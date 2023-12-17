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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Ангула Гаэль
Марсель
2:1
Конец матча
Клермон
0'
1:0
26' Гол
Мурильо Микаэль
2:0
42' Гол
Арит Амин
2:1
58' Гол
Аллевина Джим
67' Желтая карточка
Сейду Алиду
85' Желтая карточка
Гастьен Паскаль
89' Желтая карточка
Кофрие Максимилиано
90'+7

Ход матча

26'
Мурильо Микаэль
(Обамеянг Пьер-Эмерик)
1:0
42'
Арит Амин
2:0
49'
 
Аллевина Джим
Рашани Эльбасан
57'
 
Маньен Йоанн
Гоналон Максим
57'
 
Конате Шейк
Зеффан Мехди
58'
2:1
Аллевина Джим
(Чам Мухаммед)
59'
Сарр Исмаила
Ндиайе Ильман
 
67'
 
Сейду Алиду
72'
Унаи Аззедин
Верету Жордан
 
72'
Оливейра Витор
Обамеянг Пьер-Эмерик
 
83'
 
Бутубба Биляль
Чам Мухаммед
83'
 
Николсон Шамар
Киэ Грежон
85'
 
Гастьен Паскаль
87'
Гуйе Папе
Арит Амин
 
89'
 
Кофрие Максимилиано

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 547 Количество передач 465
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Марсель 95.6% (109)
X 1.8% (2)
Клермон 2.6% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Лопес
Пау
99
Мбемба
Шансель
4
Жиго
Самуэль
5
Балерди
Леонардо
62
Мурильо
Микаэль
27
Верету
Жордан
19
Кондогбия
Жоффрей
11
Арит
Амин
12
Лоди
Ренан
10
Обамеянг
Пьер-Эмерик
29
Ндиайе
Ильман
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
17
Пельмар
Анди
5
Кофрие
Максимилиано
2
Зеффан
Мехди
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
12
Гоналон
Максим
6
Кейта
Хабиб
10
Чам
Мухаммед
18
Рашани
Эльбасан
95
Киэ
Грежон
Марсель
3-5-2
Клермон
3-4-2-1

История личных встреч

Марсель
Клермон

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
0:1
КЛ
1:2

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.5
1.67

Среднее время на гол

180
54

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.4
1.4

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

225
64

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 5 (1) 0.31
Сарр Исмаила 3 0.19
Оливейра Витор 3 0.19
Мбемба Шансель 2 0.13
Мурильо Микаэль 2 0.13
Унаи Аззедин 2 0.13
Арит Амин 1 0.06
Ндиайе Ильман 1 0.06
Клосс Жонатан 1 0.06
Жиго Самуэль 1 0.06
Балерди Леонардо 1 0.06
Согло Эмран 1 0.06
Верету Жордан 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 3 (1) 0.19
Маньен Йоанн 2 0.13
Конате Шейк 2 0.13
Гоналон Максим 1 0.06
Ожье Флоран 1 0.06
Ветеска Матеуш 1 0.06
Аллевина Джим 1 0.06
Киэ Грежон 1 (1) 0.06
Николсон Шамар 0 0
Кофрие Максимилиано 0 0
Сейду Алиду 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоди Ренан 6 0
Жиго Самуэль 4 0
Балерди Леонардо 2 1
Верету Жордан 3 0
Клосс Жонатан 1 1
Корреа Хоакин 2 0
Ронжье Валентин 2 0
Арит Амин 2 0
Ндиайе Ильман 0 1
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Мурильо Микаэль 1 0
Унаи Аззедин 1 0
Оливейра Витор 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Муге Франсуа 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сейду Алиду 5 1
Кофрие Максимилиано 4 0
Конате Шейк 4 0
Гастьен Паскаль 2 1
Гоналон Максим 3 0
Гастьен Йоан 2 0
Рашани Эльбасан 2 0
Зеффан Мехди 2 0
Диао Мори 2 0
Чам Мухаммед 2 0
Кейта Хабиб 2 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 0 1
Ожье Флоран 1 0
Киэ Грежон 1 0
Бутубба Биляль 1 0
Николсон Шамар 1 0
Пельмар Анди 1 0

Результаты матчей

Марсель
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Клермон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
5
Марсель
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Клермон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
10

Упущенные победы

8
1
Марсель
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
25% (4)
6% (1)
Клермон
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

8
6

Голы по времени матча

Забито

13
8
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
2
15%
2
25%
1-15
5
38%
0
0%
16-30
1
8%
3
38%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
1
13%
76-90

Пропущено

3
12
2 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
33%
4
33%
1-15
1
33%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
33%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

10
3
9 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
5
50%
1
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

15
10
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
3
20%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
3
20%
1
10%
31-45
3
20%
2
20%
46-60
2
13%
3
30%
61-75
3
20%
2
20%
76-90

Забито

23
11
17 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
5 Не забивали 9
7
30%
3
27%
1-15
7
30%
0
0%
16-30
3
13%
3
27%
31-45
1
4%
3
27%
46-60
3
13%
1
9%
61-75
2
9%
1
9%
76-90

Пропущено

18
22
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
4
22%
5
23%
1-15
2
11%
4
18%
16-30
3
17%
3
14%
31-45
4
22%
3
14%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
3
17%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Брайтон - Марсель 1:0 Лорьян - Марсель 2:4 Марсель - Лион 3:0 Марсель - Ренн 2:0
Марсель - Аякс 4:3 Страсбург - Марсель 1:1 Ланс - Марсель 1:0 АЕК - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 0:0 Марсель - АЕК 3:1 Ницца - Марсель 1:0 Марсель - Гавр 3:0 Марсель - Брайтон 2:2 Монако - Марсель 3:2 ПСЖ - Марсель 4:0 Аякс - Марсель 3:3 Марсель - Тулуза 0:0 Нант - Марсель 1:1 Марсель - Брест 2:0 Мец - Марсель 2:2
Клермон
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Клермон - Лилль 0:0 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Клермон 1:1 Клермон - Ланс 0:3
Клермон - Лорьян 1:0 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Ницца 0:1 Лион - Клермон 1:2 Клермон - Родез 0:0 Клермон - ПСЖ 0:0 Гавр - Клермон 2:1 Клермон - Нант 0:1 Тулуза - Клермон 2:2 Клермон - Мец 0:1 Реймс - Клермон 2:0 Клермон - Монако 2:4 Клермон - Гавр 1:0 Клермон - Труа 1:0 Клермон - Монпелье 1:1 Сент-Этьен - Клермон 2:0

Результаты матчей

Марсель
Клермон

Точный счет

0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%

Тоталы голов в матче

Марсель
Клермон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
2
6
6
2
1.5
1
7
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
7
9
9
7
1.5
3
13
3
13
2.5
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 3 1 38 - 12 36
2.
Ницца
 Заявка 16 9 5 2 17 - 9 32
3.
Монако
 Заявка 16 9 3 4 31 - 21 30
4.
Брест
 Заявка 16 8 4 4 21 - 15 28
5.
Лилль
 Заявка 15 7 6 2 19 - 11 27
6.
Марсель
 Заявка 16 7 5 4 24 - 17 26
7.
Ланс
 Заявка 16 7 5 4 21 - 15 26
8.
Реймс
 Заявка 16 7 2 7 21 - 23 23
9.
Страсбург
 Заявка 16 5 5 6 16 - 21 20
10.
Гавр
 Заявка 16 4 7 5 16 - 18 19
11.
Нант
 Заявка 16 5 3 8 19 - 27 18
12.
Монпелье
 Заявка 16 4 6 6 22 - 22 17
13.
Мец
 Заявка 16 4 4 8 15 - 24 16
14.
Ренн
 Заявка 16 3 7 6 20 - 21 16
15.
Тулуза
 Заявка 16 2 8 6 14 - 21 14
16.
Лион
 Заявка 16 3 4 9 15 - 27 13
17.
Лорьян
 Заявка 16 2 6 8 21 - 31 12
18.
Клермон
 Заявка 16 2 5 9 12 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 8 6 2 0 14 - 2 20
2.
ПСЖ
 Заявка 8 6 1 1 22 - 7 19
3.
Монако
 Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
4.
Ницца
 Заявка 8 5 3 0 9 - 2 18
5.
Ланс
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
6.
Лилль
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
7.
Реймс
 Заявка 7 4 0 3 9 - 9 12
8.
Брест
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
9.
Страсбург
 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
10.
Ренн
 Заявка 9 3 3 3 18 - 14 12
11.
Нант
 Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
12.
Гавр
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
13.
Лорьян
 Заявка 9 2 3 4 14 - 17 9
14.
Тулуза
 Заявка 7 1 5 1 9 - 7 8
15.
Монпелье
 Заявка 8 1 5 2 12 - 11 8
16.
Мец
 Заявка 8 1 3 4 7 - 9 6
17.
Лион
 Заявка 8 1 3 4 10 - 16 6
18.
Клермон
 Заявка 8 1 2 5 3 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Брест
 Заявка 9 5 1 3 10 - 8 16
3.
Ницца
 Заявка 8 4 2 2 8 - 7 14
4.
Монако
 Заявка 8 3 3 2 16 - 16 12
5.
Лилль
 Заявка 8 2 5 1 9 - 8 11
6.
Реймс
 Заявка 9 3 2 4 12 - 14 11
7.
Мец
 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
8.
Монпелье
 Заявка 8 3 1 4 10 - 11 9
9.
Ланс
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
10.
Страсбург
 Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
11.
Гавр
 Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
12.
Лион
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
13.
Нант
 Заявка 7 2 0 5 6 - 15 6
14.
Марсель
 Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
15.
Клермон
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
16.
Тулуза
 Заявка 9 1 3 5 5 - 14 6
17.
Ренн
 Заявка 7 0 4 3 2 - 7 4
18.
Лорьян
 Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 15 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Бен-Йеддер Виссам 6
Лион Ляказетт Александр 6
Нант Мохамед Мостафа 6
Весь список

Топ нарушителей
Ренн Матич Неманья 7
Брест Брассье Лилиан 1 5
Клермон Сейду Алиду 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Ланс Гради Жонатан 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 114
    Марсель 95.6% (109)
    X 1.8% (2)
    Клермон 2.6% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Марсель 2:1 Клермон

    Исход игры
    Марсель
    95.6% (109)
    Ничья
    1.8% (2)
    Клермон
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.36% (34)
    Меньше
    69.64% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    21.43% (24)
    Нет
    78.57% (88)
    Популярный счёт
    2:0 Марсель
    57.9% (66)
    2:1 Марсель
    14% (16)
    1:0 Марсель
    9.6% (11)
    3:0 Марсель
    9.6% (11)
    3:1 Марсель
    4.4% (5)
    1:2 Клермон
    1.8% (2)
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