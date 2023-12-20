Аррибас требует рефери посмотреть эпизод и отменить офсайд. Но пока что рефери ждёт решения бригады помощников.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! Баптистао!!!! Подтвердил рефери взятие ворот! Баптистао легко разобрался с Араухо, который просмотрел передачу Аррибаса. Не зря спорил Аррибас с рефери!

И теперь добавят в первом тайме минут 5. А "Барселона" создала себе невероятные проблемы. Первый тайм с главным аустайдером к концу подходит, а счёт на табло 1:1.

Аррибас пробил по воротам Пеньи, но слабовато! Принял мяч на грудь, опустил на левую ногу и пробил. Неплохо было, но слабовато.

Араухо вовремя подключился к обороне и выбил мяч из-под ногу соперника. Тут же атака "Барселоны", передача Лопеса на Рафинью, который чуть не обыграл Монтеса, который сумел исправить свою же ошибку, выбив мяч на угловой.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:0!!! Рафинья!!! Забивает "Барселона" после подачи углового. Гюндоган подачу исполнил, выше всех на дальней штанге выпрыгнул Араухо, в падении отразил этот удар головой соперника Максимиану, но точно на ногу Рафинье, который караулил отскок! И с близкого расстояния под перекладину отправил он мяч!

С мячом в центре поля "Барселона". Один забили, теперь побежали забивать второй.

Последние десять минут основного времени первого тайма у нас пошли.

На правом фланге с мячом Гонсалес, но неудачная передача и подобрали игровой снаряд хозяева. В "стеночку" Лопес и Рафинья разыграли комбинацию, но на ударную позицию не вышли.

А пока что всё крутят и крутят нам забитый мяч. Хорошая подача Гюндогана решила эпизод. Рафинья удачно выбрал позицию.

С мячом Гонсалес, сыграл он на Монтеса, назад на Максимиану.

Араухо просмотрел рывок Баптистао, который вышел один на один и перебросил Пенья! Однако положение вне игры! ВАР работает.

Хороший рывок Аррибаса и попытка завладеть мячом, но немного Серхио залез в положение вне игры.

Середина первого тайма. "Барселона" атакует, создаёт моменты, но не забивает. А время идёт. И как бы это не сыграло отрицательную роль для каталонцев.

Кристенсен проспал рывок Аррибаса и получил жёлтую карточку, когда его нагнал и придержал руками.

Гаритано Гаиска пытается довести до своих парней, что можно играть с такой "Барселоной". Стандарт на правом фланге разыграли гости. Неудачная подача...

Рамазани с мячом на левом фланге, его стал накрывать Араухо и не позволил выполнить точную подачку крайнему полузащитнику "Альмерии".

Угловой удар заработала "Барселона". Подача на ближнюю штангу, пытался Левандовски пяткой прокинуть мяч дальше. Не вышло.

Передача на Акиеме, тот развернулся, сыграл на Аррибаса, который перевёл на правый край. "Барселона" откатывается в оборону.

Перехватил мяч Кристенсен. Двое игроков обороны "Барселоны" на жёлтых карточках. И это может сказаться во втором тайме.

Брандарис выбил мяч на угловой. Нет, аут показывает рефери. Разыграли из-за боковой хозяева, перевод на Гюндогана.

19' Жёлтая карточка за срыв атаки. Рафинья её получил. Придержал он за майку Баптистао.

18' На газоне Фелиш. Получил он в лицо от Чуми. Близко к жёлтой карточке. Штрафной удар для каталонцев.

17' Роберто! Ух как приложил с левой ноги в ответной атаке "Барселоны", прыжок Максимиану добавил эффектности моменту, но мимо цели.

16' Прострел с правого фланга в штрафную площадь "Барселоны", не попал по мячу Араухо, в касание должен был отправлять игровой снаряд в ворота Рамазани, но тоже не попал толком по мячу! А мог быть гол в ворота каталонцев! Ещё и Бальде удачно подстраховал партнёра.

15' Передача на Рафинью, тот покатил в центр, но нет удара. А есть удар от Канселу! Он переложил мяч на левую ногу и пробил! Точно в руки Максимиану.

14' Развернули быструю атаку гости, передача на Аррибаса, который ошибся с передачей. Канселу уже с мячом, разгоняя быструю контратаку каталонцев.

13' Максимиану как-то слишком долго вводил мяч в игру после назначенного стандарта за пределами его штрафной площади. Стадион засвистел.

11' "Альмерия" может побить рекорд "Спортинга" сезона-1997/1998 по отсутствию побед. Хихонский клуб впервые одержал победу тогда в 24-м туре.

10' Пять ударов по воротам уже у "Барселоны". Пока что в створ проблемы попасть. Но давление каталонцев подавляющее.

9' Фелиш взял разбег, с левой ноги в обвод стенки! И выше ворот!

8' Жёлтая карточка за фол перед штрафной площадью! Посо придержал соперника, коим был Бальде. А выдавал передачу Кристенсен. Чуть до пенальти не дотянул.

7' С мячом на левом фланге Рамазани, густонаселённая оборона "Барселоны", как её тут пройти, поэтому попытка подачи с правой ноги ... Неудачно, мяч у Роберто Серхи.

6' В центре поля с мячом гости, сорвал их атаку Фермин Лопес. Быстро разыграли мяч гости, но тут же назад. Будут играть в контратаках?

5' Мяч попал в голову Араухо, он с маской сегодня играет. И тут же крупным планом Хави. Он пока что выжидает кому бы подсказку сделать.

4' Передача на правый край очередная на Рафинью, тот назад отыграл на Араухо, который покатил мяч на левый край.

3' Длинный заброс на Рафинью, который не глядя выполнил прострел в штрафную площадь. Фелиш и Левандовски не успели поддержать атаку "Барселоны".

2' Заключительная игра года для этих команд. У "Альмерии" ни одной победы за 17 туров. "Барселона" идёт на третьей позиции. +4 в Каталонии и минимум людей на трибунах.