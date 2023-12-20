  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
Клермон
1:3
Конец матча
Ренн
0'
1:0
3' Гол
Николсон Шамар
33' Желтая карточка
Галлон Готье
45' Undefined phrase: football_event_
Кофрие Максимилиано
45' Красная карточка
Кофрие Максимилиано
1:1
52' Гол
Мюинга Арно
73' Желтая карточка
Мюинга Арно
1:2
88' Гол
Дуэ Дезире
89' Желтая карточка
Дуэ Дезире
1:3
90' Пенальти
Блас Людовик
90'+8

Ход матча

3'
Николсон Шамар
(Конате Шейк)
1:0
33'
 
Галлон Готье
45'
Кофрие Максимилиано
 
45'
Кофрие Максимилиано
 
46'
 
Дуэ Дезире
Нагида Махамаду
52'
1:1
Мюинга Арно
56'
 
Трюффер Адриен
Белосьян Женуэль
68'
Маурер Айман
Чам Мухаммед
 
73'
 
Мюинга Арно
75'
 
Йылдырым Бертуг
Мюинга Арно
75'
 
Блас Людовик
Террье Мартен
84'
Гоналон Максим
Кейта Хабиб
 
84'
Гастьен Йоан
Николсон Шамар
 
84'
Киэ Грежон
Маньен Йоанн
 
84'
 
Салах Ибрагим
Гуйри Амин
88'
1:2
Дуэ Дезире
(Дуэ Гела)
89'
 
Дуэ Дезире
90'
1:3
Блас Людовик

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 11
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 369 Количество передач 469
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Клермон 6.8% (8)
X 39.3% (46)
Ренн 53.8% (63)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
17
Пельмар
Анди
5
Кофрие
Максимилиано
15
Конате
Шейк
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
25
Гастьен
Йоан
6
Кейта
Хабиб
10
Чам
Мухаммед
11
Аллевина
Джим
23
Николсон
Шамар
30
Манданда
Стив
17
Дуэ
Гела
16
Белосьян
Женуэль
5
Теате
Артур
15
Ву
Кристофер
43
Нагида
Махамаду
8
Сантамария
Батист
28
Ле
Фе
Энцо
10
Гуйри
Амин
9
Мюинга
Арно
7
Террье
Мартен
Клермон
3-4-2-1
Ренн
4-4-2

История личных встреч

Клермон
Ренн

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
6:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

12
2

Голов в среднем за матч

3
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

30
180

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чам Мухаммед 3 (1) 0.18
Конате Шейк 2 0.12
Маньен Йоанн 2 0.12
Николсон Шамар 1 0.06
Гоналон Максим 1 0.06
Ожье Флоран 1 0.06
Ветеска Матеуш 1 0.06
Аллевина Джим 1 0.06
Киэ Грежон 1 (1) 0.06
Кофрие Максимилиано 0 0
Сейду Алиду 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буриго Бенжамен 4 (3) 0.24
Гуйри Амин 3 0.18
Блас Людовик 3 (1) 0.18
Салах Ибрагим 3 0.18
Мюинга Арно 3 (1) 0.18
Дуэ Дезире 2 0.12
Трюффер Адриен 1 0.06
Ассиньон Лоренс 1 0.06
Доку Жереми 1 0.06
Ву Кристофер 1 0.06
Теате Артур 1 0.06
Террье Мартен 0 0
Дуэ Гела 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сейду Алиду 5 1
Кофрие Максимилиано 4 1
Конате Шейк 4 0
Гастьен Паскаль 2 1
Гоналон Максим 3 0
Гастьен Йоан 2 0
Рашани Эльбасан 2 0
Зеффан Мехди 2 0
Диао Мори 2 0
Чам Мухаммед 2 0
Кейта Хабиб 2 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 0 1
Ожье Флоран 1 0
Киэ Грежон 1 0
Бутубба Биляль 1 0
Николсон Шамар 1 0
Пельмар Анди 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 7 0
Омари Вармед 4 1
Ассиньон Лоренс 4 0
Ву Кристофер 1 1
Салах Ибрагим 2 0
Буриго Бенжамен 2 0
Мюинга Арно 2 0
Теате Артур 2 0
Дуэ Гела 0 1
Сантамария Батист 1 0
Галлон Готье 1 0
Гуйри Амин 1 0
Ле Фе Энцо 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Дуэ Дезире 1 0

Результаты матчей

Клермон
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Ренн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
4
Клермон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Ренн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

6
16
Клермон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Ренн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

9
20

Голы по времени матча

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
14 Не забивали 13
2
50%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

13
6
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
3
50%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
1
17%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Забито

8
18
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
2
25%
3
17%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
3
17%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
1
13%
5
28%
76-90

Пропущено

12
14
9 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
4
33%
0
0%
1-15
3
25%
1
7%
16-30
2
17%
6
43%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
17%
2
14%
76-90

Забито

12
25
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 5
4
33%
4
16%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
5
20%
46-60
1
8%
4
16%
61-75
1
8%
8
32%
76-90

Пропущено

25
20
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
5
20%
3
15%
1-15
4
16%
1
5%
16-30
3
12%
8
40%
31-45
4
16%
2
10%
46-60
3
12%
4
20%
61-75
6
24%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Марсель - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 0:0 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Клермон 1:1
Клермон - Ланс 0:3 Клермон - Лорьян 1:0 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Ницца 0:1 Лион - Клермон 1:2 Клермон - Родез 0:0 Клермон - ПСЖ 0:0 Гавр - Клермон 2:1 Клермон - Нант 0:1 Тулуза - Клермон 2:2 Клермон - Мец 0:1 Реймс - Клермон 2:0 Клермон - Монако 2:4 Клермон - Гавр 1:0 Клермон - Труа 1:0 Клермон - Монпелье 1:1
Ренн
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Тулуза - Ренн 0:0 Ренн - Вильярреал 2:3 Ренн - Монако 1:2 Марсель - Ренн 2:0
Маккаби Хайфа - Ренн 0:3 Ренн - Реймс 3:1 Ренн - Лион 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ницца - Ренн 2:0 Ренн - Страсбург 1:1 Панатинаикос - Ренн 1:2 Лорьян - Ренн 2:1 Ренн - ПСЖ 1:3 Вильярреал - Ренн 1:0 Ренн - Нант 3:1 Монпелье - Ренн 0:0 Ренн - Маккаби Хайфа 3:0 Ренн - Лилль 2:2 Брест - Ренн 0:0 Ренн - Гавр 2:2

Результаты матчей

Клермон
Ренн

Точный счет

0:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Клермон
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
8
1
1
8
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
5
2
6
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
11
6
3
14
1.5
6
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 12 4 1 42 - 14 40
2.
Ницца
 Заявка 17 10 5 2 19 - 9 35
3.
Монако
 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
4.
Брест
 Заявка 17 9 4 4 25 - 15 31
5.
Лилль
 Заявка 17 7 7 3 21 - 14 28
6.
Марсель
 Заявка 17 7 6 4 25 - 18 27
7.
Реймс
 Заявка 17 8 2 7 22 - 23 26
8.
Ланс
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
9.
Страсбург
 Заявка 17 6 5 6 18 - 22 23
10.
Ренн
 Заявка 17 4 7 6 23 - 22 19
11.
Гавр
 Заявка 17 4 7 6 16 - 19 19
12.
Нант
 Заявка 17 5 3 9 19 - 28 18
13.
Монпелье
 Заявка 17 4 7 6 23 - 23 18
14.
Лион
 Заявка 17 4 4 9 16 - 27 16
15.
Мец
 Заявка 17 4 4 9 16 - 27 16
16.
Тулуза
 Заявка 17 2 8 7 15 - 23 14
17.
Лорьян
 Заявка 17 2 6 9 21 - 35 12
18.
Клермон
 Заявка 17 2 5 10 13 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 8 22
2.
Ницца
 Заявка 9 6 3 0 11 - 2 21
3.
Марсель
 Заявка 8 6 2 0 14 - 2 20
4.
Монако
 Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
5.
Ланс
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
6.
Лилль
 Заявка 8 5 2 1 11 - 4 17
7.
Реймс
 Заявка 8 5 0 3 10 - 9 15
8.
Брест
 Заявка 8 4 3 1 15 - 7 15
9.
Страсбург
 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
10.
Ренн
 Заявка 9 3 3 3 18 - 14 12
11.
Нант
 Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
12.
Гавр
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
13.
Лорьян
 Заявка 9 2 3 4 14 - 17 9
14.
Лион
 Заявка 9 2 3 4 11 - 16 9
15.
Монпелье
 Заявка 9 1 6 2 13 - 12 9
16.
Тулуза
 Заявка 8 1 5 2 10 - 9 8
17.
Мец
 Заявка 8 1 3 4 7 - 9 6
18.
Клермон
 Заявка 9 1 2 6 4 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 5 3 0 17 - 6 18
2.
Брест
 Заявка 9 5 1 3 10 - 8 16
3.
Монако
 Заявка 9 4 3 2 18 - 17 15
4.
Ницца
 Заявка 8 4 2 2 8 - 7 14
5.
Реймс
 Заявка 9 3 2 4 12 - 14 11
6.
Лилль
 Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
7.
Мец
 Заявка 9 3 1 5 9 - 18 10
8.
Монпелье
 Заявка 8 3 1 4 10 - 11 9
9.
Ланс
 Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
10.
Страсбург
 Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
11.
Гавр
 Заявка 9 1 5 3 7 - 11 8
12.
Лион
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
13.
Ренн
 Заявка 8 1 4 3 5 - 8 7
14.
Марсель
 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
15.
Нант
 Заявка 8 2 0 6 6 - 16 6
16.
Клермон
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
17.
Тулуза
 Заявка 9 1 3 5 5 - 14 6
18.
Лорьян
 Заявка 8 0 3 5 7 - 18 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 8
Монпелье Адамс Акор 7
Лион Ляказетт Александр 7
Ницца Моффи Теремас 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 6
Ренн Матич Неманья 7
Монако Головин Александр 1 5
Клермон Сейду Алиду 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 93'
    Клермон пытается что-то создать.
  • 91'
    Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
  • 91'
    Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 90'
    Контроль мяча: Клермон: 42%, Ренн: 58%.
  • 89'
    Дуэ Дезире снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.
  • 88'
    Дуэ Гела сделал результативную передачу.
  • 88'
    Г О О О О Л - Дуэ Дезире забивает с правой ноги!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Контроль мяча: Клермон: 53%, Ренн: 47%.
    • 50'
      Шанс! Ле Фе Энцо из команды Ренн пробил головой, но мимо
    • 50'
      Дуэ Гела из команды Ренн подал угловой справа.
    • 49'
      Диао Мори делает важнейший сейв!
    • 49'
      Хорошую попытку сделал Гуйри Амин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 49'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Клермон
    • 48'
      Шанс! Гуйри Амин из команды Ренн пробил головой, но мимо
    • 47'
      Дуэ Гела из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 46'
      УДАЛЕНИЕ! - Кофрие Максимилиано удален за серьёзный фол
    • 46'
      КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Кофрие Максимилиано из команды Клермон - была желтая, а стала красная.
    • 46'
      VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Клермон.
    • 45'
      The card for Кофрие Максимилиано from Клермон was disallowed via VAR intervention.
    • 45'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 45'
      Контроль мяча: Клермон: 53%, Ренн: 47%.
    • 45'
      Безумный фол. Кофрие Максимилиано грубо играет против соперника. Пострадал Мюинга Арно
    • 44'
      Судья сигнализирует, что Сейду Алиду из команды Клермон поставил подножку. Пострадал Гуйри Амин
    • 43'
      Сантамария Батист выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Матч возобновлен
    • 40'
      Контроль мяча: Клермон: 53%, Ренн: 47%.
    • 40'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 39'
      Вивальдо Боргес до Сантос Нето пробует нанести удар издали, но Стив Манданда держит все под контролем
    • 38'
      Чам Мухаммед навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 38'
      Теате Артур успешно блокирует удар.
    • 38'
      Аллевина Джим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 38'
      Николсон Шамар создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 38'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 37'
      Нагида Махамаду выиграл воздушное противоборство у Конате Шейк.
    • 35'
      Контроль мяча: Клермон: 50%, Ренн: 50%.
    • 35'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Кейта Хабиб пробует нанести удар издали, но Стив Манданда держит все под контролем
    • 34'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 34'
      Кейта Хабиб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Сантамария Батист выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Рефери не любит споров - именно за это Галлон Готье сейчас получил желтую
    • 33'
      Матч возобновлен
    • 33'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 32'
      Белосьян Женуэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Конате Шейк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Диао Мори взял и забрал мяч на выходе
    • 31'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Хорошую попытку сделал Гуйри Амин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 31'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 29'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Вивальдо Боргес до Сантос Нето из команды Клермон в офсайде
    • 27'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 27'
      Дуэ Гела выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Контроль мяча: Клермон: 55%, Ренн: 45%.
    • 25'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 25'
      Конате Шейк из команды Клермон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 24'
      Вивальдо Боргес до Сантос Нето из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 24'
      Матч возобновлен
    • 23'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 22'
      Судья сигнализирует, что Кейта Хабиб из команды Клермон поставил подножку. Пострадал Нагида Махамаду
    • 22'
      Судья сигнализирует, что Дуэ Гела из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Вивальдо Боргес до Сантос Нето
    • 21'
      Гастьен Йоан пробует нанести удар издали, но Стив Манданда держит все под контролем
    • 21'
      Николсон Шамар создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 21'
      Николсон Шамар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Контроль мяча: Клермон: 58%, Ренн: 42%.
    • 20'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 20'
      Ву Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Ву Кристофер выиграл воздушное противоборство у Николсон Шамар.
    • 19'
      Сантамария Батист пробует нанести удар издали, но Mory Diaw держит все под контролем
    • 19'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 18'
      Матч возобновлен
    • 17'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 17'
      Николсон Шамар нанес удар головой, но Стив Манданда спокойно отбил мяч.
    • 17'
      Конате Шейк из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 16'
      Теате Артур наказан за толчок Чам Мухаммед
    • 15'
      Хорошую попытку сделал Гуйри Амин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 15'
      Дуэ Гела из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 15'
      Контроль мяча: Клермон: 61%, Ренн: 39%.
    • 14'
      Теате Артур ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Вивальдо Боргес до Сантос Нето создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 14'
      Чам Мухаммед из команды Клермон подал угловой справа.
    • 13'
      Ву Кристофер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Дуэ Гела выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Белосьян Женуэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Судья сигнализирует, что Ле Фе Энцо из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Кейта Хабиб
    • 11'
      Пельмар Анди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Клермон: 56%, Ренн: 44%.
    • 10'
      Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      Конате Шейк нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 8'
      Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Удар от ворот произведет Клермон
    • 7'
      Шанс! Гуйри Амин из команды Ренн пробил головой, но мимо
    • 7'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Кейта Хабиб ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Клермон
    • 6'
      Сантамария Батист из команды Ренн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 6'
      Вивальдо Боргес до Сантос Нето из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Сейду Алиду из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Клермон: 61%, Ренн: 39%.
    • 4'
      Команда Клермон забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 3'
      Конате Шейк сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О О Л - Николсон Шамар из команды Клермон легко посылает мяч в пустые ворота правой! Николсон Шамар легко с этим справился!
    • 3'
      Конате Шейк создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 3'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 3'
      Пельмар Анди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Террье Мартен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Клермон
    • 3'
      Гуйри Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 3'
      Сантамария Батист создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 2'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 1'
      Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Ренн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Клермон 6.8% (8)
    X 39.3% (46)
    Ренн 53.8% (63)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Клермон 1:3 Ренн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Клермон 1:3 Ренн

    Исход игры
    Клермон
    6.8% (8)
    Ничья
    39.3% (46)
    Ренн
    53.8% (63)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.2% (33)
    Меньше
    70.8% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    58.41% (66)
    Нет
    41.59% (47)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.1% (34)
    0:1 Ренн
    23.9% (28)
    1:2 Ренн
    23.1% (27)
    0:0 Ничья
    7.7% (9)
    0:2 Ренн
    5.1% (6)
    2:1 Клермон
    3.4% (4)
    1:0 Клермон
    2.6% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     