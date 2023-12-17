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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Дешепи Бастьен
Лорьян
1:2
Конец матча
Страсбург
0'
0:1
14' Гол
Баква Дилан
32' Желтая карточка
Бамба Дьенг
0:2
49' Гол
Гамейро Кевин
1:2
53' Гол
Бамба Дьенг
68' Желтая карточка
Перрен Люка
71' Желтая карточка
Селс Матц
71' Желтая карточка
Менди Бенжамен
90' Желтая карточка
Туре Сулейман
90'+14

Ход матча

14'
0:1
Баква Дилан
(Мванга Жуниор)
32'
Бамба Дьенг
 
37'
 
Сеная Марвин
Делен Тома
49'
0:2
Гамейро Кевин
(Эмега Эмануэль)
53'
Бамба Дьенг
1:2
55'
Крупи Эли Джуниор
Бамба Дьенг
 
67'
 
Соу Саиду
Абакар Силла
68'
 
Перрен Люка
71'
 
Селс Матц
71'
Менди Бенжамен
 
71'
Дукуре Сирине
Тосин Айегун
 
71'
Йонгва Дарлин
Менди Бенжамен
 
76'
 
Мотиба Лебо
Гамейро Кевин
76'
 
Себас Жереми
Эмега Эмануэль
79'
Макенго Жан-Виктор
Инносент Бонке
 
79'
Ле Бри Тео
Понсо Жульен
 
84'
 
Габриэл Анжело
Баква Дилан
85'
 
Деминге Джесси
Диарра Хабиб
90'
Туре Сулейман
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 9
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 6
  • 465 Количество передач 457
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Лорьян 35.4% (40)
X 49.6% (56)
Страсбург 15% (17)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
38
Мвого
Ивон
13
Менди
Формоз
III
3
Тальби
Монтассар
95
Туре
Сулейман
5
Менди
Бенжамен
10
Февр
Ромен
19
Абергель
Лоран
8
Инносент
Бонке
21
Понсо
Жульен
27
Тосин
Айегун
11
Бамба
Дьенг
1
Селс
Матц
2
Гильберт
Фредерик
5
Перрен
Люка
24
Абакар
Силла
3
Делен
Тома
27
Сиссоко
Ибраима
18
Мванга
Жуниор
26
Баква
Дилан
9
Гамейро
Кевин
19
Диарра
Хабиб
10
Эмега
Эмануэль
Лорьян
4-4-2
Страсбург
4-2-3-1

История личных встреч

Лорьян
Страсбург

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
1:0

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

1.71
0.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

52
157

Бомбардиры внутри турнира

Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Февр Ромен 5 0.31
Крупи Эли Джуниор 4 0.25
Тосин Айегун 2 0.13
Бамба Дьенг 2 0.13
Дукуре Сирине 1 0.06
Ле Гофф Венсан 1 0.06
Абергель Лоран 1 0.06
Понсо Жульен 1 0.06
Йонгва Дарлин 1 0.06
Туре Сулейман 1 0.06
Менди Бенжамен 1 0.06
Ле Бри Тео 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмега Эмануэль 4 0.25
Мотиба Лебо 3 0.19
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.13
Гамейро Кевин 2 (1) 0.13
Сахи Дион 1 0.06
Диарра Хабиб 1 0.06
Баква Дилан 1 0.06
Абакар Силла 1 0.06
Делен Тома 0 0
Перрен Люка 0 0
Мванга Жуниор 0 0
Габриэл Анжело 0 0

Карточки

Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Бенжамен 3 0
Туре Сулейман 3 0
Менди Формоз III 3 0
Бакайоко Тьемуэ 2 0
Лапорт Жульен 2 0
Тальби Монтассар 2 0
Понсо Жульен 2 0
Йонгва Дарлин 2 0
Дукуре Сирине 2 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Мвого Ивон 1 0
Абергель Лоран 1 0
Инносент Бонке 1 0
Силва Игор 1 0
Февр Ромен 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Бамба Дьенг 1 0
Пабло Пажис 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перрен Люка 3 0
Сеная Марвин 1 1
Селс Матц 2 0
Гильберт Фредерик 2 0
Сиссоко Ибраима 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Делен Тома 2 0
Баква Дилан 2 0
Дукуре Исмаэль 2 0
Эмега Эмануэль 2 0
Виейра Патрик 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Деминге Джесси 1 0
Абакар Силла 1 0
Мванга Жуниор 1 0
Габриэл Анжело 1 0

Результаты матчей

Лорьян
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Страсбург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

8
3
Лорьян
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Страсбург
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

4
8
Лорьян
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Страсбург
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

12
11

Голы по времени матча

Забито

13
6
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
4
31%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
4
67%
76-90

Пропущено

18
13
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
5
28%
2
15%
1-15
3
17%
2
15%
16-30
2
11%
5
38%
31-45
2
11%
2
15%
46-60
4
22%
1
8%
61-75
2
11%
1
8%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 10
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
3
43%
3
33%
76-90

Пропущено

14
9
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
2
22%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
3
21%
3
33%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
4
29%
1
11%
76-90

Забито

20
15
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
5
25%
2
13%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
15%
2
13%
46-60
3
15%
3
20%
61-75
5
25%
7
47%
76-90

Пропущено

32
22
14 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
5
16%
2
9%
1-15
5
16%
4
18%
16-30
4
13%
7
32%
31-45
5
16%
5
23%
46-60
7
22%
2
9%
61-75
6
19%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Лорьян
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Лорьян - Марсель 2:4 Тулуза - Лорьян 1:1 Лорьян - Мец 2:3 Клермон - Лорьян 1:0
Лорьян - Ланс 0:0 Реймс - Лорьян 1:0 Лорьян - Ренн 2:1 Лион - Лорьян 3:3 Лорьян - Монпелье 0:3 Нант - Лорьян 5:3 Лорьян - Монако 2:2 Гавр - Лорьян 3:0 Лорьян - Лилль 4:1 Лорьян - Ницца 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Борнмут - Лорьян 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Гавр - Лорьян 0:2 Генгам - Лорьян 2:2 Конкарно - Лорьян 3:3
Страсбург
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Страсбург - Гавр 2:1 Брест - Страсбург 1:1 Реймс - Страсбург 2:1 Страсбург - Марсель 1:1
Страсбург - Клермон 0:0 Ренн - Страсбург 1:1 ПСЖ - Страсбург 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Страсбург - Нант 1:2 Страсбург - Ланс 0:1 Мец - Страсбург 0:1 Страсбург - Монпелье 2:2 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Ницца - Страсбург 2:0 Страсбург - Тулуза 2:0 Монако - Страсбург 3:0 Страсбург - Лион 2:1 Страсбург - Вердер 2:1 Фрайбург - Страсбург 2:2 Страсбург - Штурм Грац 3:0

Результаты матчей

Лорьян
Страсбург

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%

Тоталы голов в матче

Лорьян
Страсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
2
5
4
1.5
4
4
1
8
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
3
2
5
1.5
1
7
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
11
5
7
9
1.5
5
11
3
13
2.5
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 3 1 38 - 12 36
2.
Ницца
 Заявка 16 9 5 2 17 - 9 32
3.
Монако
 Заявка 16 9 3 4 31 - 21 30
4.
Брест
 Заявка 16 8 4 4 21 - 15 28
5.
Лилль
 Заявка 15 7 6 2 19 - 11 27
6.
Марсель
 1:0 Заявка 16 7 5 4 23 - 16 26
7.
Ланс
 Заявка 16 7 5 4 21 - 15 26
8.
Реймс
 Заявка 16 7 2 7 21 - 23 23
9.
Страсбург
 Заявка 16 5 5 6 16 - 21 20
10.
Гавр
 Заявка 16 4 7 5 16 - 18 19
11.
Нант
 Заявка 16 5 3 8 19 - 27 18
12.
Монпелье
 Заявка 16 4 6 6 22 - 22 17
13.
Мец
 Заявка 16 4 4 8 15 - 24 16
14.
Ренн
 Заявка 16 3 7 6 20 - 21 16
15.
Тулуза
 Заявка 16 2 8 6 14 - 21 14
16.
Лион
 Заявка 16 3 4 9 15 - 27 13
17.
Лорьян
 Заявка 16 2 6 8 21 - 31 12
18.
Клермон
 0:1 Заявка 16 2 5 9 11 - 26 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 1:0 Заявка 8 6 2 0 13 - 1 20
2.
ПСЖ
 Заявка 8 6 1 1 22 - 7 19
3.
Монако
 Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
4.
Ницца
 Заявка 8 5 3 0 9 - 2 18
5.
Ланс
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
6.
Лилль
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
7.
Реймс
 Заявка 7 4 0 3 9 - 9 12
8.
Брест
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
9.
Страсбург
 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
10.
Ренн
 Заявка 9 3 3 3 18 - 14 12
11.
Нант
 Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
12.
Гавр
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
13.
Лорьян
 Заявка 9 2 3 4 14 - 17 9
14.
Тулуза
 Заявка 7 1 5 1 9 - 7 8
15.
Монпелье
 Заявка 8 1 5 2 12 - 11 8
16.
Мец
 Заявка 8 1 3 4 7 - 9 6
17.
Лион
 Заявка 8 1 3 4 10 - 16 6
18.
Клермон
 0:1 Заявка 8 1 2 5 3 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Брест
 Заявка 9 5 1 3 10 - 8 16
3.
Ницца
 Заявка 8 4 2 2 8 - 7 14
4.
Монако
 Заявка 8 3 3 2 16 - 16 12
5.
Лилль
 Заявка 8 2 5 1 9 - 8 11
6.
Реймс
 Заявка 9 3 2 4 12 - 14 11
7.
Мец
 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
8.
Монпелье
 Заявка 8 3 1 4 10 - 11 9
9.
Ланс
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
10.
Страсбург
 Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
11.
Гавр
 Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
12.
Лион
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
13.
Нант
 Заявка 7 2 0 5 6 - 15 6
14.
Марсель
 1:0 Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
15.
Клермон
 0:1 Заявка 8 1 3 4 8 - 16 6
16.
Тулуза
 Заявка 9 1 3 5 5 - 14 6
17.
Ренн
 Заявка 7 0 4 3 2 - 7 4
18.
Лорьян
 Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 15 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Бен-Йеддер Виссам 6
Лион Ляказетт Александр 6
Нант Мохамед Мостафа 6
Весь список

Топ нарушителей
Ренн Матич Неманья 7
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Ланс Гради Жонатан 6
Монако Закария Денис 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 103'
    Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 102'
    Селс Матц из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 102'
    Лорьян пытается что-то создать.
  • 102'
    Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 101'
    Мванга Жуниор ослабляет давление, выбив мяч.
  • 101'
    Деминге Джесси ослабляет давление, выбив мяч.
  • 101'
    Люка Перрен из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 101'
    Соу Саиду из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Лорьян 35.4% (40)
    X 49.6% (56)
    Страсбург 15% (17)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лорьян 1:2 Страсбург

    Исход игры
    Лорьян
    35.4% (40)
    Ничья
    49.6% (56)
    Страсбург
    15% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.74% (37)
    Меньше
    67.26% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    77.88% (88)
    Нет
    22.12% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.1% (51)
    2:1 Лорьян
    21.2% (24)
    1:0 Лорьян
    12.4% (14)
    1:2 Страсбург
    8% (9)
    0:1 Страсбург
    5.3% (6)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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