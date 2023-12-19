Тур: 16. Стадион: Презеро Арена. Главный судья: Вилленборг Франк
3:3
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаГьясула Клаус
1:0
14' ПенальтиКрамарич Андрей
1:1
23' ГолПфайффер Лука
2:1
28' ГолБебу Ила
49' Желтая карточкаСков Роберт
2:2
57' ГолСкарке Тим
59' Желтая карточкаПфайффер Лука
3:2
66' ГолБебу Ила
72' Желтая карточкаБебу Ила
75' Желтая карточкаСкарке Тим
81' Желтая карточкаРидель Клеменс
3:3
85' ГолСкарке Тим
90'+7
Ход матча
13'
14'
1:0
23'
1:1
28'
2:1
49'
57'
2:2
59'
66'
3:2
72'
75'
81'
85'
3:3
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
8 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 3
-
8 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
379 Количество передач 497
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Брукс
Джон
22
Фогт
Кевин
16
Стах
Антон
9
Бебу
Ила
19
Карич
Эмир
11
Кемпе
Тобиас
27
Скарке
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Брукс ДжонЗащитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
-
16 Стах АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Бебу ИлаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Нолль НауэльВратарь
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
-
17 Юстван ЮлианЗащитник
-
29 Сков РобертЗащитник
- Полузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
-
39 Бишоф ТомПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Нападающий
-
27 Скарке ТимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хоффенхайм
Дармштадт
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.75
Тотал матчей
0.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
Среднее время на гол
120
120
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Андрей
|6 (4)
|0.38
|Бейер Максимилиан
|6
|0.38
|Вегхорст Ваут
|4 (1)
|0.25
|Сков Роберт
|3
|0.19
|Бебу Ила
|3
|0.19
|Прёмель Гриша
|2
|0.13
|Кабак Озан
|2
|0.13
|Бюльтер Мариус
|1
|0.06
|Гриллич Флориан
|1
|0.06
|Кадержабек Павел
|1
|0.06
|Брукс Джон
|1
|0.06
|Стах Антон
|1
|0.06
|Бауманн Оливер
|0
|0
|Бишоф Том
|0
|0
|Тохумджу Умут
|0
|0
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скарке Тим
|6
|0.38
|Мелем Марвин
|3
|0.19
|Кемпе Тобиас
|3 (3)
|0.19
|Пфайффер Лука
|1
|0.06
|Бадер Маттиас
|1
|0.06
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0.06
|Хонзак Матиас
|1
|0.06
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.06
|Маглица Матей
|1
|0.06
|Холланд Фабиан
|0
|0
|Кларер Кристоф
|0
|0
|Франич Бартол
|0
|0
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прёмель Гриша
|6
|0
|Акпогума Кевин
|5
|0
|Гриллич Флориан
|4
|0
|Кабак Озан
|4
|0
|Крамарич Андрей
|3
|0
|Брукс Джон
|3
|0
|Вегхорст Ваут
|3
|0
|Фогт Кевин
|2
|0
|Кадержабек Павел
|2
|0
|Бебу Ила
|2
|0
|Сков Роберт
|2
|0
|Тохумджу Умут
|2
|0
|Бауманн Оливер
|1
|0
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|Салаи Аттила
|1
|0
|Стах Антон
|1
|0
|Беккер Финн
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маглица Матей
|2
|2
|Кларер Кристоф
|5
|0
|Холланд Фабиан
|3
|1
|Скарке Тим
|4
|0
|Гьясула Клаус
|2
|1
|Мюллер Янник
|3
|0
|Мелем Марвин
|3
|0
|Пфайффер Лука
|3
|0
|Торстен Либеркнехт
|3
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0
|Франич Бартол
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Шуэн Марсель
|1
|0
|Хонзак Матиас
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Карич Эмир
|1
|0
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|Ману Брайдон
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0
Результаты матчей
Хоффенхайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Дармштадт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
10
6
Хоффенхайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Дармштадт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
11
Упущенные победы
15
7
Хоффенхайм
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Дармштадт
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
12
Упущенные победы
25
13
Голы по времени матча
Забито
15
8
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
3
38%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
5
33%
3
38%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
1
7%
1
13%
76-90
Пропущено
17
27
12 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
12%
1
4%
1-15
3
18%
4
15%
16-30
7
41%
4
15%
31-45
1
6%
5
19%
46-60
1
6%
8
30%
30%
61-75
3
18%
5
19%
76-90
Забито
17
10
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
3
18%
3
30%
1-15
5
29%
29%
2
20%
16-30
2
12%
3
30%
31-45
2
12%
1
10%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
4
24%
0
0%
76-90
Пропущено
13
16
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
3
23%
3
19%
46-60
5
38%
5
31%
61-75
2
15%
2
13%
76-90
Забито
32
18
17 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
0 Не забивали 6
5
16%
3
17%
1-15
7
22%
5
28%
16-30
5
16%
3
17%
31-45
7
22%
4
22%
46-60
3
9%
2
11%
61-75
5
16%
1
6%
76-90
Пропущено
30
43
15 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 28
8 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
2
7%
3
7%
1-15
5
17%
6
14%
16-30
8
27%
6
14%
31-45
4
13%
8
19%
46-60
6
20%
13
30%
61-75
5
17%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1
Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Любек - Хоффенхайм 1:4 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Рейнджерс 2:2
Дармштадт
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 Дармштадт - Кёльн 0:1 Фрайбург - Дармштадт 1:1
Дармштадт - Майнц 0:0 Дармштадт - Бохум 1:2 Бавария - Дармштадт 8:0 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Вердер 4:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Байер Л - Дармштадт 5:1 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Хомбург - Дармштадт 3:0 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Зандхаузен - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Дармштадт 0:0
Результаты матчей
Хоффенхайм
Дармштадт
Точный счет
1:3
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:3
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
8:0
1 раз 13%
Точное количество голов
3
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:3
4 раза 25%
1:3
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
3
7 раз 44%
2
2 раза 13%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Хоффенхайм
Дармштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
26
35
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
35
44
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
511
79
313
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|42 - 12
|39
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|47 - 14
|35
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|38 - 17
|33
|4.
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|34 - 19
|31
|5.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|30 - 25
|27
|6.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 23
|24
|7.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|32 - 30
|24
|8.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|24 - 19
|21
|9.
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|19 - 25
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|24 - 28
|18
|11.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|22 - 30
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|30 - 33
|17
|13.
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 29
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|23 - 30
|16
|15.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|15 - 31
|10
|16.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|10 - 26
|10
|17.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|20 - 41
|10
|18.
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|13 - 28
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|25 - 6
|22
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|24 - 6
|20
|3.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|30 - 5
|19
|4.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 7
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 14
|17
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 9
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|9.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|16 - 14
|13
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|13.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 9
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|15 - 17
|8
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 14
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 9
|16
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 13
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|6.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|14 - 11
|10
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|6 - 14
|10
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|9.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|17 - 21
|6
|10.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 18
|6
|11.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 20
|6
|12.
|Заявка
|9
|0
|6
|3
|8 - 16
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 16
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 25
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 18
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 17
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|8 - 16
|2
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|Бавария
|Кейн Гарри
|20 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|16 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|11 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|9 (7)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|9 (4)
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|6
|Хайденхайм
|Динкчи Эрен
|6
|Боруссия Д
|Хуммельс Матс
|1 4
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хоффенхайм 3:3 Дармштадт
Исход игры
Хоффенхайм
94.1% (112)
Ничья
5.9% (7)
Дармштадт
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
63.72% (72)
Меньше
36.28% (41)
Обе команды забьют
Да
65.49% (74)
Нет
34.51% (39)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
45.4% (54)
2:0 Хоффенхайм
21% (25)
3:1 Хоффенхайм
10.9% (13)
1:0 Хоффенхайм
9.2% (11)
1:1 Ничья
4.2% (5)
3:0 Хоффенхайм
2.5% (3)
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