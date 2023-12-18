Тур: 18. Стадион: Олимпийский стадион Льюиса Компаниса.
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Главный тренер: Хави Эрнандес
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Главный тренер: Гаритано Гаиска
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История личных встреч
Барселона
Альмерия
13 матчей
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
81.3%
12.5%
6.2%
13 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
21
Голов в среднем за матч
3.25
2.63
Среднее время на гол
27
34
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
0.75
0.25
Среднее время на гол
120
360
Всего голов
32
23
Голов в среднем за матч
2
1.44
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
45
62
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|8 (2)
|0.47
|Фелиш Жоау
|3
|0.18
|Торрес Ферран
|3
|0.18
|Рафинья Диас
|2
|0.12
|Гюндоган Илкай
|2
|0.12
|Канселу Жоау
|2
|0.12
|Кунде Жюль
|1
|0.06
|Гави
|1
|0.06
|Ямаль Ламин
|1
|0.06
|Роберто Серхи
|1
|0.06
|Де Йонг Френки
|1
|0.06
|Араухо Рональд
|1
|0.06
|Педри
|1
|0.06
|Лопес Фермин
|1
|0.06
|Гиу Марк
|1
|0.06
|Ромеу Ориоль
|0
|0
|Кристенсен Андреас
|0
|0
|Бальде Алехандро
|0
|0
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аррибас Серхио
|5
|0.29
|Суарес Луис III
|4 (1)
|0.24
|Баптистао Лео
|3
|0.18
|Рамазани Ларжи
|2
|0.12
|Акиеме Серхио
|2
|0.12
|Каики Да Силва
|1
|0.06
|Робертоне Лукас
|0
|0
|Мелеро Гонсало
|0
|0
|Брандарис Хуан
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Йонг Френки
|5
|0
|Гави
|5
|0
|Канселу Жоау
|4
|0
|Левандовски Роберт
|3
|0
|Ромеу Ориоль
|3
|0
|Фелиш Жоау
|3
|0
|Хави Эрнандес
|1
|1
|Рафинья Диас
|1
|1
|Гюндоган Илкай
|2
|0
|Иньиго Мартинес
|2
|0
|Торрес Ферран
|2
|0
|Араухо Рональд
|2
|0
|Педри
|2
|0
|Тер Штеген Марк-Андре
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Гарсия Эрик
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
|Лопес Фермин
|1
|0
|Ямаль Ламин
|1
|0
|Гиу Марк
|1
|0
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робертоне Лукас
|5
|0
|Баптистао Лео
|4
|0
|Баба Иддрису
|4
|0
|Рамазани Ларжи
|4
|0
|Гонсалес Эдгар
|2
|1
|Пуигмаль Арнау
|3
|0
|Эмбарба Адриан
|2
|0
|Мелеро Гонсало
|2
|0
|Монтес Сесар
|2
|0
|Брандарис Хуан
|2
|0
|Морено Висенте
|1
|0
|Акиеме Серхио
|1
|0
|Максимиану Луиш
|1
|0
|Суарес Луис III
|1
|0
|Каики Да Силва
|1
|0
|Пубиль Марк
|1
|0
Результаты матчей
Барселона
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Альмерия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
7
Барселона
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Альмерия
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
13
Упущенные победы
12
5
Барселона
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Альмерия
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
13
Упущенные победы
15
12
Голы по времени матча
Забито
17
7
5 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
6%
2
29%
1-15
3
18%
1
14%
16-30
1
6%
1
14%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
12%
2
29%
61-75
9
53%
1
14%
76-90
Пропущено
10
21
4 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
20%
3
14%
1-15
1
10%
2
10%
16-30
1
10%
7
33%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
10%
2
10%
61-75
5
50%
5
24%
76-90
Забито
12
10
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
2
17%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
3
30%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
3
25%
3
30%
61-75
3
25%
1
10%
76-90
Пропущено
11
18
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
18%
1
6%
1-15
2
18%
5
28%
16-30
3
27%
1
6%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
1
9%
5
28%
61-75
2
18%
5
28%
76-90
Забито
29
17
10 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
3
10%
3
18%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
4
14%
4
24%
31-45
2
7%
2
12%
46-60
5
17%
5
29%
29%
61-75
12
41%
2
12%
76-90
Пропущено
21
39
11 В 1-м тайме 19
10 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
4
19%
4
10%
1-15
3
14%
7
18%
16-30
4
19%
8
21%
31-45
1
5%
3
8%
46-60
2
10%
7
18%
61-75
7
33%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Валенсия - Барселона 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Барселона - Жирона 2:4 Барселона - Атлетико М 1:0
Барселона - Порту 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Барселона - Алавес 2:1 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Реал Сосьедад - Барселона 0:1 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Барселона - Атлетик Б 1:0 Гранада - Барселона 2:2 Порту - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 1:0 Мальорка - Барселона 2:2 Барселона - Сельта 3:2 Барселона - Антверпен 5:0 Барселона - Бетис 5:0 Осасуна - Барселона 1:2
Альмерия
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Альмерия - Мальорка 0:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барбастро - Альмерия 1:0 Альмерия - Бетис 0:0
Хетафе - Альмерия 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Алавес - Альмерия 1:0 Талавера - Альмерия 0:2 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Жирона - Альмерия 5:2 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Альмерия - Гранада 3:3 Севилья - Альмерия 5:1 Альмерия - Валенсия 2:2 Вильярреал - Альмерия 2:1 Альмерия - Сельта 2:3 Кадис - Альмерия 1:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Альмерия - Райо Вальекано 0:2 Альмерия - Гранада 1:0
Результаты матчей
Барселона
Альмерия
Точный счет
1:0
3 раза 33%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Барселона
Альмерия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
36
27
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
44
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
125
98
413
314
116
215
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|38 - 11
|42
|2.
|Заявка
|16
|13
|2
|1
|38 - 20
|41
|3.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|31 - 19
|35
|4.
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|32 - 16
|34
|5.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|33 - 19
|32
|6.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 18
|30
|7.
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|19 - 17
|27
|8.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|15 - 14
|25
|9.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|21 - 20
|25
|10.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|18 - 22
|20
|11.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 23
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 26
|19
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|14 - 20
|16
|14.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|23 - 33
|16
|15.
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|14 - 20
|15
|16.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|14 - 24
|14
|17.
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|20 - 24
|13
|18.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|16 - 25
|13
|19.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|20 - 37
|8
|20.
|Заявка
|17
|0
|5
|12
|17 - 39
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|19 - 8
|24
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 4
|22
|3.
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|18 - 9
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|24 - 11
|20
|5.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|18 - 10
|19
|6.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 3
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 4
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|9.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|10.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|11.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 13
|10
|14.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|5 - 5
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 15
|8
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 16
|7
|18.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|14 - 19
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|20.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|20 - 10
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|13 - 10
|14
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 8
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|9.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 9
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|11.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|8 - 14
|9
|12.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 16
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
|14.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 15
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|16.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 11
|3
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 10
|3
|19.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 21
|1
|20.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|8 - 21
|1
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|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 6
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|2 4
Прогнозы на матч Барселона - Альмерия
Исход игры
Барселона
100% (34)
Ничья
0% (0)
Альмерия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (16)
Меньше
52.94% (18)
Обе команды забьют
Да
8.82% (3)
Нет
91.18% (31)
Популярный счёт
2:0 Барселона
44.1% (15)
3:0 Барселона
32.4% (11)
1:0 Барселона
8.8% (3)
3:1 Барселона
8.8% (3)
4:0 Барселона
5.9% (2)
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