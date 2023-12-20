Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Первый тайм

48' Команда Монпелье имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Монпелье

46' Верету Жордан пробил со штрафного прямо в стенку

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Жюльен Кристофер получил желтую карточку от судьи

44' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Минкарелли Дэвин Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Саванье Тежи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Фаяд Халил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

40' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Омерагич Бечир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Удар от ворот произведет Монпелье

36' Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

36' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Тшато Энзо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Аззеддин Унахи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Удар от ворот произведет Марсель

36' Тшато Энзо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Удар от ворот произведет Монпелье

33' Обамеянг Пьер-Эмерик не смог попасть в створ ударом издали

33' Верету Жордан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Хорошую попытку сделал Адамс Акор . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Балерди Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Удар от ворот произведет Монпелье

29' Аззеддин Унахи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Обамеянг Пьер-Эмерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Омерагич Бечир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Удар от ворот произведет Монпелье

27' Обамеянг Пьер-Эмерик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Матч возобновлен

21' Фаяд Халил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Кондогбия Жоффрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Удар от ворот произведет Монпелье

17' Удар от ворот произведет Монпелье

16' Клосс Жонатан из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Эстев Максим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Верету Жордан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Хорошую попытку сделал Адамс Акор . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Аззеддин Унахи ослабляет давление, выбив мяч.

7' Удар от ворот произведет Монпелье

7' Ндиайе Ильман не смог попасть в створ ударом издали

6' Аззеддин Унахи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Оооо... вот это был удар! Адамс Акор должен был забить с этой позиции.

5' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Верету Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Хорошую попытку сделал Адамс Акор . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Адамс Акор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Тшато Энзо из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Удар от ворот произведет Монпелье

2' Балерди Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Саванье Тежи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Марсель начинает с центра поля