Тур: 17. Стадион: Гроупама Арена. Главный судья: Бастьен Бенуа
0'
8' Желтая карточкаСентонз Фабьен
31' Желтая карточкаДюверн Жан-Кевин
1:0
49' ГолЛяказетт Александр
82' Undefined phrase: football_event_Ловрен Деян
84' Красная карточкаЛоврен Деян
90' Желтая карточкаТальяфико Николас
90'+9
Ход матча
31'
49'
82'
84'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 0
-
7 Угловые 7
-
3 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
351 Количество передач 553
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Мата
Клинтон
37
Нуама
Эрнест
18
Шерки
Райан
24
Кёмерт
Эрай
25
Молле
Флоран
39
Аблин
Маттис
27
Саймон
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Нуама ЭрнестПолузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Риу РемиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 ДжеффиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сейдж Пьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кёмерт ЭрайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранНападающий
-
39 Аблин МаттисНападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
- Защитник
-
11 Коко МаркусЗащитник
-
44 Зезе НатанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гурвеннек Жослен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Лион
Нант
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
24 матча
54.2%
25%
20.8%
13 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
45.8%
45.8%
8.4%
11 побед 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
20
Голов в среднем за матч
2
1.54
Среднее время на гол
45
58
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
1.08
0.73
Среднее время на гол
83
123
Всего голов
36
28
Голов в среднем за матч
1.5
1.17
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
60
77
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|7 (1)
|0.41
|О'Брайан Джек
|3
|0.18
|Джеффиньо
|1
|0.06
|Нуама Эрнест
|1
|0.06
|Тальяфико Николас
|1
|0.06
|Альверо Скелли
|1
|0.06
|Толиссо Корентен
|1 (1)
|0.06
|Шерки Райан
|0
|0
|Кумбеди Саэль
|0
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|0
|0
|Какере Максанс
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохамед Мостафа
|6 (2)
|0.35
|Саймон Мозес
|3 (1)
|0.18
|Молле Флоран
|3
|0.18
|Бамба Абдул-Кадер
|1
|0.06
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.06
|Коко Маркус
|1
|0.06
|Чиривелья Педро
|1
|0.06
|Кёмерт Эрай
|1
|0.06
|Мутуссами Самуэль
|1
|0.06
|Аблин Маттис
|1
|0.06
|Паллуа Николя
|0
|0
|Мерлин Квентин
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тальяфико Николас
|4
|0
|Кумбеди Саэль
|4
|0
|Ловрен Деян
|2
|1
|Толиссо Корентен
|3
|0
|Ляказетт Александр
|1
|1
|Мата Клинтон
|2
|0
|Диавара МамадуII
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Милагрес Энрике
|2
|0
|Альверо Скелли
|2
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|1
|0
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|Гроссо Фабио II
|1
|0
|Бальде Мама
|1
|0
|Акуоку Поль
|1
|0
|Какере Максанс
|1
|0
|Лепнан Йоанн
|1
|0
|О'Брайан Джек
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
|Морейра Диегу
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастеллетто Жан-Шарль
|4
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|4
|0
|Молле Флоран
|3
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|Мохамед Мостафа
|1
|1
|Паллуа Николя
|2
|0
|Чиривелья Педро
|2
|0
|Дуглас Гомес
|2
|0
|Кёмерт Эрай
|2
|0
|Мутуссами Самуэль
|2
|0
|Мёпийу Бастьен
|0
|1
|Коко Маркус
|1
|0
|Сентонз Фабьен
|1
|0
|Лафон Альбан
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Бамба Абдул-Кадер
|1
|0
|Пьер Аристуи
|1
|0
Результаты матчей
Лион
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Нант
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
3
Лион
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Нант
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
2
12
Лион
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Нант
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
59% (10)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
8
15
Голы по времени матча
Забито
10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
0
0%
1
17%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
1
10%
4
67%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
17
16
11 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
12%
2
13%
1-15
4
24%
2
13%
16-30
5
29%
29%
1
6%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
3
18%
6
38%
76-90
Забито
5
13
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
1
20%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
40%
1
8%
61-75
2
40%
2
15%
76-90
Пропущено
11
12
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
3
25%
46-60
4
36%
3
25%
61-75
1
9%
3
25%
76-90
Забито
15
19
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 6
1
7%
4
21%
1-15
4
27%
1
5%
16-30
1
7%
4
21%
31-45
1
7%
7
37%
46-60
4
27%
1
5%
61-75
4
27%
2
11%
76-90
Пропущено
28
28
15 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
2
7%
4
14%
1-15
7
25%
3
11%
16-30
6
21%
1
4%
31-45
4
14%
5
18%
46-60
5
18%
6
21%
61-75
4
14%
9
32%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Монако - Лион 0:1 Лион - Тулуза 3:0 Марсель - Лион 3:0 Ланс - Лион 3:2
Лион - Лилль 0:2 Ренн - Лион 0:1 Лион - Мец 1:1 Лион - Клермон 1:2 Лион - Лорьян 3:3 Реймс - Лион 2:0 Брест - Лион 1:0 Лион - Гавр 0:0 Лион - Осер 3:2 Лион - ПСЖ 1:4 Ницца - Лион 0:0 Лион - Монпелье 1:4 Страсбург - Лион 2:1 Кристал Пэлас - Лион 2:0 Сельта - Лион 1:0 РВДМ 47 - Лион 1:0
Нант
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Нант - Брест 0:2 ПСЖ - Нант 2:1 Нант - Ницца 1:0 Нант - Гавр 0:0
Мец - Нант 3:1 Нант - Реймс 0:1 Ланс - Нант 4:0 Нант - Монпелье 2:0 Страсбург - Нант 1:2 Ренн - Нант 3:1 Нант - Лорьян 5:3 Клермон - Нант 0:1 Нант - Марсель 1:1 Нант - Монако 3:3 Лилль - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:2 Кёльн - Нант 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Халл Сити - Нант 1:1 Анже - Нант 0:1
Результаты матчей
Лион
Нант
Точный счет
1:4
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Лион
Нант
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
27
36
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
53
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
116
314
413
215
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|42 - 14
|40
|2.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|19 - 9
|35
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|4.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 15
|31
|5.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 14
|28
|6.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 18
|27
|7.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|22 - 23
|26
|8.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|9.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 22
|23
|10.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|23 - 22
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|16 - 19
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 28
|18
|13.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|23 - 23
|18
|14.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 27
|16
|15.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 27
|16
|16.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|15 - 23
|14
|17.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|21 - 35
|12
|18.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 8
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|11 - 2
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|14 - 2
|20
|4.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 4
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|10 - 9
|15
|8.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 7
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 14
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 17
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|15.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|13 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 9
|8
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 6
|18
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 8
|16
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 17
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 7
|14
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|6.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 18
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|9
|9.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|11.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 16
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 16
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 18
|3
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|18 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|8
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Лион
|Ляказетт Александр
|7
|Ницца
|Моффи Теремас
|6 (2)
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 6
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Монако
|Головин Александр
|1 5
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 5
|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лион 1:0 Нант
Исход игры
Лион
73.7% (87)
Ничья
22.9% (27)
Нант
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
42.98% (49)
Меньше
57.02% (65)
Обе команды забьют
Да
61.4% (70)
Нет
38.6% (44)
Популярный счёт
2:1 Лион
35.6% (42)
1:0 Лион
22.9% (27)
1:1 Ничья
18.6% (22)
2:0 Лион
10.2% (12)
0:0 Ничья
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
3:1 Лион
1.7% (2)
0:1 Нант
1.7% (2)
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