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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Бирсан Марсель
Фарул Констанца
0:0
Первый тайм: 23'
Рапид Бухарест
0'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Фарул Констанца
Ничья
Рапид Бухарест
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Все Коэффициенты
12
Айоани
Михай
22
Сырбу
Дан
21
Боли
Кевин
3
Попеску
Михай
99
Дюссо
Дамьен
8
Вынэ
Йонуц
18
Артян
Андрей
24
Грамени
Константин
26
Мазилу
Адриан
9
Мунтяну
Луис
10
Будеску
Константин
31
Молдован
Хорациу
15
Кристя
Юлиан
22
Сэпунару
Кристиан
6
Якоб
Паул
47
Браун
Кристофер
7
Бамгбойе
Фуншо
80
Каржан
Каталин
23
Албу
Кристиан
96
Папо
Джейсон
11
Валье
Борха
10
Ионицэ
Александру
II
Фарул Констанца
Рапид Бухарест

История личных встреч

Фарул Констанца
Рапид Бухарест

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед

22 матча

27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
6 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

С
3:1
С
7:2
С
1:1
С
2:1
К
0:2
С
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ЛI
2:1
ЛI
3:1
ЛI
0:0
Л2САП
0:1
Л2САП
1:0
Л2С1
0:0
Л2С1
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ДА
1:0
ДА
0:2
ДА
0:0

Голы

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

1.7
0.58

Среднее время на гол

52
154

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

0.92
1.1

Среднее время на гол

98
81

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

1.27
0.82

Тотал матчей

2.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

70
110

Бомбардиры внутри турнира

Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларие Йонуц 6 (4) 0.29
Будеску Константин 5 (1) 0.24
Ривалдиньо 4 0.19
Мунтяну Луис 4 0.19
Артян Андрей 3 0.14
Вынэ Йонуц 2 0.1
Мазилу Адриан 1 0.05
Балута Тудор 1 0.05
Грамени Константин 1 0.05
Кырнац Николае 1 0.05
Крисиума Матеус 1 0.05
Сали Энес 1 0.05
Попеску Михай 0 0
Кики Давид 0 0
Боргнино Марко 0 0
Вианна Фабио 0 0
Сырбу Дан 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахмани Альбион 6 (1) 0.29
Дуганджич Марко 6 (2) 0.29
Ионицэ Александру II 5 0.24
Петрила Клаудиу 4 0.19
Папо Джейсон 4 0.19
Бамгбойе Фуншо 3 0.14
Валье Борха 1 0.05
Оайдэ Рэзван 1 0.05
Сэпунару Кристиан 1 0.05
Эммерс Сиан 1 0.05
Якоб Паул 1 0.05
Костаче Ионуц 0 0
Стан Александру 0 0
Браун Кристофер 0 0
Каржан Каталин 0 0
Борза Себастьян 0 0

Карточки

Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Михай 7 0
Георге Хаджи 3 1
Ларие Йонуц 4 0
Будеску Константин 4 0
Артян Андрей 4 0
Кики Давид 2 1
Грамени Константин 3 0
Вынэ Йонуц 2 0
Балута Тудор 2 0
Маринс Густаво 2 0
Дюссо Дамьен 1 0
Ривалдиньо 1 0
Неделку Драгош 1 0
Боргнино Марко 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Мунтяну Луис 1 0
Айоани Михай 1 0
Вианна Фабио 1 0
Сырбу Дан 1 0
Думитраче Валенти 1 0
Мазилу Адриан 1 0
Дукуре Кевин Гробры 1 0
Iustin Doicaru 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оайдэ Рэзван 4 0
Бамгбойе Фуншо 3 0
Петрила Клаудиу 3 0
Папо Джейсон 3 0
Cristiano Bergodi 3 0
Кяйт Маттиас 1 1
Сэпунару Кристиан 2 0
Валье Борха 2 0
Браун Кристофер 2 0
Эммерс Сиан 2 0
Якоб Паул 2 0
Stefan Panoiu 2 0
Борза Себастьян 0 1
Стан Александру 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Албу Кристиан 1 0
Каржан Каталин 1 0
Рахмани Альбион 1 0

Результаты матчей

Фарул Констанца
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Рапид Бухарест
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

6
5
Фарул Констанца
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Рапид Бухарест
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

7
17
Фарул Констанца
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (6)
45% (9)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
20% (4)
35% (7)
Рапид Бухарест
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

19
10

Упущенные победы

13
22

Голы по времени матча

Забито

17
14
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
1
6%
3
21%
1-15
5
29%
29%
1
7%
16-30
2
12%
6
43%
31-45
4
24%
1
7%
46-60
3
18%
2
14%
61-75
2
12%
1
7%
76-90

Пропущено

12
9
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
3
25%
2
22%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
25%
1
11%
76-90

Забито

14
22
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
1
7%
3
14%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
2
14%
4
18%
31-45
3
21%
3
14%
46-60
2
14%
3
14%
61-75
4
29%
6
27%
76-90

Пропущено

18
11
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
6%
2
18%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
2
18%
31-45
3
17%
3
27%
46-60
4
22%
3
27%
61-75
3
17%
1
9%
76-90

Забито

31
36
13 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 11
3 Не забивали 5
2
6%
6
17%
1-15
7
23%
4
11%
16-30
4
13%
10
28%
31-45
7
23%
4
11%
46-60
5
16%
5
14%
61-75
6
19%
7
19%
76-90

Пропущено

30
20
15 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 12
4
13%
4
20%
1-15
4
13%
1
5%
16-30
7
23%
2
10%
31-45
5
17%
5
25%
46-60
4
13%
6
30%
61-75
6
20%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Фарул Констанца
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
УТА Арад - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3
Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 Глория Бузау - Фарул Констанца 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 Фарул Констанца - УТА Арад 2:2 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 ХИК - Фарул Констанца 2:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ХИК 2:1
Рапид Бухарест
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0
Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Стяуа Бухарест - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1

Результаты матчей

Фарул Констанца
Рапид Бухарест

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:0
4 раза 40%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

0:1
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
3:1
3 раза 15%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:0
5 раз 25%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
2
6 раз 30%
0
3 раза 15%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
0
6 раз 30%
2
5 раз 25%
3
4 раза 20%
1
3 раза 15%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Фарул Констанца
Рапид Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
5
5
1.5
7
3
2
8
2.5
4
6
1
9
3.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
4
6
1.5
4
6
1
9
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
3
0.5
Больше Меньше
14
6
9
11
1.5
11
9
3
17
2.5
6
14
1
19
3.5
2
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 21 13 5 3 38 - 20 44
2.
Университатя Крайова
 21 9 7 5 31 - 23 34
3.
ЧФР Клуж
 20 9 6 5 33 - 21 33
4.
Рапид Бухарест
 0:0 21 8 9 4 34 - 22 33
5.
Фарул Констанца
 0:0 21 8 6 7 30 - 31 30
6.
Сепси
 20 8 5 7 26 - 24 29
7.
Университатя Клуж
 20 7 8 5 28 - 27 29
8.
Германнштадт
 20 6 10 4 26 - 22 28
9.
У Крайова 1948
 21 8 3 10 33 - 33 27
10.
Петролул Плоешти
 21 5 12 4 22 - 22 27
11.
Оцелул Галац
 20 5 11 4 22 - 20 26
12.
Волунтари
 20 6 6 8 26 - 33 24
13.
УТА Арад
 21 5 9 7 23 - 28 24
14.
Политехника Яссы
 21 5 8 8 25 - 31 23
15.
Динамо Бухарест
 20 3 4 13 12 - 31 13
16.
Ботошани
 20 0 9 11 18 - 39 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 10 6 4 0 16 - 4 22
2.
Университатя Крайова
 10 6 3 1 17 - 8 21
3.
ФКСБ
 10 6 2 2 16 - 9 20
4.
Германнштадт
 10 5 4 1 17 - 9 19
5.
Сепси
 10 5 4 1 15 - 11 19
6.
Рапид Бухарест
 0:0 10 5 2 3 20 - 13 17
7.
Фарул Констанца
 0:0 11 4 5 2 17 - 12 17
8.
У Крайова 1948
 11 5 1 5 23 - 20 16
9.
УТА Арад
 11 4 4 3 14 - 14 16
10.
Петролул Плоешти
 10 3 6 1 14 - 13 15
11.
Волунтари
 10 3 2 5 12 - 16 11
12.
Политехника Яссы
 11 2 5 4 13 - 19 11
13.
Университатя Клуж
 10 2 3 5 9 - 15 9
14.
Оцелул Галац
 10 1 5 4 9 - 14 8
15.
Динамо Бухарест
 10 1 3 6 3 - 12 6
16.
Ботошани
 10 0 6 4 8 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 11 7 3 1 22 - 11 24
2.
Университатя Клуж
 10 5 5 0 19 - 12 20
3.
Оцелул Галац
 10 4 6 0 13 - 6 18
4.
Рапид Бухарест
 0:0 11 3 7 1 14 - 9 16
5.
Фарул Констанца
 0:0 10 4 1 5 13 - 19 13
6.
Волунтари
 10 3 4 3 14 - 17 13
7.
Университатя Крайова
 11 3 4 4 14 - 15 13
8.
Политехника Яссы
 10 3 3 4 12 - 12 12
9.
Петролул Плоешти
 11 2 6 3 8 - 9 12
10.
ЧФР Клуж
 10 3 2 5 17 - 17 11
11.
У Крайова 1948
 10 3 2 5 10 - 13 11
12.
Сепси
 10 3 1 6 11 - 13 10
13.
Германнштадт
 10 1 6 3 9 - 13 9
14.
УТА Арад
 10 1 5 4 9 - 14 8
15.
Динамо Бухарест
 10 2 1 7 9 - 19 7
16.
Ботошани
 10 0 3 7 10 - 24 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 10 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 9 (8)
Университатя Клуж Нистор Дан 9 (6)
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 9 (5)
Оцелул Галац Alexandru Pop 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 6
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Ботошани Пий Джуниор 1 7
Петролул Плоешти Папп Пол 1 6
Фарул Констанца Попеску Михай 7
Весь список
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