Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Кензо Гудмийн навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Хорошую попытку сделал Рикардо Пепи. Удар в створ, но вратарь начеку

89' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Дест Серджиньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Верхюлст Хоби взял и забрал мяч на выходе

85' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Тезе Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Вертессен Йорбе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Ван Анхольт Патрик не смог попасть в створ ударом издали

79' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Класи Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Кензо Гудмийн получил желтую карточку от судьи

76' Кензо Гудмийн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Рамальо Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Сайбари Исмаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

71' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Тактическая замена. Де Йонг Люк уходит с поля и его заменяет Рикардо Пепи

69' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

65' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Удар от ворот произведет ПСВ

65' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Хорошую попытку сделал Тиль Гус . Удар в створ, но вратарь начеку

64' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Дест Серджиньо из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Схаутен Йерди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Садик Ибраим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Класи Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Бакайоко Жоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Де Йонг Люк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Г О О О О О О Л - Де Йонг Люк из команды ПСВ с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

57' Сайбари Исмаэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Сайбари Исмаэль из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Сайбари Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Де Йонг Люк получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Де Йонг Люк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Садик Ибраим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Верхюлст Хоби взял и забрал мяч на выходе

52' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

50' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

48' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Садик Ибраим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника