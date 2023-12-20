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  3. Испания
  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Атлетик Б
0:0
Второй тайм: 71'
Лас-Пальмас
0'
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Паредес Айтор
39' Желтая карточка
Араухо Хулиан
0:0
40' Не забитый пенальти
Гурусета Горка
68' Желтая карточка
Перроне Максимо

Ход матча

28'
Паредес Айтор
 
39'
 
Араухо Хулиан
40'
Гурусета Горка
0:0
56'
Весга Микель
Эррера Андер
 
56'
Беренгер Алекс
Гурусета Горка
 
59'
 
Рамирес Сандро
Каба Сори
66'
Гомес Унаи
Сансет Ойян
 
68'
 
Перроне Максимо

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 3 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 2152 Количество передач 261
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 117
Атлетик Б 94% (110)
X 6% (7)
Лас-Пальмас 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Атлетик Б
Ничья
Лас-Пальмас
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Унай
Симон
15
Лекуе
Иньиго
3
Вивиан
Даниэль
4
Паредес
Айтор
17
Юри
Берчиче
21
Эррера
Андер
24
Прадос
Беньят
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
11
Уильямс
Нико
12
Гурусета
Горка
13
Вальес
Альваро
28
Араухо
Хулиан
23
Коко
Сауль
15
Мармол
Мика
3
Кардона
Серхи
2
Парк
Марвин
5
Муньос
Хави
8
Перроне
Максимо
12
Луаодис
Энзо
17
Мунир
Эль-Хаддади
16
Каба
Сори
Атлетик Б
4-2-3-1
Лас-Пальмас
4-5-1

История личных встреч

Атлетик Б
Лас-Пальмас

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

П
0:0
П
1:0
П
5:1
П
3:1
П
0:0
П
2:2

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

2.33
0.33

Среднее время на гол

38
270

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.83
0.67

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

49
135

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 8 0.44
Гурусета Горка 8 0.44
Уильямс Нико 3 0.17
Сансет Ойян 3 0.17
Беренгер Алекс 2 (1) 0.11
Весга Микель 2 (2) 0.11
Де Маркос Оскар 1 0.06
Юри Берчиче 1 0.06
Вильялибре Асьер 1 0.06
Руис Иньиго 1 0.06
Гарсия Дани 1 0.06
Гомес Унаи 1 0.06
Лекуе Иньиго 0 0
Эррера Андер 0 0
Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Кирьян 3 0.17
Виера Хонатан 2 (2) 0.11
Кардона Марк 2 (1) 0.11
Молейро Альберто 1 0.06
Мунир Эль-Хаддади 1 0.06
Каба Сори 1 0.06
Бенито Рамирес 1 0.06
Эррера Кристиан 1 0.06
Пехиньо Франсиско 1 0.06
Араухо Хулиан 1 0.06
Коко Сауль 1 0.06
Парк Марвин 0 0
Муньос Хави 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сансет Ойян 1 2
Руис Иньиго 4 0
Паредес Айтор 4 0
Де Маркос Оскар 3 0
Гарсия Дани 3 0
Вивиан Даниэль 3 0
Гарсия Рауль 2 0
Юри Берчиче 2 0
Эррера Андер 2 0
Гурусета Горка 2 0
Уильямс Иньяки 2 0
Лекуе Иньиго 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Унай Симон 2 0
Уильямс Нико 2 0
Муньяин Икер 1 0
Весга Микель 1 0
Йерай Альварес 1 0
Арес Малком 1 0
Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Кирьян 5 0
Кардона Серхи 5 0
Мармол Мика 3 1
Араухо Хулиан 4 0
Мунир Эль-Хаддади 2 0
Муньос Хави 2 0
Каба Сори 2 0
Суарес Алехандро 2 0
Коко Сауль 2 0
Парк Марвин 2 0
Перроне Максимо 2 0
Виера Хонатан 1 0
Эррера Кристиан 1 0
Мфулу Оменуке 1 0
Лемос Альваро 1 0
Кардона Марк 1 0
Луаодис Энзо 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Лас-Пальмас
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

4
1
Атлетик Б
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Лас-Пальмас
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

10
9
Атлетик Б
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Лас-Пальмас
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

14
10

Голы по времени матча

Забито

23
6
9 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 13
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
1
17%
16-30
5
22%
2
33%
31-45
2
9%
1
17%
46-60
7
30%
1
17%
61-75
5
22%
1
17%
76-90

Пропущено

12
9
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
3
25%
4
44%
61-75
1
8%
2
22%
76-90

Забито

10
9
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
3
30%
1
11%
1-15
4
40%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
1
10%
4
44%
76-90

Пропущено

7
5
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
3
43%
3
60%
76-90

Забито

33
15
16 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 9
4 Не забивали 7
5
15%
1
7%
1-15
6
18%
2
13%
16-30
5
15%
3
20%
31-45
3
9%
2
13%
46-60
8
24%
2
13%
61-75
6
18%
5
33%
76-90

Пропущено

19
14
7 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
1
7%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
4
21%
6
43%
61-75
4
21%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Кайон - Атлетик Б 0:3 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0
Жирона - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 4:3 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 УЕ Руби - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Барселона - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Алавес - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Кадис 3:0 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1
Лас-Пальмас
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Туделано - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0
Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Манакор - Лас-Пальмас 0:3 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико Пасо - Лас-Пальмас 1:0 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1

Результаты матчей

Атлетик Б
Лас-Пальмас

Точный счет

2:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
4
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
4 раза 44%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

0:2
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
3 раза 18%
1
2 раза 12%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Лас-Пальмас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
2
8
1
1.5
3
5
5
4
2.5
3
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
5
3
5
1.5
2
7
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
10
7
11
6
1.5
5
12
6
11
2.5
3
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 17 14 2 1 41 - 20 44
2.
Реал Мадрид
 Заявка 17 13 3 1 38 - 11 42
3.
Барселона
 Заявка 18 11 5 2 34 - 21 38
4.
Атлетико М
 Заявка 17 11 2 4 35 - 19 35
5.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 18 9 6 3 33 - 19 33
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 8 6 3 29 - 18 30
7.
Бетис
 Заявка 17 6 9 2 19 - 17 27
8.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 18 7 5 6 15 - 14 26
9.
Хетафе
 Заявка 18 6 8 4 24 - 23 26
10.
Валенсия
 Заявка 18 6 5 7 19 - 22 23
11.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 8 6 16 - 24 20
12.
Осасуна
 Заявка 17 5 4 8 19 - 26 19
13.
Вильярреал
 3:2 Заявка 18 5 4 9 26 - 35 19
14.
Алавес
 Заявка 17 4 4 9 14 - 23 16
15.
Севилья
 Заявка 17 3 7 7 23 - 24 16
16.
Мальорка
 Заявка 17 2 9 6 14 - 20 15
17.
Кадис
 Заявка 17 2 8 7 14 - 24 14
18.
Сельта
 2:3 Заявка 18 2 7 9 18 - 28 13
19.
Гранада
 Заявка 18 1 5 12 20 - 40 8
20.
Альмерия
 Заявка 18 0 5 13 19 - 42 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 9 8 1 0 22 - 11 25
2.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
3.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 1 0 21 - 4 22
4.
Жирона
 Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
5.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 10 6 3 1 24 - 11 21
6.
Бетис
 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
7.
Хетафе
 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
9.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
10.
Валенсия
 Заявка 8 4 2 2 9 - 4 14
11.
Алавес
 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
12.
Кадис
 Заявка 8 2 4 2 8 - 9 10
13.
Севилья
 Заявка 9 2 4 3 13 - 13 10
14.
Вильярреал
 3:2 Заявка 10 3 1 6 17 - 21 10
15.
Мальорка
 Заявка 8 1 6 1 5 - 5 9
16.
Осасуна
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
17.
Райо Вальекано
 Заявка 9 1 5 3 9 - 16 8
18.
Сельта
 2:3 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
19.
Гранада
 Заявка 9 1 4 4 12 - 19 7
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 8 7 1 0 20 - 10 22
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
3.
Барселона
 Заявка 8 3 5 0 13 - 10 14
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
5.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
7.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 10 3 2 5 6 - 9 11
8.
Атлетико М
 Заявка 8 3 1 4 13 - 8 10
9.
Осасуна
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
10.
Вильярреал
 3:2 Заявка 8 2 3 3 9 - 14 9
11.
Бетис
 Заявка 9 1 6 2 8 - 14 9
12.
Валенсия
 Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
13.
Хетафе
 Заявка 10 1 5 4 15 - 19 8
14.
Севилья
 Заявка 8 1 3 4 10 - 11 6
15.
Сельта
 2:3 Заявка 9 1 3 5 12 - 16 6
16.
Мальорка
 Заявка 9 1 3 5 9 - 15 6
17.
Кадис
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
18.
Алавес
 Заявка 9 0 3 6 4 - 13 3
19.
Гранада
 Заявка 9 0 1 8 8 - 21 1
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 1 8 9 - 24 1
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 13 (2)
Хетафе Майораль Борха 12 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (2)
Жирона Довбик Артём 10 (4)
Атлетико М Мората Альваро 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гранада Гумбау Херард 9
Кадис Алехо Иван 9
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Хетафе Дуарте Домингуш 2 4
Весь список
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    Прогнозы 117
    Атлетик Б 94% (110)
    X 6% (7)
    Лас-Пальмас 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Атлетик Б
    Ничья
    Лас-Пальмас
    2.15
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    9.10
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    9.43
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетик Б 0:0 Лас-Пальмас

    Исход игры
    Атлетик Б
    94% (110)
    Ничья
    6% (7)
    Лас-Пальмас
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.14% (36)
    Меньше
    67.86% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    35.71% (40)
    Нет
    64.29% (72)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетик Б
    36.8% (43)
    2:1 Атлетик Б
    29.1% (34)
    1:0 Атлетик Б
    23.9% (28)
    1:1 Ничья
    4.3% (5)
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