Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Фабио Карвалью ослабляет давление, выбив мяч.

88' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Матч возобновлен

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Хорошую попытку сделал Опенда Лои . Удар в створ, но вратарь начеку

85' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Тактическая замена. Симонс Хави уходит с поля и его заменяет Фабио Карвалью

84' Нжинма Джастин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

84' Зайвальд Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Удар от ворот произведет Вердер

82' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Удар от ворот произведет Вердер

81' Матч возобновлен

80' Гросс Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Симакан Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Фридль Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Нжинма Джастин из команды Вердер не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

78' Агу Феликс из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Стаге Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Команда Вердер сравняла счет! Игра продолжается!

75' Г О О О О Л - Нжинма Джастин из команды Вердер левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

74' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Дукш Марвин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

73' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

72' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Вердер

72' Фридль Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Гросс Кристиан из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Вайзер Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Раум Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Кампль Кевин получил желтую карточку от судьи

68' Оооо... вот это был удар! Опенда Лои должен был забить с этой позиции.

68' Хорошую попытку сделал Опенда Лои . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Симонс Хави создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Биттенкорт Леонардо получил желтую карточку от судьи

66' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Вердер

63' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

62' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

62' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

61' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Гросс Кристиан получил желтую карточку от судьи

59' Хорошую попытку сделал Опенда Лои . Удар в створ, но вратарь начеку

59' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

58' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Айдара Амаду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Гросс Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Раум Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Дукш Марвин и попал в перекладину!

56' Агу Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Биттенкорт Леонардо из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Стаге Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Хорошую попытку сделал Борре Рафаэль . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Борре Рафаэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Матч возобновлен

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Удар от ворот произведет Вердер

51' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

50' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Раум Давид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Гросс Кристиан плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

47' Г О О О О Л - Опенда Лои первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

47' Хорошую попытку сделал Опенда Лои . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Хорошую попытку сделал Опенда Лои . Удар в створ, но вратарь начеку

47' РБ Лейпциг идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля