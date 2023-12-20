Тур: 17. Стадион: Стад Огюст Делон. Главный судья: Фраппарт Стефани
0'
19' Undefined phrase: football_event_Н'диайе Рассул
21' Красная карточкаН'диайе Рассул
1:0
25' ГолНакамура Кейто
54' Желтая карточкаКасимир Хосуэ
86' Желтая карточкаФоке Томас
90'+6
Ход матча
19'
21'
25'
1:0
54'
86'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
8 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
4 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
689 Количество передач 366
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
25
Де
Смет
Тибо
14
Хадра
Реда
10
Теума
Тедди
30
Десма
Артур
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
-
32 Фоке ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
-
14 Хадра РедаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
72 Коне АмадуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Салама АминНападающий
-
22 Дьяките УмарНападающий
-
27 Боянг АдамаНападающий
-
Главный тренер: Стилл Уильям
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
30 Десма АртурВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Алиуи НабильНападающий
-
28 Айю АндреНападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Реймс
Гавр
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
1.43
0.6
Среднее время на гол
63
150
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
1.2
1.43
Среднее время на гол
75
63
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.33
1.08
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
67
83
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теума Тедди
|4 (1)
|0.24
|Дарами Мохаммед
|3
|0.18
|Ричардсон Амир
|3
|0.18
|Абдельамид Юнис
|3
|0.18
|Ито Дзюня
|2
|0.12
|Манетси Маршал
|2
|0.12
|Накамура Кейто
|2
|0.12
|Дьяките Умар
|2
|0.12
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0.06
|Фоке Томас
|0
|0
Гавр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байо Мохамед
|4 (1)
|0.24
|Алиуи Набиль
|4
|0.24
|Кузяев Далер
|2
|0.12
|Сабби Эммануэль
|2
|0.12
|Сальмье Йоанн
|1
|0.06
|Льорис Готье
|1
|0.06
|Мбемба Нолан
|1
|0.06
|Грандсир Самуэль
|1
|0.06
|Опери Кристофер
|0
|0
|Касимир Хосуэ
|0
|0
|Него Лоик
|0
|0
|Джуджу Антуан
|0
|0
|Кечта Яссин
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фоке Томас
|6
|0
|Теума Тедди
|4
|0
|Абдельамид Юнис
|3
|0
|Матусива Азор
|3
|0
|Уильям Стилл
|1
|1
|Де Смет Тибо
|2
|0
|Ричардсон Амир
|2
|0
|Дьяките Умар
|1
|0
|Манетси Маршал
|1
|0
|Накамура Кейто
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Агбаду Эммануэль
|1
|0
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0
Гавр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Н'диайе Рассул
|3
|2
|Грандсир Самуэль
|2
|2
|Касимир Хосуэ
|4
|0
|Санганте Аруна
|4
|0
|Байо Мохамед
|3
|0
|Сальмье Йоанн
|2
|0
|Сабби Эммануэль
|2
|0
|Таргаллин Уссама
|2
|0
|Айю Андре
|0
|1
|Туре Абдулайе
|1
|0
|Десма Артур
|1
|0
|Опери Кристофер
|1
|0
|Алиуи Набиль
|1
|0
Результаты матчей
Реймс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Гавр
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
6
Реймс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Гавр
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
9
8
Реймс
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
Гавр
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
11
14
Голы по времени матча
Забито
10
8
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
1
10%
1
13%
1-15
3
30%
1
13%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
2
20%
3
38%
76-90
Пропущено
9
10
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
11%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
5
56%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
2
20%
76-90
Забито
12
10
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
3
25%
3
30%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
3
25%
4
40%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
1
8%
1
10%
76-90
Пропущено
14
7
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
2
14%
2
29%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
2
29%
76-90
Забито
22
18
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 5
2 Не забивали 7
4
18%
4
22%
1-15
5
23%
1
6%
16-30
4
18%
2
11%
31-45
4
18%
5
28%
46-60
2
9%
2
11%
61-75
3
14%
4
22%
76-90
Пропущено
23
17
7 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
13%
1
6%
1-15
1
4%
6
35%
16-30
3
13%
2
12%
31-45
8
35%
4
24%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
4
17%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ланс - Реймс 2:0 Ницца - Реймс 2:1 Реймс - Страсбург 2:1 Ренн - Реймс 3:1
Реймс - ПСЖ 0:3 Нант - Реймс 0:1 Реймс - Лорьян 1:0 Тулуза - Реймс 1:1 Реймс - Монако 1:3 Реймс - Лион 2:0 Лилль - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:2 Мец - Реймс 2:2 Монпелье - Реймс 1:3 Реймс - Клермон 2:0 Марсель - Реймс 2:1 Реймс - Торино 2:1 Сарагоса - Реймс 1:2 Хетафе - Реймс 0:1 Реймс - Амьен 3:2
Гавр
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Гавр - Ницца 3:1 Страсбург - Гавр 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 Нант - Гавр 0:0
Гавр - Монако 0:0 Тулуза - Гавр 1:2 Мец - Гавр 0:0 Гавр - Ланс 0:0 Марсель - Гавр 3:0 Гавр - Лилль 0:2 Гавр - Клермон 2:1 Лион - Гавр 0:0 Гавр - Лорьян 3:0 Ренн - Гавр 2:2 Гавр - Брест 1:2 Монпелье - Гавр 2:2 Клермон - Гавр 1:0 Гавр - Лорьян 0:2 Лилль - Гавр 3:2 ПСЖ - Гавр 2:0
Результаты матчей
Реймс
Гавр
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
0
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
Точный счет
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
5 раз 29%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
9 раз 53%
2
4 раза 24%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Реймс
Гавр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
35
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
45
36
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
89
611
611
116
215
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|42 - 14
|40
|2.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|19 - 9
|35
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|4.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 15
|31
|5.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 14
|28
|6.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 18
|27
|7.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|22 - 23
|26
|8.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|9.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 22
|23
|10.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|23 - 22
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|16 - 19
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 28
|18
|13.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|23 - 23
|18
|14.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 27
|16
|15.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 27
|16
|16.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|15 - 23
|14
|17.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|21 - 35
|12
|18.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 8
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|11 - 2
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|14 - 2
|20
|4.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 4
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|10 - 9
|15
|8.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 7
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 14
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 17
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|15.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|13 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 9
|8
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 6
|18
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 8
|16
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 17
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 7
|14
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|6.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 18
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|9
|9.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|11.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 16
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 16
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 18
|3
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|18 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|8
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Лион
|Ляказетт Александр
|7
|Ницца
|Моффи Теремас
|6 (2)
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 6
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Монако
|Головин Александр
|1 5
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 5
|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реймс 1:0 Гавр
Исход игры
Реймс
74.6% (85)
Ничья
24.6% (28)
Гавр
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
43.36% (49)
Меньше
56.64% (64)
Обе команды забьют
Да
65.49% (74)
Нет
34.51% (39)
Популярный счёт
2:1 Реймс
41.2% (47)
1:0 Реймс
27.2% (31)
1:1 Ничья
21.9% (25)
2:0 Реймс
5.3% (6)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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