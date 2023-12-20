Тур: 17. Стадион: Габриэль Монтпье. Главный судья: Ваттеллье Эрик
0'
1:0
3' ГолНиколсон Шамар
33' Желтая карточкаГаллон Готье
45' Undefined phrase: football_event_Кофрие Максимилиано
45' Красная карточкаКофрие Максимилиано
1:1
52' ГолМюинга Арно
73' Желтая карточкаМюинга Арно
1:2
88' ГолДуэ Дезире
89' Желтая карточкаДуэ Дезире
1:3
90' ПенальтиБлас Людовик
90'+8
Ход матча
3'
1:0
33'
52'
1:1
73'
88'
1:2
89'
90'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
2 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 11
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
369 Количество передач 469
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
17
Пельмар
Анди
15
Конате
Шейк
25
Гастьен
Йоан
10
Чам
Мухаммед
17
Дуэ
Гела
15
Ву
Кристофер
28
Ле
Фе
Энцо
10
Гуйри
Амин
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
-
36 Сейду АлидуЗащитник
-
17 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
-
15 Конате ШейкЗащитник
- Защитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чам МухаммедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Маурер АйманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
91 Бела ЖеремиНападающий
-
95 Киэ ГрежонНападающий
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Дуэ ГелаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Ву КристоферЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
-
10 Гуйри АминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
42 Жаке ДжеремиВратарь
- Вратарь
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
-
11 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
33 Дуэ ДезиреПолузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Клермон
Ренн
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
12
2
Голов в среднем за матч
3
0.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
30
180
Бомбардиры внутри турнира
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чам Мухаммед
|3 (1)
|0.18
|Конате Шейк
|2
|0.12
|Маньен Йоанн
|2
|0.12
|Николсон Шамар
|1
|0.06
|Гоналон Максим
|1
|0.06
|Ожье Флоран
|1
|0.06
|Ветеска Матеуш
|1
|0.06
|Аллевина Джим
|1
|0.06
|Киэ Грежон
|1 (1)
|0.06
|Кофрие Максимилиано
|0
|0
|Сейду Алиду
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буриго Бенжамен
|4 (3)
|0.24
|Гуйри Амин
|3
|0.18
|Блас Людовик
|3 (1)
|0.18
|Салах Ибрагим
|3
|0.18
|Мюинга Арно
|3 (1)
|0.18
|Дуэ Дезире
|2
|0.12
|Трюффер Адриен
|1
|0.06
|Ассиньон Лоренс
|1
|0.06
|Доку Жереми
|1
|0.06
|Ву Кристофер
|1
|0.06
|Теате Артур
|1
|0.06
|Террье Мартен
|0
|0
|Дуэ Гела
|0
|0
Карточки
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сейду Алиду
|5
|1
|Кофрие Максимилиано
|4
|1
|Конате Шейк
|4
|0
|Гастьен Паскаль
|2
|1
|Гоналон Максим
|3
|0
|Гастьен Йоан
|2
|0
|Рашани Эльбасан
|2
|0
|Зеффан Мехди
|2
|0
|Диао Мори
|2
|0
|Чам Мухаммед
|2
|0
|Кейта Хабиб
|2
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|0
|1
|Ожье Флоран
|1
|0
|Киэ Грежон
|1
|0
|Бутубба Биляль
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
|Пельмар Анди
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матич Неманья
|7
|0
|Омари Вармед
|4
|1
|Ассиньон Лоренс
|4
|0
|Ву Кристофер
|1
|1
|Салах Ибрагим
|2
|0
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|Мюинга Арно
|2
|0
|Теате Артур
|2
|0
|Дуэ Гела
|0
|1
|Сантамария Батист
|1
|0
|Галлон Готье
|1
|0
|Гуйри Амин
|1
|0
|Ле Фе Энцо
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
|Йылдырым Бертуг
|1
|0
|Дуэ Дезире
|1
|0
Результаты матчей
Клермон
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Ренн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
4
Клермон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Ренн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
6
16
Клермон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Ренн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
9
20
Голы по времени матча
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
14 Не забивали 13
2
50%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
13
6
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
3
50%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
1
17%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Забито
8
18
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
2
25%
3
17%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
3
17%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
1
13%
5
28%
76-90
Пропущено
12
14
9 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
4
33%
0
0%
1-15
3
25%
1
7%
16-30
2
17%
6
43%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
17%
2
14%
76-90
Забито
12
25
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 5
4
33%
4
16%
1-15
0
0%
4
16%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
3
25%
5
20%
46-60
1
8%
4
16%
61-75
1
8%
8
32%
76-90
Пропущено
25
20
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 14
5
20%
3
15%
1-15
4
16%
1
5%
16-30
3
12%
8
40%
31-45
4
16%
2
10%
46-60
3
12%
4
20%
61-75
6
24%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Клермон
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Марсель - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 0:0 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Клермон 1:1
Клермон - Ланс 0:3 Клермон - Лорьян 1:0 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Ницца 0:1 Лион - Клермон 1:2 Клермон - Родез 0:0 Клермон - ПСЖ 0:0 Гавр - Клермон 2:1 Клермон - Нант 0:1 Тулуза - Клермон 2:2 Клермон - Мец 0:1 Реймс - Клермон 2:0 Клермон - Монако 2:4 Клермон - Гавр 1:0 Клермон - Труа 1:0 Клермон - Монпелье 1:1
Ренн
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Тулуза - Ренн 0:0 Ренн - Вильярреал 2:3 Ренн - Монако 1:2 Марсель - Ренн 2:0
Маккаби Хайфа - Ренн 0:3 Ренн - Реймс 3:1 Ренн - Лион 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ницца - Ренн 2:0 Ренн - Страсбург 1:1 Панатинаикос - Ренн 1:2 Лорьян - Ренн 2:1 Ренн - ПСЖ 1:3 Вильярреал - Ренн 1:0 Ренн - Нант 3:1 Монпелье - Ренн 0:0 Ренн - Маккаби Хайфа 3:0 Ренн - Лилль 2:2 Брест - Ренн 0:0 Ренн - Гавр 2:2
Результаты матчей
Клермон
Ренн
Точный счет
0:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Клермон
Ренн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
81
18
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
35
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
89
Больше Меньше
116
314
611
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|42 - 14
|40
|2.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|19 - 9
|35
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|4.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 15
|31
|5.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 14
|28
|6.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 18
|27
|7.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|22 - 23
|26
|8.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|9.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 22
|23
|10.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|23 - 22
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|16 - 19
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 28
|18
|13.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|23 - 23
|18
|14.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 27
|16
|15.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 27
|16
|16.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|15 - 23
|14
|17.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|21 - 35
|12
|18.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 8
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|11 - 2
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|14 - 2
|20
|4.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 4
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|10 - 9
|15
|8.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 7
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 14
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 17
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|15.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|13 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 9
|8
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 6
|18
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 8
|16
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 17
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 7
|14
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|6.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 18
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|9
|9.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|11.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 16
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 16
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 18
|3
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|18 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|8
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Лион
|Ляказетт Александр
|7
|Ницца
|Моффи Теремас
|6 (2)
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 6
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Монако
|Головин Александр
|1 5
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 5
|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Клермон 1:3 Ренн
Исход игры
Клермон
6.8% (8)
Ничья
39.3% (46)
Ренн
53.8% (63)
Тотал 2.5
Больше
29.2% (33)
Меньше
70.8% (80)
Обе команды забьют
Да
58.41% (66)
Нет
41.59% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.1% (34)
0:1 Ренн
23.9% (28)
1:2 Ренн
23.1% (27)
0:0 Ничья
7.7% (9)
0:2 Ренн
5.1% (6)
2:1 Клермон
3.4% (4)
1:0 Клермон
2.6% (3)
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