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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Буке Рюдди
ПСЖ
 
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Мец
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ПСЖ 100% (36)
X 0% (0)
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История личных встреч

ПСЖ
Мец

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

Л1
5:0
Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
5:0
Л1
1:5
Л1
2:3
КЛ
2:0
Л1
3:0
Л1
3:1
Л1
2:3
Л1
3:0

Голы

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

3.14
3

Среднее время на гол

28
30

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

2.23
1.46

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

40
61

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 16 (5) 1
Коло-Муани Рандаль 4 0.25
Витинья II 4 0.25
Хакими Ашраф 3 0.19
Рамуш Гонсалу 3 0.19
Заир-Эмери Уоррен 2 0.13
Асенсио Марко 2 0.13
Дембеле Усман 1 0.06
Фабиан Руис 1 0.06
Солер Карлос 1 0.06
Баркола Бредли 1 0.06
Кан-Ин Ли 1 0.06
Угарте Мануэль 0 0
Эрнандес Люка 0 0
Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джаллоу Абли 3 (1) 0.19
Сабали Шейх 3 0.19
Асоро Йоэль 2 0.13
Микаутадзе Жорж 2 0.13
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0.06
Камара Ламин 1 0.06
Траоре Исмаэль 1 0.06
Мазиз Юссеф 1 0.06
Элисор Симон 1 0.06
Юдоль Матьё 0 0
Н'Дорам Кевин 0 0
Канде Фали 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннарумма Джанлуиджи 1 1
Фабиан Руис 2 0
Эрнандес Люка 2 0
Мбаппе Килиан 2 0
Кан-Ин Ли 2 0
Угарте Мануэль 2 0
Заир-Эмери Уоррен 2 0
Шкриньяр Милан 1 0
Данилу Перейра 1 0
Мукиэле Норди 1 0
Хакими Ашраф 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Баркола Бредли 1 0
Н'Дур Шер 1 0
Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юдоль Матьё 3 0
Тетте Бенджамин 2 0
Куао Коффи 2 0
Н'Дюкюиди Жозеф 2 0
Ло Абабакар 0 1
Укиджа Александр 1 0
Колин Максим 1 0
Эрей Кристоф 1 0
Мбайе Малик 1 0
Н'Дорам Кевин 1 0
Асоро Йоэль 1 0
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0
Джаллоу Абли 1 0
Канде Фали 1 0
Сабали Шейх 1 0
Элисор Симон 1 0
Диалло Папе 1 0
Камара Ламин 1 0
Ласло Болони 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Мец
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

2
3
ПСЖ
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Мец
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

17
7
ПСЖ
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Мец
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

19
10

Голы по времени матча

Забито

22
8
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
3
14%
2
25%
1-15
2
9%
1
13%
16-30
5
23%
1
13%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
2
25%
61-75
6
27%
2
25%
76-90

Пропущено

7
15
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
2
29%
2
13%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
2
29%
2
13%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
1
14%
4
27%
76-90

Забито

17
7
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
2
12%
2
29%
1-15
4
24%
1
14%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
2
12%
3
43%
61-75
3
18%
1
14%
76-90

Пропущено

6
9
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
4
44%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Забито

39
15
20 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 7
2 Не забивали 7
5
13%
4
27%
1-15
6
15%
2
13%
16-30
9
23%
1
7%
31-45
5
13%
0
0%
46-60
5
13%
5
33%
61-75
9
23%
3
20%
76-90

Пропущено

13
24
3 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
0
0%
5
21%
1-15
2
15%
3
13%
16-30
1
8%
5
21%
31-45
4
31%
3
13%
46-60
3
23%
2
8%
61-75
3
23%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Лилль - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Нант 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2
ПСЖ - Ньюкасл 1:1 ПСЖ - Монако 5:2 Реймс - ПСЖ 0:3 Милан - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Монпелье 3:0 Брест - ПСЖ 2:3 ПСЖ - Милан 3:0 ПСЖ - Страсбург 3:0 Ренн - ПСЖ 1:3 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Клермон - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Марсель 4:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 ПСЖ - Ницца 2:3 Лион - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Ланс 3:1
Мец
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мец - Монпелье 0:1 Мец - Брест 0:1 Лилль - Мец 2:0 Лорьян - Мец 2:3
Эльвeрсберг - Мец 1:0 Мец - Нант 3:1 Лион - Мец 1:1 Мец - Гавр 0:0 Монако - Мец 2:1 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Мец - Ницца 0:1 Тулуза - Мец 3:0 Мец - Страсбург 0:1 Ланс - Мец 0:1 Мец - Базель 1:1 Мец - Реймс 2:2 Клермон - Мец 0:1 Мец - Марсель 2:2 Ренн - Мец 5:1 Херенвен - Мец 0:1

Результаты матчей

ПСЖ
Мец

Точный счет

3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:1
4 раза 50%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:1
6 раз 38%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 38%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Мец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
5
7
1
1.5
3
5
5
3
2.5
1
7
2
6
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
5
3
1.5
1
7
4
4
2.5
1
7
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
9
7
12
4
1.5
4
12
9
7
2.5
2
14
3
13
3.5
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 16 11 4 1 39 - 13 37
2.
Ницца
 Заявка 16 9 5 2 17 - 9 32
3.
Монако
 Заявка 16 9 3 4 31 - 21 30
4.
Брест
 Заявка 16 8 4 4 21 - 15 28
5.
Лилль
 Заявка 16 7 7 2 20 - 12 28
6.
Марсель
 Заявка 16 7 5 4 24 - 17 26
7.
Ланс
 Заявка 16 7 5 4 21 - 15 26
8.
Реймс
 Заявка 16 7 2 7 21 - 23 23
9.
Страсбург
 Заявка 16 5 5 6 16 - 21 20
10.
Гавр
 Заявка 16 4 7 5 16 - 18 19
11.
Нант
 Заявка 16 5 3 8 19 - 27 18
12.
Монпелье
 Заявка 16 4 6 6 22 - 22 17
13.
Мец
 Заявка 16 4 4 8 15 - 24 16
14.
Ренн
 Заявка 16 3 7 6 20 - 21 16
15.
Тулуза
 Заявка 16 2 8 6 14 - 21 14
16.
Лион
 Заявка 16 3 4 9 15 - 27 13
17.
Лорьян
 Заявка 16 2 6 8 21 - 31 12
18.
Клермон
 Заявка 16 2 5 9 12 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 8 6 2 0 14 - 2 20
2.
ПСЖ
 Заявка 8 6 1 1 22 - 7 19
3.
Монако
 Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
4.
Ницца
 Заявка 8 5 3 0 9 - 2 18
5.
Ланс
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
6.
Лилль
 Заявка 8 5 2 1 11 - 4 17
7.
Реймс
 Заявка 7 4 0 3 9 - 9 12
8.
Брест
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
9.
Страсбург
 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
10.
Ренн
 Заявка 9 3 3 3 18 - 14 12
11.
Нант
 Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
12.
Гавр
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
13.
Лорьян
 Заявка 9 2 3 4 14 - 17 9
14.
Тулуза
 Заявка 7 1 5 1 9 - 7 8
15.
Монпелье
 Заявка 8 1 5 2 12 - 11 8
16.
Мец
 Заявка 8 1 3 4 7 - 9 6
17.
Лион
 Заявка 8 1 3 4 10 - 16 6
18.
Клермон
 Заявка 8 1 2 5 3 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 5 3 0 17 - 6 18
2.
Брест
 Заявка 9 5 1 3 10 - 8 16
3.
Ницца
 Заявка 8 4 2 2 8 - 7 14
4.
Монако
 Заявка 8 3 3 2 16 - 16 12
5.
Лилль
 Заявка 8 2 5 1 9 - 8 11
6.
Реймс
 Заявка 9 3 2 4 12 - 14 11
7.
Мец
 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
8.
Монпелье
 Заявка 8 3 1 4 10 - 11 9
9.
Ланс
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
10.
Страсбург
 Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
11.
Гавр
 Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
12.
Лион
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
13.
Нант
 Заявка 7 2 0 5 6 - 15 6
14.
Марсель
 Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
15.
Клермон
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
16.
Тулуза
 Заявка 9 1 3 5 5 - 14 6
17.
Ренн
 Заявка 7 0 4 3 2 - 7 4
18.
Лорьян
 Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 16 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Бен-Йеддер Виссам 6
Лион Ляказетт Александр 6
Нант Мохамед Мостафа 6
Весь список

Топ нарушителей
Ренн Матич Неманья 7
Брест Брассье Лилиан 1 5
Клермон Сейду Алиду 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Ланс Гради Жонатан 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Мец от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 декабря 2023, осталось 2 дня 13 часов 13 минут.

    Главный судья: Буке Рюдди

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 60% пользователей.
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    • Прогнозы 36
    ПСЖ 100% (36)
    X 0% (0)
    Мец 0% (0)
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    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Мец
    1.18
    9.00
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    19.00
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    Прогнозы на матч ПСЖ - Мец

    Исход игры
    ПСЖ
    100% (35)
    Ничья
    0% (0)
    Мец
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.14% (13)
    Меньше
    62.86% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    25.71% (9)
    Нет
    74.29% (26)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    60% (21)
    3:0 ПСЖ
    11.4% (4)
    3:1 ПСЖ
    11.4% (4)
    2:1 ПСЖ
    8.6% (3)
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