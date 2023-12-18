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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Тулуза
 
Позже
Монако
Прогнозы 36
Тулуза 5.6% (2)
X 8.3% (3)
Монако 86.1% (31)
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Тулуза
Монако

История личных встреч

Тулуза
Монако

11 матчей

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
72.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 13 побед

25 матчей

16%
40%
44%
4 победы 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

16%
60%
24%
4 победы 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

16%
32%
52%
4 победы 8 ничьих 13 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
0:2
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
3:3
Л1
3:2
Л1
3:1
Л1
3:1
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
4:1
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
3:2
Л1
0:0
ТМС
1:1
ТМС
1:1
Л1
0:2
Л1
0:0

Голы

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

0.92
1

Среднее время на гол

97
90

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.83
1.15

Среднее время на гол

49
78

Всего голов

34
27

Голов в среднем за матч

1.36
1.08

Тотал матчей

2.5
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

66
83

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 5 0.31
Магри Франк 3 0.19
Абухляль Закария 3 (1) 0.19
Хелаберт Сесар 1 0.06
Шмидт Никлас 1 0.06
Николайсен Расмус 1 0.06
Суасо Габриэль 0 0
Кассерес Кристиан 0 0
Деслер Миккел 0 0
Диарра Мусса 0 0
Сьерро Венсан 0 0
Доннум Арон 0 0
Коста Логан 0 0
Бангре Мамади 0 0
Шаиби Фарес 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 6 0.38
Минамино Такуми 5 0.31
Головин Александр 5 0.31
Балогун Фоларин 4 0.25
Аклиуш Манес 3 0.19
Скардовелли Вандерсон 2 0.13
Фофана Юссуф 1 0.06
Якобс Исмаил 1 0.06
Марипан Гильермо 1 0.06
Закария Денис 1 0.06
Боаду Мирон 1 0.06
Синго Вилфред 1 0.06
Кайо Энрике 0 0
Матсима Крислен 0 0
Матазо Элио 0 0

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сьерро Венсан 4 0
Доннум Арон 4 0
Даллинга Тийс 4 0
Коста Логан 4 0
Спирингс Стейн 3 0
Шмидт Никлас 3 0
Суасо Габриэль 3 0
Магри Франк 3 0
Деслер Миккел 2 0
Мартинес Карлес 2 0
Диарра Мусса 2 0
Николайсен Расмус 2 0
Бангре Мамади 2 0
Хелаберт Сесар 1 0
Кассерес Кристиан 1 0
Рестес Гийом 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Сиссоко Ибрагим I 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Закария Денис 6 0
Головин Александр 5 0
Синго Вилфред 5 0
Скардовелли Вандерсон 3 1
Камара Мохамед 4 0
Фофана Юссуф 3 0
Магасса Сунгуту 3 0
Матсима Крислен 2 0
Матазо Элио 2 0
Дьятта Крепен 1 0
Салису Мохаммед 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Аклиуш Манес 1 0
Ади Хюттер 1 0
Диоп Эден 1 0

Результаты матчей

Тулуза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Монако
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
0% (0)
75% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

6
7
Тулуза
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Монако
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

4
15
Тулуза
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Монако
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

10
22

Голы по времени матча

Забито

9
16
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
2
22%
4
25%
46-60
1
11%
3
19%
61-75
2
22%
3
19%
76-90

Пропущено

7
16
1 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
4
25%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
14%
3
19%
31-45
1
14%
3
19%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
4
57%
3
19%
76-90

Забито

5
15
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
0
0%
2
13%
1-15
1
20%
4
27%
16-30
1
20%
3
20%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
2
40%
1
7%
61-75
1
20%
1
7%
76-90

Пропущено

14
5
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
2
14%
2
40%
1-15
3
21%
1
20%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
2
40%
76-90

Забито

14
31
6 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
2
14%
2
6%
1-15
1
7%
8
26%
16-30
3
21%
5
16%
31-45
2
14%
8
26%
46-60
3
21%
4
13%
61-75
3
21%
4
13%
76-90

Пропущено

21
21
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
2
10%
6
29%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
2
10%
3
14%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
8
38%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Тулуза - Ренн 0:0 ЛАСК - Тулуза 1:2 Лион - Тулуза 3:0 Тулуза - Лорьян 1:1
Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Ницца - Тулуза 1:0 Лилль - Тулуза 1:1 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Тулуза - Гавр 1:2 Монпелье - Тулуза 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1 Тулуза - Реймс 1:1 Брест - Тулуза 1:1 Тулуза - ЛАСК 1:0 Тулуза - Мец 3:0 Ланс - Тулуза 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Тулуза 1:1 Марсель - Тулуза 0:0 Тулуза - Клермон 2:2 Страсбург - Тулуза 2:0
Монако
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Монако - Лион 0:1 Ренн - Монако 1:2 Монако - Монпелье 2:0 ПСЖ - Монако 5:2
Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0 Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2 Монако - Ланс 3:0 Нант - Монако 3:3 Монако - Страсбург 3:0 Клермон - Монако 2:4 Бавария - Монако 4:2 Арсенал - Монако 1:1 Дженоа - Монако 1:0 Болонья - Монако 2:3

Результаты матчей

Тулуза
Монако

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

3:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
5 раз 31%
3:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
2
6 раз 38%
3
5 раз 31%
0
4 раза 25%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Тулуза
Монако

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
2
2
5
1.5
6
2
1
6
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
6
2
1
8
1.5
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
12
4
3
13
1.5
12
4
1
15
2.5
6
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 16 11 4 1 39 - 13 37
2.
Ницца
 Заявка 16 9 5 2 17 - 9 32
3.
Монако
 Заявка 16 9 3 4 31 - 21 30
4.
Брест
 Заявка 16 8 4 4 21 - 15 28
5.
Лилль
 Заявка 16 7 7 2 20 - 12 28
6.
Марсель
 Заявка 16 7 5 4 24 - 17 26
7.
Ланс
 Заявка 16 7 5 4 21 - 15 26
8.
Реймс
 Заявка 16 7 2 7 21 - 23 23
9.
Страсбург
 Заявка 16 5 5 6 16 - 21 20
10.
Гавр
 Заявка 16 4 7 5 16 - 18 19
11.
Нант
 Заявка 16 5 3 8 19 - 27 18
12.
Монпелье
 Заявка 16 4 6 6 22 - 22 17
13.
Мец
 Заявка 16 4 4 8 15 - 24 16
14.
Ренн
 Заявка 16 3 7 6 20 - 21 16
15.
Тулуза
 Заявка 16 2 8 6 14 - 21 14
16.
Лион
 Заявка 16 3 4 9 15 - 27 13
17.
Лорьян
 Заявка 16 2 6 8 21 - 31 12
18.
Клермон
 Заявка 16 2 5 9 12 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 8 6 2 0 14 - 2 20
2.
ПСЖ
 Заявка 8 6 1 1 22 - 7 19
3.
Монако
 Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
4.
Ницца
 Заявка 8 5 3 0 9 - 2 18
5.
Ланс
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
6.
Лилль
 Заявка 8 5 2 1 11 - 4 17
7.
Реймс
 Заявка 7 4 0 3 9 - 9 12
8.
Брест
 Заявка 7 3 3 1 11 - 7 12
9.
Страсбург
 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
10.
Ренн
 Заявка 9 3 3 3 18 - 14 12
11.
Нант
 Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
12.
Гавр
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
13.
Лорьян
 Заявка 9 2 3 4 14 - 17 9
14.
Тулуза
 Заявка 7 1 5 1 9 - 7 8
15.
Монпелье
 Заявка 8 1 5 2 12 - 11 8
16.
Мец
 Заявка 8 1 3 4 7 - 9 6
17.
Лион
 Заявка 8 1 3 4 10 - 16 6
18.
Клермон
 Заявка 8 1 2 5 3 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 5 3 0 17 - 6 18
2.
Брест
 Заявка 9 5 1 3 10 - 8 16
3.
Ницца
 Заявка 8 4 2 2 8 - 7 14
4.
Монако
 Заявка 8 3 3 2 16 - 16 12
5.
Лилль
 Заявка 8 2 5 1 9 - 8 11
6.
Реймс
 Заявка 9 3 2 4 12 - 14 11
7.
Мец
 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
8.
Монпелье
 Заявка 8 3 1 4 10 - 11 9
9.
Ланс
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
10.
Страсбург
 Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
11.
Гавр
 Заявка 8 1 5 2 7 - 10 8
12.
Лион
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
13.
Нант
 Заявка 7 2 0 5 6 - 15 6
14.
Марсель
 Заявка 8 1 3 4 10 - 15 6
15.
Клермон
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
16.
Тулуза
 Заявка 9 1 3 5 5 - 14 6
17.
Ренн
 Заявка 7 0 4 3 2 - 7 4
18.
Лорьян
 Заявка 7 0 3 4 7 - 14 3
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 16 (2)
Монпелье Адамс Акор 7
Монако Бен-Йеддер Виссам 6
Лион Ляказетт Александр 6
Нант Мохамед Мостафа 6
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Топ нарушителей
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Тулуза - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 декабря 2023, осталось 2 дня 13 часов 13 минут.

    Главный судья: Брисар Жером

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 55% завершится победой Монако.
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    • Прогнозы 36
    Тулуза 5.6% (2)
    X 8.3% (3)
    Монако 86.1% (31)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тулуза
    Ничья
    Монако
    4.40
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    4.02
    1.82
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Тулуза - Монако

    Исход игры
    Тулуза
    5.6% (2)
    Ничья
    8.3% (3)
    Монако
    86.1% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.57% (24)
    Меньше
    31.43% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    77.14% (27)
    Нет
    22.86% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    63.9% (23)
    0:1 Монако
    13.9% (5)
    1:1 Ничья
    8.3% (3)
    0:2 Монако
    5.6% (2)
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    Тулуза
    Монако
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