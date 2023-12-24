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  4. .Чемпионшип 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Ипсвич
 
Позже
Лестер
Прогнозы 46
Ипсвич 8.7% (4)
X 43.5% (20)
Лестер 47.8% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ипсвич
Ничья
Лестер
3.55
3.69
3.25
Все Коэффициенты
Ипсвич
Лестер

История личных встреч

Ипсвич
Лестер

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

Ч
3:0
Ч
1:2
Ч
1:0
Ч
6:0
Ч
1:2
Ч
1:1
Ч
4:2
Ч
3:0
Ч
1:1
Ч
0:0
Ч
2:0
Ч
3:1

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

17
5

Голов в среднем за матч

2.83
0.83

Среднее время на гол

31
108

Всего голов

26
9

Голов в среднем за матч

2.17
0.75

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

41
120

Бомбардиры внутри турнира

Ипсвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чаплин Конор 8 0.35
Бродхед Нейтан 8 0.35
Хирст Джордж 6 (1) 0.26
Харнесс Маркус 4 0.17
Бёрнс Уэс 3 0.13
Морси Сэм 2 0.09
Джексон Кэйден 2 0.09
Хатчинсон Омари 2 0.09
Луонго Массимо 2 0.09
Ладапо Фредди 2 0.09
Тейлор Джек 2 0.09
Уильямс Брендон 2 0.09
Вулфенден Люк 1 0.04
Кларк Гарри 1 0.04
Дэвис Лейф 0 0
Берджесс Кэмерон 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьюсбери-Холл Кирнан 7 0.3
Мавидиди Стефи 7 (1) 0.3
Варди Джейми 6 (2) 0.26
Ихеаначо Келечи 5 (2) 0.22
Дака Патсон 4 (1) 0.17
Макатир Кейси 4 0.17
Ндиди Уилфред 2 0.09
Иссааку Фатаву 2 0.09
Вестергор Янник 2 0.09
Уинкс Гарри 2 0.09
Казадеи Чезаре 2 0.09
Рикарду Перейра II 1 0.04
Фас Ваут 1 0.04
Джастин Джеймс 1 0.04
Маркал-Мадивадуа Ванья 1 0.04
Прат Деннис 0 0
Акгюн Юнус 0 0
Дойл Каллум 0 0

Карточки

Ипсвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морси Сэм 9 0
Луонго Массимо 6 0
Бёрнс Уэс 5 0
Уильямс Брендон 5 0
Чаплин Конор 4 0
Вулфенден Люк 4 0
Гладки Вацлав 3 0
Хирст Джордж 3 0
Бродхед Нейтан 3 0
Болл Доминик 2 0
Берджесс Кэмерон 2 0
Кларк Гарри 2 0
Дэвис Лейф 2 0
Донасьен Жануа 1 0
Джексон Кэйден 1 0
Эдмундсон Джордж 1 0
Туанзебе Аксел 1 0
Тейлор Джек 1 0
Скарлетт Дейн 1 0
Хатчинсон Омари 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестергор Янник 9 0
Рикарду Перейра II 5 0
Уинкс Гарри 5 0
Иссааку Фатаву 5 0
Мавидиди Стефи 4 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 4 0
Варди Джейми 2 0
Фас Ваут 2 0
Джастин Джеймс 2 0
Чодури Хамза 2 0
Коуди Конор 1 0
Ихеаначо Келечи 1 0
Ндиди Уилфред 1 0
Акгюн Юнус 1 0
Хермансен Мадс 1 0
Дойл Каллум 1 0
Макатир Кейси 1 0

Результаты матчей

Ипсвич
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Лестер
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
17% (2)
75% (9)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

4
1
Ипсвич
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Лестер
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

16
23
Ипсвич
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Лестер
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (8)
52% (12)
13% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
17% (4)
48% (11)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

20
24

Голы по времени матча

Забито

32
24
18 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
12 Не забивали 13
5
16%
4
17%
1-15
6
19%
5
21%
16-30
7
22%
3
13%
31-45
5
16%
1
4%
46-60
2
6%
4
17%
61-75
7
22%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

19
10
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 9
6
32%
2
20%
1-15
3
16%
2
20%
16-30
2
11%
1
10%
31-45
3
16%
1
10%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
3
16%
3
30%
76-90

Забито

17
23
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 8
12 Не забивали 13
0
0%
2
9%
1-15
5
29%
29%
1
4%
16-30
3
18%
1
4%
31-45
2
12%
7
30%
46-60
2
12%
3
13%
61-75
5
29%
29%
9
39%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
5
45%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
17%
76-90

Забито

49
47
26 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 31
13 Забивали первыми 17
1 Не забивали 3
5
10%
6
13%
1-15
11
22%
6
13%
16-30
10
20%
4
9%
31-45
7
14%
8
17%
46-60
4
8%
7
15%
61-75
12
24%
16
34%
76-90

Пропущено

30
16
17 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 14
11
37%
4
25%
1-15
3
10%
2
13%
16-30
3
10%
2
13%
31-45
5
17%
3
19%
46-60
3
10%
1
6%
61-75
5
17%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ипсвич
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Лидс - Ипсвич 4:0 Ипсвич - Норвич 2:2 Уотфорд - Ипсвич 1:2 Мидлсбро - Ипсвич 0:2
Ипсвич - Ковентри 2:1 Ипсвич - Миллуолл 3:1 Вест Бромвич - Ипсвич 2:0 Ипсвич - Суонси 3:2 Ротерхэм - Ипсвич 2:2 Бирмингем - Ипсвич 2:2 Ипсвич - Фулхэм 1:3 Ипсвич - Плимут 3:2 Бристоль Сити - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Престон Норт Энд 4:2 Ипсвич - Халл Сити 3:0 Хаддерсфилд Таун - Ипсвич 1:1 Ипсвич - Вулверхэмптон 3:2 Ипсвич - Блэкберн 4:3 Саутгемптон - Ипсвич 0:1 Шеффилд Уэнсдей - Ипсвич 0:1
Лестер
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Лестер - Ротерхэм 3:0 Бирмингем - Лестер 2:3 Лестер - Миллуолл 3:2 Лестер - Плимут 4:0
Вест Бромвич - Лестер 1:2 Шеффилд Уэнсдей - Лестер 1:1 Лестер - Уотфорд 2:0 Мидлсбро - Лестер 1:0 Лестер - Лидс 0:1 КПР - Лестер 1:2 Лестер - Сандерленд 1:0 Суонси - Лестер 1:3 Лестер - Сток Сити 2:0 Лестер - Престон Норт Энд 3:0 Блэкберн - Лестер 1:4 Ливерпуль - Лестер 3:1 Лестер - Бристоль Сити 1:0 Норвич - Лестер 0:2 Саутгемптон - Лестер 1:4 Лестер - Халл Сити 0:1

Результаты матчей

Ипсвич
Лестер

Точный счет

3:2
3 раза 27%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

3
6 раз 55%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:1
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 27%
1:4
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

0:1
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:4
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 35%
3
6 раз 26%
1
5 раз 22%
0
2 раза 9%
4
2 раза 9%
2
8 раз 35%
3
5 раз 22%
1
4 раза 17%
0
3 раза 13%
4
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Ипсвич
Лестер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
2.5
Больше Меньше
4
8
2
9
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
1
5
7
1.5
8
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
2
0.5
Больше Меньше
20
3
16
7
1.5
16
7
8
15
2.5
8
15
2
21
3.5
3
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лестер
 Заявка 23 19 1 3 47 - 16 58
2.
Ипсвич
 Заявка 23 16 4 3 47 - 32 52
3.
Лидс
 Заявка 23 13 6 4 41 - 22 45
4.
Саутгемптон
 Заявка 23 13 6 4 38 - 29 45
5.
Вест Бромвич
 Заявка 23 10 6 7 34 - 23 36
6.
Халл Сити
 Заявка 23 10 6 7 36 - 30 36
7.
Норвич
 Заявка 23 10 4 9 41 - 39 34
8.
Уотфорд
 Заявка 23 9 7 7 37 - 28 34
9.
Сандерленд
 Заявка 23 10 3 10 32 - 27 33
10.
Кардифф Сити
 Заявка 23 10 3 10 30 - 28 33
11.
Мидлсбро
 Заявка 23 10 3 10 35 - 34 33
12.
Бристоль Сити
 Заявка 23 9 5 9 26 - 26 32
13.
Престон Норт Энд
 Заявка 23 9 5 9 29 - 40 32
14.
Блэкберн
 Заявка 23 10 1 12 35 - 40 31
15.
Ковентри
 Заявка 23 7 9 7 31 - 25 30
16.
Суонси
 Заявка 23 7 7 9 32 - 32 28
17.
Плимут
 Заявка 23 7 6 10 37 - 38 27
18.
Бирмингем
 Заявка 23 7 6 10 29 - 35 27
19.
Сток Сити
 Заявка 23 6 6 11 21 - 30 24
20.
Миллуолл
 Заявка 23 5 8 10 24 - 31 23
21.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 23 4 10 9 21 - 38 22
22.
КПР
 Заявка 23 5 5 13 20 - 33 20
23.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 23 4 4 15 17 - 37 16
24.
Ротерхэм
 Заявка 23 2 7 14 20 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лестер
 Заявка 12 10 0 2 23 - 6 30
2.
Ипсвич
 Заявка 11 9 1 1 32 - 19 28
3.
Лидс
 Заявка 12 8 4 0 26 - 10 28
4.
Саутгемптон
 Заявка 11 7 2 2 23 - 14 23
5.
Плимут
 Заявка 12 7 2 3 30 - 19 23
6.
Норвич
 Заявка 12 7 1 4 18 - 13 22
7.
Вест Бромвич
 Заявка 11 6 3 2 18 - 10 21
8.
Сандерленд
 Заявка 12 7 0 5 20 - 16 21
9.
Бристоль Сити
 Заявка 12 6 2 4 17 - 14 20
10.
Кардифф Сити
 Заявка 11 6 1 4 16 - 11 19
11.
Халл Сити
 Заявка 11 5 4 2 18 - 10 19
12.
Бирмингем
 Заявка 11 5 4 2 17 - 12 19
13.
Мидлсбро
 Заявка 12 6 1 5 13 - 11 19
14.
Уотфорд
 Заявка 12 5 4 3 23 - 13 19
15.
Ковентри
 Заявка 11 4 6 1 13 - 8 18
16.
Престон Норт Энд
 Заявка 11 5 2 4 16 - 22 17
17.
Блэкберн
 Заявка 12 5 0 7 16 - 21 15
18.
Сток Сити
 Заявка 12 4 3 5 10 - 13 15
19.
Суонси
 Заявка 12 3 5 4 15 - 15 14
20.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 12 3 3 6 11 - 17 12
21.
Ротерхэм
 Заявка 11 2 5 4 14 - 16 11
22.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 11 2 5 4 10 - 18 11
23.
КПР
 Заявка 11 2 3 6 10 - 17 9
24.
Миллуолл
 Заявка 11 2 3 6 9 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лестер
 Заявка 11 9 1 1 24 - 10 28
2.
Ипсвич
 Заявка 12 7 3 2 15 - 13 24
3.
Саутгемптон
 Заявка 12 6 4 2 15 - 15 22
4.
Лидс
 Заявка 11 5 2 4 15 - 12 17
5.
Халл Сити
 Заявка 12 5 2 5 18 - 20 17
6.
Блэкберн
 Заявка 11 5 1 5 19 - 19 16
7.
Уотфорд
 Заявка 11 4 3 4 14 - 15 15
8.
Вест Бромвич
 Заявка 12 4 3 5 16 - 13 15
9.
Престон Норт Энд
 Заявка 12 4 3 5 13 - 18 15
10.
Суонси
 Заявка 11 4 2 5 17 - 17 14
11.
Мидлсбро
 Заявка 11 4 2 5 22 - 23 14
12.
Кардифф Сити
 Заявка 12 4 2 6 14 - 17 14
13.
Миллуолл
 Заявка 12 3 5 4 15 - 14 14
14.
Сандерленд
 Заявка 11 3 3 5 12 - 11 12
15.
Бристоль Сити
 Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
16.
Норвич
 Заявка 11 3 3 5 23 - 26 12
17.
Ковентри
 Заявка 12 3 3 6 18 - 17 12
18.
КПР
 Заявка 12 3 2 7 10 - 16 11
19.
Хаддерсфилд Таун
 Заявка 12 2 5 5 11 - 20 11
20.
Сток Сити
 Заявка 11 2 3 6 11 - 17 9
21.
Бирмингем
 Заявка 12 2 2 8 12 - 23 8
22.
Шеффилд Уэнсдей
 Заявка 11 1 1 9 6 - 20 4
23.
Плимут
 Заявка 11 0 4 7 7 - 19 4
24.
Ротерхэм
 Заявка 12 0 2 10 6 - 31 2
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Топ бомбардиров
Блэкберн Шмодикс Сэмми 14 (3)
Саутгемптон Армстронг Адам 12 (6)
Лидс Саммервилл Крисенсио 11 (6)
Плимут Уиттакер Морган 10 (4)
Норвич Роу Джонатан 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сток Сити Пирсон Бен 10
Ипсвич Морси Сэм 9
Лестер Вестергор Янник 9
Сандерленд Баллард Дэниэл 9
КПР Колбэк Джек 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ипсвич - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 декабря 2023, осталось 2 дня 12 часов 39 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 46
    Ипсвич 8.7% (4)
    X 43.5% (20)
    Лестер 47.8% (22)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ипсвич
    Ничья
    Лестер
    3.55
    3.69
    3.25
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ипсвич - Лестер

    Исход игры
    Ипсвич
    8.7% (4)
    Ничья
    43.5% (20)
    Лестер
    47.8% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.22% (19)
    Меньше
    57.78% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (36)
    Нет
    20% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37% (17)
    1:2 Лестер
    28.3% (13)
    0:1 Лестер
    10.9% (5)
    1:0 Ипсвич
    6.5% (3)
    2:2 Ничья
    6.5% (3)
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