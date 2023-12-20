Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Удар от ворот произведет Лион

89' Мерлин Квентин из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Удар от ворот произведет Лион

86' Удар от ворот произведет Лион

85' Мерлин Квентин из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' УДАЛЕНИЕ! - Ловрен Деян увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

84' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Ловрен Деян из команды Лион - была желтая, а стала красная.

83' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Лион

81' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Нуама Эрнест навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' О'Брайан Джек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Удар от ворот произведет Нант

77' Хорошую попытку сделал Шерки Райан . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

76' Нуама Эрнест навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Хорошую попытку сделал Ляказетт Александр . Удар в створ, но вратарь начеку

75' Удар от ворот произведет Лион

74' Удар от ворот произведет Лион

73' Сиссоко Мусса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Матч возобновлен

70' Нуама Эрнест на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

68' Лопеш Антони взял и забрал мяч на выходе

67' Удар от ворот произведет Лион

67' Кёмерт Эрай не смог попасть в створ ударом издали

65' Удар от ворот произведет Лион

64' Матч возобновится спорным мячом

62' Ляказетт Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

61' Удар от ворот произведет Лион

58' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Матч возобновлен

58' Коко Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Молле Флоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Игра в одни ворота сейчас. Лион доминирует и владеет мячом

56' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Молле Флоран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

53' Шерки Райан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Команда Лион забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

49' Г О О О О Л - Ляказетт Александр забивает с левой ноги!

49' Шерки Райан из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля