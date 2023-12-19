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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Райчель Тобиас
Вердер
1:1
Конец матча
РБ Лейпциг
0'
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Поульсен Юссуф
0:1
47' Гол
Опенда Лои
59' Желтая карточка
Гросс Кристиан
66' Желтая карточка
Биттенкорт Леонардо
69' Желтая карточка
Кампль Кевин
1:1
75' Гол
Нжинма Джастин
84' Желтая карточка
Нжинма Джастин
90' Желтая карточка
Айдара Амаду
90' Желтая карточка
Дукш Марвин
90'+6

Ход матча

41'
 
Поульсен Юссуф
46'
 
Симакан Мохамед
Люкеба Кастелло
47'
0:1
Опенда Лои
59'
Гросс Кристиан
 
62'
Шмид Романо
Борре Рафаэль
 
63'
 
Баумгартнер Кристоф
Форсберг Эмиль
66'
Биттенкорт Леонардо
 
69'
 
Кампль Кевин
75'
Нжинма Джастин
(Стаге Йенс)
1:1
76'
 
Шешко Бенджамин
Поульсен Юссуф
76'
 
Зайвальд Николас
Кампль Кевин
82'
Линен Сенне
Гросс Кристиан
 
83'
Деман Оливье
Агу Феликс
 
83'
Вольтемаде Ник
Биттенкорт Леонардо
 
84'
Нжинма Джастин
 
84'
 
Карвалью Фабиу
Симонс Хави
87'
Ковнацки Давид
Нжинма Джастин
 
90'
 
Айдара Амаду
90'
Дукш Марвин
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 9
  • 1 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 417 Количество передач 531
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 127
Вердер 6.3% (8)
X 9.4% (12)
РБ Лейпциг 84.3% (107)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Цеттерер
Михаэль
36
Гросс
Кристиан
32
Фридль
Марко
3
Юнг
Антони
8
Вайзер
Митчелл
27
Агу
Феликс
10
Биттенкорт
Леонардо
6
Стаге
Йенс
17
Нжинма
Джастин
19
Борре
Рафаэль
7
Дукш
Марвин
21
Бласвих
Янис
39
Хенрихс
Бенджамин
16
Клостерманн
Лукас
23
Люкеба
Кастелло
22
Раум
Давид
8
Айдара
Амаду
44
Кампль
Кевин
10
Форсберг
Эмиль
20
Симонс
Хави
17
Опенда
Лои
9
Поульсен
Юссуф
Вердер
3-4-2-1
РБ Лейпциг
4-2-2-2

История личных встреч

Вердер
РБ Лейпциг

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед

16 матчей

18.8%
12.5%
68.7%
3 победы 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
0:0
Б
2:1
Б
1:2
К
1:2
Б
1:4
Б
2:0
Б
3:0
Б
0:3
Б
2:1
Б
3:2
Б
1:1
Б
2:0
Б
3:0
Б
3:1
ТМК
3:0
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.63

Среднее время на гол

60
144

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

2.13
1.63

Среднее время на гол

42
55

Всего голов

29
18

Голов в среднем за матч

1.81
1.13

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

49
80

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукш Марвин 7 (2) 0.44
Борре Рафаэль 4 0.25
Нжинма Джастин 3 0.19
Стаге Йенс 2 0.13
Вайзер Митчелл 1 0.06
Шмид Романо 1 0.06
Биттенкорт Леонардо 1 0.06
Велькович Милош 1 0.06
Деман Оливье 1 0.06
Штарк Никлас 1 0.06
Гросс Кристиан 0 0
Линен Сенне 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 11 (2) 0.69
Симонс Хави 4 0.25
Поульсен Юссуф 3 0.19
Баумгартнер Кристоф 3 0.19
Шешко Бенджамин 3 0.19
Раум Давид 2 0.13
Форсберг Эмиль 2 0.13
Ольмо Дани 2 0.13
Вернер Тимо 2 (1) 0.13
Хенрихс Бенджамин 1 0.06
Симакан Мохамед 1 0.06
Кампль Кевин 1 0.06
Клостерманн Лукас 1 0.06
Люкеба Кастелло 1 0.06
Шлагер Ксавер 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биттенкорт Леонардо 4 0
Дукш Марвин 4 0
Вайзер Митчелл 3 0
Стаге Йенс 3 0
Фридль Марко 3 0
Деман Оливье 3 0
Юнг Антони 2 0
Велькович Милош 2 0
Шмид Романо 2 0
Линен Сенне 2 0
Гросс Кристиан 1 0
Штарк Никлас 1 0
Кейта Наби 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Рапп Николай 1 0
Нжинма Джастин 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опенда Лои 4 0
Симакан Мохамед 4 0
Симонс Хави 4 0
Розе Марко 3 0
Клостерманн Лукас 3 0
Айдара Амаду 3 0
Кампль Кевин 2 0
Баумгартнер Кристоф 2 0
Раум Давид 2 0
Люкеба Кастелло 2 0
Хенрихс Бенджамин 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Зайвальд Николас 1 0

Результаты матчей

Вердер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

6
4
Вердер
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
РБ Лейпциг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

4
24
Вердер
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
РБ Лейпциг
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

10
28

Голы по времени матча

Забито

15
13
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
2
13%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
2
13%
4
31%
46-60
4
27%
3
23%
61-75
3
20%
3
23%
76-90

Пропущено

14
12
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
14%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
21%
4
33%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
3
25%
61-75
4
29%
3
25%
76-90

Забито

8
24
2 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
2
25%
4
17%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
0
0%
5
21%
31-45
1
13%
1
4%
46-60
3
38%
5
21%
61-75
2
25%
5
21%
76-90

Пропущено

16
6
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
4
67%
31-45
3
19%
1
17%
46-60
4
25%
1
17%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Забито

23
37
8 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 10
4 Не забивали 2
4
17%
5
14%
1-15
1
4%
5
14%
16-30
3
13%
6
16%
31-45
3
13%
5
14%
46-60
7
30%
8
22%
61-75
5
22%
8
22%
76-90

Пропущено

30
18
13 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
4
13%
1
6%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
6
20%
8
44%
31-45
4
13%
1
6%
46-60
7
23%
4
22%
61-75
6
20%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Аугсбург 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:3
Вердер - Ганза 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вердер - Унион Берлин 2:0 Боруссия Д - Вердер 1:0 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Дармштадт - Вердер 4:2 Вердер - Кёльн 2:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Боруссия М - Вердер 0:1 Вердер - Майнц 4:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Вердер - Бавария 0:4 Виктория Кельн - Вердер 3:2 Страсбург - Вердер 2:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1
Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 2:4 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3

Результаты матчей

Вердер
РБ Лейпциг

Точный счет

2:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
4:2
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
3 раза 43%
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:2
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
3:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
9 раз 56%
0
5 раз 31%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
3
6 раз 38%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Вердер
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
1
6
3
1.5
7
1
1
8
2.5
5
3
1
8
3.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
7
1
4
3
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
14
2
10
6
1.5
11
5
1
15
2.5
8
8
1
15
3.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 15 12 3 0 42 - 12 39
2.
Бавария
 Заявка 14 11 2 1 47 - 14 35
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 10 3 3 38 - 17 33
4.
Штутгарт
 Заявка 15 10 1 4 34 - 19 31
5.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 6 3 30 - 25 27
6.
Фрайбург
 Заявка 15 7 3 5 19 - 23 24
7.
Хоффенхайм
 Заявка 16 7 3 6 32 - 30 24
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 5 6 4 24 - 19 21
9.
Вольфсбург
 Заявка 15 6 1 8 19 - 25 19
10.
Аугсбург
 Заявка 15 4 6 5 24 - 28 18
11.
Хайденхайм
 Заявка 15 5 2 8 22 - 30 17
12.
Боруссия М
 Заявка 15 4 5 6 30 - 33 17
13.
Бохум
 Заявка 15 3 7 5 18 - 29 16
14.
Вердер
 Заявка 16 4 4 8 23 - 30 16
15.
Унион Берлин
 Заявка 14 3 1 10 15 - 31 10
16.
Кёльн
 Заявка 15 2 4 9 10 - 26 10
17.
Дармштадт
 Заявка 16 2 4 10 20 - 41 10
18.
Майнц
 Заявка 16 1 7 8 13 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 8 7 1 0 25 - 6 22
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 6 2 0 24 - 6 20
3.
Бавария
 Заявка 7 6 1 0 30 - 5 19
4.
Штутгарт
 Заявка 8 6 1 1 23 - 7 19
5.
Боруссия Д
 Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
6.
Фрайбург
 Заявка 7 4 2 1 13 - 9 14
7.
Вердер
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
8.
Вольфсбург
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
9.
Хайденхайм
 Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
10.
Аугсбург
 Заявка 8 3 4 1 16 - 14 13
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
12.
Боруссия М
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
13.
Бохум
 Заявка 7 2 4 1 12 - 9 10
14.
Хоффенхайм
 Заявка 8 2 2 4 15 - 17 8
15.
Унион Берлин
 Заявка 7 2 1 4 8 - 14 7
16.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 16 5
18.
Майнц
 Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Бавария
 Заявка 7 5 1 1 17 - 9 16
3.
Хоффенхайм
 Заявка 8 5 1 2 17 - 13 16
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
5.
Штутгарт
 Заявка 7 4 0 3 11 - 12 12
6.
Боруссия Д
 Заявка 7 2 4 1 14 - 11 10
7.
Фрайбург
 Заявка 8 3 1 4 6 - 14 10
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
9.
Боруссия М
 Заявка 7 1 3 3 17 - 21 6
10.
Вольфсбург
 Заявка 8 2 0 6 8 - 18 6
11.
Бохум
 Заявка 8 1 3 4 6 - 20 6
12.
Майнц
 Заявка 9 0 6 3 8 - 16 6
13.
Аугсбург
 Заявка 7 1 2 4 8 - 14 5
14.
Кёльн
 Заявка 8 1 2 5 4 - 16 5
15.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 25 5
16.
Хайденхайм
 Заявка 8 1 1 6 8 - 18 4
17.
Унион Берлин
 Заявка 7 1 0 6 7 - 17 3
18.
Вердер
 Заявка 7 0 2 5 8 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 20 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 16 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 11 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 9 (7)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Хоффенхайм Прёмель Гриша 6
Хайденхайм Динкчи Эрен 6
Боруссия Д Хуммельс Матс 1 4
Фрайбург Хёфлер Николас 1 4
Весь список
Новости LiveResult
  • Второй тайм
  • 96'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Вердер: 47%, РБ Лейпциг: 53%.
  • 96'
    Фридль Марко ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    РБ Лейпциг пытается что-то создать.
  • 96'
    РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Деман Оливье из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Фридль Марко из команды Вердер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      РБ Лейпциг пытается что-то создать.
    • 92'
      Матч возобновлен
    • 91'
      Дукш Марвин грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
    • 91'
      Айдара Амаду грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • 91'
      Вольтемаде Ник из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Симакан Мохамед пострадал.
    • 91'
      РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wohninvest WESERSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    Вердер 6.3% (8)
    X 9.4% (12)
    РБ Лейпциг 84.3% (107)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вердер 1:1 РБ Лейпциг

    Исход игры
    Вердер
    6.3% (8)
    Ничья
    9.4% (12)
    РБ Лейпциг
    84.3% (107)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.3% (93)
    Меньше
    17.7% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    87.61% (99)
    Нет
    12.39% (14)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    59.1% (75)
    1:3 РБ Лейпциг
    6.3% (8)
    0:2 РБ Лейпциг
    6.3% (8)