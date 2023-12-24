Тур: 24. Стадион: Портман Роад.
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Kieran McKenna
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Мареска Энцо
История личных встреч
Ипсвич
Лестер
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
12 матчей
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
17
5
Голов в среднем за матч
2.83
0.83
Среднее время на гол
31
108
Всего голов
26
9
Голов в среднем за матч
2.17
0.75
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
41
120
Бомбардиры внутри турнира
Ипсвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чаплин Конор
|8
|0.35
|Бродхед Нейтан
|8
|0.35
|Хирст Джордж
|6 (1)
|0.26
|Харнесс Маркус
|4
|0.17
|Бёрнс Уэс
|3
|0.13
|Морси Сэм
|2
|0.09
|Джексон Кэйден
|2
|0.09
|Хатчинсон Омари
|2
|0.09
|Луонго Массимо
|2
|0.09
|Ладапо Фредди
|2
|0.09
|Тейлор Джек
|2
|0.09
|Уильямс Брендон
|2
|0.09
|Вулфенден Люк
|1
|0.04
|Кларк Гарри
|1
|0.04
|Дэвис Лейф
|0
|0
|Берджесс Кэмерон
|0
|0
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|7
|0.3
|Мавидиди Стефи
|7 (1)
|0.3
|Варди Джейми
|6 (2)
|0.26
|Ихеаначо Келечи
|5 (2)
|0.22
|Дака Патсон
|4 (1)
|0.17
|Макатир Кейси
|4
|0.17
|Ндиди Уилфред
|2
|0.09
|Иссааку Фатаву
|2
|0.09
|Вестергор Янник
|2
|0.09
|Уинкс Гарри
|2
|0.09
|Казадеи Чезаре
|2
|0.09
|Рикарду Перейра II
|1
|0.04
|Фас Ваут
|1
|0.04
|Джастин Джеймс
|1
|0.04
|Маркал-Мадивадуа Ванья
|1
|0.04
|Прат Деннис
|0
|0
|Акгюн Юнус
|0
|0
|Дойл Каллум
|0
|0
Карточки
Ипсвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морси Сэм
|9
|0
|Луонго Массимо
|6
|0
|Бёрнс Уэс
|5
|0
|Уильямс Брендон
|5
|0
|Чаплин Конор
|4
|0
|Вулфенден Люк
|4
|0
|Гладки Вацлав
|3
|0
|Хирст Джордж
|3
|0
|Бродхед Нейтан
|3
|0
|Болл Доминик
|2
|0
|Берджесс Кэмерон
|2
|0
|Кларк Гарри
|2
|0
|Дэвис Лейф
|2
|0
|Донасьен Жануа
|1
|0
|Джексон Кэйден
|1
|0
|Эдмундсон Джордж
|1
|0
|Туанзебе Аксел
|1
|0
|Тейлор Джек
|1
|0
|Скарлетт Дейн
|1
|0
|Хатчинсон Омари
|1
|0
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вестергор Янник
|9
|0
|Рикарду Перейра II
|5
|0
|Уинкс Гарри
|5
|0
|Иссааку Фатаву
|5
|0
|Мавидиди Стефи
|4
|0
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|4
|0
|Варди Джейми
|2
|0
|Фас Ваут
|2
|0
|Джастин Джеймс
|2
|0
|Чодури Хамза
|2
|0
|Коуди Конор
|1
|0
|Ихеаначо Келечи
|1
|0
|Ндиди Уилфред
|1
|0
|Акгюн Юнус
|1
|0
|Хермансен Мадс
|1
|0
|Дойл Каллум
|1
|0
|Макатир Кейси
|1
|0
Результаты матчей
Ипсвич
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Лестер
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
4
1
Ипсвич
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Лестер
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
16
23
Ипсвич
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Лестер
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (8)
52% (12)
13% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
17% (4)
48% (11)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
17
10
Упущенные победы
20
24
Голы по времени матча
Забито
32
24
18 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
12 Не забивали 13
5
16%
4
17%
1-15
6
19%
5
21%
16-30
7
22%
3
13%
31-45
5
16%
1
4%
46-60
2
6%
4
17%
61-75
7
22%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
19
10
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 9
6
32%
2
20%
1-15
3
16%
2
20%
16-30
2
11%
1
10%
31-45
3
16%
1
10%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
3
16%
3
30%
76-90
Забито
17
23
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 8
12 Не забивали 13
0
0%
2
9%
1-15
5
29%
29%
1
4%
16-30
3
18%
1
4%
31-45
2
12%
7
30%
46-60
2
12%
3
13%
61-75
5
29%
29%
9
39%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
5
45%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
17%
76-90
Забито
49
47
26 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 31
13 Забивали первыми 17
1 Не забивали 3
5
10%
6
13%
1-15
11
22%
6
13%
16-30
10
20%
4
9%
31-45
7
14%
8
17%
46-60
4
8%
7
15%
61-75
12
24%
16
34%
76-90
Пропущено
30
16
17 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 14
11
37%
4
25%
1-15
3
10%
2
13%
16-30
3
10%
2
13%
31-45
5
17%
3
19%
46-60
3
10%
1
6%
61-75
5
17%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ипсвич
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Лидс - Ипсвич 4:0 Ипсвич - Норвич 2:2 Уотфорд - Ипсвич 1:2 Мидлсбро - Ипсвич 0:2
Ипсвич - Ковентри 2:1 Ипсвич - Миллуолл 3:1 Вест Бромвич - Ипсвич 2:0 Ипсвич - Суонси 3:2 Ротерхэм - Ипсвич 2:2 Бирмингем - Ипсвич 2:2 Ипсвич - Фулхэм 1:3 Ипсвич - Плимут 3:2 Бристоль Сити - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Престон Норт Энд 4:2 Ипсвич - Халл Сити 3:0 Хаддерсфилд Таун - Ипсвич 1:1 Ипсвич - Вулверхэмптон 3:2 Ипсвич - Блэкберн 4:3 Саутгемптон - Ипсвич 0:1 Шеффилд Уэнсдей - Ипсвич 0:1
Лестер
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Лестер - Ротерхэм 3:0 Бирмингем - Лестер 2:3 Лестер - Миллуолл 3:2 Лестер - Плимут 4:0
Вест Бромвич - Лестер 1:2 Шеффилд Уэнсдей - Лестер 1:1 Лестер - Уотфорд 2:0 Мидлсбро - Лестер 1:0 Лестер - Лидс 0:1 КПР - Лестер 1:2 Лестер - Сандерленд 1:0 Суонси - Лестер 1:3 Лестер - Сток Сити 2:0 Лестер - Престон Норт Энд 3:0 Блэкберн - Лестер 1:4 Ливерпуль - Лестер 3:1 Лестер - Бристоль Сити 1:0 Норвич - Лестер 0:2 Саутгемптон - Лестер 1:4 Лестер - Халл Сити 0:1
Результаты матчей
Ипсвич
Лестер
Точный счет
3:2
3 раза 27%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
3
6 раз 55%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:1
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 27%
1:4
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
0:1
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:4
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 35%
3
6 раз 26%
1
5 раз 22%
0
2 раза 9%
4
2 раза 9%
2
8 раз 35%
3
5 раз 22%
1
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Ипсвич
Лестер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
48
29
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
101
57
83
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
212
Больше Меньше
203
167
167
815
815
221
320
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|23
|19
|1
|3
|47 - 16
|58
|2.
|Заявка
|23
|16
|4
|3
|47 - 32
|52
|3.
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|41 - 22
|45
|4.
|Заявка
|23
|13
|6
|4
|38 - 29
|45
|5.
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|34 - 23
|36
|6.
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|36 - 30
|36
|7.
|Заявка
|23
|10
|4
|9
|41 - 39
|34
|8.
|Заявка
|23
|9
|7
|7
|37 - 28
|34
|9.
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|32 - 27
|33
|10.
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|30 - 28
|33
|11.
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|35 - 34
|33
|12.
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|26 - 26
|32
|13.
|Заявка
|23
|9
|5
|9
|29 - 40
|32
|14.
|Заявка
|23
|10
|1
|12
|35 - 40
|31
|15.
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|31 - 25
|30
|16.
|Заявка
|23
|7
|7
|9
|32 - 32
|28
|17.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|37 - 38
|27
|18.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|29 - 35
|27
|19.
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|21 - 30
|24
|20.
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|24 - 31
|23
|21.
|Заявка
|23
|4
|10
|9
|21 - 38
|22
|22.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|20 - 33
|20
|23.
|Заявка
|23
|4
|4
|15
|17 - 37
|16
|24.
|Заявка
|23
|2
|7
|14
|20 - 47
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|0
|2
|23 - 6
|30
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 19
|28
|3.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|26 - 10
|28
|4.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 14
|23
|5.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|30 - 19
|23
|6.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 13
|22
|7.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 10
|21
|8.
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|20 - 16
|21
|9.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|17 - 14
|20
|10.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|16 - 11
|19
|11.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 10
|19
|12.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 12
|19
|13.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|13 - 11
|19
|14.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|23 - 13
|19
|15.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|13 - 8
|18
|16.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|16 - 22
|17
|17.
|Заявка
|12
|5
|0
|7
|16 - 21
|15
|18.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 13
|15
|19.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|15 - 15
|14
|20.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|11 - 17
|12
|21.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 16
|11
|22.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 18
|11
|23.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 17
|9
|24.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|24 - 10
|28
|2.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|15 - 13
|24
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|15 - 15
|22
|4.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
|5.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 20
|17
|6.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|19 - 19
|16
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|8.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 13
|15
|9.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|13 - 18
|15
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 17
|14
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|22 - 23
|14
|12.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|13.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|15 - 14
|14
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 11
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|23 - 26
|12
|17.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 17
|12
|18.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|19.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 20
|11
|20.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 17
|9
|21.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|22.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 20
|4
|23.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|7 - 19
|4
|24.
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|6 - 31
|2
- — Выход в Премьер-Лигу
- — Выход в плей-офф за право попасть в Премьер-лигу
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|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|14 (3)
|Саутгемптон
|Армстронг Адам
|12 (6)
|Лидс
|Саммервилл Крисенсио
|11 (6)
|Плимут
|Уиттакер Морган
|10 (4)
|Норвич
|Роу Джонатан
|10 (1)
|Сток Сити
|Пирсон Бен
|10
|Ипсвич
|Морси Сэм
|9
|Лестер
|Вестергор Янник
|9
|Сандерленд
|Баллард Дэниэл
|9
|КПР
|Колбэк Джек
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ипсвич - Лестер
Исход игры
Ипсвич
8.7% (4)
Ничья
43.5% (20)
Лестер
47.8% (22)
Тотал 2.5
Больше
42.22% (19)
Меньше
57.78% (26)
Обе команды забьют
Да
80% (36)
Нет
20% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37% (17)
1:2 Лестер
28.3% (13)
0:1 Лестер
10.9% (5)
1:0 Ипсвич
6.5% (3)
2:2 Ничья
6.5% (3)
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