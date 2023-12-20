Narek Grigoryan оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Хорошую попытку сделал Джейсон Папо. Удар в створ, но вратарь начеку

90' Артян Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

88' Сони Кевен получил желтую карточку от судьи

88' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Каржан Каталин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Тактическая замена. Будеску Константин уходит с поля и его заменяет Narek Grigoryan

86' Рефери не любит споров - именно за это Джейсон Папо сейчас получил желтую

86' Попеску Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Вынэ Йонуц не смог попасть в створ ударом издали

85' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

83' Браун Кристофер пробует нанести удар издали, но Mihai Aioani держит все под контролем

82' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

81' Джейсон Папо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Сони Кевен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Луи Мунтяну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Сэпунару Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Дюссо Дамьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Матч возобновлен

74' Ох, нехорошо это выглядит. Грамени Константин получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Грамени Константин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Сони Кевен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Артян Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

61' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Фарул Констанца , будет отменен из-за фола.

60' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Фарул Констанца , будет отменен из-за фола.

60' Хорошую попытку сделал Луи Мунтяну. Удар в створ, но вратарь начеку

60' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Фарул Констанца

60' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Фарул Констанца

59' Г О О О О О Л! Фарул Констанца забивает!

58' Матч возобновится спорным мячом

58' Ох, нехорошо это выглядит. Албу Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Албу Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Матч возобновлен

52' Якоб Паул на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

48' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля