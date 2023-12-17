Тур: 16. Стадион: Стад де Мустуар. Главный судья: Дешепи Бастьен
0'
0:1
14' ГолБаква Дилан
32' Желтая карточкаБамба Дьенг
0:2
49' ГолГамейро Кевин
1:2
53' ГолБамба Дьенг
68' Желтая карточкаПеррен Люка
71' Желтая карточкаСелс Матц
71' Желтая карточкаМенди Бенжамен
90' Желтая карточкаТуре Сулейман
90'+14
Ход матча
14'
0:1
32'
49'
0:2
53'
1:2
68'
71'
71'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 9
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 6
-
465 Количество передач 457
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
38
Мвого
Ивон
10
Февр
Ромен
21
Понсо
Жульен
27
Тосин
Айегун
11
Бамба
Дьенг
24
Абакар
Силла
26
Баква
Дилан
19
Диарра
Хабиб
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Февр РоменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Понсо ЖульенПолузащитник
-
27 Тосин АйегунНападающий
-
11 Бамба ДьенгНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Ле Бри ТеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Абакар СиллаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Баква ДиланПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Соу СаидуЗащитник
-
28 Сеная МарвинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Сахи ДионПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Себас ЖеремиПолузащитник
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Лорьян
Страсбург
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
1.71
0.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
52
157
Бомбардиры внутри турнира
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Февр Ромен
|5
|0.31
|Крупи Эли Джуниор
|4
|0.25
|Тосин Айегун
|2
|0.13
|Бамба Дьенг
|2
|0.13
|Дукуре Сирине
|1
|0.06
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.06
|Абергель Лоран
|1
|0.06
|Понсо Жульен
|1
|0.06
|Йонгва Дарлин
|1
|0.06
|Туре Сулейман
|1
|0.06
|Менди Бенжамен
|1
|0.06
|Ле Бри Тео
|0
|0
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмега Эмануэль
|4
|0.25
|Мотиба Лебо
|3
|0.19
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.13
|Гамейро Кевин
|2 (1)
|0.13
|Сахи Дион
|1
|0.06
|Диарра Хабиб
|1
|0.06
|Баква Дилан
|1
|0.06
|Абакар Силла
|1
|0.06
|Делен Тома
|0
|0
|Перрен Люка
|0
|0
|Мванга Жуниор
|0
|0
|Габриэл Анжело
|0
|0
Карточки
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Бенжамен
|3
|0
|Туре Сулейман
|3
|0
|Менди Формоз III
|3
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|2
|0
|Лапорт Жульен
|2
|0
|Тальби Монтассар
|2
|0
|Понсо Жульен
|2
|0
|Йонгва Дарлин
|2
|0
|Дукуре Сирине
|2
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Мвого Ивон
|1
|0
|Абергель Лоран
|1
|0
|Инносент Бонке
|1
|0
|Силва Игор
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Мугиша Джоэл
|1
|0
|Бамба Дьенг
|1
|0
|Пабло Пажис
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перрен Люка
|3
|0
|Сеная Марвин
|1
|1
|Селс Матц
|2
|0
|Гильберт Фредерик
|2
|0
|Сиссоко Ибраима
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|Делен Тома
|2
|0
|Баква Дилан
|2
|0
|Дукуре Исмаэль
|2
|0
|Эмега Эмануэль
|2
|0
|Виейра Патрик
|1
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Деминге Джесси
|1
|0
|Абакар Силла
|1
|0
|Мванга Жуниор
|1
|0
|Габриэл Анжело
|1
|0
Результаты матчей
Лорьян
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Страсбург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
8
3
Лорьян
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Страсбург
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
4
8
Лорьян
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Страсбург
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
12
11
Голы по времени матча
Забито
13
6
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
4
31%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
4
67%
76-90
Пропущено
18
13
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
5
28%
2
15%
1-15
3
17%
2
15%
16-30
2
11%
5
38%
31-45
2
11%
2
15%
46-60
4
22%
1
8%
61-75
2
11%
1
8%
76-90
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 10
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
3
43%
3
33%
76-90
Пропущено
14
9
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
2
22%
16-30
2
14%
2
22%
31-45
3
21%
3
33%
46-60
3
21%
1
11%
61-75
4
29%
1
11%
76-90
Забито
20
15
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
5
25%
2
13%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
15%
2
13%
46-60
3
15%
3
20%
61-75
5
25%
7
47%
76-90
Пропущено
32
22
14 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
5
16%
2
9%
1-15
5
16%
4
18%
16-30
4
13%
7
32%
31-45
5
16%
5
23%
46-60
7
22%
2
9%
61-75
6
19%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Лорьян
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Лорьян - Марсель 2:4 Тулуза - Лорьян 1:1 Лорьян - Мец 2:3 Клермон - Лорьян 1:0
Лорьян - Ланс 0:0 Реймс - Лорьян 1:0 Лорьян - Ренн 2:1 Лион - Лорьян 3:3 Лорьян - Монпелье 0:3 Нант - Лорьян 5:3 Лорьян - Монако 2:2 Гавр - Лорьян 3:0 Лорьян - Лилль 4:1 Лорьян - Ницца 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Борнмут - Лорьян 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Гавр - Лорьян 0:2 Генгам - Лорьян 2:2 Конкарно - Лорьян 3:3
Страсбург
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Страсбург - Гавр 2:1 Брест - Страсбург 1:1 Реймс - Страсбург 2:1 Страсбург - Марсель 1:1
Страсбург - Клермон 0:0 Ренн - Страсбург 1:1 ПСЖ - Страсбург 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Страсбург - Нант 1:2 Страсбург - Ланс 0:1 Мец - Страсбург 0:1 Страсбург - Монпелье 2:2 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Ницца - Страсбург 2:0 Страсбург - Тулуза 2:0 Монако - Страсбург 3:0 Страсбург - Лион 2:1 Страсбург - Вердер 2:1 Фрайбург - Страсбург 2:2 Страсбург - Штурм Грац 3:0
Результаты матчей
Лорьян
Страсбург
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
Тоталы голов в матче
Лорьян
Страсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
62
54
44
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
53
25
17
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
115
79
511
313
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|38 - 12
|36
|2.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|17 - 9
|32
|3.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 21
|30
|4.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|21 - 15
|28
|5.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|19 - 11
|27
|6.
|1:0 Заявка
|16
|7
|5
|4
|23 - 16
|26
|7.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 23
|23
|9.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|16 - 21
|20
|10.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|16 - 18
|19
|11.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 27
|18
|12.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 22
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 24
|16
|14.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|20 - 21
|16
|15.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|14 - 21
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 27
|13
|17.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|21 - 31
|12
|18.
|0:1 Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 26
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|13 - 1
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|3.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 2
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|6.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 14
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 17
|9
|14.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|9 - 7
|8
|15.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 11
|8
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 16
|6
|18.
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 8
|16
|3.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 7
|14
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 16
|12
|5.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 8
|11
|6.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 15
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 15
|6
|14.
|1:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|15.
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 16
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|2 - 7
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|15 (2)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|6
|Лион
|Ляказетт Александр
|6
|Нант
|Мохамед Мостафа
|6
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 5
|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
|Ланс
|Гради Жонатан
|6
|Монако
|Закария Денис
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лорьян 1:2 Страсбург
Исход игры
Лорьян
35.4% (40)
Ничья
49.6% (56)
Страсбург
15% (17)
Тотал 2.5
Больше
32.74% (37)
Меньше
67.26% (76)
Обе команды забьют
Да
77.88% (88)
Нет
22.12% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.1% (51)
2:1 Лорьян
21.2% (24)
1:0 Лорьян
12.4% (14)
1:2 Страсбург
8% (9)
0:1 Страсбург
5.3% (6)
0:0 Ничья
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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