Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Судье надоело, что Люка Перрен тянет время и он наказал его горчичником

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда Страсбург имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Люка Перрен из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Баква Дилан пробует нанести удар издали, но Ивон Мвого держит все под контролем

47' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Тальби Монтассар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Страсбург

44' Инносент Бонке создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Удар от ворот произведет Страсбург

43' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Хорошую попытку сделал Эмега Эмануэль . Удар в створ, но вратарь начеку

41' Гамейро Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Менди Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Люка Перрен ослабляет давление, выбив мяч.

40' Инносент Бонке выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

38' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Удар от ворот произведет Страсбург

35' Удар от ворот произведет Лорьян

34' Матч возобновлен

34' Ох, нехорошо это выглядит. Делен Тома получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Делен Тома на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Бамба Дьенг получил желтую карточку от судьи

32' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Матч возобновлен

31' Делен Тома на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Удар от ворот произведет Страсбург

29' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Люка Перрен из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

25' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Менди Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Игра в одни ворота сейчас. Страсбург доминирует и владеет мячом

22' Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Гамейро Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Менди Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Люка Перрен ослабляет давление, выбив мяч.

19' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Менди Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Менди Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Люка Перрен из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

15' Команда Страсбург забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

14' Г О О О О Л - Баква Дилан забивает с левой ноги!

14' Диарра Хабиб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Хорошую попытку сделал Абакар Силла . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Туре Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Удар от ворот произведет Страсбург

9' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Матч возобновлен

8' Диарра Хабиб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Февр Ромен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Абакар Силла выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Инносент Бонке выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Хорошую попытку сделал Диарра Хабиб . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Сиссоко Ибраима из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

4' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Менди Формоз III выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Страсбург начинает с центра поля