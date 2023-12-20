Джейсон Папо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Будеску Константин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Якоб Паул выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Грамени Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Якоб Паул выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Матч возобновлен

11' Кристя Юлиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Албу Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Сырбу Дан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Оооо... вот это был удар! Валье Борха должен был забить с этой позиции.

8' Валье Борха оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Хорошую попытку сделал Ионицэ Александру II . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Судья свистит. Браун Кристофер атаковал сзади соперника. Это Луи Мунтяну заработал своей команде штрафной

5' Mihai Aioani ослабляет давление, выбив мяч.

4' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Оооо... вот это был удар! Джейсон Папо должен был забить с этой позиции.

3' Хорошую попытку сделал Джейсон Папо. Удар в створ, но вратарь начеку

3' Джейсон Папо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

2' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Фарул Констанца

2' Луи Мунтяну из команды Фарул Констанца в офсайде

1' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру