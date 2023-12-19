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Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Вилленборг Франк
Хоффенхайм
3:3
Конец матча
Дармштадт
0'
13' Желтая карточка
Гьясула Клаус
1:0
14' Пенальти
Крамарич Андрей
1:1
23' Гол
Пфайффер Лука
2:1
28' Гол
Бебу Ила
49' Желтая карточка
Сков Роберт
2:2
57' Гол
Скарке Тим
59' Желтая карточка
Пфайффер Лука
3:2
66' Гол
Бебу Ила
72' Желтая карточка
Бебу Ила
75' Желтая карточка
Скарке Тим
81' Желтая карточка
Ридель Клеменс
3:3
85' Гол
Скарке Тим
90'+7

Ход матча

13'
 
Гьясула Клаус
14'
Крамарич Андрей
1:0
23'
1:1
Пфайффер Лука
(Франич Бартол)
28'
Бебу Ила
(Прёмель Гриша)
2:1
46'
Сков Роберт
Бюльтер Мариус
 
46'
 
Ронштадт Франк
Гьясула Клаус
49'
Сков Роберт
 
54'
Гриллич Флориан
Тохумджу Умут
 
57'
2:2
Скарке Тим
(Пфайффер Лука)
59'
 
Пфайффер Лука
66'
Бебу Ила
(Гриллич Флориан)
3:2
72'
Бебу Ила
 
73'
Бейер Максимилиан
Крамарич Андрей
 
75'
 
Маглица Матей
Ишервуд Томас
75'
 
Мюллер Янник
Франич Бартол
75'
 
Скарке Тим
81'
 
Ридель Клеменс
84'
 
Торсиэлло Фабио
Кемпе Тобиас
84'
 
Хонзак Матиас
Бадер Маттиас
85'
3:3
Скарке Тим
(Пфайффер Лука)
90'
Кабак Озан
Прёмель Гриша
 
90'
Беккер Финн
Юстван Юлиан
 

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 8 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 379 Количество передач 497
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Хоффенхайм 94.1% (112)
X 5.9% (7)
Дармштадт 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бауманн
Оливер
5
Кабак
Озан
23
Брукс
Джон
22
Фогт
Кевин
16
Стах
Антон
3
Кадержабек
Павел
6
Прёмель
Гриша
40
Тохумджу
Умут
21
Бюльтер
Мариус
9
Бебу
Ила
27
Крамарич
Андрей
1
Шуэн
Марсель
14
Кларер
Кристоф
23
Гьясула
Клаус
3
Ишервуд
Томас
38
Ридель
Клеменс
19
Карич
Эмир
26
Бадер
Маттиас
28
Франич
Бартол
11
Кемпе
Тобиас
24
Пфайффер
Лука
27
Скарке
Тим
Хоффенхайм
3-1-4-2
Дармштадт
3-4-1-2

История личных встреч

Хоффенхайм
Дармштадт

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б
2:0
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Тотал матчей

0.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1

Среднее время на гол

120
120

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 6 (4) 0.38
Бейер Максимилиан 6 0.38
Вегхорст Ваут 4 (1) 0.25
Сков Роберт 3 0.19
Бебу Ила 3 0.19
Прёмель Гриша 2 0.13
Кабак Озан 2 0.13
Бюльтер Мариус 1 0.06
Гриллич Флориан 1 0.06
Кадержабек Павел 1 0.06
Брукс Джон 1 0.06
Стах Антон 1 0.06
Бауманн Оливер 0 0
Бишоф Том 0 0
Тохумджу Умут 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скарке Тим 6 0.38
Мелем Марвин 3 0.19
Кемпе Тобиас 3 (3) 0.19
Пфайффер Лука 1 0.06
Бадер Маттиас 1 0.06
Нюрнбергер Фабиан 1 0.06
Хонзак Матиас 1 0.06
Вильхельмссон Оскар 1 0.06
Маглица Матей 1 0.06
Холланд Фабиан 0 0
Кларер Кристоф 0 0
Франич Бартол 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прёмель Гриша 6 0
Акпогума Кевин 5 0
Гриллич Флориан 4 0
Кабак Озан 4 0
Крамарич Андрей 3 0
Брукс Джон 3 0
Вегхорст Ваут 3 0
Фогт Кевин 2 0
Кадержабек Павел 2 0
Бебу Ила 2 0
Сков Роберт 2 0
Тохумджу Умут 2 0
Бауманн Оливер 1 0
Бюльтер Мариус 1 0
Салаи Аттила 1 0
Стах Антон 1 0
Беккер Финн 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маглица Матей 2 2
Кларер Кристоф 5 0
Холланд Фабиан 3 1
Скарке Тим 4 0
Гьясула Клаус 2 1
Мюллер Янник 3 0
Мелем Марвин 3 0
Пфайффер Лука 3 0
Торстен Либеркнехт 3 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Франич Бартол 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Шнелльхардт Фабиан 1 0
Бадер Маттиас 1 0
Шуэн Марсель 1 0
Хонзак Матиас 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Карич Эмир 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Ману Брайдон 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0

Результаты матчей

Хоффенхайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Дармштадт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

10
6
Хоффенхайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Дармштадт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
11

Упущенные победы

15
7
Хоффенхайм
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Дармштадт
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
12

Упущенные победы

25
13

Голы по времени матча

Забито

15
8
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
3
38%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
5
33%
3
38%
46-60
2
13%
1
13%
61-75
1
7%
1
13%
76-90

Пропущено

17
27
12 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
12%
1
4%
1-15
3
18%
4
15%
16-30
7
41%
4
15%
31-45
1
6%
5
19%
46-60
1
6%
8
30%
30%
61-75
3
18%
5
19%
76-90

Забито

17
10
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
3
18%
3
30%
1-15
5
29%
29%
2
20%
16-30
2
12%
3
30%
31-45
2
12%
1
10%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
4
24%
0
0%
76-90

Пропущено

13
16
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
3
23%
3
19%
46-60
5
38%
5
31%
61-75
2
15%
2
13%
76-90

Забито

32
18
17 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
0 Не забивали 6
5
16%
3
17%
1-15
7
22%
5
28%
16-30
5
16%
3
17%
31-45
7
22%
4
22%
46-60
3
9%
2
11%
61-75
5
16%
1
6%
76-90

Пропущено

30
43
15 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 28
8 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
2
7%
3
7%
1-15
5
17%
6
14%
16-30
8
27%
6
14%
31-45
4
13%
8
19%
46-60
6
20%
13
30%
61-75
5
17%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1
Аугсбург - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Байер Л 2:3 Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Штутгарт - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 1:3 Вердер - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Любек - Хоффенхайм 1:4 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Рейнджерс 2:2
Дармштадт
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 Дармштадт - Кёльн 0:1 Фрайбург - Дармштадт 1:1
Дармштадт - Майнц 0:0 Дармштадт - Бохум 1:2 Бавария - Дармштадт 8:0 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 Дармштадт - Эльвeрсберг 4:2 Аугсбург - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Вердер 4:2 Штутгарт - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Боруссия М 3:3 Байер Л - Дармштадт 5:1 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Хомбург - Дармштадт 3:0 Ливерпуль - Дармштадт 3:1 Зандхаузен - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Дармштадт 0:0

Результаты матчей

Хоффенхайм
Дармштадт

Точный счет

1:3
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:3
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
8:0
1 раз 13%

Точное количество голов

3
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:3
4 раза 25%
1:3
3 раза 19%
3:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
8:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
3
7 раз 44%
2
2 раза 13%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Хоффенхайм
Дармштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
2
6
3
5
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
3
5
4
4
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
1.5
Больше Меньше
5
11
7
9
2.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 15 12 3 0 42 - 12 39
2.
Бавария
 Заявка 14 11 2 1 47 - 14 35
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 10 3 3 38 - 17 33
4.
Штутгарт
 Заявка 15 10 1 4 34 - 19 31
5.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 6 3 30 - 25 27
6.
Фрайбург
 Заявка 15 7 3 5 19 - 23 24
7.
Хоффенхайм
 Заявка 16 7 3 6 32 - 30 24
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 5 6 4 24 - 19 21
9.
Вольфсбург
 Заявка 15 6 1 8 19 - 25 19
10.
Аугсбург
 Заявка 15 4 6 5 24 - 28 18
11.
Хайденхайм
 Заявка 15 5 2 8 22 - 30 17
12.
Боруссия М
 Заявка 15 4 5 6 30 - 33 17
13.
Бохум
 Заявка 15 3 7 5 18 - 29 16
14.
Вердер
 Заявка 16 4 4 8 23 - 30 16
15.
Унион Берлин
 Заявка 14 3 1 10 15 - 31 10
16.
Кёльн
 Заявка 15 2 4 9 10 - 26 10
17.
Дармштадт
 Заявка 16 2 4 10 20 - 41 10
18.
Майнц
 Заявка 16 1 7 8 13 - 28 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 8 7 1 0 25 - 6 22
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 6 2 0 24 - 6 20
3.
Бавария
 Заявка 7 6 1 0 30 - 5 19
4.
Штутгарт
 Заявка 8 6 1 1 23 - 7 19
5.
Боруссия Д
 Заявка 9 5 2 2 16 - 14 17
6.
Фрайбург
 Заявка 7 4 2 1 13 - 9 14
7.
Вердер
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
8.
Вольфсбург
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
9.
Хайденхайм
 Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
10.
Аугсбург
 Заявка 8 3 4 1 16 - 14 13
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
12.
Боруссия М
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
13.
Бохум
 Заявка 7 2 4 1 12 - 9 10
14.
Хоффенхайм
 Заявка 8 2 2 4 15 - 17 8
15.
Унион Берлин
 Заявка 7 2 1 4 8 - 14 7
16.
Кёльн
 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
17.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 16 5
18.
Майнц
 Заявка 7 1 1 5 5 - 12 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Бавария
 Заявка 7 5 1 1 17 - 9 16
3.
Хоффенхайм
 Заявка 8 5 1 2 17 - 13 16
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
5.
Штутгарт
 Заявка 7 4 0 3 11 - 12 12
6.
Боруссия Д
 Заявка 7 2 4 1 14 - 11 10
7.
Фрайбург
 Заявка 8 3 1 4 6 - 14 10
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 2 3 3 11 - 12 9
9.
Боруссия М
 Заявка 7 1 3 3 17 - 21 6
10.
Вольфсбург
 Заявка 8 2 0 6 8 - 18 6
11.
Бохум
 Заявка 8 1 3 4 6 - 20 6
12.
Майнц
 Заявка 9 0 6 3 8 - 16 6
13.
Аугсбург
 Заявка 7 1 2 4 8 - 14 5
14.
Кёльн
 Заявка 8 1 2 5 4 - 16 5
15.
Дармштадт
 Заявка 8 1 2 5 10 - 25 5
16.
Хайденхайм
 Заявка 8 1 1 6 8 - 18 4
17.
Унион Берлин
 Заявка 7 1 0 6 7 - 17 3
18.
Вердер
 Заявка 7 0 2 5 8 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 20 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 16 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 11 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 9 (7)
Вольфсбург Винд Йонас 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Хоффенхайм Прёмель Гриша 6
Хайденхайм Динкчи Эрен 6
Боруссия Д Хуммельс Матс 1 4
Фрайбург Хёфлер Николас 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 96'
    Карич Эмир из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 95'
    Christoph Klarer ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Брукс Джон ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Хоффенхайм пытается что-то создать.
  • 95'
    Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 94'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 94'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 94'
      Судья сигнализирует, что Пфайффер Лука из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Сков Роберт
    • 93'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 93'
      Хоффенхайм контролирует мяч.
    • 93'
      Шанс! Стах Антон из команды Хоффенхайм пробил головой, но мимо
    • 93'
      Маглица Матей из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Сков Роберт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 92'
      Маглица Матей из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Первый тайм
    • 48'
      Команда Хоффенхайм имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Хоффенхайм: 40%, СК Дармштадт: 60%.
    • 48'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Карич Эмир выиграл воздушное противоборство у Кадержабек Павел.
    • 47'
      Хоффенхайм контролирует мяч.
    • 47'
      Брукс Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Хоффенхайм контролирует мяч.
    • 46'
      Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Карич Эмир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Фогт Кевин из команды Хоффенхайм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      Контроль мяча: Хоффенхайм: 40%, СК Дармштадт: 60%.
    • 45'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 45'
      Шанс! Брукс Джон из команды Хоффенхайм пробил головой, но мимо
    • 44'
      Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
    • 44'
      Ридель Клеменс успешно блокирует удар.
    • 44'
      Бебу Ила нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 44'
      Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 44'
      Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Кадержабек Павел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 42'
      Хоффенхайм пытается что-то создать.
    • 42'
      Франич Бартол наказан за толчок Тохумджу Умут
    • 41'
      Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
    • 41'
      Брукс Джон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 40'
      Брукс Джон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Хоффенхайм: 35%, СК Дармштадт: 65%.
    • 40'
      Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 40'
      Крамарич Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 39'
      Хоффенхайм контролирует мяч.
    • 38'
      Брукс Джон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 38'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 37'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Хоффенхайм контролирует мяч.
    • 37'
      Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
    • 37'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Прёмель Гриша из команды Хоффенхайм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Кемпе Тобиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 36'
      Прёмель Гриша ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: Хоффенхайм: 36%, СК Дармштадт: 64%.
    • 35'
      Крамарич Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Хоффенхайм
    • 34'
      Ридель Клеменс не смог попасть в створ ударом издали
    • 34'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 34'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Матч возобновлен
    • 33'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 33'
      Брукс Джон успешно блокирует удар.
    • 33'
      Бадер Маттиас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 33'
      Christoph Klarer создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 33'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 33'
      Брукс Джон из команды Хоффенхайм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Судья сигнализирует, что Прёмель Гриша из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Скарке Тим
    • 32'
      Брукс Джон успешно блокирует удар.
    • 32'
      Бадер Маттиас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 32'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Christoph Klarer выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Хоффенхайм пытается что-то создать.
    • 31'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 31'
      Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Хоффенхайм пытается что-то создать.
    • 30'
      Прёмель Гриша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Контроль мяча: Хоффенхайм: 36%, СК Дармштадт: 64%.
    • 29'
      Бебу Ила удалось забить из легкой позиции.
    • 28'
      Прёмель Гриша сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Бебу Ила забивает с правой ноги!
    • 28'
      Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Хоффенхайм начинает контратаку
    • 28'
      Удар от ворот произведет Хоффенхайм
    • 28'
      Скарке Тим не смог попасть в створ ударом издали
    • 28'
      Брукс Джон из команды Хоффенхайм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Кемпе Тобиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 28'
      Фогт Кевин сделал ключевой пас для гола!
    • 28'
      Кабак Озан успешно блокирует удар.
    • 28'
      Прёмель Гриша создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 28'
      Скарке Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 27'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Стах Антон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
    • 26'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 26'
      Брукс Джон успешно блокирует удар.
    • 25'
      Пфайффер Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 25'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Фогт Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 25'
      Контроль мяча: Хоффенхайм: 39%, СК Дармштадт: 61%.
    • 25'
      Оооо... вот это был удар! Прёмель Гриша должен был забить с этой позиции.
    • 24'
      Прёмель Гриша из команды Хоффенхайм нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
    • 24'
      Кадержабек Павел создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 24'
      Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Франич Бартол сделал результативную передачу.
    • 23'
      Г О О О О Л - Пфайффер Лука забивает с левой ноги!
    • 23'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Франич Бартол создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 23'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 22'
      Стах Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 22'
      Хоффенхайм пытается что-то создать.
    • 21'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Удар от ворот произведет Хоффенхайм
    • 21'
      Стах Антон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Скарке Тим не смог попасть в створ ударом издали
    • 20'
      СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Контроль мяча: Хоффенхайм: 42%, СК Дармштадт: 58%.
    • 20'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Хоффенхайм
    • 19'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 19'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Хоффенхайм контролирует мяч.
    • 18'
      Судья сигнализирует, что Пфайффер Лука из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Брукс Джон
    • 18'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 17'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 16'
      Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 16'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Хоффенхайм: 48%, СК Дармштадт: 52%.
    • 14'
      'Г О О О О О Л - Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм забивает с пенальти! Он пробил правой. Marcel Schuhen был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • 13'
      Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт получает желтую после опасной игры.
    • 13'
      ПЕНАЛЬТИ - Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт привез своей команде пенальти за опасную игру против Бебу Ила.
    • 13'
      Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Судья сигнализирует, что Франич Бартол из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Стах Антон
    • 12'
      Хоффенхайм контролирует мяч.
    • 12'
      Судья сигнализирует, что Прёмель Гриша из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Франич Бартол
    • 12'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 11'
      Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Бадер Маттиас из команды СК Дармштадт в офсайде
    • 10'
      Пфайффер Лука из команды СК Дармштадт нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 10'
      Скарке Тим из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 10'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 10'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Хоффенхайм: 47%, СК Дармштадт: 53%.
    • 9'
      Ридель Клеменс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 9'
      Шанс! Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм пробил головой, но мимо
    • 9'
      Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 8'
      Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Бадер Маттиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Судья сигнализирует, что Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Прёмель Гриша
    • 7'
      Хоффенхайм контролирует мяч.
    • 6'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 5'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 5'
      Контроль мяча: Хоффенхайм: 85%, СК Дармштадт: 15%.
    • 5'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 4'
      Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 4'
      Кадержабек Павел создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 4'
      Ишервуд Томас из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Крамарич Андрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Матч возобновлен
    • 3'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 3'
      Ишервуд Томас из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Бебу Ила выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Хоффенхайм контролирует мяч.
    • 2'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Хоффенхайм контролирует мяч.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Хоффенхайм начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на PreZero Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Хоффенхайм 94.1% (112)
    X 5.9% (7)
    Дармштадт 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хоффенхайм 3:3 Дармштадт

    Исход игры
    Хоффенхайм
    94.1% (112)
    Ничья
    5.9% (7)
    Дармштадт
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.72% (72)
    Меньше
    36.28% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    65.49% (74)
    Нет
    34.51% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Хоффенхайм
    45.4% (54)
    2:0 Хоффенхайм
    21% (25)
    3:1 Хоффенхайм
    10.9% (13)
    1:0 Хоффенхайм
    9.2% (11)
    1:1 Ничья
    4.2% (5)
    3:0 Хоффенхайм
    2.5% (3)
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