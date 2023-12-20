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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Страсбург
2:1
Конец матча
Лилль
0'
0:1
20' Гол в свои ворота
Абакар Силла
32' Желтая карточка
Андре Бенжамин
1:1
41' Гол в свои ворота
Йоро Лени
45' Желтая карточка
Абакар Силла
62' Желтая карточка
Жегрова Эдон
2:1
76' Гол
Мванга Жуниор
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Баква Дилан
90'+6

Ход матча

20'
0:1
Абакар Силла
32'
 
Андре Бенжамин
41'
Йоро Лени
1:1
45'
Абакар Силла
 
62'
 
Жегрова Эдон
63'
Габриэл Анжело
Гамейро Кевин
 
68'
 
Языджи Юсуф
Гомес Анхель
76'
Мванга Жуниор
(Габриэл Анжело)
2:1
81'
 
Уна Адам
Жегрова Эдон
81'
 
Харальдссон Хакон-Арнар
Дэвид Джонатан
84'
Баква Дилан
 
86'
Себас Жереми
Эмега Эмануэль
 
86'
Деминге Джесси
Баква Дилан
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 5
  • 3 Офсайды 2
  • 19 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 262 Количество передач 580
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Страсбург 6.1% (7)
X 33.9% (39)
Лилль 60% (69)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Селс
Матц
2
Гильберт
Фредерик
5
Перрен
Люка
24
Абакар
Силла
28
Сеная
Марвин
27
Сиссоко
Ибраима
18
Мванга
Жуниор
26
Баква
Дилан
9
Гамейро
Кевин
19
Диарра
Хабиб
10
Эмега
Эмануэль
30
Шевалье
Люка
5
Гудмундссон
Габриэль
15
Йоро
Лени
4
Рибейро
Александро
31
Исмаили
Гонсалвес
6
Бенталеб
Набиль
21
Андре
Бенжамин
23
Жегрова
Эдон
8
Гомес
Анхель
10
Кабелла
Реми
9
Дэвид
Джонатан
Страсбург
4-2-3-1
Лилль
4-2-3-1

История личных встреч

Страсбург
Лилль

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

16 матчей

25%
18.8%
56.2%
4 победы 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
0:3
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
0:3
Л1
1:2
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:0
КЛ
2:0
Л1
2:1
К
2:1
Л1
3:0
Л1
0:1
Л1
0:3

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.11
0.71

Среднее время на гол

81
126

Всего голов

8
13

Голов в среднем за матч

1.14
1.44

Среднее время на гол

78
62

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

1.13
1.13

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8

Среднее время на гол

80
80

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмега Эмануэль 4 0.24
Мотиба Лебо 3 0.18
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.12
Гамейро Кевин 2 (1) 0.12
Сахи Дион 1 0.06
Диарра Хабиб 1 0.06
Мванга Жуниор 1 0.06
Баква Дилан 1 0.06
Абакар Силла 1 0.06
Габриэл Анжело 0 0
Делен Тома 0 0
Перрен Люка 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 5 (1) 0.29
Языджи Юсуф 3 0.18
Диаките Бафоде 3 0.18
Андре Бенжамин 2 0.12
Йоро Лени 2 0.12
Жегрова Эдон 1 0.06
Кавалейру Иван 1 0.06
Сантос Тиаго 1 0.06
Уна Адам 1 0.06
Гомес Анхель 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0
Кабелла Реми 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перрен Люка 3 0
Сеная Марвин 1 1
Селс Матц 2 0
Гильберт Фредерик 2 0
Сиссоко Ибраима 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Делен Тома 2 0
Баква Дилан 2 0
Дукуре Исмаэль 2 0
Эмега Эмануэль 2 0
Абакар Силла 2 0
Виейра Патрик 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Деминге Джесси 1 0
Мванга Жуниор 1 0
Габриэл Анжело 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Языджи Юсуф 5 0
Рибейро Александро 3 1
Андре Бенжамин 4 0
Сантос Тиаго 3 0
Гомес Анхель 3 0
Диаките Бафоде 3 0
Йоро Лени 3 0
Бенталеб Набиль 2 0
Дэвид Джонатан 2 0
Харальдссон Хакон-Арнар 2 0
Кавалейру Иван 1 0
Гудмундссон Габриэль 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Паулу Фонсека 1 0

Результаты матчей

Страсбург
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Лилль
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
6
Страсбург
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Лилль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

5
10
Страсбург
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Лилль
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

8
16

Голы по времени матча

Забито

11
9
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
0
0%
5
56%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
4
36%
1
11%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
1
10%
4
36%
61-75
1
10%
2
18%
76-90

Забито

6
11
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
1
17%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
67%
3
27%
76-90

Пропущено

13
4
9 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
2
15%
1
25%
1-15
2
15%
1
25%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
2
50%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

17
20
4 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
2
12%
2
10%
1-15
2
12%
2
10%
16-30
0
0%
9
45%
31-45
2
12%
1
5%
46-60
3
18%
2
10%
61-75
8
47%
4
20%
76-90

Пропущено

23
15
14 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
2
9%
3
20%
1-15
4
17%
3
20%
16-30
8
35%
0
0%
31-45
5
22%
1
7%
46-60
2
9%
6
40%
61-75
2
9%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лорьян - Страсбург 1:2 Страсбург - Гавр 2:1 Брест - Страсбург 1:1 Реймс - Страсбург 2:1
Страсбург - Марсель 1:1 Страсбург - Клермон 0:0 Ренн - Страсбург 1:1 ПСЖ - Страсбург 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Страсбург - Нант 1:2 Страсбург - Ланс 0:1 Мец - Страсбург 0:1 Страсбург - Монпелье 2:2 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Ницца - Страсбург 2:0 Страсбург - Тулуза 2:0 Монако - Страсбург 3:0 Страсбург - Лион 2:1 Страсбург - Вердер 2:1 Фрайбург - Страсбург 2:2
Лилль
(20 матчей)
50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 1 поражение
Лилль - ПСЖ 1:1 Лилль - Клаксвик 3:0 Клермон - Лилль 0:0 Лилль - Мец 2:0
Олимпия Любляна - Лилль 0:2 Лион - Лилль 0:2 Лилль - Тулуза 1:1 Слован Братислава - Лилль 1:1 Марсель - Лилль 0:0 Лилль - Монако 2:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Лилль - Брест 1:0 Ланс - Лилль 1:1 Клаксвик - Лилль 0:0 Гавр - Лилль 0:2 Лилль - Реймс 1:2 Лилль - Олимпия Любляна 2:0 Ренн - Лилль 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Риека - Лилль 1:1

Результаты матчей

Страсбург
Лилль

Точный счет

2:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
1
5 раз 63%
2
3 раза 38%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

2:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
9 раз 53%
2
6 раз 35%
0
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Страсбург
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
2
1
7
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
15
2
6
11
1.5
6
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 12 4 1 42 - 14 40
2.
Ницца
 Заявка 17 10 5 2 19 - 9 35
3.
Монако
 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
4.
Брест
 Заявка 17 9 4 4 25 - 15 31
5.
Лилль
 Заявка 17 7 7 3 21 - 14 28
6.
Марсель
 Заявка 17 7 6 4 25 - 18 27
7.
Реймс
 Заявка 17 8 2 7 22 - 23 26
8.
Ланс
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
9.
Страсбург
 Заявка 17 6 5 6 18 - 22 23
10.
Ренн
 Заявка 17 4 7 6 23 - 22 19
11.
Гавр
 Заявка 17 4 7 6 16 - 19 19
12.
Нант
 Заявка 17 5 3 9 19 - 28 18
13.
Монпелье
 Заявка 17 4 7 6 23 - 23 18
14.
Лион
 Заявка 17 4 4 9 16 - 27 16
15.
Мец
 Заявка 17 4 4 9 16 - 27 16
16.
Тулуза
 Заявка 17 2 8 7 15 - 23 14
17.
Лорьян
 Заявка 17 2 6 9 21 - 35 12
18.
Клермон
 Заявка 17 2 5 10 13 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 8 22
2.
Ницца
 Заявка 9 6 3 0 11 - 2 21
3.
Марсель
 Заявка 8 6 2 0 14 - 2 20
4.
Монако
 Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
5.
Ланс
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
6.
Лилль
 Заявка 8 5 2 1 11 - 4 17
7.
Реймс
 Заявка 8 5 0 3 10 - 9 15
8.
Брест
 Заявка 8 4 3 1 15 - 7 15
9.
Страсбург
 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
10.
Ренн
 Заявка 9 3 3 3 18 - 14 12
11.
Нант
 Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
12.
Гавр
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
13.
Лорьян
 Заявка 9 2 3 4 14 - 17 9
14.
Лион
 Заявка 9 2 3 4 11 - 16 9
15.
Монпелье
 Заявка 9 1 6 2 13 - 12 9
16.
Тулуза
 Заявка 8 1 5 2 10 - 9 8
17.
Мец
 Заявка 8 1 3 4 7 - 9 6
18.
Клермон
 Заявка 9 1 2 6 4 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 5 3 0 17 - 6 18
2.
Брест
 Заявка 9 5 1 3 10 - 8 16
3.
Монако
 Заявка 9 4 3 2 18 - 17 15
4.
Ницца
 Заявка 8 4 2 2 8 - 7 14
5.
Реймс
 Заявка 9 3 2 4 12 - 14 11
6.
Лилль
 Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
7.
Мец
 Заявка 9 3 1 5 9 - 18 10
8.
Монпелье
 Заявка 8 3 1 4 10 - 11 9
9.
Ланс
 Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
10.
Страсбург
 Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
11.
Гавр
 Заявка 9 1 5 3 7 - 11 8
12.
Лион
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
13.
Ренн
 Заявка 8 1 4 3 5 - 8 7
14.
Марсель
 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
15.
Нант
 Заявка 8 2 0 6 6 - 16 6
16.
Клермон
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
17.
Тулуза
 Заявка 9 1 3 5 5 - 14 6
18.
Лорьян
 Заявка 8 0 3 5 7 - 18 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 8
Монпелье Адамс Акор 7
Лион Ляказетт Александр 7
Ницца Моффи Теремас 6 (2)
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Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 6
Ренн Матич Неманья 7
Монако Головин Александр 1 5
Клермон Сейду Алиду 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 92'
      Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Диарра Хабиб
    • 91'
      Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Люка Перрен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 90'
      Гудмундссон Габриэль из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 90'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Контроль мяча: Страсбург: 31%, Лилль: 69%.
    • 90'
      Судья сигнализирует, что Люка Перрен из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Страсбург 6.1% (7)
    X 33.9% (39)
    Лилль 60% (69)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Страсбург 2:1 Лилль

    Исход игры
    Страсбург
    6.1% (7)
    Ничья
    33.9% (39)
    Лилль
    60% (69)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.36% (49)
    Меньше
    56.64% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    75.22% (85)
    Нет
    24.78% (28)
    Популярный счёт
    1:2 Лилль
    34.8% (40)
    1:1 Ничья
    31.3% (36)
    0:1 Лилль
    18.3% (21)
    2:1 Страсбург
    4.3% (5)
    0:2 Лилль
    3.5% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    1:0 Страсбург
    1.7% (2)
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