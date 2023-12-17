Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Удар от ворот произведет Монпелье

89' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Ван Ден Керкхоф Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Тактическая замена. Колин Максим уходит с поля и его заменяет Шейк Сабали

85' Судье надоело, что Лекомт Бенжамен тянет время и он наказал его горчичником

84' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

83' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Ibou Sane наказан за толчок Саванье Тежи

81' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Ibou Sane задерживает мяч рукой

79' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Удар от ворот произведет Мец

78' Омерагич Бечир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

75' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

74' Ван Ден Керкхоф Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Судья подбегает и показывает Жюльен Кристофер из команды Монпелье отложенную желтую карточку за фол.

73' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Ван Ден Керкхоф Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Ван Ден Керкхоф Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Ван Ден Керкхоф Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Ван Ден Керкхоф Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Ван Ден Керкхоф Кевин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Элисор Симон нанес удар головой, но Бенжамен Леконт спокойно отбил мяч.

69' Кулибали Танги наказан за толчок Ibou Sane

69' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

68' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Мец

67' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Монпелье

65' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Ван Ден Керкхоф Кевин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Команда Монпелье довольна результатом к этому моменту.

63' Удар от ворот произведет Монпелье

63' Матч возобновлен

62' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

61' Н'Дорам Кевин пробует нанести удар издали, но Бенжамен Леконт держит все под контролем

61' Элисор Симон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Монпелье

58' Ibou Sane из команды Мец наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

56' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Минкарелли Дэвин Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Диалло Папе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

53' Саванье Тежи пробил со штрафного прямо в стенку

51' Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Ibou Sane выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Юдоль Матьё из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Саванье Тежи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Тактическая замена. Джаллоу Абли уходит с поля и его заменяет Ibou Sane