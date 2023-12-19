Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

48' Команда Хоффенхайм имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Брукс Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Карич Эмир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

44' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

43' Кадержабек Павел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' СК Дармштадт пытается что-то создать.

41' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

41' СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Крамарич Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' СК Дармштадт пытается что-то создать.

38' СК Дармштадт контролирует мяч.

38' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

37' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

37' СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Кемпе Тобиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' СК Дармштадт контролирует мяч.

35' Крамарич Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

34' Ридель Клеменс не смог попасть в створ ударом издали

34' СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Christoph Klarer создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Christoph Klarer выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе

31' Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

30' Прёмель Гриша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Г О О О О Л - Бебу Ила забивает с правой ноги!

28' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

28' Скарке Тим не смог попасть в створ ударом издали

28' Кемпе Тобиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Прёмель Гриша создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

27' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

26' СК Дармштадт контролирует мяч.

25' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

25' СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

25' Оооо... вот это был удар! Прёмель Гриша должен был забить с этой позиции.

24' Кадержабек Павел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Г О О О О Л - Пфайффер Лука забивает с левой ноги!

23' СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Франич Бартол создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' СК Дармштадт контролирует мяч.

22' Стах Антон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

21' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

20' Скарке Тим не смог попасть в створ ударом издали

20' СК Дармштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' СК Дармштадт контролирует мяч.

19' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

19' СК Дармштадт пытается что-то создать.

19' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

18' СК Дармштадт пытается что-то создать.

17' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

17' СК Дармштадт контролирует мяч.

16' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

16' СК Дармштадт контролирует мяч.

16' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

14' 'Г О О О О О Л - Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм забивает с пенальти! Он пробил правой. Marcel Schuhen был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

13' Гьясула Клаус из команды СК Дармштадт получает желтую после опасной игры.

13' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' СК Дармштадт контролирует мяч.

11' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Бадер Маттиас из команды СК Дармштадт в офсайде

10' Пфайффер Лука из команды СК Дармштадт нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

10' Скарке Тим из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' СК Дармштадт пытается что-то создать.

10' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

9' Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

6' СК Дармштадт пытается что-то создать.

5' СК Дармштадт контролирует мяч.

5' Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе

4' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

4' Кадержабек Павел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Ишервуд Томас из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

4' Крамарич Андрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Матч возобновлен

3' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

3' Ишервуд Томас из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

3' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Бебу Ила выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

1' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Хоффенхайм начинает с центра поля