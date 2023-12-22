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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
РВДМ 47
1:6
Конец матча
Брюгге
0'
0:1
9' Гол
Родригеш Тьяго
12' Желтая карточка
Коне Юссуф
12' Желтая карточка
Родригеш Тьяго
0:2
13' Гол
Синкернагель Филип
0:3
45' Гол
Сков-Ольсен Андреас
0:4
55' Пенальти
Родригеш Тьяго
1:4
56' Гол
Ilay Camara
1:4
64' Не забитый пенальти
Родригеш Тьяго
1:5
64' Гол
Родригеш Тьяго
1:6
72' Гол
Ванакен Ханс
73' Желтая карточка
Касапа Клаудио
82' Желтая карточка
Скораш Михал
90'+7
33
Дефурни
Тео
44
Сиссако
Мусса
4
Klaus
99
Коне
Юссуф
17
Ilay
Camara
26
Abner
II
6
Двомо
Пьер
8
Абе
Суто
30
Мерсье
Ксавье
47
Мбуп
Пате
9
Гейе
Махтар
22
Миньоле
Симон
55
Кюйпер
Максим
58
Спилеерс
Йорне
44
Мехеле
Брэндон
14
Мейер
Бьорн
20
Ванакен
Ханс
15
Рафаэль
Онедика
7
Сков-Ольсен
Андреас
10
Ветлесен
Уго
77
Синкернагель
Филип
99
Родригеш
Тьяго
РВДМ 47
3-4-2-1
Брюгге
4-2-3-1

История личных встреч

РВДМ 47
Брюгге

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПДА
7:1

Голы

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

7
0

Среднее время на гол

12
0

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

7
1

Среднее время на гол

12
90

Бомбардиры внутри турнира

РВДМ 47
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 8 0.42
Бирон Микаэль 3 (1) 0.16
Мерсье Ксавье 2 0.11
Ilay Camara 2 0.11
Да Сильва Флоран 2 0.11
Абе Суто 1 0.05
Двомо Пьер 1 0.05
Мбуп Пате 1 0.05
Сеговия Луис Джеованни 1 0.05
Romildo 1 0.05
Эрис Жонатан 0 0
Рен-Аделед Жефф 0 0
Де Сарт Алексис 0 0
Klaus 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригеш Тьяго 10 (4) 0.53
Сков-Ольсен Андреас 8 (1) 0.42
Синкернагель Филип 5 0.26
Ванакен Ханс 4 0.21
Ютгла Ферран 3 0.16
Бушанан Тажон 2 0.11
Нуса Антонио 2 0.11
Кюйпер Максим 1 0.05
Мехеле Брэндон 1 0.05
Саббе Кириани 0 0
Нильсен Каспер 0 0
Ветлесен Уго 0 0
Спилеерс Йорне 0 0

Карточки

РВДМ 47
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ilay Camara 4 1
Гейе Махтар 3 1
Abner II 4 0
Двомо Пьер 4 0
Эрис Жонатан 3 0
Коне Юссуф 3 0
Сиссако Мусса 3 0
Абе Суто 3 0
Мерсье Ксавье 2 0
Рен-Аделед Жефф 2 0
Сеговия Луис Джеованни 2 0
Rikelmi 2 0
Касапа Клаудио 1 0
Дефурни Тео 1 0
Де Сарт Алексис 1 0
Klaus 1 0
Эль-Уади Закария 1 0
Мбуп Пате 1 0
Sada Diallo 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кюйпер Максим 3 1
Ветлесен Уго 4 0
Рафаэль Онедика 4 0
Сков-Ольсен Андреас 3 0
Ванакен Ханс 3 0
Мехеле Брэндон 3 0
Одои Денис 2 0
Миньоле Симон 2 0
Нильсен Каспер 2 0
Синкернагель Филип 2 0
Баланта Эдер 2 0
Родригеш Тьяго 1 0
Яремчук Роман 1 0
Скораш Михал 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Бушанан Тажон 1 0
Спилеерс Йорне 1 0
Ордоньес Хоэль 1 0

Результаты матчей

РВДМ 47
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Брюгге
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
4
РВДМ 47
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Брюгге
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

16
0

Упущенные победы

6
19
РВДМ 47
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
16% (3)
68% (13)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
32% (6)
26% (5)
Брюгге
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

17
1

Упущенные победы

12
23

Голы по времени матча

Забито

12
17
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
3
18%
1-15
2
17%
2
12%
16-30
4
33%
4
24%
31-45
2
17%
2
12%
46-60
4
33%
5
29%
29%
61-75
0
0%
1
6%
76-90

Пропущено

17
9
11 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
4
24%
1
11%
1-15
3
18%
2
22%
16-30
4
24%
2
22%
31-45
1
6%
2
22%
46-60
3
18%
1
11%
61-75
2
12%
1
11%
76-90

Забито

11
19
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
0
0%
2
11%
1-15
3
27%
3
16%
16-30
2
18%
3
16%
31-45
1
9%
3
16%
46-60
1
9%
4
21%
61-75
4
36%
4
21%
76-90

Пропущено

19
8
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
5%
1
13%
1-15
4
21%
1
13%
16-30
2
11%
3
38%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
16%
2
25%
61-75
8
42%
1
13%
76-90

Забито

23
36
11 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 9
4 Не забивали 3
0
0%
5
14%
1-15
5
22%
5
14%
16-30
6
26%
7
19%
31-45
3
13%
5
14%
46-60
5
22%
9
25%
61-75
4
17%
5
14%
76-90

Пропущено

36
17
18 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
5
14%
2
12%
1-15
7
19%
3
18%
16-30
6
17%
5
29%
29%
31-45
2
6%
2
12%
46-60
6
17%
3
18%
61-75
10
28%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

РВДМ 47
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Гент - РВДМ 47 4:0 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0
Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Эйпен - РВДМ 47 1:3 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 РВДМ 47 - Шарлеруа 1:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Вестерло 1:1 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 2:1 РВДМ 47 - Гент 1:1 РВДМ 47 - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Антверпен - РВДМ 47 0:0 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 РВДМ 47 - Валансьен 1:2 Стандард - РВДМ 47 1:1 Брюгге - РВДМ 47 7:1 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2
Брюгге
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Брюгге - Гент 2:0 Брюгге - Будё-Глимт 3:1 Мехелен - Брюгге 0:0 Брюгге - Зульте-Варегем 4:0
Брюгге - Стандард 2:0 Бешикташ - Брюгге 0:5 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Брюгге - Лугано 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 0:6 Брюгге - Антверпен 2:1 Лугано - Брюгге 1:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Стандард - Брюгге 2:1 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Брюгге 1:1 Брюгге - Бешикташ 1:1

Результаты матчей

РВДМ 47
Брюгге

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:6
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
7:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
7
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
7:1
1 раз 11%
2:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:6
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
7:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 53%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
1
9 раз 47%
0
3 раза 16%
2
3 раза 16%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
6
1 раз 5%
7
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

РВДМ 47
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
1
3
7
1.5
5
4
1
9
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
2
2
7
1.5
2
8
1
8
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
16
3
5
14
1.5
7
12
2
17
2.5
4
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 18 14 2 2 41 - 18 44
2.
Андерлехт
 18 10 6 2 35 - 20 36
3.
Гент
 19 9 8 2 34 - 20 35
4.
Брюгге
 19 9 6 4 37 - 16 33
5.
Антверпен
 18 8 7 3 35 - 15 31
6.
Генк
 18 8 7 3 37 - 18 31
7.
Серкль Брюгге
 19 10 1 8 25 - 20 31
8.
Сент-Трейден
 18 5 8 5 21 - 28 23
9.
Мехелен
 19 6 4 9 19 - 22 22
10.
Стандард
 19 5 7 7 18 - 28 22
11.
РВДМ 47
 19 5 6 8 22 - 37 21
12.
Спортинг Шарлеруа
 18 4 6 8 18 - 28 18
13.
Вестерло
 18 4 5 9 25 - 33 17
14.
Эйпен
 18 4 3 11 20 - 38 15
15.
АХ Лёвен
 19 3 4 12 22 - 38 13
16.
Кортрейк
 19 2 4 13 12 - 42 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 10 8 1 1 24 - 9 25
2.
Гент
 10 6 4 0 23 - 10 22
3.
Антверпен
 9 6 3 0 22 - 4 21
4.
Андерлехт
 8 6 2 0 18 - 8 20
5.
Брюгге
 9 5 4 0 20 - 7 19
6.
Серкль Брюгге
 10 6 0 4 15 - 12 18
7.
Спортинг Шарлеруа
 9 4 3 2 14 - 14 15
8.
Генк
 9 3 5 1 20 - 11 14
9.
Мехелен
 10 4 2 4 10 - 7 14
10.
Стандард
 9 3 4 2 8 - 7 13
11.
РВДМ 47
 10 3 4 3 12 - 17 13
12.
Сент-Трейден
 9 3 3 3 8 - 11 12
13.
АХ Лёвен
 9 2 2 5 12 - 11 8
14.
Кортрейк
 9 2 2 5 8 - 16 8
15.
Эйпен
 9 2 2 5 12 - 21 8
16.
Вестерло
 9 2 1 6 11 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 8 6 1 1 17 - 9 19
2.
Генк
 9 5 2 2 17 - 7 17
3.
Андерлехт
 10 4 4 2 17 - 12 16
4.
Брюгге
 10 4 2 4 17 - 9 14
5.
Серкль Брюгге
 9 4 1 4 10 - 8 13
6.
Гент
 9 3 4 2 11 - 10 13
7.
Сент-Трейден
 9 2 5 2 13 - 17 11
8.
Антверпен
 9 2 4 3 13 - 11 10
9.
Вестерло
 9 2 4 3 14 - 14 10
10.
Стандард
 10 2 3 5 10 - 21 9
11.
Мехелен
 9 2 2 5 9 - 15 8
12.
РВДМ 47
 9 2 2 5 10 - 20 8
13.
Эйпен
 9 2 1 6 8 - 17 7
14.
АХ Лёвен
 10 1 2 7 10 - 27 5
15.
Спортинг Шарлеруа
 9 0 3 6 4 - 14 3
16.
Кортрейк
 10 0 2 8 4 - 26 2
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Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 14
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 12
Андерлехт Дрейер Андерс 11 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 11 (1)
Брюгге Родригеш Тьяго 10 (2)
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Топ нарушителей
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Стандард Nathan Ngoy 1 6
Генк Баа Кристофер 2 4
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 7
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
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    • 46'
      Мерсье Ксавье уходит с поля. Djovkar Doudaev выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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