Тур: 16. Стадион: Стад де Мустуар. Главный судья: Дешепи Бастьен
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
38
Мвого
Ивон
10
Февр
Ромен
21
Понсо
Жульен
27
Тосин
Айегун
11
Бамба
Дьенг
24
Абакар
Силла
26
Баква
Дилан
19
Диарра
Хабиб
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Февр РоменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Понсо ЖульенПолузащитник
-
27 Тосин АйегунНападающий
-
11 Бамба ДьенгНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Ле Бри ТеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Абакар СиллаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Баква ДиланПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Соу СаидуЗащитник
-
28 Сеная МарвинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Сахи ДионПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Себас ЖеремиПолузащитник
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Лорьян
Страсбург
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
1.71
0.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
52
157
Бомбардиры внутри турнира
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Февр Ромен
|5
|0.31
|Крупи Эли Джуниор
|4
|0.25
|Тосин Айегун
|2
|0.13
|Дукуре Сирине
|1
|0.06
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.06
|Абергель Лоран
|1
|0.06
|Понсо Жульен
|1
|0.06
|Йонгва Дарлин
|1
|0.06
|Туре Сулейман
|1
|0.06
|Менди Бенжамен
|1
|0.06
|Бамба Дьенг
|1
|0.06
|Ле Бри Тео
|0
|0
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмега Эмануэль
|4
|0.25
|Мотиба Лебо
|3
|0.19
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.13
|Сахи Дион
|1
|0.06
|Диарра Хабиб
|1
|0.06
|Гамейро Кевин
|1 (1)
|0.06
|Абакар Силла
|1
|0.06
|Делен Тома
|0
|0
|Перрен Люка
|0
|0
|Габриэл Анжело
|0
|0
Карточки
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Формоз III
|3
|0
|Менди Бенжамен
|2
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|2
|0
|Лапорт Жульен
|2
|0
|Тальби Монтассар
|2
|0
|Понсо Жульен
|2
|0
|Йонгва Дарлин
|2
|0
|Туре Сулейман
|2
|0
|Дукуре Сирине
|2
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Мвого Ивон
|1
|0
|Абергель Лоран
|1
|0
|Инносент Бонке
|1
|0
|Силва Игор
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Мугиша Джоэл
|1
|0
|Пабло Пажис
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сеная Марвин
|1
|1
|Гильберт Фредерик
|2
|0
|Сиссоко Ибраима
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|Делен Тома
|2
|0
|Баква Дилан
|2
|0
|Перрен Люка
|2
|0
|Дукуре Исмаэль
|2
|0
|Эмега Эмануэль
|2
|0
|Виейра Патрик
|1
|0
|Селс Матц
|1
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Деминге Джесси
|1
|0
|Абакар Силла
|1
|0
|Мванга Жуниор
|1
|0
|Габриэл Анжело
|1
|0
Результаты матчей
Лорьян
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Страсбург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
7
3
Лорьян
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Страсбург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
4
8
Лорьян
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Страсбург
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
11
11
Голы по времени матча
Забито
12
4
7 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
4
33%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
4
100%
76-90
Пропущено
16
12
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
4
25%
2
17%
1-15
3
19%
2
17%
16-30
2
13%
5
42%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
2
13%
1
8%
76-90
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
3
43%
3
33%
76-90
Пропущено
14
9
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
2
22%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
3
21%
3
33%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
4
29%
1
11%
76-90
Забито
19
13
9 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
5
26%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
3
16%
3
23%
61-75
5
26%
7
54%
76-90
Пропущено
30
21
13 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
4
13%
2
10%
1-15
5
17%
4
19%
16-30
4
13%
7
33%
31-45
4
13%
4
19%
46-60
7
23%
2
10%
61-75
6
20%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Лорьян
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Лорьян - Марсель 2:4 Тулуза - Лорьян 1:1 Лорьян - Мец 2:3 Клермон - Лорьян 1:0
Лорьян - Ланс 0:0 Реймс - Лорьян 1:0 Лорьян - Ренн 2:1 Лион - Лорьян 3:3 Лорьян - Монпелье 0:3 Нант - Лорьян 5:3 Лорьян - Монако 2:2 Гавр - Лорьян 3:0 Лорьян - Лилль 4:1 Лорьян - Ницца 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Борнмут - Лорьян 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Гавр - Лорьян 0:2 Генгам - Лорьян 2:2 Конкарно - Лорьян 3:3
Страсбург
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Страсбург - Гавр 2:1 Брест - Страсбург 1:1 Реймс - Страсбург 2:1 Страсбург - Марсель 1:1
Страсбург - Клермон 0:0 Ренн - Страсбург 1:1 ПСЖ - Страсбург 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Страсбург - Нант 1:2 Страсбург - Ланс 0:1 Мец - Страсбург 0:1 Страсбург - Монпелье 2:2 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Ницца - Страсбург 2:0 Страсбург - Тулуза 2:0 Монако - Страсбург 3:0 Страсбург - Лион 2:1 Страсбург - Вердер 2:1 Фрайбург - Страсбург 2:2 Страсбург - Штурм Грац 3:0
Результаты матчей
Лорьян
Страсбург
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%
Тоталы голов в матче
Лорьян
Страсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
53
44
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
43
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
105
78
411
312
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|38 - 12
|36
|2.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|17 - 9
|32
|3.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 21
|30
|4.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|21 - 15
|28
|5.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|19 - 11
|27
|6.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 16
|23
|8.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 23
|23
|9.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|16 - 18
|19
|10.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 27
|18
|11.
|0:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 20
|18
|12.
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 23
|17
|13.
|0:0 Заявка
|16
|3
|7
|6
|20 - 21
|16
|14.
|0:0 Заявка
|16
|3
|7
|6
|21 - 22
|15
|15.
|0:0 Заявка
|16
|2
|8
|6
|14 - 21
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 27
|13
|17.
|0:0 Заявка
|16
|2
|7
|7
|20 - 29
|13
|18.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 2
|18
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 1
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|6.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|9.
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|10.
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 14
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|13.
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 15
|10
|14.
|0:0 Заявка
|7
|1
|5
|1
|9 - 7
|8
|15.
|0:0 Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 11
|8
|16.
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 16
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 8
|16
|3.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 7
|14
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 16
|12
|5.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 8
|11
|6.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|7.
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 15
|10
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|9.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|10.
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|7
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 15
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 15
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|15.
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 12
|6
|16.
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|17.
|0:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|2 - 7
|4
|18.
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|15 (2)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|6
|Лион
|Ляказетт Александр
|6
|Нант
|Мохамед Мостафа
|6
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 5
|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
|Ланс
|Гради Жонатан
|6
|Монако
|Закария Денис
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лорьян 0:0 Страсбург
Исход игры
Лорьян
35.4% (40)
Ничья
49.6% (56)
Страсбург
15% (17)
Тотал 2.5
Больше
32.74% (37)
Меньше
67.26% (76)
Обе команды забьют
Да
77.88% (88)
Нет
22.12% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.1% (51)
2:1 Лорьян
21.2% (24)
1:0 Лорьян
12.4% (14)
1:2 Страсбург
8% (9)
0:1 Страсбург
5.3% (6)
0:0 Ничья
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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