Тур: 17. Стадион: Альянц Ривьера. Главный судья: Хадж Хаким
0'
25' Желтая карточкаЛотомба Жордан
1:0
75' ПенальтиМоффи Теремас
2:0
77' ГолМоффи Теремас
90' Желтая карточкаДанте Бонфим
90' Желтая карточкаГилавоги Морган
90'+8
Ход матча
25'
73'
73'
75'
1:0
77'
2:0
89'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
358 Количество передач 539
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Менди
Антуан
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
29
Гессан
Эванн
30
Самба
Брис
10
Коста
Давид
22
Саид
Уэсли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Менди АнтуанЗащитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Полузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Гессан ЭваннНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Амрауи АюбЗащитник
-
15 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
-
32 Лоше ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Дауда ТраореПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коста ДавидНападающий
-
22 Саид УэслиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
-
31 Мбала КениЗащитник
-
20 Мауасса ФетПолузащитник
-
18 Диуф ЭндиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
9 Вахи ЭлюНападающий
-
15 Кортес ОскарНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ницца
Ланс
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
14 матчей
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
7.1%
71.4%
21.5%
1 победа 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1
0.38
Среднее время на гол
90
240
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.13
0.5
Среднее время на гол
80
180
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
1.07
0.43
Тотал матчей
2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
Среднее время на гол
84
210
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|6 (1)
|0.35
|Бога Жереми
|3
|0.18
|Лаборд Гаэтан
|3
|0.18
|Будауи Хишем
|2
|0.12
|Гессан Эванн
|2
|0.12
|Аталь Юсеф
|1
|0.06
|Лоше Том
|1
|0.06
|Сансон Морган
|0
|0
|Бар Мельвен
|0
|0
|Данте Бонфим
|0
|0
|Тодибо Жан-Клер
|0
|0
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саид Уэсли
|4
|0.24
|Сотока Флориан
|3 (2)
|0.18
|Мачадо Дейвер
|3
|0.18
|Вахи Элю
|2
|0.12
|Франковски Пшемыслав
|2 (1)
|0.12
|Гилавоги Морган
|2
|0.12
|Медина Факундо
|1
|0.06
|Кортес Оскар
|1
|0.06
|Томассон Адриен
|1
|0.06
|Гради Жонатан
|1
|0.06
|Эль Айнауи Нейл
|1
|0.06
|Агилар Рубен
|0
|0
|Фюльжени Анжело
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндайишимийе Юссуф
|3
|1
|Бар Мельвен
|4
|0
|Данте Бонфим
|3
|0
|Будауи Хишем
|3
|0
|Тюрам Кефрен
|3
|0
|Тодибо Жан-Клер
|1
|1
|Сансон Морган
|2
|0
|Лотомба Жордан
|2
|0
|Аталь Юсеф
|2
|0
|Моффи Теремас
|2
|0
|Бога Жереми
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Росарио Пабло
|1
|0
|Перро Ромен
|1
|0
|Булка Марцин
|1
|0
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вахи Элю
|5
|1
|Гради Жонатан
|6
|0
|Медина Факундо
|6
|0
|Сотока Флориан
|2
|1
|Дансо Кевин
|3
|0
|Самба Брис
|2
|0
|Франковски Пшемыслав
|2
|0
|Спирингс Стейн
|2
|0
|Мачадо Дейвер
|2
|0
|Абдул-Самед Салис
|2
|0
|Франк Эз
|2
|0
|Томассон Адриен
|0
|1
|Менди Нампали
|1
|0
|Фюльжени Анжело
|1
|0
|Диуф Энди
|1
|0
|Эль Айнауи Нейл
|1
|0
|Хусанов Абдукодир
|1
|0
Результаты матчей
Ницца
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Ланс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
3
Ницца
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Ланс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
7
14
Ницца
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Ланс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
8
17
Голы по времени матча
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
0
0%
2
29%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Пропущено
3
9
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
2
22%
76-90
Забито
8
14
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
13%
1
7%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
13%
2
14%
46-60
3
38%
4
29%
61-75
2
25%
3
21%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
14%
1
17%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
3
50%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
16
21
5 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
1
6%
3
14%
1-15
2
13%
4
19%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
4
25%
4
19%
61-75
4
25%
5
24%
76-90
Пропущено
10
15
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
10%
1
7%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
1
10%
6
40%
31-45
1
10%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
5
50%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Гавр - Ницца 3:1 Ницца - Реймс 2:1 Нант - Ницца 1:0 Ницца - Тулуза 1:0
Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - Ренн 2:0 Клермон - Ницца 0:1 Ницца - Марсель 1:0 Мец - Ницца 0:1 Ницца - Брест 0:0 Монако - Ницца 0:1 ПСЖ - Ницца 2:3 Ницца - Страсбург 2:0 Ницца - Лион 0:0 Лорьян - Ницца 1:1 Ницца - Лилль 1:1 Ницца - Фиорентина 1:2 Ницца - Вильярреал 1:1 Брага - Ницца 2:0 Ницца - Монпелье 1:0
Ланс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ланс - Реймс 2:0 Ланс - Севилья 2:1 Монпелье - Ланс 0:0 Ланс - Лион 3:2
Арсенал - Ланс 6:0 Клермон - Ланс 0:3 Ланс - Марсель 1:0 ПСВ - Ланс 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Ланс - Нант 4:0 Ланс - ПСВ 1:1 Гавр - Ланс 0:0 Ланс - Лилль 1:1 Ланс - Арсенал 2:1 Страсбург - Ланс 0:1 Ланс - Тулуза 2:1 Севилья - Ланс 1:1 Ланс - Мец 0:1 Монако - Ланс 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1
Результаты матчей
Ницца
Ланс
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ницца
Ланс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
35
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
17
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
115
412
610
115
313
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|42 - 14
|40
|2.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|19 - 9
|35
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|4.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 15
|31
|5.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 14
|28
|6.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 18
|27
|7.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|22 - 23
|26
|8.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|9.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 22
|23
|10.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|23 - 22
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|16 - 19
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 28
|18
|13.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|23 - 23
|18
|14.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 27
|16
|15.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 27
|16
|16.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|15 - 23
|14
|17.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|21 - 35
|12
|18.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 8
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|11 - 2
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|14 - 2
|20
|4.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 4
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|10 - 9
|15
|8.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 7
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 14
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 17
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|15.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|13 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 9
|8
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 6
|18
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 8
|16
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 17
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 7
|14
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|6.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 18
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|9
|9.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|11.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 16
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 16
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 18
|3
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|18 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|8
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Лион
|Ляказетт Александр
|7
|Ницца
|Моффи Теремас
|6 (2)
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 6
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Монако
|Головин Александр
|1 5
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 5
|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ницца 2:0 Ланс
Исход игры
Ницца
58.8% (67)
Ничья
31.6% (36)
Ланс
9.6% (11)
Тотал 2.5
Больше
38.39% (43)
Меньше
61.61% (69)
Обе команды забьют
Да
66.96% (75)
Нет
33.04% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.1% (32)
2:1 Ницца
26.3% (30)
1:0 Ницца
26.3% (30)
1:2 Ланс
8.8% (10)
2:0 Ницца
3.5% (4)
0:0 Ничья
2.6% (3)
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