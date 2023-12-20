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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Вернис Матьё
Брест
4:0
Конец матча
Лорьян
0'
1:0
22' Гол
Думбия Камори
2:0
25' Гол
Думбия Камори
3:0
29' Гол
Думбия Камори
4:0
45' Гол
Думбия Камори
70' Желтая карточка
Крупи Эли Джуниор
86' Желтая карточка
Силва Игор
87' Желтая карточка
Брассье Лилиан
90'+5

Ход матча

22'
Думбия Камори
1:0
25'
Думбия Камори
(Сатриано Мартин)
2:0
29'
Думбия Камори
(Шардонне Брендан)
3:0
38'
 
Лапорт Жульен
Инносент Бонке
45'
Думбия Камори
(Дель Кастильо Ромен)
4:0
60'
 
Крупи Эли Джуниор
Бамба Дьенг
66'
Камара Махди
Думбия Камори
 
70'
 
Крупи Эли Джуниор
73'
 
Ле Бри Тео
Тосин Айегун
73'
 
Йонгва Дарлин
Менди Бенжамен
73'
Маньетти Уго
Лис-Мелу Пьерр
 
74'
Мунье Стив
Сатриано Мартин
 
79'
Перейра-Лаже Матиаш
Мартен Жонас
 
79'
Браими Билаль
Ле Дуарон Жереми
 
86'
 
Силва Игор
87'
Брассье Лилиан
 

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 615 Количество передач 418
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Брест 76.5% (88)
X 17.4% (20)
Лорьян 6.1% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Локо
Брэдли
20
Лис-Мелу
Пьерр
28
Мартен
Жонас
23
Думбия
Камори
10
Дель
Кастильо
Ромен
7
Сатриано
Мартин
22
Ле
Дуарон
Жереми
38
Мвого
Ивон
2
Силва
Игор
3
Тальби
Монтассар
95
Туре
Сулейман
5
Менди
Бенжамен
19
Абергель
Лоран
8
Инносент
Бонке
10
Февр
Ромен
21
Понсо
Жульен
27
Тосин
Айегун
11
Бамба
Дьенг
Брест
4-3-3
Лорьян
4-2-3-1

История личных встреч

Брест
Лорьян

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

26 матчей

30.8%
15.4%
53.8%
8 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

30.8%
26.9%
42.3%
8 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
1:2
ТМК
2:3
Л1
1:0
Л1
3:2
ТМК
2:2
К
2:1
Л2
1:1
Л2
3:2
Л2
3:0
Л2
4:2
ТМК
2:0
ТМК
0:1
ТМС
1:1
Л1
4:0
К
3:0
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
3:1
ТМС
1:0
Л1
2:0
КЛ
1:0
Л1
0:0
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

23
8

Голов в среднем за матч

1.64
0.67

Среднее время на гол

54
135

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

2
1.07

Среднее время на гол

45
84

Всего голов

47
23

Голов в среднем за матч

1.81
0.88

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

49
101

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 5 (3) 0.29
Думбия Камори 5 0.29
Мунье Стив 3 0.18
Ле Дуарон Жереми 3 0.18
Перейра-Лаже Матиаш 2 0.12
Лала Кенни 1 0.06
Камара Махди 1 0.06
Сатриано Мартин 1 0.06
Лис-Мелу Пьерр 1 0.06
Маньетти Уго 1 0.06
Брассье Лилиан 1 0.06
Шардонне Брендан 0 0
Лебо Адриен 0 0
Локо Брэдли 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Февр Ромен 5 0.29
Крупи Эли Джуниор 4 0.24
Тосин Айегун 2 0.12
Бамба Дьенг 2 0.12
Дукуре Сирине 1 0.06
Ле Гофф Венсан 1 0.06
Абергель Лоран 1 0.06
Понсо Жульен 1 0.06
Йонгва Дарлин 1 0.06
Туре Сулейман 1 0.06
Менди Бенжамен 1 0.06
Ле Бри Тео 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брассье Лилиан 6 1
Лис-Мелу Пьерр 5 0
Камара Махди 5 0
Бизот Марко 2 0
Мартен Жонас 2 0
Лала Кенни 2 0
Шардонне Брендан 2 0
Мунье Стив 2 0
Дель Кастильо Ромен 2 0
Маньетти Уго 2 0
Ле Дуарон Жереми 2 0
Сатриано Мартин 2 0
Локо Брэдли 2 0
Камблан Аксель 2 0
Эрик Рой 2 0
Браими Билаль 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Бенжамен 3 0
Туре Сулейман 3 0
Менди Формоз III 3 0
Бакайоко Тьемуэ 2 0
Лапорт Жульен 2 0
Силва Игор 2 0
Тальби Монтассар 2 0
Понсо Жульен 2 0
Йонгва Дарлин 2 0
Дукуре Сирине 2 0
Крупи Эли Джуниор 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Мвого Ивон 1 0
Абергель Лоран 1 0
Инносент Бонке 1 0
Февр Ромен 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Бамба Дьенг 1 0
Пабло Пажис 1 0

Результаты матчей

Брест
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Лорьян
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
7
Брест
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Лорьян
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
12

Упущенные победы

9
8
Брест
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Лорьян
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
12

Упущенные победы

13
15

Голы по времени матча

Забито

15
7
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 14
0
0%
1
14%
1-15
4
27%
1
14%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
3
20%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
20%
3
43%
76-90

Пропущено

7
18
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
14%
0
0%
1-15
4
57%
5
28%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
2
29%
4
22%
76-90

Забито

9
13
1 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 10
0
0%
4
31%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
5
56%
2
15%
46-60
2
22%
2
15%
61-75
1
11%
2
15%
76-90

Пропущено

9
18
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
22%
5
28%
1-15
3
33%
3
17%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
22%
2
11%
46-60
2
22%
4
22%
61-75
0
0%
2
11%
76-90

Забито

24
20
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
0
0%
5
25%
1-15
5
21%
2
10%
16-30
5
21%
2
10%
31-45
8
33%
3
15%
46-60
2
8%
3
15%
61-75
4
17%
5
25%
76-90

Пропущено

16
36
10 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 15
3
19%
5
14%
1-15
7
44%
8
22%
16-30
0
0%
5
14%
31-45
2
13%
5
14%
46-60
2
13%
7
19%
61-75
2
13%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Нант - Брест 0:2 Мец - Брест 0:1 Брест - Страсбург 1:1 Брест - Клермон 3:0
Монпелье - Брест 1:3 Монако - Брест 2:0 Брест - ПСЖ 2:3 Лилль - Брест 1:0 Брест - Тулуза 1:1 Ницца - Брест 0:0 Брест - Лион 1:0 Реймс - Брест 1:2 Брест - Ренн 0:0 Марсель - Брест 2:0 Гавр - Брест 1:2 Брест - Ланс 3:2 Брест - Кальяри 1:1 Генгам - Брест 0:1 Брест - Ренн 0:1 Брест - Конкарно 2:1
Лорьян
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Лорьян - Страсбург 1:2 Лорьян - Марсель 2:4 Тулуза - Лорьян 1:1 Лорьян - Мец 2:3
Клермон - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Реймс - Лорьян 1:0 Лорьян - Ренн 2:1 Лион - Лорьян 3:3 Лорьян - Монпелье 0:3 Нант - Лорьян 5:3 Лорьян - Монако 2:2 Гавр - Лорьян 3:0 Лорьян - Лилль 4:1 Лорьян - Ницца 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Борнмут - Лорьян 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Гавр - Лорьян 0:2 Генгам - Лорьян 2:2

Результаты матчей

Брест
Лорьян

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
5 раз 63%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
2
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Брест
Лорьян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
2
4
4
1.5
5
4
3
5
2.5
1
8
1
7
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
3
5
4
5
1.5
2
6
1
8
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
10
7
8
9
1.5
7
10
4
13
2.5
3
14
1
16
3.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 12 4 1 42 - 14 40
2.
Ницца
 Заявка 17 10 5 2 19 - 9 35
3.
Монако
 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
4.
Брест
 Заявка 17 9 4 4 25 - 15 31
5.
Лилль
 Заявка 17 7 7 3 21 - 14 28
6.
Марсель
 Заявка 17 7 6 4 25 - 18 27
7.
Реймс
 Заявка 17 8 2 7 22 - 23 26
8.
Ланс
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
9.
Страсбург
 Заявка 17 6 5 6 18 - 22 23
10.
Ренн
 Заявка 17 4 7 6 23 - 22 19
11.
Гавр
 Заявка 17 4 7 6 16 - 19 19
12.
Нант
 Заявка 17 5 3 9 19 - 28 18
13.
Монпелье
 Заявка 17 4 7 6 23 - 23 18
14.
Лион
 Заявка 17 4 4 9 16 - 27 16
15.
Мец
 Заявка 17 4 4 9 16 - 27 16
16.
Тулуза
 Заявка 17 2 8 7 15 - 23 14
17.
Лорьян
 Заявка 17 2 6 9 21 - 35 12
18.
Клермон
 Заявка 17 2 5 10 13 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 8 22
2.
Ницца
 Заявка 9 6 3 0 11 - 2 21
3.
Марсель
 Заявка 8 6 2 0 14 - 2 20
4.
Монако
 Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
5.
Ланс
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
6.
Лилль
 Заявка 8 5 2 1 11 - 4 17
7.
Реймс
 Заявка 8 5 0 3 10 - 9 15
8.
Брест
 Заявка 8 4 3 1 15 - 7 15
9.
Страсбург
 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
10.
Ренн
 Заявка 9 3 3 3 18 - 14 12
11.
Нант
 Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
12.
Гавр
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
13.
Лорьян
 Заявка 9 2 3 4 14 - 17 9
14.
Лион
 Заявка 9 2 3 4 11 - 16 9
15.
Монпелье
 Заявка 9 1 6 2 13 - 12 9
16.
Тулуза
 Заявка 8 1 5 2 10 - 9 8
17.
Мец
 Заявка 8 1 3 4 7 - 9 6
18.
Клермон
 Заявка 9 1 2 6 4 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 5 3 0 17 - 6 18
2.
Брест
 Заявка 9 5 1 3 10 - 8 16
3.
Монако
 Заявка 9 4 3 2 18 - 17 15
4.
Ницца
 Заявка 8 4 2 2 8 - 7 14
5.
Реймс
 Заявка 9 3 2 4 12 - 14 11
6.
Лилль
 Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
7.
Мец
 Заявка 9 3 1 5 9 - 18 10
8.
Монпелье
 Заявка 8 3 1 4 10 - 11 9
9.
Ланс
 Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
10.
Страсбург
 Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
11.
Гавр
 Заявка 9 1 5 3 7 - 11 8
12.
Лион
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
13.
Ренн
 Заявка 8 1 4 3 5 - 8 7
14.
Марсель
 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
15.
Нант
 Заявка 8 2 0 6 6 - 16 6
16.
Клермон
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
17.
Тулуза
 Заявка 9 1 3 5 5 - 14 6
18.
Лорьян
 Заявка 8 0 3 5 7 - 18 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 8
Монпелье Адамс Акор 7
Лион Ляказетт Александр 7
Ницца Моффи Теремас 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 6
Ренн Матич Неманья 7
Монако Головин Александр 1 5
Клермон Сейду Алиду 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Брест заслуженно побеждает в отличном матче
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Брест: 60%, Лорьян: 40%.
  • 95'
    Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Контроль мяча: Брест: 60%, Лорьян: 40%.
  • 95'
    Крупи Эли Джуниор нанес удар головой, но Марко Бизот спокойно отбил мяч.
  • 95'
    Йонгва Дарлин из команды Лорьян своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 94'
    Лорьян контролирует мяч.
  • 93'
    Брест пытается что-то создать.
  • 93'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 92'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Лорьян.
  • 92'
    Крупи Эли Джуниор из команды Лорьян в офсайде
  • 91'
    Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 91'
    Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Брест 76.5% (88)
    X 17.4% (20)
    Лорьян 6.1% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брест 4:0 Лорьян

    Исход игры
    Брест
    76.5% (88)
    Ничья
    17.4% (20)
    Лорьян
    6.1% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.75% (49)
    Меньше
    56.25% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    58.04% (65)
    Нет
    41.96% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Брест
    32.2% (37)
    1:0 Брест
    23.5% (27)
    1:1 Ничья
    15.7% (18)
    2:0 Брест
    13.9% (16)
    1:2 Лорьян
    5.2% (6)
    3:1 Брест
    3.5% (4)
    3:0 Брест
    1.7% (2)
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