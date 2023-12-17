  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Болланжье Марк
Мец
0:1
Конец матча
Монпелье
0'
0:1
9' Гол
Эстев Максим
53' Желтая карточка
Диалло Папе
74' Желтая карточка
Жюльен Кристофер
85' Желтая карточка
Лекомт Бенжамен
90' Желтая карточка
Юдоль Матьё
90'+7

Ход матча

9'
0:1
Эстев Максим
(Саванье Тежи)
46'
Н'Дорам Кевин
Камара Ламин
 
46'
Сане Ибу
Джаллоу Абли
 
53'
Диалло Папе
 
55'
Асоро Йоэль
Диалло Папе
 
65'
 
Кулибали Танги
Аль-Тамари Мусса
74'
 
Жюльен Кристофер
85'
 
Лекомт Бенжамен
86'
Сабали Шейх
Колин Максим
 
86'
 
Йебоа Келвин
Адамс Акор
86'
 
Фаяд Халил
Ферри Жордан
90'
Юдоль Матьё
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 3
  • 12 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 396 Количество передач 411
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Мец 27.2% (31)
X 49.1% (56)
Монпелье 23.7% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Укиджа
Александр
2
Колин
Максим
8
Траоре
Исмаэль
29
Эрей
Кристоф
3
Юдоль
Матьё
36
Джаллоу
Абли
27
Жан-Жак
Данле
18
Камара
Ламин
22
Ван
Ден
Керкхоф
Кевин
11
Элисор
Симон
7
Диалло
Папе
40
Лекомт
Бенжамен
27
Омерагич
Бечир
6
Жюльен
Кристофер
14
Эстев
Максим
29
Тшато
Энзо
35
Минкарелли
Дэвин
Лукас
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
13
Шотар
Жорис
9
Аль-Тамари
Мусса
8
Адамс
Акор
Мец
4-3-3
Монпелье
5-3-2

История личных встреч

Мец
Монпелье

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

16 матчей

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
2:2
Л1
1:3
ТМК
1:0
Л1
1:1
Л1
0:2
ТМС
1:1
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
1:3
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
2:3
Л1
2:0
Л2
3:1
Л2
1:2

Голы

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.44
1.57

Среднее время на гол

62
57

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

20
23

Голов в среднем за матч

1.25
1.44

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

72
62

Бомбардиры внутри турнира

Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джаллоу Абли 3 (1) 0.19
Сабали Шейх 3 0.19
Асоро Йоэль 2 0.13
Микаутадзе Жорж 2 0.13
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0.06
Камара Ламин 1 0.06
Траоре Исмаэль 1 0.06
Мазиз Юссеф 1 0.06
Элисор Симон 1 0.06
Юдоль Матьё 0 0
Н'Дорам Кевин 0 0
Канде Фали 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 7 0.44
Саванье Тежи 5 (5) 0.31
Аль-Тамари Мусса 5 0.31
Норден Арно 2 0.13
Фаяд Халил 1 0.06
Хазри Вахби 1 0.06
Эстев Максим 1 0.06
Куяте Кики 0 0
Шотар Жорис 0 0
Сако Фалае 0 0
Леруа Лео 0 0

Карточки

Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юдоль Матьё 3 0
Тетте Бенджамин 2 0
Куао Коффи 2 0
Н'Дюкюиди Жозеф 2 0
Ло Абабакар 0 1
Укиджа Александр 1 0
Колин Максим 1 0
Эрей Кристоф 1 0
Мбайе Малик 1 0
Н'Дорам Кевин 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0
Джаллоу Абли 1 0
Канде Фали 1 0
Сабали Шейх 1 0
Элисор Симон 1 0
Диалло Папе 1 0
Камара Ламин 1 0
Ласло Болони 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куяте Кики 3 1
Шотар Жорис 4 0
Эстев Максим 2 1
Саванье Тежи 3 0
Мишель Тер-Закарян 1 1
Ферри Жордан 2 0
Жюльен Кристофер 2 0
Адамс Акор 2 0
Омерагич Бечир 2 0
Леруа Лео 2 0
Фаяд Халил 2 0
Лекомт Бенжамен 1 0
Силла Иссиага 1 0
Норден Арно 1 0
Сент-Люс Тео 1 0
Делайе Саша 1 0
Тшато Энзо 1 0

Результаты матчей

Мец
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Монпелье
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
3
Мец
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Монпелье
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

6
6
Мец
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Монпелье
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

10
9

Голы по времени матча

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
2
29%
1
9%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
3
27%
61-75
1
14%
2
18%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
4
44%
3
30%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
1
11%
4
40%
61-75
2
22%
1
10%
76-90

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
2
25%
1
11%
76-90

Пропущено

15
8
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
7%
3
38%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
33%
1
13%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
4
27%
2
25%
76-90

Забито

15
20
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
4
27%
2
10%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
1
7%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
5
33%
5
25%
61-75
3
20%
3
15%
76-90

Пропущено

24
18
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
5
21%
6
33%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
5
21%
2
11%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
2
8%
5
28%
61-75
6
25%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Мец
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Мец - Брест 0:1 Лилль - Мец 2:0 Лорьян - Мец 2:3 Эльвeрсберг - Мец 1:0
Мец - Нант 3:1 Лион - Мец 1:1 Мец - Гавр 0:0 Монако - Мец 2:1 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Мец - Ницца 0:1 Тулуза - Мец 3:0 Мец - Страсбург 0:1 Ланс - Мец 0:1 Мец - Базель 1:1 Мец - Реймс 2:2 Клермон - Мец 0:1 Мец - Марсель 2:2 Ренн - Мец 5:1 Херенвен - Мец 0:1 Амьен - Мец 0:0
Монпелье
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Монпелье - Ланс 0:0 Монако - Монпелье 2:0 Монпелье - Клермон 1:1 Монпелье - Брест 1:3
Монпелье - Ницца 0:0 ПСЖ - Монпелье 3:0 Монпелье - Тулуза 3:0 Нант - Монпелье 2:0 Лорьян - Монпелье 0:3 Монпелье - Ренн 0:0 Страсбург - Монпелье 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Монпелье - Реймс 1:3 Лион - Монпелье 1:4 Монпелье - Гавр 2:2 Боруссия М - Монпелье 2:2 Монпелье - Алес 2:1 Клермон - Монпелье 1:1 Ницца - Монпелье 1:0 Монпелье - Тулуза 3:1

Результаты матчей

Мец
Монпелье

Точный счет

0:1
4 раза 50%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
1:3
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:1
6 раз 38%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Мец
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
1
7
1.5
3
5
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
9
7
4
12
1.5
5
11
2
14
2.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 3 1 38 - 12 36
2.
Ницца
 Заявка 16 9 5 2 17 - 9 32
3.
Монако
 Заявка 16 9 3 4 31 - 21 30
4.
Брест
 Заявка 16 8 4 4 21 - 15 28
5.
Лилль
 Заявка 15 7 6 2 19 - 11 27
6.
Марсель
 1:0 Заявка 16 7 5 4 23 - 16 26
7.
Ланс
 Заявка 16 7 5 4 21 - 15 26
8.
Реймс
 Заявка 16 7 2 7 21 - 23 23
9.
Страсбург
 Заявка 16 5 5 6 16 - 21 20
10.
Гавр
 Заявка 16 4 7 5 16 - 18 19
11.
Нант
 Заявка 16 5 3 8 19 - 27 18
12.
Монпелье
 Заявка 16 4 6 6 22 - 22 17
13.
Мец
 Заявка 16 4 4 8 15 - 24 16
14.
Ренн
 Заявка 16 3 7 6 20 - 21 16
15.
Тулуза
 Заявка 16 2 8 6 14 - 21 14
16.
Лион
 Заявка 16 3 4 9 15 - 27 13
17.
Лорьян
 Заявка 16 2 6 8 21 - 31 12
18.
Клермон
 0:1 Заявка 16 2 5 9 11 - 26 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 1:0 Заявка 8 6 2 0 13 - 1 20
2.
ПСЖ
 Заявка 8 6 1 1 22 - 7 19
3.
Монако
 Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
4.
Ницца
 Заявка 8 5 3 0 9 - 2 18
5.
Ланс
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
6.
Лилль
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
7.
Реймс
 Заявка 7 4 0 3 9 - 9 12
8.
Брест
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
9.
Страсбург
 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
10.
Ренн
 Заявка 9 3 3 3 18 - 14 12
11.
Нант
 Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
12.
Гавр
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
13.
Лорьян
 Заявка 9 2 3 4 14 - 17 9
14.
Тулуза
 Заявка 7 1 5 1 9 - 7 8
15.
Монпелье
 Заявка 8 1 5 2 12 - 11 8
16.
Мец
 Заявка 8 1 3 4 7 - 9 6
17.
Лион
 Заявка 8 1 3 4 10 - 16 6
18.
Клермон
 0:1 Заявка 8 1 2 5 3 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Брест
 Заявка 9 5 1 3 10 - 8 16
3.
Ницца
 Заявка 8 4 2 2 8 - 7 14
4.
Монако
 Заявка 8 3 3 2 16 - 16 12
5.
Лилль
 Заявка 8 2 5 1 9 - 8 11
6.
Реймс
 Заявка 9 3 2 4 12 - 14 11
7.
Мец
 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
8.
Монпелье
 Заявка 8 3 1 4 10 - 11 9
9.
Ланс
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
10.
Страсбург
 Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
11.
Гавр
 Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
12.
Лион
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
13.
Нант
 Заявка 7 2 0 5 6 - 15 6
14.
Марсель
 1:0 Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
15.
Клермон
 0:1 Заявка 8 1 3 4 8 - 16 6
16.
Тулуза
 Заявка 9 1 3 5 5 - 14 6
17.
Ренн
 Заявка 7 0 4 3 2 - 7 4
18.
Лорьян
 Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 15 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Бен-Йеддер Виссам 6
Лион Ляказетт Александр 6
Нант Мохамед Мостафа 6
Весь список

Топ нарушителей
Ренн Матич Неманья 7
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Ланс Гради Жонатан 6
Монако Закария Денис 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Монпелье вырывает победу
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Мец: 51%, Монпелье: 49%.
  • 97'
    Игрок из команды Мец делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 97'
    Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Жан-Жак Данле нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Мец 27.2% (31)
    X 49.1% (56)
    Монпелье 23.7% (27)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Мец 0:1 Монпелье онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мец 0:1 Монпелье

    Исход игры
    Мец
    27.2% (31)
    Ничья
    49.1% (56)
    Монпелье
    23.7% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.86% (36)
    Меньше
    68.14% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    78.76% (89)
    Нет
    21.24% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    46.5% (53)
    2:1 Мец
    14% (16)
    1:2 Монпелье
    13.2% (15)
    1:0 Мец
    12.3% (14)
    0:1 Монпелье
    7.9% (9)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     