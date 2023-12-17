Тур: 17. Стадион: Парк де Пренс. Главный судья: Буке Рюдди
-
Главный тренер: Энрике Луис
- Травмы и дисквалификации
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- Травмирован
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Главный тренер: Болони Ласло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ПСЖ
Мец
13 матчей
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
13 матчей
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
3.14
3
Среднее время на гол
28
30
Всего голов
29
19
Голов в среднем за матч
2.23
1.46
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
40
61
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|16 (5)
|1
|Коло-Муани Рандаль
|4
|0.25
|Витинья II
|4
|0.25
|Хакими Ашраф
|3
|0.19
|Рамуш Гонсалу
|3
|0.19
|Заир-Эмери Уоррен
|2
|0.13
|Асенсио Марко
|2
|0.13
|Дембеле Усман
|1
|0.06
|Фабиан Руис
|1
|0.06
|Солер Карлос
|1
|0.06
|Баркола Бредли
|1
|0.06
|Кан-Ин Ли
|1
|0.06
|Угарте Мануэль
|0
|0
|Эрнандес Люка
|0
|0
Мец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джаллоу Абли
|3 (1)
|0.19
|Сабали Шейх
|3
|0.19
|Асоро Йоэль
|2
|0.13
|Микаутадзе Жорж
|2
|0.13
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|1
|0.06
|Камара Ламин
|1
|0.06
|Траоре Исмаэль
|1
|0.06
|Мазиз Юссеф
|1
|0.06
|Элисор Симон
|1
|0.06
|Юдоль Матьё
|0
|0
|Н'Дорам Кевин
|0
|0
|Канде Фали
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|1
|Фабиан Руис
|2
|0
|Эрнандес Люка
|2
|0
|Мбаппе Килиан
|2
|0
|Кан-Ин Ли
|2
|0
|Угарте Мануэль
|2
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|2
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Данилу Перейра
|1
|0
|Мукиэле Норди
|1
|0
|Хакими Ашраф
|1
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|Баркола Бредли
|1
|0
|Н'Дур Шер
|1
|0
Мец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юдоль Матьё
|3
|0
|Тетте Бенджамин
|2
|0
|Куао Коффи
|2
|0
|Н'Дюкюиди Жозеф
|2
|0
|Ло Абабакар
|0
|1
|Укиджа Александр
|1
|0
|Колин Максим
|1
|0
|Эрей Кристоф
|1
|0
|Мбайе Малик
|1
|0
|Н'Дорам Кевин
|1
|0
|Асоро Йоэль
|1
|0
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|1
|0
|Джаллоу Абли
|1
|0
|Канде Фали
|1
|0
|Сабали Шейх
|1
|0
|Элисор Симон
|1
|0
|Диалло Папе
|1
|0
|Камара Ламин
|1
|0
|Ласло Болони
|1
|0
Результаты матчей
ПСЖ
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Мец
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
2
3
ПСЖ
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Мец
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
17
7
ПСЖ
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Мец
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
19
10
Голы по времени матча
Забито
22
8
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
3
14%
2
25%
1-15
2
9%
1
13%
16-30
5
23%
1
13%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
2
25%
61-75
6
27%
2
25%
76-90
Пропущено
7
15
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
2
29%
2
13%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
2
29%
2
13%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
1
14%
4
27%
76-90
Забито
17
7
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
2
12%
2
29%
1-15
4
24%
1
14%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
2
12%
3
43%
61-75
3
18%
1
14%
76-90
Пропущено
6
9
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
4
44%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Забито
39
15
20 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 7
2 Не забивали 7
5
13%
4
27%
1-15
6
15%
2
13%
16-30
9
23%
1
7%
31-45
5
13%
0
0%
46-60
5
13%
5
33%
61-75
9
23%
3
20%
76-90
Пропущено
13
24
3 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
0
0%
5
21%
1-15
2
15%
3
13%
16-30
1
8%
5
21%
31-45
4
31%
3
13%
46-60
3
23%
2
8%
61-75
3
23%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Лилль - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Нант 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2
ПСЖ - Ньюкасл 1:1 ПСЖ - Монако 5:2 Реймс - ПСЖ 0:3 Милан - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Монпелье 3:0 Брест - ПСЖ 2:3 ПСЖ - Милан 3:0 ПСЖ - Страсбург 3:0 Ренн - ПСЖ 1:3 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Клермон - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Марсель 4:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 ПСЖ - Ницца 2:3 Лион - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Ланс 3:1
Мец
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мец - Монпелье 0:1 Мец - Брест 0:1 Лилль - Мец 2:0 Лорьян - Мец 2:3
Эльвeрсберг - Мец 1:0 Мец - Нант 3:1 Лион - Мец 1:1 Мец - Гавр 0:0 Монако - Мец 2:1 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Мец - Ницца 0:1 Тулуза - Мец 3:0 Мец - Страсбург 0:1 Ланс - Мец 0:1 Мец - Базель 1:1 Мец - Реймс 2:2 Клермон - Мец 0:1 Мец - Марсель 2:2 Ренн - Мец 5:1 Херенвен - Мец 0:1
Результаты матчей
ПСЖ
Мец
Точный счет
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:1
4 раза 50%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:1
6 раз 38%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
3
6 раз 38%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
ПСЖ
Мец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
35
71
35
53
17
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
53
17
44
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
97
124
412
97
214
313
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|39 - 13
|37
|2.
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|17 - 9
|32
|3.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 21
|30
|4.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|21 - 15
|28
|5.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|20 - 12
|28
|6.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|24 - 17
|26
|7.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|21 - 15
|26
|8.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|21 - 23
|23
|9.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|16 - 21
|20
|10.
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|16 - 18
|19
|11.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 27
|18
|12.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 22
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|15 - 24
|16
|14.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|20 - 21
|16
|15.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|14 - 21
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|15 - 27
|13
|17.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|21 - 31
|12
|18.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|14 - 2
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|22 - 7
|19
|3.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|9 - 2
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 4
|17
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 14
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 17
|9
|14.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|9 - 7
|8
|15.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|12 - 11
|8
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 16
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 6
|18
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 8
|16
|3.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 7
|14
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|16 - 16
|12
|5.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 8
|11
|6.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 15
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|13.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 15
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|2 - 7
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 14
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|16 (2)
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|6
|Лион
|Ляказетт Александр
|6
|Нант
|Мохамед Мостафа
|6
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 5
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 5
|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
|Ланс
|Гради Жонатан
|6
Прогнозы на матч ПСЖ - Мец
Исход игры
ПСЖ
100% (35)
Ничья
0% (0)
Мец
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
37.14% (13)
Меньше
62.86% (22)
Обе команды забьют
Да
25.71% (9)
Нет
74.29% (26)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
60% (21)
3:0 ПСЖ
11.4% (4)
3:1 ПСЖ
11.4% (4)
2:1 ПСЖ
8.6% (3)
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