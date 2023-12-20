Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

86' Силва Игор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

85' Абергель Лоран пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем

84' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

84' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Хорошую попытку сделал Мунье Стив . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Дель Кастильо Ромен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Удар от ворот произведет Лорьян

80' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Тактическая замена. Жереми Ле Дуарон уходит с поля и его заменяет Билал Браими

78' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

72' Удар от ворот произведет Лорьян

71' Сатриано Мартин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Локо Брэдли создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Матч возобновлен

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Мартен Жонас пробует нанести удар издали, но Ивон Мвого держит все под контролем

62' Сатриано Мартин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

60' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Игра в одни ворота сейчас. Брест доминирует и владеет мячом

58' Бамба Дьенг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Удар от ворот произведет Лорьян

57' Сатриано Мартин не смог попасть в створ ударом издали

56' Локо Брэдли из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Думбия Камори выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Силва Игор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Лала Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Удар от ворот произведет Брест

53' Силва Игор не смог попасть в створ ударом издали

53' Февр Ромен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Сатриано Мартин пробует нанести удар издали, но Ивон Мвого держит все под контролем

51' Лис-Мелу Пьерр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

47' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника