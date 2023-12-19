Тур: 16. Стадион: Вохнинвест Везерштадион. Главный судья: Райчель Тобиас
1:1
Конец матча
0'
41' Undefined phrase: football_event_Поульсен Юссуф
0:1
47' ГолОпенда Лои
59' Желтая карточкаГросс Кристиан
66' Желтая карточкаБиттенкорт Леонардо
69' Желтая карточкаКампль Кевин
1:1
75' ГолНжинма Джастин
84' Желтая карточкаНжинма Джастин
90' Желтая карточкаАйдара Амаду
90' Желтая карточкаДукш Марвин
90'+6
Ход матча
41'
47'
0:1
59'
69'
75'
1:1
84'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
9 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 9
-
1 Угловые 4
-
3 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
417 Количество передач 531
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
32
Фридль
Марко
27
Агу
Феликс
21
Бласвих
Янис
22
Раум
Давид
44
Кампль
Кевин
20
Симонс
Хави
17
Опенда
Лои
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Агу ФеликсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Рекер СимоЗащитник
- Защитник
-
14 Линен СеннеПолузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
24 Kein Sato
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Симонс ХавиПолузащитник
-
17 Опенда ЛоиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вердер
РБ Лейпциг
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед
16 матчей
18.8%
12.5%
68.7%
3 победы 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.63
Среднее время на гол
60
144
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
2.13
1.63
Среднее время на гол
42
55
Всего голов
29
18
Голов в среднем за матч
1.81
1.13
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
49
80
Бомбардиры внутри турнира
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукш Марвин
|7 (2)
|0.44
|Борре Рафаэль
|4
|0.25
|Нжинма Джастин
|3
|0.19
|Стаге Йенс
|2
|0.13
|Вайзер Митчелл
|1
|0.06
|Шмид Романо
|1
|0.06
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0.06
|Велькович Милош
|1
|0.06
|Деман Оливье
|1
|0.06
|Штарк Никлас
|1
|0.06
|Гросс Кристиан
|0
|0
|Линен Сенне
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|11 (2)
|0.69
|Симонс Хави
|4
|0.25
|Поульсен Юссуф
|3
|0.19
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0.19
|Шешко Бенджамин
|3
|0.19
|Раум Давид
|2
|0.13
|Форсберг Эмиль
|2
|0.13
|Ольмо Дани
|2
|0.13
|Вернер Тимо
|2 (1)
|0.13
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0.06
|Симакан Мохамед
|1
|0.06
|Кампль Кевин
|1
|0.06
|Клостерманн Лукас
|1
|0.06
|Люкеба Кастелло
|1
|0.06
|Шлагер Ксавер
|0
|0
Карточки
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биттенкорт Леонардо
|4
|0
|Дукш Марвин
|4
|0
|Вайзер Митчелл
|3
|0
|Стаге Йенс
|3
|0
|Фридль Марко
|3
|0
|Деман Оливье
|3
|0
|Юнг Антони
|2
|0
|Велькович Милош
|2
|0
|Шмид Романо
|2
|0
|Линен Сенне
|2
|0
|Гросс Кристиан
|1
|0
|Штарк Никлас
|1
|0
|Кейта Наби
|1
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Рапп Николай
|1
|0
|Нжинма Джастин
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опенда Лои
|4
|0
|Симакан Мохамед
|4
|0
|Симонс Хави
|4
|0
|Розе Марко
|3
|0
|Клостерманн Лукас
|3
|0
|Айдара Амаду
|3
|0
|Кампль Кевин
|2
|0
|Баумгартнер Кристоф
|2
|0
|Раум Давид
|2
|0
|Люкеба Кастелло
|2
|0
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
Результаты матчей
Вердер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
6
4
Вердер
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
РБ Лейпциг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
4
24
Вердер
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
РБ Лейпциг
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
10
28
Голы по времени матча
Забито
15
13
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
2
13%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
2
13%
4
31%
46-60
4
27%
3
23%
61-75
3
20%
3
23%
76-90
Пропущено
14
12
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
14%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
21%
4
33%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
3
25%
61-75
4
29%
3
25%
76-90
Забито
8
24
2 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
2
25%
4
17%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
0
0%
5
21%
31-45
1
13%
1
4%
46-60
3
38%
5
21%
61-75
2
25%
5
21%
76-90
Пропущено
16
6
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
4
67%
31-45
3
19%
1
17%
46-60
4
25%
1
17%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Забито
23
37
8 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 10
4 Не забивали 2
4
17%
5
14%
1-15
1
4%
5
14%
16-30
3
13%
6
16%
31-45
3
13%
5
14%
46-60
7
30%
8
22%
61-75
5
22%
8
22%
76-90
Пропущено
30
18
13 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 11
4
13%
1
6%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
6
20%
8
44%
31-45
4
13%
1
6%
46-60
7
23%
4
22%
61-75
6
20%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Вердер
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Аугсбург 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:3
Вердер - Ганза 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 Вольфсбург - Вердер 2:2 Вердер - Унион Берлин 2:0 Боруссия Д - Вердер 1:0 Вердер - Санкт-Паули 3:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Дармштадт - Вердер 4:2 Вердер - Кёльн 2:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Боруссия М - Вердер 0:1 Вердер - Майнц 4:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Вердер - Бавария 0:4 Виктория Кельн - Вердер 3:2 Страсбург - Вердер 2:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Хайденхайм 2:1
Манчестер Сити - РБ Лейпциг 3:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Майнц - РБ Лейпциг 2:0 Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 2:4 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3
Результаты матчей
Вердер
РБ Лейпциг
Точный счет
2:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
4:2
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
3 раза 43%
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:2
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
3:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
9 раз 56%
0
5 раз 31%
1
1 раз 6%
4
1 раз 6%
3
6 раз 38%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Вердер
РБ Лейпциг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
71
63
71
18
53
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
71
43
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
142
106
115
115
88
115
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|42 - 12
|39
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|47 - 14
|35
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|38 - 17
|33
|4.
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|34 - 19
|31
|5.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 25
|27
|6.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 23
|24
|7.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|32 - 30
|24
|8.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 19
|21
|9.
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|19 - 25
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|24 - 28
|18
|11.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 30
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|30 - 33
|17
|13.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 29
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|23 - 30
|16
|15.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|15 - 31
|10
|16.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 26
|10
|17.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|20 - 41
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|13 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|25 - 6
|22
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|24 - 6
|20
|3.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|30 - 5
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 7
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 14
|17
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 9
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|9.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|16 - 14
|13
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|13.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|15 - 17
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 9
|16
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 13
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|6.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|14 - 11
|10
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 14
|10
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|9.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|17 - 21
|6
|10.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 18
|6
|11.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 20
|6
|12.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|8 - 16
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 16
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 25
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 18
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 17
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|8 - 16
|2
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|Бавария
|Кейн Гарри
|20 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|16 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|11 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|9 (7)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (4)
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|6
|Хайденхайм
|Динкчи Эрен
|6
|Боруссия Д
|Хуммельс Матс
|1 4
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вердер 1:1 РБ Лейпциг
Исход игры
Вердер
6.3% (8)
Ничья
9.4% (12)
РБ Лейпциг
84.3% (107)
Тотал 2.5
Больше
82.3% (93)
Меньше
17.7% (20)
Обе команды забьют
Да
87.61% (99)
Нет
12.39% (14)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
59.1% (75)
1:3 РБ Лейпциг
6.3% (8)
0:2 РБ Лейпциг
6.3% (8)