По флангу забросил Фофана на ход Дьятта, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

Замена в составе "Тулузы" последняя на сегодня произошла. Вместо Арона Доннума доигрывать встречу будет Мамади Бангре.

У "Монако" ответная замена произошла. Вместо Виссама Бен-Йеддера на поле появился Мирон Боаду.

Шесть минут осталось играть командам сегодня. Именно столько компенсировал судья.

Зацепился за мяч в чужой штрафной Боаду и сбросил поперек на Диопа, но тому пробить не позволили защитники.

Перед чужой штрафной грамотно подставился Боаду и в итоге заработал для своей команды перспективный стандарт.

Со штрафного на силу пробил по воротам Диоп, но мяч угодил в стенку, от которой полетел за пределы поля.

Зацепился за мяч в чужой штрафной Бен-Йеддер и сбросил головой на Вандерсона, но тот оказался в положении "вне игры".

Замена в составе "Тулузы" произошла вновь. Вместо Кристиана Кассереса шанс проявить себя получил Наатан Скюття.

С фланга покатил Суасо в штрафную на Сиссоко, который упал в борьбе против Марипана, но нарушения тут никакого не было.

Ушел Доннум по флангу от соперника финтом и подал в центр штрафной, но на выходе Кён перехватил этот пас.

Дальний заброс исполнял Скюття в штрафную на ход Сиссоко, но тот нарушил правила в борьбе с защитником.

Долго катают мяч на чужой половине поля игроки "Тулузы", создают много моментов, но пройти массированную оборону пока не удается.

Выиграл подбор у штрафной соперника Спирингс и с лету пробил в дальний верхний угол, но не попал в створ ворот.

Сместился с фланга в штрафную Суасо и пробил с острого угла, но мяч полетел рядом с дальней штангой.

С дальней дистанции пробивал по воротам Каманзи после сольного прохода, но мяч стал легкой добычей для голкипера.

С правого фланга Доннум сместился к линии штрафной и попытался закрутить в дальний угол, но мяч прошел рядом со штангой.

Накрутил финтом соперника на фланге Сиссоко и прострелил вдоль ворот, но перехватил этот пас Марипан.

С углового последовал навес от Суасо на дальнюю штангу, но здесь головой вернул мяч на фланг Вандерсон.

Выиграл подбор у штрафной соперника Каманзи и пробил с разворота, но мяч в гуще защитников застрял.

Догнал мяч на фланге Кассерес и прострелил в штрафную, но пробить Сиссоко не смог здесь в борьбе против Салису.

Сместился с фланга Сиссоко в центр и отдал поперек на Спирингса, но выстрел последнего пришелся точно в руки Кёну.

Замена очередная в нашем поединке произошла. Вместо Такуми Минамино свое игровое время получил Крепен Дьятта.

на фланге получил Диоп по ногам в подкате от Суасо. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Монако".

Протащил мяч по флангу Дьятта и прострелил низом в штрафную, но на выходе ногой в падении отбил в сторону.

Второй тайм начался. Смогут ли хозяева отыграться?

Дальний заброс исполнял Минамино в штрафную на ход Балогуну, но тот проиграл борьбу за мяч Косте и не смог пробить.

Сместился на скорости с правого фланга Вандерсон и упал в штрафной соперника в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал.

С левого фланга Магир навесил в центр штрафной на Даллингу, но на выходе смог перехватить этот пас Кён.

Отобрал мяч Доннум на чужой половине поля, прорвался к штрафной, но пробить не позволил ему в подкате Якобс.

Доннум мягко забросил в штрафную соперника на Магира, но того опередил Вандерсон и вынес сферу на угловой.

С углового Суасо навесил в центр штрафной, где пробил головой Спирингс, но мяч полетел точно в руки Кёну.

На эмоциях Головин лежа заехал шипами в голень сопернику. За неспортивное поведение судья показал красную карточку россиянину.

Судья также наказал Доннума желтой карточкой за грубый фол, который предшествовал удалению Головина.

Пробивал по воротам с дальней дистанции Доннум после выигранного подбора у штрафной, но мяч оказался в руках голкипера.

Замена в составе монегасков произошла. Вместо Фоларина Балогуна игру продолжать будет Эден Диоп.

Грубо прыгнул Диоп прямой ногой в ногу сопернику на фланге. Судья показал нарушителю желтую карточку.

Пробивал головой по воротам Магри после навеса от Суасо, но мяч полетел рядом с дальней штангой.

Ушел Вандерсон от соперника по флангу на скорости и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

С угла поля подавал Диоп на линию вратарской, но здесь головой вынес сферу Коста подальше от ворот.

Мягко забросил в штрафную Фофана на ход Бен-Йеддеру, но тот не смог уежать от защитника и потерял мяч.

Диагональный пас исполнял в штрафную Доннум на ход Даллинге, но тот с ходу пробил головой крайне неточно.

Догнал мяч у лицевой линии Даллинга и прострелил в центр штрафной, но никого из партнеров там не оказалось.

Снова пробивал головой Даллинга после заброса от Магира, но мяч в гуще защитников застрял и не дошел до ворот.

Дальний заброс исполнял Суасо в штрафную, но здесь выше всех Марипан выпрыгнул и вынес мяч головой подальше.

В центре поля грубо сыграл в ногу сопернику в подкате Мависса, за что получил в итоге желтую карточку от арбитра.

Несколько замен в составе "Тулузы" произошло. Вместо Мависса и Хелаберта на поле появились Каманзи и Сиссоко.

Первый тайм

— Своим свистком команды отправил на перерыв арбитр. Минимальный перевес на стороне монегасков!

45' Коста грубо рукой схватил за плечо соперника, срывая контратаку, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

45' Вандерсон прорывался по флангу и отдал в центр на Головина, но тому пробить не позволил в подкате Коста.

45' Убежал в контратаку по флангу Доннум и прострелил в центр штрафной, но Кён на выходе забрал сферу в руки.

45' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-2! Виссам Бен-Йеддер! Смогли выйти вперед монегаски. Идеально исполнил пенальти Бен-Йеддер, отправив снаряд точно в нижний угол. Как ни старался Рестес, спасти свою команду не смог.

45' На скорости ворвался в штрафную соперника Балогун, но упал на газон после подножки от Николайсена. Судья тут же назначил пенальти!

45' Судья компенсировал к времени первого тайма три минуты.

44' На фланге руками придержал Вандерсона за футболку Суасо. Штрафной удар исполнять будут игроки "Монако".

43' После неудачного выноса защитника подхватил снаряд в штрафной Головин и пробил с разворота, но не попал в створ ворот.

42' Диагональный пас Николайсен исполнял на левый фланг, куда забегал Магри, но догнать мяч до боковой линии не удалось ему.

41' В центре поля получил по ногам Кассерес в борьбе против Бен-Йеддера. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья.

40' Из пределов штрафной головой пробил по воротам Магри после заброса от Доннума, но мяч стал легкой добычей для Кёна.

39' Убегал в контратаку по флангу Магри и отдал поперек на Хелаберта, но тому пробить в подкате не дал Якобс.

38' Мог убегать Бен-Йеддер на ворота соперника после заброса от Балогуна, но вышел за пределы штрафной Рестес и отвел угрозу.

37' Забросил в штрафную Доннум на ход Даллинге, но тот не смог пробить в верховой борьбе против Салису.

36' Тонко отдавал Балогун в штрафную, куда забегал Головин, но в последний момент мяч перехватил Николайсен.

35' Выиграл подбор на углу штрафной Головин и пробил с лету в дальнюю девятку, но мяч полетел над перекладиной.

34' Убегал в контратаку по флангу Минамино и покатил в штрафную на Балогуна, но тому пробить помешал в подкате Коста.

33' Вновь разыграли угловой монегаски, после чего с линии чужой штрафной пробил Головин, но мяч в гуще защитников застрял.

32' Ушел от соперника по флангу Якобс и прострелил в штрафную, но здесь на угловой вныес спокойно Николайсен.

31' Дальний заброс исполнял Доннум с фланга в штрафную на Магри, но тот проиграл силовую дуэль Марипану и не смог пробить.

30' Пауза в матче очередная. Получил повреждение в столкновении с соперником Минамино. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.

29' С угла поля Минамино навес исполнил на ближнюю штангу, но здесь головой вынес сферу за боковую линию Мависса.

28' Мог убегать на ворота соперника Даллинга после заброса от Кассереса, но вовремя вернулся в оборону Маррипан и отобрал мяч.

27' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-1! Виссам Бен-Йеддер! Смогли сравнять счет гости. Неудачно сыграл в своей штрафной Коста, выбив головой точно на Бен-Йеддера, который без особых проблем переиграл голкипера, пробив точно в дальний нижний угол ворот.

26' Ворвался в штрафную соперника Бен-Йеддер и покатил поперек на Балогуна, который пробил в нижний дальний угол, но в падении Рестес ногой отбил на угловой.

25' Долго катают мяч на чужой половине поля монегаски, но до по-настоящему опасных моментов дело пока не доходит.

24' Разыграли угловой гости, после чего мяч забросил в штрафную соперника Головин, но на выходе Рестес вынес сферу подальше от ворот.

23' Снова судье пришлось останавливать игру, зафиксировал он нарушение правил со стороны Минамино в борьбе против Магри.

22' Зацепился за мяч Балогун на чужой половине поля и сбросил головой на Бен-Йеддера, но тот не смог догнать сферу в пределах поля.

21' Теперь уже перекинул через бедро соперника в центре поля Мегасса. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

20' Мягко забросил в штрафную Фофана на ход Бен-Йеддеру, но тому не удалось догнать мяч в пределах поля.

19' Наступил на соперника в центре поля Магри. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

18' Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Доннум. Без помощи медиков здесь не обойтись.

17' В центре поля оказался на газоне Доннум в борьбе с защитником. Судья все видел и назначил штрафной удар.

16' Диагональным пасом искал Вандерсон в штрафной соперника Головина, но тому пробить по воротам не позволили защитники.

15' С левого фланга Якобс навесил на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Коста и вынес сферу за пределы поля.

14' Кассерес на фланге откровенно налетел на Головина, уложив того на газон. Штрафной удар исполнять будут монегаски.

13' В центре поля столкнулись ногами Спирингс и Фофана. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Монако".

12' С угла поля навесил Минамино навесил в центр штрафной, но здесь головой вынес сферу в центр поля Коста.

11' Ворвался в штрафную соперника Якобс и с острого угла пробил по воротам. От ноги защитника мяч полетел на угловой.

10' С дальней дистанции пробивал по воротам Головин после сольного прохода, но мяч смог отбить в сторону кулаками голкипер.

9' Прорывался по флангу на скорости Доннум и отдал вперед на Магри, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу в аут.

8' В центре поля соперника подтолкнул руками в спину Хелаберт. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Монако".

7' Диагональный пас исполнял Фофана на правый фланг, куда забегал Вандерсон, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.

5' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Франк Магри! Неожиданно вышли вперед хозяева. Отобрал мяч на фланге Даллинга и тут же подал на дальнюю штангу, куда ворвался Магри и в борьбе с защитником пробил головой точно под перекладину.,

4' На фланге Салису в грубейшем подкате снес соперника. Судья расценил это нарушение правила на желтую карточку.

3' В центре поля получил по ногам Кассерес в борьбе против Головина. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя бело-фиолетовых цветах, гости выбрали себе красно-белый комплект формы.