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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Хадж Хаким
Ницца
2:0
Конец матча
Ланс
0'
25' Желтая карточка
Лотомба Жордан
1:0
75' Пенальти
Моффи Теремас
2:0
77' Гол
Моффи Теремас
90' Желтая карточка
Данте Бонфим
90' Желтая карточка
Гилавоги Морган
90'+8

Ход матча

25'
Лотомба Жордан
 
72'
Моффи Теремас
Лаборд Гаэтан
 
73'
 
Фюльжени Анжело
Франковски Пшемыслав
73'
 
Диуф Энди
Коста Давид
73'
 
Вахи Элю
Саид Уэсли
75'
Моффи Теремас
1:0
77'
Моффи Теремас
(Бога Жереми)
2:0
81'
 
Кортес Оскар
Эль Айнауи Нейл
81'
 
Гилавоги Морган
Сотока Флориан
84'
Клод-Морис Алексис
Менди Антуан
 
89'
Лоше Том
Бога Жереми
 
89'
Перро Ромен
Будауи Хишем
 
90'
Данте Бонфим
 
90'
 
Гилавоги Морган

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 358 Количество передач 539
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 114
Ницца 58.8% (67)
X 31.6% (36)
Ланс 9.6% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Булка
Марцин
23
Лотомба
Жордан
33
Менди
Антуан
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
11
Сансон
Морган
28
Будауи
Хишем
8
Росарио
Пабло
24
Лаборд
Гаэтан
29
Гессан
Эванн
7
Бога
Жереми
30
Самба
Брис
25
Хусанов
Абдукодир
21
Айдара
Массадио
14
Медина
Факундо
2
Агилар
Рубен
6
Абдул-Самед
Салис
23
Эль
Айнауи
Нейл
29
Франковски
Пшемыслав
10
Коста
Давид
22
Саид
Уэсли
7
Сотока
Флориан
Ницца
4-3-3
Ланс
3-4-3

История личных встреч

Ницца
Ланс

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

14 матчей

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

7.1%
71.4%
21.5%
1 победа 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
3:0
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:0
ТМС
1:1
Л1
0:0

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1
0.38

Среднее время на гол

90
240

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.13
0.5

Среднее время на гол

80
180

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

1.07
0.43

Тотал матчей

2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10

Среднее время на гол

84
210

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 6 (1) 0.35
Бога Жереми 3 0.18
Лаборд Гаэтан 3 0.18
Будауи Хишем 2 0.12
Гессан Эванн 2 0.12
Аталь Юсеф 1 0.06
Лоше Том 1 0.06
Сансон Морган 0 0
Бар Мельвен 0 0
Данте Бонфим 0 0
Тодибо Жан-Клер 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саид Уэсли 4 0.24
Сотока Флориан 3 (2) 0.18
Мачадо Дейвер 3 0.18
Вахи Элю 2 0.12
Франковски Пшемыслав 2 (1) 0.12
Гилавоги Морган 2 0.12
Медина Факундо 1 0.06
Кортес Оскар 1 0.06
Томассон Адриен 1 0.06
Гради Жонатан 1 0.06
Эль Айнауи Нейл 1 0.06
Агилар Рубен 0 0
Фюльжени Анжело 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндайишимийе Юссуф 3 1
Бар Мельвен 4 0
Данте Бонфим 3 0
Будауи Хишем 3 0
Тюрам Кефрен 3 0
Тодибо Жан-Клер 1 1
Сансон Морган 2 0
Лотомба Жордан 2 0
Аталь Юсеф 2 0
Моффи Теремас 2 0
Бога Жереми 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Росарио Пабло 1 0
Перро Ромен 1 0
Булка Марцин 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вахи Элю 5 1
Гради Жонатан 6 0
Медина Факундо 6 0
Сотока Флориан 2 1
Дансо Кевин 3 0
Самба Брис 2 0
Франковски Пшемыслав 2 0
Спирингс Стейн 2 0
Мачадо Дейвер 2 0
Абдул-Самед Салис 2 0
Франк Эз 2 0
Томассон Адриен 0 1
Менди Нампали 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Диуф Энди 1 0
Эль Айнауи Нейл 1 0
Хусанов Абдукодир 1 0

Результаты матчей

Ницца
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Ланс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
Ницца
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Ланс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

7
14
Ницца
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Ланс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

8
17

Голы по времени матча

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
0
0%
2
29%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Пропущено

3
9
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
2
22%
76-90

Забито

8
14
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
13%
1
7%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
13%
2
14%
46-60
3
38%
4
29%
61-75
2
25%
3
21%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
14%
1
17%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
3
50%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

16
21
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
1
6%
3
14%
1-15
2
13%
4
19%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
4
25%
4
19%
61-75
4
25%
5
24%
76-90

Пропущено

10
15
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
10%
1
7%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
1
10%
6
40%
31-45
1
10%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
5
50%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Гавр - Ницца 3:1 Ницца - Реймс 2:1 Нант - Ницца 1:0 Ницца - Тулуза 1:0
Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - Ренн 2:0 Клермон - Ницца 0:1 Ницца - Марсель 1:0 Мец - Ницца 0:1 Ницца - Брест 0:0 Монако - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 2:0 Ницца - Лион 0:0 Лорьян - Ницца 1:1 Ницца - Лилль 1:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ницца - Вильярреал 1:1 Брага - Ницца 2:0 Ницца - Монпелье 1:0
Ланс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ланс - Реймс 2:0 Ланс - Севилья 2:1 Монпелье - Ланс 0:0 Ланс - Лион 3:2
Арсенал - Ланс 6:0 Клермон - Ланс 0:3 Ланс - Марсель 1:0 ПСВ - Ланс 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Ланс - Нант 4:0 Ланс - ПСВ 1:1 Гавр - Ланс 0:0 Ланс - Лилль 1:1 Ланс - Арсенал 2:1 Страсбург - Ланс 0:1 Ланс - Тулуза 2:1 Севилья - Ланс 1:1 Ланс - Мец 0:1 Монако - Ланс 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1

Результаты матчей

Ницца
Ланс

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ницца
Ланс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
1
7
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
5
4
12
1.5
6
10
1
15
2.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 12 4 1 42 - 14 40
2.
Ницца
 Заявка 17 10 5 2 19 - 9 35
3.
Монако
 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
4.
Брест
 Заявка 17 9 4 4 25 - 15 31
5.
Лилль
 Заявка 17 7 7 3 21 - 14 28
6.
Марсель
 Заявка 17 7 6 4 25 - 18 27
7.
Реймс
 Заявка 17 8 2 7 22 - 23 26
8.
Ланс
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
9.
Страсбург
 Заявка 17 6 5 6 18 - 22 23
10.
Ренн
 Заявка 17 4 7 6 23 - 22 19
11.
Гавр
 Заявка 17 4 7 6 16 - 19 19
12.
Нант
 Заявка 17 5 3 9 19 - 28 18
13.
Монпелье
 Заявка 17 4 7 6 23 - 23 18
14.
Лион
 Заявка 17 4 4 9 16 - 27 16
15.
Мец
 Заявка 17 4 4 9 16 - 27 16
16.
Тулуза
 Заявка 17 2 8 7 15 - 23 14
17.
Лорьян
 Заявка 17 2 6 9 21 - 35 12
18.
Клермон
 Заявка 17 2 5 10 13 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 8 22
2.
Ницца
 Заявка 9 6 3 0 11 - 2 21
3.
Марсель
 Заявка 8 6 2 0 14 - 2 20
4.
Монако
 Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
5.
Ланс
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
6.
Лилль
 Заявка 8 5 2 1 11 - 4 17
7.
Реймс
 Заявка 8 5 0 3 10 - 9 15
8.
Брест
 Заявка 8 4 3 1 15 - 7 15
9.
Страсбург
 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
10.
Ренн
 Заявка 9 3 3 3 18 - 14 12
11.
Нант
 Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
12.
Гавр
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
13.
Лорьян
 Заявка 9 2 3 4 14 - 17 9
14.
Лион
 Заявка 9 2 3 4 11 - 16 9
15.
Монпелье
 Заявка 9 1 6 2 13 - 12 9
16.
Тулуза
 Заявка 8 1 5 2 10 - 9 8
17.
Мец
 Заявка 8 1 3 4 7 - 9 6
18.
Клермон
 Заявка 9 1 2 6 4 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 5 3 0 17 - 6 18
2.
Брест
 Заявка 9 5 1 3 10 - 8 16
3.
Монако
 Заявка 9 4 3 2 18 - 17 15
4.
Ницца
 Заявка 8 4 2 2 8 - 7 14
5.
Реймс
 Заявка 9 3 2 4 12 - 14 11
6.
Лилль
 Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
7.
Мец
 Заявка 9 3 1 5 9 - 18 10
8.
Монпелье
 Заявка 8 3 1 4 10 - 11 9
9.
Ланс
 Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
10.
Страсбург
 Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
11.
Гавр
 Заявка 9 1 5 3 7 - 11 8
12.
Лион
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
13.
Ренн
 Заявка 8 1 4 3 5 - 8 7
14.
Марсель
 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
15.
Нант
 Заявка 8 2 0 6 6 - 16 6
16.
Клермон
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
17.
Тулуза
 Заявка 9 1 3 5 5 - 14 6
18.
Лорьян
 Заявка 8 0 3 5 7 - 18 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 8
Монпелье Адамс Акор 7
Лион Ляказетт Александр 7
Ницца Моффи Теремас 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 6
Ренн Матич Неманья 7
Монако Головин Александр 1 5
Клермон Сейду Алиду 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Ницца заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Гилавоги Морган из команды Ланс получает желтую после опасной игры.
  • 96'
    Гилавоги Морган из команды Ланс опасно и грубо сыграл. Бар Мельвен пострадал.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 96'
    Гессан Эванн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 96'
    Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    Прогнозы 114
    Ницца 58.8% (67)
    X 31.6% (36)
    Ланс 9.6% (11)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ницца 2:0 Ланс

    Исход игры
    Ницца
    58.8% (67)
    Ничья
    31.6% (36)
    Ланс
    9.6% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.39% (43)
    Меньше
    61.61% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    66.96% (75)
    Нет
    33.04% (37)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.1% (32)
    2:1 Ницца
    26.3% (30)
    1:0 Ницца
    26.3% (30)
    1:2 Ланс
    8.8% (10)
    2:0 Ницца
    3.5% (4)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
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