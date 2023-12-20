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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Фраппарт Стефани
Реймс
1:0
Конец матча
Гавр
0'
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Н'диайе Рассул
21' Красная карточка
Н'диайе Рассул
1:0
25' Гол
Накамура Кейто
54' Желтая карточка
Касимир Хосуэ
86' Желтая карточка
Фоке Томас
90'+6

Ход матча

19'
 
Н'диайе Рассул
21'
 
Н'диайе Рассул
25'
Накамура Кейто
(Фоке Томас)
1:0
54'
 
Касимир Хосуэ
58'
 
Кечта Яссин
Сабби Эммануэль
58'
 
Алиуи Набиль
Туре Абдулайе
65'
Дьяките Умар
Дарами Мохаммед
 
79'
 
Айю Андре
Таргаллин Уссама
79'
 
Джуджу Антуан
Байо Мохамед
81'
Ричардсон Амир
Хадра Реда
 
84'
 
Кузяев Далер
Опери Кристофер
86'
Фоке Томас
 
90'
Диаките Ибрахим
Фоке Томас
 
90'
Коне Амаду
Теума Тедди
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 689 Количество передач 366
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Реймс 74.6% (85)
X 24.6% (28)
Гавр 0.9% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
24
Агбаду
Эммануэль
2
Окуму
Джозеф
25
Де
Смет
Тибо
14
Хадра
Реда
21
Матусива
Азор
10
Теума
Тедди
7
Ито
Дзюня
9
Дарами
Мохаммед
17
Накамура
Кейто
30
Десма
Артур
22
Сальмье
Йоанн
6
Юте-Кинкуэ
Этьенн
4
Льорис
Готье
23
Касимир
Хосуэ
19
Н'диайе
Рассул
5
Таргаллин
Уссама
94
Туре
Абдулайе
27
Опери
Кристофер
11
Сабби
Эммануэль
9
Байо
Мохамед
Реймс
4-3-3
Гавр
3-5-2

История личных встреч

Реймс
Гавр

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ТМС
3:0
Л2
0:1
Л2
0:0
Л2
1:1
Л2
1:0
КЛ
2:5
Л2
1:1
Л2
2:1
Л2
2:1
КЛ
0:2
Л2
2:1
Л2
2:0

Голы

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

1.43
0.6

Среднее время на гол

63
150

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

1.2
1.43

Среднее время на гол

75
63

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.33
1.08

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

67
83

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 4 (1) 0.24
Дарами Мохаммед 3 0.18
Ричардсон Амир 3 0.18
Абдельамид Юнис 3 0.18
Ито Дзюня 2 0.12
Манетси Маршал 2 0.12
Накамура Кейто 2 0.12
Дьяките Умар 2 0.12
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0.06
Фоке Томас 0 0
Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байо Мохамед 4 (1) 0.24
Алиуи Набиль 4 0.24
Кузяев Далер 2 0.12
Сабби Эммануэль 2 0.12
Сальмье Йоанн 1 0.06
Льорис Готье 1 0.06
Мбемба Нолан 1 0.06
Грандсир Самуэль 1 0.06
Опери Кристофер 0 0
Касимир Хосуэ 0 0
Него Лоик 0 0
Джуджу Антуан 0 0
Кечта Яссин 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоке Томас 6 0
Теума Тедди 4 0
Абдельамид Юнис 3 0
Матусива Азор 3 0
Уильям Стилл 1 1
Де Смет Тибо 2 0
Ричардсон Амир 2 0
Дьяките Умар 1 0
Манетси Маршал 1 0
Накамура Кейто 1 0
Бузи Максим 1 0
Агбаду Эммануэль 1 0
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0
Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'диайе Рассул 3 2
Грандсир Самуэль 2 2
Касимир Хосуэ 4 0
Санганте Аруна 4 0
Байо Мохамед 3 0
Сальмье Йоанн 2 0
Сабби Эммануэль 2 0
Таргаллин Уссама 2 0
Айю Андре 0 1
Туре Абдулайе 1 0
Десма Артур 1 0
Опери Кристофер 1 0
Алиуи Набиль 1 0

Результаты матчей

Реймс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Гавр
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
6
Реймс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Гавр
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

9
8
Реймс
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
Гавр
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

11
14

Голы по времени матча

Забито

10
8
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
1
10%
1
13%
1-15
3
30%
1
13%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
2
20%
3
38%
76-90

Пропущено

9
10
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
11%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
5
56%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
2
20%
76-90

Забито

12
10
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
3
25%
3
30%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
3
25%
4
40%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
1
8%
1
10%
76-90

Пропущено

14
7
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
2
29%
16-30
2
14%
2
29%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
2
29%
76-90

Забито

22
18
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 5
2 Не забивали 7
4
18%
4
22%
1-15
5
23%
1
6%
16-30
4
18%
2
11%
31-45
4
18%
5
28%
46-60
2
9%
2
11%
61-75
3
14%
4
22%
76-90

Пропущено

23
17
7 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
13%
1
6%
1-15
1
4%
6
35%
16-30
3
13%
2
12%
31-45
8
35%
4
24%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
4
17%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ланс - Реймс 2:0 Ницца - Реймс 2:1 Реймс - Страсбург 2:1 Ренн - Реймс 3:1
Реймс - ПСЖ 0:3 Нант - Реймс 0:1 Реймс - Лорьян 1:0 Тулуза - Реймс 1:1 Реймс - Монако 1:3 Реймс - Лион 2:0 Лилль - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:2 Мец - Реймс 2:2 Монпелье - Реймс 1:3 Реймс - Клермон 2:0 Марсель - Реймс 2:1 Реймс - Торино 2:1 Сарагоса - Реймс 1:2 Хетафе - Реймс 0:1 Реймс - Амьен 3:2
Гавр
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Гавр - Ницца 3:1 Страсбург - Гавр 2:1 Гавр - ПСЖ 0:2 Нант - Гавр 0:0
Гавр - Монако 0:0 Тулуза - Гавр 1:2 Мец - Гавр 0:0 Гавр - Ланс 0:0 Марсель - Гавр 3:0 Гавр - Лилль 0:2 Гавр - Клермон 2:1 Лион - Гавр 0:0 Гавр - Лорьян 3:0 Ренн - Гавр 2:2 Гавр - Брест 1:2 Монпелье - Гавр 2:2 Клермон - Гавр 1:0 Гавр - Лорьян 0:2 Лилль - Гавр 3:2 ПСЖ - Гавр 2:0

Результаты матчей

Реймс
Гавр

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
0
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%

Точный счет

2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
5 раз 29%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
9 раз 53%
2
4 раза 24%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Реймс
Гавр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
3
5
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
5
3
6
1.5
3
6
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
8
9
6
11
1.5
6
11
1
16
2.5
2
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 12 4 1 42 - 14 40
2.
Ницца
 Заявка 17 10 5 2 19 - 9 35
3.
Монако
 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
4.
Брест
 Заявка 17 9 4 4 25 - 15 31
5.
Лилль
 Заявка 17 7 7 3 21 - 14 28
6.
Марсель
 Заявка 17 7 6 4 25 - 18 27
7.
Реймс
 Заявка 17 8 2 7 22 - 23 26
8.
Ланс
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
9.
Страсбург
 Заявка 17 6 5 6 18 - 22 23
10.
Ренн
 Заявка 17 4 7 6 23 - 22 19
11.
Гавр
 Заявка 17 4 7 6 16 - 19 19
12.
Нант
 Заявка 17 5 3 9 19 - 28 18
13.
Монпелье
 Заявка 17 4 7 6 23 - 23 18
14.
Лион
 Заявка 17 4 4 9 16 - 27 16
15.
Мец
 Заявка 17 4 4 9 16 - 27 16
16.
Тулуза
 Заявка 17 2 8 7 15 - 23 14
17.
Лорьян
 Заявка 17 2 6 9 21 - 35 12
18.
Клермон
 Заявка 17 2 5 10 13 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 8 22
2.
Ницца
 Заявка 9 6 3 0 11 - 2 21
3.
Марсель
 Заявка 8 6 2 0 14 - 2 20
4.
Монако
 Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
5.
Ланс
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
6.
Лилль
 Заявка 8 5 2 1 11 - 4 17
7.
Реймс
 Заявка 8 5 0 3 10 - 9 15
8.
Брест
 Заявка 8 4 3 1 15 - 7 15
9.
Страсбург
 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
10.
Ренн
 Заявка 9 3 3 3 18 - 14 12
11.
Нант
 Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
12.
Гавр
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
13.
Лорьян
 Заявка 9 2 3 4 14 - 17 9
14.
Лион
 Заявка 9 2 3 4 11 - 16 9
15.
Монпелье
 Заявка 9 1 6 2 13 - 12 9
16.
Тулуза
 Заявка 8 1 5 2 10 - 9 8
17.
Мец
 Заявка 8 1 3 4 7 - 9 6
18.
Клермон
 Заявка 9 1 2 6 4 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 5 3 0 17 - 6 18
2.
Брест
 Заявка 9 5 1 3 10 - 8 16
3.
Монако
 Заявка 9 4 3 2 18 - 17 15
4.
Ницца
 Заявка 8 4 2 2 8 - 7 14
5.
Реймс
 Заявка 9 3 2 4 12 - 14 11
6.
Лилль
 Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
7.
Мец
 Заявка 9 3 1 5 9 - 18 10
8.
Монпелье
 Заявка 8 3 1 4 10 - 11 9
9.
Ланс
 Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
10.
Страсбург
 Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
11.
Гавр
 Заявка 9 1 5 3 7 - 11 8
12.
Лион
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
13.
Ренн
 Заявка 8 1 4 3 5 - 8 7
14.
Марсель
 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
15.
Нант
 Заявка 8 2 0 6 6 - 16 6
16.
Клермон
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
17.
Тулуза
 Заявка 9 1 3 5 5 - 14 6
18.
Лорьян
 Заявка 8 0 3 5 7 - 18 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 8
Монпелье Адамс Акор 7
Лион Ляказетт Александр 7
Ницца Моффи Теремас 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 6
Ренн Матич Неманья 7
Монако Головин Александр 1 5
Клермон Сейду Алиду 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Льорис Готье ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Льорис Готье выиграл воздушное противоборство у Коне Амаду.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 95'
    Алиуи Набиль не смог попасть в створ ударом издали
  • 95'
    Окуму Джозеф из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 90'
      Алиуи Набиль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 90'
      Айю Андре создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 90'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 90'
      Контроль мяча: Реймс: 67%, Гавр: 33%.
    • 90'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 89'
      Дьяките Умар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Команда Реймс играла лучше в этом тайме.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 47'
      Накамура Кейто оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 46'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 46'
      Матусива Азор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 46'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Реймс: 67%, Гавр: 33%.
    • 45'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Гавр контролирует мяч.
    • 43'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 43'
      Юте-Кинкуэ Этьенн из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Юте-Кинкуэ Этьенн из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Льорис Готье из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Юте-Кинкуэ Этьенн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Хадра Реда из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 42'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 42'
      Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Гавр контролирует мяч.
    • 42'
      Десма Артур взял и забрал мяч на выходе
    • 42'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 41'
      Матусива Азор наказан за толчок Сабби Эммануэль
    • 41'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 40'
      Судья сигнализирует, что Таргаллин Уссама из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Теума Тедди
    • 40'
      Контроль мяча: Реймс: 67%, Гавр: 33%.
    • 39'
      Реймс начинает контратаку
    • 39'
      Фоке Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 39'
      Агбаду Эммануэль наказан за толчок Сабби Эммануэль
    • 38'
      Хадра Реда наказан за толчок Таргаллин Уссама
    • 38'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 38'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 37'
      Юте-Кинкуэ Этьенн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 37'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 37'
      Юте-Кинкуэ Этьенн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Реймс: 65%, Гавр: 35%.
    • 35'
      Десма Артур взял и забрал мяч на выходе
    • 35'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 34'
      Сальмье Йоанн успешно блокирует удар.
    • 34'
      Накамура Кейто нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 33'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 33'
      Накамура Кейто навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 32'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 32'
      Десма Артур делает важнейший сейв!
    • 32'
      Хорошую попытку сделал Хадра Реда. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 32'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 31'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 31'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Гавр контролирует мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: Реймс: 66%, Гавр: 34%.
    • 30'
      Десма Артур взял и забрал мяч на выходе
    • 29'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 29'
      Льорис Готье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Теума Тедди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 29'
      Юте-Кинкуэ Этьенн успешно блокирует удар.
    • 29'
      Накамура Кейто нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 28'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 28'
      Реймс контролирует мяч.
    • 27'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Гавр начинает контратаку
    • 27'
      Реймс контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Реймс: 63%, Гавр: 37%.
    • 25'
      Фоке Томас сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Накамура Кейто забивает с правой ноги!
    • 25'
      Фоке Томас из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 25'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 24'
      Десма Артур ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 23'
      Матусива Азор возвращается на поле.
    • 23'
      Матч возобновлен
    • 23'
      Ох, нехорошо это выглядит. Матусива Азор получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 21'
      УДАЛЕНИЕ! - Rassoul Ndiaye увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 20'
      Контроль мяча: Реймс: 63%, Гавр: 37%.
    • 20'
      КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Rassoul Ndiaye из команды Гавр - была желтая, а стала красная.
    • 20'
      Матусива Азор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 20'
      VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Гавр.
    • 19'
      The card for Rassoul Ndiaye from Гавр was disallowed via VAR intervention.
    • 19'
      Безумный фол. Rassoul Ndiaye грубо играет против соперника. Пострадал Матусива Азор
    • 18'
      Реймс контролирует мяч.
    • 18'
      Юте-Кинкуэ Этьенн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Игра в одни ворота сейчас. Реймс доминирует и владеет мячом
    • 18'
      Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
    • 18'
      Реймс контролирует мяч.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 17'
      Шанс! Агбаду Эммануэль из команды Реймс пробил головой, но мимо
    • 17'
      Ито Дзюня из команды Реймс подал угловой справа.
    • 16'
      Хорошую попытку сделал Ито Дзюня. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 16'
      Реймс контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Реймс: 60%, Гавр: 40%.
    • 15'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 15'
      Хорошую попытку сделал Дарами Мохаммед. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 15'
      Накамура Кейто из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 14'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 14'
      Ито Дзюня из команды Реймс в офсайде
    • 13'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 13'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 12'
      Хорошую попытку сделал Опери Кристофер. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 12'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 12'
      Гавр контролирует мяч.
    • 11'
      Хорошую попытку сделал Теума Тедди. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 11'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 11'
      Контроль мяча: Реймс: 60%, Гавр: 40%.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 10'
      Туре Абдулайе не смог попасть в створ ударом издали
    • 10'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 10'
      Де Смет Тибо из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 9'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Туре Абдулайе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 7'
      Ито Дзюня оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 7'
      Теума Тедди из команды Реймс подал угловой слева.
    • 7'
      Юте-Кинкуэ Этьенн из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 5'
      Накамура Кейто оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 5'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Реймс: 54%, Гавр: 46%.
    • 4'
      Льорис Готье из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Опери Кристофер задерживает мяч рукой
    • 3'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 2'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Гавр контролирует мяч.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Гавр начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Реймс 74.6% (85)
    X 24.6% (28)
    Гавр 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Реймс 1:0 Гавр онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реймс 1:0 Гавр

    Исход игры
    Реймс
    74.6% (85)
    Ничья
    24.6% (28)
    Гавр
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.36% (49)
    Меньше
    56.64% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    65.49% (74)
    Нет
    34.51% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Реймс
    41.2% (47)
    1:0 Реймс
    27.2% (31)
    1:1 Ничья
    21.9% (25)
    2:0 Реймс
    5.3% (6)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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