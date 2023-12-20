Тур: 17. Стадион: Стад де ля Моссон. Главный судья: Леонард Томас
0'
1:0
14' ГолФаяд Халил
44' Желтая карточкаЖюльен Кристофер
1:1
52' ГолВерету Жордан
55' Желтая карточкаЖиго Самуэль
90' Желтая карточкаСаванье Тежи
90'+8
Ход матча
14'
1:0
44'
52'
1:1
55'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 4
-
5 Угловые 10
-
0 Офсайды 1
-
21 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
271 Количество передач 565
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Эстев
Максим
29
Тшато
Энзо
13
Шотар
Жорис
22
Фаяд
Халил
11
Саванье
Тежи
16
Лопес
Пау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Эстев МаксимЗащитник
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
- Защитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
22 Фаяд ХалилПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Тео АллиЗащитник
-
77 Сако ФалаеЗащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
19 Делайе СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Йебоа КелвинПолузащитник
-
39 Иссуфу ЯнисНападающий
-
43 Фэй СериньеНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
16 Лопес ПауВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Бланко РубенВратарь
-
18 Меите БамоЗащитник
-
37 Согло ЭмранПолузащитник
-
34 Надир БилалПолузащитник
-
22 Гуйе ПапеПолузащитник
-
11 Арит АминПолузащитник
-
24 Муге ФрансуаПолузащитник
-
23 Сарр ИсмаилаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Монпелье
Марсель
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
80%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед
31 матч
25.8%
19.4%
54.8%
8 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
22.6%
48.4%
29%
7 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
22.6%
29%
48.4%
7 побед 9 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
1.62
0.94
Среднее время на гол
55
95
Всего голов
33
18
Голов в среднем за матч
1.83
1.38
Среднее время на гол
49
65
Всего голов
54
35
Голов в среднем за матч
1.74
1.13
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
Среднее время на гол
51
79
Бомбардиры внутри турнира
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|7
|0.41
|Саванье Тежи
|5 (5)
|0.29
|Аль-Тамари Мусса
|5
|0.29
|Норден Арно
|2
|0.12
|Фаяд Халил
|2
|0.12
|Эстев Максим
|1
|0.06
|Хазри Вахби
|1
|0.06
|Куяте Кики
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
|Сако Фалае
|0
|0
|Леруа Лео
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|5 (1)
|0.29
|Сарр Исмаила
|3
|0.18
|Оливейра Витор
|3
|0.18
|Мбемба Шансель
|2
|0.12
|Мурильо Микаэль
|2
|0.12
|Унаи Аззедин
|2
|0.12
|Верету Жордан
|1
|0.06
|Клосс Жонатан
|1
|0.06
|Арит Амин
|1
|0.06
|Ндиайе Ильман
|1
|0.06
|Жиго Самуэль
|1
|0.06
|Балерди Леонардо
|1
|0.06
|Согло Эмран
|1
|0.06
Карточки
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куяте Кики
|3
|1
|Шотар Жорис
|4
|0
|Эстев Максим
|2
|1
|Саванье Тежи
|3
|0
|Жюльен Кристофер
|3
|0
|Мишель Тер-Закарян
|1
|1
|Ферри Жордан
|2
|0
|Адамс Акор
|2
|0
|Омерагич Бечир
|2
|0
|Леруа Лео
|2
|0
|Фаяд Халил
|2
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|0
|Силла Иссиага
|1
|0
|Норден Арно
|1
|0
|Сент-Люс Тео
|1
|0
|Делайе Саша
|1
|0
|Тшато Энзо
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоди Ренан
|6
|0
|Жиго Самуэль
|5
|0
|Балерди Леонардо
|2
|1
|Верету Жордан
|3
|0
|Клосс Жонатан
|1
|1
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Ронжье Валентин
|2
|0
|Арит Амин
|2
|0
|Ндиайе Ильман
|0
|1
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|Мурильо Микаэль
|1
|0
|Унаи Аззедин
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
|Муге Франсуа
|1
|0
Результаты матчей
Монпелье
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Марсель
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
6
6
Монпелье
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Марсель
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
11
13
Монпелье
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Марсель
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
25% (4)
69% (11)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
17
19
Голы по времени матча
Забито
9
10
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
11%
5
50%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
10%
76-90
Пропущено
8
15
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
3
38%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
13%
3
20%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
2
25%
3
20%
76-90
Забито
11
13
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
9%
2
15%
1-15
2
18%
5
38%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
27%
3
23%
61-75
2
18%
1
8%
76-90
Пропущено
10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
3
30%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
20
23
9 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
2
10%
7
30%
1-15
3
15%
7
30%
16-30
4
20%
3
13%
31-45
3
15%
1
4%
46-60
5
25%
3
13%
61-75
3
15%
2
9%
76-90
Пропущено
18
18
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
6
33%
4
22%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
11%
3
17%
31-45
2
11%
4
22%
46-60
5
28%
2
11%
61-75
3
17%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Монпелье
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Мец - Монпелье 0:1 Монпелье - Ланс 0:0 Монако - Монпелье 2:0 Монпелье - Клермон 1:1
Монпелье - Брест 1:3 Монпелье - Ницца 0:0 ПСЖ - Монпелье 3:0 Монпелье - Тулуза 3:0 Нант - Монпелье 2:0 Лорьян - Монпелье 0:3 Монпелье - Ренн 0:0 Страсбург - Монпелье 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Монпелье - Реймс 1:3 Лион - Монпелье 1:4 Монпелье - Гавр 2:2 Боруссия М - Монпелье 2:2 Монпелье - Алес 2:1 Клермон - Монпелье 1:1 Ницца - Монпелье 1:0
Марсель
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Марсель - Клермон 2:1 Брайтон - Марсель 1:0 Лорьян - Марсель 2:4 Марсель - Лион 3:0
Марсель - Ренн 2:0 Марсель - Аякс 4:3 Страсбург - Марсель 1:1 Ланс - Марсель 1:0 АЕК - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 0:0 Марсель - АЕК 3:1 Ницца - Марсель 1:0 Марсель - Гавр 3:0 Марсель - Брайтон 2:2 Монако - Марсель 3:2 ПСЖ - Марсель 4:0 Аякс - Марсель 3:3 Марсель - Тулуза 0:0 Нант - Марсель 1:1 Марсель - Брест 2:0
Результаты матчей
Монпелье
Марсель
Точный счет
0:0
3 раза 38%
1:3
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Монпелье
Марсель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
26
62
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
53
35
35
26
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
115
511
97
313
313
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|42 - 14
|40
|2.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|19 - 9
|35
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|4.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 15
|31
|5.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 14
|28
|6.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|25 - 18
|27
|7.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|22 - 23
|26
|8.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|9.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 22
|23
|10.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|23 - 22
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|16 - 19
|19
|12.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 28
|18
|13.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|23 - 23
|18
|14.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 27
|16
|15.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 27
|16
|16.
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|15 - 23
|14
|17.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|21 - 35
|12
|18.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 30
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 8
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|11 - 2
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|14 - 2
|20
|4.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 5
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|14 - 6
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|11 - 4
|17
|7.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|10 - 9
|15
|8.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 7
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|18 - 14
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|14 - 17
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|15.
|Заявка
|9
|1
|6
|2
|13 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|10 - 9
|8
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 9
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 6
|18
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|10 - 8
|16
|3.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 17
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 7
|14
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|6.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 18
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|9
|9.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|11.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|13.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|14.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 16
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|6 - 16
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 18
|3
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- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|18 (2)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|8
|Монпелье
|Адамс Акор
|7
|Лион
|Ляказетт Александр
|7
|Ницца
|Моффи Теремас
|6 (2)
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 6
|Ренн
|Матич Неманья
|7
|Монако
|Головин Александр
|1 5
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 5
|Ланс
|Вахи Элю
|1 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монпелье 1:1 Марсель
Исход игры
Монпелье
3.4% (4)
Ничья
17.1% (20)
Марсель
79.5% (93)
Тотал 2.5
Больше
63.39% (71)
Меньше
36.61% (41)
Обе команды забьют
Да
77.68% (87)
Нет
22.32% (25)
Популярный счёт
1:2 Марсель
53.8% (63)
0:1 Марсель
13.7% (16)
1:1 Ничья
13.7% (16)
0:2 Марсель
5.1% (6)
2:3 Марсель
1.7% (2)
2:1 Монпелье
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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