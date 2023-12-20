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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Сото Сесар
Вильярреал
3:2
Второй тайм: 69'
Сельта
0'
1:0
13' Гол
Педраса Альфонсо
2:0
40' Гол
Манди Аисса
46' Желтая карточка
Васкес Кевин
3:0
48' Пенальти
Парехо Даниэль
3:1
52' Гол
Дувикас Анастасиос
3:2
57' Гол
Ларсен Йорген

Ход матча

13'
Педраса Альфонсо
(Сорлот Александр)
1:0
22'
Ромеро Карлос
Педраса Альфонсо
 
40'
Манди Аисса
2:0
46'
 
Санчес Мануэль
Ристич Михайло
46'
 
Мингеса Оскар
Де ла Торре Лука
46'
 
Домингес Карлос
Старфельт Карл
46'
 
Васкес Кевин
48'
Парехо Даниэль
3:0
52'
3:1
Дувикас Анастасиос
57'
3:2
Ларсен Йорген
(Санчес Мануэль)
60'
Куэнка Хорхе
Альбиоль Рауль
 
60'
Моралес Луис
Морено Альберто
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 297 Количество передач 225
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 120
Вильярреал 73.3% (88)
X 22.5% (27)
Сельта 4.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Сельта
2.51
4.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Йоргенсен
Филип
26
Альтимира
Адриа
3
Альбиоль
Рауль
23
Манди
Аисса
18
Морено
Альберто
27
Ахомач
Илиас
4
Комесанья
Санти
10
Парехо
Даниэль
24
Педраса
Альфонсо
16
Баэна
Алехандро
11
Сорлот
Александр
25
Гуаита
Висенте
20
Васкес
Кевин
2
Старфельт
Карл
4
Нуньес
Унай
21
Ристич
Михайло
14
Де
ла
Торре
Лука
6
Дотор
Карлос
5
Тапия
Ренато
11
Серви
Франко
12
Дувикас
Анастасиос
18
Ларсен
Йорген
Вильярреал
4-4-2
Сельта
4-4-2

История личных встреч

Вильярреал
Сельта

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

110%
40%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

22 матча

45.5%
22.7%
31.8%
10 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
36.4%
13.6%
11 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:4
ЛЛ
0:4
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:3
П
3:2
П
2:3
П
4:1
П
0:1
П
0:1
П
5:0
П
0:0
П
1:2
П
4:1
П
1:3
П
0:2
П
0:0
КК
0:1
КК
1:1

Голы

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

2.09
1.36

Среднее время на гол

43
66

Всего голов

7
18

Голов в среднем за матч

0.64
1.64

Среднее время на гол

141
55

Всего голов

30
33

Голов в среднем за матч

1.36
1.5

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

66
60

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Херард 8 (2) 0.44
Сорлот Александр 6 0.33
Моралес Луис 5 0.28
Парехо Даниэль 2 (2) 0.11
Баэна Алехандро 1 0.06
Педраса Альфонсо 1 0.06
Манди Аисса 1 0.06
Куэнка Хорхе 1 0.06
Фойт Хуан 1 0.06
Капу Этьен 0 0
Морено Альберто 0 0
Террац Рамон 0 0
Ахомач Илиас 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 7 0.39
Дувикас Анастасиос 3 0.17
Бамба Джонатан 2 0.11
Аспас Яго 1 0.06
Нуньес Унай 1 0.06
Мингеса Оскар 1 0.06
Старфельт Карл 1 0.06
Сведберг Виллиот 1 0.06
Санчес Мануэль 0 0
Де ла Торре Лука 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педраса Альфонсо 4 1
Баэна Алехандро 4 1
Капу Этьен 5 0
Комесанья Санти 4 0
Пино Йереми 4 0
Альбиоль Рауль 3 0
Фемения Кико 3 0
Ахомач Илиас 3 0
Морено Альберто 1 1
Парехо Даниэль 2 0
Манди Аисса 2 0
Бреретон Бен 2 0
Габбия Маттео 2 0
Террац Рамон 2 0
Альтимира Адриа 2 0
Кике Сетьен 0 1
Сорлот Александр 1 0
Куэнка Хорхе 1 0
Фойт Хуан 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Ромеро Карлос 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 4 1
Нуньес Унай 4 0
Тапия Ренато 2 1
Де ла Торре Лука 2 1
Васкес Кевин 3 0
Гуаита Висенте 2 0
Старфельт Карл 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Дотор Карлос 2 0
Вильяр Иван 0 1
Родригес Мигель 1 0
Серви Франко 1 0
Ристич Михайло 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Перес Карлес 1 0
Ларсен Йорген 1 0
Мингеса Оскар 1 0
Домингес Карлос 1 0
Рафаэль Бенитес 1 0

Результаты матчей

Вильярреал
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сельта
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

9
7
Вильярреал
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сельта
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

6
5
Вильярреал
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Сельта
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

15
12

Голы по времени матча

Забито

14
10
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
3
30%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
2
20%
61-75
5
36%
3
30%
76-90

Пропущено

19
13
11 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
5
26%
2
15%
31-45
3
16%
2
15%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
2
11%
7
54%
76-90

Забито

9
5
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
2
22%
0
0%
1-15
4
44%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

14
13
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
5
36%
3
23%
16-30
3
21%
2
15%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
4
31%
61-75
2
14%
3
23%
76-90

Забито

23
15
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 8
2
9%
0
0%
1-15
5
22%
6
40%
16-30
2
9%
3
20%
31-45
4
17%
1
7%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
6
26%
3
20%
76-90

Пропущено

33
26
19 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 14
3
9%
1
4%
1-15
8
24%
4
15%
16-30
8
24%
4
15%
31-45
4
12%
2
8%
46-60
6
18%
5
19%
61-75
4
12%
10
38%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Ренн - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0
Севилья - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Вильярреал - Осасуна 3:1 Самора - Вильярреал 1:2 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 Чиклана - Вильярреал 0:5 Гранада - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Алавес 1:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Вильярреал - Ренн 1:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Жирона 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Панатинаикос - Вильярреал 2:0
Сельта
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сельта - Гранада 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сестао - Сельта 1:2 Сельта - Кадис 1:1
Валенсия - Сельта 0:0 Атлетик Б - Сельта 4:3 Сельта - Севилья 1:1 Турегано КФ - Сельта 0:4 Жирона - Сельта 1:0 Сельта - Атлетико М 0:3 Сельта - Хетафе 2:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Сельта - Алавес 1:1 Барселона - Сельта 3:2 Сельта - Мальорка 0:1 Альмерия - Сельта 2:3 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Осасуна 0:2 Компостела - Сельта 0:3

Результаты матчей

Вильярреал
Сельта

Точный счет

1:2
3 раза 33%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
3:1
3 раза 18%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 59%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
2
2 раза 12%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Вильярреал
Сельта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
4
5
1.5
1
8
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
1
7
1.5
3
5
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
10
7
5
12
1.5
4
13
3
14
2.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 17 14 2 1 41 - 20 44
2.
Реал Мадрид
 Заявка 17 13 3 1 38 - 11 42
3.
Барселона
 Заявка 18 11 5 2 34 - 21 38
4.
Атлетико М
 Заявка 17 11 2 4 35 - 19 35
5.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 18 9 6 3 33 - 19 33
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 8 6 3 29 - 18 30
7.
Бетис
 Заявка 17 6 9 2 19 - 17 27
8.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 18 7 5 6 15 - 14 26
9.
Хетафе
 Заявка 18 6 8 4 24 - 23 26
10.
Валенсия
 Заявка 18 6 5 7 19 - 22 23
11.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 8 6 16 - 24 20
12.
Осасуна
 Заявка 17 5 4 8 19 - 26 19
13.
Вильярреал
 3:2 Заявка 18 5 4 9 26 - 35 19
14.
Алавес
 Заявка 17 4 4 9 14 - 23 16
15.
Севилья
 Заявка 17 3 7 7 23 - 24 16
16.
Мальорка
 Заявка 17 2 9 6 14 - 20 15
17.
Кадис
 Заявка 17 2 8 7 14 - 24 14
18.
Сельта
 2:3 Заявка 18 2 7 9 18 - 28 13
19.
Гранада
 Заявка 18 1 5 12 20 - 40 8
20.
Альмерия
 Заявка 18 0 5 13 19 - 42 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 9 8 1 0 22 - 11 25
2.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
3.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 1 0 21 - 4 22
4.
Жирона
 Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
5.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 10 6 3 1 24 - 11 21
6.
Бетис
 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
7.
Хетафе
 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
9.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
10.
Валенсия
 Заявка 8 4 2 2 9 - 4 14
11.
Алавес
 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
12.
Кадис
 Заявка 8 2 4 2 8 - 9 10
13.
Севилья
 Заявка 9 2 4 3 13 - 13 10
14.
Вильярреал
 3:2 Заявка 10 3 1 6 17 - 21 10
15.
Мальорка
 Заявка 8 1 6 1 5 - 5 9
16.
Осасуна
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
17.
Райо Вальекано
 Заявка 9 1 5 3 9 - 16 8
18.
Сельта
 2:3 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
19.
Гранада
 Заявка 9 1 4 4 12 - 19 7
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 8 7 1 0 20 - 10 22
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
3.
Барселона
 Заявка 8 3 5 0 13 - 10 14
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
5.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
7.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 10 3 2 5 6 - 9 11
8.
Атлетико М
 Заявка 8 3 1 4 13 - 8 10
9.
Осасуна
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
10.
Вильярреал
 3:2 Заявка 8 2 3 3 9 - 14 9
11.
Бетис
 Заявка 9 1 6 2 8 - 14 9
12.
Валенсия
 Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
13.
Хетафе
 Заявка 10 1 5 4 15 - 19 8
14.
Севилья
 Заявка 8 1 3 4 10 - 11 6
15.
Сельта
 2:3 Заявка 9 1 3 5 12 - 16 6
16.
Мальорка
 Заявка 9 1 3 5 9 - 15 6
17.
Кадис
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
18.
Алавес
 Заявка 9 0 3 6 4 - 13 3
19.
Гранада
 Заявка 9 0 1 8 8 - 21 1
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 1 8 9 - 24 1
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 13 (2)
Хетафе Майораль Борха 12 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (2)
Жирона Довбик Артём 10 (4)
Атлетико М Мората Альваро 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гранада Гумбау Херард 9
Кадис Алехо Иван 9
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Хетафе Дуарте Домингуш 2 4
Весь список
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 38.3% пользователей.
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    Прогнозы 120
    Вильярреал 73.3% (88)
    X 22.5% (27)
    Сельта 4.2% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вильярреал
    Ничья
    Сельта
    2.51
    4.60
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    30.99
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вильярреал 3:2 Сельта

    Исход игры
    Вильярреал
    73.3% (88)
    Ничья
    22.5% (27)
    Сельта
    4.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.11% (55)
    Меньше
    50.89% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    67.86% (76)
    Нет
    32.14% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Вильярреал
    38.3% (46)
    1:0 Вильярреал
    21.7% (26)
    1:1 Ничья
    17.5% (21)
    2:0 Вильярреал
    5.8% (7)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    3:1 Вильярреал
    1.7% (2)
    3:2 Вильярреал
    1.7% (2)
    0:1 Сельта
    1.7% (2)
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