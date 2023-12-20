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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Куадра Гильермо
Барселона
1:1
Перерыв
Альмерия
0'
5' Желтая карточка
Посо Алехандро
16' Желтая карточка
Рафинья Диас
21' Желтая карточка
Кристенсен Андреас
1:0
33' Гол
Рафинья Диас
1:1
41' Гол
Баптистао Лео

Ход матча

5'
 
Посо Алехандро
16'
Рафинья Диас
 
21'
Кристенсен Андреас
 
33'
Рафинья Диас
1:0
41'
1:1
Баптистао Лео
(Аррибас Серхио)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 136
Барселона 96.3% (131)
X 2.2% (3)
Альмерия 1.5% (2)
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Барселона
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13
Пенья
Иньяки
2
Канселу
Жоау
4
Араухо
Рональд
15
Кристенсен
Андреас
3
Бальде
Алехандро
20
Роберто
Серхи
22
Гюндоган
Илкай
32
Лопес
Фермин
11
Рафинья
Диас
9
Левандовски
Роберт
14
Фелиш
Жоау
25
Максимиану
Луиш
21
Брандарис
Хуан
22
Монтес
Сесар
3
Гонсалес
Эдгар
17
Посо
Алехандро
15
Акиеме
Серхио
19
Аррибас
Серхио
6
Лопи
Дион
4
Баба
Иддрису
7
Рамазани
Ларжи
12
Баптистао
Лео
Барселона
4-3-3
Альмерия
5-4-1

История личных встреч

Барселона
Альмерия

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

81.3%
12.5%
6.2%
13 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
П
4:0
П
1:2
П
4:1
П
0:2
П
3:1
КК
0:3
КК
5:0
П
0:8
П
2:2
П
1:0
П
0:2
П
5:0
ПД
2:2
ПД
2:0

Голы

Всего голов

26
21

Голов в среднем за матч

3.25
2.63

Среднее время на гол

27
34

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

0.75
0.25

Среднее время на гол

120
360

Всего голов

32
23

Голов в среднем за матч

2
1.44

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

45
62

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 8 (2) 0.44
Рафинья Диас 3 0.17
Фелиш Жоау 3 0.17
Торрес Ферран 3 0.17
Гюндоган Илкай 2 0.11
Канселу Жоау 2 0.11
Кунде Жюль 1 0.06
Гави 1 0.06
Ямаль Ламин 1 0.06
Роберто Серхи 1 0.06
Де Йонг Френки 1 0.06
Араухо Рональд 1 0.06
Педри 1 0.06
Лопес Фермин 1 0.06
Гиу Марк 1 0.06
Ромеу Ориоль 0 0
Кристенсен Андреас 0 0
Бальде Алехандро 0 0
Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аррибас Серхио 5 0.28
Баптистао Лео 4 0.22
Суарес Луис III 4 (1) 0.22
Рамазани Ларжи 2 0.11
Акиеме Серхио 2 0.11
Каики Да Силва 1 0.06
Робертоне Лукас 0 0
Мелеро Гонсало 0 0
Брандарис Хуан 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Йонг Френки 5 0
Гави 5 0
Канселу Жоау 4 0
Рафинья Диас 2 1
Левандовски Роберт 3 0
Ромеу Ориоль 3 0
Фелиш Жоау 3 0
Хави Эрнандес 1 1
Гюндоган Илкай 2 0
Иньиго Мартинес 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Торрес Ферран 2 0
Араухо Рональд 2 0
Педри 2 0
Тер Штеген Марк-Андре 1 0
Гарсия Эрик 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Лопес Фермин 1 0
Ямаль Ламин 1 0
Гиу Марк 1 0
Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертоне Лукас 5 0
Баптистао Лео 4 0
Баба Иддрису 4 0
Рамазани Ларжи 4 0
Гонсалес Эдгар 2 1
Пуигмаль Арнау 3 0
Эмбарба Адриан 2 0
Мелеро Гонсало 2 0
Монтес Сесар 2 0
Брандарис Хуан 2 0
Морено Висенте 1 0
Акиеме Серхио 1 0
Посо Алехандро 1 0
Максимиану Луиш 1 0
Суарес Луис III 1 0
Каики Да Силва 1 0
Пубиль Марк 1 0

Результаты матчей

Барселона
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Альмерия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
7
Барселона
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Альмерия
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
13

Упущенные победы

12
5
Барселона
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Альмерия
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
13

Упущенные победы

15
12

Голы по времени матча

Забито

17
7
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
6%
2
29%
1-15
3
18%
1
14%
16-30
1
6%
1
14%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
12%
2
29%
61-75
9
53%
1
14%
76-90

Пропущено

10
21
4 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
20%
3
14%
1-15
1
10%
2
10%
16-30
1
10%
7
33%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
10%
2
10%
61-75
5
50%
5
24%
76-90

Забито

12
10
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
2
17%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
3
30%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
3
25%
3
30%
61-75
3
25%
1
10%
76-90

Пропущено

11
18
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
18%
1
6%
1-15
2
18%
5
28%
16-30
3
27%
1
6%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
1
9%
5
28%
61-75
2
18%
5
28%
76-90

Забито

29
17
10 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
3
10%
3
18%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
4
14%
4
24%
31-45
2
7%
2
12%
46-60
5
17%
5
29%
29%
61-75
12
41%
2
12%
76-90

Пропущено

21
39
11 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
4
19%
4
10%
1-15
3
14%
7
18%
16-30
4
19%
8
21%
31-45
1
5%
3
8%
46-60
2
10%
7
18%
61-75
7
33%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Валенсия - Барселона 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Барселона - Жирона 2:4 Барселона - Атлетико М 1:0
Барселона - Порту 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Барселона - Алавес 2:1 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Барселона - Атлетик Б 1:0 Гранада - Барселона 2:2 Порту - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 1:0 Мальорка - Барселона 2:2 Барселона - Сельта 3:2 Барселона - Антверпен 5:0 Барселона - Бетис 5:0 Осасуна - Барселона 1:2
Альмерия
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Альмерия - Мальорка 0:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барбастро - Альмерия 1:0 Альмерия - Бетис 0:0
Хетафе - Альмерия 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Алавес - Альмерия 1:0 Талавера - Альмерия 0:2 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Жирона - Альмерия 5:2 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Альмерия - Гранада 3:3 Севилья - Альмерия 5:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Сельта 2:3 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Гранада 1:0

Результаты матчей

Барселона
Альмерия

Точный счет

1:0
3 раза 33%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Барселона
Альмерия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
3
6
2
7
2.5
1
8
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
1
7
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
12
5
9
8
1.5
4
13
3
14
2.5
1
16
2
15
3.5
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 17 14 2 1 41 - 20 44
2.
Реал Мадрид
 Заявка 17 13 3 1 38 - 11 42
3.
Барселона
 1:1 Заявка 18 10 6 2 32 - 20 36
4.
Атлетико М
 Заявка 17 11 2 4 35 - 19 35
5.
Атлетик Б
 Заявка 17 9 5 3 33 - 19 32
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 8 6 3 29 - 18 30
7.
Бетис
 Заявка 17 6 9 2 19 - 17 27
8.
Хетафе
 Заявка 18 6 8 4 24 - 23 26
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 17 7 4 6 15 - 14 25
10.
Валенсия
 Заявка 18 6 5 7 19 - 22 23
11.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 8 6 16 - 24 20
12.
Осасуна
 Заявка 17 5 4 8 19 - 26 19
13.
Алавес
 Заявка 17 4 4 9 14 - 23 16
14.
Вильярреал
 Заявка 17 4 4 9 23 - 33 16
15.
Севилья
 Заявка 17 3 7 7 23 - 24 16
16.
Мальорка
 Заявка 17 2 9 6 14 - 20 15
17.
Кадис
 Заявка 17 2 8 7 14 - 24 14
18.
Сельта
 Заявка 17 2 7 8 16 - 25 13
19.
Гранада
 Заявка 18 1 5 12 20 - 40 8
20.
Альмерия
 1:1 Заявка 18 0 6 12 18 - 40 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 9 8 1 0 22 - 11 25
2.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 1 0 21 - 4 22
3.
Жирона
 Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
4.
Барселона
 1:1 Заявка 10 7 1 2 19 - 10 22
5.
Атлетик Б
 Заявка 9 6 2 1 24 - 11 20
6.
Бетис
 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
7.
Хетафе
 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
10.
Валенсия
 Заявка 8 4 2 2 9 - 4 14
11.
Алавес
 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
12.
Кадис
 Заявка 8 2 4 2 8 - 9 10
13.
Севилья
 Заявка 9 2 4 3 13 - 13 10
14.
Мальорка
 Заявка 8 1 6 1 5 - 5 9
15.
Осасуна
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
16.
Райо Вальекано
 Заявка 9 1 5 3 9 - 16 8
17.
Вильярреал
 Заявка 9 2 1 6 14 - 19 7
18.
Сельта
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
19.
Гранада
 Заявка 9 1 4 4 12 - 19 7
20.
Альмерия
 1:1 Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 8 7 1 0 20 - 10 22
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
3.
Барселона
 1:1 Заявка 8 3 5 0 13 - 10 14
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
7.
Атлетико М
 Заявка 8 3 1 4 13 - 8 10
8.
Осасуна
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 3 1 5 6 - 9 10
10.
Вильярреал
 Заявка 8 2 3 3 9 - 14 9
11.
Бетис
 Заявка 9 1 6 2 8 - 14 9
12.
Валенсия
 Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
13.
Хетафе
 Заявка 10 1 5 4 15 - 19 8
14.
Севилья
 Заявка 8 1 3 4 10 - 11 6
15.
Сельта
 Заявка 8 1 3 4 10 - 13 6
16.
Мальорка
 Заявка 9 1 3 5 9 - 15 6
17.
Кадис
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
18.
Алавес
 Заявка 9 0 3 6 4 - 13 3
19.
Альмерия
 1:1 Заявка 9 0 2 7 8 - 22 2
20.
Гранада
 Заявка 9 0 1 8 8 - 21 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 13 (2)
Хетафе Майораль Борха 12 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (2)
Жирона Довбик Артём 10 (4)
Атлетико М Мората Альваро 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гранада Гумбау Херард 9
Кадис Алехо Иван 9
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Хетафе Дуарте Домингуш 2 4
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв. 
  • 45'
    Аррибас пробил по воротам Пеньи, но слабовато! Принял мяч на грудь, опустил на левую ногу и пробил. Неплохо было, но слабовато. 
  • Дополнительное время
    44'
    3 минуты добавил рефери. 
  • 44'
    После касания мяч Лопи попал в ногу Гюндогану. Требовали игроки "Барселоны" пересмотра момента. Рефери отмахнулся, играем. 
  • 43'
    И теперь добавят в первом тайме минут 5. А "Барселона" создала себе невероятные проблемы. Первый тайм с главным аустайдером к концу подходит, а счёт на табло 1:1. 
  • Описание гола
    42'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!!  Баптистао!!!! Подтвердил рефери взятие ворот! Баптистао легко разобрался с Араухо, который просмотрел передачу Аррибаса. Не зря спорил Аррибас с рефери! 
  • 41'
    Аррибас требует рефери посмотреть эпизод и отменить офсайд. Но пока что рефери ждёт решения бригады помощников. 
  • Офсайд
    40'
    Араухо просмотрел рывок Баптистао, который вышел один на один и перебросил Пенья! Однако положение вне игры! ВАР работает. 
  • 39'
    С мячом Гонсалес, сыграл он на Монтеса, назад на Максимиану. 
  • 37'
    А пока что всё крутят и крутят нам забитый мяч. Хорошая подача Гюндогана решила эпизод. Рафинья удачно выбрал позицию. 
  • 36'
    На правом фланге с мячом Гонсалес, но неудачная передача и подобрали игровой снаряд хозяева. В "стеночку" Лопес и Рафинья разыграли комбинацию, но на ударную позицию не вышли. 
  • 35'
    Последние десять минут основного времени первого тайма у нас пошли. 
  • 33'
    С мячом в центре поля "Барселона". Один забили, теперь побежали забивать второй. 
  • Описание гола
    32'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:0!!! Рафинья!!! Забивает "Барселона" после подачи углового. Гюндоган подачу исполнил, выше всех на дальней штанге выпрыгнул Араухо, в падении отразил этот удар головой соперника Максимиану, но точно на ногу Рафинье, который караулил отскок! И с близкого расстояния под перекладину отправил он мяч!
  • 31'
     Араухо вовремя подключился к обороне и выбил мяч из-под ногу соперника. Тут же атака "Барселоны", передача Лопеса на Рафинью, который чуть не обыграл Монтеса, который сумел исправить свою же ошибку, выбив мяч на угловой. 
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    • 30'
      Роберто решился на удар с дальней дистанции. Выше цели. 
    • 29'
       Брандарис выбил мяч на угловой. Нет, аут показывает рефери. Разыграли из-за боковой хозяева, перевод на Гюндогана. 
    • 28'
      Перехватил мяч  Кристенсен. Двое игроков обороны "Барселоны" на жёлтых карточках. И это может сказаться во втором тайме. 
    • 27'
      Передача на Акиеме, тот развернулся, сыграл на Аррибаса, который перевёл на правый край. "Барселона" откатывается в оборону. 
    • Угловой
      26'
      Угловой удар заработала "Барселона". Подача на ближнюю штангу, пытался Левандовски пяткой прокинуть мяч дальше. Не вышло. 
    • 25'
       Рамазани с мячом на левом фланге, его стал накрывать Араухо и не позволил выполнить точную подачку крайнему полузащитнику "Альмерии".
    • 24'
      Гаритано Гаиска пытается довести до своих парней, что можно играть с такой "Барселоной". Стандарт на правом фланге разыграли гости. Неудачная подача... 
    • Желтая карточка
      23'
       Кристенсен проспал рывок Аррибаса и получил жёлтую карточку, когда его нагнал и придержал руками. 
    • 22'
      Середина первого тайма. "Барселона" атакует, создаёт моменты, но не забивает. А время идёт. И как бы это не сыграло отрицательную роль для каталонцев. 
    • Офсайд
      20'
      Хороший рывок  Аррибаса и попытка завладеть мячом, но немного Серхио залез в положение вне игры. 
    • Желтая карточка
      19'
      Жёлтая карточка за срыв атаки. Рафинья её получил. Придержал он за майку Баптистао. 
    • Фол, нарушение
      18'
      На газоне Фелиш. Получил он в лицо от Чуми. Близко к жёлтой карточке. Штрафной удар для каталонцев. 
    • Опасный момент
      17'
       Роберто! Ух как приложил с левой ноги в ответной атаке "Барселоны", прыжок  Максимиану добавил эффектности моменту, но мимо цели. 
    • 16'
      Прострел с правого фланга в штрафную площадь "Барселоны", не попал по мячу Араухо, в касание должен был отправлять игровой снаряд в ворота  Рамазани, но тоже не попал толком по мячу! А мог быть гол в ворота каталонцев! Ещё и Бальде удачно подстраховал партнёра. 
    • 15'
      Передача на Рафинью, тот покатил в центр, но нет удара. А есть удар от Канселу! Он переложил мяч на левую ногу и пробил! Точно в руки  Максимиану. 
    • 14'
      Развернули быструю атаку гости, передача на  Аррибаса, который ошибся с передачей. Канселу уже с мячом, разгоняя быструю контратаку каталонцев. 
    • 13'
       Максимиану как-то слишком долго вводил мяч в игру после назначенного стандарта за пределами его штрафной площади. Стадион засвистел. 
    • 11'
      "Альмерия" может побить рекорд "Спортинга" сезона-1997/1998 по отсутствию побед. Хихонский клуб впервые одержал победу тогда в 24-м туре. 
    • 10'
      Пять ударов по воротам уже у "Барселоны". Пока что в створ проблемы попасть. Но давление каталонцев подавляющее. 
    • 9'
       Фелиш взял разбег, с левой ноги в обвод стенки! И выше ворот!
    • Желтая карточка
      8'
      Жёлтая карточка за фол перед штрафной площадью!  Посо придержал соперника, коим был Бальде. А выдавал передачу Кристенсен. Чуть до пенальти не дотянул. 
    • 7'
      С мячом на левом фланге Рамазани, густонаселённая оборона "Барселоны", как её тут пройти, поэтому попытка подачи с правой ноги ... Неудачно, мяч у Роберто Серхи. 
    • Фол, нарушение
      6'
      В центре поля с мячом гости, сорвал их атаку Фермин Лопес. Быстро разыграли мяч гости, но тут же назад. Будут играть в контратаках?
    • 5'
      Мяч попал в голову Араухо, он с маской сегодня играет. И тут же крупным планом Хави. Он пока что выжидает кому бы подсказку сделать. 
    • 4'
      Передача на правый край очередная на Рафинью, тот назад отыграл на Араухо, который покатил мяч на левый край. 
    • 3'
      Длинный заброс на Рафинью, который не глядя выполнил прострел в штрафную площадь. Фелиш и Левандовски не успели поддержать атаку "Барселоны". 
    • 2'
      Заключительная игра года для этих команд. У "Альмерии" ни одной победы за 17 туров. "Барселона" идёт на третьей позиции. +4 в Каталонии и минимум людей на трибунах. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Первый тайм начался. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Барселона 1:1 Альмерия

    Исход игры
    Барселона
    96.3% (131)
    Ничья
    2.2% (3)
    Альмерия
    1.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.88% (58)
    Меньше
    49.12% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    20.18% (23)
    Нет
    79.82% (91)
    Популярный счёт
    2:0 Барселона
    36% (49)
    3:0 Барселона
    22.1% (30)
    3:1 Барселона
    10.3% (14)
    2:1 Барселона
    5.1% (7)
    1:0 Барселона
    5.1% (7)
    4:0 Барселона
    3.7% (5)
    4:1 Барселона
    1.5% (2)
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