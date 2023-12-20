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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Атлетик Б
1:0
Конец матча
Лас-Пальмас
0'
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Паредес Айтор
39' Желтая карточка
Араухо Хулиан
0:0
40' Не забитый пенальти
Гурусета Горка
68' Желтая карточка
Перроне Максимо
1:0
90' Гол
Гомес Унаи
90' Желтая карточка
Уильямс Иньяки
90' Желтая карточка
Луаодис Энзо
90'+7

Ход матча

28'
Паредес Айтор
 
39'
 
Араухо Хулиан
40'
Гурусета Горка
0:0
56'
Весга Микель
Эррера Андер
 
56'
Беренгер Алекс
Гурусета Горка
 
59'
 
Рамирес Сандро
Каба Сори
66'
Гомес Унаи
Сансет Ойян
 
68'
 
Перроне Максимо
78'
 
Мфулу Оменуке
Парк Марвин
86'
Гарсия Рауль
Прадос Беньят
 
86'
Хаурегисар Микель
Уильямс Нико
 
90'
 
Суарес Алехандро
Мунир Эль-Хаддади
90'
Гомес Унаи
1:0
90'
Уильямс Иньяки
 
90'
 
Луаодис Энзо

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 2
  • 10 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 2
  • 3 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 465 Количество передач 471
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Атлетик Б 94% (110)
X 6% (7)
Лас-Пальмас 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Унай
Симон
15
Лекуе
Иньиго
3
Вивиан
Даниэль
4
Паредес
Айтор
17
Юри
Берчиче
21
Эррера
Андер
24
Прадос
Беньят
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
11
Уильямс
Нико
12
Гурусета
Горка
13
Вальес
Альваро
28
Араухо
Хулиан
23
Коко
Сауль
15
Мармол
Мика
3
Кардона
Серхи
2
Парк
Марвин
5
Муньос
Хави
8
Перроне
Максимо
12
Луаодис
Энзо
17
Мунир
Эль-Хаддади
16
Каба
Сори
Атлетик Б
4-2-3-1
Лас-Пальмас
4-5-1

История личных встреч

Атлетик Б
Лас-Пальмас

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

П
0:0
П
1:0
П
5:1
П
3:1
П
0:0
П
2:2

Голы

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

2.33
0.33

Среднее время на гол

38
270

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.83
0.67

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

49
135

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 8 0.44
Гурусета Горка 8 0.44
Уильямс Нико 3 0.17
Сансет Ойян 3 0.17
Беренгер Алекс 2 (1) 0.11
Весга Микель 2 (2) 0.11
Гомес Унаи 2 0.11
Де Маркос Оскар 1 0.06
Юри Берчиче 1 0.06
Вильялибре Асьер 1 0.06
Руис Иньиго 1 0.06
Гарсия Дани 1 0.06
Лекуе Иньиго 0 0
Эррера Андер 0 0
Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Кирьян 3 0.17
Виера Хонатан 2 (2) 0.11
Кардона Марк 2 (1) 0.11
Молейро Альберто 1 0.06
Мунир Эль-Хаддади 1 0.06
Каба Сори 1 0.06
Бенито Рамирес 1 0.06
Эррера Кристиан 1 0.06
Пехиньо Франсиско 1 0.06
Араухо Хулиан 1 0.06
Коко Сауль 1 0.06
Парк Марвин 0 0
Муньос Хави 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сансет Ойян 1 2
Руис Иньиго 4 0
Паредес Айтор 4 0
Де Маркос Оскар 3 0
Гарсия Дани 3 0
Уильямс Иньяки 3 0
Вивиан Даниэль 3 0
Гарсия Рауль 2 0
Юри Берчиче 2 0
Эррера Андер 2 0
Гурусета Горка 2 0
Лекуе Иньиго 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Унай Симон 2 0
Уильямс Нико 2 0
Муньяин Икер 1 0
Весга Микель 1 0
Йерай Альварес 1 0
Арес Малком 1 0
Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Кирьян 5 0
Кардона Серхи 5 0
Мармол Мика 3 1
Араухо Хулиан 4 0
Перроне Максимо 3 0
Мунир Эль-Хаддади 2 0
Муньос Хави 2 0
Каба Сори 2 0
Суарес Алехандро 2 0
Луаодис Энзо 2 0
Коко Сауль 2 0
Парк Марвин 2 0
Виера Хонатан 1 0
Эррера Кристиан 1 0
Мфулу Оменуке 1 0
Лемос Альваро 1 0
Кардона Марк 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Лас-Пальмас
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

4
1
Атлетик Б
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Лас-Пальмас
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

10
9
Атлетик Б
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)
Лас-Пальмас
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

14
10

Голы по времени матча

Забито

24
6
9 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 14
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
1
17%
16-30
5
21%
2
33%
31-45
2
8%
1
17%
46-60
7
29%
29%
1
17%
61-75
6
25%
1
17%
76-90

Пропущено

12
10
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
3
25%
4
40%
61-75
1
8%
3
30%
76-90

Забито

10
9
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
3
30%
1
11%
1-15
4
40%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
1
10%
4
44%
76-90

Пропущено

7
5
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
3
43%
3
60%
76-90

Забито

34
15
16 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 9
4 Не забивали 8
5
15%
1
7%
1-15
6
18%
2
13%
16-30
5
15%
3
20%
31-45
3
9%
2
13%
46-60
8
24%
2
13%
61-75
7
21%
5
33%
76-90

Пропущено

19
15
7 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 14
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
1
7%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
4
21%
6
40%
61-75
4
21%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Атлетик Б - Атлетико М 2:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Кайон - Атлетик Б 0:3 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0
Жирона - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 4:3 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 УЕ Руби - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Валенсия 2:2 Барселона - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Атлетик Б - Хетафе 2:2 Алавес - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Кадис 3:0 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Осасуна - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1
Лас-Пальмас
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лас-Пальмас - Кадис 1:1 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Туделано - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Хетафе 2:0
Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Осасуна - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1 Манакор - Лас-Пальмас 0:3 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Гранада 1:0 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико Пасо - Лас-Пальмас 1:0 Жирона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Мальорка 1:1

Результаты матчей

Атлетик Б
Лас-Пальмас

Точный счет

2:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
4
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
5 раз 50%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Точный счет

0:2
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
6 раз 33%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
1
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Лас-Пальмас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
2
8
2
1.5
3
5
5
5
2.5
3
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
6
3
5
1.5
2
8
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
10
8
11
7
1.5
5
13
6
12
2.5
3
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 17 14 2 1 41 - 20 44
2.
Реал Мадрид
 Заявка 17 13 3 1 38 - 11 42
3.
Барселона
 Заявка 18 11 5 2 34 - 21 38
4.
Атлетико М
 Заявка 17 11 2 4 35 - 19 35
5.
Атлетик Б
 Заявка 18 10 5 3 34 - 19 35
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 8 6 3 29 - 18 30
7.
Бетис
 Заявка 17 6 9 2 19 - 17 27
8.
Хетафе
 Заявка 18 6 8 4 24 - 23 26
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 7 4 7 15 - 15 25
10.
Валенсия
 Заявка 18 6 5 7 19 - 22 23
11.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 8 6 16 - 24 20
12.
Осасуна
 Заявка 17 5 4 8 19 - 26 19
13.
Вильярреал
 Заявка 18 5 4 9 26 - 35 19
14.
Алавес
 Заявка 17 4 4 9 14 - 23 16
15.
Севилья
 Заявка 17 3 7 7 23 - 24 16
16.
Мальорка
 Заявка 17 2 9 6 14 - 20 15
17.
Кадис
 Заявка 17 2 8 7 14 - 24 14
18.
Сельта
 Заявка 18 2 7 9 18 - 28 13
19.
Гранада
 Заявка 18 1 5 12 20 - 40 8
20.
Альмерия
 Заявка 18 0 5 13 19 - 42 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 9 8 1 0 22 - 11 25
2.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
3.
Атлетик Б
 Заявка 10 7 2 1 25 - 11 23
4.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 1 0 21 - 4 22
5.
Жирона
 Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
6.
Бетис
 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
7.
Хетафе
 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
10.
Валенсия
 Заявка 8 4 2 2 9 - 4 14
11.
Алавес
 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
12.
Кадис
 Заявка 8 2 4 2 8 - 9 10
13.
Севилья
 Заявка 9 2 4 3 13 - 13 10
14.
Вильярреал
 Заявка 10 3 1 6 17 - 21 10
15.
Мальорка
 Заявка 8 1 6 1 5 - 5 9
16.
Осасуна
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
17.
Райо Вальекано
 Заявка 9 1 5 3 9 - 16 8
18.
Сельта
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
19.
Гранада
 Заявка 9 1 4 4 12 - 19 7
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 8 7 1 0 20 - 10 22
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
3.
Барселона
 Заявка 8 3 5 0 13 - 10 14
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
7.
Атлетико М
 Заявка 8 3 1 4 13 - 8 10
8.
Осасуна
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 3 1 6 6 - 10 10
10.
Вильярреал
 Заявка 8 2 3 3 9 - 14 9
11.
Бетис
 Заявка 9 1 6 2 8 - 14 9
12.
Валенсия
 Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
13.
Хетафе
 Заявка 10 1 5 4 15 - 19 8
14.
Севилья
 Заявка 8 1 3 4 10 - 11 6
15.
Сельта
 Заявка 9 1 3 5 12 - 16 6
16.
Мальорка
 Заявка 9 1 3 5 9 - 15 6
17.
Кадис
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
18.
Алавес
 Заявка 9 0 3 6 4 - 13 3
19.
Гранада
 Заявка 9 0 1 8 8 - 21 1
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 1 8 9 - 24 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 13 (2)
Хетафе Майораль Борха 12 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (2)
Жирона Довбик Артём 10 (4)
Атлетико М Мората Альваро 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гранада Гумбау Херард 9
Кадис Алехо Иван 9
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Хетафе Дуарте Домингуш 2 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Кардона Серхи грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • 97'
    Контроль мяча: Атлетик Б: 51%, Лас-Пальмас: 49%.
  • 97'
    Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 97'
    Матч возобновлен
  • 97'
    Уильямс Иньяки грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • 97'
    Луаодис Энзо грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • 97'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 96'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Атлетик Б будет все-таки засчитан.
  • 96'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Атлетик Б.
  • 96'
    Команда Атлетик Б забила решающий гол в последние минуты игры!
  • 94'
    Г О О О О О О Л - Гомес Унаи из команды Атлетик Б головой вбивает мяч в сетку.
  • 94'
    Вальес Альваро из команды Лас-Пальмас перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Гомес Унаи создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 94'
    Атлетик Б начинает контратаку
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    • 94'
      Весга Микель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 94'
      Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 94'
      Лас-Пальмас пытается что-то создать.
    • 94'
      Фанатам команды Атлетик Б все осточертело. Они покидают трибуны.
    • 93'
      Вальес Альваро взял и забрал мяч на выходе
    • 93'
      Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 93'
      Коко Сауль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 93'
      Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Муньос Хави выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 93'
      Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.