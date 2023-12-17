Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Хорошую попытку сделал Аззеддин Унахи. Удар в створ, но вратарь начеку

Первый тайм

50' Команда Марсель играла лучше в этом тайме.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Матч возобновится спорным мячом

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Удар от ворот произведет Клермон

45' Верету Жордан из команды Марсель наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

45' Хорошую попытку сделал Обамеянг Пьер-Эмерик . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Ндиайе Ильман создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Игра в одни ворота сейчас. Марсель доминирует и владеет мячом

42' Г О О О О О Л - Арит Амин из команды Марсель легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!

42' Хорошую попытку сделал Ндиайе Ильман . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Обамеянг Пьер-Эмерик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' ШТАНГА! Пробил головой Ндиайе Ильман прямо в каркас ворот!

42' Лоди Ренан из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Удар от ворот произведет Клермон

40' Лоди Ренан из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Лоди Ренан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Балерди Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Удар от ворот произведет Клермон

33' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Кофрие Максимилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Матч возобновлен

30' Кофрие Максимилиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Г О О О О Л - Мурильо Микаэль забивает с правой ноги!

26' Обамеянг Пьер-Эмерик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Хорошую попытку сделал Арит Амин . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Верету Жордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Кофрие Максимилиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Удар от ворот произведет Клермон

24' Обамеянг Пьер-Эмерик нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

24' Арит Амин из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Арит Амин из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

20' Удар от ворот произведет Клермон

18' Удар от ворот произведет Клермон

18' Оооо... вот это был удар! Обамеянг Пьер-Эмерик должен был забить с этой позиции.

18' Обамеянг Пьер-Эмерик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Ндиайе Ильман создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Чам Мухаммед из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Матч возобновлен

17' Ох, нехорошо это выглядит. Рашани Эльбасан получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Рашани Эльбасан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Гоналон Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

13' Жиго Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Кондогбия Жоффрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

9' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Клермон

6' Лоди Ренан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Рашани Эльбасан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Марсель начинает с центра поля