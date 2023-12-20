Тур: 21. Стадион: Центральный (Овидиу). Главный судья: Бирсан Марсель
0:0
Первый тайм: 23'
0'
Владение мячом
12
Айоани
Михай
22
Сырбу
Дан
21
Боли
Кевин
99
Дюссо
Дамьен
18
Артян
Андрей
15
Кристя
Юлиан
96
Папо
Джейсон
11
Валье
Борха
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
-
22 Сырбу ДанЗащитник
-
21 Боли КевинЗащитник
- Защитник
-
99 Дюссо ДамьенЗащитник
- Полузащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Гросу ДариусЗащитник
- Защитник
-
88 Бану ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
20 Беншаиб АминНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
-
11 Валье БорхаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Юхвель ТсумуНападающий
- Нападающий
-
93 Сони КевенНападающий
-
-
-
-
91 Omar El Sawy
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
История личных встреч
Фарул Констанца
Рапид Бухарест
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед
22 матча
27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
6 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
1.7
0.58
Среднее время на гол
52
154
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
0.92
1.1
Среднее время на гол
98
81
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
1.27
0.82
Тотал матчей
2.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
70
110
Бомбардиры внутри турнира
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларие Йонуц
|6 (4)
|0.29
|Будеску Константин
|5 (1)
|0.24
|Ривалдиньо
|4
|0.19
|Мунтяну Луис
|4
|0.19
|Артян Андрей
|3
|0.14
|Вынэ Йонуц
|2
|0.1
|Мазилу Адриан
|1
|0.05
|Балута Тудор
|1
|0.05
|Грамени Константин
|1
|0.05
|Кырнац Николае
|1
|0.05
|Крисиума Матеус
|1
|0.05
|Сали Энес
|1
|0.05
|Попеску Михай
|0
|0
|Кики Давид
|0
|0
|Боргнино Марко
|0
|0
|Вианна Фабио
|0
|0
|Сырбу Дан
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|6 (1)
|0.29
|Дуганджич Марко
|6 (2)
|0.29
|Ионицэ Александру II
|5
|0.24
|Петрила Клаудиу
|4
|0.19
|Папо Джейсон
|4
|0.19
|Бамгбойе Фуншо
|3
|0.14
|Валье Борха
|1
|0.05
|Оайдэ Рэзван
|1
|0.05
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.05
|Эммерс Сиан
|1
|0.05
|Якоб Паул
|1
|0.05
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Стан Александру
|0
|0
|Браун Кристофер
|0
|0
|Каржан Каталин
|0
|0
|Борза Себастьян
|0
|0
Карточки
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Михай
|7
|0
|Георге Хаджи
|3
|1
|Ларие Йонуц
|4
|0
|Будеску Константин
|4
|0
|Артян Андрей
|4
|0
|Кики Давид
|2
|1
|Грамени Константин
|3
|0
|Вынэ Йонуц
|2
|0
|Балута Тудор
|2
|0
|Маринс Густаво
|2
|0
|Дюссо Дамьен
|1
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Боргнино Марко
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Мунтяну Луис
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Вианна Фабио
|1
|0
|Сырбу Дан
|1
|0
|Думитраче Валенти
|1
|0
|Мазилу Адриан
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
|Iustin Doicaru
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оайдэ Рэзван
|4
|0
|Бамгбойе Фуншо
|3
|0
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|Папо Джейсон
|3
|0
|Cristiano Bergodi
|3
|0
|Кяйт Маттиас
|1
|1
|Сэпунару Кристиан
|2
|0
|Валье Борха
|2
|0
|Браун Кристофер
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Якоб Паул
|2
|0
|Stefan Panoiu
|2
|0
|Борза Себастьян
|0
|1
|Стан Александру
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Албу Кристиан
|1
|0
|Каржан Каталин
|1
|0
|Рахмани Альбион
|1
|0
Результаты матчей
Фарул Констанца
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Рапид Бухарест
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
6
5
Фарул Констанца
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Рапид Бухарест
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
7
17
Фарул Констанца
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
20% (4)
35% (7)
Рапид Бухарест
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
19
10
Упущенные победы
13
22
Голы по времени матча
Забито
17
14
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
1
6%
3
21%
1-15
5
29%
29%
1
7%
16-30
2
12%
6
43%
31-45
4
24%
1
7%
46-60
3
18%
2
14%
61-75
2
12%
1
7%
76-90
Пропущено
12
9
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
3
25%
2
22%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
25%
1
11%
76-90
Забито
14
22
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
1
7%
3
14%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
2
14%
4
18%
31-45
3
21%
3
14%
46-60
2
14%
3
14%
61-75
4
29%
6
27%
76-90
Пропущено
18
11
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
6%
2
18%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
2
18%
31-45
3
17%
3
27%
46-60
4
22%
3
27%
61-75
3
17%
1
9%
76-90
Забито
31
36
13 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 11
3 Не забивали 5
2
6%
6
17%
1-15
7
23%
4
11%
16-30
4
13%
10
28%
31-45
7
23%
4
11%
46-60
5
16%
5
14%
61-75
6
19%
7
19%
76-90
Пропущено
30
20
15 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 12
4
13%
4
20%
1-15
4
13%
1
5%
16-30
7
23%
2
10%
31-45
5
17%
5
25%
46-60
4
13%
6
30%
61-75
6
20%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Фарул Констанца
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
УТА Арад - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3
Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 Глория Бузау - Фарул Констанца 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 Фарул Констанца - УТА Арад 2:2 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 ХИК - Фарул Констанца 2:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ХИК 2:1
Рапид Бухарест
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0
Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Стяуа Бухарест - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1
Результаты матчей
Фарул Констанца
Рапид Бухарест
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:0
4 раза 40%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
0:1
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
3:1
3 раза 15%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:0
5 раз 25%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
2
6 раз 30%
0
3 раза 15%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
0
6 раз 30%
2
5 раз 25%
3
4 раза 20%
1
3 раза 15%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Фарул Констанца
Рапид Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
55
73
28
46
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
46
46
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
173
Больше Меньше
146
911
119
317
614
119
218
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|13
|5
|3
|38 - 20
|44
|2.
|21
|9
|7
|5
|31 - 23
|34
|3.
|20
|9
|6
|5
|33 - 21
|33
|4.
|0:0
|21
|8
|9
|4
|34 - 22
|33
|5.
|0:0
|21
|8
|6
|7
|30 - 31
|30
|6.
|20
|8
|5
|7
|26 - 24
|29
|7.
|20
|7
|8
|5
|28 - 27
|29
|8.
|20
|6
|10
|4
|26 - 22
|28
|9.
|21
|8
|3
|10
|33 - 33
|27
|10.
|21
|5
|12
|4
|22 - 22
|27
|11.
|20
|5
|11
|4
|22 - 20
|26
|12.
|20
|6
|6
|8
|26 - 33
|24
|13.
|21
|5
|9
|7
|23 - 28
|24
|14.
|21
|5
|8
|8
|25 - 31
|23
|15.
|20
|3
|4
|13
|12 - 31
|13
|16.
|20
|0
|9
|11
|18 - 39
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|4
|0
|16 - 4
|22
|2.
|10
|6
|3
|1
|17 - 8
|21
|3.
|10
|6
|2
|2
|16 - 9
|20
|4.
|10
|5
|4
|1
|17 - 9
|19
|5.
|10
|5
|4
|1
|15 - 11
|19
|6.
|0:0
|10
|5
|2
|3
|20 - 13
|17
|7.
|0:0
|11
|4
|5
|2
|17 - 12
|17
|8.
|11
|5
|1
|5
|23 - 20
|16
|9.
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|10.
|10
|3
|6
|1
|14 - 13
|15
|11.
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|12.
|11
|2
|5
|4
|13 - 19
|11
|13.
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|14.
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|15.
|10
|1
|3
|6
|3 - 12
|6
|16.
|10
|0
|6
|4
|8 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|22 - 11
|24
|2.
|10
|5
|5
|0
|19 - 12
|20
|3.
|10
|4
|6
|0
|13 - 6
|18
|4.
|0:0
|11
|3
|7
|1
|14 - 9
|16
|5.
|0:0
|10
|4
|1
|5
|13 - 19
|13
|6.
|10
|3
|4
|3
|14 - 17
|13
|7.
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|8.
|10
|3
|3
|4
|12 - 12
|12
|9.
|11
|2
|6
|3
|8 - 9
|12
|10.
|10
|3
|2
|5
|17 - 17
|11
|11.
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|12.
|10
|3
|1
|6
|11 - 13
|10
|13.
|10
|1
|6
|3
|9 - 13
|9
|14.
|10
|1
|5
|4
|9 - 14
|8
|15.
|10
|2
|1
|7
|9 - 19
|7
|16.
|10
|0
|3
|7
|10 - 24
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|10 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|9 (8)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (6)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (5)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|9 (1)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 6
|Фарул Констанца
|Попеску Михай
|7