Тур: 23. Стадион: Элланд Роуд.
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Kieran McKenna
История личных встреч
Лидс
Ипсвич
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
19 матчей
42.1%
15.8%
42.1%
8 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.56
1.3
Среднее время на гол
57
69
Всего голов
22
6
Голов в среднем за матч
2.2
0.67
Среднее время на гол
40
135
Всего голов
36
19
Голов в среднем за матч
1.89
1
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
47
90
Бомбардиры внутри турнира
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саммервилл Крисенсио
|10
|0.45
|Пиру Йоэл
|8 (1)
|0.36
|Джеймс Дэниэл
|7
|0.32
|Рюттер Жоржиньо
|4
|0.18
|Эйлинг Люк
|1
|0.05
|Байрам Сэм
|1
|0.05
|Ньонто Вильфред
|1
|0.05
|Купер Лиам
|1
|0.05
|Стрёйк Паскаль
|1
|0.05
|Синистерра Луис
|1
|0.05
|Энтони Джейдон
|1
|0.05
|Камара Глен
|0
|0
|Ампаду Этан
|0
|0
|Шеклтон Джейми
|0
|0
|Грэй Арчи
|0
|0
Ипсвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чаплин Конор
|8
|0.36
|Бродхед Нейтан
|8
|0.36
|Хирст Джордж
|6 (1)
|0.27
|Харнесс Маркус
|4
|0.18
|Бёрнс Уэс
|3
|0.14
|Морси Сэм
|2
|0.09
|Джексон Кэйден
|2
|0.09
|Хатчинсон Омари
|2
|0.09
|Луонго Массимо
|2
|0.09
|Ладапо Фредди
|2
|0.09
|Тейлор Джек
|2
|0.09
|Уильямс Брендон
|2
|0.09
|Вулфенден Люк
|1
|0.05
|Кларк Гарри
|1
|0.05
|Дэвис Лейф
|0
|0
|Берджесс Кэмерон
|0
|0
Карточки
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ампаду Этан
|6
|0
|Саммервилл Крисенсио
|5
|0
|Родон Джо
|3
|1
|Рюттер Жоржиньо
|4
|0
|Джеймс Дэниэл
|3
|0
|Эйлинг Люк
|2
|0
|Байрам Сэм
|2
|0
|Мелье Иллан
|2
|0
|Шеклтон Джейми
|2
|0
|Грэй Арчи
|2
|0
|Камара Глен
|1
|0
|Стрёйк Паскаль
|1
|0
|Гелхардт Джо
|1
|0
|Груев Илия
|1
|0
|Ньонто Вильфред
|1
|0
Ипсвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морси Сэм
|9
|0
|Луонго Массимо
|6
|0
|Бёрнс Уэс
|5
|0
|Уильямс Брендон
|5
|0
|Чаплин Конор
|4
|0
|Вулфенден Люк
|4
|0
|Гладки Вацлав
|3
|0
|Хирст Джордж
|3
|0
|Берджесс Кэмерон
|2
|0
|Бродхед Нейтан
|2
|0
|Дэвис Лейф
|2
|0
|Донасьен Жануа
|1
|0
|Болл Доминик
|1
|0
|Джексон Кэйден
|1
|0
|Эдмундсон Джордж
|1
|0
|Тейлор Джек
|1
|0
|Кларк Гарри
|1
|0
|Скарлетт Дейн
|1
|0
|Хатчинсон Омари
|1
|0
Результаты матчей
Лидс
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Ипсвич
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
4
6
Лидс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Ипсвич
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
14
30
Лидс
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (7)
50% (11)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
Ипсвич
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
18
36
Голы по времени матча
Забито
22
16
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
4
18%
0
0%
1-15
3
14%
4
25%
16-30
6
27%
3
19%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
4
18%
2
13%
61-75
2
9%
5
31%
76-90
Пропущено
10
8
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
20%
4
50%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
1
10%
2
25%
76-90
Забито
16
32
7 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
5
31%
5
16%
1-15
2
13%
6
19%
16-30
0
0%
7
22%
31-45
2
13%
5
16%
46-60
2
13%
2
6%
61-75
5
31%
7
22%
76-90
Пропущено
11
19
7 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
18%
6
32%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
5
45%
2
11%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
3
27%
3
16%
76-90
Забито
38
48
20 В 1-м тайме 25
18 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 13
4 Не забивали 1
9
24%
5
10%
1-15
5
13%
10
21%
16-30
6
16%
10
21%
31-45
5
13%
7
15%
46-60
6
16%
4
8%
61-75
7
18%
12
25%
76-90
Пропущено
21
27
13 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
4
19%
10
37%
1-15
1
5%
3
11%
16-30
8
38%
2
7%
31-45
1
5%
4
15%
46-60
3
14%
3
11%
61-75
4
19%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Лидс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лидс - Ковентри 1:1 Сандерленд - Лидс 1:0 Блэкберн - Лидс 0:2 Лидс - Мидлсбро 3:2
Лидс - Суонси 3:1 Ротерхэм - Лидс 1:1 Лидс - Плимут 2:1 Лестер - Лидс 0:1 Лидс - Хаддерсфилд Таун 4:1 Сток Сити - Лидс 1:0 Норвич - Лидс 2:3 Лидс - Бристоль Сити 2:1 Лидс - КПР 1:0 Саутгемптон - Лидс 3:1 Лидс - Уотфорд 3:0 Халл Сити - Лидс 0:0 Миллуолл - Лидс 0:3 Лидс - Шеффилд Уэнсдей 0:0 Солфорд Сити - Лидс 1:1 Ипсвич - Лидс 3:4
Ипсвич
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ипсвич - Норвич 2:2 Уотфорд - Ипсвич 1:2 Мидлсбро - Ипсвич 0:2 Ипсвич - Ковентри 2:1
Ипсвич - Миллуолл 3:1 Вест Бромвич - Ипсвич 2:0 Ипсвич - Суонси 3:2 Ротерхэм - Ипсвич 2:2 Бирмингем - Ипсвич 2:2 Ипсвич - Фулхэм 1:3 Ипсвич - Плимут 3:2 Бристоль Сити - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Престон Норт Энд 4:2 Ипсвич - Халл Сити 3:0 Хаддерсфилд Таун - Ипсвич 1:1 Ипсвич - Вулверхэмптон 3:2 Ипсвич - Блэкберн 4:3 Саутгемптон - Ипсвич 0:1 Шеффилд Уэнсдей - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Кардифф Сити 3:2
Результаты матчей
Лидс
Ипсвич
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
3:2
3 раза 27%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
3
6 раз 55%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
0:1
4 раза 36%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
5 раз 45%
1
5 раз 45%
0
1 раз 9%
Точный счет
1:0
4 раза 18%
1:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
4 раза 18%
2:2
3 раза 14%
3:2
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 27%
0
5 раз 23%
3
5 раз 23%
2
4 раза 18%
4
2 раза 9%
2
8 раз 36%
3
6 раз 27%
1
5 раз 23%
4
2 раза 9%
0
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Лидс
Ипсвич
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
74
47
83
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
101
47
56
38
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
211
1111
166
715
814
220
220
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|18
|1
|3
|44 - 16
|55
|2.
|Заявка
|22
|16
|4
|2
|47 - 28
|52
|3.
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|37 - 22
|42
|4.
|Заявка
|22
|12
|6
|4
|37 - 29
|42
|5.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|34 - 22
|36
|6.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|34 - 27
|36
|7.
|Заявка
|22
|10
|3
|9
|32 - 24
|33
|8.
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|28 - 38
|32
|9.
|Заявка
|22
|10
|1
|11
|34 - 38
|31
|10.
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|39 - 39
|31
|11.
|Заявка
|22
|8
|7
|7
|35 - 27
|31
|12.
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|28 - 27
|30
|13.
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|34 - 34
|30
|14.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|23 - 24
|29
|15.
|Заявка
|22
|6
|9
|7
|28 - 25
|27
|16.
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|34 - 35
|26
|17.
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|26 - 32
|26
|18.
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|30 - 31
|25
|19.
|Заявка
|22
|6
|5
|11
|21 - 30
|23
|20.
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|24 - 31
|22
|21.
|Заявка
|22
|4
|10
|8
|21 - 36
|22
|22.
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 32
|20
|23.
|Заявка
|22
|4
|4
|14
|16 - 35
|16
|24.
|Заявка
|22
|2
|7
|13
|20 - 44
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 19
|28
|2.
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|20 - 6
|27
|3.
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|22 - 10
|25
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 14
|23
|5.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|27 - 16
|22
|6.
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|20 - 13
|21
|7.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 10
|21
|8.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|16 - 11
|19
|9.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|16 - 13
|19
|10.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 10
|19
|11.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 12
|19
|12.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|23 - 13
|19
|13.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|13 - 8
|18
|14.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|15.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 22
|17
|16.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|12 - 11
|16
|17.
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|15 - 19
|15
|18.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 13
|14
|19.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 15
|12
|20.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 14
|11
|21.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 16
|11
|22.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 18
|11
|23.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|9
|24.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|24 - 10
|28
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|15 - 9
|24
|3.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|14 - 15
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 17
|17
|6.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|19 - 19
|16
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 12
|15
|8.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 16
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 17
|14
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|22 - 23
|14
|11.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 14
|13
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 11
|12
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|23 - 26
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|17.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|11 - 18
|11
|18.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|19.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 17
|9
|20.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 17
|9
|21.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 20
|7
|22.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 20
|4
|23.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|7 - 19
|4
|24.
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|6 - 28
|2
- — Выход в Премьер-Лигу
- — Выход в плей-офф за право попасть в Премьер-лигу
- — Вылет в Первую лигу
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|14 (3)
|Саутгемптон
|Армстронг Адам
|12 (5)
|Лидс
|Саммервилл Крисенсио
|10 (6)
|Норвич
|Роу Джонатан
|10 (1)
|Сандерленд
|Кларк Джек
|10 (1)
|Сток Сити
|Пирсон Бен
|10
|Ипсвич
|Морси Сэм
|9
|Лестер
|Вестергор Янник
|9
|Сандерленд
|Баллард Дэниэл
|9
|КПР
|Колбэк Джек
|1 7
Прогнозы на матч Лидс - Ипсвич
Исход игры
Лидс
73.2% (30)
Ничья
19.5% (8)
Ипсвич
7.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
50% (20)
Меньше
50% (20)
Обе команды забьют
Да
67.5% (27)
Нет
32.5% (13)
Популярный счёт
2:1 Лидс
39% (16)
1:0 Лидс
17.1% (7)
1:1 Ничья
17.1% (7)
2:0 Лидс
14.6% (6)
1:2 Ипсвич
7.3% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!