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  4. .Чемпионшип 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Лидс
 
Позже
Ипсвич
Прогнозы 42
Лидс 73.8% (31)
X 19% (8)
Ипсвич 7.1% (3)
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Лидс
Ничья
Ипсвич
3.95
4.29
4.10
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История личных встреч

Лидс
Ипсвич

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

19 матчей

42.1%
15.8%
42.1%
8 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

Ч
3:4
Ч
3:2
Ч
2:0
Ч
1:0
Ч
3:2
Ч
1:1
Ч
1:0
Ч
2:1
Ч
0:1
Ч
2:1
Ч
4:1
Ч
1:1
Ч
1:2
Ч
3:0
Ч
2:0
Ч
3:1
Ч
2:1
Ч
0:0
Ч
2:1

Голы

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.56
1.3

Среднее время на гол

57
69

Всего голов

22
6

Голов в среднем за матч

2.2
0.67

Среднее время на гол

40
135

Всего голов

36
19

Голов в среднем за матч

1.89
1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

47
90

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саммервилл Крисенсио 10 0.45
Пиру Йоэл 8 (1) 0.36
Джеймс Дэниэл 7 0.32
Рюттер Жоржиньо 4 0.18
Эйлинг Люк 1 0.05
Байрам Сэм 1 0.05
Ньонто Вильфред 1 0.05
Купер Лиам 1 0.05
Стрёйк Паскаль 1 0.05
Синистерра Луис 1 0.05
Энтони Джейдон 1 0.05
Камара Глен 0 0
Ампаду Этан 0 0
Шеклтон Джейми 0 0
Грэй Арчи 0 0
Ипсвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чаплин Конор 8 0.36
Бродхед Нейтан 8 0.36
Хирст Джордж 6 (1) 0.27
Харнесс Маркус 4 0.18
Бёрнс Уэс 3 0.14
Морси Сэм 2 0.09
Джексон Кэйден 2 0.09
Хатчинсон Омари 2 0.09
Луонго Массимо 2 0.09
Ладапо Фредди 2 0.09
Тейлор Джек 2 0.09
Уильямс Брендон 2 0.09
Вулфенден Люк 1 0.05
Кларк Гарри 1 0.05
Дэвис Лейф 0 0
Берджесс Кэмерон 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 6 0
Саммервилл Крисенсио 5 0
Родон Джо 3 1
Рюттер Жоржиньо 4 0
Джеймс Дэниэл 3 0
Эйлинг Люк 2 0
Байрам Сэм 2 0
Мелье Иллан 2 0
Шеклтон Джейми 2 0
Грэй Арчи 2 0
Камара Глен 1 0
Стрёйк Паскаль 1 0
Гелхардт Джо 1 0
Груев Илия 1 0
Ньонто Вильфред 1 0
Ипсвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морси Сэм 9 0
Луонго Массимо 6 0
Бёрнс Уэс 5 0
Уильямс Брендон 5 0
Чаплин Конор 4 0
Вулфенден Люк 4 0
Гладки Вацлав 3 0
Хирст Джордж 3 0
Берджесс Кэмерон 2 0
Бродхед Нейтан 2 0
Дэвис Лейф 2 0
Донасьен Жануа 1 0
Болл Доминик 1 0
Джексон Кэйден 1 0
Эдмундсон Джордж 1 0
Тейлор Джек 1 0
Кларк Гарри 1 0
Скарлетт Дейн 1 0
Хатчинсон Омари 1 0

Результаты матчей

Лидс
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Ипсвич
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

4
6
Лидс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Ипсвич
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

14
30
Лидс
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (7)
50% (11)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
Ипсвич
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

18
36

Голы по времени матча

Забито

22
16
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
4
18%
0
0%
1-15
3
14%
4
25%
16-30
6
27%
3
19%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
4
18%
2
13%
61-75
2
9%
5
31%
76-90

Пропущено

10
8
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
20%
4
50%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
1
10%
2
25%
76-90

Забито

16
32
7 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
5
31%
5
16%
1-15
2
13%
6
19%
16-30
0
0%
7
22%
31-45
2
13%
5
16%
46-60
2
13%
2
6%
61-75
5
31%
7
22%
76-90

Пропущено

11
19
7 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
18%
6
32%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
5
45%
2
11%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
3
27%
3
16%
76-90

Забито

38
48
20 В 1-м тайме 25
18 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 13
4 Не забивали 1
9
24%
5
10%
1-15
5
13%
10
21%
16-30
6
16%
10
21%
31-45
5
13%
7
15%
46-60
6
16%
4
8%
61-75
7
18%
12
25%
76-90

Пропущено

21
27
13 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
4
19%
10
37%
1-15
1
5%
3
11%
16-30
8
38%
2
7%
31-45
1
5%
4
15%
46-60
3
14%
3
11%
61-75
4
19%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лидс - Ковентри 1:1 Сандерленд - Лидс 1:0 Блэкберн - Лидс 0:2 Лидс - Мидлсбро 3:2
Лидс - Суонси 3:1 Ротерхэм - Лидс 1:1 Лидс - Плимут 2:1 Лестер - Лидс 0:1 Лидс - Хаддерсфилд Таун 4:1 Сток Сити - Лидс 1:0 Норвич - Лидс 2:3 Лидс - Бристоль Сити 2:1 Лидс - КПР 1:0 Саутгемптон - Лидс 3:1 Лидс - Уотфорд 3:0 Халл Сити - Лидс 0:0 Миллуолл - Лидс 0:3 Лидс - Шеффилд Уэнсдей 0:0 Солфорд Сити - Лидс 1:1 Ипсвич - Лидс 3:4
Ипсвич
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ипсвич - Норвич 2:2 Уотфорд - Ипсвич 1:2 Мидлсбро - Ипсвич 0:2 Ипсвич - Ковентри 2:1
Ипсвич - Миллуолл 3:1 Вест Бромвич - Ипсвич 2:0 Ипсвич - Суонси 3:2 Ротерхэм - Ипсвич 2:2 Бирмингем - Ипсвич 2:2 Ипсвич - Фулхэм 1:3 Ипсвич - Плимут 3:2 Бристоль Сити - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Престон Норт Энд 4:2 Ипсвич - Халл Сити 3:0 Хаддерсфилд Таун - Ипсвич 1:1 Ипсвич - Вулверхэмптон 3:2 Ипсвич - Блэкберн 4:3 Саутгемптон - Ипсвич 0:1 Шеффилд Уэнсдей - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Кардифф Сити 3:2

Результаты матчей

Лидс
Ипсвич

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
3:2
3 раза 27%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
3
6 раз 55%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
0:1
4 раза 36%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
5 раз 45%
1
5 раз 45%
0
1 раз 9%

Точный счет

1:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
4 раза 18%
2:2
3 раза 14%
3:2
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 27%
0
5 раз 23%
3
5 раз 23%
2
4 раза 18%
4
2 раза 9%
2
8 раз 36%
3
6 раз 27%
1
5 раз 23%
4
2 раза 9%
0
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Лидс
Ипсвич

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
4
1.5
4
7
2.5
8
3
1
10
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
10
1
4
7
1.5
5
6
3
8
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
21
1
11
11
1.5
16
6
7
15
2.5
8
14
2
20
3.5
2
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лестер
 Заявка 22 18 1 3 44 - 16 55
2.
Ипсвич
 Заявка 22 16 4 2 47 - 28 52
3.
Лидс
 Заявка 22 12 6 4 37 - 22 42
4.
Саутгемптон
 Заявка 22 12 6 4 37 - 29 42
5.
Вест Бромвич
 Заявка 22 10 6 6 34 - 22 36
6.
Халл Сити
 Заявка 22 10 6 6 34 - 27 36
7.
Сандерленд
 Заявка 22 10 3 9 32 - 24 33
8.
Престон Норт Энд
 Заявка 22 9 5 8 28 - 38 32
9.
Блэкберн
 Заявка 22 10 1 11 34 - 38 31
10.
Норвич
 Заявка 22 9 4 9 39 - 39 31
11.
Уотфорд
 Заявка 22 8 7 7 35 - 27 31
12.
Кардифф Сити
 Заявка 22 9 3 10 28 - 27 30
13.
Мидлсбро
 Заявка 22 9 3 10 34 - 34 30
14.
Бристоль Сити
 Заявка 22 8 5 9 23 - 24 29
15.
Ковентри
 Заявка 22 6 9 7 28 - 25 27
16.
Плимут
 Заявка 22 7 5 10 34 - 35 26
17.
Бирмингем
 Заявка 22 7 5 10 26 - 32 26
18.
Суонси
 Заявка 22 6 7 9 30 - 31 25
19.
Сток Сити
 Заявка 22 6 5 11 21 - 30 23
20.
Миллуолл
 Заявка 22 5 7 10 24 - 31 22
21.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 22 4 10 8 21 - 36 22
22.
КПР
 Заявка 22 5 5 12 20 - 32 20
23.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 22 4 4 14 16 - 35 16
24.
Ротерхэм
 Заявка 22 2 7 13 20 - 44 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ипсвич
 Заявка 11 9 1 1 32 - 19 28
2.
Лестер
 Заявка 11 9 0 2 20 - 6 27
3.
Лидс
 Заявка 11 7 4 0 22 - 10 25
4.
Саутгемптон
 Заявка 11 7 2 2 23 - 14 23
5.
Плимут
 Заявка 11 7 1 3 27 - 16 22
6.
Сандерленд
 Заявка 11 7 0 4 20 - 13 21
7.
Вест Бромвич
 Заявка 11 6 3 2 18 - 10 21
8.
Кардифф Сити
 Заявка 11 6 1 4 16 - 11 19
9.
Норвич
 Заявка 11 6 1 4 16 - 13 19
10.
Халл Сити
 Заявка 11 5 4 2 18 - 10 19
11.
Бирмингем
 Заявка 11 5 4 2 17 - 12 19
12.
Уотфорд
 Заявка 12 5 4 3 23 - 13 19
13.
Ковентри
 Заявка 11 4 6 1 13 - 8 18
14.
Бристоль Сити
 Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
15.
Престон Норт Энд
 Заявка 11 5 2 4 16 - 22 17
16.
Мидлсбро
 Заявка 11 5 1 5 12 - 11 16
17.
Блэкберн
 Заявка 11 5 0 6 15 - 19 15
18.
Сток Сити
 Заявка 11 4 2 5 10 - 13 14
19.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 11 3 3 5 10 - 15 12
20.
Суонси
 Заявка 11 2 5 4 13 - 14 11
21.
Ротерхэм
 Заявка 11 2 5 4 14 - 16 11
22.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 11 2 5 4 10 - 18 11
23.
КПР
 Заявка 10 2 3 5 10 - 16 9
24.
Миллуолл
 Заявка 11 2 3 6 9 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лестер
 Заявка 11 9 1 1 24 - 10 28
2.
Ипсвич
 Заявка 11 7 3 1 15 - 9 24
3.
Саутгемптон
 Заявка 11 5 4 2 14 - 15 19
4.
Лидс
 Заявка 11 5 2 4 15 - 12 17
5.
Халл Сити
 Заявка 11 5 2 4 16 - 17 17
6.
Блэкберн
 Заявка 11 5 1 5 19 - 19 16
7.
Вест Бромвич
 Заявка 11 4 3 4 16 - 12 15
8.
Престон Норт Энд
 Заявка 11 4 3 4 12 - 16 15
9.
Суонси
 Заявка 11 4 2 5 17 - 17 14
10.
Мидлсбро
 Заявка 11 4 2 5 22 - 23 14
11.
Миллуолл
 Заявка 11 3 4 4 15 - 14 13
12.
Уотфорд
 Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
13.
Сандерленд
 Заявка 11 3 3 5 12 - 11 12
14.
Бристоль Сити
 Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
15.
Норвич
 Заявка 11 3 3 5 23 - 26 12
16.
Кардифф Сити
 Заявка 11 3 2 6 12 - 16 11
17.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 11 2 5 4 11 - 18 11
18.
КПР
 Заявка 12 3 2 7 10 - 16 11
19.
Ковентри
 Заявка 11 2 3 6 15 - 17 9
20.
Сток Сити
 Заявка 11 2 3 6 11 - 17 9
21.
Бирмингем
 Заявка 11 2 1 8 9 - 20 7
22.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 11 1 1 9 6 - 20 4
23.
Плимут
 Заявка 11 0 4 7 7 - 19 4
24.
Ротерхэм
 Заявка 11 0 2 9 6 - 28 2
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Топ бомбардиров
Блэкберн Шмодикс Сэмми 14 (3)
Саутгемптон Армстронг Адам 12 (5)
Лидс Саммервилл Крисенсио 10 (6)
Норвич Роу Джонатан 10 (1)
Сандерленд Кларк Джек 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сток Сити Пирсон Бен 10
Ипсвич Морси Сэм 9
Лестер Вестергор Янник 9
Сандерленд Баллард Дэниэл 9
КПР Колбэк Джек 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Ипсвич от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 декабря 2023, осталось 2 дня 5 часов 10 минут.



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    • Прогнозы 42
    Лидс 73.8% (31)
    X 19% (8)
    Ипсвич 7.1% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Ипсвич
    3.95
    4.29
    4.10
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    Прогнозы на матч Лидс - Ипсвич

    Исход игры
    Лидс
    73.2% (30)
    Ничья
    19.5% (8)
    Ипсвич
    7.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (20)
    Меньше
    50% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    67.5% (27)
    Нет
    32.5% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Лидс
    39% (16)
    1:0 Лидс
    17.1% (7)
    1:1 Ничья
    17.1% (7)
    2:0 Лидс
    14.6% (6)
    1:2 Ипсвич
    7.3% (3)
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