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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Лион
1:0
Конец матча
Нант
0'
8' Желтая карточка
Сентонз Фабьен
31' Желтая карточка
Дюверн Жан-Кевин
1:0
49' Гол
Ляказетт Александр
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Ловрен Деян
84' Красная карточка
Ловрен Деян
90' Желтая карточка
Тальяфико Николас
90'+9

Ход матча

8'
 
Сентонз Фабьен
31'
 
Дюверн Жан-Кевин
46'
 
Коко Маркус
Сентонз Фабьен
46'
 
Мохамед Мостафа
Аблин Маттис
49'
Ляказетт Александр
(Шерки Райан)
1:0
70'
 
Сиссоко Мусса
Чиривелья Педро
74'
 
Бамба Абдул-Кадер
Дюверн Жан-Кевин
82'
Ловрен Деян
 
82'
Кадевере Тино
Нуама Эрнест
 
84'
Ловрен Деян
 
88'
Кумбеди Саэль
Шерки Райан
 
88'
Мэйтленд-Найлс Эйнсли
Ляказетт Александр
 
90'
 
Паллуа Николя
Дуглас Гомес
90'
Тальяфико Николас
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 7
  • 3 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 351 Количество передач 553
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Лион 73.7% (87)
X 22.9% (27)
Нант 3.4% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лопеш
Антони
12
О'Брайан
Джек
55
Чалета-Цар
Дуе
5
Ловрен
Деян
22
Мата
Клинтон
3
Тальяфико
Николас
6
Какере
Максанс
8
Толиссо
Корентен
37
Нуама
Эрнест
18
Шерки
Райан
10
Ляказетт
Александр
1
Лафон
Альбан
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
24
Кёмерт
Эрай
2
Дюверн
Жан-Кевин
28
Сентонз
Фабьен
5
Чиривелья
Педро
6
Дуглас
Гомес
29
Мерлин
Квентин
25
Молле
Флоран
39
Аблин
Маттис
27
Саймон
Мозес
Лион
3-4-2-1
Нант
3-4-3

История личных встреч

Лион
Нант

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

24 матча

54.2%
25%
20.8%
13 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

45.8%
45.8%
8.4%
11 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

К
1:0
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
3:2
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
3:0
К
3:4
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
3:2
Л1
0:6
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
1:0
К
3:2
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
2:1

Голы

Всего голов

22
20

Голов в среднем за матч

2
1.54

Среднее время на гол

45
58

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

1.08
0.73

Среднее время на гол

83
123

Всего голов

36
28

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

60
77

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 7 (1) 0.41
О'Брайан Джек 3 0.18
Джеффиньо 1 0.06
Нуама Эрнест 1 0.06
Тальяфико Николас 1 0.06
Альверо Скелли 1 0.06
Толиссо Корентен 1 (1) 0.06
Шерки Райан 0 0
Кумбеди Саэль 0 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 0 0
Какере Максанс 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 6 (2) 0.35
Саймон Мозес 3 (1) 0.18
Молле Флоран 3 0.18
Бамба Абдул-Кадер 1 0.06
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.06
Коко Маркус 1 0.06
Чиривелья Педро 1 0.06
Кёмерт Эрай 1 0.06
Мутуссами Самуэль 1 0.06
Аблин Маттис 1 0.06
Паллуа Николя 0 0
Мерлин Квентин 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тальяфико Николас 4 0
Кумбеди Саэль 4 0
Ловрен Деян 2 1
Толиссо Корентен 3 0
Ляказетт Александр 1 1
Мата Клинтон 2 0
Диавара МамадуII 2 0
Диоманде Синали 2 0
Милагрес Энрике 2 0
Альверо Скелли 2 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Гроссо Фабио II 1 0
Бальде Мама 1 0
Акуоку Поль 1 0
Какере Максанс 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
О'Брайан Джек 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Морейра Диегу 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастеллетто Жан-Шарль 4 0
Дюверн Жан-Кевин 4 0
Молле Флоран 3 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Мохамед Мостафа 1 1
Паллуа Николя 2 0
Чиривелья Педро 2 0
Дуглас Гомес 2 0
Кёмерт Эрай 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Мёпийу Бастьен 0 1
Коко Маркус 1 0
Сентонз Фабьен 1 0
Лафон Альбан 1 0
Дескамп Реми 1 0
Бамба Абдул-Кадер 1 0
Пьер Аристуи 1 0

Результаты матчей

Лион
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Нант
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
3
Лион
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Нант
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

2
12
Лион
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Нант
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
59% (10)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

8
15

Голы по времени матча

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
0
0%
1
17%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
1
10%
4
67%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

17
16
11 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
12%
2
13%
1-15
4
24%
2
13%
16-30
5
29%
29%
1
6%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
3
18%
6
38%
76-90

Забито

5
13
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
1
20%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
40%
1
8%
61-75
2
40%
2
15%
76-90

Пропущено

11
12
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
3
25%
46-60
4
36%
3
25%
61-75
1
9%
3
25%
76-90

Забито

15
19
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
1
7%
4
21%
1-15
4
27%
1
5%
16-30
1
7%
4
21%
31-45
1
7%
7
37%
46-60
4
27%
1
5%
61-75
4
27%
2
11%
76-90

Пропущено

28
28
15 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
2
7%
4
14%
1-15
7
25%
3
11%
16-30
6
21%
1
4%
31-45
4
14%
5
18%
46-60
5
18%
6
21%
61-75
4
14%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Монако - Лион 0:1 Лион - Тулуза 3:0 Марсель - Лион 3:0 Ланс - Лион 3:2
Лион - Лилль 0:2 Ренн - Лион 0:1 Лион - Мец 1:1 Лион - Клермон 1:2 Лион - Лорьян 3:3 Реймс - Лион 2:0 Брест - Лион 1:0 Лион - Гавр 0:0 Лион - Осер 3:2 Лион - ПСЖ 1:4 Ницца - Лион 0:0 Лион - Монпелье 1:4 Страсбург - Лион 2:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Сельта - Лион 1:0 РВДМ 47 - Лион 1:0
Нант
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Нант - Брест 0:2 ПСЖ - Нант 2:1 Нант - Ницца 1:0 Нант - Гавр 0:0
Мец - Нант 3:1 Нант - Реймс 0:1 Ланс - Нант 4:0 Нант - Монпелье 2:0 Страсбург - Нант 1:2 Ренн - Нант 3:1 Нант - Лорьян 5:3 Клермон - Нант 0:1 Нант - Марсель 1:1 Нант - Монако 3:3 Лилль - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:2 Кёльн - Нант 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Халл Сити - Нант 1:1 Анже - Нант 0:1

Результаты матчей

Лион
Нант

Точный счет

1:4
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Лион
Нант

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
2
7
1.5
3
6
2
7
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
3
1
7
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
11
6
3
14
1.5
4
13
2
15
2.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 12 4 1 42 - 14 40
2.
Ницца
 Заявка 17 10 5 2 19 - 9 35
3.
Монако
 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
4.
Брест
 Заявка 17 9 4 4 25 - 15 31
5.
Лилль
 Заявка 17 7 7 3 21 - 14 28
6.
Марсель
 Заявка 17 7 6 4 25 - 18 27
7.
Реймс
 Заявка 17 8 2 7 22 - 23 26
8.
Ланс
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
9.
Страсбург
 Заявка 17 6 5 6 18 - 22 23
10.
Ренн
 Заявка 17 4 7 6 23 - 22 19
11.
Гавр
 Заявка 17 4 7 6 16 - 19 19
12.
Нант
 Заявка 17 5 3 9 19 - 28 18
13.
Монпелье
 Заявка 17 4 7 6 23 - 23 18
14.
Лион
 Заявка 17 4 4 9 16 - 27 16
15.
Мец
 Заявка 17 4 4 9 16 - 27 16
16.
Тулуза
 Заявка 17 2 8 7 15 - 23 14
17.
Лорьян
 Заявка 17 2 6 9 21 - 35 12
18.
Клермон
 Заявка 17 2 5 10 13 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 8 22
2.
Ницца
 Заявка 9 6 3 0 11 - 2 21
3.
Марсель
 Заявка 8 6 2 0 14 - 2 20
4.
Монако
 Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
5.
Ланс
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
6.
Лилль
 Заявка 8 5 2 1 11 - 4 17
7.
Реймс
 Заявка 8 5 0 3 10 - 9 15
8.
Брест
 Заявка 8 4 3 1 15 - 7 15
9.
Страсбург
 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
10.
Ренн
 Заявка 9 3 3 3 18 - 14 12
11.
Нант
 Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
12.
Гавр
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
13.
Лорьян
 Заявка 9 2 3 4 14 - 17 9
14.
Лион
 Заявка 9 2 3 4 11 - 16 9
15.
Монпелье
 Заявка 9 1 6 2 13 - 12 9
16.
Тулуза
 Заявка 8 1 5 2 10 - 9 8
17.
Мец
 Заявка 8 1 3 4 7 - 9 6
18.
Клермон
 Заявка 9 1 2 6 4 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 5 3 0 17 - 6 18
2.
Брест
 Заявка 9 5 1 3 10 - 8 16
3.
Монако
 Заявка 9 4 3 2 18 - 17 15
4.
Ницца
 Заявка 8 4 2 2 8 - 7 14
5.
Реймс
 Заявка 9 3 2 4 12 - 14 11
6.
Лилль
 Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
7.
Мец
 Заявка 9 3 1 5 9 - 18 10
8.
Монпелье
 Заявка 8 3 1 4 10 - 11 9
9.
Ланс
 Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
10.
Страсбург
 Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
11.
Гавр
 Заявка 9 1 5 3 7 - 11 8
12.
Лион
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
13.
Ренн
 Заявка 8 1 4 3 5 - 8 7
14.
Марсель
 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
15.
Нант
 Заявка 8 2 0 6 6 - 16 6
16.
Клермон
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
17.
Тулуза
 Заявка 9 1 3 5 5 - 14 6
18.
Лорьян
 Заявка 8 0 3 5 7 - 18 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 8
Монпелье Адамс Акор 7
Лион Ляказетт Александр 7
Ницца Моффи Теремас 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 6
Ренн Матич Неманья 7
Монако Головин Александр 1 5
Клермон Сейду Алиду 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Лион вырывает победу
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Лион: 39%, Нант: 61%.
  • 98'
    Удар от ворот произведет Лион
  • 98'
    Саймон Мозес не смог попасть в створ ударом издали
  • 98'
    Нант пытается что-то создать.
  • 97'
    Глупую желтую получил Тальяфико Николас за то, что отбил ногой мяч после свистка
  • 97'
    Мэйтленд-Найлс Эйнсли из команды Лион в офсайде
  • 97'
    Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 97'
    Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Лион пытается что-то создать.
  • 96'
    Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Мата Клинтон возвращается на поле.
  • 95'
    Матч возобновлен
  • 95'
    Ох, нехорошо это выглядит. Мата Клинтон получил травму и медбригада забирает его с поля.
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    • 94'
      Тактическая замена. Дуглас Гомес уходит с поля и его заменяет Паллуа Николя
    • 93'
      Мата Клинтон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 92'
      Контроль мяча: Лион: 39%, Нант: 61%.
    • 92'
      Нант пытается что-то создать.
    • 92'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 92'
      Мохамед Мостафа из команды Нант толкнул локтем оппонента. Это Мата Клинтон заработал фол
    • 91'
      Нант пытается что-то создать.
    • 91'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Лион 73.7% (87)
    X 22.9% (27)
    Нант 3.4% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лион 1:0 Нант онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лион 1:0 Нант

    Исход игры
    Лион
    73.7% (87)
    Ничья
    22.9% (27)
    Нант
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.98% (49)
    Меньше
    57.02% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    61.4% (70)
    Нет
    38.6% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Лион
    35.6% (42)
    1:0 Лион
    22.9% (27)
    1:1 Ничья
    18.6% (22)
    2:0 Лион
    10.2% (12)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    3:1 Лион
    1.7% (2)
    0:1 Нант
    1.7% (2)
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