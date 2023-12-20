Тур: 21. Стадион: Центральный (Овидиу). Главный судья: Бирсан Марсель
0:0
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаГрамени Константин
41' Желтая карточкаМунтяну Луис
59' Undefined phrase: football_event_Мазилу Адриан
60' Желтая карточкаБудеску Константин
86' Желтая карточкаПапо Джейсон
88' Желтая карточкаСони Кевен
90' Желтая карточкаКаржан Каталин
90'+5
Ход матча
41'
59'
86'
88'
90'
Владение мячом
12
Айоани
Михай
22
Сырбу
Дан
21
Боли
Кевин
99
Дюссо
Дамьен
18
Артян
Андрей
15
Кристя
Юлиан
96
Папо
Джейсон
11
Валье
Борха
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
-
22 Сырбу ДанЗащитник
-
21 Боли КевинЗащитник
- Защитник
-
99 Дюссо ДамьенЗащитник
- Полузащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Гросу ДариусЗащитник
- Защитник
-
88 Бану ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
20 Беншаиб АминНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
-
11 Валье БорхаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Юхвель ТсумуНападающий
- Нападающий
-
93 Сони КевенНападающий
-
-
-
-
91 Omar El Sawy
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
История личных встреч
Фарул Констанца
Рапид Бухарест
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед
22 матча
27.3%
31.8%
40.9%
6 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
6 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
1.7
0.58
Среднее время на гол
52
154
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
0.92
1.1
Среднее время на гол
98
81
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
1.27
0.82
Тотал матчей
2.5
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
70
110
Бомбардиры внутри турнира
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларие Йонуц
|6 (4)
|0.29
|Будеску Константин
|5 (1)
|0.24
|Ривалдиньо
|4
|0.19
|Мунтяну Луис
|4
|0.19
|Артян Андрей
|3
|0.14
|Вынэ Йонуц
|2
|0.1
|Мазилу Адриан
|1
|0.05
|Балута Тудор
|1
|0.05
|Грамени Константин
|1
|0.05
|Кырнац Николае
|1
|0.05
|Крисиума Матеус
|1
|0.05
|Сали Энес
|1
|0.05
|Попеску Михай
|0
|0
|Кики Давид
|0
|0
|Боргнино Марко
|0
|0
|Вианна Фабио
|0
|0
|Сырбу Дан
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахмани Альбион
|6 (1)
|0.29
|Дуганджич Марко
|6 (2)
|0.29
|Ионицэ Александру II
|5
|0.24
|Петрила Клаудиу
|4
|0.19
|Папо Джейсон
|4
|0.19
|Бамгбойе Фуншо
|3
|0.14
|Валье Борха
|1
|0.05
|Оайдэ Рэзван
|1
|0.05
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.05
|Эммерс Сиан
|1
|0.05
|Якоб Паул
|1
|0.05
|Костаче Ионуц
|0
|0
|Стан Александру
|0
|0
|Браун Кристофер
|0
|0
|Каржан Каталин
|0
|0
|Борза Себастьян
|0
|0
Карточки
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попеску Михай
|7
|0
|Будеску Константин
|5
|0
|Георге Хаджи
|3
|1
|Ларие Йонуц
|4
|0
|Артян Андрей
|4
|0
|Грамени Константин
|4
|0
|Кики Давид
|2
|1
|Вынэ Йонуц
|2
|0
|Балута Тудор
|2
|0
|Мунтяну Луис
|2
|0
|Маринс Густаво
|2
|0
|Дюссо Дамьен
|1
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Боргнино Марко
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Вианна Фабио
|1
|0
|Сырбу Дан
|1
|0
|Думитраче Валенти
|1
|0
|Мазилу Адриан
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
|Iustin Doicaru
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оайдэ Рэзван
|4
|0
|Папо Джейсон
|4
|0
|Бамгбойе Фуншо
|3
|0
|Петрила Клаудиу
|3
|0
|Cristiano Bergodi
|3
|0
|Кяйт Маттиас
|1
|1
|Сэпунару Кристиан
|2
|0
|Валье Борха
|2
|0
|Браун Кристофер
|2
|0
|Эммерс Сиан
|2
|0
|Якоб Паул
|2
|0
|Каржан Каталин
|2
|0
|Stefan Panoiu
|2
|0
|Борза Себастьян
|0
|1
|Стан Александру
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Сони Кевен
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Албу Кристиан
|1
|0
|Рахмани Альбион
|1
|0
Результаты матчей
Фарул Констанца
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Рапид Бухарест
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
6
5
Фарул Констанца
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Рапид Бухарест
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
7
17
Фарул Констанца
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
24% (5)
33% (7)
Рапид Бухарест
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
19
10
Упущенные победы
13
22
Голы по времени матча
Забито
17
14
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
1
6%
3
21%
1-15
5
29%
29%
1
7%
16-30
2
12%
6
43%
31-45
4
24%
1
7%
46-60
3
18%
2
14%
61-75
2
12%
1
7%
76-90
Пропущено
12
9
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
3
25%
2
22%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
25%
1
11%
76-90
Забито
14
22
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
1
7%
3
14%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
2
14%
4
18%
31-45
3
21%
3
14%
46-60
2
14%
3
14%
61-75
4
29%
6
27%
76-90
Пропущено
18
11
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
6%
2
18%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
2
18%
31-45
3
17%
3
27%
46-60
4
22%
3
27%
61-75
3
17%
1
9%
76-90
Забито
31
36
13 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 11
4 Не забивали 6
2
6%
6
17%
1-15
7
23%
4
11%
16-30
4
13%
10
28%
31-45
7
23%
4
11%
46-60
5
16%
5
14%
61-75
6
19%
7
19%
76-90
Пропущено
30
20
15 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 12
4
13%
4
20%
1-15
4
13%
1
5%
16-30
7
23%
2
10%
31-45
5
17%
5
25%
46-60
4
13%
6
30%
61-75
6
20%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Фарул Констанца
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
УТА Арад - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3
Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 Глория Бузау - Фарул Констанца 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 Фарул Констанца - УТА Арад 2:2 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0 ХИК - Фарул Констанца 2:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ХИК 2:1
Рапид Бухарест
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0
Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Стяуа Бухарест - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 3:1 Оцелул Галац - Рапид Бухарест 0:0 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Рапид Бухарест 3:5 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Рапид Бухарест - Петролул Плоешти 0:2 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1
Результаты матчей
Фарул Констанца
Рапид Бухарест
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:0
5 раз 45%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:0
6 раз 29%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 38%
2
6 раз 29%
0
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
0
7 раз 33%
2
5 раз 24%
3
4 раза 19%
1
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Фарул Констанца
Рапид Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
82
56
73
29
46
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
65
46
47
19
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
147
912
1110
318
615
120
219
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|10 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|9 (8)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|9 (6)
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|9 (5)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|9 (1)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 6
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Ботошани
|Пий Джуниор
|1 7
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 6
|Фарул Констанца
|Попеску Михай
|7