Тур: 19. Стадион: Edmond Machtens Stadion.
0'
0:1
9' ГолРодригеш Тьяго
12' Желтая карточкаКоне Юссуф
12' Желтая карточкаРодригеш Тьяго
0:2
13' ГолСинкернагель Филип
0:3
45' ГолСков-Ольсен Андреас
0:4
55' ПенальтиРодригеш Тьяго
1:4
56' ГолIlay Camara
1:4
64' Не забитый пенальтиРодригеш Тьяго
1:5
64' ГолРодригеш Тьяго
1:6
72' ГолВанакен Ханс
73' Желтая карточкаКасапа Клаудио
82' Желтая карточкаСкораш Михал
90'+7
Ход матча
9'
12'
12'
13'
45'
55'
0:4
56'
1:4
64'
1:4
64'
1:5
65'
72'
1:6
73'
82'
33
Дефурни
Тео
4
Klaus
99
Коне
Юссуф
17
Ilay
Camara
26
Abner
II
8
Абе
Суто
47
Мбуп
Пате
14
Мейер
Бьорн
20
Ванакен
Ханс
10
Ветлесен
Уго
- Основной состав
-
33 Дефурни ТеоВратарь
- Защитник
-
4 KlausЗащитник
-
99 Коне ЮссуфЗащитник
-
17 Ilay CamaraЗащитник
-
26 Abner IIЗащитник
- Полузащитник
-
8 Абе СутоПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Мбуп ПатеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Полузащитник
-
-
20 Theo Gece
-
-
27 Rikelmi
-
Главный тренер: Клаудио Касапа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мейер БьорнЗащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Боята ДедрикЗащитник
- Защитник
-
32 Нуса АнтониоЗащитник
-
39 Баланта ЭдерПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Axl De Corte
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
РВДМ 47
Брюгге
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
7
0
Среднее время на гол
12
0
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
7
1
Среднее время на гол
12
90
Бомбардиры внутри турнира
РВДМ 47
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|8
|0.42
|Бирон Микаэль
|3 (1)
|0.16
|Мерсье Ксавье
|2
|0.11
|Ilay Camara
|2
|0.11
|Да Сильва Флоран
|2
|0.11
|Абе Суто
|1
|0.05
|Двомо Пьер
|1
|0.05
|Мбуп Пате
|1
|0.05
|Сеговия Луис Джеованни
|1
|0.05
|Romildo
|1
|0.05
|Эрис Жонатан
|0
|0
|Рен-Аделед Жефф
|0
|0
|Де Сарт Алексис
|0
|0
|Klaus
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригеш Тьяго
|10 (4)
|0.53
|Сков-Ольсен Андреас
|8 (1)
|0.42
|Синкернагель Филип
|5
|0.26
|Ванакен Ханс
|4
|0.21
|Ютгла Ферран
|3
|0.16
|Бушанан Тажон
|2
|0.11
|Нуса Антонио
|2
|0.11
|Кюйпер Максим
|1
|0.05
|Мехеле Брэндон
|1
|0.05
|Саббе Кириани
|0
|0
|Нильсен Каспер
|0
|0
|Ветлесен Уго
|0
|0
|Спилеерс Йорне
|0
|0
Карточки
РВДМ 47
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ilay Camara
|4
|1
|Гейе Махтар
|3
|1
|Abner II
|4
|0
|Двомо Пьер
|4
|0
|Эрис Жонатан
|3
|0
|Коне Юссуф
|3
|0
|Сиссако Мусса
|3
|0
|Абе Суто
|3
|0
|Мерсье Ксавье
|2
|0
|Рен-Аделед Жефф
|2
|0
|Сеговия Луис Джеованни
|2
|0
|Rikelmi
|2
|0
|Касапа Клаудио
|1
|0
|Дефурни Тео
|1
|0
|Де Сарт Алексис
|1
|0
|Klaus
|1
|0
|Эль-Уади Закария
|1
|0
|Мбуп Пате
|1
|0
|Sada Diallo
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кюйпер Максим
|3
|1
|Ветлесен Уго
|4
|0
|Рафаэль Онедика
|4
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0
|Ванакен Ханс
|3
|0
|Мехеле Брэндон
|3
|0
|Одои Денис
|2
|0
|Миньоле Симон
|2
|0
|Нильсен Каспер
|2
|0
|Синкернагель Филип
|2
|0
|Баланта Эдер
|2
|0
|Родригеш Тьяго
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Скораш Михал
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Бушанан Тажон
|1
|0
|Спилеерс Йорне
|1
|0
|Ордоньес Хоэль
|1
|0
Результаты матчей
РВДМ 47
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Брюгге
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
6
4
РВДМ 47
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Брюгге
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
16
0
Упущенные победы
6
19
РВДМ 47
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
16% (3)
68% (13)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Брюгге
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
17
1
Упущенные победы
12
23
Голы по времени матча
Забито
12
17
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
3
18%
1-15
2
17%
2
12%
16-30
4
33%
4
24%
31-45
2
17%
2
12%
46-60
4
33%
5
29%
29%
61-75
0
0%
1
6%
76-90
Пропущено
17
9
11 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
4
24%
1
11%
1-15
3
18%
2
22%
16-30
4
24%
2
22%
31-45
1
6%
2
22%
46-60
3
18%
1
11%
61-75
2
12%
1
11%
76-90
Забито
11
19
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
0
0%
2
11%
1-15
3
27%
3
16%
16-30
2
18%
3
16%
31-45
1
9%
3
16%
46-60
1
9%
4
21%
61-75
4
36%
4
21%
76-90
Пропущено
19
8
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
5%
1
13%
1-15
4
21%
1
13%
16-30
2
11%
3
38%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
16%
2
25%
61-75
8
42%
1
13%
76-90
Забито
23
36
11 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
0
0%
5
14%
1-15
5
22%
5
14%
16-30
6
26%
7
19%
31-45
3
13%
5
14%
46-60
5
22%
9
25%
61-75
4
17%
5
14%
76-90
Пропущено
36
17
18 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
5
14%
2
12%
1-15
7
19%
3
18%
16-30
6
17%
5
29%
29%
31-45
2
6%
2
12%
46-60
6
17%
3
18%
61-75
10
28%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
РВДМ 47
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Гент - РВДМ 47 4:0 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0
Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Эйпен - РВДМ 47 1:3 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 РВДМ 47 - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Гент 1:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Антверпен - РВДМ 47 0:0 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 РВДМ 47 - Валансьен 1:2 Стандард - РВДМ 47 1:1 Брюгге - РВДМ 47 7:1 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2
Брюгге
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Брюгге - Гент 2:0 Брюгге - Будё-Глимт 3:1 Мехелен - Брюгге 0:0 Брюгге - Зульте-Варегем 4:0
Брюгге - Стандард 2:0 Бешикташ - Брюгге 0:5 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Брюгге - Лугано 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 0:6 Брюгге - Антверпен 2:1 Лугано - Брюгге 1:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Стандард - Брюгге 2:1 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Брюгге 1:1 Брюгге - Бешикташ 1:1
Результаты матчей
РВДМ 47
Брюгге
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:6
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
7:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
7
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
7:1
1 раз 11%
2:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:6
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 53%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
1
9 раз 47%
0
3 раза 16%
2
3 раза 16%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
7
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
РВДМ 47
Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
81
37
54
19
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
82
27
28
18
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
163
514
712
217
415
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|14
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|12
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|11 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|11 (1)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|10 (2)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 6
|Генк
|Баа Кристофер
|2 4
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|7
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5