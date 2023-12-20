Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

53' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Эррера Андер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Луаодис Энзо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

47' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Араухо Хулиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

44' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Мунир Эль-Хаддади создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

42' Оооо... вот это был удар! Юри Берчиче должен был забить с этой позиции.

42' Юри Берчиче оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Уильямс Иньяки создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Матч возобновлен

41' Ох, нехорошо это выглядит. Прадос Беньят получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Прадос Беньят на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Ох, нехорошо это выглядит. Парк Марвин получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Парк Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

40' СПАСЕНО - Гурусета Горка пробил пенальти, но Alvaro Valles отбивает!

40' После проверки VAR судья не изменил решения - Атлетик Б пробьет пенальти!

40' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Атлетик Б

39' Араухо Хулиан получает желтую карточку за неспортивное поведение

38' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Луаодис Энзо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Араухо Хулиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

36' Сансет Ойян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Юри Берчиче создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Вальес Альваро взял и забрал мяч на выходе

34' Хорошую попытку сделал Гурусета Горка . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Уильямс Нико создает голевую возможность для своего партнера по команде.

34' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Луаодис Энзо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' После проверки VAR рефери поменял решение - Лас-Пальмас не будет бить пенальти!

29' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Лас-Пальмас

28' Вальес Альваро взял и забрал мяч на выходе

27' Матч возобновится спорным мячом

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Хорошую попытку сделал Уильямс Иньяки . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Парк Марвин не смог попасть в створ ударом издали

20' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

20' Гурусета Горка оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Юри Берчиче создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Матч возобновится спорным мячом

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Прадос Беньят выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Хорошую попытку сделал Уильямс Иньяки . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Сансет Ойян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

14' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Уильямс Нико выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Луаодис Энзо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Муньос Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Прадос Беньят выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

7' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Уильямс Нико создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Эррера Андер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Мармол Мика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

4' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Луаодис Энзо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Юри Берчиче выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Араухо Хулиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Лас-Пальмас начинает с центра поля