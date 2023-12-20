Тур: 17. Стадион: Мунисипал. Главный судья: Брисар Жером
0'
3' Желтая карточкаСалису Мохаммед
1:0
5' ГолМагри Франк
1:1
26' ГолБен-Йеддер Виссам
1:2
44' ПенальтиБен-Йеддер Виссам
45' Желтая карточкаКоста Логан
51' Красная карточкаГоловин Александр
52' Желтая карточкаДоннум Арон
57' Желтая карточкаДиоп Эден
66' Желтая карточкаМагасса Сунгуту
76' Желтая карточкаАди Хюттер
Ход матча
5'
1:0
26'
44'
45'
52'
57'
66'
76'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
9 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 3
-
226 Количество передач 337
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
8.40 Точный счёт — 0:2
50
Рестес
Гийом
15
Доннум
Арон
19
Магри
Франк
- Основной состав
-
50 Рестес ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Доннум АронПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Магри ФранкПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Диарра МуссаЗащитник
-
25 Кебен КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Беграуи ЯнисНападающий
-
Главный тренер: Мартинес Карлес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
16 Кён ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Якобс ИсмаилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Аклиуш МанесПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Диоп ЭденПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Тулуза
Монако
11 матчей
36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.4%
72.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 13 побед
25 матчей
16%
40%
44%
4 победы 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
16%
60%
24%
4 победы 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
16%
32%
52%
4 победы 8 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
0.92
1
Среднее время на гол
97
90
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.83
1.15
Среднее время на гол
49
78
Всего голов
34
27
Голов в среднем за матч
1.36
1.08
Тотал матчей
2.5
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
66
83
Бомбардиры внутри турнира
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даллинга Тийс
|5
|0.29
|Магри Франк
|4
|0.24
|Абухляль Закария
|3 (1)
|0.18
|Хелаберт Сесар
|1
|0.06
|Шмидт Никлас
|1
|0.06
|Николайсен Расмус
|1
|0.06
|Суасо Габриэль
|0
|0
|Кассерес Кристиан
|0
|0
|Деслер Миккел
|0
|0
|Диарра Мусса
|0
|0
|Сьерро Венсан
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
|Коста Логан
|0
|0
|Бангре Мамади
|0
|0
|Шаиби Фарес
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|8 (1)
|0.47
|Минамино Такуми
|5
|0.29
|Головин Александр
|5
|0.29
|Балогун Фоларин
|4
|0.24
|Аклиуш Манес
|3
|0.18
|Скардовелли Вандерсон
|2
|0.12
|Фофана Юссуф
|1
|0.06
|Якобс Исмаил
|1
|0.06
|Марипан Гильермо
|1
|0.06
|Закария Денис
|1
|0.06
|Боаду Мирон
|1
|0.06
|Синго Вилфред
|1
|0.06
|Кайо Энрике
|0
|0
|Матсима Крислен
|0
|0
|Матазо Элио
|0
|0
Карточки
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доннум Арон
|5
|0
|Коста Логан
|5
|0
|Сьерро Венсан
|4
|0
|Даллинга Тийс
|4
|0
|Спирингс Стейн
|3
|0
|Шмидт Никлас
|3
|0
|Суасо Габриэль
|3
|0
|Магри Франк
|3
|0
|Деслер Миккел
|2
|0
|Мартинес Карлес
|2
|0
|Диарра Мусса
|2
|0
|Николайсен Расмус
|2
|0
|Бангре Мамади
|2
|0
|Хелаберт Сесар
|1
|0
|Кассерес Кристиан
|1
|0
|Рестес Гийом
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
|Сиссоко Ибрагим I
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Головин Александр
|5
|1
|Закария Денис
|6
|0
|Синго Вилфред
|5
|0
|Скардовелли Вандерсон
|3
|1
|Камара Мохамед
|4
|0
|Магасса Сунгуту
|4
|0
|Фофана Юссуф
|3
|0
|Салису Мохаммед
|2
|0
|Матсима Крислен
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Диоп Эден
|2
|0
|Дьятта Крепен
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
|Аклиуш Манес
|1
|0
|Ади Хюттер
|1
|0
Результаты матчей
Тулуза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Монако
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
6
7
Тулуза
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Монако
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
4
15
Тулуза
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Монако
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
10
22
Голы по времени матча
Забито
9
16
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
2
22%
4
25%
46-60
1
11%
3
19%
61-75
2
22%
3
19%
76-90
Пропущено
7
16
1 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
4
25%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
14%
3
19%
31-45
1
14%
3
19%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
4
57%
3
19%
76-90
Забито
5
15
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
0
0%
2
13%
1-15
1
20%
4
27%
16-30
1
20%
3
20%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
2
40%
1
7%
61-75
1
20%
1
7%
76-90
Пропущено
14
5
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
2
14%
2
40%
1-15
3
21%
1
20%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
2
40%
76-90
Забито
14
31
6 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
2
14%
2
6%
1-15
1
7%
8
26%
16-30
3
21%
5
16%
31-45
2
14%
8
26%
46-60
3
21%
4
13%
61-75
3
21%
4
13%
76-90
Пропущено
21
21
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
2
10%
6
29%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
2
10%
3
14%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
8
38%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Тулуза
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Тулуза - Ренн 0:0 ЛАСК - Тулуза 1:2 Лион - Тулуза 3:0 Тулуза - Лорьян 1:1
Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Ницца - Тулуза 1:0 Лилль - Тулуза 1:1 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Тулуза - Гавр 1:2 Монпелье - Тулуза 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Тулуза - Реймс 1:1 Брест - Тулуза 1:1 Тулуза - ЛАСК 1:0 Тулуза - Мец 3:0 Ланс - Тулуза 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Марсель - Тулуза 0:0 Тулуза - Клермон 2:2 Страсбург - Тулуза 2:0
Монако
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Монако - Лион 0:1 Ренн - Монако 1:2 Монако - Монпелье 2:0 ПСЖ - Монако 5:2
Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0 Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Ланс 3:0 Нант - Монако 3:3 Монако - Страсбург 3:0 Клермон - Монако 2:4 Бавария - Монако 4:2 Арсенал - Монако 1:1 Дженоа - Монако 1:0 Болонья - Монако 2:3
Результаты матчей
Тулуза
Монако
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Точный счет
3:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
5 раз 31%
3:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
2
6 раз 38%
3
5 раз 31%
0
4 раза 25%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Тулуза
Монако
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
62
25
62
16
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
62
18
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
124
313
124
115
610
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|17
|12
|4
|1
|42 - 14
|40
|2.
|2:0 Заявка
|17
|10
|5
|2
|19 - 9
|35
|3.
|2:1 Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|4.
|4:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 15
|31
|5.
|1:2 Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 14
|28
|6.
|1:1 Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 18
|27
|7.
|1:0 Заявка
|17
|8
|2
|7
|22 - 23
|26
|8.
|0:2 Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|9.
|2:1 Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 22
|23
|10.
|2:1 Заявка
|17
|4
|7
|6
|22 - 22
|19
|11.
|0:1 Заявка
|17
|4
|7
|6
|16 - 19
|19
|12.
|0:1 Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 28
|18
|13.
|1:1 Заявка
|17
|4
|7
|6
|23 - 23
|18
|14.
|1:0 Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 27
|16
|15.
|1:3 Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 27
|16
|16.
|1:2 Заявка
|17
|2
|8
|7
|15 - 23
|14
|17.
|0:4 Заявка
|17
|2
|6
|9
|21 - 35
|12
|18.
|1:2 Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 29
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 8
|22
|2.
|2:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|11 - 2
|21
|3.
|1:1 Заявка
|8
|6
|2
|0
|14 - 2
|20
|4.
|2:1 Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|5.
|0:2 Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|6.
|1:2 Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 4
|17
|7.
|1:0 Заявка
|8
|5
|0
|3
|10 - 9
|15
|8.
|4:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 7
|15
|9.
|2:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|10.
|2:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 14
|12
|11.
|0:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|12.
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|13.
|0:4 Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 17
|9
|14.
|1:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|15.
|1:1 Заявка
|9
|1
|6
|2
|13 - 12
|9
|16.
|1:2 Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 9
|8
|17.
|1:3 Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|18.
|1:2 Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1 Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 6
|18
|2.
|4:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 8
|16
|3.
|2:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 17
|15
|4.
|2:0 Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 7
|14
|5.
|1:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|6.
|1:2 Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|7.
|1:3 Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 18
|10
|8.
|1:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|9
|9.
|0:2 Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|10.
|2:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|11.
|0:1 Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|12.
|1:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|13.
|2:1 Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 8
|7
|14.
|1:1 Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 16
|7
|15.
|0:1 Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 16
|6
|16.
|1:2 Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|17.
|1:2 Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|18.
|0:4 Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 18
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|17 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|8
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Лион
|Ляказетт Александр
|7
|Нант
|Мохамед Мостафа
|6
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Монако
|Головин Александр
|1 5
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 5
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 5
|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
-
8.40 Точный счёт — 0:2
Прогнозы на матч Тулуза 1:2 Монако
Исход игры
Тулуза
3.4% (4)
Ничья
13.4% (16)
Монако
83.2% (99)
Тотал 2.5
Больше
75.44% (86)
Меньше
24.56% (28)
Обе команды забьют
Да
85.09% (97)
Нет
14.91% (17)