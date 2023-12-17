Тур: 16. Стадион: Велодром. Главный судья: Ангула Гаэль
0'
1:0
26' ГолМурильо Микаэль
2:0
42' ГолАрит Амин
2:1
58' ГолАллевина Джим
67' Желтая карточкаСейду Алиду
85' Желтая карточкаГастьен Паскаль
89' Желтая карточкаКофрие Максимилиано
90'+7
Ход матча
26'
42'
2:0
58'
2:1
67'
85'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
9 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
547 Количество передач 465
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Лопес
Пау
11
Арит
Амин
12
Лоди
Ренан
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
17
Пельмар
Анди
10
Чам
Мухаммед
95
Киэ
Грежон
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Арит АминПолузащитник
-
12 Лоди РенанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Бланко РубенВратарь
-
18 Меите БамоЗащитник
-
37 Согло ЭмранПолузащитник
-
22 Гуйе ПапеПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Надир БилалПолузащитник
-
23 Сарр ИсмаилаПолузащитник
-
24 Муге ФрансуаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
-
36 Сейду АлидуЗащитник
-
17 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Чам МухаммедПолузащитник
- Полузащитник
-
95 Киэ ГрежонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Конате ШейкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
91 Бела ЖеремиНападающий
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Марсель
Клермон
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.5
1.67
Среднее время на гол
180
54
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
0.4
1.4
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
225
64
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|5 (1)
|0.31
|Сарр Исмаила
|3
|0.19
|Оливейра Витор
|3
|0.19
|Мбемба Шансель
|2
|0.13
|Мурильо Микаэль
|2
|0.13
|Унаи Аззедин
|2
|0.13
|Арит Амин
|1
|0.06
|Ндиайе Ильман
|1
|0.06
|Клосс Жонатан
|1
|0.06
|Жиго Самуэль
|1
|0.06
|Балерди Леонардо
|1
|0.06
|Согло Эмран
|1
|0.06
|Верету Жордан
|0
|0
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чам Мухаммед
|3 (1)
|0.19
|Маньен Йоанн
|2
|0.13
|Конате Шейк
|2
|0.13
|Гоналон Максим
|1
|0.06
|Ожье Флоран
|1
|0.06
|Ветеска Матеуш
|1
|0.06
|Аллевина Джим
|1
|0.06
|Киэ Грежон
|1 (1)
|0.06
|Николсон Шамар
|0
|0
|Кофрие Максимилиано
|0
|0
|Сейду Алиду
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоди Ренан
|6
|0
|Жиго Самуэль
|4
|0
|Балерди Леонардо
|2
|1
|Верету Жордан
|3
|0
|Клосс Жонатан
|1
|1
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Ронжье Валентин
|2
|0
|Арит Амин
|2
|0
|Ндиайе Ильман
|0
|1
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|Мурильо Микаэль
|1
|0
|Унаи Аззедин
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
|Муге Франсуа
|1
|0
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сейду Алиду
|5
|1
|Кофрие Максимилиано
|4
|0
|Конате Шейк
|4
|0
|Гастьен Паскаль
|2
|1
|Гоналон Максим
|3
|0
|Гастьен Йоан
|2
|0
|Рашани Эльбасан
|2
|0
|Зеффан Мехди
|2
|0
|Диао Мори
|2
|0
|Чам Мухаммед
|2
|0
|Кейта Хабиб
|2
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|0
|1
|Ожье Флоран
|1
|0
|Киэ Грежон
|1
|0
|Бутубба Биляль
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
|Пельмар Анди
|1
|0
Результаты матчей
Марсель
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Клермон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
5
Марсель
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Клермон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
8
1
Марсель
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
25% (4)
6% (1)
Клермон
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
8
6
Голы по времени матча
Забито
13
8
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
2
15%
2
25%
1-15
5
38%
0
0%
16-30
1
8%
3
38%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
1
13%
76-90
Пропущено
3
12
2 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
33%
4
33%
1-15
1
33%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
33%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
10
3
9 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
5
50%
1
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
15
10
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
3
20%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
3
20%
1
10%
31-45
3
20%
2
20%
46-60
2
13%
3
30%
61-75
3
20%
2
20%
76-90
Забито
23
11
17 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
5 Не забивали 9
7
30%
3
27%
1-15
7
30%
0
0%
16-30
3
13%
3
27%
31-45
1
4%
3
27%
46-60
3
13%
1
9%
61-75
2
9%
1
9%
76-90
Пропущено
18
22
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
4
22%
5
23%
1-15
2
11%
4
18%
16-30
3
17%
3
14%
31-45
4
22%
3
14%
46-60
2
11%
3
14%
61-75
3
17%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Брайтон - Марсель 1:0 Лорьян - Марсель 2:4 Марсель - Лион 3:0 Марсель - Ренн 2:0
Марсель - Аякс 4:3 Страсбург - Марсель 1:1 Ланс - Марсель 1:0 АЕК - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 0:0 Марсель - АЕК 3:1 Ницца - Марсель 1:0 Марсель - Гавр 3:0 Марсель - Брайтон 2:2 Монако - Марсель 3:2 ПСЖ - Марсель 4:0 Аякс - Марсель 3:3 Марсель - Тулуза 0:0 Нант - Марсель 1:1 Марсель - Брест 2:0 Мец - Марсель 2:2
Клермон
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Клермон - Лилль 0:0 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Клермон 1:1 Клермон - Ланс 0:3
Клермон - Лорьян 1:0 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Ницца 0:1 Лион - Клермон 1:2 Клермон - Родез 0:0 Клермон - ПСЖ 0:0 Гавр - Клермон 2:1 Клермон - Нант 0:1 Тулуза - Клермон 2:2 Клермон - Мец 0:1 Реймс - Клермон 2:0 Клермон - Монако 2:4 Клермон - Гавр 1:0 Клермон - Труа 1:0 Клермон - Монпелье 1:1 Сент-Этьен - Клермон 2:0
Результаты матчей
Марсель
Клермон
Точный счет
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
Тоталы голов в матче
Марсель
Клермон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
26
62
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
35
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
79
97
313
313
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|38 - 12
|36
|2.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|17 - 9
|32
|3.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 21
|30
|4.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|21 - 15
|28
|5.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|19 - 11
|27
|6.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 17
|26
|7.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 23
|23
|9.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|16 - 21
|20
|10.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|16 - 18
|19
|11.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 27
|18
|12.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 22
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 24
|16
|14.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|20 - 21
|16
|15.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|14 - 21
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 27
|13
|17.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|21 - 31
|12
|18.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|14 - 2
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|3.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 2
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|6.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 14
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 17
|9
|14.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|9 - 7
|8
|15.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 11
|8
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 16
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 8
|16
|3.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 7
|14
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 16
|12
|5.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 8
|11
|6.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 15
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 15
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|2 - 7
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
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- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|15 (2)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|6
|Лион
|Ляказетт Александр
|6
|Нант
|Мохамед Мостафа
|6
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 5
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 5
|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
|Ланс
|Гради Жонатан
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Марсель 2:1 Клермон
Исход игры
Марсель
95.6% (109)
Ничья
1.8% (2)
Клермон
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
30.36% (34)
Меньше
69.64% (78)
Обе команды забьют
Да
21.43% (24)
Нет
78.57% (88)
Популярный счёт
2:0 Марсель
57.9% (66)
2:1 Марсель
14% (16)
1:0 Марсель
9.6% (11)
3:0 Марсель
9.6% (11)
3:1 Марсель
4.4% (5)
1:2 Клермон
1.8% (2)
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