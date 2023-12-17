Тур: 16. Стадион: АФАС. Главный судья: Хиглер Деннис
0:3
Перерыв
0'
0:1
9' ПенальтиДе Йонг Люк
0:2
11' ГолСайбари Исмаэль
0:3
16' ГолДест Серджиньо
45' Желтая карточкаВан Боммел Рубен
Ход матча
9'
0:1
11'
0:2
16'
0:3
45'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
0 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 5
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 0
-
111 Количество передач 333
-
24 Владение мячом, % 76
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Поку
Эрнест
20
Тиль
Гус
23
Веерман
Йоэй
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Поку ЭрнестПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
-
11 Садик ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Касиус ДенсоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Защитник
-
14 Пепи РикардоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
АЗ Алкмаар
ПСВ
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
58.3%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед
33 матча
33.3%
9.1%
57.6%
11 побед 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
27.3%
39.4%
33.3%
9 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
24.2%
30.3%
45.5%
8 побед 10 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
20
Голов в среднем за матч
1.35
1.25
Среднее время на гол
66
72
Всего голов
31
33
Голов в среднем за матч
1.94
1.94
Среднее время на гол
46
46
Всего голов
54
53
Голов в среднем за матч
1.64
1.61
Тотал матчей
2.5
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
Среднее время на гол
55
56
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|19
|1.19
|Де Вит Дани
|5 (1)
|0.31
|Лахдо Майкель
|3
|0.19
|Класи Йорди
|2
|0.13
|Ван Боммел Рубен
|2
|0.13
|Инди Мартинс
|1
|0.06
|Мёллер Вольфе Давид
|1
|0.06
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.06
|Данташ Тьягу
|1
|0.06
|Сугавара Юкинари
|0
|0
|Мейнанс Свен
|0
|0
|Поку Эрнест
|0
|0
|Одгор Йенс
|0
|0
|Садик Ибраим
|0
|0
|Пенетра Алешандре
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Йонг Люк
|11 (4)
|0.69
|Тиль Гус
|7
|0.44
|Тильман Малик
|5
|0.31
|Лосано Ирвинг
|5
|0.31
|Ланг Ноа
|4
|0.25
|Сайбари Исмаэль
|4
|0.25
|Пепи Рикардо
|4 (1)
|0.25
|Веерман Йоэй
|3
|0.19
|Бакайоко Жоан
|3
|0.19
|Вертессен Йорбе
|3
|0.19
|Рамальо Андре
|2
|0.13
|Боскальи Оливье
|1
|0.06
|Дест Серджиньо
|1
|0.06
|Схаутен Йерди
|1
|0.06
|Тезе Джордан
|0
|0
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
|Сангаре Ибрахим
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мёллер Вольфе Давид
|4
|0
|Де Вит Дани
|3
|0
|Инди Мартинс
|2
|0
|Базур Рихедли
|2
|0
|Класи Йорди
|1
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0
|Поку Эрнест
|1
|0
|Ван Боммел Рубен
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамальо Андре
|2
|0
|Боскальи Оливье
|2
|0
|Схаутен Йерди
|2
|0
|Пепи Рикардо
|2
|0
|Де Йонг Люк
|1
|0
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|Тезе Джордан
|1
|0
|Дест Серджиньо
|1
|0
|Сайбари Исмаэль
|1
|0
|Бакайоко Жоан
|1
|0
|Бабади Исаак
|1
|0
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
88% (7)
0% (0)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
ПСВ
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (1)
0% (0)
88% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
2
0
АЗ Алкмаар
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
ПСВ
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (7)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
12
26
АЗ Алкмаар
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
ПСВ
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
0% (0)
53% (8)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
14
26
Голы по времени матча
Забито
22
25
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 6
7 Не забивали 8
6
27%
0
0%
1-15
2
9%
2
8%
16-30
1
5%
4
16%
31-45
6
27%
4
16%
46-60
1
5%
8
32%
61-75
6
27%
7
28%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Забито
12
26
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 7
9 Не забивали 7
1
8%
2
8%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
2
17%
4
15%
31-45
5
42%
9
35%
46-60
2
17%
1
4%
61-75
2
17%
6
23%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Забито
34
51
12 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 35
12 Забивали первыми 13
1 Не забивали 0
7
21%
2
4%
1-15
2
6%
6
12%
16-30
3
9%
8
16%
31-45
11
32%
13
25%
46-60
3
9%
9
18%
61-75
8
24%
13
25%
76-90
Пропущено
11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Легия - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Алмере Сити 4:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1
АЗ Алкмаар - Зриньски 1:0 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 АЗ Алкмаар - ХФС 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 Зриньски - АЗ Алкмаар 4:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2
ПСВ
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
ПСВ - Арсенал 1:1 ПСВ - Херенвен 2:0 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Севилья - ПСВ 2:3
Твенте - ПСВ 0:3 ПСВ - Шальке 04 0:2 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПСВ - Ланс 1:0 Хераклес - ПСВ 0:6 ПСВ - Аякс 5:2 Ланс - ПСВ 1:1 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:4 ПСВ - Севилья 2:2 ПСВ - Волендам 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Арсенал - ПСВ 4:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Валвейк - ПСВ 0:4
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
ПСВ
Точный счет
3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
3:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
0:4
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:4
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
4
5 раз 33%
3
5 раз 33%
2
3 раза 20%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
АЗ Алкмаар
ПСВ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
62
35
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
25
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
105
78
123
312
78
114
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|16
|16
|0
|0
|55 - 6
|48
|2.
|Заявка
|16
|12
|2
|2
|51 - 14
|38
|3.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|34 - 19
|34
|4.
|0:3 Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 15
|33
|5.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|38 - 35
|25
|6.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|26 - 23
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|22 - 22
|22
|8.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|33 - 29
|21
|9.
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|24 - 30
|19
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 28
|19
|11.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|23 - 28
|18
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 26
|17
|13.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|27 - 32
|17
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 34
|16
|15.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|20 - 39
|15
|16.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|17 - 31
|14
|17.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|18 - 40
|11
|18.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|12 - 37
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|8
|8
|0
|0
|26 - 4
|24
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|24 - 6
|19
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 11
|19
|4.
|0:3 Заявка
|9
|6
|1
|2
|24 - 10
|19
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 9
|16
|7.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|20 - 14
|16
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 10
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|20 - 15
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 19
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 17
|8
|13.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 15
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 16
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 17
|7
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|8
|8
|0
|0
|29 - 2
|24
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|27 - 8
|19
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|17 - 8
|15
|4.
|0:3 Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 15
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 9
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 14
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|15 - 17
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|18 - 21
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 17
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 14
|7
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 20
|6
|15.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|7 - 26
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 20
|5
|17.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 24
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 21
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|20 (5)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|19 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|11 (7)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|10 (4)
|Твенте
|Стейн Сем
|10 (2)
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|6
|Эксельсиор
|Загре Артур
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4