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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Леонард Томас
Монпелье
1:1
Конец матча
Марсель
0'
1:0
14' Гол
Фаяд Халил
44' Желтая карточка
Жюльен Кристофер
1:1
52' Гол
Верету Жордан
55' Желтая карточка
Жиго Самуэль
90' Желтая карточка
Саванье Тежи
90'+8

Ход матча

14'
Фаяд Халил
(Эстев Максим)
1:0
44'
Жюльен Кристофер
 
52'
1:1
Верету Жордан
(Клосс Жонатан)
55'
 
Жиго Самуэль
60'
Сако Фалае
Минкарелли Дэвин Лукас
 
61'
Ферри Жордан
Фаяд Халил
 
72'
 
Оливейра Витор
Ндиайе Ильман
73'
 
Арит Амин
Унаи Аззедин
74'
Йебоа Келвин
Адамс Акор
 
74'
Кулибали Танги
Аль-Тамари Мусса
 
87'
 
Меите Бамо
Жиго Самуэль
90'
Саванье Тежи
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 10
  • 0 Офсайды 1
  • 21 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 271 Количество передач 565
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Монпелье 3.4% (4)
X 17.1% (20)
Марсель 79.5% (93)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Лекомт
Бенжамен
27
Омерагич
Бечир
6
Жюльен
Кристофер
14
Эстев
Максим
29
Тшато
Энзо
35
Минкарелли
Дэвин
Лукас
13
Шотар
Жорис
22
Фаяд
Халил
11
Саванье
Тежи
9
Аль-Тамари
Мусса
8
Адамс
Акор
16
Лопес
Пау
99
Мбемба
Шансель
4
Жиго
Самуэль
5
Балерди
Леонардо
7
Клосс
Жонатан
62
Мурильо
Микаэль
27
Верету
Жордан
19
Кондогбия
Жоффрей
8
Унаи
Аззедин
10
Обамеянг
Пьер-Эмерик
29
Ндиайе
Ильман
Монпелье
5-3-2
Марсель
5-3-2

История личных встреч

Монпелье
Марсель

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
80%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед

31 матч

25.8%
19.4%
54.8%
8 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

22.6%
48.4%
29%
7 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

22.6%
29%
48.4%
7 побед 9 ничьих 15 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:0
К
1:1
Л1
2:3
Л1
3:3
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
5:1
Л1
3:1
Л1
0:1
К
2:0
Л1
2:2
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
2:3
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
0:1
Л1
1:3
Л1
1:0
ТМС
0:1
КЛ
1:0
Л1
1:2
Л1
4:0
Л1
2:0
Л1
4:2

Голы

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.62
0.94

Среднее время на гол

55
95

Всего голов

33
18

Голов в среднем за матч

1.83
1.38

Среднее время на гол

49
65

Всего голов

54
35

Голов в среднем за матч

1.74
1.13

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
28

Среднее время на гол

51
79

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 7 0.41
Саванье Тежи 5 (5) 0.29
Аль-Тамари Мусса 5 0.29
Норден Арно 2 0.12
Фаяд Халил 2 0.12
Эстев Максим 1 0.06
Хазри Вахби 1 0.06
Куяте Кики 0 0
Шотар Жорис 0 0
Сако Фалае 0 0
Леруа Лео 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 5 (1) 0.29
Сарр Исмаила 3 0.18
Оливейра Витор 3 0.18
Мбемба Шансель 2 0.12
Мурильо Микаэль 2 0.12
Унаи Аззедин 2 0.12
Верету Жордан 1 0.06
Клосс Жонатан 1 0.06
Арит Амин 1 0.06
Ндиайе Ильман 1 0.06
Жиго Самуэль 1 0.06
Балерди Леонардо 1 0.06
Согло Эмран 1 0.06

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куяте Кики 3 1
Шотар Жорис 4 0
Эстев Максим 2 1
Саванье Тежи 3 0
Жюльен Кристофер 3 0
Мишель Тер-Закарян 1 1
Ферри Жордан 2 0
Адамс Акор 2 0
Омерагич Бечир 2 0
Леруа Лео 2 0
Фаяд Халил 2 0
Лекомт Бенжамен 1 0
Силла Иссиага 1 0
Норден Арно 1 0
Сент-Люс Тео 1 0
Делайе Саша 1 0
Тшато Энзо 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоди Ренан 6 0
Жиго Самуэль 5 0
Балерди Леонардо 2 1
Верету Жордан 3 0
Клосс Жонатан 1 1
Корреа Хоакин 2 0
Ронжье Валентин 2 0
Арит Амин 2 0
Ндиайе Ильман 0 1
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Мурильо Микаэль 1 0
Унаи Аззедин 1 0
Оливейра Витор 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Муге Франсуа 1 0

Результаты матчей

Монпелье
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Марсель
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
6
Монпелье
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Марсель
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

11
13
Монпелье
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Марсель
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
25% (4)
69% (11)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

17
19

Голы по времени матча

Забито

9
10
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
11%
5
50%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
10%
76-90

Пропущено

8
15
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
3
38%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
13%
3
20%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
2
25%
3
20%
76-90

Забито

11
13
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
9%
2
15%
1-15
2
18%
5
38%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
27%
3
23%
61-75
2
18%
1
8%
76-90

Пропущено

10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
30%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

20
23
9 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
2
10%
7
30%
1-15
3
15%
7
30%
16-30
4
20%
3
13%
31-45
3
15%
1
4%
46-60
5
25%
3
13%
61-75
3
15%
2
9%
76-90

Пропущено

18
18
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
6
33%
4
22%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
11%
3
17%
31-45
2
11%
4
22%
46-60
5
28%
2
11%
61-75
3
17%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Мец - Монпелье 0:1 Монпелье - Ланс 0:0 Монако - Монпелье 2:0 Монпелье - Клермон 1:1
Монпелье - Брест 1:3 Монпелье - Ницца 0:0 ПСЖ - Монпелье 3:0 Монпелье - Тулуза 3:0 Нант - Монпелье 2:0 Лорьян - Монпелье 0:3 Монпелье - Ренн 0:0 Страсбург - Монпелье 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Монпелье - Реймс 1:3 Лион - Монпелье 1:4 Монпелье - Гавр 2:2 Боруссия М - Монпелье 2:2 Монпелье - Алес 2:1 Клермон - Монпелье 1:1 Ницца - Монпелье 1:0
Марсель
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Марсель - Клермон 2:1 Брайтон - Марсель 1:0 Лорьян - Марсель 2:4 Марсель - Лион 3:0
Марсель - Ренн 2:0 Марсель - Аякс 4:3 Страсбург - Марсель 1:1 Ланс - Марсель 1:0 АЕК - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 0:0 Марсель - АЕК 3:1 Ницца - Марсель 1:0 Марсель - Гавр 3:0 Марсель - Брайтон 2:2 Монако - Марсель 3:2 ПСЖ - Марсель 4:0 Аякс - Марсель 3:3 Марсель - Тулуза 0:0 Нант - Марсель 1:1 Марсель - Брест 2:0

Результаты матчей

Монпелье
Марсель

Точный счет

0:0
3 раза 38%
1:3
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Монпелье
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
6
2
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
3
5
2
6
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
11
5
5
11
1.5
9
7
3
13
2.5
3
13
1
15
3.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 12 4 1 42 - 14 40
2.
Ницца
 Заявка 17 10 5 2 19 - 9 35
3.
Монако
 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
4.
Брест
 Заявка 17 9 4 4 25 - 15 31
5.
Лилль
 Заявка 17 7 7 3 21 - 14 28
6.
Марсель
 Заявка 17 7 6 4 25 - 18 27
7.
Реймс
 Заявка 17 8 2 7 22 - 23 26
8.
Ланс
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
9.
Страсбург
 Заявка 17 6 5 6 18 - 22 23
10.
Ренн
 Заявка 17 4 7 6 23 - 22 19
11.
Гавр
 Заявка 17 4 7 6 16 - 19 19
12.
Нант
 Заявка 17 5 3 9 19 - 28 18
13.
Монпелье
 Заявка 17 4 7 6 23 - 23 18
14.
Лион
 Заявка 17 4 4 9 16 - 27 16
15.
Мец
 Заявка 17 4 4 9 16 - 27 16
16.
Тулуза
 Заявка 17 2 8 7 15 - 23 14
17.
Лорьян
 Заявка 17 2 6 9 21 - 35 12
18.
Клермон
 Заявка 17 2 5 10 13 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 9 7 1 1 25 - 8 22
2.
Ницца
 Заявка 9 6 3 0 11 - 2 21
3.
Марсель
 Заявка 8 6 2 0 14 - 2 20
4.
Монако
 Заявка 8 6 0 2 15 - 5 18
5.
Ланс
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
6.
Лилль
 Заявка 8 5 2 1 11 - 4 17
7.
Реймс
 Заявка 8 5 0 3 10 - 9 15
8.
Брест
 Заявка 8 4 3 1 15 - 7 15
9.
Страсбург
 Заявка 9 4 3 2 12 - 9 15
10.
Ренн
 Заявка 9 3 3 3 18 - 14 12
11.
Нант
 Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
12.
Гавр
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
13.
Лорьян
 Заявка 9 2 3 4 14 - 17 9
14.
Лион
 Заявка 9 2 3 4 11 - 16 9
15.
Монпелье
 Заявка 9 1 6 2 13 - 12 9
16.
Тулуза
 Заявка 8 1 5 2 10 - 9 8
17.
Мец
 Заявка 8 1 3 4 7 - 9 6
18.
Клермон
 Заявка 9 1 2 6 4 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 5 3 0 17 - 6 18
2.
Брест
 Заявка 9 5 1 3 10 - 8 16
3.
Монако
 Заявка 9 4 3 2 18 - 17 15
4.
Ницца
 Заявка 8 4 2 2 8 - 7 14
5.
Реймс
 Заявка 9 3 2 4 12 - 14 11
6.
Лилль
 Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
7.
Мец
 Заявка 9 3 1 5 9 - 18 10
8.
Монпелье
 Заявка 8 3 1 4 10 - 11 9
9.
Ланс
 Заявка 9 2 3 4 7 - 11 9
10.
Страсбург
 Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
11.
Гавр
 Заявка 9 1 5 3 7 - 11 8
12.
Лион
 Заявка 8 2 1 5 5 - 11 7
13.
Ренн
 Заявка 8 1 4 3 5 - 8 7
14.
Марсель
 Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
15.
Нант
 Заявка 8 2 0 6 6 - 16 6
16.
Клермон
 Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
17.
Тулуза
 Заявка 9 1 3 5 5 - 14 6
18.
Лорьян
 Заявка 8 0 3 5 7 - 18 3
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 18 (2)
Монако Бен-Йеддер Виссам 8
Монпелье Адамс Акор 7
Лион Ляказетт Александр 7
Ницца Моффи Теремас 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 6
Ренн Матич Неманья 7
Монако Головин Александр 1 5
Клермон Сейду Алиду 1 5
Ланс Вахи Элю 1 5
Весь список
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    Прогнозы 117
    Монпелье 3.4% (4)
    X 17.1% (20)
    Марсель 79.5% (93)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монпелье 1:1 Марсель

    Исход игры
    Монпелье
    3.4% (4)
    Ничья
    17.1% (20)
    Марсель
    79.5% (93)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.39% (71)
    Меньше
    36.61% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    77.68% (87)
    Нет
    22.32% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Марсель
    53.8% (63)
    0:1 Марсель
    13.7% (16)
    1:1 Ничья
    13.7% (16)
    0:2 Марсель
    5.1% (6)
    2:3 Марсель
    1.7% (2)
    2:1 Монпелье
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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