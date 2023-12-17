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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Дешепи Бастьен
Лорьян
0:0
Первый тайм: 3'
Страсбург
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 111
Лорьян 36% (40)
X 49.5% (55)
Страсбург 14.4% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Лорьян
Ничья
Страсбург
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Делен
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Сиссоко
Ибраима
18
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Баква
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Гамейро
Кевин
19
Диарра
Хабиб
10
Эмега
Эмануэль
Лорьян
4-4-2
Страсбург
4-2-3-1

История личных встреч

Лорьян
Страсбург

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
1:0

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

1.71
0.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

52
157

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Февр Ромен 5 0.31
Крупи Эли Джуниор 4 0.25
Тосин Айегун 2 0.13
Дукуре Сирине 1 0.06
Ле Гофф Венсан 1 0.06
Абергель Лоран 1 0.06
Понсо Жульен 1 0.06
Йонгва Дарлин 1 0.06
Туре Сулейман 1 0.06
Менди Бенжамен 1 0.06
Бамба Дьенг 1 0.06
Ле Бри Тео 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмега Эмануэль 4 0.25
Мотиба Лебо 3 0.19
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.13
Сахи Дион 1 0.06
Диарра Хабиб 1 0.06
Гамейро Кевин 1 (1) 0.06
Абакар Силла 1 0.06
Делен Тома 0 0
Перрен Люка 0 0
Габриэл Анжело 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Формоз III 3 0
Менди Бенжамен 2 0
Бакайоко Тьемуэ 2 0
Лапорт Жульен 2 0
Тальби Монтассар 2 0
Понсо Жульен 2 0
Йонгва Дарлин 2 0
Туре Сулейман 2 0
Дукуре Сирине 2 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Мвого Ивон 1 0
Абергель Лоран 1 0
Инносент Бонке 1 0
Силва Игор 1 0
Февр Ромен 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Пабло Пажис 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сеная Марвин 1 1
Гильберт Фредерик 2 0
Сиссоко Ибраима 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Делен Тома 2 0
Баква Дилан 2 0
Перрен Люка 2 0
Дукуре Исмаэль 2 0
Эмега Эмануэль 2 0
Виейра Патрик 1 0
Селс Матц 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Деминге Джесси 1 0
Абакар Силла 1 0
Мванга Жуниор 1 0
Габриэл Анжело 1 0

Результаты матчей

Лорьян
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Страсбург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

7
3
Лорьян
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Страсбург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

4
8
Лорьян
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Страсбург
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

11
11

Голы по времени матча

Забито

12
4
7 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
4
33%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
4
100%
76-90

Пропущено

16
12
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
4
25%
2
17%
1-15
3
19%
2
17%
16-30
2
13%
5
42%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
2
13%
1
8%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
3
43%
3
33%
76-90

Пропущено

14
9
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
2
22%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
3
21%
3
33%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
4
29%
1
11%
76-90

Забито

19
13
9 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
5
26%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
3
16%
3
23%
61-75
5
26%
7
54%
76-90

Пропущено

30
21
13 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
4
13%
2
10%
1-15
5
17%
4
19%
16-30
4
13%
7
33%
31-45
4
13%
4
19%
46-60
7
23%
2
10%
61-75
6
20%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Лорьян - Марсель 2:4 Тулуза - Лорьян 1:1 Лорьян - Мец 2:3 Клермон - Лорьян 1:0
Лорьян - Ланс 0:0 Реймс - Лорьян 1:0 Лорьян - Ренн 2:1 Лион - Лорьян 3:3 Лорьян - Монпелье 0:3 Нант - Лорьян 5:3 Лорьян - Монако 2:2 Гавр - Лорьян 3:0 Лорьян - Лилль 4:1 Лорьян - Ницца 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Борнмут - Лорьян 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Гавр - Лорьян 0:2 Генгам - Лорьян 2:2 Конкарно - Лорьян 3:3
Страсбург
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Страсбург - Гавр 2:1 Брест - Страсбург 1:1 Реймс - Страсбург 2:1 Страсбург - Марсель 1:1
Страсбург - Клермон 0:0 Ренн - Страсбург 1:1 ПСЖ - Страсбург 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Страсбург - Нант 1:2 Страсбург - Ланс 0:1 Мец - Страсбург 0:1 Страсбург - Монпелье 2:2 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Ницца - Страсбург 2:0 Страсбург - Тулуза 2:0 Монако - Страсбург 3:0 Страсбург - Лион 2:1 Страсбург - Вердер 2:1 Фрайбург - Страсбург 2:2 Страсбург - Штурм Грац 3:0

Результаты матчей

Лорьян
Страсбург

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%

Тоталы голов в матче

Лорьян
Страсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
5
3
1.5
4
4
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
10
5
7
8
1.5
4
11
3
12
2.5
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 3 1 38 - 12 36
2.
Ницца
 Заявка 16 9 5 2 17 - 9 32
3.
Монако
 Заявка 16 9 3 4 31 - 21 30
4.
Брест
 Заявка 16 8 4 4 21 - 15 28
5.
Лилль
 Заявка 15 7 6 2 19 - 11 27
6.
Ланс
 Заявка 16 7 5 4 21 - 15 26
7.
Марсель
 Заявка 15 6 5 4 22 - 16 23
8.
Реймс
 Заявка 16 7 2 7 21 - 23 23
9.
Гавр
 Заявка 16 4 7 5 16 - 18 19
10.
Нант
 Заявка 16 5 3 8 19 - 27 18
11.
Страсбург
 0:0 Заявка 16 4 6 6 14 - 20 18
12.
Мец
 0:0 Заявка 16 4 5 7 15 - 23 17
13.
Ренн
 0:0 Заявка 16 3 7 6 20 - 21 16
14.
Монпелье
 0:0 Заявка 16 3 7 6 21 - 22 15
15.
Тулуза
 0:0 Заявка 16 2 8 6 14 - 21 14
16.
Лион
 Заявка 16 3 4 9 15 - 27 13
17.
Лорьян
 0:0 Заявка 16 2 7 7 20 - 29 13
18.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 6 1 1 22 - 7 19
2.
Монако
 Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
3.
Ницца
 Заявка 8 5 3 0 9 - 2 18
4.
Марсель
 Заявка 7 5 2 0 12 - 1 17
5.
Ланс
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
6.
Лилль
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
7.
Реймс
 Заявка 7 4 0 3 9 - 9 12
8.
Брест
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
9.
Страсбург
 0:0 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
10.
Ренн
 0:0 Заявка 9 3 3 3 18 - 14 12
11.
Нант
 Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
12.
Гавр
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
13.
Лорьян
 0:0 Заявка 9 2 4 3 13 - 15 10
14.
Тулуза
 0:0 Заявка 7 1 5 1 9 - 7 8
15.
Монпелье
 0:0 Заявка 8 1 5 2 12 - 11 8
16.
Мец
 0:0 Заявка 8 1 4 3 7 - 8 7
17.
Лион
 Заявка 8 1 3 4 10 - 16 6
18.
Клермон
 Заявка 8 1 2 5 3 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Брест
 Заявка 9 5 1 3 10 - 8 16
3.
Ницца
 Заявка 8 4 2 2 8 - 7 14
4.
Монако
 Заявка 8 3 3 2 16 - 16 12
5.
Лилль
 Заявка 8 2 5 1 9 - 8 11
6.
Реймс
 Заявка 9 3 2 4 12 - 14 11
7.
Мец
 0:0 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
8.
Ланс
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
9.
Гавр
 Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
10.
Монпелье
 0:0 Заявка 8 2 2 4 9 - 11 7
11.
Лион
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
12.
Нант
 Заявка 7 2 0 5 6 - 15 6
13.
Клермон
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
14.
Марсель
 Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
15.
Страсбург
 0:0 Заявка 8 1 3 4 4 - 12 6
16.
Тулуза
 0:0 Заявка 9 1 3 5 5 - 14 6
17.
Ренн
 0:0 Заявка 7 0 4 3 2 - 7 4
18.
Лорьян
 0:0 Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 15 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Бен-Йеддер Виссам 6
Лион Ляказетт Александр 6
Нант Мохамед Мостафа 6
Весь список

Топ нарушителей
Ренн Матич Неманья 7
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Ланс Гради Жонатан 6
Монако Закария Денис 6
Весь список
  • 2'
    Судья сигнализирует, что Делен Тома из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Февр Ромен
  • 1'
    Страсбург контролирует мяч.
  • 1'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Страсбург начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 76 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 111
    Лорьян 36% (40)
    X 49.5% (55)
    Страсбург 14.4% (16)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лорьян
    Ничья
    Страсбург
    3.10
    3.25
    Реклама, tennisi.bet
    3.30
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    Где смотреть матч Лорьян 0:0 Страсбург онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лорьян 0:0 Страсбург

    Исход игры
    Лорьян
    35.4% (40)
    Ничья
    49.6% (56)
    Страсбург
    15% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.74% (37)
    Меньше
    67.26% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    77.88% (88)
    Нет
    22.12% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.1% (51)
    2:1 Лорьян
    21.2% (24)
    1:0 Лорьян
    12.4% (14)
    1:2 Страсбург
    8% (9)
    0:1 Страсбург
    5.3% (6)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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    Лорьян
    Страсбург
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