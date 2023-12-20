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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Зрители: 14687 Главный судья: Сото Сесар
Вильярреал
3:2
Конец матча
Сельта
0'
1:0
13' Гол
Педраса Альфонсо
2:0
40' Гол
Манди Аисса
46' Желтая карточка
Васкес Кевин
3:0
48' Пенальти
Парехо Даниэль
3:1
52' Гол
Дувикас Анастасиос
3:2
57' Гол
Ларсен Йорген
72' Желтая карточка
Мингеса Оскар
75' Желтая карточка
Баэна Алехандро
76' Желтая карточка
Комесанья Санти
82' Желтая карточка
Санчес Мануэль
84' Желтая карточка
Дувикас Анастасиос
90'+16

Ход матча

13'
Педраса Альфонсо
(Сорлот Александр)
1:0
22'
Ромеро Карлос
Педраса Альфонсо
 
40'
Манди Аисса
2:0
46'
 
Санчес Мануэль
Ристич Михайло
46'
 
Мингеса Оскар
Де ла Торре Лука
46'
 
Домингес Карлос
Старфельт Карл
46'
 
Васкес Кевин
48'
Парехо Даниэль
3:0
52'
3:1
Дувикас Анастасиос
57'
3:2
Ларсен Йорген
(Санчес Мануэль)
60'
Куэнка Хорхе
Альбиоль Рауль
 
60'
Моралес Луис
Морено Альберто
 
72'
 
Мингеса Оскар
75'
Баэна Алехандро
 
76'
Комесанья Санти
 
82'
 
Бамба Джонатан
Серви Франко
82'
 
Санчес Мануэль
84'
 
Дувикас Анастасиос
86'
 
Родригес Мигель
Васкес Кевин
88'
Тригерос Мануэль
Баэна Алехандро
 
89'
Террац Рамон
Ахомач Илиас
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 460 Количество передач 491
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Вильярреал 73.3% (88)
X 22.5% (27)
Сельта 4.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Йоргенсен
Филип
26
Альтимира
Адриа
3
Альбиоль
Рауль
23
Манди
Аисса
18
Морено
Альберто
27
Ахомач
Илиас
4
Комесанья
Санти
10
Парехо
Даниэль
24
Педраса
Альфонсо
16
Баэна
Алехандро
11
Сорлот
Александр
25
Гуаита
Висенте
20
Васкес
Кевин
2
Старфельт
Карл
4
Нуньес
Унай
21
Ристич
Михайло
14
Де
ла
Торре
Лука
6
Дотор
Карлос
5
Тапия
Ренато
11
Серви
Франко
12
Дувикас
Анастасиос
18
Ларсен
Йорген
Вильярреал
4-4-2
Сельта
4-4-2

История личных встреч

Вильярреал
Сельта

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

110%
40%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

22 матча

45.5%
22.7%
31.8%
10 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
36.4%
13.6%
11 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:4
ЛЛ
0:4
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:3
П
3:2
П
2:3
П
4:1
П
0:1
П
0:1
П
5:0
П
0:0
П
1:2
П
4:1
П
1:3
П
0:2
П
0:0
КК
0:1
КК
1:1

Голы

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

2.09
1.36

Среднее время на гол

43
66

Всего голов

7
18

Голов в среднем за матч

0.64
1.64

Среднее время на гол

141
55

Всего голов

30
33

Голов в среднем за матч

1.36
1.5

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

66
60

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Херард 8 (2) 0.44
Сорлот Александр 6 0.33
Моралес Луис 5 0.28
Парехо Даниэль 2 (2) 0.11
Баэна Алехандро 1 0.06
Педраса Альфонсо 1 0.06
Манди Аисса 1 0.06
Куэнка Хорхе 1 0.06
Фойт Хуан 1 0.06
Капу Этьен 0 0
Морено Альберто 0 0
Террац Рамон 0 0
Ахомач Илиас 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 7 0.39
Дувикас Анастасиос 3 0.17
Бамба Джонатан 2 0.11
Аспас Яго 1 0.06
Нуньес Унай 1 0.06
Мингеса Оскар 1 0.06
Старфельт Карл 1 0.06
Сведберг Виллиот 1 0.06
Санчес Мануэль 0 0
Де ла Торре Лука 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алехандро 5 1
Педраса Альфонсо 4 1
Капу Этьен 5 0
Комесанья Санти 5 0
Пино Йереми 4 0
Альбиоль Рауль 3 0
Фемения Кико 3 0
Ахомач Илиас 3 0
Морено Альберто 1 1
Парехо Даниэль 2 0
Манди Аисса 2 0
Бреретон Бен 2 0
Габбия Маттео 2 0
Террац Рамон 2 0
Альтимира Адриа 2 0
Кике Сетьен 0 1
Сорлот Александр 1 0
Куэнка Хорхе 1 0
Фойт Хуан 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Ромеро Карлос 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аспас Яго 4 1
Нуньес Унай 4 0
Тапия Ренато 2 1
Де ла Торре Лука 2 1
Васкес Кевин 3 0
Гуаита Висенте 2 0
Старфельт Карл 2 0
Санчес Мануэль 2 0
Пейнадо Франсиско 2 0
Мингеса Оскар 2 0
Дотор Карлос 2 0
Вильяр Иван 0 1
Родригес Мигель 1 0
Серви Франко 1 0
Ристич Михайло 1 0
Перес Карлес 1 0
Ларсен Йорген 1 0
Дувикас Анастасиос 1 0
Домингес Карлос 1 0
Рафаэль Бенитес 1 0

Результаты матчей

Вильярреал
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сельта
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

9
9
Вильярреал
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сельта
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

6
5
Вильярреал
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Сельта
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

14
9

Упущенные победы

15
14

Голы по времени матча

Забито

17
12
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
4
24%
2
17%
46-60
3
18%
2
17%
61-75
5
29%
29%
3
25%
76-90

Пропущено

21
16
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
3
14%
1
6%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
5
24%
3
19%
31-45
5
24%
3
19%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
2
10%
7
44%
76-90

Забито

9
5
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
2
22%
0
0%
1-15
4
44%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

14
13
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
5
36%
3
23%
16-30
3
21%
2
15%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
4
31%
61-75
2
14%
3
23%
76-90

Забито

26
17
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 8
3
12%
0
0%
1-15
5
19%
6
35%
16-30
3
12%
3
18%
31-45
5
19%
3
18%
46-60
4
15%
2
12%
61-75
6
23%
3
18%
76-90

Пропущено

35
29
19 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
3
9%
2
7%
1-15
8
23%
4
14%
16-30
8
23%
5
17%
31-45
6
17%
3
10%
46-60
6
17%
5
17%
61-75
4
11%
10
34%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Ренн - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0
Севилья - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Вильярреал - Осасуна 3:1 Самора - Вильярреал 1:2 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 Чиклана - Вильярреал 0:5 Гранада - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Алавес 1:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Вильярреал - Ренн 1:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Жирона 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Панатинаикос - Вильярреал 2:0
Сельта
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сельта - Гранада 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сестао - Сельта 1:2 Сельта - Кадис 1:1
Валенсия - Сельта 0:0 Атлетик Б - Сельта 4:3 Сельта - Севилья 1:1 Турегано КФ - Сельта 0:4 Жирона - Сельта 1:0 Сельта - Атлетико М 0:3 Сельта - Хетафе 2:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Сельта - Алавес 1:1 Барселона - Сельта 3:2 Сельта - Мальорка 0:1 Альмерия - Сельта 2:3 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Осасуна 0:2 Компостела - Сельта 0:3

Результаты матчей

Вильярреал
Сельта

Точный счет

1:2
3 раза 30%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 56%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Вильярреал
Сельта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
4
5
5
1.5
1
8
3
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
3
1
7
1.5
4
5
1
7
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
11
7
6
12
1.5
5
13
4
14
2.5
2
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 17 14 2 1 41 - 20 44
2.
Реал Мадрид
 Заявка 17 13 3 1 38 - 11 42
3.
Барселона
 Заявка 18 11 5 2 34 - 21 38
4.
Атлетико М
 Заявка 17 11 2 4 35 - 19 35
5.
Атлетик Б
 Заявка 18 10 5 3 34 - 19 35
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 17 8 6 3 29 - 18 30
7.
Бетис
 Заявка 17 6 9 2 19 - 17 27
8.
Хетафе
 Заявка 18 6 8 4 24 - 23 26
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 18 7 4 7 15 - 15 25
10.
Валенсия
 Заявка 18 6 5 7 19 - 22 23
11.
Райо Вальекано
 Заявка 18 4 8 6 16 - 24 20
12.
Осасуна
 Заявка 17 5 4 8 19 - 26 19
13.
Вильярреал
 Заявка 18 5 4 9 26 - 35 19
14.
Алавес
 Заявка 17 4 4 9 14 - 23 16
15.
Севилья
 Заявка 17 3 7 7 23 - 24 16
16.
Мальорка
 Заявка 17 2 9 6 14 - 20 15
17.
Кадис
 Заявка 17 2 8 7 14 - 24 14
18.
Сельта
 Заявка 18 2 7 9 18 - 28 13
19.
Гранада
 Заявка 18 1 5 12 20 - 40 8
20.
Альмерия
 Заявка 18 0 5 13 19 - 42 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 9 8 1 0 22 - 11 25
2.
Барселона
 Заявка 10 8 0 2 21 - 11 24
3.
Атлетик Б
 Заявка 10 7 2 1 25 - 11 23
4.
Реал Мадрид
 Заявка 8 7 1 0 21 - 4 22
5.
Жирона
 Заявка 9 7 1 1 21 - 10 22
6.
Бетис
 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
7.
Хетафе
 Заявка 8 5 3 0 9 - 4 18
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
10.
Валенсия
 Заявка 8 4 2 2 9 - 4 14
11.
Алавес
 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
12.
Кадис
 Заявка 8 2 4 2 8 - 9 10
13.
Севилья
 Заявка 9 2 4 3 13 - 13 10
14.
Вильярреал
 Заявка 10 3 1 6 17 - 21 10
15.
Мальорка
 Заявка 8 1 6 1 5 - 5 9
16.
Осасуна
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
17.
Райо Вальекано
 Заявка 9 1 5 3 9 - 16 8
18.
Сельта
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
19.
Гранада
 Заявка 9 1 4 4 12 - 19 7
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 4 5 10 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жирона
 Заявка 8 7 1 0 20 - 10 22
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 6 2 1 17 - 7 20
3.
Барселона
 Заявка 8 3 5 0 13 - 10 14
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
5.
Атлетик Б
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
6.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
7.
Атлетико М
 Заявка 8 3 1 4 13 - 8 10
8.
Осасуна
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 3 1 6 6 - 10 10
10.
Вильярреал
 Заявка 8 2 3 3 9 - 14 9
11.
Бетис
 Заявка 9 1 6 2 8 - 14 9
12.
Валенсия
 Заявка 10 2 3 5 10 - 18 9
13.
Хетафе
 Заявка 10 1 5 4 15 - 19 8
14.
Севилья
 Заявка 8 1 3 4 10 - 11 6
15.
Сельта
 Заявка 9 1 3 5 12 - 16 6
16.
Мальорка
 Заявка 9 1 3 5 9 - 15 6
17.
Кадис
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
18.
Алавес
 Заявка 9 0 3 6 4 - 13 3
19.
Гранада
 Заявка 9 0 1 8 8 - 21 1
20.
Альмерия
 Заявка 9 0 1 8 9 - 24 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 13 (2)
Хетафе Майораль Борха 12 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (2)
Жирона Довбик Артём 10 (4)
Атлетико М Мората Альваро 9 (1)
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Топ нарушителей
Гранада Гумбау Херард 9
Кадис Алехо Иван 9
Хетафе Дьене Даконам 1 7
Осасуна Катена Алехандро 1 6
Хетафе Дуарте Домингуш 2 4
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    Прогнозы 120
    Вильярреал 73.3% (88)
    X 22.5% (27)
    Сельта 4.2% (5)
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