Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

99' Домингес Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

99' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

98' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

98' Удар от ворот произведет Вильярреал

97' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

97' Тапия Ренато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

96' Комесанья Санти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

95' Парехо Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

95' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

93' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

92' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Тапия Ренато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [15] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Сельта

90' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Ларсен Йорген из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

89' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Родригес Мигель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Комесанья Санти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе

87' Матч возобновлен

87' Ох, нехорошо это выглядит. Манди Аисса получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Дувикас Анастасиос совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

84' Манди Аисса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Дувикас Анастасиос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Санчес Мануэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

81' Матч возобновлен

79' Йоргенсен Филип на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Оооо... вот это был удар! Санчес Мануэль должен был забить с этой позиции.

78' Дотор Карлос из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Сегодняшная посещаемость составляет 14687 болельщиков

76' Комесанья Санти - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

76' Санчес Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Удар от ворот произведет Вильярреал

75' Рефери не любит споров - именно за это Баэна Алехандро сейчас получил желтую

75' Дувикас Анастасиос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Мингеса Оскар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Тапия Ренато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Санчес Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Дотор Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Мингеса Оскар - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

71' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Васкес Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Ромеро Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Удар от ворот произведет Вильярреал

67' Дотор Карлос из команды Сельта наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

64' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Серви Франко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Ларсен Йорген нанес удар головой, но Филип Йоргенсен спокойно отбил мяч.

62' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Нуньес Унай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Матч возобновится спорным мячом

60' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

59' Альбиоль Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Йоргенсен Филип взял и забрал мяч на выходе

59' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Г О О О О Л - Ларсен Йорген наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

57' Санчес Мануэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Санчес Мануэль из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Дотор Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Нуньес Унай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Вильярреал

55' Серви Франко не смог попасть в створ ударом издали

54' Ахомач Илиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Серви Франко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Сельта будет все-таки засчитан.

53' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Сельта

52' Г О О О О Л - Дувикас Анастасиос первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

51' Удар от ворот произведет Сельта

48' 'Г О О О О О Л - Парехо Даниэль из команды Вильярреал забивает с пенальти! Он пробил правой. Висенте Гуаита был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

47' Матч возобновлен

47' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

46' Васкес Кевин получил желтую карточку от судьи