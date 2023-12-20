Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Хорошую попытку сделал Гуйри Амин . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Удар от ворот произведет Клермон

47' Дуэ Гела из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Кофрие Максимилиано из команды Клермон - была желтая, а стала красная.

46' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Клермон

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Сантамария Батист выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Чам Мухаммед навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Николсон Шамар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Кейта Хабиб пробует нанести удар издали, но Стив Манданда держит все под контролем

34' Кейта Хабиб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Сантамария Батист выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Рефери не любит споров - именно за это Галлон Готье сейчас получил желтую

33' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Конате Шейк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

31' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Хорошую попытку сделал Гуйри Амин . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Ренн

27' Дуэ Гела выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Ренн

25' Конате Шейк из команды Клермон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

24' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Гастьен Йоан пробует нанести удар издали, но Стив Манданда держит все под контролем

21' Николсон Шамар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Николсон Шамар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

20' Ву Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Сантамария Батист пробует нанести удар издали, но Mory Diaw держит все под контролем

18' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Николсон Шамар нанес удар головой, но Стив Манданда спокойно отбил мяч.

17' Конате Шейк из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Хорошую попытку сделал Гуйри Амин . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Дуэ Гела из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

13' Дуэ Гела выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Пельмар Анди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Удар от ворот произведет Клермон

7' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Удар от ворот произведет Клермон

6' Сантамария Батист из команды Ренн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

5' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Команда Клермон забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

3' Конате Шейк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Пельмар Анди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Террье Мартен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Удар от ворот произведет Клермон

3' Гуйри Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Сантамария Батист создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Ренн начинает с центра поля

1' Судья начинает матч