле Дуарон из команды Брест нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

57' Лис-Мелу Пьерр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Камара Махди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Брест

53' Мерлин Квентин из команды Нант не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

53' Саймон Мозес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Сиссоко Мусса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Команда Брест забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

49' Г О О О О Л - Маньетти Уго забивает с правой ноги!

49' Дель Кастильо Ромен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Жереми Ле Дуарон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Чиривелья Педро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Лала Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.