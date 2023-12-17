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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Лилль
0:0
Первый тайм: 15'
ПСЖ
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 23 Владение мячом, % 77

Владение мячом

Прогнозы 120
Лилль 1.7% (2)
X 15% (18)
ПСЖ 83.3% (100)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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30
Шевалье
Люка
18
Диаките
Бафоде
15
Йоро
Лени
4
Рибейро
Александро
31
Исмаили
Гонсалвес
6
Бенталеб
Набиль
21
Андре
Бенжамин
23
Жегрова
Эдон
8
Гомес
Анхель
5
Гудмундссон
Габриэль
12
Языджи
Юсуф
80
Тенас
Арнау
5
Маркиньос
Маркос
15
Данилу
Перейра
21
Эрнандес
Люка
33
Заир-Эмери
Уоррен
19
Кан-Ин
Ли
4
Угарте
Мануэль
10
Дембеле
Усман
17
Витинья
II
29
Баркола
Бредли
7
Мбаппе
Килиан
Лилль
4-2-3-1
ПСЖ
3-3-3-1

История личных встреч

Лилль
ПСЖ

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
90.9%
4 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
72.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

26 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы

Первый тайм

26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 16 побед

37 матчей

16.2%
24.3%
59.5%
6 побед 9 ничьих 22 победы

Первый тайм

10.8%
45.9%
43.3%
4 победы 17 ничьих 16 побед

Второй тайм

10.8%
45.9%
43.3%
4 победы 17 ничьих 16 побед

История матчей

Л1
4:3
Л1
1:7
Л1
1:5
Л1
2:1
С
1:0
Л1
0:1
К
3:0
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
5:1
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
3:1
Л1
2:1
КЛ
3:1
Л1
0:1
КЛ
2:1
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
6:1
КЛ
0:1
Л1
1:1
Л1
1:3
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
2:2
К
1:0
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
0:0

Голы

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

0.89
0.83

Среднее время на гол

100
108

Всего голов

38
29

Голов в среднем за матч

2.11
1.53

Среднее время на гол

42
58

Всего голов

55
44

Голов в среднем за матч

1.49
1.19

Тотал матчей

2.5
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

60
75

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 4 (1) 0.27
Языджи Юсуф 3 0.2
Диаките Бафоде 3 0.2
Андре Бенжамин 2 0.13
Йоро Лени 2 0.13
Жегрова Эдон 1 0.07
Кавалейру Иван 1 0.07
Сантос Тиаго 1 0.07
Уна Адам 1 0.07
Гомес Анхель 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0
Кабелла Реми 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 15 (4) 1
Коло-Муани Рандаль 4 0.27
Витинья II 4 0.27
Хакими Ашраф 3 0.2
Рамуш Гонсалу 3 0.2
Заир-Эмери Уоррен 2 0.13
Асенсио Марко 2 0.13
Дембеле Усман 1 0.07
Фабиан Руис 1 0.07
Солер Карлос 1 0.07
Баркола Бредли 1 0.07
Кан-Ин Ли 1 0.07
Угарте Мануэль 0 0
Эрнандес Люка 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Языджи Юсуф 5 0
Рибейро Александро 3 1
Сантос Тиаго 3 0
Андре Бенжамин 3 0
Гомес Анхель 3 0
Йоро Лени 3 0
Бенталеб Набиль 2 0
Дэвид Джонатан 2 0
Диаките Бафоде 2 0
Харальдссон Хакон-Арнар 2 0
Кавалейру Иван 1 0
Гудмундссон Габриэль 1 0
Паулу Фонсека 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннарумма Джанлуиджи 1 1
Фабиан Руис 2 0
Эрнандес Люка 2 0
Мбаппе Килиан 2 0
Кан-Ин Ли 2 0
Заир-Эмери Уоррен 2 0
Шкриньяр Милан 1 0
Данилу Перейра 1 0
Мукиэле Норди 1 0
Хакими Ашраф 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Угарте Мануэль 1 0
Баркола Бредли 1 0
Н'Дур Шер 1 0

Результаты матчей

Лилль
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
ПСЖ
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

2
1
Лилль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
ПСЖ
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

7
20
Лилль
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
ПСЖ
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

9
21

Голы по времени матча

Забито

10
16
7 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
2
20%
2
13%
1-15
1
10%
4
25%
16-30
4
40%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
2
20%
3
19%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

8
22
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
0
0%
3
14%
1-15
1
13%
2
9%
16-30
4
50%
5
23%
31-45
1
13%
3
14%
46-60
1
13%
3
14%
61-75
1
13%
6
27%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
4
44%
2
29%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Забито

18
38
12 В 1-м тайме 20
6 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 12
2 Не забивали 2
2
11%
5
13%
1-15
2
11%
6
16%
16-30
8
44%
9
24%
31-45
1
6%
5
13%
46-60
2
11%
4
11%
61-75
3
17%
9
24%
76-90

Пропущено

12
12
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 8
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
8%
4
33%
46-60
5
42%
3
25%
61-75
1
8%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Лилль - Клаксвик 3:0 Клермон - Лилль 0:0 Лилль - Мец 2:0 Олимпия Любляна - Лилль 0:2
Лион - Лилль 0:2 Лилль - Тулуза 1:1 Слован Братислава - Лилль 1:1 Марсель - Лилль 0:0 Лилль - Монако 2:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Лилль - Брест 1:0 Ланс - Лилль 1:1 Клаксвик - Лилль 0:0 Гавр - Лилль 0:2 Лилль - Реймс 1:2 Лилль - Олимпия Любляна 2:0 Ренн - Лилль 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Риека - Лилль 1:1 Лорьян - Лилль 4:1
ПСЖ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Боруссия Д - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Нант 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Ньюкасл 1:1
ПСЖ - Монако 5:2 Реймс - ПСЖ 0:3 Милан - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Монпелье 3:0 Брест - ПСЖ 2:3 ПСЖ - Милан 3:0 ПСЖ - Страсбург 3:0 Ренн - ПСЖ 1:3 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Клермон - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Марсель 4:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 ПСЖ - Ницца 2:3 Лион - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Ланс 3:1 Тулуза - ПСЖ 1:1

Результаты матчей

Лилль
ПСЖ

Точный счет

2:0
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
2 раза 13%
3
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Лилль
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
7
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
5
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
13
2
6
9
1.5
12
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 0:0 Заявка 16 11 4 1 38 - 12 37
2.
Ницца
 Заявка 16 9 5 2 17 - 9 32
3.
Монако
 Заявка 16 9 3 4 31 - 21 30
4.
Брест
 Заявка 16 8 4 4 21 - 15 28
5.
Лилль
 0:0 Заявка 16 7 7 2 19 - 11 28
6.
Марсель
 Заявка 16 7 5 4 24 - 17 26
7.
Ланс
 Заявка 16 7 5 4 21 - 15 26
8.
Реймс
 Заявка 16 7 2 7 21 - 23 23
9.
Страсбург
 Заявка 16 5 5 6 16 - 21 20
10.
Гавр
 Заявка 16 4 7 5 16 - 18 19
11.
Нант
 Заявка 16 5 3 8 19 - 27 18
12.
Монпелье
 Заявка 16 4 6 6 22 - 22 17
13.
Мец
 Заявка 16 4 4 8 15 - 24 16
14.
Ренн
 Заявка 16 3 7 6 20 - 21 16
15.
Тулуза
 Заявка 16 2 8 6 14 - 21 14
16.
Лион
 Заявка 16 3 4 9 15 - 27 13
17.
Лорьян
 Заявка 16 2 6 8 21 - 31 12
18.
Клермон
 Заявка 16 2 5 9 12 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 8 6 2 0 14 - 2 20
2.
ПСЖ
 0:0 Заявка 8 6 1 1 22 - 7 19
3.
Монако
 Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
4.
Ницца
 Заявка 8 5 3 0 9 - 2 18
5.
Ланс
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
6.
Лилль
 0:0 Заявка 8 5 2 1 10 - 3 17
7.
Реймс
 Заявка 7 4 0 3 9 - 9 12
8.
Брест
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
9.
Страсбург
 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
10.
Ренн
 Заявка 9 3 3 3 18 - 14 12
11.
Нант
 Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
12.
Гавр
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
13.
Лорьян
 Заявка 9 2 3 4 14 - 17 9
14.
Тулуза
 Заявка 7 1 5 1 9 - 7 8
15.
Монпелье
 Заявка 8 1 5 2 12 - 11 8
16.
Мец
 Заявка 8 1 3 4 7 - 9 6
17.
Лион
 Заявка 8 1 3 4 10 - 16 6
18.
Клермон
 Заявка 8 1 2 5 3 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 0:0 Заявка 8 5 3 0 16 - 5 18
2.
Брест
 Заявка 9 5 1 3 10 - 8 16
3.
Ницца
 Заявка 8 4 2 2 8 - 7 14
4.
Монако
 Заявка 8 3 3 2 16 - 16 12
5.
Лилль
 0:0 Заявка 8 2 5 1 9 - 8 11
6.
Реймс
 Заявка 9 3 2 4 12 - 14 11
7.
Мец
 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
8.
Монпелье
 Заявка 8 3 1 4 10 - 11 9
9.
Ланс
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
10.
Страсбург
 Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
11.
Гавр
 Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
12.
Лион
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
13.
Нант
 Заявка 7 2 0 5 6 - 15 6
14.
Марсель
 Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
15.
Клермон
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
16.
Тулуза
 Заявка 9 1 3 5 5 - 14 6
17.
Ренн
 Заявка 7 0 4 3 2 - 7 4
18.
Лорьян
 Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 15 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Бен-Йеддер Виссам 6
Лион Ляказетт Александр 6
Нант Мохамед Мостафа 6
Весь список

Топ нарушителей
Ренн Матич Неманья 7
Брест Брассье Лилиан 1 5
Клермон Сейду Алиду 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Ланс Гради Жонатан 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 14'
    Дембеле справа ушёл от Исмаили и низко навесил к воротам. Йоро мяч выбил из штрафной площади.
  • Фол, нарушение
    13'
    Андре в центре поля ударил сзади по ногам Ли Кан-Ина.
  • Фол, нарушение
    12'
    Баркола на левом фланге атаки подтолкнул в спину Диаките.
  • 11'
    Дембеле справа ушёл от соперника, вошёл в штрафную площадь и чуть неточно сделал пас в центр на Мбаппе. Соперники мяч перехватили.
  • Фол, нарушение
    10'
    Андре на фланге завалил на газон Ли Кан-Ина. Парижане быстро разыграли "стандарт" и откатили мяч к центральному кругу.
  • 9'
    Дембеле справа выкатил мяч на Мбаппе, удар которого с двенадцати метров соперники заблокировали.
  • Угловой
    8'
    Гости разыграли первый угловой удар в матче. Навес Дембеле справа в штрафную площадь защитники "Лилля" заблокировали.
  • Офсайд
    7'
    Жегрова сделал заброс на Языджи, который оказался в офсайде.
  • 6'
    Парижане уверенно контролируют мяч, но делают это по большей части на своей половине поля.
  • 5'
    Тенас партнёры задействовали в перепасовке. Голкипер "ПСЖ" ногами играет уверенно.
  • Фол, нарушение
    4'
    Мбаппе на чужой половине поля подтолкнул в спину Бенталеба.
  • Травма, повреждение
    3'
    Бенталеб попал подбородком по голове Ли Кан-Ину. Набиль показывает, что ему больно, но при этом старается улыбаться.
  • 2'
    "Лилль" играет в тёмно-красных футболках и тёмно-синих трусах, "ПСЖ" - в белой форме с красно-синей полосой на груди.
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча шестнадцатого тура Французской Лиги 1, в котором сыграют «Лилль» и «ПСЖ». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
  • Стартовал матч на "Декатлон Арене Стейд Пьер-Моруа"!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 56.7% пользователей.
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    • Первый тайм
    • 15'
      Жегрова Эдон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 15'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Контроль мяча: Лилль: 23%, ПСЖ: 77%.
    • 15'
      Судья сигнализирует, что Мбаппе Килиан из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Йоро Лени
    • 14'
      Йоро Лени выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 14'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 13'
      Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Кан-Ин Ли
    • 13'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 13'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 12'
      Судья сигнализирует, что Баркола Бредли из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Бенталеб Набиль
    • 12'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 11'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 11'
      Данилу Перейра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Бенталеб Набиль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 10'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 10'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Лилль: 22%, ПСЖ: 78%.
    • 10'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 10'
      Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 9'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 9'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 9'
      Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Кан-Ин Ли
    • 9'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 9'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 8'
      Лилль контролирует мяч.
    • 8'
      Лилль контролирует мяч.
    • 8'
      Дембеле Усман из команды ПСЖ в офсайде
    • 7'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 7'
      Мбаппе Килиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 7'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 7'
      Маркиньос Маркос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Андре Бенжамин из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Рибейро Александро из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Кан-Ин Ли из команды ПСЖ разыграл угловой с правого угла.
    • 6'
      Рибейро Александро ослабляет давление, выбив мяч.
    • 6'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 6'
      Жегрова Эдон задерживает мяч рукой
    • 5'
      Лилль контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Лилль: 20%, ПСЖ: 80%.
    • 5'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 4'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 4'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 4'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 3'
      ПСЖ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Диаките Бафоде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Гомес Анхель из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Угарте Мануэль
    • 3'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 2'
      Судья сигнализирует, что Мбаппе Килиан из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Бенталеб Набиль
    • 2'
      Бенталеб Набиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Баркола Бредли из команды ПСЖ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 2'
      ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      ПСЖ пытается что-то создать.
    • 2'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 2'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 1'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 1'
      Бенталеб Набиль выиграл воздушное противоборство у Кан-Ин Ли.
    • 1'
      Лилль контролирует мяч.
    • 1'
      ПСЖ контролирует мяч.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      ПСЖ начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 56.7% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лилль 0:0 ПСЖ

    Исход игры
    Лилль
    1.7% (2)
    Ничья
    15% (18)
    ПСЖ
    83.3% (100)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.17% (83)
    Меньше
    27.83% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    81.74% (94)
    Нет
    18.26% (21)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    56.7% (68)
    1:1 Ничья
    9.2% (11)
    0:2 ПСЖ
    9.2% (11)
    1:3 ПСЖ
    7.5% (9)
    0:1 ПСЖ
    5.8% (7)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    2:3 ПСЖ
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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