Тур: 17. Стадион: Стад Франсис Ле Блё. Главный судья: Вернис Матьё
0'
1:0
22' ГолДумбия Камори
2:0
25' ГолДумбия Камори
3:0
29' ГолДумбия Камори
4:0
45' ГолДумбия Камори
70' Желтая карточкаКрупи Эли Джуниор
86' Желтая карточкаСилва Игор
87' Желтая карточкаБрассье Лилиан
90'+5
Ход матча
22'
1:0
25'
2:0
29'
45'
86'
87'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 3
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
615 Количество передач 418
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
28
Мартен
Жонас
38
Мвого
Ивон
10
Февр
Ромен
21
Понсо
Жульен
27
Тосин
Айегун
11
Бамба
Дьенг
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Мартен ЖонасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
-
14 Лебо АдриенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Февр РоменПолузащитник
-
21 Понсо ЖульенПолузащитник
-
27 Тосин АйегунПолузащитник
-
11 Бамба ДьенгНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Ле Бри ТеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брест
Лорьян
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
26 матчей
30.8%
15.4%
53.8%
8 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
30.8%
26.9%
42.3%
8 побед 7 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
8
Голов в среднем за матч
1.64
0.67
Среднее время на гол
54
135
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
2
1.07
Среднее время на гол
45
84
Всего голов
47
23
Голов в среднем за матч
1.81
0.88
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
49
101
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Кастильо Ромен
|5 (3)
|0.29
|Думбия Камори
|5
|0.29
|Мунье Стив
|3
|0.18
|Ле Дуарон Жереми
|3
|0.18
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0.12
|Лала Кенни
|1
|0.06
|Камара Махди
|1
|0.06
|Сатриано Мартин
|1
|0.06
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0.06
|Маньетти Уго
|1
|0.06
|Брассье Лилиан
|1
|0.06
|Шардонне Брендан
|0
|0
|Лебо Адриен
|0
|0
|Локо Брэдли
|0
|0
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Февр Ромен
|5
|0.29
|Крупи Эли Джуниор
|4
|0.24
|Тосин Айегун
|2
|0.12
|Бамба Дьенг
|2
|0.12
|Дукуре Сирине
|1
|0.06
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.06
|Абергель Лоран
|1
|0.06
|Понсо Жульен
|1
|0.06
|Йонгва Дарлин
|1
|0.06
|Туре Сулейман
|1
|0.06
|Менди Бенжамен
|1
|0.06
|Ле Бри Тео
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брассье Лилиан
|6
|1
|Лис-Мелу Пьерр
|5
|0
|Камара Махди
|5
|0
|Бизот Марко
|2
|0
|Мартен Жонас
|2
|0
|Лала Кенни
|2
|0
|Шардонне Брендан
|2
|0
|Мунье Стив
|2
|0
|Дель Кастильо Ромен
|2
|0
|Маньетти Уго
|2
|0
|Ле Дуарон Жереми
|2
|0
|Сатриано Мартин
|2
|0
|Локо Брэдли
|2
|0
|Камблан Аксель
|2
|0
|Эрик Рой
|2
|0
|Браими Билаль
|1
|0
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Бенжамен
|3
|0
|Туре Сулейман
|3
|0
|Менди Формоз III
|3
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|2
|0
|Лапорт Жульен
|2
|0
|Силва Игор
|2
|0
|Тальби Монтассар
|2
|0
|Понсо Жульен
|2
|0
|Йонгва Дарлин
|2
|0
|Дукуре Сирине
|2
|0
|Крупи Эли Джуниор
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Мвого Ивон
|1
|0
|Абергель Лоран
|1
|0
|Инносент Бонке
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Мугиша Джоэл
|1
|0
|Бамба Дьенг
|1
|0
|Пабло Пажис
|1
|0
Результаты матчей
Брест
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Лорьян
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
7
Брест
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Лорьян
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
12
Упущенные победы
9
8
Брест
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Лорьян
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
12
Упущенные победы
13
15
Голы по времени матча
Забито
15
7
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
0
0%
1
14%
1-15
4
27%
1
14%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
3
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
20%
3
43%
76-90
Пропущено
7
18
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
14%
0
0%
1-15
4
57%
5
28%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
2
29%
4
22%
76-90
Забито
9
13
1 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 10
0
0%
4
31%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
5
56%
2
15%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
1
11%
2
15%
76-90
Пропущено
9
18
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
22%
5
28%
1-15
3
33%
3
17%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
22%
2
11%
46-60
2
22%
4
22%
61-75
0
0%
2
11%
76-90
Забито
24
20
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
0
0%
5
25%
1-15
5
21%
2
10%
16-30
5
21%
2
10%
31-45
8
33%
3
15%
46-60
2
8%
3
15%
61-75
4
17%
5
25%
76-90
Пропущено
16
36
10 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 15
3
19%
5
14%
1-15
7
44%
8
22%
16-30
0
0%
5
14%
31-45
2
13%
5
14%
46-60
2
13%
7
19%
61-75
2
13%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нант - Брест 0:2 Мец - Брест 0:1 Брест - Страсбург 1:1 Брест - Клермон 3:0
Монпелье - Брест 1:3 Монако - Брест 2:0 Брест - ПСЖ 2:3 Лилль - Брест 1:0 Брест - Тулуза 1:1 Ницца - Брест 0:0 Брест - Лион 1:0 Реймс - Брест 1:2 Брест - Ренн 0:0 Марсель - Брест 2:0 Гавр - Брест 1:2 Брест - Ланс 3:2 Брест - Кальяри 1:1 Генгам - Брест 0:1 Брест - Ренн 0:1 Брест - Конкарно 2:1
Лорьян
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Лорьян - Страсбург 1:2 Лорьян - Марсель 2:4 Тулуза - Лорьян 1:1 Лорьян - Мец 2:3
Клермон - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Реймс - Лорьян 1:0 Лорьян - Ренн 2:1 Лион - Лорьян 3:3 Лорьян - Монпелье 0:3 Нант - Лорьян 5:3 Лорьян - Монако 2:2 Гавр - Лорьян 3:0 Лорьян - Лилль 4:1 Лорьян - Ницца 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Борнмут - Лорьян 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Гавр - Лорьян 0:2 Генгам - Лорьян 2:2
Результаты матчей
Брест
Лорьян
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
5 раз 63%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Брест
Лорьян
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
72
44
54
35
18
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
35
45
26
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
107
89
710
413
314
116
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|42 - 14
|40
|2.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|19 - 9
|35
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|4.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 15
|31
|5.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 14
|28
|6.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 18
|27
|7.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|22 - 23
|26
|8.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|9.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 22
|23
|10.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|23 - 22
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|16 - 19
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 28
|18
|13.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|23 - 23
|18
|14.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 27
|16
|15.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 27
|16
|16.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|15 - 23
|14
|17.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|21 - 35
|12
|18.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 8
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|11 - 2
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|14 - 2
|20
|4.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 4
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|10 - 9
|15
|8.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 7
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 14
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 17
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|15.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|13 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 9
|8
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 6
|18
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 8
|16
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 17
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 7
|14
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|6.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 18
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|9
|9.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|11.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 16
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 16
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 18
|3
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|18 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|8
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Лион
|Ляказетт Александр
|7
|Ницца
|Моффи Теремас
|6 (2)
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 6
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Монако
|Головин Александр
|1 5
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 5
|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брест 4:0 Лорьян
Исход игры
Брест
76.5% (88)
Ничья
17.4% (20)
Лорьян
6.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
43.75% (49)
Меньше
56.25% (63)
Обе команды забьют
Да
58.04% (65)
Нет
41.96% (47)
Популярный счёт
2:1 Брест
32.2% (37)
1:0 Брест
23.5% (27)
1:1 Ничья
15.7% (18)
2:0 Брест
13.9% (16)
1:2 Лорьян
5.2% (6)
3:1 Брест
3.5% (4)
3:0 Брест
1.7% (2)
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