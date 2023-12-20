Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

86' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Фюльжени Анжело навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Фюльжени Анжело навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Менди Антуан получил травму и медбригада забирает его с поля.

81' Менди Антуан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Г О О О О О О Л - Моффи Теремас из команды Ницца с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

76' Бога Жереми из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Бога Жереми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Г О О О О О Л - Моффи Теремас из команды Ницца забивает пенальти левой ногой! Удар был по центру, но Брис Самба прыгнул вправо!

74' Удар от ворот произведет Ницца

70' Агилар Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Росарио Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Матч возобновлен

64' Булка Марцин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Ницца совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Лаборд Гаэтан из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

60' Агилар Рубен из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Сансон Морган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Сантиметры! Удар с лета нанес Гессан Эванн , но попал в штангу!

59' Бога Жереми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Удар от ворот произведет Ницца

57' ШТАНГА! Коста Давид обвел стенку при ударе со штрафного и попал в каркас ворот!

56' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

55' О, нет. Из многообещающей позиции Будауи Хишем из команды Ницца наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

55' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Удар от ворот произведет Ланс

52' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Лаборд Гаэтан пробует нанести удар издали, но Брис Самба держит все под контролем

51' Будауи Хишем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Медина Факундо пробует нанести удар издали, но Марцин Булка ловит мяч