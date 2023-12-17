Тур: 16. Стадион: Сэн-Сэнфорьен. Главный судья: Болланжье Марк
0'
0:1
9' ГолЭстев Максим
53' Желтая карточкаДиалло Папе
74' Желтая карточкаЖюльен Кристофер
85' Желтая карточкаЛекомт Бенжамен
90' Желтая карточкаЮдоль Матьё
90'+7
Ход матча
9'
0:1
46'
53'
74'
85'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 3
-
12 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
396 Количество передач 411
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Эрей
Кристоф
36
Джаллоу
Абли
18
Камара
Ламин
11
Элисор
Симон
14
Эстев
Максим
29
Тшато
Энзо
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
13
Шотар
Жорис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
-
36 Джаллоу АблиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Камара ЛаминПолузащитник
- Нападающий
-
11 Элисор СимонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
39 Куао КоффиЗащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Асоро ЙоэльПолузащитник
-
14 Сабали ШейхПолузащитник
-
37 Сане ИбуНападающий
-
Главный тренер: Болони Ласло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Эстев МаксимЗащитник
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
- Защитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Сако ФалаеЗащитник
-
37 Тео АллиЗащитник
-
19 Делайе СашаПолузащитник
-
22 Фаяд ХалилПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Йебоа КелвинНападающий
-
39 Иссуфу ЯнисНападающий
-
43 Фэй СериньеНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Мец
Монпелье
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
16 матчей
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.44
1.57
Среднее время на гол
62
57
Всего голов
7
12
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
20
23
Голов в среднем за матч
1.25
1.44
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
72
62
Бомбардиры внутри турнира
Мец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джаллоу Абли
|3 (1)
|0.19
|Сабали Шейх
|3
|0.19
|Асоро Йоэль
|2
|0.13
|Микаутадзе Жорж
|2
|0.13
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|1
|0.06
|Камара Ламин
|1
|0.06
|Траоре Исмаэль
|1
|0.06
|Мазиз Юссеф
|1
|0.06
|Элисор Симон
|1
|0.06
|Юдоль Матьё
|0
|0
|Н'Дорам Кевин
|0
|0
|Канде Фали
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|7
|0.44
|Саванье Тежи
|5 (5)
|0.31
|Аль-Тамари Мусса
|5
|0.31
|Норден Арно
|2
|0.13
|Фаяд Халил
|1
|0.06
|Хазри Вахби
|1
|0.06
|Эстев Максим
|1
|0.06
|Куяте Кики
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
|Сако Фалае
|0
|0
|Леруа Лео
|0
|0
Карточки
Мец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юдоль Матьё
|3
|0
|Тетте Бенджамин
|2
|0
|Куао Коффи
|2
|0
|Н'Дюкюиди Жозеф
|2
|0
|Ло Абабакар
|0
|1
|Укиджа Александр
|1
|0
|Колин Максим
|1
|0
|Эрей Кристоф
|1
|0
|Мбайе Малик
|1
|0
|Н'Дорам Кевин
|1
|0
|Асоро Йоэль
|1
|0
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|1
|0
|Джаллоу Абли
|1
|0
|Канде Фали
|1
|0
|Сабали Шейх
|1
|0
|Элисор Симон
|1
|0
|Диалло Папе
|1
|0
|Камара Ламин
|1
|0
|Ласло Болони
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куяте Кики
|3
|1
|Шотар Жорис
|4
|0
|Эстев Максим
|2
|1
|Саванье Тежи
|3
|0
|Мишель Тер-Закарян
|1
|1
|Ферри Жордан
|2
|0
|Жюльен Кристофер
|2
|0
|Адамс Акор
|2
|0
|Омерагич Бечир
|2
|0
|Леруа Лео
|2
|0
|Фаяд Халил
|2
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|0
|Силла Иссиага
|1
|0
|Норден Арно
|1
|0
|Сент-Люс Тео
|1
|0
|Делайе Саша
|1
|0
|Тшато Энзо
|1
|0
Результаты матчей
Мец
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Монпелье
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
3
Мец
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Монпелье
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
6
6
Мец
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Монпелье
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
10
9
Голы по времени матча
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
2
29%
1
9%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
3
27%
61-75
1
14%
2
18%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
4
44%
3
30%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
1
11%
4
40%
61-75
2
22%
1
10%
76-90
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
2
25%
1
11%
76-90
Пропущено
15
8
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
7%
3
38%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
33%
1
13%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
4
27%
2
25%
76-90
Забито
15
20
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
4
27%
2
10%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
1
7%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
5
33%
5
25%
61-75
3
20%
3
15%
76-90
Пропущено
24
18
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
5
21%
6
33%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
5
21%
2
11%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
2
8%
5
28%
61-75
6
25%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Мец
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Мец - Брест 0:1 Лилль - Мец 2:0 Лорьян - Мец 2:3 Эльвeрсберг - Мец 1:0
Мец - Нант 3:1 Лион - Мец 1:1 Мец - Гавр 0:0 Монако - Мец 2:1 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Мец - Ницца 0:1 Тулуза - Мец 3:0 Мец - Страсбург 0:1 Ланс - Мец 0:1 Мец - Базель 1:1 Мец - Реймс 2:2 Клермон - Мец 0:1 Мец - Марсель 2:2 Ренн - Мец 5:1 Херенвен - Мец 0:1 Амьен - Мец 0:0
Монпелье
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Монпелье - Ланс 0:0 Монако - Монпелье 2:0 Монпелье - Клермон 1:1 Монпелье - Брест 1:3
Монпелье - Ницца 0:0 ПСЖ - Монпелье 3:0 Монпелье - Тулуза 3:0 Нант - Монпелье 2:0 Лорьян - Монпелье 0:3 Монпелье - Ренн 0:0 Страсбург - Монпелье 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Монпелье - Реймс 1:3 Лион - Монпелье 1:4 Монпелье - Гавр 2:2 Боруссия М - Монпелье 2:2 Монпелье - Алес 2:1 Клермон - Монпелье 1:1 Ницца - Монпелье 1:0 Монпелье - Тулуза 3:1
Результаты матчей
Мец
Монпелье
Точный счет
0:1
4 раза 50%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
1:3
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:1
6 раз 38%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Мец
Монпелье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
53
35
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
17
35
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
97
412
511
214
313
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|38 - 12
|36
|2.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|17 - 9
|32
|3.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 21
|30
|4.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|21 - 15
|28
|5.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|19 - 11
|27
|6.
|1:0 Заявка
|16
|7
|5
|4
|23 - 16
|26
|7.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 23
|23
|9.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|16 - 21
|20
|10.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|16 - 18
|19
|11.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 27
|18
|12.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 22
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 24
|16
|14.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|20 - 21
|16
|15.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|14 - 21
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 27
|13
|17.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|21 - 31
|12
|18.
|0:1 Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 26
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|8
|6
|2
|0
|13 - 1
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|3.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 2
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|6.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 14
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 17
|9
|14.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|9 - 7
|8
|15.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 11
|8
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 16
|6
|18.
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 8
|16
|3.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 7
|14
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 16
|12
|5.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 8
|11
|6.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 15
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 15
|6
|14.
|1:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|15.
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 16
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|2 - 7
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
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- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|15 (2)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|6
|Лион
|Ляказетт Александр
|6
|Нант
|Мохамед Мостафа
|6
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 5
|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
|Ланс
|Гради Жонатан
|6
|Монако
|Закария Денис
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мец 0:1 Монпелье
Исход игры
Мец
27.2% (31)
Ничья
49.1% (56)
Монпелье
23.7% (27)
Тотал 2.5
Больше
31.86% (36)
Меньше
68.14% (77)
Обе команды забьют
Да
78.76% (89)
Нет
21.24% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.5% (53)
2:1 Мец
14% (16)
1:2 Монпелье
13.2% (15)
1:0 Мец
12.3% (14)
0:1 Монпелье
7.9% (9)
2:2 Ничья
2.6% (3)
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