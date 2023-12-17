Первый тайм

14' Дембеле справа ушёл от Исмаили и низко навесил к воротам. Йоро мяч выбил из штрафной площади.

13' Андре в центре поля ударил сзади по ногам Ли Кан-Ина.

12' Баркола на левом фланге атаки подтолкнул в спину Диаките.

11' Дембеле справа ушёл от соперника, вошёл в штрафную площадь и чуть неточно сделал пас в центр на Мбаппе. Соперники мяч перехватили.

10' Андре на фланге завалил на газон Ли Кан-Ина. Парижане быстро разыграли "стандарт" и откатили мяч к центральному кругу.

9' Дембеле справа выкатил мяч на Мбаппе, удар которого с двенадцати метров соперники заблокировали.