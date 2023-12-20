Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Команда Реймс играла лучше в этом тайме.

47' Удар от ворот произведет Гавр

47' Накамура Кейто оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Матусива Азор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Гавр

45' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Хадра Реда из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Десма Артур взял и забрал мяч на выходе

39' Фоке Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Матч возобновится спорным мячом

37' Юте-Кинкуэ Этьенн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Юте-Кинкуэ Этьенн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Десма Артур взял и забрал мяч на выходе

34' Удар от ворот произведет Гавр

33' Накамура Кейто навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

32' Хорошую попытку сделал Хадра Реда . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Десма Артур взял и забрал мяч на выходе

29' Теума Тедди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Г О О О О Л - Накамура Кейто забивает с правой ноги!

25' Фоке Томас из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Матч возобновлен

23' Ох, нехорошо это выглядит. Матусива Азор получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' УДАЛЕНИЕ! - Rassoul Ndiaye увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

20' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Rassoul Ndiaye из команды Гавр - была желтая, а стала красная.

20' Матусива Азор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Гавр

19' The card for Rassoul Ndiaye from Гавр was disallowed via VAR intervention.

19' Безумный фол. Rassoul Ndiaye грубо играет против соперника. Пострадал Матусива Азор

18' Игра в одни ворота сейчас. Реймс доминирует и владеет мячом

18' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

17' Удар от ворот произведет Гавр

16' Хорошую попытку сделал Ито Дзюня . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Хорошую попытку сделал Дарами Мохаммед . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Накамура Кейто из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Удар от ворот произведет Гавр

12' Хорошую попытку сделал Опери Кристофер . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Хорошую попытку сделал Теума Тедди . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Удар от ворот произведет Реймс

10' Туре Абдулайе не смог попасть в створ ударом издали

9' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Удар от ворот произведет Гавр

7' Ито Дзюня оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Удар от ворот произведет Гавр

5' Накамура Кейто оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

2' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Гавр начинает с центра поля