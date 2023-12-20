  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Тулуза
1:2
Второй тайм: 90+'
Монако
0'
3' Желтая карточка
Салису Мохаммед
1:0
5' Гол
Магри Франк
1:1
26' Гол
Бен-Йеддер Виссам
1:2
44' Пенальти
Бен-Йеддер Виссам
45' Желтая карточка
Коста Логан
51' Красная карточка
Головин Александр
52' Желтая карточка
Доннум Арон
57' Желтая карточка
Диоп Эден
66' Желтая карточка
Магасса Сунгуту
76' Желтая карточка
Ади Хюттер

Ход матча

3'
 
Салису Мохаммед
5'
Магри Франк
(Хелаберт Сесар)
1:0
26'
1:1
Бен-Йеддер Виссам
44'
1:2
Бен-Йеддер Виссам
45'
Коста Логан
 
51'
 
Головин Александр
52'
Доннум Арон
 
56'
 
Диоп Эден
Балогун Фоларин
57'
 
Диоп Эден
66'
 
Магасса Сунгуту
67'
Сиссоко Ибрагим
Хелаберт Сесар
 
67'
Каманзи Уоррен
Мависса Кристиан
 
74'
 
Дьятта Крепен
Минамино Такуми
76'
 
Ади Хюттер
78'
Скюття Наатан
Кассерес Кристиан
 
88'
Бангре Мамади
Доннум Арон
 
89'
 
Боаду Мирон
Бен-Йеддер Виссам

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 3
  • 226 Количество передач 337
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 119
Тулуза 3.4% (4)
X 13.4% (16)
Монако 83.2% (99)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тулуза
Ничья
Монако
9.50
Реклама, pari.ru
4.12
Реклама, olimp.bet
1.85
Реклама, tennisi.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Рестес
Гийом
13
Мависса
Кристиан
6
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
17
Суасо
Габриэль
24
Кассерес
Кристиан
4
Спирингс
Стейн
15
Доннум
Арон
11
Хелаберт
Сесар
19
Магри
Франк
9
Даллинга
Тийс
16
Кён
Филипп
88
Магасса
Сунгуту
3
Марипан
Гильермо
22
Салису
Мохаммед
2
Скардовелли
Вандерсон
18
Минамино
Такуми
19
Фофана
Юссуф
17
Головин
Александр
14
Якобс
Исмаил
29
Балогун
Фоларин
10
Бен-Йеддер
Виссам
Тулуза
4-2-3-1
Монако
3-5-2

История личных встреч

Тулуза
Монако

11 матчей

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
72.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 13 побед

25 матчей

16%
40%
44%
4 победы 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

16%
60%
24%
4 победы 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

16%
32%
52%
4 победы 8 ничьих 13 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
0:2
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
3:3
Л1
3:2
Л1
3:1
Л1
3:1
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
4:1
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
3:2
Л1
0:0
ТМС
1:1
ТМС
1:1
Л1
0:2
Л1
0:0

Голы

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

0.92
1

Среднее время на гол

97
90

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.83
1.15

Среднее время на гол

49
78

Всего голов

34
27

Голов в среднем за матч

1.36
1.08

Тотал матчей

2.5
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

66
83

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 5 0.29
Магри Франк 4 0.24
Абухляль Закария 3 (1) 0.18
Хелаберт Сесар 1 0.06
Шмидт Никлас 1 0.06
Николайсен Расмус 1 0.06
Суасо Габриэль 0 0
Кассерес Кристиан 0 0
Деслер Миккел 0 0
Диарра Мусса 0 0
Сьерро Венсан 0 0
Доннум Арон 0 0
Коста Логан 0 0
Бангре Мамади 0 0
Шаиби Фарес 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 8 (1) 0.47
Минамино Такуми 5 0.29
Головин Александр 5 0.29
Балогун Фоларин 4 0.24
Аклиуш Манес 3 0.18
Скардовелли Вандерсон 2 0.12
Фофана Юссуф 1 0.06
Якобс Исмаил 1 0.06
Марипан Гильермо 1 0.06
Закария Денис 1 0.06
Боаду Мирон 1 0.06
Синго Вилфред 1 0.06
Кайо Энрике 0 0
Матсима Крислен 0 0
Матазо Элио 0 0

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннум Арон 5 0
Коста Логан 5 0
Сьерро Венсан 4 0
Даллинга Тийс 4 0
Спирингс Стейн 3 0
Шмидт Никлас 3 0
Суасо Габриэль 3 0
Магри Франк 3 0
Деслер Миккел 2 0
Мартинес Карлес 2 0
Диарра Мусса 2 0
Николайсен Расмус 2 0
Бангре Мамади 2 0
Хелаберт Сесар 1 0
Кассерес Кристиан 1 0
Рестес Гийом 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Сиссоко Ибрагим I 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Головин Александр 5 1
Закария Денис 6 0
Синго Вилфред 5 0
Скардовелли Вандерсон 3 1
Камара Мохамед 4 0
Магасса Сунгуту 4 0
Фофана Юссуф 3 0
Салису Мохаммед 2 0
Матсима Крислен 2 0
Матазо Элио 2 0
Диоп Эден 2 0
Дьятта Крепен 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Аклиуш Манес 1 0
Ади Хюттер 1 0

Результаты матчей

Тулуза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Монако
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

6
7
Тулуза
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Монако
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

4
15
Тулуза
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Монако
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

10
22

Голы по времени матча

Забито

9
16
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
2
22%
4
25%
46-60
1
11%
3
19%
61-75
2
22%
3
19%
76-90

Пропущено

7
16
1 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
4
25%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
14%
3
19%
31-45
1
14%
3
19%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
4
57%
3
19%
76-90

Забито

5
15
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
0
0%
2
13%
1-15
1
20%
4
27%
16-30
1
20%
3
20%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
2
40%
1
7%
61-75
1
20%
1
7%
76-90

Пропущено

14
5
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
2
14%
2
40%
1-15
3
21%
1
20%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
2
40%
76-90

Забито

14
31
6 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
2
14%
2
6%
1-15
1
7%
8
26%
16-30
3
21%
5
16%
31-45
2
14%
8
26%
46-60
3
21%
4
13%
61-75
3
21%
4
13%
76-90

Пропущено

21
21
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
2
10%
6
29%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
2
10%
3
14%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
8
38%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Тулуза - Ренн 0:0 ЛАСК - Тулуза 1:2 Лион - Тулуза 3:0 Тулуза - Лорьян 1:1
Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Ницца - Тулуза 1:0 Лилль - Тулуза 1:1 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Тулуза - Гавр 1:2 Монпелье - Тулуза 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Тулуза - Реймс 1:1 Брест - Тулуза 1:1 Тулуза - ЛАСК 1:0 Тулуза - Мец 3:0 Ланс - Тулуза 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Марсель - Тулуза 0:0 Тулуза - Клермон 2:2 Страсбург - Тулуза 2:0
Монако
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Монако - Лион 0:1 Ренн - Монако 1:2 Монако - Монпелье 2:0 ПСЖ - Монако 5:2
Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0 Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Ланс 3:0 Нант - Монако 3:3 Монако - Страсбург 3:0 Клермон - Монако 2:4 Бавария - Монако 4:2 Арсенал - Монако 1:1 Дженоа - Монако 1:0 Болонья - Монако 2:3

Результаты матчей

Тулуза
Монако

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

3:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
5 раз 31%
3:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
2
6 раз 38%
3
5 раз 31%
0
4 раза 25%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Тулуза
Монако

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
2
2
5
1.5
6
2
1
6
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
6
2
1
8
1.5
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
12
4
3
13
1.5
12
4
1
15
2.5
6
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 3:1 Заявка 17 12 4 1 42 - 14 40
2.
Ницца
 2:0 Заявка 17 10 5 2 19 - 9 35
3.
Монако
 2:1 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
4.
Брест
 4:0 Заявка 17 9 4 4 25 - 15 31
5.
Лилль
 1:2 Заявка 17 7 7 3 21 - 14 28
6.
Марсель
 1:1 Заявка 17 7 6 4 25 - 18 27
7.
Реймс
 1:0 Заявка 17 8 2 7 22 - 23 26
8.
Ланс
 0:2 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
9.
Страсбург
 2:1 Заявка 17 6 5 6 18 - 22 23
10.
Ренн
 2:1 Заявка 17 4 7 6 22 - 22 19
11.
Гавр
 0:1 Заявка 17 4 7 6 16 - 19 19
12.
Нант
 0:1 Заявка 17 5 3 9 19 - 28 18
13.
Монпелье
 1:1 Заявка 17 4 7 6 23 - 23 18
14.
Лион
 1:0 Заявка 17 4 4 9 16 - 27 16
15.
Мец
 1:3 Заявка 17 4 4 9 16 - 27 16
16.
Тулуза
 1:2 Заявка 17 2 8 7 15 - 23 14
17.
Лорьян
 0:4 Заявка 17 2 6 9 21 - 35 12
18.
Клермон
 1:2 Заявка 17 2 5 10 13 - 29 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 3:1 Заявка 9 7 1 1 25 - 8 22
2.
Ницца
 2:0 Заявка 9 6 3 0 11 - 2 21
3.
Марсель
 1:1 Заявка 8 6 2 0 14 - 2 20
4.
Монако
 2:1 Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
5.
Ланс
 0:2 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
6.
Лилль
 1:2 Заявка 8 5 2 1 11 - 4 17
7.
Реймс
 1:0 Заявка 8 5 0 3 10 - 9 15
8.
Брест
 4:0 Заявка 8 4 3 1 15 - 7 15
9.
Страсбург
 2:1 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
10.
Ренн
 2:1 Заявка 9 3 3 3 18 - 14 12
11.
Нант
 0:1 Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
12.
Гавр
 0:1 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
13.
Лорьян
 0:4 Заявка 9 2 3 4 14 - 17 9
14.
Лион
 1:0 Заявка 9 2 3 4 11 - 16 9
15.
Монпелье
 1:1 Заявка 9 1 6 2 13 - 12 9
16.
Тулуза
 1:2 Заявка 8 1 5 2 10 - 9 8
17.
Мец
 1:3 Заявка 8 1 3 4 7 - 9 6
18.
Клермон
 1:2 Заявка 9 1 2 6 4 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 3:1 Заявка 8 5 3 0 17 - 6 18
2.
Брест
 4:0 Заявка 9 5 1 3 10 - 8 16
3.
Монако
 2:1 Заявка 9 4 3 2 18 - 17 15
4.
Ницца
 2:0 Заявка 8 4 2 2 8 - 7 14
5.
Реймс
 1:0 Заявка 9 3 2 4 12 - 14 11
6.
Лилль
 1:2 Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
7.
Мец
 1:3 Заявка 9 3 1 5 9 - 18 10
8.
Монпелье
 1:1 Заявка 8 3 1 4 10 - 11 9
9.
Ланс
 0:2 Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
10.
Страсбург
 2:1 Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
11.
Гавр
 0:1 Заявка 9 1 5 3 7 - 11 8
12.
Лион
 1:0 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
13.
Ренн
 2:1 Заявка 8 1 4 3 4 - 8 7
14.
Марсель
 1:1 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
15.
Нант
 0:1 Заявка 8 2 0 6 6 - 16 6
16.
Клермон
 1:2 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
17.
Тулуза
 1:2 Заявка 9 1 3 5 5 - 14 6
18.
Лорьян
 0:4 Заявка 8 0 3 5 7 - 18 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 17 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 8
Монпелье Адамс Акор 7
Лион Ляказетт Александр 7
Нант Мохамед Мостафа 6
Весь список

Топ нарушителей
Ренн Матич Неманья 7
Монако Головин Александр 1 5
Брест Брассье Лилиан 1 5
Клермон Сейду Алиду 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 90'
    Со штрафного на силу пробил по воротам Диоп, но мяч угодил в стенку, от которой полетел за пределы поля.
  • 90'
    Перед чужой штрафной грамотно подставился Боаду и в итоге заработал для своей команды перспективный стандарт.
  • 90'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Боаду и сбросил поперек на Диопа, но тому пробить не позволили защитники.
  • Дополнительное время
    90'
    Шесть минут осталось играть командам сегодня. Именно столько компенсировал судья.
  • Замена
    89'
    У "Монако" ответная замена произошла. Вместо Виссама Бен-Йеддера на поле появился Мирон Боаду.
  • Замена
    88'
    Замена в составе "Тулузы" последняя на сегодня произошла. Вместо Арона Доннума доигрывать встречу будет Мамади Бангре.
  • 87'
    По флангу забросил Фофана на ход Дьятта, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • 86'
    Сместился с фланга в штрафную Суасо и пробил с острого угла, но мяч полетел рядом с дальней штангой.
  • 85'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Спирингс и с лету пробил в дальний верхний угол, но не попал в створ ворот.
  • 84'
    Долго катают мяч на чужой половине поля игроки "Тулузы", создают много моментов, но пройти массированную оборону пока не удается.
  • 83'
    Дальний заброс исполнял Скюття в штрафную на ход Сиссоко, но тот нарушил правила в борьбе с защитником.
  • 82'
    Ушел Доннум по флангу от соперника финтом и подал в центр штрафной, но на выходе Кён перехватил этот пас.
  • 81'
    С фланга покатил Суасо в штрафную на Сиссоко, который упал в борьбе против Марипана, но нарушения тут никакого не было.
  • Замена
    80'
    Замена в составе "Тулузы" произошла вновь. Вместо Кристиана Кассереса шанс проявить себя получил Наатан Скюття.
  • Офсайд
    79'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Бен-Йеддер и сбросил головой на Вандерсона, но тот оказался в положении "вне игры".
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 78'
      Протащил мяч по флангу Дьятта и прострелил низом в штрафную, но на выходе ногой в падении отбил в сторону.
    • 77'
      на фланге получил Диоп по ногам в подкате от Суасо. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Монако".
    • Замена
      76'
      Замена очередная в нашем поединке произошла. Вместо Такуми Минамино свое игровое время получил Крепен Дьятта.
    • 75'
      Сместился с фланга Сиссоко в центр и отдал поперек на Спирингса, но выстрел последнего пришелся точно в руки Кёну.
    • 74'
      Догнал мяч на фланге Кассерес и прострелил в штрафную, но пробить Сиссоко не смог здесь в борьбе против Салису.
    • 73'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Каманзи и пробил с разворота, но мяч в гуще защитников застрял.
    • 72'
      С углового последовал навес от Суасо на дальнюю штангу, но здесь головой вернул мяч на фланг Вандерсон.
    • 71'
      Накрутил финтом соперника на фланге Сиссоко и прострелил вдоль ворот, но перехватил этот пас Марипан.
    • 70'
      С правого фланга Доннум сместился к линии штрафной и попытался закрутить в дальний угол, но мяч прошел рядом со штангой.
    • 69'
      С дальней дистанции пробивал по воротам Каманзи после сольного прохода, но мяч стал легкой добычей для голкипера.
    • Замена
      68'
      Несколько замен в составе "Тулузы" произошло. Вместо Мависса и Хелаберта на поле появились Каманзи и Сиссоко.
    • Желтая карточка
      67'
      В центре поля грубо сыграл в ногу сопернику в подкате Мависса, за что получил в итоге желтую карточку от арбитра.
    • 66'
      Дальний заброс исполнял Суасо в штрафную, но здесь выше всех Марипан выпрыгнул и вынес мяч головой подальше.
    • 65'
      Снова пробивал головой Даллинга после заброса от Магира, но мяч в гуще защитников застрял и не дошел до ворот.
    • 64'
      Догнал мяч у лицевой линии Даллинга и прострелил в центр штрафной, но никого из партнеров там не оказалось.
    • 63'
      Диагональный пас исполнял в штрафную Доннум на ход Даллинге, но тот с ходу пробил головой крайне неточно.
    • 62'
      Мягко забросил в штрафную Фофана на ход Бен-Йеддеру, но тот не смог уежать от защитника и потерял мяч.
    • 60'
      С угла поля подавал Диоп на линию вратарской, но здесь головой вынес сферу Коста подальше от ворот.
    • Угловой
      59'
      Ушел Вандерсон от соперника по флангу на скорости и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
    • 58'
      Пробивал головой по воротам Магри после навеса от Суасо, но мяч полетел рядом с дальней штангой.
    • Желтая карточка
      57'
      Грубо прыгнул Диоп прямой ногой в ногу сопернику на фланге. Судья показал нарушителю желтую карточку.
    • Замена
      56'
      Замена в составе монегасков произошла. Вместо Фоларина Балогуна игру продолжать будет Эден Диоп.
    • 55'
      Пробивал по воротам с дальней дистанции Доннум после выигранного подбора у штрафной, но мяч оказался в руках голкипера. 
    • Желтая карточка
      54'
      Судья также наказал Доннума желтой карточкой за грубый фол, который предшествовал удалению Головина.
    • Красная карточка
      53'
      На эмоциях Головин лежа заехал шипами в голень сопернику. За неспортивное поведение судья показал красную карточку россиянину. 
    • 52'
      С углового Суасо навесил в центр штрафной, где пробил головой Спирингс, но мяч полетел точно в руки Кёну.
    • Угловой
      51'
      Доннум мягко забросил в штрафную соперника на Магира, но того опередил Вандерсон и вынес сферу на угловой.
    • 50'
      Отобрал мяч Доннум на чужой половине поля, прорвался к штрафной, но пробить не позволил ему в подкате Якобс.
    • 49'
      С левого фланга Магир навесил в центр штрафной на Даллингу, но на выходе смог перехватить этот пас Кён.
    • 48'
      Сместился на скорости с правого фланга Вандерсон и упал в штрафной соперника в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал.
    • 47'
      Дальний заброс исполнял Минамино в штрафную на ход Балогуну, но тот проиграл борьбу за мяч Косте и не смог пробить.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался. Смогут ли хозяева отыграться?
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Своим свистком команды отправил на перерыв арбитр. Минимальный перевес на стороне монегасков!
    • Желтая карточка
      45'
      Коста грубо рукой схватил за плечо соперника, срывая контратаку, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
    • 45'
      Вандерсон прорывался по флангу и отдал в центр на Головина, но тому пробить не позволил в подкате Коста.
    • 45'
      Убежал в контратаку по флангу Доннум и прострелил в центр штрафной, но Кён на выходе забрал сферу в руки.
    • Пенальти
      45'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-2! Виссам Бен-Йеддер! Смогли выйти вперед монегаски. Идеально исполнил пенальти Бен-Йеддер, отправив снаряд точно в нижний угол. Как ни старался Рестес, спасти свою команду не смог.
    • Пенальти!
      45'
      На скорости ворвался в штрафную соперника Балогун, но упал на газон после подножки от Николайсена. Судья тут же назначил пенальти! 
    • Дополнительное время
      45'
      Судья компенсировал к времени первого тайма три минуты.
    • 44'
      На фланге руками придержал Вандерсона за футболку Суасо. Штрафной удар исполнять будут игроки "Монако".
    • 43'
      После неудачного выноса защитника подхватил снаряд в штрафной Головин и пробил с разворота, но не попал в створ ворот.
    • 42'
      Диагональный пас Николайсен исполнял на левый фланг, куда забегал Магри, но догнать мяч до боковой линии не удалось ему.
    • 41'
      В центре поля получил по ногам Кассерес в борьбе против Бен-Йеддера. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья.
    • 40'
      Из пределов штрафной головой пробил по воротам Магри после заброса от Доннума, но мяч стал легкой добычей для Кёна.
    • 39'
      Убегал в контратаку по флангу Магри и отдал поперек на Хелаберта, но тому пробить в подкате не дал Якобс.
    • 38'
      Мог убегать Бен-Йеддер на ворота соперника после заброса от Балогуна, но вышел за пределы штрафной Рестес и отвел угрозу.
    • 37'
      Забросил в штрафную Доннум на ход Даллинге, но тот не смог пробить в верховой борьбе против Салису.
    • 36'
      Тонко отдавал Балогун в штрафную, куда забегал Головин, но в последний момент мяч перехватил Николайсен.
    • Опасный момент
      35'
      Выиграл подбор на углу штрафной Головин и пробил с лету в дальнюю девятку, но мяч полетел над перекладиной.
    • 34'
      Убегал в контратаку по флангу Минамино и покатил в штрафную на Балогуна, но тому пробить помешал в подкате Коста.
    • 33'
      Вновь разыграли угловой монегаски, после чего с линии чужой штрафной пробил Головин, но мяч в гуще защитников застрял.
    • Угловой
      32'
      Ушел от соперника по флангу Якобс и прострелил в штрафную, но здесь на угловой вныес спокойно Николайсен.
    • 31'
      Дальний заброс исполнял Доннум с фланга в штрафную на Магри, но тот проиграл силовую дуэль Марипану и не смог пробить.
    • 30'
      Пауза в матче очередная. Получил повреждение в столкновении с соперником Минамино. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.
    • 29'
      С угла поля Минамино навес исполнил на ближнюю штангу, но здесь головой вынес сферу за боковую линию Мависса.
    • 28'
      Мог убегать на ворота соперника Даллинга после заброса от Кассереса, но вовремя вернулся в оборону Маррипан и отобрал мяч.
    • Описание гола
      27'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-1! Виссам Бен-Йеддер! Смогли сравнять счет гости. Неудачно сыграл в своей штрафной Коста, выбив головой точно на Бен-Йеддера, который без особых проблем переиграл голкипера, пробив точно в дальний нижний угол ворот.
    • Опасный момент
      26'
      Ворвался в штрафную соперника Бен-Йеддер и покатил поперек на Балогуна, который пробил в нижний дальний угол, но в падении Рестес ногой отбил на угловой.
    • 25'
      Долго катают мяч на чужой половине поля монегаски, но до по-настоящему опасных моментов дело пока не доходит. 
    • 24'
      Разыграли угловой гости, после чего мяч забросил в штрафную соперника Головин, но на выходе Рестес вынес сферу подальше от ворот.
    • 23'
      Снова судье пришлось останавливать игру, зафиксировал он нарушение правил со стороны Минамино в борьбе против Магри.
    • 22'
      Зацепился за мяч Балогун на чужой половине поля и сбросил головой на Бен-Йеддера, но тот не смог догнать сферу в пределах поля.
    • 21'
      Теперь уже перекинул через бедро соперника в центре поля Мегасса. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 20'
      Мягко забросил в штрафную Фофана на ход Бен-Йеддеру, но тому не удалось догнать мяч в пределах поля.
    • 19'
      Наступил на соперника в центре поля Магри. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
    • 18'
      Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение Доннум. Без помощи медиков здесь не обойтись.
    • 17'
      В центре поля оказался на газоне Доннум в борьбе с защитником. Судья все видел и назначил штрафной удар.
    • 16'
      Диагональным пасом искал Вандерсон в штрафной соперника Головина, но тому пробить по воротам не позволили защитники.
    • 15'
      С левого фланга Якобс навесил на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Коста и вынес сферу за пределы поля.
    • 14'
      Кассерес на фланге откровенно налетел на Головина, уложив того на газон. Штрафной удар исполнять будут монегаски.
    • 13'
      В центре поля столкнулись ногами Спирингс и Фофана. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Монако".
    • 12'
      С угла поля навесил Минамино навесил в центр штрафной, но здесь головой вынес сферу в центр поля Коста.
    • Угловой
      11'
      Ворвался в штрафную соперника Якобс и с острого угла пробил по воротам. От ноги защитника мяч полетел на угловой.
    • 10'
      С дальней дистанции пробивал по воротам Головин после сольного прохода, но мяч смог отбить в сторону кулаками голкипер.
    • 9'
      Прорывался по флангу на скорости Доннум и отдал вперед на Магри, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу в аут.
    • 8'
      В центре поля соперника подтолкнул руками в спину Хелаберт. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Монако".
    • 7'
      Диагональный пас исполнял Фофана на правый фланг, куда забегал Вандерсон, но не смог он сохранить мяч в пределах поля.
    • Описание гола
      5'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Франк Магри! Неожиданно вышли вперед хозяева. Отобрал мяч на фланге Даллинга и тут же подал на дальнюю штангу, куда ворвался Магри и в борьбе с защитником пробил головой точно под перекладину., 
    • Желтая карточка
      4'
      На фланге Салису в грубейшем подкате снес соперника. Судья расценил это нарушение правила на желтую карточку.
    • 3'
      В центре поля получил по ногам Кассерес в борьбе против Головина. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 2'
      Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя бело-фиолетовых цветах, гости выбрали себе красно-белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 63.9% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Тулуза 1:2 Монако онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тулуза 1:2 Монако

    Исход игры
    Тулуза
    3.4% (4)
    Ничья
    13.4% (16)
    Монако
    83.2% (99)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.44% (86)
    Меньше
    24.56% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    85.09% (97)
    Нет
    14.91% (17)