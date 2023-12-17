Тур: 16. Стадион: Сигнал Идуна Парк.
Позже
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Главный тренер: Терзич Эдин
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История личных встреч
Боруссия Д
Майнц
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60.9%
8.7%
30.4%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
65.2%
21.7%
13.1%
15 побед 5 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед
29 матчей
65.5%
17.2%
17.3%
19 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
48.3%
27.6%
24.1%
14 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
51.7%
27.6%
20.7%
15 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
26
Голов в среднем за матч
1.73
1.86
Среднее время на гол
51
48
Всего голов
10
18
Голов в среднем за матч
0.71
1.2
Среднее время на гол
126
75
Всего голов
36
44
Голов в среднем за матч
1.24
1.52
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
72
59
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фюллькруг Никлас
|5
|0.33
|Мален Дониэлл
|5
|0.33
|Брандт Юлиан
|4
|0.27
|Ройс Марко
|3
|0.2
|Рюэрсон Юлиан
|3
|0.2
|Хуммельс Матс
|2
|0.13
|Забитцер Марсель
|2
|0.13
|Джан Эмре
|1 (1)
|0.07
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0.07
|Зюле Никлас
|1
|0.07
|Шлоттербек Нико
|1
|0.07
|Мукоко Юссуфа
|1
|0.07
|Нмеча Феликс
|0
|0
|Вольф Мариус
|0
|0
|Адейеми Карим
|0
|0
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чхэ-Сон Ли II
|2
|0.13
|Каси Антони
|2
|0.13
|Баррейро Леандро
|2
|0.13
|Груда Брайан
|1
|0.07
|Ажорк Людовик
|1
|0.07
|Рихтер Марко
|1
|0.07
|Баркок Аймен
|1
|0.07
|Краусс Том
|1
|0.07
|Онисиво Карим
|0
|0
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Да Коста Данни
|0
|0
|Эль-Гази Анвар
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуммельс Матс
|4
|1
|Бенсебаини Рами
|3
|1
|Джан Эмре
|3
|0
|Забитцер Марсель
|2
|0
|Аллер Себастьян
|2
|0
|Вольф Мариус
|2
|0
|Эзкан Салих
|2
|0
|Адейеми Карим
|2
|0
|Нмеча Феликс
|2
|0
|Ройс Марко
|1
|0
|Брандт Юлиан
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
|Кобель Грегор
|1
|0
|Эдин Терзич
|1
|0
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|6
|0
|Ван дер Берг Сепп
|5
|0
|Баррейро Леандро
|4
|0
|Фернандес Эдимилсон
|3
|0
|Чхэ-Сон Ли II
|3
|0
|Каси Антони
|3
|0
|Груда Брайан
|3
|0
|Свенссон Бо
|2
|0
|Бель Штефан
|2
|0
|Ажорк Людовик
|2
|0
|Центнер Робин
|2
|0
|Рихтер Марко
|2
|0
|Краусс Том
|2
|0
|Да Коста Данни
|1
|0
|Видмер Сильван
|1
|0
|Мвене Филлипп
|1
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|Баркок Аймен
|1
|0
|Папела Мервиль
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия Д
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Майнц
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
6
Боруссия Д
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Майнц
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
10
Упущенные победы
13
3
Боруссия Д
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
7% (1)
47% (7)
Майнц
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
18
9
Голы по времени матча
Забито
16
6
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
3
19%
1
17%
1-15
1
6%
1
17%
16-30
4
25%
1
17%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
2
33%
61-75
3
19%
1
17%
76-90
Пропущено
12
16
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
4
33%
4
25%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
3
25%
5
31%
76-90
Забито
14
6
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
2
33%
16-30
4
29%
1
17%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
29%
2
33%
76-90
Пропущено
11
11
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
18%
2
18%
1-15
3
27%
1
9%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
2
18%
3
27%
76-90
Забито
30
12
15 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 5
1 Не забивали 5
5
17%
1
8%
1-15
2
7%
3
25%
16-30
8
27%
2
17%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
3
10%
3
25%
61-75
7
23%
3
25%
76-90
Пропущено
23
27
14 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
6
26%
6
22%
1-15
4
17%
3
11%
16-30
4
17%
1
4%
31-45
1
4%
6
22%
46-60
3
13%
3
11%
61-75
5
22%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 Штутгарт - Боруссия Д 2:0
Байер Л - Боруссия Д 1:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Бавария 0:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Боруссия Д - Милан 0:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 Фрайбург - Боруссия Д 2:4
Майнц
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Майнц - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Майнц 0:0 Майнц - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1
Дармштадт - Майнц 0:0 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Герта - Майнц 3:0 Бохум - Майнц 2:2 Майнц - Бавария 1:3 Боруссия М - Майнц 2:2 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 2:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Майнц - Дуйсбург 2:0 Вердер - Майнц 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Майнц 4:1 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Майнц - Бёрнли 1:0 Майнц - Санкт-Галлен 4:1
Результаты матчей
Боруссия Д
Майнц
Точный счет
1:0
3 раза 38%
4:2
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
4:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
4
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
Боруссия Д
Майнц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
43
44
16
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
26
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
96
78
312
510
312
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|39 - 12
|36
|2.
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|44 - 14
|32
|3.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|37 - 16
|32
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|34 - 16
|31
|5.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|29 - 24
|26
|6.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|29 - 27
|23
|7.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 23
|21
|8.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|24 - 16
|21
|9.
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|19 - 25
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|24 - 28
|18
|11.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 30
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|30 - 33
|17
|13.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 29
|16
|14.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 29
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|15 - 31
|10
|16.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 24
|10
|17.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|17 - 38
|9
|18.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|12 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|24 - 6
|20
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|22 - 6
|19
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 7
|19
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|27 - 5
|16
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 13
|16
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|16 - 14
|13
|10.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|11.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|13.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 9
|16
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 13
|16
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|5.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|13 - 10
|12
|6.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|14 - 11
|10
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 14
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 9
|9
|9.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|17 - 21
|6
|10.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 18
|6
|11.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 20
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|14.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|7 - 15
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 22
|4
|16.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 18
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 17
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|8 - 16
|2
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|Бавария
|Кейн Гарри
|18 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|16 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|10 (4)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (4)
|Бавария
|Сане Лерой
|8 (7)
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|6
|Хайденхайм
|Динкчи Эрен
|6
|Боруссия Д
|Хуммельс Матс
|1 4
|Вольфсбург
|Лакруа Максанс
|2 2
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Боруссия Д - Майнц
Исход игры
Боруссия Д
100% (36)
Ничья
0% (0)
Майнц
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
63.89% (23)
Меньше
36.11% (13)
Обе команды забьют
Да
52.78% (19)
Нет
47.22% (17)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
36.1% (13)
2:0 Боруссия Д
25% (9)
3:1 Боруссия Д
13.9% (5)
1:0 Боруссия Д
11.1% (4)
3:0 Боруссия Д
8.3% (3)
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