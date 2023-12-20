Тур: 18. Стадион: Эстадио де ла Керамика. Зрители: 14687 Главный судья: Сото Сесар
3:2
Конец матча
0'
1:0
13' ГолПедраса Альфонсо
2:0
40' ГолМанди Аисса
46' Желтая карточкаВаскес Кевин
3:0
48' ПенальтиПарехо Даниэль
3:1
52' ГолДувикас Анастасиос
3:2
57' ГолЛарсен Йорген
72' Желтая карточкаМингеса Оскар
75' Желтая карточкаБаэна Алехандро
76' Желтая карточкаКомесанья Санти
82' Желтая карточкаСанчес Мануэль
84' Желтая карточкаДувикас Анастасиос
90'+16
Ход матча
13'
40'
2:0
46'
48'
3:0
52'
57'
3:2
72'
75'
76'
82'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
3 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 5
-
4 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
460 Количество передач 491
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Манди
Аисса
27
Ахомач
Илиас
20
Васкес
Кевин
11
Серви
Франко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
-
27 Ахомач ИлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Фемения КикоЗащитник
- Полузащитник
-
20 Террац РамонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Моралес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Вильяр ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Сотело ХьюгоПолузащитник
-
Главный тренер: Бенитес Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Вильярреал
Сельта
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
110%
40%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
22 матча
45.5%
22.7%
31.8%
10 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
50%
36.4%
13.6%
11 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
2.09
1.36
Среднее время на гол
43
66
Всего голов
7
18
Голов в среднем за матч
0.64
1.64
Среднее время на гол
141
55
Всего голов
30
33
Голов в среднем за матч
1.36
1.5
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
66
60
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Херард
|8 (2)
|0.44
|Сорлот Александр
|6
|0.33
|Моралес Луис
|5
|0.28
|Парехо Даниэль
|2 (2)
|0.11
|Баэна Алехандро
|1
|0.06
|Педраса Альфонсо
|1
|0.06
|Манди Аисса
|1
|0.06
|Куэнка Хорхе
|1
|0.06
|Фойт Хуан
|1
|0.06
|Капу Этьен
|0
|0
|Морено Альберто
|0
|0
|Террац Рамон
|0
|0
|Ахомач Илиас
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Йорген
|7
|0.39
|Дувикас Анастасиос
|3
|0.17
|Бамба Джонатан
|2
|0.11
|Аспас Яго
|1
|0.06
|Нуньес Унай
|1
|0.06
|Мингеса Оскар
|1
|0.06
|Старфельт Карл
|1
|0.06
|Сведберг Виллиот
|1
|0.06
|Санчес Мануэль
|0
|0
|Де ла Торре Лука
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алехандро
|5
|1
|Педраса Альфонсо
|4
|1
|Капу Этьен
|5
|0
|Комесанья Санти
|5
|0
|Пино Йереми
|4
|0
|Альбиоль Рауль
|3
|0
|Фемения Кико
|3
|0
|Ахомач Илиас
|3
|0
|Морено Альберто
|1
|1
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Манди Аисса
|2
|0
|Бреретон Бен
|2
|0
|Габбия Маттео
|2
|0
|Террац Рамон
|2
|0
|Альтимира Адриа
|2
|0
|Кике Сетьен
|0
|1
|Сорлот Александр
|1
|0
|Куэнка Хорхе
|1
|0
|Фойт Хуан
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
|Ромеро Карлос
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аспас Яго
|4
|1
|Нуньес Унай
|4
|0
|Тапия Ренато
|2
|1
|Де ла Торре Лука
|2
|1
|Васкес Кевин
|3
|0
|Гуаита Висенте
|2
|0
|Старфельт Карл
|2
|0
|Санчес Мануэль
|2
|0
|Пейнадо Франсиско
|2
|0
|Мингеса Оскар
|2
|0
|Дотор Карлос
|2
|0
|Вильяр Иван
|0
|1
|Родригес Мигель
|1
|0
|Серви Франко
|1
|0
|Ристич Михайло
|1
|0
|Перес Карлес
|1
|0
|Ларсен Йорген
|1
|0
|Дувикас Анастасиос
|1
|0
|Домингес Карлос
|1
|0
|Рафаэль Бенитес
|1
|0
Результаты матчей
Вильярреал
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сельта
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
9
9
Вильярреал
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сельта
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
6
5
Вильярреал
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Сельта
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
15
14
Голы по времени матча
Забито
17
12
5 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
4
24%
2
17%
46-60
3
18%
2
17%
61-75
5
29%
29%
3
25%
76-90
Пропущено
21
16
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
3
14%
1
6%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
5
24%
3
19%
31-45
5
24%
3
19%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
2
10%
7
44%
76-90
Забито
9
5
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
2
22%
0
0%
1-15
4
44%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
14
13
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
5
36%
3
23%
16-30
3
21%
2
15%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
4
31%
61-75
2
14%
3
23%
76-90
Забито
26
17
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 8
3
12%
0
0%
1-15
5
19%
6
35%
16-30
3
12%
3
18%
31-45
5
19%
3
18%
46-60
4
15%
2
12%
61-75
6
23%
3
18%
76-90
Пропущено
35
29
19 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 15
3
9%
2
7%
1-15
8
23%
4
14%
16-30
8
23%
5
17%
31-45
6
17%
3
10%
46-60
6
17%
5
17%
61-75
4
11%
10
34%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Ренн - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Вильярреал - Маккаби Хайфа 0:0
Севилья - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Панатинаикос 3:2 Вильярреал - Осасуна 3:1 Самора - Вильярреал 1:2 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетик Б 2:3 Чиклана - Вильярреал 0:5 Гранада - Вильярреал 2:3 Вильярреал - Алавес 1:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 1:2 Вильярреал - Ренн 1:0 Хетафе - Вильярреал 0:0 Вильярреал - Жирона 1:2 Райо Вальекано - Вильярреал 1:1 Панатинаикос - Вильярреал 2:0
Сельта
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сельта - Гранада 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сестао - Сельта 1:2 Сельта - Кадис 1:1
Валенсия - Сельта 0:0 Атлетик Б - Сельта 4:3 Сельта - Севилья 1:1 Турегано КФ - Сельта 0:4 Жирона - Сельта 1:0 Сельта - Атлетико М 0:3 Сельта - Хетафе 2:2 Лас-Пальмас - Сельта 2:1 Сельта - Алавес 1:1 Барселона - Сельта 3:2 Сельта - Мальорка 0:1 Альмерия - Сельта 2:3 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Сельта - Осасуна 0:2 Компостела - Сельта 0:3
Результаты матчей
Вильярреал
Сельта
Точный счет
1:2
3 раза 30%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 56%
3
4 раза 22%
0
2 раза 11%
2
2 раза 11%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Вильярреал
Сельта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
54
55
18
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
63
17
45
17
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
117
612
513
414
216
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|41 - 20
|44
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|38 - 11
|42
|3.
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|34 - 21
|38
|4.
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|35 - 19
|35
|5.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|34 - 19
|35
|6.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 18
|30
|7.
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|19 - 17
|27
|8.
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|24 - 23
|26
|9.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|15 - 15
|25
|10.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|19 - 22
|23
|11.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|16 - 24
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 26
|19
|13.
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|26 - 35
|19
|14.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|14 - 23
|16
|15.
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|23 - 24
|16
|16.
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|14 - 20
|15
|17.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|14 - 24
|14
|18.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|18 - 28
|13
|19.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|20 - 40
|8
|20.
|Заявка
|18
|0
|5
|13
|19 - 42
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|22 - 11
|25
|2.
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|21 - 11
|24
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|25 - 11
|23
|4.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 4
|22
|5.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|6.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 3
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 4
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|9.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|10.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|11.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 13
|10
|14.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|17 - 21
|10
|15.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|5 - 5
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|17.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 16
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|19.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 19
|7
|20.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|10 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|20 - 10
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|3.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|13 - 10
|14
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 8
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|9.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|6 - 10
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|11.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|8 - 14
|9
|12.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|13.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|15 - 19
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 11
|6
|15.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|12 - 16
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 15
|6
|17.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 13
|3
|19.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|8 - 21
|1
|20.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|9 - 24
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|13 (2)
|Хетафе
|Майораль Борха
|12 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (2)
|Жирона
|Довбик Артём
|10 (4)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|9 (1)
|Гранада
|Гумбау Херард
|9
|Кадис
|Алехо Иван
|9
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 7
|Осасуна
|Катена Алехандро
|1 6
|Хетафе
|Дуарте Домингуш
|2 4