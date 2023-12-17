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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Хиглер Деннис
АЗ Алкмаар
0:3
Перерыв
ПСВ
0'
0:1
9' Пенальти
Де Йонг Люк
0:2
11' Гол
Сайбари Исмаэль
0:3
16' Гол
Дест Серджиньо
45' Желтая карточка
Ван Боммел Рубен

Ход матча

9'
0:1
Де Йонг Люк
11'
0:2
Сайбари Исмаэль
(Де Йонг Люк)
16'
0:3
Дест Серджиньо
(Тильман Малик)
36'
Гаудмейн Кензо
Данташ Тьягу
 
36'
Садик Ибраим
Поку Эрнест
 
36'
Де Вит Дани
Михайлович Джордже
 
45'
Ван Боммел Рубен
 

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 0 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 111 Количество передач 333
  • 24 Владение мячом, % 76

Владение мячом

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АЗ Алкмаар
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Верхюлст
Хоби
2
Сугавара
Юкинари
25
Базур
Рихедли
4
Инди
Мартинс
18
Мёллер
Вольфе
Давид
8
Класи
Йорди
6
Данташ
Тьягу
21
Поку
Эрнест
14
Михайлович
Джордже
15
Ван
Боммел
Рубен
9
Павлидис
Вангелис
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
22
Схаутен
Йерди
18
Боскальи
Оливье
8
Дест
Серджиньо
20
Тиль
Гус
23
Веерман
Йоэй
34
Сайбари
Исмаэль
11
Бакайоко
Жоан
9
Де
Йонг
Люк
10
Тильман
Малик
АЗ Алкмаар
4-2-3-1
ПСВ
4-3-3

История личных встреч

АЗ Алкмаар
ПСВ

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
58.3%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед

33 матча

33.3%
9.1%
57.6%
11 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

27.3%
39.4%
33.3%
9 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

24.2%
30.3%
45.5%
8 побед 10 ничьих 15 побед

История матчей

Э
1:2
Э
0:1
Э
1:2
Э
0:3
Э
2:0
Э
1:3
Э
0:4
Э
1:0
Э
3:1
Э
2:3
Э
3:2
Э
2:4
Э
1:0
Э
2:4
Э
3:0
Э
2:4
Э
3:0
Э
1:0
Э
2:1
К
2:1
Э
1:3
Э
5:1
Э
3:2
Э
3:1
Э
0:4
Э
3:1
Э
1:1
Э
1:0
ПЛ
2:2
К
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.35
1.25

Среднее время на гол

66
72

Всего голов

31
33

Голов в среднем за матч

1.94
1.94

Среднее время на гол

46
46

Всего голов

54
53

Голов в среднем за матч

1.64
1.61

Тотал матчей

2.5
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
4
Больше 12%
Меньше 88%
29

Среднее время на гол

55
56

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 19 1.19
Де Вит Дани 5 (1) 0.31
Лахдо Майкель 3 0.19
Класи Йорди 2 0.13
Ван Боммел Рубен 2 0.13
Инди Мартинс 1 0.06
Мёллер Вольфе Давид 1 0.06
Ван Бредероде Мирон 1 0.06
Данташ Тьягу 1 0.06
Сугавара Юкинари 0 0
Мейнанс Свен 0 0
Поку Эрнест 0 0
Одгор Йенс 0 0
Садик Ибраим 0 0
Пенетра Алешандре 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 11 (4) 0.69
Тиль Гус 7 0.44
Тильман Малик 5 0.31
Лосано Ирвинг 5 0.31
Ланг Ноа 4 0.25
Сайбари Исмаэль 4 0.25
Пепи Рикардо 4 (1) 0.25
Веерман Йоэй 3 0.19
Бакайоко Жоан 3 0.19
Вертессен Йорбе 3 0.19
Рамальо Андре 2 0.13
Боскальи Оливье 1 0.06
Дест Серджиньо 1 0.06
Схаутен Йерди 1 0.06
Тезе Джордан 0 0
Ван Анхольт Патрик 0 0
Сангаре Ибрахим 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мёллер Вольфе Давид 4 0
Де Вит Дани 3 0
Инди Мартинс 2 0
Базур Рихедли 2 0
Класи Йорди 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Садик Ибраим 1 0
Ван Бредероде Мирон 1 0
Поку Эрнест 1 0
Ван Боммел Рубен 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамальо Андре 2 0
Боскальи Оливье 2 0
Схаутен Йерди 2 0
Пепи Рикардо 2 0
Де Йонг Люк 1 0
Бенитес Вальтер 1 0
Тезе Джордан 1 0
Дест Серджиньо 1 0
Сайбари Исмаэль 1 0
Бакайоко Жоан 1 0
Бабади Исаак 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
88% (7)
0% (0)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
ПСВ
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (1)
0% (0)
88% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
0
АЗ Алкмаар
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
ПСВ
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (7)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

12
26
АЗ Алкмаар
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
ПСВ
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
0% (0)
53% (8)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

14
26

Голы по времени матча

Забито

22
25
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 6
7 Не забивали 8
6
27%
0
0%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
1
5%
4
16%
31-45
6
27%
4
16%
46-60
1
5%
8
32%
61-75
6
27%
7
28%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

12
26
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 7
9 Не забивали 7
1
8%
2
8%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
2
17%
4
15%
31-45
5
42%
9
35%
46-60
2
17%
1
4%
61-75
2
17%
6
23%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Забито

34
51
12 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 35
12 Забивали первыми 13
1 Не забивали 0
7
21%
2
4%
1-15
2
6%
6
12%
16-30
3
9%
8
16%
31-45
11
32%
13
25%
46-60
3
9%
9
18%
61-75
8
24%
13
25%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Легия - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1
АЗ Алкмаар - Зриньски 1:0 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 АЗ Алкмаар - ХФС 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 Зриньски - АЗ Алкмаар 4:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2
ПСВ
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
ПСВ - Арсенал 1:1 ПСВ - Херенвен 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Севилья - ПСВ 2:3
Твенте - ПСВ 0:3 ПСВ - Шальке 04 0:2 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПСВ - Ланс 1:0 Хераклес - ПСВ 0:6 ПСВ - Аякс 5:2 Ланс - ПСВ 1:1 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:4 ПСВ - Севилья 2:2 ПСВ - Волендам 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Арсенал - ПСВ 4:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Валвейк - ПСВ 0:4

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
ПСВ

Точный счет

3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
3:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
0:4
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:4
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
4
5 раз 33%
3
5 раз 33%
2
3 раза 20%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
5
3
2.5
6
2
3
5
3.5
3
5
1
7
4.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
2
5
2.5
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
10
5
1.5
7
8
2.5
12
3
3
12
3.5
7
8
1
14
4.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 3:0 Заявка 16 16 0 0 55 - 6 48
2.
Фейеноорд
 Заявка 16 12 2 2 51 - 14 38
3.
Твенте
 Заявка 16 10 4 2 34 - 19 34
4.
АЗ Алкмаар
 0:3 Заявка 16 10 3 3 36 - 15 33
5.
Аякс
 Заявка 16 7 4 5 38 - 35 25
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 16 6 5 5 26 - 23 23
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 16 6 4 6 22 - 22 22
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 16 5 6 5 33 - 29 21
9.
Херенвен
 Заявка 16 6 1 9 24 - 30 19
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 16 5 4 7 17 - 28 19
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 16 5 3 8 23 - 28 18
12.
Утрехт
 Заявка 16 4 5 7 17 - 26 17
13.
Эксельсиор
 Заявка 16 3 8 5 27 - 32 17
14.
Алмере Сити
 Заявка 16 4 4 8 18 - 34 16
15.
Хераклес
 Заявка 16 4 3 9 20 - 39 15
16.
Валвейк
 Заявка 16 4 2 10 17 - 31 14
17.
Волендам
 Заявка 16 3 2 11 18 - 40 11
18.
Витесс
 Заявка 16 3 2 11 12 - 37 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 3:0 Заявка 8 8 0 0 26 - 4 24
2.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 1 1 24 - 6 19
3.
Твенте
 Заявка 8 6 1 1 17 - 11 19
4.
АЗ Алкмаар
 0:3 Заявка 9 6 1 2 24 - 10 19
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 5 2 1 13 - 7 17
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 5 1 2 20 - 9 16
7.
Аякс
 Заявка 8 5 1 2 20 - 14 16
8.
Херенвен
 Заявка 8 4 1 3 15 - 10 13
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 3 3 3 20 - 15 12
10.
Хераклес
 Заявка 8 3 1 4 10 - 19 10
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 2 3 3 10 - 13 9
12.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 2 4 10 - 17 8
13.
Эксельсиор
 Заявка 8 1 5 2 12 - 15 8
14.
Волендам
 Заявка 7 2 1 4 8 - 16 7
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 1 5 7 - 13 7
16.
Валвейк
 Заявка 8 2 1 5 11 - 19 7
17.
Утрехт
 Заявка 8 1 4 3 10 - 17 7
18.
Витесс
 Заявка 7 1 2 4 5 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 3:0 Заявка 8 8 0 0 29 - 2 24
2.
Фейеноорд
 Заявка 8 6 1 1 27 - 8 19
3.
Твенте
 Заявка 8 4 3 1 17 - 8 15
4.
АЗ Алкмаар
 0:3 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 3 2 3 16 - 15 11
7.
Утрехт
 Заявка 8 3 1 4 7 - 9 10
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 3 2 13 - 14 9
9.
Эксельсиор
 Заявка 8 2 3 3 15 - 17 9
10.
Аякс
 Заявка 8 2 3 3 18 - 21 9
11.
Алмере Сити
 Заявка 8 2 2 4 8 - 17 8
12.
Валвейк
 Заявка 8 2 1 5 6 - 12 7
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 1 4 3 6 - 14 7
14.
Херенвен
 Заявка 8 2 0 6 9 - 20 6
15.
Витесс
 Заявка 9 2 0 7 7 - 26 6
16.
Хераклес
 Заявка 8 1 2 5 10 - 20 5
17.
Волендам
 Заявка 9 1 1 7 10 - 24 4
18.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 0 2 6 4 - 21 2
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Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 20 (5)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 19 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 11 (7)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 10 (4)
Твенте Стейн Сем 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Фортуна Ситтард Гут Родриго 6
Эксельсиор Загре Артур 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Весь список
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  • Первый тайм
  • 51'
    Команда ПСВ играла лучше в этом тайме.
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 51'
    Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 24%, ПСВ: 76%.
  • 51'
    Инди Мартинс успешно блокирует удар.
  • 51'
    Бакайоко Жоан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 51'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 51'
    ПСВ пытается что-то создать.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Де Йонг Люк нанес удар головой, но Хобие Верхулст спокойно отбил мяч.
    • 48'
      Тиль Гус из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 48'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 48'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 48'
      Боскальи Оливье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Тезе Джордан наказан за толчок Павлидис Вангелис
    • 47'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 46'
      Ван Боммел Рубен получил желтую карточку от судьи
    • 45'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • 45'
      Судья сигнализирует, что Ван Боммел Рубен из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Бенитес Вальтер
    • 45'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 45'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 23%, ПСВ: 77%.
    • 45'
      АЗ Алкмаар контролирует мяч.
    • 44'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 44'
      Де Вит Дани из команды АЗ Алкмаар перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Судья сигнализирует, что Ван Боммел Рубен из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Бакайоко Жоан
    • 43'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 43'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 42'
      АЗ Алкмаар контролирует мяч.
    • 42'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 41'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 41'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Сугавара Юкинари ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 40'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 23%, ПСВ: 77%.
    • 40'
      Судья сигнализирует, что Садик Ибраим из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Тильман Малик
    • 39'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 39'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 38'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Инди Мартинс из команды АЗ Алкмаар перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 37'
      Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
    • 36'
      Тактическая замена. Михайлович Джордже уходит с поля и его заменяет Де Вит Дани
    • 36'
      Тактическая замена. Поку Эрнест уходит с поля и его заменяет Садик Ибраим
    • 36'
      Тактическая замена. Данташ Тьягу уходит с поля и его заменяет Кензо Гудмийн
    • 35'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Де Йонг Люк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 35'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 35'
      Бакайоко Жоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      АЗ Алкмаар пытается что-то создать.
    • 35'
      Ван Боммел Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 24%, ПСВ: 76%.
    • 35'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 34'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Базур Рихедли ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 34'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 33'
      Базур Рихедли успешно блокирует удар.
    • 33'
      Дест Серджиньо нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 32'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 31'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 31'
      АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 30'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 30'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 27%, ПСВ: 73%.
    • 30'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 29'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Данташ Тьягу из команды АЗ Алкмаар перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Бакайоко Жоан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 29'
      Мёллер Вольфе Давид из команды АЗ Алкмаар перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 28'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 28'
      Базур Рихедли возвращается на поле.
    • 28'
      Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
    • 28'
      Матч возобновлен
    • 27'
      Ох, нехорошо это выглядит. Базур Рихедли получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 27'
      Базур Рихедли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 26'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 26'
      Сайбари Исмаэль не смог попасть в створ ударом издали
    • 26'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 26'
      Базур Рихедли из команды АЗ Алкмаар перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Бакайоко Жоан из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
    • 26'
      Хорошую попытку сделал Сайбари Исмаэль. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 25'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 25'
      Сугавара Юкинари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 30%, ПСВ: 70%.
    • 24'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
    • 24'
      Бакайоко Жоан не смог попасть в створ ударом издали
    • 23'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 23'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 23'
      Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
    • 23'
      Боскальи Оливье не смог попасть в створ ударом издали
    • 22'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 22'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Базур Рихедли ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 22'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Судья сигнализирует, что Веерман Йоэй из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Павлидис Вангелис
    • 21'
      Инди Мартинс из команды АЗ Алкмаар перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 33%, ПСВ: 67%.
    • 20'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Сугавара Юкинари из команды АЗ Алкмаар перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 19'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 19'
      Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
    • 18'
      Мёллер Вольфе Давид из команды АЗ Алкмаар заходит слишком далеко, он валит Бакайоко Жоан.
    • 18'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Инди Мартинс успешно блокирует удар.
    • 17'
      Тиль Гус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 17'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 16'
      Тильман Малик сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Дест Серджиньо забивает с левой ноги!
    • 16'
      Тильман Малик создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 16'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 16'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 16'
      Ван Боммел Рубен из команды АЗ Алкмаар своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      АЗ Алкмаар пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 33%, ПСВ: 67%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 14'
      АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Боскальи Оливье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      АЗ Алкмаар контролирует мяч.
    • 14'
      АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Судья сигнализирует, что Тезе Джордан из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Мёллер Вольфе Давид
    • 13'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 13'
      АЗ Алкмаар контролирует мяч.
    • 12'
      Схаутен Йерди сделал ключевой пас для гола!
    • 11'
      Де Йонг Люк сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Сайбари Исмаэль забивает с правой ноги!
    • 11'
      Де Йонг Люк создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 11'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 11'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 10'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 10'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 10'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      АЗ Алкмаар контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 28%, ПСВ: 72%.
    • 9'
      Г О О О О О Л - Де Йонг Люк из команды ПСВ забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Хобие Верхулст прыгнул не в ту сторону.
    • 8'
      ПЕНАЛЬТИ - Верхюлст Хоби из команды АЗ Алкмаар привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Тильман Малик.
    • 8'
      После проверки VAR судья изменил решение - ПСВ пробьет пенальти!
    • 7'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для ПСВ.
    • 7'
      Мёллер Вольфе Давид ошибается в защите.
    • 6'
      АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 5'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 14%, ПСВ: 86%.
    • 5'
      Судья сигнализирует, что Сайбари Исмаэль из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Данташ Тьягу
    • 5'
      Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
    • 4'
      Бакайоко Жоан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 4'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 4'
      Верхюлст Хоби взял и забрал мяч на выходе
    • 4'
      Инди Мартинс из команды АЗ Алкмаар перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Бакайоко Жоан из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
    • 4'
      Инди Мартинс успешно блокирует удар.
    • 3'
      Тильман Малик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 3'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 3'
      Тильман Малик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Сугавара Юкинари выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 2'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 2'
      Назначен штрафной. Пострадал Бакайоко Жоан, его свалил Мёллер Вольфе Давид.
    • 1'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 1'
      АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      ПСВ начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    АЗ Алкмаар
    Ничья
    ПСВ
    71.00
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