Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Деминге Джесси навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Команда Страсбург забила решающий гол в последние минуты игры!

86' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Страсбург отменен из-за положения "вне игры".

86' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Страсбург

84' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Гильберт Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Г О О О О Л - Мванга Жуниор забивает с правой ноги!

76' Габриэл Анжело создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Гудмундссон Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Сиссоко Ибраима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Удар от ворот произведет Лилль

71' Гильберт Фредерик из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Удар от ворот произведет Лилль

68' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

67' Диарра Хабиб из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Абакар Силла выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Жегрова Эдон получает желтую карточку за неспортивное поведение

62' Матч возобновлен

61' Ох, нехорошо это выглядит. Эмега Эмануэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Эмега Эмануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Удар от ворот произведет Страсбург

58' Жегрова Эдон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Жегрова Эдон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Баква Дилан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Жегрова Эдон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Абакар Силла выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Матч возобновлен

52' Рибейро Александро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Гильберт Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника