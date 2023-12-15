Тур: 16. Стадион: Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа. Главный судья: Делажо Вилли
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
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Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лилль
ПСЖ
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.4%
90.9%
4 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.4%
72.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
26 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы
Первый тайм
26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Второй тайм
34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 16 побед
37 матчей
16.2%
24.3%
59.5%
6 побед 9 ничьих 22 победы
Первый тайм
10.8%
45.9%
43.3%
4 победы 17 ничьих 16 побед
Второй тайм
10.8%
45.9%
43.3%
4 победы 17 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
0.89
0.83
Среднее время на гол
100
108
Всего голов
38
29
Голов в среднем за матч
2.11
1.53
Среднее время на гол
42
58
Всего голов
55
44
Голов в среднем за матч
1.49
1.19
Тотал матчей
2.5
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
23
Больше 62%
Меньше 38%
14
20
Больше 54%
Меньше 46%
17
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
5
Больше 14%
Меньше 86%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
60
75
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|4 (1)
|0.27
|Языджи Юсуф
|3
|0.2
|Диаките Бафоде
|3
|0.2
|Андре Бенжамин
|2
|0.13
|Йоро Лени
|2
|0.13
|Жегрова Эдон
|1
|0.07
|Кавалейру Иван
|1
|0.07
|Сантос Тиаго
|1
|0.07
|Уна Адам
|1
|0.07
|Гомес Анхель
|0
|0
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
|Кабелла Реми
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|15 (4)
|1
|Коло-Муани Рандаль
|4
|0.27
|Витинья II
|4
|0.27
|Хакими Ашраф
|3
|0.2
|Рамуш Гонсалу
|3
|0.2
|Заир-Эмери Уоррен
|2
|0.13
|Асенсио Марко
|2
|0.13
|Дембеле Усман
|1
|0.07
|Фабиан Руис
|1
|0.07
|Солер Карлос
|1
|0.07
|Баркола Бредли
|1
|0.07
|Кан-Ин Ли
|1
|0.07
|Угарте Мануэль
|0
|0
|Эрнандес Люка
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Языджи Юсуф
|5
|0
|Рибейро Александро
|3
|1
|Сантос Тиаго
|3
|0
|Андре Бенжамин
|3
|0
|Гомес Анхель
|3
|0
|Йоро Лени
|3
|0
|Бенталеб Набиль
|2
|0
|Дэвид Джонатан
|2
|0
|Диаките Бафоде
|2
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|2
|0
|Кавалейру Иван
|1
|0
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0
|Паулу Фонсека
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|1
|Фабиан Руис
|2
|0
|Эрнандес Люка
|2
|0
|Мбаппе Килиан
|2
|0
|Кан-Ин Ли
|2
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|2
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Данилу Перейра
|1
|0
|Мукиэле Норди
|1
|0
|Хакими Ашраф
|1
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|Угарте Мануэль
|1
|0
|Баркола Бредли
|1
|0
|Н'Дур Шер
|1
|0
Результаты матчей
Лилль
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
ПСЖ
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
2
1
Лилль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
ПСЖ
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
7
20
Лилль
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
ПСЖ
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
9
21
Голы по времени матча
Забито
10
16
7 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
2
20%
2
13%
1-15
1
10%
4
25%
16-30
4
40%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
2
20%
3
19%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
8
22
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
0
0%
3
14%
1-15
1
13%
2
9%
16-30
4
50%
5
23%
31-45
1
13%
3
14%
46-60
1
13%
3
14%
61-75
1
13%
6
27%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
4
44%
2
29%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Забито
18
38
12 В 1-м тайме 20
6 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 12
2 Не забивали 2
2
11%
5
13%
1-15
2
11%
6
16%
16-30
8
44%
9
24%
31-45
1
6%
5
13%
46-60
2
11%
4
11%
61-75
3
17%
9
24%
76-90
Пропущено
12
12
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 8
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
8%
4
33%
46-60
5
42%
3
25%
61-75
1
8%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Лилль - Клаксвик 3:0 Клермон - Лилль 0:0 Лилль - Мец 2:0 Олимпия Любляна - Лилль 0:2
Лион - Лилль 0:2 Лилль - Тулуза 1:1 Слован Братислава - Лилль 1:1 Марсель - Лилль 0:0 Лилль - Монако 2:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Лилль - Брест 1:0 Ланс - Лилль 1:1 Клаксвик - Лилль 0:0 Гавр - Лилль 0:2 Лилль - Реймс 1:2 Лилль - Олимпия Любляна 2:0 Ренн - Лилль 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Риека - Лилль 1:1 Лорьян - Лилль 4:1
ПСЖ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Боруссия Д - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Нант 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Ньюкасл 1:1
ПСЖ - Монако 5:2 Реймс - ПСЖ 0:3 Милан - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Монпелье 3:0 Брест - ПСЖ 2:3 ПСЖ - Милан 3:0 ПСЖ - Страсбург 3:0 Ренн - ПСЖ 1:3 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Клермон - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Марсель 4:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 ПСЖ - Ницца 2:3 Лион - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Ланс 3:1 Тулуза - ПСЖ 1:1
Результаты матчей
Лилль
ПСЖ
Точный счет
2:0
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
2 раза 13%
3
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Лилль
ПСЖ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
71
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
61
35
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
132
69
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|38 - 12
|36
|2.
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|16 - 6
|32
|3.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|31 - 20
|30
|4.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|19 - 11
|27
|5.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 15
|25
|6.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|21 - 21
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 16
|23
|8.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|19 - 15
|23
|9.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|19 - 25
|18
|10.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|14 - 20
|17
|11.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 23
|16
|12.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 17
|16
|13.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|20 - 21
|15
|14.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|21 - 22
|14
|15.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|14 - 21
|13
|16.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|20 - 29
|12
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 25
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|14 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 4
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 2
|18
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 1
|17
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 14
|12
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 11
|8
|15.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 7
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 8
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 16
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 5
|17
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|3.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 8
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 16
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|6.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 8
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 15
|10
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|9.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 15
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 15
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|14.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 7
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|15 (2)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|6
|Лион
|Ляказетт Александр
|6
|Нант
|Мохамед Мостафа
|6
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 5
|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
|Ланс
|Гради Жонатан
|6
|Монако
|Закария Денис
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лилль - ПСЖ
Исход игры
Лилль
0% (0)
Ничья
15.2% (7)
ПСЖ
84.8% (39)
Тотал 2.5
Больше
67.39% (31)
Меньше
32.61% (15)
Обе команды забьют
Да
78.26% (36)
Нет
21.74% (10)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
52.2% (24)
0:2 ПСЖ
17.4% (8)
1:1 Ничья
10.9% (5)
1:3 ПСЖ
10.9% (5)
2:2 Ничья
4.3% (2)
0:1 ПСЖ
4.3% (2)
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