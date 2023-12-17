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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Боруссия Д
 
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Майнц
Прогнозы 38
Боруссия Д 100% (38)
X 0% (0)
Майнц 0% (0)
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Боруссия Д
Ничья
Майнц
6.20
5.21
6.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Боруссия Д
Майнц

История личных встреч

Боруссия Д
Майнц

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60.9%
8.7%
30.4%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

65.2%
21.7%
13.1%
15 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

29 матчей

65.5%
17.2%
17.3%
19 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

48.3%
27.6%
24.1%
14 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

51.7%
27.6%
20.7%
15 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

Б
2:2
Б
1:2
Б
0:1
Б
3:1
Б
1:3
Б
1:1
Б
0:2
ТМК
0:2
Б
0:4
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:2
Б
0:2
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:0
Б
0:2
Б
4:2
Б
2:0
Б
4:2
Б
1:3
Б
2:0
Б
1:2
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:0
Б
0:0

Голы

Всего голов

26
26

Голов в среднем за матч

1.73
1.86

Среднее время на гол

51
48

Всего голов

10
18

Голов в среднем за матч

0.71
1.2

Среднее время на гол

126
75

Всего голов

36
44

Голов в среднем за матч

1.24
1.52

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

72
59

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюллькруг Никлас 5 0.33
Мален Дониэлл 5 0.33
Брандт Юлиан 4 0.27
Ройс Марко 3 0.2
Рюэрсон Юлиан 3 0.2
Хуммельс Матс 2 0.13
Забитцер Марсель 2 0.13
Джан Эмре 1 (1) 0.07
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.07
Зюле Никлас 1 0.07
Шлоттербек Нико 1 0.07
Мукоко Юссуфа 1 0.07
Нмеча Феликс 0 0
Вольф Мариус 0 0
Адейеми Карим 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чхэ-Сон Ли II 2 0.13
Каси Антони 2 0.13
Баррейро Леандро 2 0.13
Груда Брайан 1 0.07
Ажорк Людовик 1 0.07
Рихтер Марко 1 0.07
Баркок Аймен 1 0.07
Краусс Том 1 0.07
Онисиво Карим 0 0
Фернандес Эдимилсон 0 0
Да Коста Данни 0 0
Эль-Гази Анвар 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуммельс Матс 4 1
Бенсебаини Рами 3 1
Джан Эмре 3 0
Забитцер Марсель 2 0
Аллер Себастьян 2 0
Вольф Мариус 2 0
Эзкан Салих 2 0
Адейеми Карим 2 0
Нмеча Феликс 2 0
Ройс Марко 1 0
Брандт Юлиан 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Кобель Грегор 1 0
Эдин Терзич 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 6 0
Ван дер Берг Сепп 5 0
Баррейро Леандро 4 0
Фернандес Эдимилсон 3 0
Чхэ-Сон Ли II 3 0
Каси Антони 3 0
Груда Брайан 3 0
Свенссон Бо 2 0
Бель Штефан 2 0
Ажорк Людовик 2 0
Центнер Робин 2 0
Рихтер Марко 2 0
Краусс Том 2 0
Да Коста Данни 1 0
Видмер Сильван 1 0
Мвене Филлипп 1 0
Ханше-Ольсен Андреас 1 0
Баркок Аймен 1 0
Папела Мервиль 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Майнц
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
6
Боруссия Д
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Майнц
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
10

Упущенные победы

13
3
Боруссия Д
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
7% (1)
47% (7)
Майнц
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

18
9

Голы по времени матча

Забито

16
6
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
3
19%
1
17%
1-15
1
6%
1
17%
16-30
4
25%
1
17%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
19%
2
33%
61-75
3
19%
1
17%
76-90

Пропущено

12
16
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
4
33%
4
25%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
3
25%
5
31%
76-90

Забито

14
6
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
2
33%
16-30
4
29%
1
17%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
29%
2
33%
76-90

Пропущено

11
11
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
18%
2
18%
1-15
3
27%
1
9%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
9%
2
18%
61-75
2
18%
3
27%
76-90

Забито

30
12
15 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 5
1 Не забивали 5
5
17%
1
8%
1-15
2
7%
3
25%
16-30
8
27%
2
17%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
3
10%
3
25%
61-75
7
23%
3
25%
76-90

Пропущено

23
27
14 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
6
26%
6
22%
1-15
4
17%
3
11%
16-30
4
17%
1
4%
31-45
1
4%
6
22%
46-60
3
13%
3
11%
61-75
5
22%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 Штутгарт - Боруссия Д 2:0
Байер Л - Боруссия Д 1:1 Милан - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Бавария 0:4 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Боруссия Д - Милан 0:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 Фрайбург - Боруссия Д 2:4
Майнц
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Майнц - Хайденхайм 0:1 Кёльн - Майнц 0:0 Майнц - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1
Дармштадт - Майнц 0:0 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Герта - Майнц 3:0 Бохум - Майнц 2:2 Майнц - Бавария 1:3 Боруссия М - Майнц 2:2 Майнц - Байер Л 0:3 Аугсбург - Майнц 2:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Майнц - Дуйсбург 2:0 Вердер - Майнц 4:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Майнц 4:1 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Майнц - Бёрнли 1:0 Майнц - Санкт-Галлен 4:1

Результаты матчей

Боруссия Д
Майнц

Точный счет

1:0
3 раза 38%
4:2
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
4:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
4
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Майнц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
3
4
4
1.5
1
6
2
6
2.5
2
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
2
6
3
4
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
9
6
7
8
1.5
3
12
5
10
2.5
3
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 14 11 3 0 39 - 12 36
2.
Бавария
 Заявка 13 10 2 1 44 - 14 32
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 10 2 3 37 - 16 32
4.
Штутгарт
 Заявка 14 10 1 3 34 - 16 31
5.
Боруссия Д
 Заявка 15 7 5 3 29 - 24 26
6.
Хоффенхайм
 Заявка 15 7 2 6 29 - 27 23
7.
Фрайбург
 Заявка 14 6 3 5 17 - 23 21
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 5 6 3 24 - 16 21
9.
Вольфсбург
 Заявка 15 6 1 8 19 - 25 19
10.
Аугсбург
 Заявка 15 4 6 5 24 - 28 18
11.
Хайденхайм
 Заявка 15 5 2 8 22 - 30 17
12.
Боруссия М
 Заявка 15 4 5 6 30 - 33 17
13.
Бохум
 Заявка 15 3 7 5 18 - 29 16
14.
Вердер
 Заявка 15 4 3 8 22 - 29 15
15.
Унион Берлин
 Заявка 14 3 1 10 15 - 31 10
16.
Кёльн
 Заявка 14 2 4 8 10 - 24 10
17.
Дармштадт
 Заявка 15 2 3 10 17 - 38 9
18.
Майнц
 Заявка 15 1 6 8 12 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 6 2 0 24 - 6 20
2.
Байер Л
 Заявка 7 6 1 0 22 - 6 19
3.
Штутгарт
 Заявка 8 6 1 1 23 - 7 19
4.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 27 - 5 16
5.
Боруссия Д
 Заявка 8 5 1 2 15 - 13 16
6.
Вольфсбург
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7.
Хайденхайм
 Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
8.
Вердер
 Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
9.
Аугсбург
 Заявка 8 3 4 1 16 - 14 13
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
11.
Фрайбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
12.
Боруссия М
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
13.
Бохум
 Заявка 7 2 4 1 12 - 9 10
14.
Хоффенхайм
 Заявка 7 2 1 4 12 - 14 7
15.
Унион Берлин
 Заявка 7 2 1 4 8 - 14 7
16.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 16 5
18.
Майнц
 Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Бавария
 Заявка 7 5 1 1 17 - 9 16
3.
Хоффенхайм
 Заявка 8 5 1 2 17 - 13 16
4.
Штутгарт
 Заявка 6 4 0 2 11 - 9 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 4 0 3 13 - 10 12
6.
Боруссия Д
 Заявка 7 2 4 1 14 - 11 10
7.
Фрайбург
 Заявка 8 3 1 4 6 - 14 10
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 2 3 2 11 - 9 9
9.
Боруссия М
 Заявка 7 1 3 3 17 - 21 6
10.
Вольфсбург
 Заявка 8 2 0 6 8 - 18 6
11.
Бохум
 Заявка 8 1 3 4 6 - 20 6
12.
Аугсбург
 Заявка 7 1 2 4 8 - 14 5
13.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 4 - 14 5
14.
Майнц
 Заявка 8 0 5 3 7 - 15 5
15.
Дармштадт
 Заявка 7 1 1 5 7 - 22 4
16.
Хайденхайм
 Заявка 8 1 1 6 8 - 18 4
17.
Унион Берлин
 Заявка 7 1 0 6 7 - 17 3
18.
Вердер
 Заявка 7 0 2 5 8 - 16 2
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 18 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 16 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 10 (4)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (4)
Бавария Сане Лерой 8 (7)
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Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Хоффенхайм Прёмель Гриша 6
Хайденхайм Динкчи Эрен 6
Боруссия Д Хуммельс Матс 1 4
Вольфсбург Лакруа Максанс 2 2
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Майнц от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 декабря 2023, осталось 2 дня 12 часов 28 минут.



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  • 23 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 38
    Боруссия Д 100% (38)
    X 0% (0)
    Майнц 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Майнц
    6.20
    5.21
    6.00
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    Прогнозы на матч Боруссия Д - Майнц

    Исход игры
    Боруссия Д
    100% (36)
    Ничья
    0% (0)
    Майнц
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.89% (23)
    Меньше
    36.11% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    52.78% (19)
    Нет
    47.22% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия Д
    36.1% (13)
    2:0 Боруссия Д
    25% (9)
    3:1 Боруссия Д
    13.9% (5)
    1:0 Боруссия Д
    11.1% (4)
    3:0 Боруссия Д
    8.3% (3)
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