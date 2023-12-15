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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Лилль
 
Позже
ПСЖ
Лилль
ПСЖ

История личных встреч

Лилль
ПСЖ

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
90.9%
4 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
72.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

26 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы

Первый тайм

26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 16 побед

37 матчей

16.2%
24.3%
59.5%
6 побед 9 ничьих 22 победы

Первый тайм

10.8%
45.9%
43.3%
4 победы 17 ничьих 16 побед

Второй тайм

10.8%
45.9%
43.3%
4 победы 17 ничьих 16 побед

История матчей

Л1
4:3
Л1
1:7
Л1
1:5
Л1
2:1
С
1:0
Л1
0:1
К
3:0
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
2:0
Л1
5:1
Л1
2:1
Л1
0:3
Л1
3:1
Л1
2:1
КЛ
3:1
Л1
0:1
КЛ
2:1
Л1
0:0
Л1
0:1
Л1
6:1
КЛ
0:1
Л1
1:1
Л1
1:3
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
2:2
К
1:0
Л1
0:0
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
0:0

Голы

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

0.89
0.83

Среднее время на гол

100
108

Всего голов

38
29

Голов в среднем за матч

2.11
1.53

Среднее время на гол

42
58

Всего голов

55
44

Голов в среднем за матч

1.49
1.19

Тотал матчей

2.5
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

60
75

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 4 (1) 0.27
Языджи Юсуф 3 0.2
Диаките Бафоде 3 0.2
Андре Бенжамин 2 0.13
Йоро Лени 2 0.13
Жегрова Эдон 1 0.07
Кавалейру Иван 1 0.07
Сантос Тиаго 1 0.07
Уна Адам 1 0.07
Гомес Анхель 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0
Кабелла Реми 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 15 (4) 1
Коло-Муани Рандаль 4 0.27
Витинья II 4 0.27
Хакими Ашраф 3 0.2
Рамуш Гонсалу 3 0.2
Заир-Эмери Уоррен 2 0.13
Асенсио Марко 2 0.13
Дембеле Усман 1 0.07
Фабиан Руис 1 0.07
Солер Карлос 1 0.07
Баркола Бредли 1 0.07
Кан-Ин Ли 1 0.07
Угарте Мануэль 0 0
Эрнандес Люка 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Языджи Юсуф 5 0
Рибейро Александро 3 1
Сантос Тиаго 3 0
Андре Бенжамин 3 0
Гомес Анхель 3 0
Йоро Лени 3 0
Бенталеб Набиль 2 0
Дэвид Джонатан 2 0
Диаките Бафоде 2 0
Харальдссон Хакон-Арнар 2 0
Кавалейру Иван 1 0
Гудмундссон Габриэль 1 0
Паулу Фонсека 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннарумма Джанлуиджи 1 1
Фабиан Руис 2 0
Эрнандес Люка 2 0
Мбаппе Килиан 2 0
Кан-Ин Ли 2 0
Заир-Эмери Уоррен 2 0
Шкриньяр Милан 1 0
Данилу Перейра 1 0
Мукиэле Норди 1 0
Хакими Ашраф 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Угарте Мануэль 1 0
Баркола Бредли 1 0
Н'Дур Шер 1 0

Результаты матчей

Лилль
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
ПСЖ
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

2
1
Лилль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
ПСЖ
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

7
20
Лилль
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
ПСЖ
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

9
21

Голы по времени матча

Забито

10
16
7 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
2
20%
2
13%
1-15
1
10%
4
25%
16-30
4
40%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
2
20%
3
19%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

8
22
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
0
0%
3
14%
1-15
1
13%
2
9%
16-30
4
50%
5
23%
31-45
1
13%
3
14%
46-60
1
13%
3
14%
61-75
1
13%
6
27%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
4
44%
2
29%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Забито

18
38
12 В 1-м тайме 20
6 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 12
2 Не забивали 2
2
11%
5
13%
1-15
2
11%
6
16%
16-30
8
44%
9
24%
31-45
1
6%
5
13%
46-60
2
11%
4
11%
61-75
3
17%
9
24%
76-90

Пропущено

12
12
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 8
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
8%
4
33%
46-60
5
42%
3
25%
61-75
1
8%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Лилль - Клаксвик 3:0 Клермон - Лилль 0:0 Лилль - Мец 2:0 Олимпия Любляна - Лилль 0:2
Лион - Лилль 0:2 Лилль - Тулуза 1:1 Слован Братислава - Лилль 1:1 Марсель - Лилль 0:0 Лилль - Монако 2:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Лилль - Брест 1:0 Ланс - Лилль 1:1 Клаксвик - Лилль 0:0 Гавр - Лилль 0:2 Лилль - Реймс 1:2 Лилль - Олимпия Любляна 2:0 Ренн - Лилль 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Риека - Лилль 1:1 Лорьян - Лилль 4:1
ПСЖ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Боруссия Д - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Нант 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Ньюкасл 1:1
ПСЖ - Монако 5:2 Реймс - ПСЖ 0:3 Милан - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Монпелье 3:0 Брест - ПСЖ 2:3 ПСЖ - Милан 3:0 ПСЖ - Страсбург 3:0 Ренн - ПСЖ 1:3 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Клермон - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Марсель 4:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 ПСЖ - Ницца 2:3 Лион - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Ланс 3:1 Тулуза - ПСЖ 1:1

Результаты матчей

Лилль
ПСЖ

Точный счет

2:0
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
2 раза 13%
3
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Лилль
ПСЖ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
7
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
5
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
13
2
6
9
1.5
12
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 11 3 1 38 - 12 36
2.
Ницца
 Заявка 15 9 5 1 16 - 6 32
3.
Монако
 Заявка 15 9 3 3 31 - 20 30
4.
Лилль
 Заявка 15 7 6 2 19 - 11 27
5.
Брест
 Заявка 15 7 4 4 19 - 15 25
6.
Реймс
 Заявка 15 7 2 6 21 - 21 23
7.
Марсель
 Заявка 15 6 5 4 22 - 16 23
8.
Ланс
 Заявка 15 6 5 4 19 - 15 23
9.
Нант
 Заявка 15 5 3 7 19 - 25 18
10.
Страсбург
 Заявка 15 4 5 6 14 - 20 17
11.
Мец
 Заявка 15 4 4 7 15 - 23 16
12.
Гавр
 Заявка 15 3 7 5 13 - 17 16
13.
Ренн
 Заявка 15 3 6 6 20 - 21 15
14.
Монпелье
 Заявка 15 3 6 6 21 - 22 14
15.
Тулуза
 Заявка 15 2 7 6 14 - 21 13
16.
Лорьян
 Заявка 15 2 6 7 20 - 29 12
17.
Клермон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 25 11
18.
Лион
 Заявка 15 2 4 9 14 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 6 1 1 22 - 7 19
2.
Монако
 Заявка 7 6 0 1 15 - 4 18
3.
Ницца
 Заявка 8 5 3 0 9 - 2 18
4.
Марсель
 Заявка 7 5 2 0 12 - 1 17
5.
Лилль
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
6.
Ланс
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
7.
Реймс
 Заявка 7 4 0 3 9 - 9 12
8.
Брест
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
9.
Нант
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
10.
Страсбург
 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
11.
Ренн
 Заявка 9 3 3 3 18 - 14 12
12.
Лорьян
 Заявка 8 2 3 3 13 - 15 9
13.
Гавр
 Заявка 7 2 2 3 6 - 7 8
14.
Монпелье
 Заявка 8 1 5 2 12 - 11 8
15.
Тулуза
 Заявка 6 1 4 1 9 - 7 7
16.
Мец
 Заявка 7 1 3 3 7 - 8 6
17.
Лион
 Заявка 8 1 3 4 10 - 16 6
18.
Клермон
 Заявка 8 1 2 5 3 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 7 5 2 0 16 - 5 17
2.
Ницца
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
3.
Брест
 Заявка 8 4 1 3 8 - 8 13
4.
Монако
 Заявка 8 3 3 2 16 - 16 12
5.
Реймс
 Заявка 8 3 2 3 12 - 12 11
6.
Лилль
 Заявка 8 2 5 1 9 - 8 11
7.
Мец
 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
8.
Ланс
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
9.
Гавр
 Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
10.
Монпелье
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 6
11.
Нант
 Заявка 7 2 0 5 6 - 15 6
12.
Клермон
 Заявка 7 1 3 3 8 - 15 6
13.
Марсель
 Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
14.
Тулуза
 Заявка 9 1 3 5 5 - 14 6
15.
Страсбург
 Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
16.
Лион
 Заявка 7 1 1 5 4 - 11 4
17.
Ренн
 Заявка 6 0 3 3 2 - 7 3
18.
Лорьян
 Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 15 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Бен-Йеддер Виссам 6
Лион Ляказетт Александр 6
Нант Мохамед Мостафа 6
Весь список

Топ нарушителей
Ренн Матич Неманья 7
Брест Брассье Лилиан 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Ланс Гради Жонатан 6
Монако Закария Денис 6
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Лилль - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 декабря 2023, осталось 2 дня 6 часов 29 минут.

    Главный судья: Делажо Вилли

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 54% завершится ничьей.
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    • Прогнозы 45
    Лилль 0% (0)
    X 15.6% (7)
    ПСЖ 84.4% (38)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лилль
    Ничья
    ПСЖ
    4.20
    Реклама, betcity.ru
    4.05
    4.05
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лилль - ПСЖ

    Исход игры
    Лилль
    0% (0)
    Ничья
    15.2% (7)
    ПСЖ
    84.8% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.39% (31)
    Меньше
    32.61% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    78.26% (36)
    Нет
    21.74% (10)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    52.2% (24)
    0:2 ПСЖ
    17.4% (8)
    1:1 Ничья
    10.9% (5)
    1:3 ПСЖ
    10.9% (5)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
    0:1 ПСЖ
    4.3% (2)
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