Тур: 17. Стадион: де ла Мейно. Главный судья: Тюрпен Клеман
0'
0:1
20' Гол в свои воротаАбакар Силла
32' Желтая карточкаАндре Бенжамин
1:1
41' Гол в свои воротаЙоро Лени
45' Желтая карточкаАбакар Силла
62' Желтая карточкаЖегрова Эдон
2:1
76' ГолМванга Жуниор
84' Undefined phrase: football_event_Баква Дилан
90'+6
Ход матча
20'
0:1
32'
41'
1:1
45'
62'
76'
2:1
81'
84'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
6 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
262 Количество передач 580
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Абакар
Силла
28
Сеная
Марвин
26
Баква
Дилан
19
Диарра
Хабиб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Абакар СиллаЗащитник
-
28 Сеная МарвинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Баква ДиланПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Соу СаидуЗащитник
-
25 Басея СтивенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Сахи ДионПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Себас ЖеремиПолузащитник
-
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
- Защитник
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
-
22 Сантос ТиагоЗащитник
- Полузащитник
-
11 Уна АдамПолузащитник
-
12 Языджи ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Буадди АйюбПолузащитник
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Страсбург
Лилль
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
16 матчей
25%
18.8%
56.2%
4 победы 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.11
0.71
Среднее время на гол
81
126
Всего голов
8
13
Голов в среднем за матч
1.14
1.44
Среднее время на гол
78
62
Всего голов
18
18
Голов в среднем за матч
1.13
1.13
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
Среднее время на гол
80
80
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмега Эмануэль
|4
|0.24
|Мотиба Лебо
|3
|0.18
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.12
|Гамейро Кевин
|2 (1)
|0.12
|Сахи Дион
|1
|0.06
|Диарра Хабиб
|1
|0.06
|Мванга Жуниор
|1
|0.06
|Баква Дилан
|1
|0.06
|Абакар Силла
|1
|0.06
|Габриэл Анжело
|0
|0
|Делен Тома
|0
|0
|Перрен Люка
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|5 (1)
|0.29
|Языджи Юсуф
|3
|0.18
|Диаките Бафоде
|3
|0.18
|Андре Бенжамин
|2
|0.12
|Йоро Лени
|2
|0.12
|Жегрова Эдон
|1
|0.06
|Кавалейру Иван
|1
|0.06
|Сантос Тиаго
|1
|0.06
|Уна Адам
|1
|0.06
|Гомес Анхель
|0
|0
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
|Кабелла Реми
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перрен Люка
|3
|0
|Сеная Марвин
|1
|1
|Селс Матц
|2
|0
|Гильберт Фредерик
|2
|0
|Сиссоко Ибраима
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|Делен Тома
|2
|0
|Баква Дилан
|2
|0
|Дукуре Исмаэль
|2
|0
|Эмега Эмануэль
|2
|0
|Абакар Силла
|2
|0
|Виейра Патрик
|1
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Деминге Джесси
|1
|0
|Мванга Жуниор
|1
|0
|Габриэл Анжело
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Языджи Юсуф
|5
|0
|Рибейро Александро
|3
|1
|Андре Бенжамин
|4
|0
|Сантос Тиаго
|3
|0
|Гомес Анхель
|3
|0
|Диаките Бафоде
|3
|0
|Йоро Лени
|3
|0
|Бенталеб Набиль
|2
|0
|Дэвид Джонатан
|2
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|2
|0
|Кавалейру Иван
|1
|0
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
|Паулу Фонсека
|1
|0
Результаты матчей
Страсбург
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Лилль
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
6
Страсбург
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Лилль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
5
10
Страсбург
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Лилль
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
8
16
Голы по времени матча
Забито
11
9
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
0
0%
5
56%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
4
36%
1
11%
76-90
Пропущено
10
11
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
3
30%
1
9%
46-60
1
10%
4
36%
61-75
1
10%
2
18%
76-90
Забито
6
11
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
1
17%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
67%
3
27%
76-90
Пропущено
13
4
9 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
2
15%
1
25%
1-15
2
15%
1
25%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
2
50%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
17
20
4 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
2
12%
2
10%
1-15
2
12%
2
10%
16-30
0
0%
9
45%
31-45
2
12%
1
5%
46-60
3
18%
2
10%
61-75
8
47%
4
20%
76-90
Пропущено
23
15
14 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
2
9%
3
20%
1-15
4
17%
3
20%
16-30
8
35%
0
0%
31-45
5
22%
1
7%
46-60
2
9%
6
40%
61-75
2
9%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Лорьян - Страсбург 1:2 Страсбург - Гавр 2:1 Брест - Страсбург 1:1 Реймс - Страсбург 2:1
Страсбург - Марсель 1:1 Страсбург - Клермон 0:0 Ренн - Страсбург 1:1 ПСЖ - Страсбург 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Страсбург - Нант 1:2 Страсбург - Ланс 0:1 Мец - Страсбург 0:1 Страсбург - Монпелье 2:2 Страсбург - Эльвeрсберг 0:0 Ницца - Страсбург 2:0 Страсбург - Тулуза 2:0 Монако - Страсбург 3:0 Страсбург - Лион 2:1 Страсбург - Вердер 2:1 Фрайбург - Страсбург 2:2
Лилль
(20 матчей)
50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 1 поражение
Лилль - ПСЖ 1:1 Лилль - Клаксвик 3:0 Клермон - Лилль 0:0 Лилль - Мец 2:0
Олимпия Любляна - Лилль 0:2 Лион - Лилль 0:2 Лилль - Тулуза 1:1 Слован Братислава - Лилль 1:1 Марсель - Лилль 0:0 Лилль - Монако 2:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Лилль - Брест 1:0 Ланс - Лилль 1:1 Клаксвик - Лилль 0:0 Гавр - Лилль 0:2 Лилль - Реймс 1:2 Лилль - Олимпия Любляна 2:0 Ренн - Лилль 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Риека - Лилль 1:1
Результаты матчей
Страсбург
Лилль
Точный счет
2:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
1
5 раз 63%
2
3 раза 38%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Точный счет
2:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
9 раз 53%
2
6 раз 35%
0
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Страсбург
Лилль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
72
17
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
152
611
611
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|42 - 14
|40
|2.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|19 - 9
|35
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|4.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 15
|31
|5.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 14
|28
|6.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 18
|27
|7.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|22 - 23
|26
|8.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|9.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 22
|23
|10.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|23 - 22
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|16 - 19
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 28
|18
|13.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|23 - 23
|18
|14.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 27
|16
|15.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 27
|16
|16.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|15 - 23
|14
|17.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|21 - 35
|12
|18.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 8
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|11 - 2
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|14 - 2
|20
|4.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 4
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|10 - 9
|15
|8.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 7
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 14
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 17
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|15.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|13 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 9
|8
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 6
|18
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 8
|16
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 17
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 7
|14
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|6.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 18
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|9
|9.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|11.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 16
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 16
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 18
|3
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|Матич Неманья
|7
|Монако
|Головин Александр
|1 5
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 5
|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Страсбург 2:1 Лилль
Исход игры
Страсбург
6.1% (7)
Ничья
33.9% (39)
Лилль
60% (69)
Тотал 2.5
Больше
43.36% (49)
Меньше
56.64% (64)
Обе команды забьют
Да
75.22% (85)
Нет
24.78% (28)
Популярный счёт
1:2 Лилль
34.8% (40)
1:1 Ничья
31.3% (36)
0:1 Лилль
18.3% (21)
2:1 Страсбург
4.3% (5)
0:2 Лилль
3.5% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
1:0 Страсбург
1.7% (2)
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