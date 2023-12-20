Тур: 18. Стадион: Сан-Мамес. Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
1:0
Конец матча
0'
28' Undefined phrase: football_event_Паредес Айтор
39' Желтая карточкаАраухо Хулиан
0:0
40' Не забитый пенальтиГурусета Горка
68' Желтая карточкаПерроне Максимо
1:0
90' ГолГомес Унаи
90' Желтая карточкаУильямс Иньяки
90' Желтая карточкаЛуаодис Энзо
90'+7
Ход матча
28'
39'
40'
0:0
68'
90'
1:0
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 2
-
10 Удары в створ 1
-
5 Угловые 2
-
3 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
465 Количество передач 471
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Лекуе
Иньиго
17
Юри
Берчиче
21
Эррера
Андер
11
Уильямс
Нико
23
Коко
Сауль
15
Мармол
Мика
12
Луаодис
Энзо
16
Каба
Сори
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уильямс НикоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Ринкон УгоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
30 Гомес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
29 Арес МалкомНападающий
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Коко СаульЗащитник
-
15 Мармол МикаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Луаодис ЭнзоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Каба СориНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кардона МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пимьента Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Атлетик Б
Лас-Пальмас
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
2.33
0.33
Среднее время на гол
38
270
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.83
0.67
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
49
135
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|8
|0.44
|Гурусета Горка
|8
|0.44
|Уильямс Нико
|3
|0.17
|Сансет Ойян
|3
|0.17
|Беренгер Алекс
|2 (1)
|0.11
|Весга Микель
|2 (2)
|0.11
|Гомес Унаи
|2
|0.11
|Де Маркос Оскар
|1
|0.06
|Юри Берчиче
|1
|0.06
|Вильялибре Асьер
|1
|0.06
|Руис Иньиго
|1
|0.06
|Гарсия Дани
|1
|0.06
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Эррера Андер
|0
|0
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Кирьян
|3
|0.17
|Виера Хонатан
|2 (2)
|0.11
|Кардона Марк
|2 (1)
|0.11
|Молейро Альберто
|1
|0.06
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0.06
|Каба Сори
|1
|0.06
|Бенито Рамирес
|1
|0.06
|Эррера Кристиан
|1
|0.06
|Пехиньо Франсиско
|1
|0.06
|Араухо Хулиан
|1
|0.06
|Коко Сауль
|1
|0.06
|Парк Марвин
|0
|0
|Муньос Хави
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сансет Ойян
|1
|2
|Руис Иньиго
|4
|0
|Паредес Айтор
|4
|0
|Де Маркос Оскар
|3
|0
|Гарсия Дани
|3
|0
|Уильямс Иньяки
|3
|0
|Вивиан Даниэль
|3
|0
|Гарсия Рауль
|2
|0
|Юри Берчиче
|2
|0
|Эррера Андер
|2
|0
|Гурусета Горка
|2
|0
|Лекуе Иньиго
|2
|0
|Беренгер Алекс
|2
|0
|Унай Симон
|2
|0
|Уильямс Нико
|2
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Весга Микель
|1
|0
|Йерай Альварес
|1
|0
|Арес Малком
|1
|0
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Кирьян
|5
|0
|Кардона Серхи
|5
|0
|Мармол Мика
|3
|1
|Араухо Хулиан
|4
|0
|Перроне Максимо
|3
|0
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|Муньос Хави
|2
|0
|Каба Сори
|2
|0
|Суарес Алехандро
|2
|0
|Луаодис Энзо
|2
|0
|Коко Сауль
|2
|0
|Парк Марвин
|2
|0
|Виера Хонатан
|1
|0
|Эррера Кристиан
|1
|0
|Мфулу Оменуке
|1
|0
|Лемос Альваро
|1
|0
|Кардона Марк
|1
|0
Результаты матчей
Атлетик Б
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Лас-Пальмас
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
4
1
Атлетик Б
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Лас-Пальмас
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
10
9
Атлетик Б
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)
Лас-Пальмас
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
14
10
Голы по времени матча
Забито
24
6
9 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 14
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
1
17%
16-30
5
21%
2
33%
31-45
2
8%
1
17%
46-60
7
29%
29%
1
17%
61-75
6
25%
1
17%
76-90
Пропущено
12
10
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
3
25%
4
40%
61-75
1
8%
3
30%
76-90
Забито
10
9
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
3
30%
1
11%
1-15
4
40%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
1
10%
4
44%
76-90
Пропущено
7
5
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
3
43%
3
60%
76-90
Забито
34
15
16 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 9
4 Не забивали 8
5
15%
1
7%
1-15
6
18%
2
13%
16-30
5
15%
3
20%
31-45
3
9%
2
13%
46-60
8
24%
2
13%
61-75
7
21%
5
33%
76-90
Пропущено
19
15
7 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 14
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
1
7%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
4
21%
6
40%
61-75
4
21%
6
40%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Кайон - Атлетик Б 0:3 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0
Жирона - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 4:3 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 УЕ Руби - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Барселона - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Алавес - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Кадис 3:0 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1
Лас-Пальмас
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Туделано - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0
Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Манакор - Лас-Пальмас 0:3 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико Пасо - Лас-Пальмас 1:0 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1
Результаты матчей
Атлетик Б
Лас-Пальмас
Точный счет
2:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
4
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
5 раз 50%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Точный счет
0:2
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
6 раз 33%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
Тоталы голов в матче
Атлетик Б
Лас-Пальмас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
62
82
35
55
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
46
35
28
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
108
117
513
612
315
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|41 - 20
|44
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|38 - 11
|42
|3.
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|34 - 21
|38
|4.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|35 - 19
|35
|5.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|34 - 19
|35
|6.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 18
|30
|7.
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|19 - 17
|27
|8.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|24 - 23
|26
|9.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|15 - 15
|25
|10.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 22
|23
|11.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|16 - 24
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 26
|19
|13.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|26 - 35
|19
|14.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|14 - 23
|16
|15.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|23 - 24
|16
|16.
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|14 - 20
|15
|17.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|14 - 24
|14
|18.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|18 - 28
|13
|19.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|20 - 40
|8
|20.
|Заявка
|18
|0
|5
|13
|19 - 42
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|22 - 11
|25
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 11
|24
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 11
|23
|4.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 4
|22
|5.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|6.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 3
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 4
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|9.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|10.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|11.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 13
|10
|14.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|17 - 21
|10
|15.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|5 - 5
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|17.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 16
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 19
|7
|20.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|20 - 10
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|13 - 10
|14
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 8
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|9.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|6 - 10
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|11.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|8 - 14
|9
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|15 - 19
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 11
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|12 - 16
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 15
|6
|17.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 13
|3
|19.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|8 - 21
|1
|20.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|9 - 24
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|13 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|12 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (2)
|Жирона
|Довбик Артём
|10 (4)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|9 (1)
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
|Кадис
|Алехо Иван
|9
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 7
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 6
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|2 4